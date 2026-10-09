バルセロナの財政的制約は、以前から広く伝えられてきた。男子チームでは長年にわたって繰り返し注目されてきた問題であり、いまや女子チームにも影響を及ぼし始めている。主力選手が去る一方で、移籍市場での動きが限られているため、外部からの代役補強は進んでいない。 幸いにも、ブラウグラナには頼れるラ・マシアがある。

バルサ・フェメニにとって、ラ・マシアはアイタナ・ボンマティやクラウディア・ピナのようなトップタレントを輩出してきた。彼女たちは近年のバルセロナの成功を支える中心的存在である。ジェンマ・フォント、ライア・アレイシャンドリ、クララ・セラホルディ、アイチャ・カマラ、マルティナ・フェルナンデスも、現在のトップチームでプレーする下部組織出身選手たちだ。

またクラブは、すでに他クラブでトップチームデビューを果たしていた若手選手を獲得し、現在の無敵とも言えるチームへと成長させることでも大きな成功を収めてきた。アレクシア・プテジャス、パトリ・ギハロ、マリオナ・カルデンテイがその例であり、近年では ビッキー・ロペス や シドニー・シェルテンライプ もそうだ。2人は短期間Bチームでプレーした後、トップチームで存在感を示した。

そしていま、女子部門でもラ・マシアが拡大を続ける中、ヨーロッパ各地、さらには世界中から、より若い年齢で多くのトップタレントが集まり、バルサのスタイルを身につけつつある。最近加わった選手には、オランダの世代別代表リブ・ペノック、イタリア人点取り屋ジュリア・ガッリ、そして先月のリーガFで得点を決めた15歳の記録保持者、モロッコのマイッサ・バハがいる。

ただし、そうした国際的な視点は、バルサが身近な地域の才能をおろそかにしていることを意味しない。6月のU-19欧州選手権を制したスペイン代表メンバーにはブラウグラナの選手が6人含まれており、また先月の決勝で北朝鮮を破って優勝したスペインのU-20女子ワールドカップ登録メンバーにも5人が名を連ねていた。

そして、この2つの大会を通じて最も輝きを放ったのが、ラ・マシア内部で大きな期待を集めている逸材、ロサリア・ドミンゲスである。