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ルッカ・ブルフマンス：ベルギー代表とレアル・マドリーの英雄ティボー・クルトワを手本とするリヴァプールの将来のGK

バイエルン・ミュンヘンとレアル・マドリーが獲得を狙う中、リヴァプールは急いで動き、将来有望な若手GKの大型移籍を成立させた

Peter McVitie
翻訳者：

  • ベルギーのヘンクは近年、ティボー・クルトワ、クーン・カステールス、マールテン・ファンデフォールト、マイク・ペンダースらを輩出し、欧州で最も多くの有力GKを育てるクラブと長年称されてきた。

    そのヘンクから新たなGKが登場した。すでにリヴァプールへの3000万ポンドの移籍を済ませており、プレミアリーグでの成功を目指している。

    18歳の早熟なルッカ・ブルフマンスは、身長1メートル97の恵まれた体格に加え、驚異的なリーチと優れた技術を備える。リヴァプールからレンタルでヘンクに戻り、すでに同クラブで不動の正GKとなった。各年代の代表でも急速に頭角を現しており、クルトワの真の長期的な後継者の座を巡ってセンネ・ラメンスやファンデフォールトと競うことになると、多くの人が考えている。

    同世代で最も有望な選手の一人と目されるこの若きGKは、いったい何者なのか？ GOAL が紹介する。

  • 始まった場所

    SOCCER CPL D5 JONG GENK VS KV KORTRIJK
    AFP

    若きGKはPSVに加入するため母国を離れ、その後帰国して憧れの存在と同じ道を歩んだ。

    アントワープ生まれのブルグマンスは、地元クラブのカルムトハウトSKでサッカーを始め、ロイヤル・アントワープのアカデミーに短期間在籍した。幼い頃から才能は明らかで、11歳のときに国境を越え、オランダの名門PSVに加入した。

    アイントホーフェンのクラブのアカデミーで過ごした3年間で、確かな技術とビルドアップでの貢献力の土台を築いた。だが2022年には母国に戻り、GK育成で知られるヘンクに加わった。

    ブルグマンスはすぐに頭角を現した。幼い頃から憧れていたクルトワにならって背番号28を着け、恵まれた体格と生来のリーダーシップを武器に昇格を重ねた。主将としてベルギーU-17代表を欧州選手権とワールドカップの両大会で率い、欧州サッカー界で最も総合力の高い10代のGKの一人として評価を確立した。

  • 大きな突破口

    SOCCER CPL D11 KAS EUPEN VS JONG GENK
    AFP

    16歳でプロデビューを果たし、トップチームのスター選手へと目覚ましい飛躍を遂げた

    ブルフマンスは、ユースの有望株からトップチームのプロ選手へと急速に駆け上がった。2025年1月、わずか16歳でチャレンジャー・プロ・リーグに所属するヨング・ヘンクでプロデビュー。経験豊富なアタッカーを相手にペナルティーエリア内を統率する力を示し、すぐに先発の座をつかむと、2部リーグで11試合に出場した。

    翌シーズンも正GKを務め、やがてトップチームのベンチ入りを果たした。シーズン終盤には負傷者が出たことで出場機会が巡ってきて、ヘンクにとって最初のヨーロッパリーグ・プレーオフとなるアントワープ戦を前に、トップリーグでのデビューを果たした。

    重要な一戦だったが、若いGKは古巣を相手に落ち着いたプレーを披露。ニッキー・ハイエン監督を納得させ、先発メンバーに残った。

    昨年7月にヘンクがブルフマンスとの長期契約を延長した頃には、彼のプレーを見るため欧州のスカウトが続々とベルギーを訪れていた。ヘンクのフットボールディレクター、ディミトリ・デ・コンデは、クラブが世代を代表する逸材を擁していると認識していた。「彼は間違いなく、同世代で最も将来を期待されるGKの一人と見なされている。並外れた身体能力と優れた足元の技術を備え、現代のトップGKにふさわしい成熟度と人間性も持ち合わせている」と語った。

