ダン・キーンは、マンチェスター・ユナイテッドで最も伝説的な主将の、世界一熱心なファンと言っても過言ではない。人気の YouTubeチャンネル「Sports Cards UK」を運営するトレーディングカード収集家のダンは、18カ月をかけて「ロイ・キーン」のトップス・プリスティン・ロード・トゥ・UEFA EURO 2024のレインボーを完成させた。つまり、このセットに収録されたロイ・キーンのベースカードについて、すべてのパラレルカードを集めたのだ。
その期間の大半は、最後の1枚である世界に1枚しかないブラック・プリスティン・リフラクターを手に入れるために費やされた。所有者との交渉は難航し、最終的に400ユーロで合意するまで約8カ月を要した。その後もダンは、カードが届くまで不安な3週間を過ごした。
カードがようやく届き、以前339ユーロで購入した世界に1枚しかないゴールド・スワール・クローム・スーパーフラクターと並べられるようになったとき、ダンを包んだのは純粋な歓喜よりも、心の平穏だった。
「もう届かないと思い込んでいました。気に病まないよう、そのことを頭から追い出していたんです。でも実際に届いたときは、ほっとしました」とダンはGOALに語る。「18カ月ほどかけて集めてきたものが、あの30秒に凝縮された気がします。机の上で、世界に1枚ずつしかない2枚のカードを隣に並べ、30秒間ただ眺めて、笑みを浮かべていました」
そんな現実とは思えない瞬間も、ダンの収集の道のりの一部となった。同じ姓を持つキーンのキャリアをカードで再現する作業は、時に骨の折れるものだったが、その大半は大きな喜びをもたらしてきた。本人によれば、キーンの物語を完成させるまで、まだ「20％」しか進んでいない。それでも、この取り組みへの情熱は増すばかりだ。ダンが実際にはマンチェスター・ユナイテッドのファンではないにもかかわらず。