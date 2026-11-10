ルイス・ファン・ハールの指導者としての原点は、まだ学生だった頃にさかのぼる。授業が終わるとアヤックスの旧本拠地デ・メール・スタディオンへ向かい、チームの練習を見学していた。若きファン・ハールはそこで、リヌス・ミケルスが「トータルフットボール」の哲学を掲げ、変革を進める姿を目にした。

「いつかミケルスのようになりたい」。そう心に決めたファン・ハールは、20歳のMFとしてアヤックスに加入する頃には、体育教育アカデミーで学業を続けながら、アムステルダムの学校で教えていた。

1971年、アヤックスは欧州チャンピオンズカップを制したばかりだった。ヨハン・クライフ、ジョニー・レップ、シャーク・スワルト、ヨハン・ニースケンス、ピート・カイザーらを擁するチームにファン・ハールの居場所はなく、アントワープへ放出された。その後、アヤックスはさらに2度、欧州の頂点に立つ。ファン・ハールはベルギーで4年間を過ごした後に母国へ戻り、テルスター、スパルタ、AZでプレーする傍ら、教職を再開した。

選手時代からファン・ハールは自信にあふれ、自分が代表に招集されないことに驚いていた。「あいつには自己批判のかけらもない」と、スパルタのチームメイトだったレーン・デ・フーイは語ったとされる。

結局、代表招集はかなわなかった。現役を引退したファン・ハールはAZで指導者としてのキャリアを始め、その後、アヤックスに育成担当コーチとして戻った。

アヤックスの栄光の時代は終わっていた。欧州チャンピオンズカップ3連覇以降、欧州での成功は1987年のカップウィナーズカップ優勝だけ。かつて欧州を席巻したオランダの名門は、バイエルン・ミュンヘン、リヴァプール、ノッティンガム・フォレスト、ミランがそれぞれ覇権を握るのを見ていた。国内でも王座を失い、リーグ優勝から4シーズン遠ざかった末に、ファン・ハールをアシスタントに置いたレオ・ベーンハッカーの下で1990年のタイトルを手にした。

1991年9月にベーンハッカーがレアル・マドリーへ去った際、ファン・ハールの昇格は、多くの人にとって意外性に欠ける選択に映った。

「レオ・ベーンハッカーがレアル・マドリーへ去った時、シーズンは始まったばかりでした」と、ファン・オスは『パロール』に説明した。「ルイスは彼のアシスタントでした。育成担当コーチとしての評判は良かったものの、トップチームの監督経験はありませんでした。そういう意味では賭けでしたが、やってみようじゃないか、と考えたのです」

自信に満ちた新監督は、自らの革新的な構想がクラブの誇りを取り戻すと確信していた。ファン・ハールは11年間にわたる学校教師としての経験を生かし、名門育成アカデミーを改革の中心に据えた。

「人にはそれぞれに合った接し方があり、集団ごとに異なる方法が必要だと学びました」と、ファン・ハールは『デ・プシホローグ』に語った。「教育の現場で、どうすれば人の心を動かし、刺激を与え、行動を促せるかを学びました。特に、集団を相手にする時です」

当時、デニス・ベルカンプ、エドウィン・ファン・デル・サール、フランク・デ・ブールといった若手のスターは、すでにチームに定着していた。だがファン・ハールは、アカデミーのほかの逸材にも門戸を開き、就任早々に若きMFエドガー・ダーヴィッツをデビューさせた。それは、選手たちの信頼を得るためでもあったのかもしれない。就任当初、実績のある年長の選手たちの一部は監督の言葉に耳を貸していないように見え、ファン・ハールはわずか2カ月で解任されることを恐れていた。

「最初の1年は非常に難しかった」と、ファン・ハールはドキュメンタリー番組Andere Tijden Sportで語った。「ベーンハッカーの後を引き継ぎましたが、もちろん私とレオでは構想が違いました。練習のやり方も違いました。物事が順調に進んでいなかったのは明らかです」

選手たちを味方につけるには、クラブ上層部の介入が必要だった。

「一部の選手が手を抜き、ルイスを試しているように感じました」と、ファン・オスは話した。「忘れてはなりません。当時の彼は、後にそうなる偉大な監督ではまだなかったのです。私はその振る舞いを許せませんでした。甘く見られるわけにはいかないと思いました。そこで、選手たちに話をする許可を、まず［会長のミヒャエル・］ファン・プラーグに、次いでファン・ハールに求めました。