  • 進捗状況

    SOCCER JPL D4 GENK VS BEVEREN
    AFP

    彼の将来はリヴァプールにある。だが今は、ヘンクとベルギーU-21代表でさらに経験を積む必要がある。

    18歳でヘンクのトップチームの先発の座をつかむと、そのパフォーマンスは欧州の強豪の注目を集めた。

    レアル・マドリーとバイエルン・ミュンヘンが関心を示し、ブルフマンスはレアル・マドリーの練習施設を訪問するまでに至った。しかし、イングランドの移籍市場最終日が迫るなか、リヴァプールが電撃的な獲得に動いた。プレミアリーグの強豪は、最大3000万ポンド相当の条件を提示。ブルフマンスが今季は期限付き移籍の形でヘンクに残り、2027年7月に正式にアンフィールドへ移る契約で合意した。

    デ・コンデは後に、リヴァプールによる「大型契約」に驚いたことを明かし、こう語った。「最初の反応は『まいったな、これからどうしよう？』だった。何しろ、わずか数日後にはチームが試合に臨まなければならなかったからだ……。結局、イングランドの移籍市場が閉まる2日前の日曜日、午前11時に彼の代理人事務所から電話があった。リヴァプールは本気だった。『これがオファーです』と。そして、その翌朝にはルッカがリヴァプール行きの飛行機に乗っていた」

    さらに、こう付け加えた。「『ルッカの移籍では、デ・コンデが経験を生かして成し遂げたことは素晴らしい！』と言う人たちがいる？ 申し訳ないが、そうではない。あれほど早く、あの金額で実現するとは、私もまったく思っていなかった」

    ブルフマンスは、この驚きを伴う高額移籍にも品格とプロ意識をもって応えた。イングランドから戻ってわずか数日後、アンデルレヒト戦では2度の見事なセーブを見せ、マン・オブ・ザ・マッチにふさわしい圧倒的なパフォーマンスで貴重な勝ち点1の獲得に貢献した。

    ブルフマンスは「慌ただしい週末だったけれど、月曜日に戻ってすぐに練習した」と語った。「すぐに日常に戻り、チームと一緒に練習できたのはよかった。余計なプレッシャーも、期待の変化もない。ヘンクは今も6カ月前と同じように僕を見てくれているし、そのことにとても感謝している。チームと一緒に、それをプレーで示してきた。みんなが僕を支えてくれている」

    自身の長期的な将来と、今季はベルギーに残る決断についても、こう付け加えた。「ここに残れたのはよかった。最終的な目標はリヴァプールの正GKになることだから。そのためには、まだ成長していく必要があるし、それにはヘンクが最適だ」

    ジェス・トルップ監督は、移籍金の評価額をめぐる騒ぎから若き主力選手を守るよう気を配っている。ブルフマンスはクラブの正GKとしての地位を確固たるものにしたが、トルップ監督は今後直面する心理的な壁について警鐘を鳴らした。

    「もう1年残るのは、全員にとって正しい選択だ。彼はここで成長を続けられるし、我々も優れたGKを起用できる。まだ18歳だが、落ち着きと集中力を保っているのが分かる。すでに数日前から練習場に戻っている……。自分の人生が変わったという実感は、おそらく今後数週間のうちに湧いてくるだろう。もちろん、これから彼には多くのことが降りかかる」

    結果がその実力を物語っている。KVコルトレイクに3-0で順当に勝利した試合では、ブルフマンスはゴール前を堂々と統率し、鋭いセーブを披露。今季3度目のクリーンシートを達成し、試合を通じて19本のパスを成功させた。トルップ監督のチームにとって、引き続き頼りがいのある、存在感の大きな選手だ。

  • 強み

    SOCCER CPL D30 RFC SERAING VS JONG GENK
    AFP

    驚異的なリーチを誇り、足元の技術も確かで、将来のスターと目されている。

    身長2メートル近いブルフマンスは、その長いリーチを生かしてゴールの広い範囲をカバーできる。選手が密集するゴールエリアでも、ボールをパンチングで弾き出すよりキャッチすることを優先する。

