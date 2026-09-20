レネ・イギータ：パブロ・エスコバルと親交を築き、誘拐事件の後に数カ月間服役した型破りなGK
レネ・イギータは、人によってさまざまな存在である。ある人々の脳裏には、ウェンブリーでのイングランド戦で、頭の後ろへ両脚をはね上げる形でシュートを止めた、あの長髪のGKの姿が浮かぶ。別の人々は、彼を現象そのもの、そしてコロンビア・サッカー黄金時代の大胆な象徴として見る。さらに一部では、国が最も暗い時代に歴史上最も悪名高い麻薬王を公然と受け入れ、誘拐事件に巻き込まれて数カ月を刑務所で過ごした、失望すべき人物と見なされている。
イギータは自らを「完璧に不完全な人間」と表現し、元チームメートのカルロス・バルデラマは「そう、彼はクレイジーだ。正気じゃない。でも、いい狂人なんだ」と語っている。
誘拐被害者を含む何百万もの南米の人々にとって、彼は英雄である。
40点以上を記録し、FIFAのルールを変え、パブロ・エスコバルの仲介役も務めた、唯一無二で衝動的なショットストッパー。それまでサッカー界に彼のような存在はいなかったし、その後も現れていない。
黄金時代における唯一無二のGK
母親の死後、幼い頃から祖母に育てられたイギータは、メデジンの路上でサッカーを始めた。当初はFWだったが、地元の大会で学校チームのGKが負傷したことで、その軌道は変わった。イギータはゴールマウスに立つよう指名され、チームはその大会を制した。それ以降、彼はGKになったが、ストライカーとしての本能が消えることはなかった。
最初のプロクラブだったミジョナリオスでの短い在籍期間中、トップチームのレギュラーではなかったものの、わずかな出場機会だけでアトレティコ・ナシオナルを納得させ、同クラブは1986年に彼を獲得した。
控えGKとして加入した彼のデビューは、本人にとっても驚きだった。試合の後半開始時、イギータはベンチに座っていたが、揚げた豚肉の匂いに誘われてその場を離れた。夢中でそれを食べている間に、アトレティコのGKが退場処分となり、控えを探す大捜索が始まっていた。
「場内アナウンスでこう聞こえたんだ。『ホセ・レネ・イギータ氏はアトレティコ・ナシオナルのベンチに来てください』とね」と彼は後に回想している。「僕は走って戻った。すると監督の［アニバル］・ルイスがこう言った。『おい、イギータ、この野郎！ どうしたんだ？ ピッチに入れ！』」
「最悪なのは、僕がその30分あまりで際立ったプレーを見せたことだ。そしてその後、カラブスがジュニオール・デ・バランキージャへ移籍し、僕がレギュラーになったことだ」
身長175cmの彼は、肉体的に圧倒するタイプのGKではなかった。それでもイギータは、肩まで垂れた黒い巻き毛が物語るように、大胆で派手な存在だった。自陣ボックス付近に近づくものは何でものみ込むような勢いで対処した。FWに真正面から挑むため全力で飛び出し、クロスをつかむために攻守入り乱れる中へ身を投げ出し、そしてゴールライン上を横っ飛びしてシュートをはたき出した。
イギータは自陣ボックスを飛び出し、ボールを奪い、1人か2人をドリブルでかわし、味方にパスを出してなお走り続けた。気づけばアトレティコのFW陣と並んで相手ボックス付近まで上がり、DFに追いかけ回されていた。
PKストップの能力だけでも十分に印象的だったが、GKがそれを日常的に決める姿を見た者は誰もいなかった。さらにFKでもゴールを奪っていた。
やがてスタジアムは、『エル・ロコ』の異名を取る男を見ようとする人々で埋まるようになった。「あのプレーぶりのせいで、人々は彼をうぬぼれていると思っていた。いや、彼はああいう人間だったんだ」とバルデラマは語っている。
アトレティコ・ナシオナルにとっての頂点は1989年に訪れた。コロンビア勢のコパ・リベルタドーレス決勝での呪いを破ったのだ。アメリカ・デ・カリが大陸王者決定戦で3大会連続準優勝に終わってから2年後、アトレティコはパラグアイでの第1戦をオリンピアに0-2で落とし、このジンクスは続くかに見えた。だが、ボゴタでの第2戦で後半に2点を奪い、勝負をPK戦に持ち込んだ。
その後に起きたことが、イギータのレジェンドとしての地位を決定づけた。
