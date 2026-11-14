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Ronaldinho return 1:1Getty/GOAL

ロナウジーニョの復帰はPR目的の話題作りか、それとも本格的な復帰か？

46歳の彼は10年以上前に現役を引退したが、イタリア下部リーグのラヴェンナは、今週末に試合に復帰すると断言している。

Mark Doyle
翻訳者：

  • 今年6月にラヴェンナがロナウジーニョの獲得を発表した際、話題作りの一種だという見方が大勢を占めた。史上最も愛されたサッカー選手の一人が46歳で現役復帰するとは、誰も本気で信じていなかった。

    だが、どうやら復帰は本当に実現するようだ。ロナウジーニョは、イタリア東海岸に本拠を置き、過去にセリエAでプレーしたことすらない3部のチームで、実際に現役生活を再開することになる。

    ラヴェンナのイニャツィオ・チプリアーニ会長は、この何とも奇妙な話が持ち上がった当初から、ロナウジーニョが地元のライバル、フォルリとのダービーでデビューすることが「夢」だと語っていた。その夢はいま、実現しようとしている。2005年のバロンドール受賞者は、日曜日にブルーノ・ベネッリで行われるセリエCの一戦で出場する見込みだ。

    一体何が起きているのか。なぜロナウジーニョは引退を撤回するのか。出場はこの1試合だけなのか。それとも、本格的に現役復帰するのか。

  • 「美しいサッカー」の体現者

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    AFP

    ロナウジーニョは、驚異的なテクニックだけでなく、その笑顔でも同じくらい愛されている。

    2024年6月、チプリアーニが地元のクラブ、ラヴェンナを買収した際に掲げた目標は「ラヴェンナの若者たちにサッカーを好きになってもらうこと」だった。そのためには、自身が子どもの頃に憧れた選手を獲得するのが一番ではないか。そう考えたのだ。

    「ロナウジーニョほどサッカーへの愛をかき立てる選手は、ほかにいないと思う」と、ニューヨークを拠点とする実業家は『ガゼッタ・デロ・スポルト』に語った。確かに、異論は挟みにくい。

    サッカー界でロナウジーニョを嫌いだという人を探すのは難しいだろう。世界中で愛され、誰からも敬意を集める稀有な存在だ。彼はまさに「ジョゴ・ボニート」を体現する、一人でカーニバルのような楽しさを生み出す選手なのだから。

    ただし、チプリアーニの計画には明らかな問題が一つあった。ロナウジーニョは2018年、37歳で引退しており、2015年にフルミネンセを離れて以来、プロの試合に出場していない。それでも2人は、ロレンツォ・トネッティの紹介をきっかけに「真の友情」を育んでいた。トネッティは有名レストラン「ジャンニーノ」の元共同オーナーで、ロナウジーニョは2008年7月から2011年1月までの2年半にわたるACミラン在籍中、同店に通っていた。

    そのため、チプリアーニがラヴェンナでのプロサッカー復帰を持ちかけると、ワールドカップ優勝経験者のロナウジーニョは「すぐに承諾した」という。「ロニーはそういう人なんだ」と、チプリアーニは『イル・レスト・デル・カルリーノ』に語った。「楽しんで人々を熱狂させる機会があれば、彼は喜んで参加する」

  • 単なる宣伝目的の仕掛けではない

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    AFP

    ロナウジーニョ、選手としてラヴェンナに加入しただけでなく株主にも就任

    人生を楽しむ姿勢で知られるロナウジーニョ。8月に豪華なメディアイベントで初めてラヴェンナに姿を見せた際には、英雄を迎えるような歓迎に、目に見えて心を動かされていた。「これが僕が戻ってきた理由だ！」と記者団に語った。自分に会うために集まったファン全員を指しての言葉だった。「これで分かっただろう？」

    ただ、記者たちには完全には分からないことがあった。ロナウジーニョが真剣勝負の場で実際に1分でもプレーするのか、という点だ。チプリアーニは、ロナウジーニョがクラブで少なくとも1試合に出場し、日曜日の展開次第ではさらに出場する可能性もあると述べた。一方で、この契約がサッカーだけを目的としたものではないことも率直に認めた。

    「彼は自身のスポーツウェアブランド『R10』も立ち上げたいと考えている」と、ラヴェンナの会長は『ガゼッタ』に語った。「マイケル・ジョーダンのモデルを思い浮かべてほしい。そして、ラヴェンナがこのスポーツウェアを着用する最初のチームになる」

