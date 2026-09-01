アストン・ビラに所属する22歳MFルシア・ケンダルの頭の中には、さまざまな思いが交錯している。女子スーパーリーグでの初年度があまりに順調だったため、開幕から数週間でサリナ・ウィーフマンにイングランド代表へ招集された選手だ。ある時は、自ら来夏のワールドカップについて語る。かと思えば次の瞬間には、自分が本物のライオネスになったという実感が、いまだに湧いていないと認める。

それは、ケンダルの2025-26シーズンを実によく要約している。実際、まさに激動の1年だった。昨年7月、16歳でデビューし、5シーズンにわたって継続的にトップチームでプレーしたWSL2のサウサンプトンから、ビラへ加入。10月には、ビラ・パークでのチェルシー戦でWSLデビューを果たしてからちょうど1カ月後、初めてイングランドのフル代表メンバーに選出され、その2週間後のオーストラリア戦でフル代表デビューも飾った。しかもマン・オブ・ザ・マッチにも選ばれた。

それだけでも十分に現実離れしているが、ケンダルはライオネスズの次回キャンプでサウサンプトンに戻り、ガーナ戦の勝利でセント・メリーズで得点も記録した。その親善試合でのMFのパフォーマンスは非常に優れており、4月にウェンブリーで行われたスペイン戦、ワールドカップ予選でも先発に名を連ねた。イングランドは1-0で勝利した。

「クレイジーです」と、GOALから、初めて戦うレベルでの1年目にビラのWSL22試合中16試合で先発したことも含め、このシーズンの数々の節目について問われたケンダルは答える。普通ならそれだけで見出しになる話だが、印象的な出来事の多さゆえに、ケンダルのこの12カ月ではほとんど脚注のような扱いになってしまう。「今でも振り返ると、全部を本当に受け止め切れてはいません」と、彼女は認めた。

だが、イングランド代表としてWSL2年目のシーズンを見据える中で、その先には2027年にブラジルで開催される女子ワールドカップも控えているが、これまで起きたすべての出来事に圧倒されている様子はまったくない。むしろ、その逆だ。

「イングランドでプレーしたことで、本当に目が開けたんです。『わあ、これが自分の夢見てきたことなんだ』って。そして、それがむしろ私をリラックスさせてくれたと思います」と、驚くべきことに彼女は言う。「『やり遂げた。これが自分の夢だったんだから、あとはただ行って楽しもう』という感じでした」