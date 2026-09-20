レネ・イギータ：パブロ・エスコバルと友人になり、誘拐事件の後に数カ月を刑務所で過ごした型破りなGK
レネ・イギータは、人によってさまざまな存在である。ある人々の脳裏に浮かぶのは、ウェンブリーでイングランド戦のシュートを防ぐため、頭の後ろで両脚を振り上げた長髪のGKの姿だ。別の人々にとっては、現象そのものであり、コロンビアサッカーの黄金時代を象徴する大胆な存在である。またある界隈では、同国が最も暗い時代に歴史上最も悪名高い麻薬王を公然と受け入れ、誘拐事件に巻き込まれて数カ月間服役した、失望すべき人物と見なされている。
イギータは自らを「完璧に不完全な人間」と表現している。一方、かつてのチームメートであるカルロス・バルデラマはこう語る。「そう、彼はクレイジーだ。狂っている。でも、いい狂人なんだ」
誘拐被害者を含む何百万もの南米の人々にとって、彼は英雄である。
彼は、40点を超えるゴールを決め、FIFAのルールを変え、パブロ・エスコバルの仲介役も務めた、唯一無二で衝動的なGKだった。サッカー界は彼のような存在をそれ以前に見たことがなく、それ以後も見ていない。
黄金時代における唯一無二のGK
幼い頃に母を亡くし、祖母に育てられたイギータは、メデジンの路上でサッカーを始めた。当初はFWだったが、地元の大会で学校チームのGKが負傷したことで、その歩みは変わった。イギータがゴールマウスに立つことになり、チームはその大会で優勝。それ以降、彼はGKになったが、ストライカーとしての本能が消えることはなかった。
最初のプロクラブだったミジョナリオスでは、短い在籍期間の中でレギュラーにはなれなかった。それでも、わずかな出場機会でアトレティコ・ナシオナルを納得させ、同クラブは1986年に彼を獲得した。
控えGKとして加入したが、デビューは本人にとっても予想外だった。ある試合の後半開始時、イギータはベンチに座っていたが、揚げ豚の匂いに誘われてその場を離れた。夢中で食べている間に、アトレティコのGKが退場処分となり、控え選手を探す大騒ぎになっていた。
「場内アナウンスでこう聞こえたんだ。『ホセ・レネ・イギータさんはアトレティコ・ナシオナルのベンチに来てください』ってね」と、彼は後に振り返っている。「走って戻ったら、監督の［アニバル］・ルイスがこう言った。『おい、イギータ、このクソ野郎！ どうしたんだ？ ピッチに入れ！』」
「最悪なのは、自分がプレーした30分あまりで際立った活躍をしたことだ。それでカラブスがジュニオール・デ・バランキージャへ移籍して、僕がレギュラーになったんだ」
身長5フィート9インチの彼は、身体的に威圧感のあるGKとは言い難かったが、イギータは肩まで垂れる黒い巻き毛が物語るように、大胆かつ派手な存在だった。自陣ペナルティーエリア付近に来るものには何にでも食らいついた。猛然と飛び出してFWと真っ向からぶつかり、攻守の選手が入り乱れる中に身を投げてクロスをつかみ、ゴールライン上を跳び回ってシュートをはじき出した。
イギータはペナルティーエリアを飛び出し、ボールを奪い、1人か2人をドリブルでかわし、味方にパスを出してなお走り続けた。気づけば、アトレティコのFW陣と並んで相手のボックス付近まで上がり、DFに追い回されていた。
PKストップの能力だけでも十分に印象的だったが、GKが日常的にPKを決める姿など、誰も見たことがなかった。FKでもゴールを決めていた。
やがて、『エル・ロコ』の異名を取る男を見ようとスタジアムは人々で埋まるようになった。「あのプレーぶりのせいで、人々は彼をうぬぼれていると思っていた。でも違う。あれが彼そのものだった」とバルデラマは語っている。
アトレティコ・ナシオナルにとっての頂点は1989年に訪れた。コロンビア勢のコパ・リベルタドーレス決勝での呪縛を破ったのだ。アメリカ・デ・カリが大陸王者決定戦で3年連続敗退を喫してから2年後、そのジンクスは続くかに見えた。アトレティコはパラグアイで行われた第1戦でオリンピアに0-2で敗れていたからだ。しかし、ボゴタでの第2戦で後半に2点を奪い、勝負をPK戦へ持ち込んだ。
その後の展開が、イギータを伝説として決定づけた。
