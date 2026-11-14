ロナウジーニョの復帰はPR目的の話題作りか、それとも本格的な復帰か？

もちろん、今の注目は日曜日に予定されているロナウジーニョの復帰戦に集まっている。ラヴェンナのアンドレア・マンドルリーニ監督は、元パリ・サンジェルマンの名手が「約30分間」プレーすると明言した。金曜日にプライベートジェットで到着して以来、練習は一度行っただけだが、その言葉に変わりはない。
予想どおり、チケットは通常の2倍を超える価格で取引されている。この日のために「R10」と名付けられた仮設スタンドも設置された。チプリアーニが特に誇りに思っているのは、本人も「注目されない」ことが多いと認めるリーグに、世界のサッカー界の視線が向けられることだ。
「ワールドカップ期間中、ロナウジーニョとラヴェンナが世界中で話題になったことは、地方のサッカーがどこでも注目を集められると示した」とチプリアーニは主張した。「我々に注目を集められれば、テレビ放映権やスポンサー契約から観客動員まで、リーグ全体に恩恵が及ぶ」
そうした意味で、少なくともラヴェンナにとって、ロナウジーニョの復帰はさらに大きな目標への第一歩だ。「公に約束した方が私はうまく仕事ができるので、はっきり言おう。ラヴェンナはセリエAに到達し、いずれは欧州レベルで戦わなければならない」とチプリアーニは宣言した。「忍耐と強固な体制が必要になるが、我々はその方向に進んでいる。
「ロナウジーニョは、一晩だけユニフォームを着る選手ではない。彼は我々のグローバルアンバサダーであり、このプロジェクトの長期的なパートナーだ」
チプリアーニは、ラヴェンナがイタリアサッカーの階段を上るには、ロナウジーニョの集客力だけでは足りないと理解している。だからこそ、ミランでCEOとスポーツディレクターを務めた伝説的な人物、アリエド・ブライダを副会長に迎えられたことにも、ほぼ同じくらい興奮していた。ブライダは現在80歳だが、関わっているというだけで、この取り組みの信頼性は大きく高まる。ラヴェンナが「次のコモ」と呼ばれているのも不思議ではない。
「そう言われるのは確かに誇らしい。ただ、根本的な違いは、我々のオーナーが地元の人間で、地域に深く根差していることだ」とチプリアーニは『ガゼッタ』に語った。「ラヴェンナは私の故郷だ。この地域の若いサッカーファン全員に、地元のクラブを応援してもらうことが、ずっと私の夢だった。施設の整備をはじめ、やるべきことは山ほどある。
「素晴らしい仕事をしているゼネラルマネジャーのパオロ・スコッコが、新しい近代的なトレーニングセンターの建設を統括している。1月までには完成するはずだ。その後はスタジアムに取りかかる。現在はベネッリの改修を終えるところだが、我々が構想しているのは、オフィスとホテル・チプリアーニを備えた全く新しいスタジアムの建設だ。
「このように、我々には多くの構想と大きな野心がある。ロナウジーニョのプロジェクトは、その出発点にすぎない」