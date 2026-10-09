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Rosalia Dominguez NXGN 1:1Getty/GOAL

ロサリア・ドミンゲス：バルセロナのアイタナ・ボンマティのような10代選手、黄金の夏でスペインを欧州制覇とワールドカップ優勝へ導いた逸材

2026年に母国代表として2度にわたり大会最優秀選手に選ばれたこの攻撃的MFは、驚異的なポテンシャルを開花させるため、クラブレベルでより多くの出場機会を求めている。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • バルセロナの財政的制約は、以前から広く伝えられてきた。男子チームでは長年にわたって繰り返し注目されてきた問題であり、いまや女子チームにも影響を及ぼし始めている。主力選手が去る一方で、移籍市場での動きが限られているため、外部からの代役補強は進んでいない。 幸いにも、ブラウグラナには頼れるラ・マシアがある。

    バルサ・フェメニにとって、ラ・マシアはアイタナ・ボンマティやクラウディア・ピナのようなトップタレントを輩出してきた。彼女たちは近年のバルセロナの成功を支える中心的存在である。ジェンマ・フォント、ライア・アレイシャンドリ、クララ・セラホルディ、アイチャ・カマラ、マルティナ・フェルナンデスも、現在のトップチームでプレーする下部組織出身選手たちだ。

    またクラブは、すでに他クラブでトップチームデビューを果たしていた若手選手を獲得し、現在の無敵とも言えるチームへと成長させることでも大きな成功を収めてきた。アレクシア・プテジャス、パトリ・ギハロ、マリオナ・カルデンテイがその例であり、近年では ビッキー・ロペス や シドニー・シェルテンライプ もそうだ。2人は短期間Bチームでプレーした後、トップチームで存在感を示した。

    そしていま、女子部門でもラ・マシアが拡大を続ける中、ヨーロッパ各地、さらには世界中から、より若い年齢で多くのトップタレントが集まり、バルサのスタイルを身につけつつある。最近加わった選手には、オランダの世代別代表リブ・ペノック、イタリア人点取り屋ジュリア・ガッリ、そして先月のリーガFで得点を決めた15歳の記録保持者、モロッコのマイッサ・バハがいる。

    ただし、そうした国際的な視点は、バルサが身近な地域の才能をおろそかにしていることを意味しない。6月のU-19欧州選手権を制したスペイン代表メンバーにはブラウグラナの選手が6人含まれており、また先月の決勝で北朝鮮を破って優勝したスペインのU-20女子ワールドカップ登録メンバーにも5人が名を連ねていた。

    そして、この2つの大会を通じて最も輝きを放ったのが、ラ・マシア内部で大きな期待を集めている逸材、ロサリア・ドミンゲスである。

  • すべてが始まった場所

    Rosalia Dominguez Spain U17 2025
    Getty Images

    ドミンゲスのスペイン代表でのパフォーマンスはバルセロナの関係者の目に留まり、セビリアからカタルーニャへの移籍につながった。

    セビージャ市のすぐ近くにある小さな町カマスで生まれたドミンゲスは、セルヒオ・ラモスと同じ出身地を持つ。まずは地元チームでフットボールの道を歩み始め、その後はレアル・マドリーのアイコンと同じくセビージャに加入した。

    同時に、この若きアタッカーはスペインの各年代別代表でも大きな印象を残し、バルセロナの関係者の目を引いた。2024年夏、15歳だったドミンゲスはバルセロナと正式契約を結び、当初はCチームに合流したが、ほどなくしてBチームへ昇格した。

    そして2025-26シーズンには、このティーンエージャーがトップチームにより深く関わるようになった。昨年12月、17歳で女子チャンピオンズリーグのリーグフェーズでベンフィカをホームに迎えた一戦のメンバーに名を連ねると、4月にはエスパニョールを4-1で下した試合でトップチームデビューを飾った。

    その数日後には、2029年までの契約延長が発表された。「世界最高のクラブでプレーを続けられることは、私と家族にとって誇りです」と本人は語った。「ここで成長を続けられることをとてもうれしく思っていますし、私に寄せられた信頼に応えたいです」

