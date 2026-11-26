米国女子代表にとって、条件は単純だ。エルサルバドルに勝てば、来夏のワールドカップ出場が決まる。

エマ・ヘイズ監督率いるチームは、金曜日にテキサス州マンスフィールドで行われる準々決勝でCONCACAF女子選手権の戦いを始める。勝てば2027年ブラジル大会への出場が決定。準々決勝を勝ち抜いた4チームすべてにワールドカップ出場権が直接与えられるため、米国は初戦で最大の目標を達成できる。

スペイン、ブラジル、日本との親善試合は貴重な試金石となり、ヘイズ監督が選手を見極め、戦い方を磨く助けとなった。今度は、その経験を出場権が懸かった一戦でのパフォーマンスにつなげなければならない。

ヘイズ監督が選んだ23人には、代表で実績のある選手と、この舞台に初めて臨む選手が混在する。フル代表での出場経験がないDFエブリン・ショアーズもその一人だ。フル代表デビュー前に米国のワールドカップ予選メンバーに選ばれた選手としては、史上2人目となる。

一方のエルサルバドルは、予選を全勝で突破し、大会初出場と米国女子代表との初対戦を迎える。ホンジュラス、バルバドス、トリニダード・トバゴに3連勝してグループF首位となり、18得点無失点を記録した。

では、米国がブラジルへの切符を手にするには何が必要か。GOALが5つの鍵を解説する。