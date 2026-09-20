母親の死後、幼い頃から祖母に育てられたイギータは、メデジンの路上でサッカーを始めた。当初はFWだったが、地元の大会で学校チームのGKが負傷したことで、その軌道は変わった。イギータはゴールマウスに立つよう指名され、チームはその大会を制した。それ以降、彼はGKになったが、ストライカーとしての本能が消えることはなかった。

最初のプロクラブだったミジョナリオスでの短い在籍期間中、トップチームのレギュラーではなかったものの、わずかな出場機会だけでアトレティコ・ナシオナルを納得させ、同クラブは1986年に彼を獲得した。

控えGKとして加入した彼のデビューは、本人にとっても驚きだった。試合の後半開始時、イギータはベンチに座っていたが、揚げた豚肉の匂いに誘われてその場を離れた。夢中でそれを食べている間に、アトレティコのGKが退場処分となり、控えを探す大捜索が始まっていた。

「場内アナウンスでこう聞こえたんだ。『ホセ・レネ・イギータ氏はアトレティコ・ナシオナルのベンチに来てください』とね」と彼は後に回想している。「僕は走って戻った。すると監督の［アニバル］・ルイスがこう言った。『おい、イギータ、この野郎！ どうしたんだ？ ピッチに入れ！』」

「最悪なのは、僕がその30分あまりで際立ったプレーを見せたことだ。そしてその後、カラブスがジュニオール・デ・バランキージャへ移籍し、僕がレギュラーになったことだ」

身長175cmの彼は、肉体的に圧倒するタイプのGKではなかった。それでもイギータは、肩まで垂れた黒い巻き毛が物語るように、大胆で派手な存在だった。自陣ボックス付近に近づくものは何でものみ込むような勢いで対処した。FWに真正面から挑むため全力で飛び出し、クロスをつかむために攻守入り乱れる中へ身を投げ出し、そしてゴールライン上を横っ飛びしてシュートをはたき出した。

イギータは自陣ボックスを飛び出し、ボールを奪い、1人か2人をドリブルでかわし、味方にパスを出してなお走り続けた。気づけばアトレティコのFW陣と並んで相手ボックス付近まで上がり、DFに追いかけ回されていた。

PKストップの能力だけでも十分に印象的だったが、GKがそれを日常的に決める姿を見た者は誰もいなかった。さらにFKでもゴールを奪っていた。

やがてスタジアムは、『エル・ロコ』の異名を取る男を見ようとする人々で埋まるようになった。「あのプレーぶりのせいで、人々は彼をうぬぼれていると思っていた。いや、彼はああいう人間だったんだ」とバルデラマは語っている。

アトレティコ・ナシオナルにとっての頂点は1989年に訪れた。コロンビア勢のコパ・リベルタドーレス決勝での呪いを破ったのだ。アメリカ・デ・カリが大陸王者決定戦で3大会連続準優勝に終わってから2年後、アトレティコはパラグアイでの第1戦をオリンピアに0-2で落とし、このジンクスは続くかに見えた。だが、ボゴタでの第2戦で後半に2点を奪い、勝負をPK戦に持ち込んだ。

その後に起きたことが、イギータのレジェンドとしての地位を決定づけた。

彼はオリンピアの1人目のPKを止め、アトレティコの5人目をGK自らが蹴る時点でスコアは3-3だった。

イギータはこれを沈めたが、オリンピアも決め、勝負はサドンデスにもつれ込んだ。

再びイギータは1人目を止めたが、チームメートのフェリペ・ペレスが外した。

イギータは次も止めたが、ヒルダルド・ゴメスもまた決め切れなかった。

その次もイギータは防いだが、DFルイス・カルロス・ペレアのキックはクロスバーを越えた。

そして最後にレオネル・アルバレスが決め、アトレティコはPK戦を5-4で制し、コロンビアのクラブとして史上初めてこの大会を制覇した。

その年の後半、イギータらはインターコンチネンタルカップで欧州王者ACミランと対戦した。南米王者はマルコ・ファン・バステン、カルロ・アンチェロッティ、フランク・ライカールト、パオロ・マルディーニ、フランコ・バレージらを相手に118分まで渡り合ったが、そこでアルベリコ・エヴァーニに均衡を破られた。

それは同国サッカー界にとって大きな前進であり、その1年後にはさらなる前進が訪れた。イギータは、クラブと代表を同時に率いるフランシスコ・マトゥラナの下、ワールドカップに臨むコロンビア代表に選ばれたアトレティコ所属9選手の1人だった。

それはコロンビアにとって2度目の大会出場であり、28年ぶりの予選突破でもあった。UAEに2-0で勝って好スタートを切った彼らだったが、ユーゴスラビアに0-1で敗れたことで、西ドイツ戦では勝ち点1が必要になった。イギータは大舞台でも臆することなく、欧州の強豪を相手にしてもいつもの向こう見ずなプレーを貫き、南米勢は終盤に同点弾を奪った。

次のラウンド、カメルーン戦で、イギータの抑えきれない衝動的なスタイルがはらむ危険性が露呈した。白熱のラウンド16だったが、延長後半にロジェ・ミラがイギータを破って決め、コーナーフラッグへ向かって踊り出すまで、両GKは無敵だった。2分後、イギータは自陣深くでボールを足元に置き、アトレティコでの共演者カルロス・ペレアへパスを出した。しかし、ペレアはそれを戻そうとしてミスキック。ミラが迫る中、イギータは立て直そうとしたが捕まり、よろめき、最後はミラがボールを無人のゴールへ流し込むのを止めようと、そのかかとに身を投げ出すしかなかった。

それは屈辱的な大会の終わり方だったが、マトゥラナとその選手たちは帰国後、信じがたい歓迎を受けた。