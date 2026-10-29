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ライブ
NWSL GFX 1-1GOAL

「ロッドマン・ルール」、ミシェル・クーパーのスパイク、報酬を得る方法の拡大。NWSLと選手たちの和解が意味するもの

リーグと選手組合は6件の申し立てを解決し、最上位の契約を結べる機会を広げたほか、既存のシューズ契約の大半を保護し、ボーナス交渉の機会を増やした。

翻訳者：

  • トリニティ・ロッドマンの契約を巡る一連の動きは、NWSLがトップ選手に報酬を支払う仕組みを変える一因となった。そして今、アメリカ女子代表FWをリーグに引き留める助けとなった規定が、再び変更される。

    NWSLと選手会（NWSLPA）は、6件の異議申し立てについて和解した。これには、いわゆる「ロッドマン・ルール」を巡る争いや、ワシントン・スピリットのFWであるロッドマンへの契約提示が認められなかった件、カンザスシティ・カレントのスター選手ミシェル・クーパーに罰金が科される原因となったシューズに関する規定を巡る件が含まれる。

    リーグは2025年12月、「ハイ・インパクト・プレーヤー（HIP）ルール」を導入した。当初は、成績またはマーケティング面で一定の基準を満たす選手に対し、各チームがサラリーキャップを最大100万ドル超えて支出できる仕組みだった。この上限額は2027年に125万7000ドルへ引き上げられる予定だ。

    ワシントンはこの規定を利用し、1月にロッドマンと年間の報酬総額が200万ドルを超える契約を結び直した。欧州から関心が寄せられる中、ロッドマンはNWSLに残ることになった。

    しかし、それに先立ち、リーグはスピリットが提示した年額100万ドル超の契約を認めていなかった。NWSLは、後年に報酬を多く配分するその契約はサラリーキャップを回避するものだと主張。一方、NWSLPAはその判断が団体交渉協約に違反するとして異議を申し立てた。選手会はHIPルールそのものにも異議を唱えていた。

    今回の和解により、2027年には同ルールの成績とマーケティングに関する基準が撤廃される。ただし、適用対象となるには、選手は引き続き一定の年俸基準を満たす必要がある。

    ほかに何が解決し、今回の変更は選手やクラブに何を意味するのか。GOAL が解説する。

  • 「ロッドマン・ルール」の適用対象拡大、選手たちにとっての勝利

    NWSL Challenge Cup

    NWSLPAとNWSLは2026年10月23日、6件の苦情申し立てを解決した。

    今回の和解は、NWSLPAにとって勝利となる。NWSLPAは、一方的な決定や労働協約の条項の適用だとするリーグの対応に異議を唱えていた。

    「選手たちは交渉の席に着く権利を勝ち取った。我々の選手会はその権利を守る」。NWSLPAのエグゼクティブディレクター、メーガン・バーク氏は声明でそう述べた。

    最大の変更点の一つはHIPルールに関するものだ。2027年から、選手は同ルールの対象となるために、従来の成績面またはマーケティング面の基準を満たす必要がなくなる。

    指定選手のサラリーキャップ算入額は、リーグの基本サラリーキャップの少なくとも12％でなければならない。2027年の基本サラリーキャップは440万ドルに設定されており、算入額の下限は52万8000ドルとなる。

    今回の和解により、リーグがロッドマンへの当初のオファーを拒否したことを巡る申し立ても解決した。今後NWSLは、選手の契約を拒否するたびに、72時間以内に選手会へ書面で通知し、その理由を説明しなければならない。

    リーグには、サラリーキャップの回避につながると判断した契約を拒否する権限が引き続き認められる一方、選手会はその決定に異議を申し立てることができる。

  • ミシェル・クーパーのシューズを巡る闘い、選手たちの勝利で決着

    Michelle Cooper

    カンザスシティ・カレントのFWミシェル・クーパーは、スパイクにニューバランスのロゴを表示したとして罰金を科された。この罰金はその後、和解の一環として取り消された。

    ミシェル・クーパーは、ニューバランスのスパイクを隠すつもりはないと明言していた。そして今、隠す必要もなくなった。

    NWSLは6月、リーグと契約を結んでいないブランドのロゴを選手が覆わなければ、罰金を科すというスパイクに関する規定を導入した。規定の施行時には、ナイキ、アディダス、プーマなどが承認ブランドに含まれていた。

    この制度では、ナイキ以外のブランドは、選手と少なくとも5000ドルの個別スポンサー契約を結ぶ必要もあった。リーグに別途支払う料金は約10万ドルと報じられていたが、NWSLは、ブランドがスポンサーとなる選手の数によって金額は異なると説明した。

    この問題の当事者の一人が、以前からニューバランスとスポンサー契約を結んでいたクーパーだ。カンザスシティ・カレントのFWは、複数回にわたって罰金を科されながらも、ロゴを隠さずにスパイクを履き続けた。さらに、罰金通知の一つをSNSでの宣伝に利用した。

    「だーかーら、ニューバランスで買ってね（おそろいのスパイクを履けるよ）」と投稿した。

    NWSL選手会（NWSLPA）は、この規定の運用が労使協定や選手の既存のスポンサー契約と相容れないとして、異議を申し立てた。

    和解により、すでに科された罰金は取り消され、対象となる既存のスポンサー契約の大半が尊重される。ニューバランスもその後、リーグが承認するスパイクの制度に加わった。

    これでクーパーは、罰金を心配することなくニューバランスのスパイクを履き続けられる。

  • 透明性の向上と、選手が収入を得る手段の拡充

    Tori Huster

    NWSLPAのトリ・ハスター副事務局長は、今回の和解は選手のキャリアと生計にとって重要な権利を守るものだと述べた。

    HIPルールとシューズに関する方針の変更に加え、今回の和解により、NWSLPAはリーグの財務状況をより詳しく把握できるようになり、選手が交渉できるボーナスの種類も増える。

    リーグのサラリーキャップは、すでにメディア契約やスポンサー契約による収益と一部連動している。今回の和解により、各チームのサラリーキャップに上乗せされる金額が正しく算出されているかを確認するため、選手会はより多くの情報を得られるようになる。

    NWSLは毎年6月15日までに、収益の計算を裏付ける記録を選手会に提供しなければならない。また、10月1日までに選手会と数値について協議した上で、翌シーズンの収益分配額を予測しなければならない。

    実際の収益分配額が予測を上回った場合、その差額を反映するため、同じ年にチームのサラリーキャップを調整しなければならない。提供された記録が不十分な場合は、選手会とその監査担当者が追加資料を請求することもできる。

    今回の合意により、選手とクラブは成果に応じたボーナスを交渉する際の選択肢も増える。クラブでの出場試合数やプレー時間が一定の節目に達した場合、連続先発出場を果たした場合、GKが平均失点の基準を満たした場合のボーナスなどが含まれる。また、選手は個人の栄誉や受賞に連動した昇給も交渉できる。

    選手はリーグの事前承認を得ずに、米国女子A代表の試合に関連するボーナスを交渉できる。CONCACAFとFIFAの公式大会についても、成績に応じたボーナスと出場に応じたボーナスをそれぞれ交渉できる。

    今回の和解は、対象選手が現在の契約期間中に受ける既存の住居・自動車に関する待遇も保護する。

    NWSLPAのトリ・ハスター副事務局長は声明で「これらの苦情の一つひとつには、選手のキャリアと生活にとって重要な権利が関わっている」と述べた。