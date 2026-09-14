トッテナムとニューカッスルもまた、ラウールにイングランド・フットボールの激しさを体験する機会を提示していた。しかし、彼の心はドイツに引かれた。理由はファンだけではない。当時のブンデスリーガの「バランスの良さ」にも「魅了された」のである。

とはいえ、最終的な決め手となったのは、シャルケが誰よりも強く「自分が必要とされていると感じさせようとしてくれた」ことだった。そして、それこそがラウールにとって何より重要だった。マドリーで脇役に追いやられた後、彼はスポーツプロジェクトの中心にいる感覚を求めていた。そして、シャルケは喜んでその期待に応えた。

「FCシャルケ04にとって素晴らしいニュースだ」と、ラウール加入時にフェリックス・マガト監督はクラブの公式サイトに語った。「このような並外れたフットボーラーであり、世界的なストライカーを、ブンデスリーガ、そしてシャルケへと引きつけることができて本当にうれしい。

「ラウールの資質は我々を前進させてくれる。彼の加入は、今後の課題に向けてチームを強化し、再編していく我々の取り組みにおいて決定的な一歩となる。これほど人間的にも魅力のあるプロと一緒に仕事ができることを楽しみにしている」

そしてラウールは、シャルケのファンが想像し得た以上に「魅力的なプロフェッショナル」であることを証明することになる。この男は世界的なアイコンであり、当時のフットボール界で最も有名な顔の一人だった。それでも、これ以上ないほど地に足のついた人物だった。

ラウールは勤勉であるのと同じくらい謙虚でもあり、さらに今なおゴールを決める力も持っていた。10代の頃に旋風を巻き起こしたあのスピードにはやや陰りが見えていたが、その頭脳の鋭さは少しも衰えていなかった。そのため、驚くほど知的な動き出しによって、自らとチームメートのためにスペースを生み出し続けた。

FW仲間のエドゥが「ラウールは、このレベルで常に違いを生み出せる選手だ」と語った通りだった。そして、まさにそれをシャルケでやってのけた。何度も何度も。