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ライブ
Roy Keane GFX HIC 1-1GOAL

ロイ・キーンと同名の人物は、いかにしてマンチェスター・ユナイテッドの伝説的主将のキャリアを段ボールで再現したのか

GOALが、あるアイルランド人選手のサッカー人生をカードに収めるため、並々ならぬ努力を重ねたカードコレクターに話を聞いた。

James Westwood
翻訳者：

  • ダン・キーンは、マンチェスター・ユナイテッドで最も伝説的な主将の、世界一熱心なファンと言っても過言ではない。人気の YouTubeチャンネル「Sports Cards UK」を運営するトレーディングカード収集家のダンは、18カ月をかけて「ロイ・キーン」のトップス・プリスティン・ロード・トゥ・UEFA EURO 2024のレインボーを完成させた。つまり、このセットに収録されたロイ・キーンのベースカードについて、すべてのパラレルカードを集めたのだ。

    その期間の大半は、最後の1枚である世界に1枚しかないブラック・プリスティン・リフラクターを手に入れるために費やされた。所有者との交渉は難航し、最終的に400ユーロで合意するまで約8カ月を要した。その後もダンは、カードが届くまで不安な3週間を過ごした。

    カードがようやく届き、以前339ユーロで購入した世界に1枚しかないゴールド・スワール・クローム・スーパーフラクターと並べられるようになったとき、ダンを包んだのは純粋な歓喜よりも、心の平穏だった。

    「もう届かないと思い込んでいました。気に病まないよう、そのことを頭から追い出していたんです。でも実際に届いたときは、ほっとしました」とダンはGOALに語る。「18カ月ほどかけて集めてきたものが、あの30秒に凝縮された気がします。机の上で、世界に1枚ずつしかない2枚のカードを隣に並べ、30秒間ただ眺めて、笑みを浮かべていました」

    そんな現実とは思えない瞬間も、ダンの収集の道のりの一部となった。同じ姓を持つキーンのキャリアをカードで再現する作業は、時に骨の折れるものだったが、その大半は大きな喜びをもたらしてきた。本人によれば、キーンの物語を完成させるまで、まだ「20％」しか進んでいない。それでも、この取り組みへの情熱は増すばかりだ。ダンが実際にはマンチェスター・ユナイテッドのファンではないにもかかわらず。

  • 懐かしさに駆られて

    Dan Keane
    Dan Keane/Topps

    ダンは結局、マンチェスター・ユナイテッドを応援しないと決めたが、キーンにはずっと個人的なつながりを感じてきた。

    キーンという姓を持ち、マンチェスター・ユナイテッドを応援するアイルランド人の父のもとで育ったダンは、元MFのロイ・キーンと親戚なのかとよく聞かれた。時には、つい作り話をしてしまうこともあったという。

    「友人の父親に、彼［キーン］は僕のおじだと信じ込ませたことがあるんです。数年後にその友人と会ったとき、『おじさんは元気？』と聞かれて、ずいぶん変な質問だと思いました」とダンは説明する。「ロイ・キーンが僕のおじだと言ったことを、すっかり忘れていたんです！　そんな話をしたのは数人だけで、ほとんどの場合は信じてもらえませんでした。なのに、うまくいったその一度のことを、すっかり忘れていたんです！」

    そうした個人的なつながりは、ダンのカード収集にも自然と影響している。もっとも、最終的には父と同じチームを応援しない道を選んだ。

    「僕は昔を懐かしむのが大好きで、カードは楽しかった頃を思い出す手段のようなものだと思っています」とダンは語る。「今はフラムのファンですが、ユナイテッドにも本当にいい思い出があります。小さい頃はロイ・キーンのシャツを着せられていました。実はJJBスポーツでは、自分の名前を入れるより選手の名前を入れる方が安かったので、数ポンド節約できたんです！」

    「父はアイルランド人の祖父母のもとにここで生まれたアイルランド人です。祖父母はGA、ハーリングやゲーリックフットボールなどに夢中でした。それで父は応援するサッカーチームを選ぶことにして、心を引かれたのがマンチェスター・ユナイテッドだったんです。僕が生まれた頃にはロイ・キーンがプレーしていました。だから、彼には強い愛着があります。思い出そのものを手に取ることはできないかもしれませんが、彼を見て育った頃のカードなら手に取れますから」

