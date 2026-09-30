かつてマルセロ・ネベレフは、あらゆることに「イエス」と言わなければならなかった。今の彼は、「ノー」と言える。

かつてドミニカ共和国男子代表のヘッドコーチは、二重国籍で代表入り資格を持つあらゆる選手から送られてくる映像の一秒一秒を確認しなければならなかった。映像はあらゆる場所から届いた。スペイン、アルゼンチン、アメリカ、南米の各地からだ。ネベレフは辛抱強く座って映像を見続け、質の片りんを探していた。就任前にはフランス領ギアナのような相手にも敗れていたチームに、何らかの輝きをもたらせる存在を見いだすためだった。なお、フランス領ギアナは現在、FIFAのランキング対象にも入っておらず、加盟もしていない。

しばらくの間、マルセロ・ネベレフはヘッドコーチであり、チーフスカウトであり、リクルーターであり、サッカー界の中でほとんど存在感のなかった代表チームの文化的な象徴でもあった。だが今は状況が違う。ドミニカ共和国はまだ世界的なサッカー強豪ではない。少なくとも現時点ではそうだ。それでも、ネベレフの就任から3年でチームは飛躍的な成長を遂げた。リクルート、指導、そして信念を積み重ねてきた努力は、確かな成果として表れている。

かつては眼中にすら入らない存在だったドミニカ共和国は、今やCONCACAFで確かな存在感を放っている。今年、大会のトップティアに昇格して以降、ネーションズリーグでは最初の2試合に勝利した。サッカーに関心を示さなかった野球の国が、信じ始めている。

「驚くことではない」と、ネベレフはGOALに語った。「この3年半、私たちはここで取り組み続けてきた。私たちは常に、この国にあるポテンシャルと才能を信じていた」

次なる試練は、サッカー以上のものが懸かった一戦となる。木曜日に行われる隣国ハイチとの対戦は、13年ぶりの顔合わせだ。ピッチの外にも及ぶライバル関係が再び火を吹くこの試合は、ドミニカ共和国がどれほど前進してきたかを示す場にもなる。