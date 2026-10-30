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Ruben Amorim AC Milan GFX 1:1GOAL

ルベン・アモリムはマンチェスター・ユナイテッドでの失敗から学んだのか？ ACミラン新監督のサン・シーロでの明暗入り交じる船出に迫る

このポルトガル人指揮官は、オールド・トラッフォードで厳しい現実を突きつけられた14カ月間を経て、欧州屈指の若手戦術家としての評価を取り戻そうとしている。

Mark Doyle
翻訳者：

  • 今週が別の週なら、ルベン・アモリムはマンチェスター・ユナイテッドが再び混乱を深める様子を、ほくそ笑んで見ていたかもしれない。ACミランの監督は、古巣には今も「愛情」しかないと強調している。だが、ジェイソン・ウィルコックスらに公の場で「自分たちの仕事を」きちんとするよう求めたことで、あっけなく解任された身だ。オールド・トラフォードにおける最大の問題は監督ではないと、遅ればせながら認識され始めたことには、少なからず満足感があるはずだ。イネオス体制でも、グレイザー家の下でも、監督が最大の問題だったことは一度もない。

    もっとも、アモリムには今、別の心配事がある。ミラノではダービーを迎える週であり、土曜日にサン・シーロで行われる一戦は、ポルトガル人指揮官にとって一段と重要なものになった。本人も、インテル戦を前に「解決すべき問題がたくさんある」と認めている。

  • 歴史的なスタート

    AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    アモリムはセリエAでの最初の8試合を無敗で乗り切った。

    先週、ヨーロッパリーグのボーンマス戦でイングランドに戻った時点では、ミランと自身の評判の再建を図るアモリムの取り組みは、かなり順調に進んでいた。ミランはセリエAで7節を終えて無敗を維持し、首位に立つ同じ街のライバル、インテルとは勝ち点4差の4位につけていた。ボーンマス戦では圧倒されたものの、酌むべき事情もあった。GKマイク・メニャンが愚かにもタイラー・アダムスの顔を突き飛ばし、バイタリティ・スタジアムでの試合開始からわずか27分で退場となったのだ。

    ミランはその手痛い敗戦から立ち直り、先週日曜には負傷で複数の選手を欠きながらも、敵地でウディネーゼに勝利した。これによりアモリムは、就任後のセリエA最初の8試合で無敗を記録した、1963年以来初のミランの監督となった。

    もちろん、ミランはまだ完成形には程遠かった。それでも、新監督の下で前進しているというのが大方の見方だった。実際、元ストライカーのエルナン・クレスポは、アモリムの取り組みが予定より早く進んでいると感じていた。

    「ミランはまだインテルに少し後れを取っているが、かなり進歩した」とアルゼンチン人のクレスポは『スカイ・スポルト・イタリア』に語った。「これほど短期間でそこまで進歩できるとは思っていなかった。認めるよ、私の見立てが間違っていた。

    「今のミランはまとまりのあるチームに見える。守備でも攻撃でも何をすべきか分かっている。技術の高い選手がいて、ファンも苦しい時にチームを支えることを学びつつある。私の考えでは、彼らはさらに成長していくだろう。

    「まだインテルのレベルには達していないが、差を縮めるのは難しくない。時には2、3連勝するだけで、それが転機になる。だが、水曜日のボローニャ戦は、ミランの精神的な成熟度を測る試金石になるだろう」

    しかし、アモリムにとって残念なことに、チームはその試験に落第した。

  • 「自分たちの期待を裏切ってしまった」

    FBL-ITA-SERIE A-MILAN-BOLOGNA
    AFP

    ルカ・モドリッチもボローニャに敗れるとは予想していなかった

    ミランはサン・シーロで早い時間帯に先制を許したものの、20歳の新星アルファジョ・シセが見事な2ゴールを決め、開始30分を迎える前に2-1と逆転した。しかし、60分にダヴィデ・バルテザーギがオウンゴールを喫すると崩れ、サミュエル・ムバングラにボローニャにとって歴史的なハットトリックを決められて、4-2で敗れた。

    「特に前半の後だっただけに、予想していなかったひどい敗戦だ」と、ベテラン司令塔のルカ・モドリッチはスカイに語った。「後半は競り合いに何度も負けた。セットプレーからのオウンゴールは不運だったが、あの瞬間から自分たちのプレーができなくなった」

    ミランの失速は衝撃的だったが、アモリム監督の下でこれまで見せてきたパフォーマンスのむらを考えれば、まったく意外というわけでもない。例えば、アタランタ戦では60分を過ぎて3-0とリードしていながら、勝ち点2を取りこぼす寸前だった。なぜなら、MFアドリアン・ラビオが認めたように、突然プレーをやめてしまったからだ。

    ボローニャ戦の直後、DAZNのスタジオではこの安定感の欠如が話題になった。しかし、ややいら立ちを見せたアモリム監督は、敗戦を理解するには背景を踏まえることが重要だと考えていた。スポルティングCPの元監督によれば、負傷者が相次いだことで数週間にわたり主力選手を欠いただけでなく、望んでいたほど選手を入れ替えることもできず、深刻な疲労につながったという。

    「常にプレスをかけ続けるのは難しい」と、アモリム監督は主張した。「自分たちのプレーをやめると、苦しくなる。新しい監督が数カ月でチームに違うサッカーをさせることはできない。それは理解すべきことだし、理解していると思う。

