先週、ヨーロッパリーグのボーンマス戦でイングランドに戻った時点では、ミランと自身の評判の再建を図るアモリムの取り組みは、かなり順調に進んでいた。ミランはセリエAで7節を終えて無敗を維持し、首位に立つ同じ街のライバル、インテルとは勝ち点4差の4位につけていた。ボーンマス戦では圧倒されたものの、酌むべき事情もあった。GKマイク・メニャンが愚かにもタイラー・アダムスの顔を突き飛ばし、バイタリティ・スタジアムでの試合開始からわずか27分で退場となったのだ。

ミランはその手痛い敗戦から立ち直り、先週日曜には負傷で複数の選手を欠きながらも、敵地でウディネーゼに勝利した。これによりアモリムは、就任後のセリエA最初の8試合で無敗を記録した、1963年以来初のミランの監督となった。

もちろん、ミランはまだ完成形には程遠かった。それでも、新監督の下で前進しているというのが大方の見方だった。実際、元ストライカーのエルナン・クレスポは、アモリムの取り組みが予定より早く進んでいると感じていた。

「ミランはまだインテルに少し後れを取っているが、かなり進歩した」とアルゼンチン人のクレスポは『スカイ・スポルト・イタリア』に語った。「これほど短期間でそこまで進歩できるとは思っていなかった。認めるよ、私の見立てが間違っていた。

「今のミランはまとまりのあるチームに見える。守備でも攻撃でも何をすべきか分かっている。技術の高い選手がいて、ファンも苦しい時にチームを支えることを学びつつある。私の考えでは、彼らはさらに成長していくだろう。

「まだインテルのレベルには達していないが、差を縮めるのは難しくない。時には2、3連勝するだけで、それが転機になる。だが、水曜日のボローニャ戦は、ミランの精神的な成熟度を測る試金石になるだろう」

しかし、アモリムにとって残念なことに、チームはその試験に落第した。