    なぜユナイテッドではなくフラムを選んだのかと聞かれ、ダンはこう説明した。「母も父も会計士で、夏の間ずっと働いていました。僕と兄弟は何年も、いろいろなサマーキャンプに通っていたんです。やがてサリーで、月曜から金曜まで毎日8時間サッカーをするキャンプが見つかりました。フラム・コミュニティ・トラストが運営していて、最後にはフラムの試合を見に行ける無料チケットをくれたんです。サリーで育ったので、マンチェスター・ユナイテッドの試合を実際に見に行く機会はほとんどありませんでした。父は、こんなことを言ったら嫌がるでしょうけど、どちらかというと家で観戦するタイプのファンだったので。今でも父と一緒にマンチェスター・ユナイテッドの試合を見ます。でも、クレイヴン・コテージに行き、パトニーからそこまで歩いて、川に架かる橋を渡って。クラブも、何もかもが好きになったんです。

    「そのサマーキャンプには3、4回参加して、フラムの試合も4試合ほど見に行きました。選手も何人か僕たちに会いに来てくれて、『間違いなく自分のチームだ』という気持ちが固まりました。応援するクラブは、自分で選ぶというより、クラブに選ばれるんです」

  • どのように「悪化した」のか

    Manchester United v Leicester City - Emirates FA Cup Fourth Round
    Getty Images Sport

    ダンのキーンに対する敬意は、マンチェスター・ユナイテッドの象徴的存在だったキーンが現役を引退して以来、強まる一方だ。ある特定の時代への傾倒も同じように深まっている。

    キーンのトレーディングカードを究極のコレクションとしてそろえることは、ダンの当初からの壮大な計画ではなかった。だが、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが、フラムと並んで収集の中心になることはすぐに明らかになった。ピッチを離れて解説者になったキーンを見て、その個性的な人柄への理解も深まったという。

    「応援するクラブが自分を選ぶのと同じように、コレクションも自分を選ぶのだと思う。ロイ・キーンの場合はまさにそうだった」とダンは語る。「集め始めたときは、自分が何かを感じられる特定の選手が欲しかった。彼については、子どもの頃に応援していたという懐かしさがあった。でも、年齢を重ねるにつれて、一人の人間としての彼をずっと尊敬するようになった。とても機転が利いて、面白い人なんだ」

    「アイルランドにいる家族も、よく似ていて機転が利く。それに、彼の妥協しないサッカースタイルは、若い頃よりも理解できるようになった今、いっそう尊敬している。名字が同じで、好きなタイプの選手でもあったから、選択はかなり簡単だった。フラムを集めて、それからロイ・キーンを集めようと。たまたま1ポンドや2ポンドのロイ・キーンのカードを何枚か手に入れたら、そこからどんどん増えていったんだ」

    トップスのコレクションの中でも特に人気の高い「マッチアタックス」は今週、20周年を迎えた。この節目を記念するイベントがロンドンのオリンピアで開かれた。人気のトレーディングカードゲームは、多くのサッカーファンにとって収集を始めるきっかけとなっており、ダンも例外ではなかった。ただ、当時の彼はカードを本来の目的で使っていたわけではなく、初めて買ったパックを開けるときも、希少なキーンのカードを探そうとは考えていなかった。

    「1995年生まれだから、最初はポケモンを集めていて、次に遊戯王、それからサッカーのアルバムやステッカーへと移っていった」と説明する。「でも、最初のマッチアタックスのアルバムが出たのは、たしか僕が12歳のときだった。その頃はフラムを応援していたけど、ロイ・キーンを特に集めていたわけじゃない。ロイ・キーンをコレクションとして集め始めたのは、もっと大きくなってからだ」

    「2007年、08年、09年頃のマッチアタックスは、たぶん本来とは違う遊び方をしていた。兄弟と一緒に店でマッチアタックスを買っていたんだ。ニューカッスルのユニフォームを着たニッキー・バットや、ジェイジェイ・オコチャなんかのカードを思い浮かべる。そして、そのカードで『トップ・トランプス』のように、守備と攻撃を比べて遊んでいた。当時は集め方も上手ではなく、ただカードを持ちたくて買っていたんだ」

