2000年代のイングランドでは、女子サッカーはまだ広く注目を集めるには至っていなかった。2005年の女子EUROを開催し、アーセナルが2007年に驚異の4冠を達成。イングランド代表の試合にも多くの観客が詰めかけることはあったが、この競技はなお転機を待っていた。そして2007年夏、ケリー・スミスがイングランド女子サッカーにとって初めて真に象徴的な光景を生み出した。

ロンドンから東へ8000キロ以上、時差にして7時間進んだ地で、イングランドは12年ぶりの女子ワールドカップに臨んでいた。初戦の相手は、そのわずか4年後に世界王者に輝く実力を備えた日本。最後の15分間に3ゴールが生まれる、劇的な試合となった。

最後に笑ったのは、日本屈指の名選手、宮間あやだった。後半アディショナルタイム5分、約23メートルの位置から放った強烈なフリーキックがイングランドゴールの上隅に突き刺さり、なでしこジャパンは手に汗握る2-2の引き分けで勝ち点1を手にした。

だが、この試合で最も記憶されているのは、スミスがスパイクにキスをしたゴールパフォーマンスだ。その姿は象徴的な一枚となり、イングランドが生んだ史上最も才能豊かな女子選手の存在を世に知らしめた。もっとも、監督には不評だったが。