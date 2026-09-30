「レガシーを売り込め」 野球の枠を超え、待望のライバル対決を前にドミニカ共和国はいかにしてCONCACAFの脅威となったのか
かつてマルセロ・ネベレフは、あらゆることに「イエス」と言わなければならなかった。今の彼は、「ノー」と言える。
かつてドミニカ共和国男子代表のヘッドコーチは、二重国籍で代表入り資格を持つあらゆる選手から送られてくる映像の一秒一秒を確認しなければならなかった。映像はあらゆる場所から届いた。スペイン、アルゼンチン、アメリカ、南米の各地からだ。ネベレフは辛抱強く座って映像を見続け、質の片りんを探していた。就任前にはフランス領ギアナのような相手にも敗れていたチームに、何らかの輝きをもたらせる存在を見いだすためだった。なお、フランス領ギアナは現在、FIFAのランキング対象にも入っておらず、加盟もしていない。
しばらくの間、マルセロ・ネベレフはヘッドコーチであり、チーフスカウトであり、リクルーターであり、サッカー界の中でほとんど存在感のなかった代表チームの文化的な象徴でもあった。だが今は状況が違う。ドミニカ共和国はまだ世界的なサッカー強豪ではない。少なくとも現時点ではそうだ。それでも、ネベレフの就任から3年でチームは飛躍的な成長を遂げた。リクルート、指導、そして信念を積み重ねてきた努力は、確かな成果として表れている。
かつては眼中にすら入らない存在だったドミニカ共和国は、今やCONCACAFで確かな存在感を放っている。今年、大会のトップティアに昇格して以降、ネーションズリーグでは最初の2試合に勝利した。サッカーに関心を示さなかった野球の国が、信じ始めている。
「驚くことではない」と、ネベレフはGOALに語った。「この3年半、私たちはここで取り組み続けてきた。私たちは常に、この国にあるポテンシャルと才能を信じていた」
次なる試練は、サッカー以上のものが懸かった一戦となる。木曜日に行われる隣国ハイチとの対戦は、13年ぶりの顔合わせだ。ピッチの外にも及ぶライバル関係が再び火を吹くこの試合は、ドミニカ共和国がどれほど前進してきたかを示す場にもなる。
「納得させるには相当な説得が必要だ」
実際のところ、これは国際サッカー界における小国としては理想的な成長の形にかなり近い。ドミニカ共和国は国内の1100万人の人口に加え、約300万人のディアスポラも戦力源にできる。そのかなりの割合がアメリカに住んでいる。ただ、歴史的に見て、その多くがサッカーをそれほどプレーしてきたわけではない。実際、この国はまさに野球の国である。ドミニカ共和国はこれまでも常にアスリートを育ててきた。だが、フットボーラーとなると、そうではなかった。
ドミニカ共和国生まれでニューヨークを拠点とし、ポッドキャスト『The Cooligans』の共同司会を務めるクリスチャン・ポランコは、サッカーを好きだという点で自分が少数派の一員だったことを覚えている。彼は、近所の人たちが野球のスイングを磨こうと、ほうきの棒で牛乳瓶のふたを打っているのを見ながら育った。
「この国では主要なスポーツではなく、人々にこのスポーツを受け入れて興味を持ってもらうには、かなりの説得が必要なんだ。MLSが始まった頃の［アメリカ］と似ている。現場で足を使って、草の根レベルで、人々にまずこのスポーツの存在を知ってもらうような取り組みをしなければならない」とポランコは語った。
新しい監督がそれを一夜にして変えられるわけではなかった。だが、ネベレフは発掘できる才能があると分かっていた。必要だったのは、それを探し出すことだけだった。
そうして大規模なスカウティング活動が始まった。まずは国内に目を向けた。ドミニカ共和国のトップリーグ、リーガ・ドミニカーナ・デ・フトボルは小規模ながら成長を続けており、代表選手へと育てられる隠れた逸材の宝庫だった。
「それは言葉だけのものではなかった」
その後、焦点はディアスポラへと移った。もちろん、その候補の中にはより分かりやすい名前もいくつかあった。最初の1人が、サントドミンゴ生まれのフルバック、ジュニオル・フィルポだ。レアル・ベティスやバルセロナに在籍した経歴を持つ。スペインの世代別代表でプレーしていたが、ネベレフはこの積極果敢な左SBに、自分がこのムーブメントの中心的存在になれると説いた。
それさえも簡単ではなかった。まず電話をかけ、その後、直接会いに行ったことで話がまとまった。
「まずは心で彼らに語りかける。ここで必要とされていることを確実に分かってもらいたかったからだ」とネベレフは説明した。「それは具体的なものだった。ただ言葉だけの話ではなかった」
その後も続いた。次に加わったのは、オランダ代表の枠組みを一度限りの変更で離れた、強靭な守備的MFパブロ・ロサリオだった。マリアーノ・ディアスは、このパズルにおける奇跡的な3つ目のピースだった。ネベレフが2025年3月の親善試合に向けたメンバーに彼を選出した時点で、ディアスは303日間にわたってクラブで試合に出場していなかった。それでもディアスは2-0の勝利で得点。突然、この代表チームには強固な軸が生まれた。
そして今回のインターナショナルブレークを迎えた今、DRのロースターには欧州を拠点とする選手が12人、さらに世界各地から数人が名を連ねている。