    やがてダンは、より計画的にカードを集め、キーンを狙うようになった。そして、サッカーファンとしての自分の成長を形作った時期のカードに目を向けた。

    「ただカードを買っているうちに、いつの間にかコレクションができていることもある。でも、もっと考えるようになると、特定の方向や時代に絞りたくなる。僕は2000年代初めのものが本当に好きで、2000年から2005年までがキーンのカードを集める上でいちばん好きな時期なんだ」と語る。「3冠を達成したシーズンなどをしっかり覚えているには、僕は幼すぎた。サッカーの記憶がはっきり残り始めた2003年、04年頃が、たぶん自分にとって中心になる時期だ。あの頃のカードには本当に好きなものがたくさんあるから、収集もそこに力を入れている。でも、いろいろなものを集めていくのも好きなんだ」

  • 虹を完成させる

    Dan Keane
    Dan Keane/Sports Cards UK

    ダンが大がかりなパラレルカード探しに乗り出すきっかけとなった商品は一つだけ。その成果は、自宅の素敵なディスプレーになっている。

    ただ、これまでダンが全種類をそろえる「レインボー」に挑んだのは、EURO2024の「プリスティン」に収録されたロイ・キーンのカードだけだ。レアカードではないものの、ダンは発売された時から、このカードには特別なものがあると感じていた。

    「理由はいくつかあります。ロイ・キーンがアイルランド代表のユニフォームを着ているカードは、あまり多くありません。特徴的なカードがあったのは、1994年のワールドカップと2002年のワールドカップだけだったと思います。もちろん、サイパンでの出来事などは、おそらく2002年大会の良い思い出ではありません。それから『トップス・プリスティン』の収録カード一覧が公開されたのを見たんです。『Road to Euro 2024』というシリーズで、アイルランド代表のユニフォームを着た彼が入っていました」とダンは振り返る。

    「そのシリーズでは、すべてのユニフォームについてライセンスを取得していたわけではありませんが、アイルランド代表のものは取得されていました。最初に買ったのは1枚だけです。カードの色違い版がユニフォームの色と一致する、グリーンの『カラーマッチ』でした。見た目がとても良くなることが多く、コレクターにとって魅力的なんです。それで買いました。125枚限定で、値段は5ポンドくらい。あまり高くありませんでした」

    それが第一歩だった。続いて、さらに衝動的な購入が、ダンを本格的なカード探しへと向かわせた。「その後、アジアのマーケットプレイスで、世界に1枚しかない『スーパーフラクター』を見つけ、買うことにしました。レインボーを集める場合、普通はコレクターがまず1枚限定のカードを買い、それからほかのカードをそろえていきます。それで私も、ほかのカードを少しずつ手に入れていました。その後、2年前にダブリンのカードショーへ行きました。あるコレクターと話していて、持っていたエバン・ファーガソンのカードを交換しようとしていたんです。その人がスーパーフラクターに気づき、ブラックの1枚限定カードを持っている人を知っていると言いました。ブラックの1枚限定が存在することを忘れていたので、少し驚きました。『ああ、これで1枚限定のカードを2枚集めなきゃいけないのか』と思ったんです。

    「そのカードを買ったコレクターを知っているというので、そのダブリンのカードショーで持ち主にメッセージを送りました。そして次のダブリンのカードショーでは、レインボーの全種類を実際に披露できたんです。最初のダブリンのカードショーまでに6カ月、その次のショーまでに丸1年かかったので、合わせて18カ月でした。そのカードを手に入れるには少し面倒なやり取りもありましたが、私にとって初めてのロイ・キーンのレインボーです。かなりお金がかかったので、おそらく最後にもなるでしょう。最近額に入れて、壁に飾っています」

  • 最も大切にしているカード

    Roy Keane Nottingham Forest card
    Dan Keane/Topps

    ダンが自身のキーンのカードコレクションで最も重要と考えるカードは2枚ある。しかし、一番のお気に入りはマンチェスター・ユナイテッドのセットのカードではない。

    ダンが収集対象に選んだのは、サッカーのトレーディングカードの中でもかなりニッチな分野だ。そのため、コレクションを充実させるには、趣味に注いできた時間や労力、費用と同じくらい運も重要だった。彼の話の中心となる2枚のカードがそれを物語っている。どちらもプロフェッショナル・スポーツ・オーセンティケーター（PSA）による数値評価で最高の「10」を獲得した。コレクターにとっては最高の栄誉だ。

