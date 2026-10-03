ロメオ・ベッカムは、プロサッカーの世界で常に厳しい戦いを強いられていた。父のデイヴィッド氏は同世代屈指の名選手であり、マンチェスター・ユナイテッドとイングランド代表のアイコンとして知られ、さらにレアル・マドリー、ACミラン、パリ・サンジェルマン、LAギャラクシーでも成功を収めた。

その輝かしい足跡をたどるのは困難な課題だったが、ロメオは全力を尽くした。アーセナルの下部組織でキャリアをスタートさせ、その後はデイヴィッド氏が共同オーナーを務めるMLSのフランチャイズ、インテル・マイアミに加入。マイアミのリザーブチームでは20試合で10アシストという印象的な成績を残したが、2023年1月にイングランドへ戻ることを決断し、まずは期限付き移籍でブレントフォードに加わった。

ブレントフォードはその夏にロメオを完全移籍で獲得し、2024年6月にはクラブのBチームで新契約を提示した。しかし、そのわずか2カ月後に競技を離れる決断を下した。『The Sun』によると、ロメオは代わりに自身の本当の情熱であるファッションに集中することを決めたという。「いくつかの巨大ブランドと仕事をする」ことを視野に入れ、トップエージェントのParis Safe managementと契約を結び、それ以降は振り返っていない。

ロメオは10歳の頃にはすでにファッションに関わっており、バーバリーのキャンペーンに登場。その後はイヴ・サンローランや『L’Uomo Vogue』のモデルも務め、2021年にはプーマと120万ポンドの契約も結んだ。母ヴィクトリアに倣うように、ロメオはピッチではなくランウェイに自らの居場所を見いだした。

ただ、両親はそのビジネス感覚とファッションセンスの両方を、次男であるロメオに受け継がせることにも成功した。今年、ロメオはジャスティン・ソールとともに自身のスポーツウェアレーベル『Intra』を立ち上げた。これは彼自身の独自のレガシーを築くための第一歩であり、ベッカムのブランド力を高めると同時に、フットボールカルチャーの領域で独自に存在感を放つことも目指している。



