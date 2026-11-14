ロナウジーニョの復帰はPR目的の話題作りか、それとも本格的な復帰か？

今年6月にラヴェンナがロナウジーニョの獲得を発表した際、話題作りの一種だという見方が大勢を占めた。史上最も愛されたサッカー選手の一人が46歳で現役復帰するとは、誰も本気で信じていなかった。

だが、どうやら復帰は本当に実現するようだ。ロナウジーニョは、イタリア東海岸に本拠を置き、過去にセリエAでプレーしたことすらない3部のチームで、実際に現役生活を再開することになる。

ラヴェンナのイニャツィオ・チプリアーニ会長は、この何とも奇妙な話が持ち上がった当初から、ロナウジーニョが地元のライバル、フォルリとのダービーでデビューすることが「夢」だと語っていた。その夢はいま、実現しようとしている。2005年のバロンドール受賞者は、日曜日にブルーノ・ベネッリで行われるセリエCの一戦で出場する見込みだ。

一体何が起きているのか。なぜロナウジーニョは引退を撤回するのか。出場はこの1試合だけなのか。それとも、本格的に現役復帰するのか。