    特に大切にしているロイ・キーンのカードについて尋ねると、ダンはこう話し始めた。「2001年から2005年ごろのカードは、本当に見つけるのが難しいんです。理由は分かりませんが、大半はアメリカかアジアにあると分かりました。中国や日本で見つかったものも多いですね。でも、ミルトン・キーンズのカードショーに行ったとき、ロイ・キーンが試合で着用したユニフォームの一部が入ったカード［2001年アッパーデック］を見つけました。未鑑定の状態だったので、自分で鑑定に出すことにしたんです。持っているロイ・キーンのカードは鑑定済みのものが多いので。そうしたらPSA10が付きました」

    「イギリスのカードショーで実際に見つけて、自分で鑑定に出して10を取れたのは、本当にうれしかったです。彼が現役時代にそのユニフォームを着て試合に出た際の一部が入ったカードで、PSA10は4枚しかないと思います。それが1枚ですね。それからもう1枚は、世界で唯一のPSA10だと思うのですが、これもイギリスのカードショーで見つけました。こちらは鑑定済みのものを買いましたが、初めて手に入れたロイ・キーンの直筆サイン入りカード［2004年アッパーデック『サイン・オブ・ザ・タイムズ』］だったので、私にとって大きな意味がありました。おそらく、それまでに買った中で最も高価なカードで、これをきっかけに、特にその年代のもっと高価なカードも買うようになったと思います」

    ただ、思い入れという点でダンにとって何より特別なのは、キーンが1993年にユナイテッドへ加入する前に3年間在籍したノッティンガム・フォレストのユニフォームを着た、最初のトレーディングカードだ。「一番好きなロイ・キーンのカードは何かと聞かれたら、いつも1990年のルーキーカードと答えます。贈り物としていただいたもので、贈ってくれた方が鑑定ケースに私のSNSに関するものも入れてくれたんです。サッカーカードの世界では、コミュニティがとても大きな存在なんです」

  • ベジンガからの贈り物

    Dan Keane - Palatial card
    Instagram: @sportscardsuk

    サイドメンのメンバーの1人が、ロンドンでダンと会った際、非常に珍しいキーンのカードを気前よく手渡した。

    トレーディングカードのコミュニティは結びつきが強く、コレクターやYouTuberが互いに助け合うことは珍しくない。「コレクションの穴を埋めるために必要なカードを買うのを手伝ってくれたり、カードを売ってくれたりする友人がたくさんいる。僕が気に入ると思ってカードを買っておいて、勧めてくれることもある。実際、僕も気に入るんだ」とダンは話す。

    「僕もいつも、ほかの人のために買えるものがないか探している。誰かに特定のカードやパラレルカードを探してほしいと頼まれたら、スマートフォンにメモしておく。カードショーに行くたびに、誰かが気に入りそうなものを見つけたら、たいてい写真を撮って購入し、後でその人と話をつけるんだ」

    ダンの知り合いには、英国のYouTubeグループ「サイドメン」のメンバーで、「ベジンガ」としても知られるイーサン・ペインがいる。イーサンのチャンネル「Behz Collects」は登録者数が2万3000人を超え、動画の多くが数十万回の再生を記録している。ダンと同様、大規模なカードショーや業界イベントにも頻繁に足を運ぶ。

    イーサンは、ダンがキーンの熱狂的なファンとして知られていることもよく知っている。ロンドンのファナティクス・ストアで行われた「トップス・フラッグシップ2026-27ホビーボックス」の発売イベントで会った際、イーサンは特別な贈り物を手渡した。20枚限定の「キーン2025-26トップス・パレイシャル マンチェスター・ユナイテッド直筆サインカード」だ。

    「あれは本当に驚いたよ。パレイシャルのカードを持ったことは一度もなかったから」とダンは話す。「あの色の入ったユニフォームを着たロイ・キーンのカードも、ほかには持っていないと思う。それもすごくいい。彼はパレイシャルをたくさん開封していて、インスタグラムで僕にメッセージをくれた。僕たちは互いにフォローしていて、彼とサイモン［ミンター］、ジョシュ［ブラッドリー］がフットボールカードを集め始めた頃から、僕は彼の歩みを追ってきた。これまで会った中でも、彼は特に親切な人の一人だ。気取ったところがまったくなくて、『君に渡したいカードがある』と言うから、僕は『いや、何もくれなくていいよ』と答えた。それからイベントで僕を見つけて、あのカードをプレゼントしてくれた。すっかり圧倒されたよ」

