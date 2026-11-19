天候：7/10。「まだ冬を本格的には経験していない。今も寒いけど、ものすごく冷え込むと聞いている。ここへ来たとき、まず言われたのが、地域によっては気温が氷点下20度まで下がるということだった！ 夏に来たときは暖かくて過ごしやすかったし、秋から冬にかけても今のところ穏やかで、雨もそれほど多くない。今は少し雨の日が続いているけど、サッカーをするにはいい天候だ。旅行者には少し煩わしいかもしれないけど、全体的にはとてもいい天気だと思う」

食事：8.5/10。「ここの食べ物は本当においしい。来る前にあまり調べていなかったことの一つで、少し心配だったし、半信半疑だった。でも、僕はたいていのものを食べるし、新しいものを試すのも好きだ。おいしい料理がたくさんある。地元のペストリーも豊富で、コーヒーもおいしい。バーベキュー料理も多い。チーム全員でバーベキューを食べに行ったけど、すごくおいしかった。英国ではなかなか味わえないものだから、ここかバルカン地域で体験してほしい。食べ物については、まだ一つも不満がないよ」

人々：10/10。「本当に親切で、温かく迎えてくれる。チームメートはすぐに僕を受け入れてくれた。店で目を細めながら商品を読もうとして、Google翻訳を開いていると、通りがかった人が快く助けてくれて、何を探しているのか尋ねてくれる。英語もとても上手だ。外国人が英国へ来た場合、会話が少し難しくなることもあると思う。でも、ここの人たちは外国人と話すとき、本当に一生懸命伝えようとしてくれる。僕はまだあまり話せず、ちゃんとした会話は難しいから、英語で懸命に話してくれるのはありがたい。人々について不満は一つもない。みんな優しくて素晴らしいよ」

楽しめること：5/10。「何を求めるかによる。夜の娯楽はとても充実していると聞いたけど、僕自身は遊びに行かないから分からない。自然は美しいところが多い。ただ、何かアクティビティーを探すなら、個人的には興味を引かれるものをあまり見つけていない。人によると思う。好きなことは人それぞれだから。たとえば恋人が来ていたとき、二人ともやりたいと思うアクティビティーはあまり見つからなかった。でも、買い物や散歩は気軽にできるし、要塞にも行ける。中心部には動物園があり、脱出ゲームの施設もたくさんある。僕の好みではないけど、旅行で来る人ならこの街をとても楽しめると思う」

生活費：8/10。「タクシーは安くて便利だし、無料のバスもある。ベオグラードを移動して中心部へ行きたいなら、確か無料のバスを使えるはずだ。飲食物はどれも本当に安い。英国より安い店もあるし、ブランド品を扱う店にもこちらのほうが少し安いところがあって、ありがたい。ただ、通貨換算ツールはすぐ使えるようにしておいたほうがいい。値段を見て『安そうだ』と思い、支払った後で換算したら、思っていたよりずっと高かったことが何度かある！ 大まかにいくら使うか把握し、予算を少し決めておくといい。通貨が違うせいで使いすぎずに済むからね」

合計：38.5/50

レミーへの取材はAGMスポーツ・エージェンシーの協力により実現した。