彼はオリンピアの1人目のPKを止め、アトレティコの5人目を蹴る番が回ってきた時点でスコアは3-3だった。
イギータはこれを決めたが、オリンピアも成功し、勝負はサドンデスに突入した。
再びイギータが最初のキックを止めたが、味方のフェリペ・ペレスは失敗した。
イギータはその次も止めたが、ヒルダルド・ゴメスもまた決め切れなかった。
さらにその次もイギータがセーブしたが、DFルイス・カルロス・ペレアのキックはクロスバーを越えた。
そして最後にレオネル・アルバレスが決め、PK戦を5-4で制したアトレティコは、コロンビア勢として初めてこの大会を制覇した。
その年の後半、イギータらはインターコンチネンタルカップでヨーロッパ王者ACミランと対戦した。南米王者はマルコ・ファン・バステン、カルロ・アンチェロッティ、フランク・ライカールト、パオロ・マルディーニ、フランコ・バレージといった面々を相手に118分まで互角に渡り合ったが、アルベリコ・エバーニが均衡を破った。
これは同国サッカー界にとって大きな前進であり、さらなる飛躍がその1年後に訪れることになる。イギータは、ワールドカップに臨むコロンビア代表に選ばれたアトレティコの9選手の1人で、フランシスコ・マトゥラナはクラブと代表を同時に率いていた。
これはコロンビアにとって同大会2度目の出場であり、28年ぶりの予選突破でもあった。UAEに2-0で勝利して好スタートを切ったものの、ユーゴスラビアに0-1で敗れ、西ドイツ戦では勝ち点1が必要な状況に追い込まれた。イギータは大舞台でもひるまず、欧州の強豪を相手にしてもいつもの無謀さを失わず、南米勢は試合終盤に同点ゴールをもぎ取った。
次のラウンド、カメルーン戦で、イギータの抑えきれない衝動的なスタイルの危うさが露呈した。白熱した決勝トーナメント1回戦だったが、延長後半まで両GKは破られなかった。だがその時、ロジェ・ミラがイギータを破って先制し、コーナーフラッグに向かって踊り出した。2分後、イギータはコロンビア陣内の半ば付近で足元にボールを置いており、アトレティコでのチームメイトでもあったカルロス・ペレアにパスを出した。しかし、ペレアはそれを返そうとしてミスキック。ミラが襲いかかる中、イギータは立て直そうとしたが捕まり、よろめいた末に、ボールを無人のゴールへ転がし込もうとするミラを止めようと、そのかかとに飛びつくしかなかった。
あまりに痛恨の大会の終わり方だったが、マトゥラナとその選手たちは帰国後、信じがたい歓迎を受けた。
パブロ・エスコバルとのつながり
アトレティコ・ナシオナルは南米サッカーを支配し、コロンビア史上最高の代表チームと監督を輩出した。紛れもなくエリートの一角にいた彼らは、極めて大きな影響力を持つ1人の人物、パブロ・エスコバルの夢を実現していた。
資金洗浄や八百長の機会があったため、エスコバルが1980年代後半に権力の頂点へ達するはるか前から、カルテルの資金はコロンビア・サッカーに流れ込んでいた。しかし、“エル・パトロン”がメデジンの誇りとしてクラブを復活させることを目指してアトレティコ・ナシオナルを掌握すると、脅迫と暗殺は増加した。
1988年には、アトレティコ・ナシオナルを含む6クラブを代表すると名乗る男たちのグループにより、審判員アルマンド・ペレスが誘拐され、20時間にわたって拘束された。その翌年、アトレティコがリベルタドーレスを制してから6カ月後、エスコバルのもう1つのチームであるデポルティボ・メデジンの試合後、審判員アルバロ・オルテガが10発撃たれた。ポパイエの異名を持つ殺し屋は、2児の父で32歳だったオルテガを見つけ出して殺すよう命じる場に、自身がエスコバルのそばにいたと主張した。この事件により、リーグ戦は優勝チームを決めないまま中止となった。2年後、アトレティコは10年ぶりのコロンビア・リーグ制覇を果たした。
エスコバル帝国の打倒を目指したコロンビア当局は、1990年ごろに麻薬王とイギータの接触を捜査した。エスコバルの田舎の邸宅での私的な面会があったとの報道もあり、1991年にはGKがラ・カテドラルで彼を訪ねたことで関心はさらに高まった。ラ・カテドラルは、エスコバルが自ら建設し、政府の承認の下で4年の刑期を過ごした私設刑務所である。
その豪華な施設を後にした際、イギータは記者からエスコバルと友人なのかと問われた。「そうだ」と返答した。「私はそれを何もおかしいとは思わないし、誰にも何ひとつ借りはない。見出しを作るのは君たち記者だ。わが国のイメージを整えるのも、台無しにするのも君たちだ」