  • 「とても共感できる」

    Dan Keane
    IG: @sportscardsuk

    ダンが新たな発見を求めて全国を巡る、キーンをテーマにした最近のYouTube動画には、好意的なコメントが殺到した。

    ダンはウォキング、マンチェスター、ダブリンで撮影し、キーンのカードコレクションを紹介する動画を制作した。先月の公開以来、再生回数は6000回を超えている。コメント欄にはダンの「一流のストーリーテリング」への称賛があふれ、「この趣味の魅力を伝えている」と評価されている。

    あるユーザーは「とても共感できる動画だった。インフルエンサーは、いくら稼いでいるかよりも、自分のコレクションをもっと見せるべきだと思う」とも書いた。直前になって実現したPSA鑑定カードのお披露目から、オールド・トラッフォードのそばを通る場面まで、ダンはこれほど見事なコレクションを集めるまでの過程をフォロワーに間近で見せている。一般的なカードの開封やボックス開封の動画を好む、この分野のほかのコンテンツ制作者とは一線を画す内容だ。

    「動画にとって大事だったけど、僕自身にとっても大事だと感じた。ウォキングのカードショーのような場所をまた訪れることができたからね。撮影中にたまたま開催された、地元のカードショーのようなものだった」とダンは話した。「僕はウォキング周辺で育った。そこでカードショーが開かれて、アイルランドのカードを何枚か披露できたのは、本当に良かった。

    「マンチェスターも、もちろん本当に重要だった。実はマンチェスターでPSA鑑定カードをお披露目するつもりだったけど、ぎりぎりのタイミングになった。カードがPSAから戻ってくるまで、たしか6カ月ほど待っていたんだ。誕生日に出かけていた前夜、カードが届いたというメッセージを受け取った。それで友人に連絡して、マンチェスターへ行く前日の午後10時にクラパム行きの夜遅い列車に乗り、カードを取りに行かなければならなかった。お披露目できるようにね。

    「そんなひと騒動もあったけど、トラッフォード・センターに滞在していたから、街の中心部へ行くたびにオールド・トラッフォードの前を通った。そこにあるサッカー博物館にも行って、その雰囲気を存分に味わったよ。友人から、黒色で10枚限定の、とても格好いいトップス・クロームのロイ・キーンのカードも買えた。

    「アイルランドもふさわしい場所だと感じた。ダブリンのカードショーで、アイルランド代表のユニフォーム姿のカードのレインボーをすべて見せられたからね。それからアトランティック・シティ・コレクティブルズへ行って、そこにいる人たちにも見せた。アイルランド代表のカードを熱心に集めているジェイソンにも見せたよ。もし売ることがあれば彼に譲ると約束した。コミュニティの存在は本当に大きい。ここまで広がったのは驚きだし、みんなを温かく迎え入れてくれる」

    チャンネルの成長をカード収集より優先したくなる誘惑もあるが、金銭的な利益がダンの主な動機だったことはない。「カード収集が第一でなければいけない。お金を使いすぎると、すぐに楽しめなくなったと感じるようになるからね。僕は間違いなく、100％コレクターが先だ。コンテンツ制作を全部やめたとしても、きっと何かを集め続けると思う。収集癖は少し遺伝子みたいなものだ。祖父は絵はがきを、母は切手を集めていた。その熱中する性分というか、受け継がれる遺伝子があるんだと思う」

  • 新たなターゲット

    Dan Beard
    Dan Beard

    ダンが追い求めるキーンのカードはまだ数多くあり、コレクションをさらに充実させるために狙う2つのカードセットも、すでに見定めている。

    その収集熱に突き動かされ、ダンは常に次のキーン関連アイテムを探している。今、狙っている「聖杯」ともいえるカードセットがあるという。「大きな目標は、2022年のトップス・ダイナスティというセットを手に入れることです。かなり高級なシリーズで、それ以前には野球カードなどがあったと思います。ホワイトシティのウェストフィールドにトップスの旗艦店がポップアップで出店していた時、そこにいたのを覚えています。トップスで働く友人が、ダイナスティがサッカーにも登場すると話していて、すごく興奮しました」

    「本当に素晴らしいカードがいくつかあって、どれも発行枚数は10枚以下です。カードに本人の直筆サインが入っていて、ロイ・キーンなら彼自身がサインしたものです。それに、たいていは試合で着用したユニフォームの一部も付いています。マンチェスター・ユナイテッドのエンブレムが入ったものもありますが、私はそういうカードを持っていません。特に良いユニフォーム片を使ったカードの多くは、トップス・ダイナスティから出ています。1枚限定のカードは約7000ポンドで売れたと思うので、それを狙うことはないでしょう。でも、10枚限定のうちの1枚か、その後のセットのカードなら狙えるかもしれません。ダイナスティは2022年から2026年まで続いていると思うので、カードはかなりあるはずですし、キーンはほとんどのセットの収録リストに入っていると思います」