彼はオリンピアの1人目のPKを止め、アトレティコの5人目をGK自らが蹴る時点でスコアは3-3だった。
イギータはこれを沈めたが、オリンピアも決め、勝負はサドンデスにもつれ込んだ。
再びイギータは1人目を止めたが、チームメートのフェリペ・ペレスが外した。
イギータは次も止めたが、ヒルダルド・ゴメスもまた決め切れなかった。
その次もイギータは防いだが、DFルイス・カルロス・ペレアのキックはクロスバーを越えた。
そして最後にレオネル・アルバレスが決め、アトレティコはPK戦を5-4で制し、コロンビアのクラブとして史上初めてこの大会を制覇した。
その年の後半、イギータらはインターコンチネンタルカップで欧州王者ACミランと対戦した。南米王者はマルコ・ファン・バステン、カルロ・アンチェロッティ、フランク・ライカールト、パオロ・マルディーニ、フランコ・バレージらを相手に118分まで渡り合ったが、そこでアルベリコ・エヴァーニに均衡を破られた。
それは同国サッカー界にとって大きな前進であり、その1年後にはさらなる前進が訪れた。イギータは、クラブと代表を同時に率いるフランシスコ・マトゥラナの下、ワールドカップに臨むコロンビア代表に選ばれたアトレティコ所属9選手の1人だった。
それはコロンビアにとって2度目の大会出場であり、28年ぶりの予選突破でもあった。UAEに2-0で勝って好スタートを切った彼らだったが、ユーゴスラビアに0-1で敗れたことで、西ドイツ戦では勝ち点1が必要になった。イギータは大舞台でも臆することなく、欧州の強豪を相手にしてもいつもの向こう見ずなプレーを貫き、南米勢は終盤に同点弾を奪った。
次のラウンド、カメルーン戦で、イギータの抑えきれない衝動的なスタイルがはらむ危険性が露呈した。白熱のラウンド16だったが、延長後半にロジェ・ミラがイギータを破って決め、コーナーフラッグへ向かって踊り出すまで、両GKは無敵だった。2分後、イギータは自陣深くでボールを足元に置き、アトレティコでの共演者カルロス・ペレアへパスを出した。しかし、ペレアはそれを戻そうとしてミスキック。ミラが迫る中、イギータは立て直そうとしたが捕まり、よろめき、最後はミラがボールを無人のゴールへ流し込むのを止めようと、そのかかとに身を投げ出すしかなかった。
それは屈辱的な大会の終わり方だったが、マトゥラナとその選手たちは帰国後、信じがたい歓迎を受けた。
パブロ・エスコバルとのつながり
アトレティコ・ナシオナルは南米サッカーを席巻し、コロンビア史上最高の代表チームと代表監督を送り出した。紛れもなくエリートの一角にいた同クラブは、極めて大きな影響力を持つある人物の夢を実現していた。パブロ・エスコバルである。
資金洗浄や八百長の機会があったため、エスコバルが1980年代後半に権力の頂点へ上り詰めるはるか以前から、カルテルの資金はコロンビアサッカーに流れ込んでいた。しかし、「エル・パトロン」がメデジンの誇りとしてクラブを復活させることを目的にアトレティコ・ナシオナルを掌握すると、脅迫と暗殺は増加した。
1988年、レフェリーのアルマンド・ペレスは、アトレティコ・ナシオナルを含む6クラブを代表すると名乗る男たちのグループに誘拐され、20時間拘束された。翌年、アトレティコがリベルタドーレスを制してから6カ月後、レフェリーのアルバロ・オルテガは、エスコバルのもう一つのチームであるデポルティーボ・メデジンが関わった試合の後に10発の銃弾を浴びた。ポパイというあだ名のヒットマンは、2児の父で32歳だったオルテガを見つけ出して殺すようエスコバルが命じた際、自分はその場でエスコバルのそばにいたと主張した。この事件により、その年のリーグ戦は優勝チームなしのまま中止となった。2年後、アトレティコは10年ぶりとなるコロンビアリーグ制覇を果たした。
エスコバル帝国の崩壊を決意していたコロンビア当局は、1990年前後に麻薬王とイギータの接触を捜査した。エスコバルの田舎の邸宅で私的な会合が開かれたとの報道があり、1991年にはGKがラ・カテドラルで彼を訪ねたことで注目はさらに高まった。ラ・カテドラルは、エスコバルが自ら建設し、政府の承認のもと4年の刑期を務めた私設刑務所である。
その豪華な施設を出る際、イギータは記者からエスコバルと友人なのかと問われた。「そうだ」と答えた。「私はそこに何もおかしなことはないと思っているし、誰にも借りはない。見出しを作るのは君たちジャーナリストだ。わが国のイメージを作るのも壊すのも君たちだ」