  • 大きな転機

    Rosalia Dominguez Spain 2026
    Getty Images

    ドミンゲスは2026年の夏に黄金の時を過ごし、2つの大会で優勝するとともに、その両大会で大会最優秀選手に選ばれた。

    ドミンゲスがこれまでの若いキャリアで最も大きな注目を集めてきたのは、スペインの各年代別代表であり、とりわけここ数カ月はそうだった。

    夏のU-19欧州選手権では、ラ・ロハのメンバーで2番目に若い選手でありながら、大会最優秀選手に輝き、ベストイレブンにも選出され、スペインが5大会連続優勝を果たす中で最多得点者にも並んだ。さらにその1カ月後のU-20女子ワールドカップでも、再びスペインで2番目に若い選手だった彼女は好調を維持し、ラ・ロハの優勝とともにゴールデンボールを手にした。

    決勝でプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれたシルビア・クリストバルは「彼女は素晴らしいチームメートだ。グループに多くのものをもたらしてくれる」と語り、ゴールデンブーツ受賞者のパウ・コメンダドールは、ドミンゲスをシンプルに「最高」と表現した。

    スペインにとって黄金の夏だったが、とりわけドミンゲスにとってはそうだった。各年代別代表の大舞台で見せた卓越したパフォーマンスにより、彼女は国内屈指の若手タレントとして際立つ存在となった。

  • 近況はどうだい。

    Rosalia Dominguez Barcelona 2026-27
    Getty/GOAL

    U-20ワールドカップから復帰して以降、ドミンゲスはバルセロナのトップチームに関わっており、昨季の1試合出場にさらに上積みしている。

    そして今、ドミンゲスはバルセロナのトップチームでさらなるチャンスをつかみつつある。ワールドカップから復帰後の2試合では、いずれも途中出場を果たした。

    こうした関与は以前から予兆があった。前季を通じてトップチームでの露出が増えていたことが、その証拠である。そして、ペレ・ロメウ監督はクラブ屈指の有望な若手に出場機会を託すことをためらわない。今季はすでに11人の10代選手がトップチームでプレーしている。

    その中でも、ドミンゲスはとりわけ胸躍る存在の一人だ。ロメウ監督は以前、こう語っていた。「彼女はライン間でのプレーが非常に優れていて、私たちのプレースタイルに完璧に合っている。奥行きをもたらしてくれるし、予測不能さもある。それは時にインサイドの選手たちに欠けているものだ。彼女はその予測不能さも備えているので、とても完成度が高い」

  • 最大の強み

    Rosalia Dominguez Barcelona Women 2026-27
    Getty Images

    バルセロナの指揮官ロメウに「クラブのスタイルに完璧に合う」と評された選手だけに、ドミンゲスのプレーには魅力が多い。

    ロメウに「バルサのスタイルに完璧にフィットする」「完成された選手」と評されながら、なお17歳に過ぎないという事実は、ドミンゲスの才能の大きさを雄弁に物語っている。率直に言って、彼女があふれんばかりに備える能力について語るとき、期待が膨らみすぎてしまうのも無理はない。

    まず際立つのはドリブルの質だ。ドミンゲスは素晴らしいボールコントロール、高い技術、そして俊敏性を備えており、相手に仕掛ける自信と組み合わさることで、DFにとって非常に捕まえにくい存在になっている。常に顔を上げてプレーしている点も特筆すべきで、それがボールを離す局面での的確な判断につながっている。

    また、迷路を抜けるようなドリブルで複数の相手をかわす力がある一方で、このティーンエイジャーはショートパス主体のプレーにも的確に関わるだけの賢さを備えている。しかも、まだ非常に若いにもかかわらず、必要以上にボールを持ちすぎる傾向も強くない。これはスペインとバルセロナのプレースタイルにおいて極めて重要だ。

    そして、ひとたびボールを離せば、さまざまな形で危険を生み出せる。ドミンゲスはクロスで味方をうまく見つけ出し、スルーパスを通す感覚も磨かれつつあり、さらに至近距離からでもミドルレンジからでも得点の脅威を持つ。あるいは、出しどころがなければシンプルなパスを選ぶこともできる。年齢を考えれば、その判断力は実に印象的で、今後さらに向上していくはずだ。

    さらに、ドミンゲスはボールを持っていない局面での働きも見逃せない。若いFWにとっては改善点になりがちな部分だが、彼女には当てはまらない。スペイン人の彼女は優れたプレッシングを見せ、ハードワークを惜しまず、力強く守備に戻る。そのすべてが、彼女の持つ謙虚さを物語っており、それは本人が言葉を発するときにいっそうはっきりと表れている。

