18歳でヘンクのトップチームの先発の座をつかむと、そのパフォーマンスは欧州の強豪の注目を集めた。

レアル・マドリーとバイエルン・ミュンヘンが関心を示し、ブルフマンスはレアル・マドリーの練習施設を訪問するまでに至った。しかし、イングランドの移籍市場最終日が迫るなか、リヴァプールが電撃的な獲得に動いた。プレミアリーグの強豪は、最大3000万ポンド相当の条件を提示。ブルフマンスが今季は期限付き移籍の形でヘンクに残り、2027年7月に正式にアンフィールドへ移る契約で合意した。

デ・コンデは後に、リヴァプールによる「大型契約」に驚いたことを明かし、こう語った。「最初の反応は『まいったな、これからどうしよう？』だった。何しろ、わずか数日後にはチームが試合に臨まなければならなかったからだ……。結局、イングランドの移籍市場が閉まる2日前の日曜日、午前11時に彼の代理人事務所から電話があった。リヴァプールは本気だった。『これがオファーです』と。そして、その翌朝にはルッカがリヴァプール行きの飛行機に乗っていた」

さらに、こう付け加えた。「『ルッカの移籍では、デ・コンデが経験を生かして成し遂げたことは素晴らしい！』と言う人たちがいる？ 申し訳ないが、そうではない。あれほど早く、あの金額で実現するとは、私もまったく思っていなかった」

ブルフマンスは、この驚きを伴う高額移籍にも品格とプロ意識をもって応えた。イングランドから戻ってわずか数日後、アンデルレヒト戦では2度の見事なセーブを見せ、マン・オブ・ザ・マッチにふさわしい圧倒的なパフォーマンスで貴重な勝ち点1の獲得に貢献した。

ブルフマンスは「慌ただしい週末だったけれど、月曜日に戻ってすぐに練習した」と語った。「すぐに日常に戻り、チームと一緒に練習できたのはよかった。余計なプレッシャーも、期待の変化もない。ヘンクは今も6カ月前と同じように僕を見てくれているし、そのことにとても感謝している。チームと一緒に、それをプレーで示してきた。みんなが僕を支えてくれている」

自身の長期的な将来と、今季はベルギーに残る決断についても、こう付け加えた。「ここに残れたのはよかった。最終的な目標はリヴァプールの正GKになることだから。そのためには、まだ成長していく必要があるし、それにはヘンクが最適だ」

ジェス・トルップ監督は、移籍金の評価額をめぐる騒ぎから若き主力選手を守るよう気を配っている。ブルフマンスはクラブの正GKとしての地位を確固たるものにしたが、トルップ監督は今後直面する心理的な壁について警鐘を鳴らした。

「もう1年残るのは、全員にとって正しい選択だ。彼はここで成長を続けられるし、我々も優れたGKを起用できる。まだ18歳だが、落ち着きと集中力を保っているのが分かる。すでに数日前から練習場に戻っている……。自分の人生が変わったという実感は、おそらく今後数週間のうちに湧いてくるだろう。もちろん、これから彼には多くのことが降りかかる」

結果がその実力を物語っている。KVコルトレイクに3-0で順当に勝利した試合では、ブルフマンスはゴール前を堂々と統率し、鋭いセーブを披露。今季3度目のクリーンシートを達成し、試合を通じて19本のパスを成功させた。トルップ監督のチームにとって、引き続き頼りがいのある、存在感の大きな選手だ。