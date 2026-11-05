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Kelly Smith Legacy 1:1Getty/GOAL

レガシー：イングランド女子代表のレジェンド、ケリー・スミスが女子ワールドカップで見せた象徴的なセレブレーションが、なぜ誰からも歓迎されたわけではないのか

アーセナルのレジェンドが日本戦で得点後、自身のスパイクにキスをしたのには個人的な意味があった。その行為は、イングランド女子サッカーの新時代の幕開けにもつながった。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • 2000年代のイングランドでは、女子サッカーはまだ広く注目を集めるには至っていなかった。2005年の女子EUROを開催し、アーセナルが2007年に驚異の4冠を達成。イングランド代表の試合にも多くの観客が詰めかけることはあったが、この競技はなお転機を待っていた。そして2007年夏、ケリー・スミスがイングランド女子サッカーにとって初めて真に象徴的な光景を生み出した。

    ロンドンから東へ8000キロ以上、時差にして7時間進んだ地で、イングランドは12年ぶりの女子ワールドカップに臨んでいた。初戦の相手は、そのわずか4年後に世界王者に輝く実力を備えた日本。最後の15分間に3ゴールが生まれる、劇的な試合となった。

    最後に笑ったのは、日本屈指の名選手、宮間あやだった。後半アディショナルタイム5分、約23メートルの位置から放った強烈なフリーキックがイングランドゴールの上隅に突き刺さり、なでしこジャパンは手に汗握る2-2の引き分けで勝ち点1を手にした。

    だが、この試合で最も記憶されているのは、スミスがスパイクにキスをしたゴールパフォーマンスだ。その姿は象徴的な一枚となり、イングランドが生んだ史上最も才能豊かな女子選手の存在を世に知らしめた。もっとも、監督には不評だったが。

  • 新星

    Kelly Smith Philadelphia Charge 2003
    Getty Images

    スミスは女子サッカー界屈指の才能としてすでに頭角を現しており、特にアメリカで過ごした時期にはその評価を確かなものにしていた。

    2007年以前から、スミスは女子サッカー界屈指の選手として名を馳せていた。FWのスミスは米国で、まず大学で、その後は同国初の女子プロサッカーリーグ、ウィメンズ・ユナイテッド・サッカー・アソシエーション（WUSA）でプレーした。そうした経験を通じてスミスは最高水準のサッカーに触れ、トップレベルの人々もまたスミスを知ることになった。

    ミア・ハムはスミスを「別格」と評し、元米国女子代表監督のエイプリル・ハインリックスは、出場資格さえあれば、スミスは4度の世界王者である米国代表でも難なくプレーできただろうと断言した。しかし、このイングランド代表選手には、その才能を最大の舞台で披露する機会がなかった。イングランド代表が1995年以来、ワールドカップの出場権を獲得していなかったためだ。

  • 軒並み苦戦

    Kelly Smith England Women 2005
    Getty Images

    才能に恵まれながらも、さまざまな理由から、スミスにとってワールドカップ出場は難しいものとなった。

    その不出場の期間に終止符を打つのは、イングランド代表にとってもスミスにとっても容易ではなかった。イングランド代表は1999年大会の予選でグループ最下位に終わり、2003年大会への出場を目指した戦いは、さらに残酷な結末を迎えた。

    バーミンガムでのアイスランド戦に劇的な勝利を収め、欧州地区のワールドカップ・プレーオフまで進んだイングランド代表だったが、フランスに2試合合計0-2で敗れ、夢を打ち砕かれた。ただ、スミスはこのプレーオフのどちらの試合にも出場していない。彼女にとって極めて困難な時期が始まったばかりだった。

    2002年には前十字靱帯断裂で長期離脱を余儀なくされ、2003年も同じ膝の負傷によって出場機会が限られた。翌年にはさらに脚を骨折。そして、その回復期間中に、スミスは別の問題を抱えていることに気づいた。

    「何もかも感じなくて済むように、かなり大量に酒を飲んでいた」と、『インディペンデント』に語った。「当時はアルコールに抑うつ作用があることを知らなかったし、けがのことで、すでに落ち込んでいた。だから毎日、意識を失うまで飲んでいた。たいていはウォッカで、ほとんどいつも一人だった。そして、またけがをするたびに、ますます歯止めが利かなくなっていった」

    WUSAが解散すると、スミスはさらなる困難に直面した。イングランドに戻り、競争力で劣る国内リーグでプレーせざるを得なくなったのだ。そこで彼女は、アーセナルのリーグ支配に貢献した。しかし帰国後、イングランド代表を率いるホープ・パウエルにピッチ外の問題を打ち明け、スポーティング・チャンスでのリハビリを始めた。同施設は、同じくイングランド代表とアーセナルで活躍した元スター、トニー・アダムスが設立した依存症治療施設だ。

    「スポーティング・チャンスにはほかのアスリートもいて、自分のけがについて話せたので、より安心できた」とスミスは語った。「その後も長い間、誰も知らなかった。今は、このことを話すのを恥ずかしいとは思わない。ほかの女性アスリートの助けになれるなら、それは良いことだ」