「我々は、常に求めていた全員を手にしている」
ネベレフは成人後の人生の大半をアメリカで過ごしてきたにもかかわらず、この仕事にうってつけの人物に見える。アルゼンチン生まれで、アメリカの指導者育成システムの中で経験を積み、オーランド・シティ、ニューイングランド・レボリューション、そしてアメリカのユース年代別代表で若手選手と取り組んできた優れた実績を持っていた。DRは2019年の時点で彼を望んでいたが、ネベレフはその仕事を断り、代わりにニューイングランドに残ることを選んだ。
2023年に再び話が持ち上がった時、タイミングは整っていた。彼は新たな挑戦への準備ができていた。そしておそらくより重要だったのは、アメリカでの自身の経験を別の場所でも生かせるということだった。
ネベレフは「私は基本的に、アメリカで育成アカデミーの立ち上げ、あるいはその始まりの一部に関わっていた。あちらでの発展のすべてを見てきたし、この国に来た時には、そのモデルや、物事を進めるために必要なやり方を再現できると分かった」と語った。
その中で最大の課題は何だったのか。極めてシンプルで、計画を立て、それを夢として信じてもらうことだった。
ネベレフは「組織があり、計画があると彼らが分かった時、彼らは来る意思を示してくれた。ありがたいことに、私たちは常に代表チームに加えたいと思っていた全員をそろえることができた」と話した。
メキシコに謝罪させること
そうして、刷新されたスカッドとともに、結果もついてきた。DRは2024年のネーションズリーグBを快進撃し、グループDを首位通過。6試合で27得点を記録した。ネヴェレフが海外から招いた選手の1人であるベテランFWドルニー・ロメロは、そのうち10得点をマークし、リーグ最多得点者となった。その結果、ゴールドカップ出場権を手にした。
その戦いぶりはあまりに見事で、メキシコが謝罪しなければならなかったほどだった。DRにとってゴールドカップは初出場。初戦に向けて映像を確認した後、ハビエル・アギーレ監督は、DRはもはや自分が思っていたような単なる野球の国ではないと認めた。
『ジ・アスレティック』によれば、同監督は次のように語った。「正直に言えば、何年も前に若い選手だった頃の記憶では、ドミニカ共和国にサッカーの存在感はなかった。知られていたのは野球と、とても親切な人々だった。謝らなければならない。映像を見たが、彼らはいいチームだ。本当に競争力があり、ただ参加しているだけではない」
これは紛れもないサッカーの国だった。そして彼らはしっかりと存在感を示した。
DRはゴールドカップのグループステージ突破こそ逃したが、スリナムからは価値ある勝ち点1を手にし、メキシコとコスタリカにはいずれも終盤に失点して敗れた。とはいえ、それは終わりではなく始まりだった。ファンもそれを理解していた。
サッカーポッドキャストThe CooligansのDR生まれの司会者クリスティアン・ポランコは、「ゴールドカップでのパフォーマンスは2つのことをもたらした。人々がこのスポーツに熱狂するようになったこと、そして二重国籍の選手たちに『ここで本物の何かが始まっている』と示したことだ」と語った。「メキシコ相手に2点を取った。本当にチャンスがある」
それに、勝つこと、少なくとも成長することは助けになる。
ネヴェレフは「スポーツファンというのは、チームが勝っている時にその波に乗りたがる。それが現実だ。だからこそ私は連盟やここにいるみんなにそう伝えた」と説明した。
では、その勝利についてだ。DRは驚くほどスムーズにネーションズリーグAに適応している。ニカラグアもトリニダード・トバゴも退けた。前者との試合では後半アディショナルタイム7分の決勝点が生まれ、ルイス・アビナデル大統領がSNSで支持を示した。このカリブ海の島、いや正確にはその半分は、かつて倒すことを夢見ていた相手を次々と打ち破っている。
「本当に厳しい試合になるだろう」
そして今度は、ハイチだ。両国の関係は、控えめに言っても複雑である。欧州の植民地支配者への反感という点では、歴史的に共通している。一方で、歴史のさまざまな局面で戦争も経験してきた。同じ島を共有する2つの国の間には、人種差別や文化的衝突という不穏な底流もある。
「ドミニカ共和国で、ハイチ人がまるで二級市民のように扱われているのが嫌なんだ」とポランコは語った。「フットボールの観点から見ても、うちには比較できる選手が何人かいて、十分に戦える」
両者がピッチで対戦するのは2013年以来となる。木曜日、そのライバル関係が何十年にもわたるくすぶりを経て再び火を噴く。
「私たちはずっと［ハイチ］を見てきた。彼らは本当に、本当に強い。でも、私たちも成長している。自分たちには戦えるし、勝てるというメンタリティーがある。本当に厳しい試合になる」とネベレフは話した。
ハイチは2026年ワールドカップ出場を決めた。ネベレフは、ドミニカ共和国も同じような偉業を成し遂げられると信じている。彼らもまた広くスカウティングを行い、あらゆる場所にいる選手たちに声をかけてきた。機能するモデルである。
自分たちにも同じことができると証明できれば、イエスもノーも、そして選手を探して目をこすりながら過ごした深夜の時間も、すべて報われることになる。
「私が売り込む必要があったのは、彼らが後に残していくレガシーだった。誰だってこの世界を生きて、去った後に何かを残したいと思うものだ」とネベレフは語った。
そのレガシーは、まさに今この瞬間にも形になりつつある。