トリニティ・ロッドマンの契約を巡る一連の動きは、NWSLがトップ選手に報酬を支払う仕組みを変える一因となった。そして今、アメリカ女子代表FWをリーグに引き留める助けとなった規定が、再び変更される。

NWSLと選手会（NWSLPA）は、6件の異議申し立てについて和解した。これには、いわゆる「ロッドマン・ルール」を巡る争いや、ワシントン・スピリットのFWであるロッドマンへの契約提示が認められなかった件、カンザスシティ・カレントのスター選手ミシェル・クーパーに罰金が科される原因となったシューズに関する規定を巡る件が含まれる。

リーグは2025年12月、「ハイ・インパクト・プレーヤー（HIP）ルール」を導入した。当初は、成績またはマーケティング面で一定の基準を満たす選手に対し、各チームがサラリーキャップを最大100万ドル超えて支出できる仕組みだった。この上限額は2027年に125万7000ドルへ引き上げられる予定だ。

ワシントンはこの規定を利用し、1月にロッドマンと年間の報酬総額が200万ドルを超える契約を結び直した。欧州から関心が寄せられる中、ロッドマンはNWSLに残ることになった。

しかし、それに先立ち、リーグはスピリットが提示した年額100万ドル超の契約を認めていなかった。NWSLは、後年に報酬を多く配分するその契約はサラリーキャップを回避するものだと主張。一方、NWSLPAはその判断が団体交渉協約に違反するとして異議を申し立てた。選手会はHIPルールそのものにも異議を唱えていた。

今回の和解により、2027年には同ルールの成績とマーケティングに関する基準が撤廃される。ただし、適用対象となるには、選手は引き続き一定の年俸基準を満たす必要がある。

ほかに何が解決し、今回の変更は選手やクラブに何を意味するのか。GOAL が解説する。