「選手たちは昼食後、いつもすぐに帰宅していましたが、その日は残らなければなりませんでした。デ・メールの記者会見室に集められ、席に着きました。私は演台の後ろに座り、ルイスが隣にいました。選手たちは少し、学校の机に座っているような様子でした。

「私は、君たちが監督を支持していないように見える、理事会はそれを容認せず、ファン・ハールを100％支持している、と伝えました。それが気に入らない選手は手を挙げるように言いました。すぐに移籍させると約束したのです。誰も手を挙げませんでした」

ファン・オスはさらにこう付け加えた。「後でルイスに『度胸があるな、アリー』と言われました。毅然とした態度を示す必要があったのです。あのような介入をしたのは、後にも先にもあれが一度きりです」

ファン・ハールは気力を取り戻した。リーグではPSVに勝ち点3差で優勝を逃し、KNVBカップではフェイエノールトに敗退したものの、UEFAカップでは決勝でトリノを2試合合計で破り、頂点に立った。

1992年夏には重要な変化が訪れた。22歳のロナルド・デ・ブールがトゥウェンテでの2年間を経て古巣へ戻り、19歳のマルク・オーフェルマルスがヴィレムIIから加入。21歳の攻撃的MFヤリ・リトマネンもフィンランドのミュパからやって来た。一方、16歳のクラレンス・セードルフは育成アカデミーから昇格し、アヤックス史上最年少でトップチームの試合に出場した。

だが、ファン・ハールの2年目はさらに厳しいものとなった。ベルカンプがリーグ得点王に輝いたにもかかわらず、アヤックスは優勝したフェイエノールトとPSVに次ぐ3位でシーズンを終えた。KNVBカップは制したものの、連覇を狙ったUEFAカップでは準々決勝で敗退した。

その夏、ファン・ハールは大胆な世代交代で流れを変えた。ベルカンプとヴィム・ヨンクがインテルへ移籍。多くの人は、この退団でチームがさらに弱体化すると考えたが、ファン・ハールは後に、2人の退団が不可欠だったと認めている。「あの2人がいた時のバランスは理想的ではありませんでした」と語った。「その後、ようやくチャンピオンズリーグにさえ優勝できるほど、すべてのバランスが整ったのです」

もう一つの重要な一手は、欧州王者となった経験を持つ30歳のフランク・ライカールトを、ミランでの輝かしい5年間を経て復帰させたことだった。主将ダニー・ブリントとともに守備を安定させ、リーダーシップの不足を補ってもらうためだった。

「ライカールトに加え、トップレベルではないリーグから来てアヤックスでのプレーに慣れるまで1年を要したフィンランド人、リトマネンが加わったことで、チームのバランスはヨンクとベルカンプがいた時よりもはるかに良くなったのです」と、ファン・ハールは付け加えた。

リトマネンはベルカンプに代わってチームの得点源となり、先発に定着した最初のシーズンにリーグ戦で26得点を挙げた。「リトマネンより優れた10番を見たことがありません」と、ファン・ハールは語った。

16歳のヌワンコ・カヌと22歳のフィニディ・ジョージもナイジェリアから加入した。前者は高さと技術をもたらし、後者の衰えないスピードと戦術的な規律は右サイドで役立った。セードルフ、ダーヴィッツ、ロナルド・デ・ブールが中盤を掌握し、ファン・ハールは自らのフットボールを実現するために必要な運動量、技術力、戦術理解力を兼ね備えたチームを手にした。

その哲学は、ミケルスとクライフが推し進めたトータルフットボールとは異なっていた。激しいプレスと流動的なポジション変更を中心に据えるのではなく、ファン・ハールのスタイルは規律を重んじるものだった。選手は3-4-3のダイヤモンド型の布陣でそれぞれのポジションにとどまり、厳格な指示を受けた。

練習も反復が中心だった。「繰り返し、繰り返し、繰り返しでした」と、ロナルド・デ・ブールはThe Guardianに語った。「フランクでさえそうでした。彼はフットボール界であらゆるタイトルを手にしていましたが、カヌと同じように左足はあまり得意ではなく、左足でまっすぐボールを蹴ることもなかなかできませんでした。ファン・ハールはウォーミングアップの延長として、毎日パス練習をさせました。時には『またこれか』と思うこともありました。3カ月間、何度もボールを蹴り続けた結果、フランクの左足は完璧になりました」