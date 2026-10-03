ロメオ・ベッカムはいかにして「イントラ」ファッションレーベルとともに父の影から抜け出そうとしているのか
ロメオ・ベッカムは、プロサッカーの世界で常に厳しい戦いを強いられていた。父のデイヴィッド氏は同世代屈指の名選手であり、マンチェスター・ユナイテッドとイングランド代表のアイコンとして知られ、さらにレアル・マドリー、ACミラン、パリ・サンジェルマン、LAギャラクシーでも成功を収めた。
その輝かしい足跡をたどるのは困難な課題だったが、ロメオは全力を尽くした。アーセナルの下部組織でキャリアをスタートさせ、その後はデイヴィッド氏が共同オーナーを務めるMLSのフランチャイズ、インテル・マイアミに加入。マイアミのリザーブチームでは20試合で10アシストという印象的な成績を残したが、2023年1月にイングランドへ戻ることを決断し、まずは期限付き移籍でブレントフォードに加わった。
ブレントフォードはその夏にロメオを完全移籍で獲得し、2024年6月にはクラブのBチームで新契約を提示した。しかし、そのわずか2カ月後に競技を離れる決断を下した。『The Sun』によると、ロメオは代わりに自身の本当の情熱であるファッションに集中することを決めたという。「いくつかの巨大ブランドと仕事をする」ことを視野に入れ、トップエージェントのParis Safe managementと契約を結び、それ以降は振り返っていない。
ロメオは10歳の頃にはすでにファッションに関わっており、バーバリーのキャンペーンに登場。その後はイヴ・サンローランや『L’Uomo Vogue』のモデルも務め、2021年にはプーマと120万ポンドの契約も結んだ。母ヴィクトリアに倣うように、ロメオはピッチではなくランウェイに自らの居場所を見いだした。
ただ、両親はそのビジネス感覚とファッションセンスの両方を、次男であるロメオに受け継がせることにも成功した。今年、ロメオはジャスティン・ソールとともに自身のスポーツウェアレーベル『Intra』を立ち上げた。これは彼自身の独自のレガシーを築くための第一歩であり、ベッカムのブランド力を高めると同時に、フットボールカルチャーの領域で独自に存在感を放つことも目指している。
ジャスティン・ソールとは誰か？
スパイクを脱いだ後、ロメオはロサンゼルスのデザイン界でクリエイティブな協業相手を探した。そして、アメリカの著名なファッション起業家でありコンテンツクリエイターでもあるソールのもとを訪れた。ソールはElwood Clothingの共同オーナー兼クリエイティブディレクターとして最もよく知られており、2人はすぐに意気投合した。
サー・デイビッド・ベッカムを究極のスポーツおよびスタイルのアイコンとして常に挙げてきたソールは、ファッション業界に入る前に大学サッカーをプレーしていた人物でもある。2020年にElwood Clothingを取得し、同ブランドをスケートカルチャーのブランドから、プレミアムなミニマル・ラウンジウェアのレーベルへと変貌させた。同社は彼の指揮の下で大きな成長を遂げ、ノードストロームのような大手小売業者との提携も実現させた。
ロメオはロサンゼルスにあるソールの本社で共同プロジェクトを持ちかけ、2人の関係は急速に発展した。ソールは、現代的でフットボールのテラスカルチャーに着想を得た衣服についてのロメオ独自のビジョンを形にするため、技術的な設計図と製造ネットワークを提供した。こうして誕生したのがIntraである。これはラテン語で「内側」を意味する。初期の兆候を見る限り、確かな持続力を備えたブランドになる可能性がありそうだ。
ソフトローンチ
4月、ロメオは自身のインスタグラムの400万人のフォロワーに向けて、Intraブランドの本格的な初披露を行った。イングランド、ブラジル、アメリカに着想を得た3着のレトロなフットボールジャケットを自身が着用した写真を投稿し、キャプションには「欲しい人は？」と添えた。
Intraのソフトローンチは5月29日にロンドンで実施された。ブランドのロゴと詳細を掲出したバンがソーホーに停車し、それを見つけた先着の人々に、イングランドをイメージした『nations jackets』80着が無料で配布された。ロメオは恋人のキム・ターンブルとともにこのイベントに参加し、その後はキャベンディッシュ・スクエアにある日本食レストラン『Aki London』でプライベートの祝賀も行われた。
5月31日には、キム、ヴィクトリア、サー・デイヴィッド、弟のクルス、そしてその恋人ジャッキー・アポステルをフィーチャーした別の投稿でコレクションを披露。全員がイングランドをイメージしたジャケットを着用していた。さらに、ロメオとサウルが控室で一緒に笑っているモノクロ写真もカルーセルに含まれており、後者はフルリリース日が6月7日であることも明かした。
「サッカー文化へのラブレター」
ロメオとサウルは、2026年ワールドカップに先駆けて、正式に「Nations」と名付けられた初コレクションの立ち上げ時期を合わせた。これはビジネス面で完璧な計画だった。新たに拡大された大会が北米で開催される中、この2人は愛国心とノスタルジーの力強い組み合わせを生かし、スポーツウェア需要の急増を生み出した。
