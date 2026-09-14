レアル・マドリーのレジェンド、ラウールがシャルケで見せたセンセーショナルなラストマッチ
2012年夏にシャルケからアル・サッドへ移籍して1年後、ラウールはカタールのクラブとともにフェルティンス・アレーナへ戻ってきた。親善試合にすぎなかったが、スタジアムは完売。それでもなお、特別に設置された大型スクリーンで試合を見ようと、さらに何千人ものシャルケファンが場外に集結した。
この集まりをさらに特別なものにしていたのは、ラウールがアル・サッド加入前にゲルゼンキルヒェンで過ごしたのがわずか2シーズンだったという事実である。クラブで象徴的な存在になること自体がまれだが、それをこれほど短い期間で成し遂げるのは驚異的だ。しかも、ラウールはシャルケ加入時にはすでに全盛期を過ぎた選手と見なされていた。その事実が、この偉業をなおさら際立たせている。
「逃げ出す必要があった」
ラウールはレアル・マドリーで生ける伝説だったかもしれないが、当時は33歳になったばかりで、ほかでもないジョゼ・モウリーニョによってサンティアゴ・ベルナベウでは戦力外と見なされていた。2009-10シーズンは彼にとってうまくいかなかった。コンディション面でも調子の面でも苦しみ、そのため足首の負傷でシーズンを早々に終えるずっと前から、途中出場で流れを変える役割へと追いやられていた。
マドリーはすでにクリスティアーノ・ロナウド、カリム・ベンゼマ、ゴンサロ・イグアインを擁しており、ラウールはFW陣の序列でこの3人全員の後塵を拝していた。モウリーニョの下でも状況は変わりそうになかった。
ラウールはクラブの新監督就任後、ポルトガル人指揮官と一度だけ話をしたが、それで自分の時代が終わったと確信するには十分だった。 モウリーニョは、マドリーの歴代最多得点者に対し、マヌエル・ペジェグリーニ政権下よりもさらに出場時間が減ることを明確に伝えた。「その瞬間から、新たな挑戦を探そうと心に決めた」と、ラウールは後に認めている。
いずれにせよラウールは自身の将来を見極めていたが、マドリーを離れるという考えを受け入れるのは難しかった。スペイン人FWは17歳の時からレアル・マドリーのトップチームでプレーしてきた。その間に、ありとあらゆる記録を塗り替え、クラブキャプテンにもなった。マドリーは彼の一部であり、彼もまたマドリーの一部だった。
フロレンティーノ・ペレス会長が語ったように、「レアル・マドリーの伝説の一部を形作る男たちは数多くいるが、クラブそのものを体現する者に選ばれるのはごくわずかだ。ラウールはその一人である」
それでも、ラウールは疲れていた。『マドリディスモ』の象徴であることは、プロとしても私生活でも彼を消耗させていた。彼はもはやサッカーを楽しめていなかった。もちろん、確実な先発ではなくなったことも一因だったが、キャプテンマークの重みと、それに伴うあらゆる責任にもすり減らされていた。
「最後には、それが力を奪っていくんだ」と、彼は語っている。 「自分はトレーニングとプレーだけに集中する必要があった。逃げ出す必要があるところまで来ていたんだ」。だが、どこへ？
多くの関心を集めている
テーブルの上には高額オファーがいくつも並んでおり、その中にはクラブ名が明かされていないロシアのクラブもあった。そのクラブはラウールに対し、希望額を提示するよう伝えたと報じられている。しかし、ラウールは最高レベルでのプレーを続けることを望み、最終的にはプレミアリーグかブンデスリーガかの二択となった。
ラウールは、かつてレアル・マドリーでともにプレーしたフェルナンド・モリエンテスがリヴァプールでプレーする姿を見に行ったことがあり、アンフィールドの「特別な」雰囲気を気に入っていた。だが、ラウール獲得を真剣に検討したのはマンチェスター・ユナイテッドだった。
「原則として、我々は若い選手を獲得することを好む。しかし、あれほどの経験を持つ選手を獲得できる機会があるなら、検討しなければならない」と、アレックス・ファーガソン卿は後に認めている。「特定の選手については例外を設けることもできる。経験は非常に価値があるからだ。我々がマイケル・オーウェンを獲得した時も同じように考えていた。彼は我々にとって素晴らしいプロフェッショナルだったし、ラウールを連れてくることは、数年前にヘンリク・ラーションを短期間獲得できた時と似たようなものになっていただろう。
「彼のレアル・マドリーでの時間が終わりを迎えていたのは明らかだったが、効果的にプレーするには決して年を取りすぎてはいなかった。可能性のある移籍について代理人とも話をしたが、その時点ですでにハビエル・エルナンデスがいて、さらにウェイン・ルーニー、ディミタール・ベルバトフ、マイケル・オーウェンも起用可能だったため、そのチャンスは見送ってもいいと考えた。
「ただ、もし当時クラブにマイケルがいなかったなら、私は彼と契約していた可能性が高い」
「こんなにも好感の持てるプロ」
トッテナムとニューカッスルもまた、ラウールにイングランド・フットボールの激しさを体験する機会を提示していた。しかし、彼の心はドイツに引かれた。理由はファンだけではない。当時のブンデスリーガの「バランスの良さ」にも「魅了された」のである。
