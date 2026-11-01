キーンのトレーディングカードを究極のコレクションとしてそろえることは、ダンの当初からの壮大な計画ではなかった。だが、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが、フラムと並んで収集の中心になることはすぐに明らかになった。ピッチを離れて解説者になったキーンを見て、その個性的な人柄への理解も深まったという。

「応援するクラブが自分を選ぶのと同じように、コレクションも自分を選ぶのだと思う。ロイ・キーンの場合はまさにそうだった」とダンは語る。「集め始めたときは、自分が何かを感じられる特定の選手が欲しかった。彼については、子どもの頃に応援していたという懐かしさがあった。でも、年齢を重ねるにつれて、一人の人間としての彼をずっと尊敬するようになった。とても機転が利いて、面白い人なんだ」

「アイルランドにいる家族も、よく似ていて機転が利く。それに、彼の妥協しないサッカースタイルは、若い頃よりも理解できるようになった今、いっそう尊敬している。名字が同じで、好きなタイプの選手でもあったから、選択はかなり簡単だった。フラムを集めて、それからロイ・キーンを集めようと。たまたま1ポンドや2ポンドのロイ・キーンのカードを何枚か手に入れたら、そこからどんどん増えていったんだ」

トップスのコレクションの中でも特に人気の高い「マッチアタックス」は今週、20周年を迎えた。この節目を記念するイベントがロンドンのオリンピアで開かれた。人気のトレーディングカードゲームは、多くのサッカーファンにとって収集を始めるきっかけとなっており、ダンも例外ではなかった。ただ、当時の彼はカードを本来の目的で使っていたわけではなく、初めて買ったパックを開けるときも、希少なキーンのカードを探そうとは考えていなかった。

「1995年生まれだから、最初はポケモンを集めていて、次に遊戯王、それからサッカーのアルバムやステッカーへと移っていった」と説明する。「でも、最初のマッチアタックスのアルバムが出たのは、たしか僕が12歳のときだった。その頃はフラムを応援していたけど、ロイ・キーンを特に集めていたわけじゃない。ロイ・キーンをコレクションとして集め始めたのは、もっと大きくなってからだ」

「2007年、08年、09年頃のマッチアタックスは、たぶん本来とは違う遊び方をしていた。兄弟と一緒に店でマッチアタックスを買っていたんだ。ニューカッスルのユニフォームを着たニッキー・バットや、ジェイジェイ・オコチャなんかのカードを思い浮かべる。そして、そのカードで『トップ・トランプス』のように、守備と攻撃を比べて遊んでいた。当時は集め方も上手ではなく、ただカードを持ちたくて買っていたんだ」

やがてダンは、より計画的にカードを集め、キーンを狙うようになった。そして、サッカーファンとしての自分の成長を形作った時期のカードに目を向けた。

「ただカードを買っているうちに、いつの間にかコレクションができていることもある。でも、もっと考えるようになると、特定の方向や時代に絞りたくなる。僕は2000年代初めのものが本当に好きで、2000年から2005年までがキーンのカードを集める上でいちばん好きな時期なんだ」と語る。「3冠を達成したシーズンなどをしっかり覚えているには、僕は幼すぎた。サッカーの記憶がはっきり残り始めた2003年、04年頃が、たぶん自分にとって中心になる時期だ。あの頃のカードには本当に好きなものがたくさんあるから、収集もそこに力を入れている。でも、いろいろなものを集めていくのも好きなんだ」