    ダンは、トップスの2026-27年フラッグシップからもキーンのカードを手に入れたいと考えている。ファナティクス・コレクティブルズは2022年にトップスを買収して以来、ヨーロッパの伝統的なカード収集と、アメリカ流の高級カードを追い求める収集文化との隔たりを埋めようとしてきた。クローム・クラシックスは、同社のセットの中でも特に見た目が魅力的なものの一つだ。

    金属的な光沢とレトロな縁取りを備えたカードは、ダンのようなコレクターの収集欲も刺激する。「クロームのキーンのカードは、バークレイズの旧エンブレムを使っているので、シリアル番号入りのパラレルカードを何枚か狙っています」とダンは言う。「あのエンブレムはとても懐かしいんです。全種類をそろえる『レインボー』を目指すとは言いたくありません。際限がなくなりそうですから。でも、1枚限定のカードが出てきたら［興味はあります］」

  • 一生関わり続ける

    Match Attax event
    Topps

    カードを追い求める高揚感は、コレクターを一気に子どもの頃へと引き戻す。そして、ゴールはいつだって幻にすぎない。

    ダンにとって、パックを開けたり、コレクションを少しだけ充実させてくれるカードを探し出して購入したりするときの高揚感は、決して消えない。光沢のあるカードは世代をつなぐ目に見えない架け橋であり、大人を一瞬にして目を輝かせる子どもに戻す力がある。

    「そこが本質だと思う」と彼は言う。「市場は間違いなく変わった。でも、校庭で遊んでいるときに市場のことなんて考えない。今の子どもたちにはサイン入りカードを引くチャンスがあるけど、以前はおそらくなかった。昔のマッチアタックスにもサイン入りカードはあったけど、引くのがあまりに難しくて、商品に入っていることすらほとんど知られていなかった。それほど珍しかったんだ。でも今は、セインズベリーズでトップス・フラッグシップのパックを買えば、パッチ入りカードやサイン入りカードを引けるかもしれない。子どもたちはそれに夢中になっている。

    「でも、すごいカードを引いたときの興奮は、ずっと変わっていないと思う。この趣味から卒業するというより、発売されるさまざまなシリーズや商品を通じて、趣味が自分と一緒に成長していくように感じる。ウォーキングのカードショーに行ったとき、友人とコラボ投稿をしたら、彼がマッチアタックスを1パック無料でくれた。その後、飲みに行ったときに開けたら、リオネル・メッシの100クラブカードを引いたんだ。僕は31歳だけど、メッシの100クラブカードを引いたのは人生で初めてだった。彼がくれたのはたった1パック。パブで開けていて、撮影もしていなかったけど、そのときの興奮はトップス・クロームの世界に1枚しかないカードを引いたときとまったく同じだった。価値は同じじゃない。でも、ああいう懐かしさで昔に戻ったような気持ちになって、同じ感覚を味わえるんだ。

    「今のコレクターにとっても、校庭で遊びながらカードを交換していた頃と、実際には何も変わらないと思う。もうカードを輪ゴムで束ねてポケットに入れることはないかもしれない。スリーブやトップローダーを使って、カードの状態を少し気にするようになったかもしれない。でも、校庭での交換とカードショーでの交換に違いはないよ」

    ダンのような真のコレクターに終着点はない。この趣味は時代が変わっても続いていくからだ。キーンのコレクションが完成する日が来るとは思っていないが、それでも彼は少しずつ集め続ける。喜びは常に探して見つける過程にあり、最終的な結果にあるわけではない。

    「トップスは毎年、キーンのカードが入った、僕の好きな新商品を出している。このキーンのコレクションは一生続くと思う」と彼は締めくくった。「存在すら知らなかったカードを、ある日写真で見つけることがある。でも、それを探し当てたり、持っているコレクターを見つけたりするのは、またまったく別の話なんだ。自分が死んで、もう集められなくなるまで終わらない気がする」

    トップス・マッチアタックス UEFAクラブコンペティションズ 2026/27は、オンラインおよび一部の小売店で販売中。詳しくはTopps RIPPED を参照。最新情報は@toppsfc をフォロー。