「パブロ氏の様子はどうですか？」と続けて聞かれると、「ありがたいことに、とても元気だ」と答えた。
「パブロ・エスコバルが麻薬王として知られる前、パブロ・エスコバルは国会議員だった」と、Netflixのドキュメンタリー 『イギータ：ザ・ウェイ・オブ・ザ・スコーピオン』で彼は振り返っている。「彼は選挙運動をしていて、その選挙運動中に私は彼と出会った。誰もそれを認めようとしなかった時、私は『そうだ、彼は私の友人だ』と言った」
イギータは、犯罪行為に関与していたとの警察の告発を一貫して否定してきたが、この関係は今も彼に影響を及ぼし続けている。今年7月、コロンビアの裁判所は、その由来を理由にイギータ所有の家屋を差し押さえるよう命じた。イギータは1992年、その家をウィリアム・モンカダとヘラルド・モンカダの兄弟から取得するために金を支払い、さらに2つのアパートを交換に出した。この兄弟はエスコバルの関係者で、同年に麻薬王の命令で殺害された。
「もしあの家にそうした由来があると知っていたなら、私はあそこで取引など決してしなかった」と彼は語った。「その経緯についても知らなかった」
誘拐
1993年5月、マルセラという10代の少女は、メデジンで学校へ向かう車に乗っていたところ、本人の証言によれば、2台のオートバイが近づいて車を停止させた。男たちは運転手を車外に引きずり出し、自分たちが車に乗り込んで走り去った。彼女はある家に連れて行かれ、1カ月間部屋に閉じ込められた。
「オートバイに乗った同じ男たちが車に乗り込んできて、私を連れ去った」と彼女は語った。「私は車の床に座らされた。何も見えなかった」
さらにこう続けた。「街の中だったと思う。でも確信はなかった。自分の周りに何があるのか、まったく分からなかった。
「その1カ月、家族と連絡を取る機会は一度もなかった。ニュースか何かで私のことが話されるかもしれないと思って、ラジオをよく聴いていた。［誘拐犯が］何人いたのか、彼らが何をしていたのか、外で見張りをしていたのかどうかも分からなかった。
「毎日、彼らが私に何かするのではないかと怖かった。暴行されるのではないか、このことを語って生き延びられないのではないかと。毎日、怖かった」
誘拐から間もなくして、イギータのもとにアトレティコ・ナシオナルの会長から電話が入った。その会長はこう告げた。「アトレティコの熱心なファンが問題を抱えている」
イギータによれば、自分に何の関係があるのかと尋ねると、こう言われたという。「君は知られていて、敬意も払われている人物だ。だから、その少女に何も起こらないよう仲介役になってもらう」
これに対するイギータの返答はこうだった。「それで助けになれて、自分にできる範囲のことなら、喜んでやる」
もちろん、これは単なる「熱心なファン」ではなかった。誘拐された被害者は、地元銀行家であり、アトレティコ・ナシオナルの大口出資者、さらにパブロ・エスコバルとメデジン・カルテルの著名な資金洗浄役でもあったルイス・カルロス・モリーナ・ジェペスの娘だった。（この事件の2年後、モリーナとほか3人は、1986年の『エル・エスペクタドール』編集者ギジェルモ・カノ暗殺における役割で有罪判決を受けることになる。ほかの3人は控訴で有罪判決が覆ったが、モリーナは16年8カ月の刑に服さなければならなかった。）
モリーナとエスコバルの関係は悪化しており、そのため後者がマルセラの誘拐を命じ、身代金300万ドルを要求したとされている。
1カ月後、イギータはその銀行家と会い、詳細を取り決めるよう呼ばれた。「当時はカセットを使っていて、誘拐犯と家族の通話を録音していた」とイギータは振り返る。
警察の介入や裏切りを恐れた誘拐犯たちは、コロンビアのスターだけを交渉相手にするよう要求した。「お前の家の近くで警官を見かけたら、その少女に何が起きるか分かっているだろう」と、誘拐犯たちは警告した。
イギータはこう説明した。「当局に知らせて報復を受けるようなことになるより、その少女を危険にさらさずに、そのやり方で事を収めるほうが簡単だった。だから彼が私を呼んだのは、警察を使わない、誰にも話さないという保証のもとで、すべてをごく静かに進めるためだったのだと思う。少女を守りたかったからだ」
善意の行いも報われるとは限らない
身代金を受け取ったイギータは家に戻り、次の展開を待った。妻には「君、俺はこれをやる。この状況を見過ごすことはできない」と伝えた。