とはいえ、最終的な決め手となったのは、シャルケが誰よりも強く「自分が必要とされていると感じさせようとしてくれた」ことだった。そして、それこそがラウールにとって何より重要だった。マドリーで脇役に追いやられた後、彼はスポーツプロジェクトの中心にいる感覚を求めていた。そして、シャルケは喜んでその期待に応えた。
「FCシャルケ04にとって素晴らしいニュースだ」と、ラウール加入時にフェリックス・マガト監督はクラブの公式サイトに語った。「このような並外れたフットボーラーであり、世界的なストライカーを、ブンデスリーガ、そしてシャルケへと引きつけることができて本当にうれしい。
「ラウールの資質は我々を前進させてくれる。彼の加入は、今後の課題に向けてチームを強化し、再編していく我々の取り組みにおいて決定的な一歩となる。これほど人間的にも魅力のあるプロと一緒に仕事ができることを楽しみにしている」
そしてラウールは、シャルケのファンが想像し得た以上に「魅力的なプロフェッショナル」であることを証明することになる。この男は世界的なアイコンであり、当時のフットボール界で最も有名な顔の一人だった。それでも、これ以上ないほど地に足のついた人物だった。
ラウールは勤勉であるのと同じくらい謙虚でもあり、さらに今なおゴールを決める力も持っていた。10代の頃に旋風を巻き起こしたあのスピードにはやや陰りが見えていたが、その頭脳の鋭さは少しも衰えていなかった。そのため、驚くほど知的な動き出しによって、自らとチームメートのためにスペースを生み出し続けた。
FW仲間のエドゥが「ラウールは、このレベルで常に違いを生み出せる選手だ」と語った通りだった。そして、まさにそれをシャルケでやってのけた。何度も何度も。
「信じられない選手」
シャルケでのラウールのデビューシーズンは滑り出しこそ遅かったが、クリスマスまでにすでにブンデスリーガで2度のハットトリックを記録していた。ただ、周囲の全員が同じように好調だったわけではなく、シャルケは欧州では好調だった一方で国内では苦戦していたため、マガトは3月16日に解任された。
その意味では、マガトの後任であるラルフ・ラングニックも大きな変化をもたらせなかった。チームはブンデスリーガで14位に沈んだからだ。しかし、それはシーズン終盤の重要局面でほぼカップ戦に専念していたことにも一因があった。そして、それには十分な理由があった。
リヨンとベンフィカを含むチャンピオンズリーグのグループを首位通過したシャルケは、決勝トーナメント1回戦でバレンシアを2戦合計4-2で下した。メスタージャでの第1戦ドローでは、ラウールが決定的な同点ゴールを決めている。だが、準々決勝で待っていたものは実に驚異的だった。
インテルは、モウリーニョの後任ラファ・ベニテスの下でシーズン序盤こそ悲惨なスタートを切り、そのベニテスもクリスマス直前に解任されたが、王者はレオナルドの下で再び調子を取り戻し、サン・シーロでのシャルケ戦を前に大本命と見なされていた。
しかし、ラングニック率いるチームはミラノで猛威を振るった。その試合では2度リードを許しながらも、後半開始直後に勝ち越しゴールを決めたラウールの再び重要な一撃もあって、5-2で勝利した。スペインの英雄はフェルティンス・アレーナでの第2戦でも先制点を挙げ、シャルケは2-1で勝利。2戦合計7-3で勝ち上がった。
「ラウールは練習でも点を取るし、試合でも点を取る。本当に信じられない選手だ」 とエドゥは称賛した。
「青と白は生涯変わらない」
シャルケは歴史的なチャンピオンズリーグ準決勝進出をファーガソン率いるマンチェスター・ユナイテッドによって阻まれた。しかし、バイエルン・ミュンヘン戦でラウールが決めた唯一のゴールのおかげで、シーズン最終戦となるDFBポカール決勝をまだ残していた。
その後、このベテランFWはベルリンでのデュイスブルクに対する5-0の大勝を、シャルケで過ごした2年間の「ハイライト」と振り返った。ただし、それはあくまでスポーツ面に限っての話だった。ラウールにとって、自身がクラブとサポーターに受け入れられたことは、「どんなタイトルよりも素晴らしいこと」だった。
「2010年夏にここへ来たとき、彼は説明している。「私は自分の家とクラブを後にしてきた。何を期待すべきか、完全には分かっていなかった。だからこそ、すべてに感謝している。私はシャルケを自分の子どものように愛している。よく運営されたクラブであると同時に、家族でもある。そして私は、その一員であることをこの上なく誇りに思っている」
そして、それは本心でもあった。フェルティンス・アレーナでのラストゲームでは、「言葉では表せないほど深い感情が込み上げたから」、彼は涙を流した。
シャルケは事実上、ラウールに再び笑顔を取り戻させ、ただ純粋にサッカーを愛してプレーする「少年のような気持ち」を与えたのだ。「この2年間は本当に素晴らしかった」と彼は語った。「決して忘れることはない。そして、もしかしたらファンもそんなに早く私を忘れはしないだろう」
そうなる心配はまったくなかった。何しろ、2010年のインテルとの壮絶な戦いを制した後のラウールのように、スタンドに入り込む選手はほとんどいない。そして、シャルケが2021年に降格した際には、ラウールは自身を「生涯、青と白だ！」
と表現し、支援のメッセージを送った。
それも不思議ではない。マドリードでは生けるレジェンドだったかもしれないが、ラウールはまさにゲルゼンキルヒェンで生まれ変わったのだから。