デジタルストアフロントは、LA、ブラジル、イングランドの各国市場に対応するため、世界同時のカウントダウンとともにオープンした。オープン期間はちょうど48時間で、Intraは数量限定であること、そしてこの初回コレクションは二度と製造も再販売もされないことを明確にしていた。さらに抜け目のない一手として、このブランドはリリースに「ドロップ」モデルを採用している。これにより過剰生産をなくし、購入者に値下げを待つのではなく即座の行動を促し、しばしば二次市場での価格を押し上げることにもつながる。
共同創業者たちはまた、感傷的な導入メッセージの中でブランドのアイデンティティーについても説明した。「Intraは、僕たちの大半が決して忘れないある感覚から始まった。笛が鳴る前、観衆の前に立つ前、まだ誰にも見られていないその前に抱く感覚だ」と彼らは述べた。「それは、僕たちを形作ったフットボール文化へのラブレターであり、僕たちが崇拝しながら育った時代の精神のもとで裁断され、仕上げられている。
「ピッチでもストリートでも、一世代全体のユニフォームとなったキット。誰かがそれを『スタイル』と呼ぶよりずっと前から、このゲームはすでにそれを生み出していた。僕たちが憧れた選手たちは、単なるアスリートではなく、どう見せるか、どう振る舞うか、どう部屋に入っていくかを示すアイコンだった。世界の視線がこのゲームに向かう夏に、自分がどこから来たのかを背中にまとって身に着けるのに、これ以上のタイミングはない」
ロメオは家族とともに複数のワールドカップの試合を観戦することができ、妹ハーパーがスタンドでスペインとイングランドに着想を得たIntraのジャケットを着ている姿も目撃されていた。そのロメオはブランドのファンに向けて別の投稿も行い、「みんな、本当にいろいろありがとう。これはまだ始まりにすぎない」とつづった。
素晴らしい第一印象
『Nations』の成功を受け、ロメオとジャスティンの次のコレクションにも間違いなく高い需要が集まるだろう。象徴的なワールドカップのユニフォームから着想を得て、それをスポーツウェアへと落とし込んだのは見事なアイデアであり、そのデザインは年配から若年層までのサッカーファン、そして単純に優れたスタイルを好む人々の心をくすぐるものとなっている。
2人は「スポーツは常にファッションだった」という信条のもとで制作に取り組み、Intraを「記憶を持つブランド」と表現している。それは「ロゴを布地に貼り付けただけ」の類いには当てはまらないという。実際、Intraのエンブレムは、鋭いベクターラインで構成された角張ったシンボルで、実質的にはReebokの『Vector』ロゴとDiadoraのクラシックなクレストをアレンジしたものだ。ミニマルなそのデザインは、レトロなフットボールキットで従来のチームバッジやメーカーのマークが置かれる位置に使われている。
Intraのビジュアルアイデンティティはロゴに依存するものではなく、むしろフットボールの遺産が持つ魂をいかに捉えるかにある。チョークのようなマットホワイトの仕上げが施されたイングランドのアイテムは、曇り空のロンドンの午後を生地に閉じ込めたような印象だ。ブラジルのジャケットは、1953年に初めて導入された伝説的なカナリーニョのイエローとグリーンのデザインを踏まえつつ、リオデジャネイロの陽光に満ちた温かさを放っている。さらにアメリカのモデルは、1994年ワールドカップへのどこか物悲しいオマージュとなっており、落ち着いたレンガ色の赤、カレッジネイビー、そしてクリーム色が美しいヴィンテージ感を与えている。
いずれも芸術的なニュアンスに富んだ作品で、見る者を別の時代へと連れて行きながら、新しさも感じさせる。ロメオに優れた審美眼があるのは明らかであり、Intraが今後、世界的な広がりを持つ信頼される新たなスポーツウェアブランドへと成長していく土台はすでに築かれている。
独立した信頼性
イントラは陸上競技の世界でも存在感を示しており、南アフリカのオリンピック競泳選手カルヴィン・ジャスタスに対し、2026年にグラスゴーで開催されるコモンウェルスゲームズに向けた同国代表チームジャケットをデザインする機会を与えた。
ジャスタス自身もファッションデザイナーであり、ここ数週間は自身のSNSチャンネルを通じてイントラを継続的にPRしてきた。ロメオも7月に家族とともにダラス・カウボーイズの試合を観戦した際、南アフリカのジャケットを着用してひと役買った。
ロメオは先月、ケープタウンでも目撃されており、ジャスタスとのより広範な協業をめぐる憶測をさらにかき立てた。ロメオにとって今年は息つく間もないほど多忙な1年となっており、両親と同じ成功への意欲を持っていることを示している。テニスを題材にしたロマンス作品『Forty Love』での俳優デビューから、トミー ヒルフィガーの2026年秋デニムコレクションの紹介まで、その姿は至るところで見られてきた。
ただ、ロメオがサー・デイヴィッドとヴィクトリアの両者の陰から抜け出せるのは、イントラを通じてである。ロメオとソールは、このパワーカップルがそれぞれ長年にわたって支配してきたスポーツとファッションの世界を結びつけると同時に、時代を超えて通用する市場にも切り込んだ。
ロメオは、その名がもたらす莫大なリソースの恩恵を受けながらも、ベッカム家の名に恥じない歩みを見せてきた一方で、自分自身の進む道も築き上げている。ベッカム家の中で独立した信頼を勝ち取るのは決して簡単なことではないが、ロメオは自分らしさを保ちながらそれを成し遂げており、そのことがこの歩みをいっそう印象的なものにしている。次に何が来ようとも、イントラは私たちの注目を集めるに値する存在となった。