    ブルフマンスはすでに、相手アタッカーとの1対1に強いとの評価を得ている。早まって飛び出すことなく、効率よくシュートコースを狭め、体を使ってシュートをブロックする。

    技術力があり、相手のハイプレスを受けてもリスクを取ることに抵抗はない。大きな斜めのパスを蹴ることも、鋭い縦パスで相手の間を通すこともできる。

  • 改善の余地あり

    SOCCER JPL D5 RSC ANDERLECHT VS KRC GENK
    AFP

    そのGKは自己批判的で、特定の状況では「考えすぎる」傾向があると、監督が語った。

    台頭し、好パフォーマンスを見せているブルフマンスだが、まだ18歳。トップリーグで初めて先発の座を担うフルシーズンを過ごすなか、さまざまな難しさに直面している。

    ヘンクのトルップ監督は、若きGKの分析的な性格が時に裏目に出ると指摘。直感に頼るよりも状況を「考えすぎる」ことがあると語り、「自然なプレー」を取り戻させるためにベンチに置くことも検討したという。

    ブルフマンスは空中戦に強く、身体を大きく広げてゴールを守ることにも優れる一方、低いシュートへの反応には時折懸念が残る。

    この年齢で3000万ポンドの移籍金に伴うメディアの厳しい注目に対処することも、大きな学びとなるだろう。それでもトルップ監督は、ブルフマンスを守ると誓い、こう語った。「金額の大きさから彼に注目が集まっている。適切な場面では私が彼を守る。ヘンクのようなクラブで正GKを務めることは、彼にとってもまだ比較的新しい経験だということを忘れてはならない」

  • 次なるクルトワ？

    Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    かつてヘンクで活躍したスター選手の背番号を引き継いだブルフマンスには、クルトワとの共通点がいくつかある

    ブルフマンスは長身で、ヘンクのアカデミー出身。さらに、かつてチェルシーでプレーしたクルトワがベルギーで着用した背番号28を背負っており、両者の共通点は見過ごせない。一方、この若手GKには確かな足元の技術があり、守備にも攻撃の組み立てにも積極的に関わる。

    代表での歩みも同様に目覚ましい。長期的にはレアル・マドリーのGKに代わり、ベルギー代表の正GKになると考える人も多い。

    現在はベルギーの年代別代表でキャプテンマークを巻き、U-21代表には正GKとして早期に引き上げられた。

    欧州選手権予選の重要なデンマーク戦では、ブルフマンスが決定的なセーブを見せて無失点に抑えた。試合は0-0で引き分け、ベルギーはアルバニアとセルビアで開催される本大会への出場を決めた。

    その成長は誰の目にも明らかで、ベルギー代表の新監督マルク・ファン・ボメルもA代表への招集を検討していたと認めた。しかし最終的には、U-21代表の欧州選手権出場の可能性を高めるため、同代表に残すことを決めた。

  • 次はどうなる？

    SOCCER JPL PO2 DAY1 ANTWERP VS KRC GENK
    AFP

    出だしは上々で、リヴァプールは契約成立後に見てきたものに満足しているだろう。

    ブルフマンスにとって今の優先事項は、来夏にアンフィールドへ移る前に、今年のヘンクでのプレーを通じて自陣のペナルティーエリアを完全に支配できるようになることだ。

    リヴァプールの強化部門とテクニカルスタッフは、成長を見極めるために彼の一試合一試合のプレーを注意深く見守っている。

    「彼らは僕のことをとても注意深く見てくれています。フィジカル面については監督同士が連絡を取り合っていますし、僕の試合も見に来てくれます」と彼は語った。

    シーズン終了時にはアルバニアとセルビアで開催されるU-21欧州選手権でのベルギーの戦いが控える。この若きGKには、欧州屈指の若手選手にふさわしいことを証明する絶好の国際舞台が用意されている。