「パブロ氏の様子はどうですか？」とさらに質問が飛んだ。 「ありがたいことに、とても元気だ」
「パブロ・エスコバルが麻薬王として知られる前、パブロ・エスコバルは国会議員だった」と、彼はNetflixのドキュメンタリー『イギータ：ザ・ウェイ・オブ・ザ・スコーピオン』で振り返っている。「彼は選挙運動をしていて、その選挙運動中に私は彼と出会った。誰もそれを認めようとしなかった時、私は『そうだ、彼は私の友人だ』と言った」
イギータは、自身が犯罪行為に関与していたという警察の告発を一貫して否定してきたが、そのつながりは今も彼に影響を及ぼし続けている。今年7月、コロンビアの裁判所は、その来歴を理由にイギータが所有する家屋の差し押さえを命じた。イギータは1992年、その家を取得するために金を支払い、さらに2つのアパートをウィリアム・モンカダとヘラルド・モンカダの兄弟に譲渡していた。この兄弟はエスコバルの関係者で、麻薬王がその年に殺害を命じた人物たちだった。
「あの家にそうした由来があると知っていたなら、私は決してそこで取引などしなかった」と彼は話した。「その過去についても私は知らなかった」
誘拐
1993年5月、マルセラという10代の少女はメデジンで学校へ車で送られている途中、本人の証言によれば、2台のオートバイが近づいてきて車を停止させた。男たちは運転手を車から引きずり出し、自分たちが車内に乗り込んでそのまま走り去った。彼女はある家へ連れて行かれ、部屋に1カ月間閉じ込められた。
「オートバイに乗った同じ男たちが車に乗り込んできて、私を連れ去った」と彼女は語った。「私は車の床に座らされた。何も見えなかった」
さらにこう付け加えた。「街の中だったとは思う。でも、本当のところは分からなかった。周りに何があるのか全く分からなかった。
「その1カ月間、家族と連絡を取る機会は一度もなかった。ラジオはよく聴いていた。もしかしたらニュースか何かで私のことを話しているかもしれないと思ったから。何人の［誘拐犯］がいたのかも、彼らが何をしていたのかも、外で見張っていたのかどうかも全く分からなかった。
「毎日、何かされるのではないかと怖かった。暴行されるのではないか、生きてこの話を語れないのではないかと。毎日、怖かった」
誘拐の直後、イギータのもとにアトレティコ・ナシオナル会長から電話があり、こう告げられた。「アトレティコの熱心なファンが問題を抱えている」 イギータによれば、自分と何の関係があるのかと尋ねると、こう言われたという。「君は知られ、尊敬されている人物だ。だから少女に何も起きないよう仲介役になってもらう」
これに対するイギータの返答はこうだった。「それで助けになれて、自分にできる範囲のことなら、ぜひやる」
もちろん、これは単なる「熱心なファン」ではなかった。誘拐されたのは、地元の銀行家であり、アトレティコ・ナシオナルの大口投資家、さらにパブロ・エスコバルとメデジン・カルテルの著名なマネーロンダラーだったルイス・カルロス・モリーナ・ジェペスの娘だった。（この事件の2年後、モリーナとほか3人は、1986年の『エル・エスペクタドール』編集者ギジェルモ・カノ暗殺事件での役割を理由に有罪判決を受けることになる。ほかの3人は控訴審で有罪判決が覆されたが、モリーナは16年8カ月の刑に服さなければならなかった。）
モリーナとエスコバルの関係は悪化しており、そのため後者がマルセラ誘拐を命じ、身代金300万ドルを要求したとされている。
1カ月後、イギータは銀行家と会い、詳細を整えるよう呼ばれた。「あの頃はカセットを使っていて、誘拐犯と家族の通話を録音していた」とイギータは振り返る。
警察の介入や裏切りを恐れた誘拐犯たちは、コロンビア代表のスターだけを唯一の交渉相手にするよう要求した。「おまえの家の近くで警官を見かけたら、少女がどうなるか分かっているな」と誘拐犯たちは警告した。
イギータはこう説明した。「当局に伝えて報復を受けるようなことになり、少女を危険にさらすよりも、そのやり方の方が事態を収めやすかった。だから彼が私を呼んだのは、すべてを極めて内密に進めるためだったと思う。警察は使わない、誰にも話さないという保証のもとで。彼は少女を守りたかったのだ」
善意は報われないこともある
身代金を受け取ったイギータは帰宅し、次の展開を待った。その際、妻には「君、俺はこれをやる。この状況を見過ごすことはできない」と伝えた。