    予想どおり、提携のこの側面はすでに文字どおりの収益を生んでいる。イタリアのロックバンド、マネスキンのダミアーノ・ダヴィドは8月、SNSで「［R10ラヴェンナの］シャツはどこで買えるの！？」と尋ねた。しかし、どこでも買えなかった。限定版ユニフォームの初回生産分はすでに完売していたからだ。

    その後、当然ながら在庫は補充され、現在はロナウジーニョ関連の商品がオンラインで豊富に販売されている。今週末のダービーの需要に応えるために追加の特別観覧席を設けたスタジアムでも購入できる。これはロナウジーニョ本人にとって、二重の意味で朗報だ。彼は選手としてだけでなく、ラヴェンナに加わるからだ。

    「ロナウジーニョは、キャリア最後のゴールを決めるという、具体的でロマンのある目標を持ってここに来た」とチプリアーニは述べた。「しかし、彼の関与は表面的なものでも、我々を話題にしてもらうためのマーケティング上の仕掛けでもない。ロナウジーニョはクラブの株主になる」

  • 次のコモは？

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    AFP

    ラヴェンナは現在、セリエC・ジローネBで2位につけている。しかし、最終的な目標はイタリア1部リーグへの昇格、そして欧州大会の出場権獲得だ。

    もちろん、今の注目は日曜日に予定されているロナウジーニョの復帰戦に集まっている。ラヴェンナのアンドレア・マンドルリーニ監督は、元パリ・サンジェルマンの名手が「約30分間」プレーすると明言した。金曜日にプライベートジェットで到着して以来、練習は一度行っただけだが、その言葉に変わりはない。

    予想どおり、チケットは通常の2倍を超える価格で取引されている。この日のために「R10」と名付けられた仮設スタンドも設置された。チプリアーニが特に誇りに思っているのは、本人も「注目されない」ことが多いと認めるリーグに、世界のサッカー界の視線が向けられることだ。

    「ワールドカップ期間中、ロナウジーニョとラヴェンナが世界中で話題になったことは、地方のサッカーがどこでも注目を集められると示した」とチプリアーニは主張した。「我々に注目を集められれば、テレビ放映権やスポンサー契約から観客動員まで、リーグ全体に恩恵が及ぶ」

    そうした意味で、少なくともラヴェンナにとって、ロナウジーニョの復帰はさらに大きな目標への第一歩だ。「公に約束した方が私はうまく仕事ができるので、はっきり言おう。ラヴェンナはセリエAに到達し、いずれは欧州レベルで戦わなければならない」とチプリアーニは宣言した。「忍耐と強固な体制が必要になるが、我々はその方向に進んでいる。

    「ロナウジーニョは、一晩だけユニフォームを着る選手ではない。彼は我々のグローバルアンバサダーであり、このプロジェクトの長期的なパートナーだ」

    チプリアーニは、ラヴェンナがイタリアサッカーの階段を上るには、ロナウジーニョの集客力だけでは足りないと理解している。だからこそ、ミランでCEOとスポーツディレクターを務めた伝説的な人物、アリエド・ブライダを副会長に迎えられたことにも、ほぼ同じくらい興奮していた。ブライダは現在80歳だが、関わっているというだけで、この取り組みの信頼性は大きく高まる。ラヴェンナが「次のコモ」と呼ばれているのも不思議ではない。

    「そう言われるのは確かに誇らしい。ただ、根本的な違いは、我々のオーナーが地元の人間で、地域に深く根差していることだ」とチプリアーニは『ガゼッタ』に語った。「ラヴェンナは私の故郷だ。この地域の若いサッカーファン全員に、地元のクラブを応援してもらうことが、ずっと私の夢だった。施設の整備をはじめ、やるべきことは山ほどある。

    「素晴らしい仕事をしているゼネラルマネジャーのパオロ・スコッコが、新しい近代的なトレーニングセンターの建設を統括している。1月までには完成するはずだ。その後はスタジアムに取りかかる。現在はベネッリの改修を終えるところだが、我々が構想しているのは、オフィスとホテル・チプリアーニを備えた全く新しいスタジアムの建設だ。

    「このように、我々には多くの構想と大きな野心がある。ロナウジーニョのプロジェクトは、その出発点にすぎない」