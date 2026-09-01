ルシア・ケンダル独占取材：イングランドのブレイクスターが「クレイジー」な飛躍、イングランドの女子ワールドカップメンバー入りの確保、そしてアストン・ビラで基準を引き上げていることを振り返る
アストン・ビラに所属する22歳MFルシア・ケンダルの頭の中には、さまざまな思いが交錯している。女子スーパーリーグでの初年度があまりに順調だったため、開幕から数週間でサリナ・ウィーフマンにイングランド代表へ招集された選手だ。ある時は、自ら来夏のワールドカップについて語る。かと思えば次の瞬間には、自分が本物のライオネスになったという実感が、いまだに湧いていないと認める。
それは、ケンダルの2025-26シーズンを実によく要約している。実際、まさに激動の1年だった。昨年7月、16歳でデビューし、5シーズンにわたって継続的にトップチームでプレーしたWSL2のサウサンプトンから、ビラへ加入。10月には、ビラ・パークでのチェルシー戦でWSLデビューを果たしてからちょうど1カ月後、初めてイングランドのフル代表メンバーに選出され、その2週間後のオーストラリア戦でフル代表デビューも飾った。しかもマン・オブ・ザ・マッチにも選ばれた。
それだけでも十分に現実離れしているが、ケンダルはライオネスズの次回キャンプでサウサンプトンに戻り、ガーナ戦の勝利でセント・メリーズで得点も記録した。その親善試合でのMFのパフォーマンスは非常に優れており、4月にウェンブリーで行われたスペイン戦、ワールドカップ予選でも先発に名を連ねた。イングランドは1-0で勝利した。
「クレイジーです」と、GOALから、初めて戦うレベルでの1年目にビラのWSL22試合中16試合で先発したことも含め、このシーズンの数々の節目について問われたケンダルは答える。普通ならそれだけで見出しになる話だが、印象的な出来事の多さゆえに、ケンダルのこの12カ月ではほとんど脚注のような扱いになってしまう。「今でも振り返ると、全部を本当に受け止め切れてはいません」と、彼女は認めた。
だが、イングランド代表としてWSL2年目のシーズンを見据える中で、その先には2027年にブラジルで開催される女子ワールドカップも控えているが、これまで起きたすべての出来事に圧倒されている様子はまったくない。むしろ、その逆だ。
「イングランドでプレーしたことで、本当に目が開けたんです。『わあ、これが自分の夢見てきたことなんだ』って。そして、それがむしろ私をリラックスさせてくれたと思います」と、驚くべきことに彼女は言う。「『やり遂げた。これが自分の夢だったんだから、あとはただ行って楽しもう』という感じでした」
土台を築く
このコメントは、なぜケンドールがこの12カ月のあらゆることを落ち着いて受け止めてこられたのかをうかがわせるものだ。そうした点と、彼女の話しぶりににじむ成熟ぶりを、トップレベルでの経験値と結びつけずにはいられない。ケンドールはイングランド女子サッカーのトップリーグではまだ新顔かもしれないが、10代の頃からピラミッドの下部で経験を積み、4部、3部、そして2部を経て成長してきた。
そう考えれば意外ではないが、彼女がWSLでの1年目に最も難しかったと語るのは、初めて実家を離れて暮らすことに慣れていく過程という、ピッチ外の事柄だ。「大きな変化だったし、正直に言えば、本当に適応し始めたのはつい最近かもしれない」と彼女は語った。
ただ、フットボールに関しては、ケンドールはサウサンプトンでの時間がアストン・ビラで戦うための「すべての土台を築いてくれた」と考えている。「あとはプレーのスピードに慣れるだけだった」と彼女は言う。「これまでのフットボール経験は、たとえ4部や3部でプレーしていた時期があったとしても、17歳の若さで自分が試合を引っ張らなければならない瞬間を経験してきた。あの年齢でそうしなければいけない人は多くないと思う。あれが間違いなく今に生きている」
国際舞台でのブレークスルー
そうした資質をWSL2からWSLへと持ち上がるのも一つだが、ほぼ同じ時期にそれをイングランド代表のキャンプへ持ち込むとなれば、話はまったく別である。ケンダルが昨夏にアストン・ビラとの契約をまとめていた頃、イングランドは欧州選手権2連覇を達成していた。その3カ月後、両者の道は交わることになる。
ただ、ケンダルは同じような姿勢で臨み、代表でのブレイクスルーにも明らかにひるむことはなかった。もっとも、それはいまなお実感が湧いている最中ではあるようだ。GOALが「いまやイングランドの選手になった」と向けると、22歳は笑った。「まだそんなふうには感じていないです」と彼女は答える。「しばらくはそう感じないと思います」
その信じられないという感覚と、イングランドを代表することへの非常に成熟し、自信に満ちたアプローチが同居しているのは興味深い。「自信を持っている時が一番いいプレーができるのは分かっています。でも、自信を持ちながらも、自分がやっていることの大きさを理解する。そのバランスは本当に繊細なんです」とケンダルは説明する。イングランドの選手として最初のキャンプで、彼女は「その完璧なバランス」があったと感じており、それがあれほど際立ったパフォーマンスにつながったという。
信頼の価値