やがて、数人の男が彼に会いにやって来た。マルセラの姿はなかったが、金は持ち去られ、一方でギャングの1人がその夜ずっとイギータの家に残った。翌日の午後早く、電話が入り、イギータはその男とともに出ていった。
その頃、マルセラはようやく部屋から出され、車に乗せられた。「お風呂にも入れず、ぼろぼろの服のままで出ました」と彼女は語った。
マルセラは大学の外の場所まで車で連れて行かれ、降りて前方の車に向かうよう告げられた。
イギータが車を降りると、その代表チームの英雄はすぐさまサインを求める学生たちにもみくちゃにされた。マルセラが彼に近づいた時、イギータはそれが誰なのか気づかず、サインで忙しいから待つよう彼女に言った。ようやく彼女だと分かると、イギータは彼女を抱え上げて車に押し込み、そのまま走り去った。
マルセラはこう語っている。「彼も怖がっていました。きっと私たち2人ともそうだったんです。そこから彼は気が狂ったように私の両親の家まで運転しました。歩道を走り、赤信号も無視しました。彼は完全におびえ、同時に興奮していました。
「道中、少しずつ私は尋ねました。なぜ彼だったのか、と。すると彼は、私たちに大きな助けをしているのだと説明し、その時の自分の唯一の目的は、私を無事に家へ帰すことだったと言いました。実際、途中で私の親戚の1人に出くわし、その家族を見た私は彼に『止めて、誰それよ！』と言ったんです。
「『止まれって？ 君は正気か？ まっすぐ家まで連れて行くんだ！』」
イギータがマルセラを連れて戻ると、家族の家ではパーティーが巻き起こった。GKによれば、その子どもの父親は彼に約5万ドルとみられるまとまった金を手渡したという。彼は何度も受け取りを断ろうとしたが、家族は感謝のしるしとしてその現金を受け取るよう強く求めたとされる。
その後、イギータは自分の言い分を話せば帰れるものと見込まれて検察庁に呼び出された。しかし、その後の9か月を刑務所で過ごすことになった。
検察側は、イギータが誘拐における自身の役割で利益を得たとし、そのため、その年に施行されたばかりの法律に違反したと主張した。これに対し彼は、利益を得る意図は一切なく、少女を救うためだけに自らの命を危険にさらしたのだと強調した。
その容疑は最終的に取り下げられたが、警察はそれで終わらなかった。パブロ・エスコバルは1992年半ばに豪華な私設刑務所から脱走しており、依然として逃亡中だった。麻薬テロリストがどこに隠れているのかを明かさせようとして、警察はイギータに激しい取り調べを行った。
「連中は、パブロを差し出せば刑務所に行かずに済むと言った」と彼は振り返った。「それから連中は俺を虐待し始め、『motherf*cker』や『son of a bitch』と呼び、刑務所で朽ち果てることになると言ってきた」
マルセラは、自分を救ってくれた人物が日々のニュースでエスコバルの誘拐と麻薬密売の帝国の一部であるかのように描かれているのを見て、がく然とした。収監による心理的負担は甚大だった。環境は劣悪で、1度か2度面会した後、イギータは妻に対し、子どもたちをもう自分に会わせに連れて来ないでほしいと伝えた。そんな姿の父親を子どもたちに見せることに耐えられなかったのである。
スコーピオンキック以上の価値がある
イギータが獄中で苦境にあえいでいる間、コロンビア代表のチームメートたちは歴史を作っていた。1993年9月、コロンビアはブエノスアイレスでアルゼンチンを5-0で粉砕し、1994年ワールドカップ出場を決めた。
スタジアムから人が引き揚げる中、選手たちはイギータの名前を叫びながらロッカールームへ向かった。彼らは繰り返し釈放を訴え、あらゆる機会に敬意を表し、この勝利を投獄された兄弟に捧げた。
パブロ・エスコバルは1993年12月、コロンビア当局によって射殺された。その後まもなく、イギータは有罪判決を受けることなく釈放され、コロンビア代表に復帰した。
コロンビアでCMを撮影していた際、彼は有名なスコーピオンキックのアイデアを思いついた。2年にわたり、チームメートたちが彼に向かってボールを放り込み、彼が足を跳ね上げて蹴り返すことを続けた末に、ついにそれを世界に披露する時が来たと判断した。
1995年、ウェンブリーでのイングランドとの親善試合で、彼はそれを成功させた。これは国際サッカー界を象徴する瞬間であり、彼のキャリアを決定づけるイメージとなったが、おそらくレネ・イギータの物語の中では最も興味深くない部分だ。