ミランは順位表で同じ街のライバルにすでに7ポイント差をつけられているかもしれない。だが、インテルも今季ここまで、盤石な戦いを見せてきたわけではない。水曜日にヴェネツィアとのアウェー戦で終盤のオウンゴール2本により2-0で勝利した後、クリスティアン・キヴ監督は選手たちの出来に強い不満を抱き、ハーフタイムに全員を交代させたかったと認めた。ミランにとってさらに重要なのは、ルーマニア人指揮官が、前回王者も欧州での戦いによって疲労を抱えていると明かしたことだ。
アモリムにとっては、マリオ・ヒラとディエゴ・モレイラの両選手がデルビー・デッラ・マドンニーナに出場できる状態になる見込みなのも朗報だ。ただ、2人の復帰だけで、明らかに格上でチームとしてもはるかに成熟した相手から好結果を得られるかは疑問が残る。ミランはカウンターに対して懸念を抱かせるほど脆く、夏に獲得したスター選手ゴンサロ・ラモスも前線でまだ得点力を発揮できていない。
それでもアモリムは、十分な支援と忍耐があれば、いずれ両雄の差を縮められると確信している。「全選手が戻ってくれば、どの試合でも戦えるようになる」と語った。「今は負けることもあれば、勝つこともある。だが、将来は非常に強いチームになる。私はそう信じている」
重要なのは、ミランのオーナーであるジェリー・カルディナーレもそう信じていることだ。「私はルベンを全面的に信頼している」と、アメリカ人オーナーはダービーを前に『ガゼッタ』に語った。「『トップガン』の終盤には、私の映画だが、素晴らしいせりふがある。『僚機の仲間を見捨てない』。私もルベンを見捨てない。
「彼の立場が危うくなることは一切ない。私は彼を支え続ける。近年犯した過ちを繰り返すつもりはない。彼は私が選んだ監督であり、チームの質を一段階引き上げられるまで、ともに仕事を続ける。
「監督を次々と替えていては勝てない。アモリムを選んだのは私だ。判断を誤ったのなら認めるが、そうは思っていない。彼はマンチェスター・ユナイテッドで起きたことから多くを学んだ。そこでどのような過ちがあったかを私に説明してくれたからこそ、彼を招いた」
もちろん、歴史は厄介なことに繰り返されがちだ。ユナイテッドやミランのように運営がうまくいっていないクラブでは、なおさらである。アモリムは最高レベルのクラブで物事がどう動くかを、多くの監督以上によく知っている。「どのビッグクラブでも」と、先週認めていた。「問題は常にすぐそこにある」。しかも、それはボーンマスとボローニャに喫した不安を募らせる敗戦の前の発言だった。
カルディナーレが何と言おうと、今週末のダービーでもミランが敗れれば、アモリムがサン・シーロで解決すべき問題はさらに増え、そのために残された時間は短くなる。