  • 突破

    Kelly Smith England Women 2007
    Getty Images

    スミスは、イングランドがついに女子ワールドカップへの復帰を果たす上で重要な役割を担った。

    ケガに悩まされる時期は間もなく終わり、スミスは2007年女子ワールドカップ出場を目指すイングランドで大きな役割を果たすことになる。

    「あのワールドカップでプレーしたいという強い決意と意欲、渇望がありました」とスミスは、キーラン・テイヴァムとジェフ・カスーフの著書『女子ワールドカップの成り立ち』に収録されたインタビューで語った。「私にとって、ワールドカップは世界で最高かつ最大の大会です。それまでに何度もケガをして、万全の状態に戻るまで苦労しました。でも、コンディションは良いと感じていたし、チームの力になりたかったんです」

    そしてスミスは、まさにチームの力となった。8試合で9得点を記録し、オランダ戦ではハットトリックを達成。オランダ代表のベラ・パウ監督に「世界最高の選手」と言わしめる活躍で、イングランドの予選グループ首位通過に貢献した。そして最終戦では、鍛え上げられたパウエル率いるチームが守備で奮闘し、フランスで勝ち点1を獲得。中国行きの切符をつかんだ。イングランドが再び女子ワールドカップの舞台に戻ることになった。

  • 象徴的な瞬間

    Kelly Smith England Women 2007
    Getty Images

    日本と引き分けたイングランドの試合で見せたスミスの歓喜の姿は、母国の女子サッカー界に初めて、真に象徴的な一枚をもたらした

    スミスはついにその大舞台に立つと、忘れられない瞬間を生み出した。初戦でイングランドが日本に0-1とリードを許すなか、FWのスミスが終盤に同点ゴールを決めた。その直後、女子サッカー史に残る象徴的なゴールパフォーマンスが生まれた。

    「試合前夜、ベッドに横になってイメージトレーニングをしていたのを覚えています。日本とのこの試合で自分が得点する姿を思い描き、そのイメージの中ではスパイクを脱いで観客に見せていました。だから最初のゴールを決めたとき、その通りにしたんです」とスミスはINDIVISAに語った。「でも感情があふれて、実際にはスパイクを持って走り、キスまでし始めてしまいました。それはイメージにはなかったんです！」

    その姿は、女子サッカーが広く知られるようになるずっと前のイングランドで象徴的な一枚となった。スミスはこれをきっかけに、国内有数のトーク番組『フライデー・ナイト・ウィズ・ジョナサン・ロス』への出演が決まり、全国紙のスポーツ面にも登場した。

  • 傲慢？

    Kelly Smith Hope Powell England Women 2011
    Getty Images

    パウエルはスミスのセレブレーションを快く思わず、ほかからも批判の声が上がった。

    だが、その反応は好意的なものばかりではなかった。あのゴールパフォーマンスは傲慢さの表れだとする記事もあり、イングランド代表のパウエル監督も快く思っていなかった。

    「後でホープに脇へ呼ばれ、こう言われたんです。『二度とあんなことをしないで。あなたはどんな選手かというだけで、すでに標的にされているのだから』」。スミスは『The Making of the Women’s World Cup』でそう振り返った。しかしスミスは、最高の舞台で得点したなら祝いたかったし、楽しいことをしたかった。そこにたどり着くまでの苦難に満ちた道のりも、その思いにつながっていた。

    「何年もたった今なら、あれがどう見えたかは分かります」とスミスは認めた。「でも、気にしません。あの夢を実現するまでに私が何を経験したか、誰も知らなかったからです。膝の手術を2度受け、脚を骨折し、アキレス腱を断裂しました。長い間サッカーができず、サッカーのことで深く落ち込み、ふさぎ込んでいました。そこから抜け出し、最高のコンディションに仕上げてワールドカップでプレーすることは、すべて私の歩みの一部です。人々はそれを知らなかったのだから、傲慢だと思われても気にしません」

  • 決定的な瞬間

    Kelly Smith England 2007
    Getty Images

    イングランドは2007年以降、女子ワールドカップの出場権を逃していない。その2007年大会では、スミスがイングランドの大舞台への復帰を印象深いものにした。

    イングランド女子代表にとって、歴史的な夏となった。前回王者ドイツと引き分けた後、スミスがさらに2得点を挙げたアルゼンチン戦で6-1の大勝を収め、準々決勝進出を決めた。その後、アメリカには敗れたが、イングランドが成し遂げたことの価値は揺るがない。

    イングランド女子代表は、それ以来ワールドカップ出場を逃していない。マーク・サンプソン監督率いるチームが3位に入った2015年こそ転機だったのかもしれない。サリナ・ウィーグマン監督がチームを決勝に導いた2023年には、過去最高の成績を収めた。しかし、イングランドが女子ワールドカップの舞台に戻り、その後も出場を続けることになったのは2007年だ。イングランド女子代表にとって、あの歴史的な大会を象徴する瞬間は、スミスのゴール後の喜びの表現だった。