  • 改善の余地あり

    Rosalia Dominguez Spain U17 2025
    Getty Images

    まだ17歳に過ぎないにもかかわらず、ドミンゲスのプレーに目立った弱点は多くなく、改善の余地がある部分はあるとしてもそうだ。

    17歳でトップレベルの経験が限られているだけに、ドミンゲスにはなお大きな伸びしろがあり、自身の強みとされるプレーの質をさらに磨いていける。

    ただ、おそらく最も改善の余地が大きいのは、利き足ではない左足の向上だろう。これは特にサイドで起用された際に顕著で、相手DFは彼女をその弱い側へ追い込む形で対応できる。持ち前の細かなステップと相手をかわして反転する能力によって、この障害をなお乗り越えることはできるが、より実力が高く経験豊富な相手と対戦するトップレベルでは、それはさらに難しくなるはずだ。

    ドミンゲスが攻撃的MFの役割で起用される場合には、これはそこまで大きな問題ではない。それでも、左足でより自信を持ち、強さを発揮できるよう取り組むことができれば、ポジションにかかわらず、トップチームでプレーする段階へ進んでも、その予測しにくさを維持する助けになる。

  • 次は……アイタナ・ボンマティ？

    Aitana Bonmati Barcelona Women 2025-26
    Getty Images

    ドミンゲスのプレーには若き日のボンマティを思わせる要素があり、ポジションの変化もまた別の類似点を加えるかもしれない。

    多くの点で、現在のドミンゲスを見ていると、10代だった頃のボンマティを見ているような感覚を覚える。そして、多くの人がドミンゲスも最終的にサイドではなく担うことになると見ているのが、バロンドールを3度受賞したボンマティが今プレーしている、より中央のポジションだ。

    もちろん、10代の選手について、ボンマティ級の選手に到達する可能性があると評するのは大きな話ではある。しかし、ドミンゲスが見せるドリブルのダイナミズムや、中央の位置でマーカーをかわす能力を見ると、現在のボンマティが大きな力を発揮しているような役割に適しているように映る。

    短期的には、ドミンゲスのバルサでのチャンスはサイドで巡ってくる可能性が高い。とりわけ、フィジカル面で成長し、トップチームのプレーに慣れていく段階ではなおさらだ。また、そこでのルーズなボールも、中央で起きる場合に比べれば相手の攻撃につながる可能性は低い。その位置であれば、ポゼッション志向のチームに道を切り開く、縦に仕掛ける意識と決断力を備えたドリブラーとして、すでにバルサで見事にそれを体現しているキャロライン・グラハム・ハンセンのように、異なる次元をもたらすことができる。

    あるいはドミンゲスは、中央でもサイドでも起用できる選手としてキャリアを築いていくのかもしれない。10代の彼女が似たタイプでもあるのが、かつてレアル・マドリーに所属し、現在はリヨンでプレーするスコットランド代表のキャロライン・ウィアーだ。だが、今の彼女を見ていて、ボンマティに通じる資質を見いださないのは難しい。

  • 次に何が起こる？

    Rosalia Dominguez Spain U20 2026
    Getty Images

    ドミンゲスへの期待が高まる中、その視線はあるべき場所にしっかりと向けられている。バルセロナのトップチームで、より多くの出場時間を目指している。

    少なくとも現時点で、ドミンゲスにとっての次のステップは、この夏に本人が『Marca』に語った通り、「トップチームで出場時間を得ること」である。そして、それは少しずつではあるが着実に実現しつつある。トップチームの環境やシニアレベルの試合に触れる機会も増え始めており、それは彼女の成長に大きく役立つはずだ。

    その次の目標は、そうした試合でインパクトを残すことになる。大きな場面を生み出し、ゴールを決め、アシストを記録することだ。ロメウは、そのための舞台も彼女に用意されることを示している。

    現時点でその先を見通すのは難しいが、ありがたいことに、この数カ月で驚異的な活躍を見せてきたにもかかわらず、ドミンゲス本人もまたそうしてはいない。U-20女子ワールドカップ期間中にFIFAのウェブサイトのインタビューで、来夏にブラジルで開催されるシニア大会のことが今は頭にあるのではないかと問われると、彼女はこう答えた。「そうですね、シニアのワールドカップですから。私にとっては、まだ先のことです。でも、本当のところは分かりません」

    その才能とポテンシャルは規格外かもしれないが、ドミンゲスの足元はしっかりと地に着いている。U-19欧州選手権でスペインのキャプテンを務めたイルネ・ドラドは、チームメートについて「彼女がその謙虚さと勤勉さを持ち続ければ、望むところまで行ける」と語った。異論を挟むのは難しい。