ウィーグマンの助言も、もうひとつの要因だった。ケンダルは、オーストラリア戦でのデビュー前にイングランド代表指揮官が自分と向き合い、「あなたはプレーするに値する」と伝えてくれたことを覚えている。MFを先発メンバーに含めるという決断自体が、すでにウィーグマンの信頼の大きさを「雄弁に物語っていた」が、その言葉はそれをさらに際立たせるものだった。「彼女から得られる率直さと誠実さは本当に新鮮で、私がとても大切にしているものです」とケンダルは語る。
また、その信頼がクラブレベルでも存在していることも極めて重要だ。それによってこのMFは、イングランドの構想に残り続けるために必要な出場時間とチャンスを得ることができている。ヴィラを率いるナタリア・アロージョは若手育成で素晴らしい評価を得ており、イングランドのユース代表レイチェル・モルトビーも昨季、GOALに対し、それは単に若い選手に出場機会を与えることだけではなく、一人ひとりを知り、「私たちを突き動かしているもの」を理解するために時間と労力を注いでいることにも由来すると話していた。
一方のケンダルは、アロージョが若い才能を信じているからこそ、「そのレベルで結果を出せば、自分は先発に入るべきだと分かっていたこと」が、昨夏にヴィラ加入を選んだ際に自分にとって大きな要素だったと強調している。
次のステップ
この12カ月で多くのことが起きた。そしてケンドールは、次の1年でもさらに多くのことが起こることを願っているはずだ。クラブレベルでは、ビラは昨季の9位という不本意な結果からの改善を目指している。その前の3シーズンでは2度トップハーフ入りを果たし、もう1度もそこからわずか1つ下の順位だっただけに、なおさらである。
「今季のスタートにあたって、どうすれば強度を上げられるか、お互いをどう高め合えるか、そしてクラブとして成長するために基準をどう引き上げられるかについて、たくさん話してきた。それが今、私たちが本当に重視していることです」とケンドールは話す。
その一環として、22歳の彼女はより大きな役割を果たしたいと考えている。昨夏にWSLへ加わった当初は、「このレベルで生き残ること」を考えていたのを覚えているという。それをやってのけ、さらにその先まで到達した今、彼女の焦点は少し先へ進んでいる。
「自分がいい試合をしても、チームとして望む結果を得られないことがあるのは分かっています」と彼女は説明する。「私自身としては、得点でもアシストでもいいので、試合の結果にもっと影響を与えたい。それに、もう少しリスクも取りたいです。どうすればライン間を攻略し、私たちの攻撃のきっかけになるパスを出せるのか。後ろに戻したり、別の選手に預けたりしてボールを保持し続けるだけではなくて」
それらすべては、ケンドールの「最終的な目標」につながっている。それは「中盤の3つのポジションすべてを、本当に効果的にこなせるようになること」だ。昨季のビラではより低い位置でプレーしたが、彼女は「ボールを受けて試合のテンポを支配する」のが好きなため、その役割を楽しんでいる。一方で、イングランドでの出場機会の多くはボックス・トゥ・ボックスのMFとして訪れており、そこが「おそらく最もやりやすい」役割だという。さらに、サウサンプトンでフルシーズンを過ごした最初の年にはトップ下として24試合で21得点を記録し、セインツのWSL 2昇格に貢献した。
「数字はそうですけど、あれが自分の本職のポジションだとは思っていません」と彼女は語る。「でも、中盤ならどこでもプレーできるタイプの選手になりたいです」
ノース・スター
ケンダルは、自分自身が一人の選手として成長を続けられれば、ほかのことは自然とついてくると分かっている。それは、この夏の好補強を経て再び「前に進んでいける」と確信しているヴィラの助けにもなるし、ワールドカップイヤーに入るイングランド代表に関しても、自身にとって大きな追い風となる。
実際、ワールドカップの話題を最初に持ち出したのはケンダルの方だった。昨季の素晴らしいシーズンを経て、この夏に振り返る時間はあったかとインタビュー冒頭でGOALが尋ねると、こう答えた。「来夏にワールドカップがあるので、2年サイクルのようなものだと思うんです。だから振り返ることはできていても、同時にそのことも半分は意識していますし、進み続けないといけません」
それが彼女の頭の中にあり、無理に気にしていないふりをしているわけではないということは、これまでの大きな飛躍のすべてに向き合ってきた、ケンダルの成熟した明確な考え方をうかがわせるものだ。「自分の進むべき方向を示してくれます」と、今度はGOALがこの大会について話を向けた際、彼女は後にそう語った。前回2023年の開催時には、イングランドが決勝まで進んだ大会だ。
「夏になったら、そこにいたいです。でも、うまくいかなければいけないことが本当にたくさんあるし、自分がやらなければいけないこともすごく多いです。ピッチ上では、自分の体をしっかりケアしないといけないし、もっと成長し続けないといけない。自信を保って、いいメンタリティーでもいなければいけません。気を配らないといけないことはたくさんあって、あれが北極星のようなものだと思うんです。あれが進む方向です。でも毎日、自分にプレッシャーをかけて『ワールドカップに行かなければいけないから、これをやらなきゃ』というふうにはできません。一日一日を積み重ねていくだけです。本当に大事なのは、ヴィラにいる以上、私たちができるだけ成功することですし、その中でできるだけ大きな役割を果たしたいと思っています」