    「試合を見れば、我々は先制を許してスタートし、逆転はしたが、開始1分からあの試合を戦うエネルギーがないと感じていた。だから、スタジオでミスについて話すなら、戦術面だけの問題ではないと理解すべきだ。時には我々がひどく疲れていることも原因なんだ。心配はいらない。ダービーに向けて準備は整う。ただ事実を述べているだけだ」

    しかし、ミランの疲労はアモリム監督が求めるプレースタイルの直接的な結果であり、そのスタイルには利点だけでなく弊害もあると考える人々もいる。

  • 「常に全力で」

    AC Milan v Bologna FC - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    ミランの選手たちは今季、間違いなく昨季以上の強度でプレーしている。

    元DFのアレッサンドロ・コスタクルタがアモリムの影響を早くも好意的に評価したように、ミランは昨季のマッシミリアーノ・アッレグリ監督時代よりも、はるかに積極的かつ大胆にプレーしている。

    「ピッチで見せている姿勢が気に入っている」と、元イタリア代表選手は『スカイ』で語った。「私が注目しているのは、ボールを奪い返すときだけでなく、攻撃を組み立てようとするときにも見られる前向きな姿勢だ。これが、ここまでに見せた最大の違いだと思う。彼らは常に全力でプレーしている」

    しかし、90分間を通して全力でプレーしようとする姿勢については、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』などが、今季のミランに時折見られる痛手となるエネルギーの低下を招く原因だと指摘している。つまり、相手を圧倒できるその強度が、選手たち自身にも負担をかけているのだ。

    そのため、負傷者の問題が落ち着いたとしても、時にはペースを緩め、より賢く試合を運ぶことを学ばなければ、ミランは目指すところに到達できないのではないかと懸念されている。

    ただ、明るい材料もある。アモリムはオールド・トラッフォードでの在任期間のほぼ全体を通じて見せていたほど、頑固には見えない。負傷者の影響で選択を迫られた面は間違いなくあるものの、起用できる選手を最大限に生かすため、必要に応じて3バックから4バックに変更することさえあった。また、選手たちが概して彼のやり方に前向きに応えていることも重要に思える。

    「それでも、私たちは正しい方向に進んでいると思う」と、モドリッチはボローニャ戦での敗戦後に語った。「監督は新しい考え方、新しいプレースタイルを持ってやって来た。私たちは監督の考えや、自分たちに求めていることを理解しようとしている。ただ、今夜まではうまくやれていた。だから楽観的な姿勢を保ち、土曜日に立て直せることを願わなければならない」。実際、そうできる可能性は見た目ほど低くない。

  • Dデー

    FBL-ITA-SERIE A-MILAN-BOLOGNA
    AFP

    このダービーはアモリムにとって絶対に勝たなければならない一戦ではないかもしれない。だが、負けることはどうしても避けなければならない試合だ。

    ミランは順位表で同じ街のライバルにすでに7ポイント差をつけられているかもしれない。だが、インテルも今季ここまで、盤石な戦いを見せてきたわけではない。水曜日にヴェネツィアとのアウェー戦で終盤のオウンゴール2本により2-0で勝利した後、クリスティアン・キヴ監督は選手たちの出来に強い不満を抱き、ハーフタイムに全員を交代させたかったと認めた。ミランにとってさらに重要なのは、ルーマニア人指揮官が、前回王者も欧州での戦いによって疲労を抱えていると明かしたことだ

    アモリムにとっては、マリオ・ヒラとディエゴ・モレイラの両選手がデルビー・デッラ・マドンニーナに出場できる状態になる見込みなのも朗報だ。ただ、2人の復帰だけで、明らかに格上でチームとしてもはるかに成熟した相手から好結果を得られるかは疑問が残る。ミランはカウンターに対して懸念を抱かせるほど脆く、夏に獲得したスター選手ゴンサロ・ラモスも前線でまだ得点力を発揮できていない。

    それでもアモリムは、十分な支援と忍耐があれば、いずれ両雄の差を縮められると確信している。「全選手が戻ってくれば、どの試合でも戦えるようになる」と語った。「今は負けることもあれば、勝つこともある。だが、将来は非常に強いチームになる。私はそう信じている」

    重要なのは、ミランのオーナーであるジェリー・カルディナーレもそう信じていることだ。「私はルベンを全面的に信頼している」と、アメリカ人オーナーはダービーを前に『ガゼッタ』に語った。「『トップガン』の終盤には、私の映画だが、素晴らしいせりふがある。『僚機の仲間を見捨てない』。私もルベンを見捨てない。

    「彼の立場が危うくなることは一切ない。私は彼を支え続ける。近年犯した過ちを繰り返すつもりはない。彼は私が選んだ監督であり、チームの質を一段階引き上げられるまで、ともに仕事を続ける。

    「監督を次々と替えていては勝てない。アモリムを選んだのは私だ。判断を誤ったのなら認めるが、そうは思っていない。彼はマンチェスター・ユナイテッドで起きたことから多くを学んだ。そこでどのような過ちがあったかを私に説明してくれたからこそ、彼を招いた」

    もちろん、歴史は厄介なことに繰り返されがちだ。ユナイテッドやミランのように運営がうまくいっていないクラブでは、なおさらである。アモリムは最高レベルのクラブで物事がどう動くかを、多くの監督以上によく知っている。「どのビッグクラブでも」と、先週認めていた。「問題は常にすぐそこにある」。しかも、それはボーンマスとボローニャに喫した不安を募らせる敗戦の前の発言だった。

    カルディナーレが何と言おうと、今週末のダービーでもミランが敗れれば、アモリムがサン・シーロで解決すべき問題はさらに増え、そのために残された時間は短くなる。