やがて、数人の男たちが彼に会いに来た。マルセラの姿はなかったが、金は持ち去られ、一味の1人がその夜ずっとイギータの家に残った。翌日の午後早く、電話が入り、イギータはその男とともに出ていった。
この時、マルセラはようやく部屋から出され、車に乗せられた。「お風呂にも入れないまま、ぼろぼろの服で出ました」と彼女は語った。
マルセラは大学の外れにある場所まで車で連れて行かれ、降りて前にいる車へ向かうよう言われた。
イギータが車を降りると、その代表チームの英雄はすぐにサインを求める学生たちにもみくちゃにされた。マルセラが彼に近づいた時、イギータはそれが誰なのか気づかず、サインで忙しいから待つようにと言った。ようやく相手が誰なのか分かると、彼は彼女を抱え上げて車に押し込み、そのまま走り去った。
マルセラはこう語っている。「彼も怖がっていました。きっと私たち2人ともそうだったと思います。そこから彼は、気が狂ったように私の両親の家まで運転しました。歩道を走り、赤信号も無視しました。彼は完全におびえ、それでいて興奮していました。
「道中、私は少しずつ『なぜ彼だったの？』と尋ねました。彼は、自分は私たちに大きな助けをしているだけで、その時の唯一の目的は私を無事に家へ帰すことだと説明しました。そのくらい徹底していて、途中で私の親戚に出くわした時、私がその家族を見て『止めて、誰それよ！』と言ったんです。
「『止まれって？ 君は正気か？ まっすぐ家まで連れて行くんだ！』」
イギータがマルセラを連れ帰ると、家族の家では祝賀ムードが巻き起こった。GKによると、その子どもの父親は彼に約5万ドルと見積もられるまとまった現金を手渡したという。イギータは何度も受け取りを断ろうとしたが、家族は感謝の印としてその金を受け取るよう強く勧めたと話している。
その後、イギータは自分の言い分を話せばそれで帰れるものと思い、検察庁に呼び出された。だが、その後9か月を刑務所で過ごすことになった。
検察側は、イギータが誘拐事件で果たした役割によって利益を得ており、そのためその年に施行されたばかりの法律に違反したと主張した。これに対しイギータは、利益を得る意図はまったくなく、少女を救うためだけに自らの命を危険にさらしたのだと訴えた。
それらの容疑は最終的に取り下げられたが、警察はそれで満足しなかった。パブロ・エスコバルは1992年半ばに豪華な私設刑務所から脱走しており、依然として逃走中だった。警察は、その麻薬テロリストがどこに潜伏しているのかをイギータが明かすことを期待し、激しい取り調べを行った。
「奴らは『パブロを差し出せば刑務所に行かずに済む』と言った」と彼は振り返った。「それから奴らは私を虐待し始め、『くそ野郎』『ろくでなし』と呼び、刑務所で朽ち果てることになると言った」
マルセラは、自分の命の恩人がエスコバルの誘拐と麻薬密売帝国の一部であるかのように日々のニュースで描かれているのを見て、がく然とした。投獄が彼に与えた精神的打撃は計り知れなかった。環境は陰惨で、1度か2度面会した後、イギータは子どもたちがそんな自分の姿を見るのに耐えられないとして、妻に子どもたちを連れて来るのをやめるよう伝えた。
スコーピオンキック以上のものがある
イギータが獄中で苦しんでいる一方で、代表のチームメートたちは歴史を作っていた。1993年9月、コロンビアはブエノスアイレスでアルゼンチンを5-0で粉砕し、1994年ワールドカップ出場を決めた。
スタジアムから人が引き揚げていく中、選手たちはイギータの名を叫びながらロッカールームへ向かった。彼らは繰り返し釈放を求め、あらゆる機会に敬意を表し、収監された兄弟にこの勝利を捧げた。
1993年12月、パブロ・エスコバルはコロンビア当局に射殺された。その後まもなく、イギータは有罪判決を受けることなく釈放され、コロンビア代表に復帰した。
コロンビアで広告を撮影していた際、彼は有名なスコーピオンキックのアイデアを思いついた。2年にわたり、チームメートたちが彼に向かってボールを放り込み、彼が脚を跳ね上げてそれを蹴り払うことを続けた末に、ついにそれを世界に披露する時が来たと判断した。
1995年、ウェンブリーでのイングランドとの親善試合で、彼はそれを成功させた。これは国際サッカーにおける象徴的な瞬間であり、彼のキャリアを決定づけるイメージでもあるが、おそらくレネ・イギータの物語の中では最も興味深くない部分だ。