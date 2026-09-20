幼い頃に母を亡くし、祖母に育てられたイギータは、メデジンの路上でサッカーを始めた。当初はFWだったが、地元の大会で学校チームのGKが負傷したことで、その歩みは変わった。イギータがゴールマウスに立つことになり、チームはその大会で優勝。それ以降、彼はGKになったが、ストライカーとしての本能が消えることはなかった。

最初のプロクラブだったミジョナリオスでは、短い在籍期間の中でレギュラーにはなれなかった。それでも、わずかな出場機会でアトレティコ・ナシオナルを納得させ、同クラブは1986年に彼を獲得した。

控えGKとして加入したが、デビューは本人にとっても予想外だった。ある試合の後半開始時、イギータはベンチに座っていたが、揚げ豚の匂いに誘われてその場を離れた。夢中で食べている間に、アトレティコのGKが退場処分となり、控え選手を探す大騒ぎになっていた。

「場内アナウンスでこう聞こえたんだ。『ホセ・レネ・イギータさんはアトレティコ・ナシオナルのベンチに来てください』ってね」と、彼は後に振り返っている。「走って戻ったら、監督の［アニバル］・ルイスがこう言った。『おい、イギータ、このクソ野郎！ どうしたんだ？ ピッチに入れ！』」

「最悪なのは、自分がプレーした30分あまりで際立った活躍をしたことだ。それでカラブスがジュニオール・デ・バランキージャへ移籍して、僕がレギュラーになったんだ」

身長5フィート9インチの彼は、身体的に威圧感のあるGKとは言い難かったが、イギータは肩まで垂れる黒い巻き毛が物語るように、大胆かつ派手な存在だった。自陣ペナルティーエリア付近に来るものには何にでも食らいついた。猛然と飛び出してFWと真っ向からぶつかり、攻守の選手が入り乱れる中に身を投げてクロスをつかみ、ゴールライン上を跳び回ってシュートをはじき出した。

イギータはペナルティーエリアを飛び出し、ボールを奪い、1人か2人をドリブルでかわし、味方にパスを出してなお走り続けた。気づけば、アトレティコのFW陣と並んで相手のボックス付近まで上がり、DFに追い回されていた。

PKストップの能力だけでも十分に印象的だったが、GKが日常的にPKを決める姿など、誰も見たことがなかった。FKでもゴールを決めていた。

やがて、『エル・ロコ』の異名を取る男を見ようとスタジアムは人々で埋まるようになった。「あのプレーぶりのせいで、人々は彼をうぬぼれていると思っていた。でも違う。あれが彼そのものだった」とバルデラマは語っている。

アトレティコ・ナシオナルにとっての頂点は1989年に訪れた。コロンビア勢のコパ・リベルタドーレス決勝での呪縛を破ったのだ。アメリカ・デ・カリが大陸王者決定戦で3年連続敗退を喫してから2年後、そのジンクスは続くかに見えた。アトレティコはパラグアイで行われた第1戦でオリンピアに0-2で敗れていたからだ。しかし、ボゴタでの第2戦で後半に2点を奪い、勝負をPK戦へ持ち込んだ。

その後の展開が、イギータを伝説として決定づけた。

彼はオリンピアの1人目のPKを止め、アトレティコの5人目を蹴る番が回ってきた時点でスコアは3-3だった。

イギータはこれを決めたが、オリンピアも成功し、勝負はサドンデスに突入した。

再びイギータが最初のキックを止めたが、味方のフェリペ・ペレスは失敗した。

イギータはその次も止めたが、ヒルダルド・ゴメスもまた決め切れなかった。

さらにその次もイギータがセーブしたが、DFルイス・カルロス・ペレアのキックはクロスバーを越えた。

そして最後にレオネル・アルバレスが決め、PK戦を5-4で制したアトレティコは、コロンビア勢として初めてこの大会を制覇した。

その年の後半、イギータらはインターコンチネンタルカップでヨーロッパ王者ACミランと対戦した。南米王者はマルコ・ファン・バステン、カルロ・アンチェロッティ、フランク・ライカールト、パオロ・マルディーニ、フランコ・バレージといった面々を相手に118分まで互角に渡り合ったが、アルベリコ・エバーニが均衡を破った。

これは同国サッカー界にとって大きな前進であり、さらなる飛躍がその1年後に訪れることになる。イギータは、ワールドカップに臨むコロンビア代表に選ばれたアトレティコの9選手の1人で、フランシスコ・マトゥラナはクラブと代表を同時に率いていた。

これはコロンビアにとって同大会2度目の出場であり、28年ぶりの予選突破でもあった。UAEに2-0で勝利して好スタートを切ったものの、ユーゴスラビアに0-1で敗れ、西ドイツ戦では勝ち点1が必要な状況に追い込まれた。イギータは大舞台でもひるまず、欧州の強豪を相手にしてもいつもの無謀さを失わず、南米勢は試合終盤に同点ゴールをもぎ取った。

次のラウンド、カメルーン戦で、イギータの抑えきれない衝動的なスタイルの危うさが露呈した。白熱した決勝トーナメント1回戦だったが、延長後半まで両GKは破られなかった。だがその時、ロジェ・ミラがイギータを破って先制し、コーナーフラッグに向かって踊り出した。2分後、イギータはコロンビア陣内の半ば付近で足元にボールを置いており、アトレティコでのチームメイトでもあったカルロス・ペレアにパスを出した。しかし、ペレアはそれを返そうとしてミスキック。ミラが襲いかかる中、イギータは立て直そうとしたが捕まり、よろめいた末に、ボールを無人のゴールへ転がし込もうとするミラを止めようと、そのかかとに飛びつくしかなかった。

あまりに痛恨の大会の終わり方だったが、マトゥラナとその選手たちは帰国後、信じがたい歓迎を受けた。