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ルイ・ファン・ハールの若手革命：謎めいた指揮官はいかにアヤックスをチャンピオンズリーグ王者に導いたか

欧州の舞台で苦しい数年間を過ごした後、若く自信過剰な監督が現れ、アヤックスを再び欧州サッカーの頂点へと導いた。

Peter McVitie
翻訳者：

  • 1991年、アヤックスの指揮を執ることで合意したルイ・ファン・ハールは、驚く同クラブの会計担当アリー・ファン・オスに「世界最高の監督を雇えたことを祝福します」と告げたという。

    選手としては目立った実績がなく、アヤックスのトップチームでプレーすることもなかったファン・ハールにとって、これが初めての監督職だった。欧州屈指の名門で、大御所レオ・ベーンハッカーの後任を務めることになったのだ。

    驚くほど大胆な発言だったが、ファン・ハールの揺るぎない自信は、ほどなく正しさを証明される。自ら神に由来する異名を掲げるクラブにとって、この自信家のオランダ人はうってつけの存在だった。

    就任当時のアヤックスは、欧州の大会で結果を残せず、エールディヴィジでもPSVの後塵を拝し、かつての輝きを失っていた。しかし、ファン・ハールにはアヤックスをサッカー界の頂点に戻す構想があった。

    それから4年もたたないうちに、ファン・ハールの構想と厳格な規律を受け入れた若く躍動感あふれるチームは、新たなサッカーのスタイルを生み出し、オランダと欧州を再び制することになる。

    これは、ファン・ハールの革命がアヤックスを欧州サッカーの頂点へと導いた物語だ。それが最後の機会となるかもしれない。

  • 足踏みが続く再建

    Jari Litmanen Ajax 1995

    新進気鋭の監督としてアヤックスの指揮官に就任したファン・ハールは、将来のスター選手たちを擁する魅力的な若手チームを築いた。

    ルイス・ファン・ハールの指導者としての原点は、まだ学生だった頃にさかのぼる。授業が終わるとアヤックスの旧本拠地デ・メール・スタディオンへ向かい、チームの練習を見学していた。若きファン・ハールはそこで、リヌス・ミケルスが「トータルフットボール」の哲学を掲げ、変革を進める姿を目にした。

    「いつかミケルスのようになりたい」。そう心に決めたファン・ハールは、20歳のMFとしてアヤックスに加入する頃には、体育教育アカデミーで学業を続けながら、アムステルダムの学校で教えていた。

    1971年、アヤックスは欧州チャンピオンズカップを制したばかりだった。ヨハン・クライフ、ジョニー・レップ、シャーク・スワルト、ヨハン・ニースケンス、ピート・カイザーらを擁するチームにファン・ハールの居場所はなく、アントワープへ放出された。その後、アヤックスはさらに2度、欧州の頂点に立つ。ファン・ハールはベルギーで4年間を過ごした後に母国へ戻り、テルスター、スパルタ、AZでプレーする傍ら、教職を再開した。

    選手時代からファン・ハールは自信にあふれ、自分が代表に招集されないことに驚いていた。「あいつには自己批判のかけらもない」と、スパルタのチームメイトだったレーン・デ・フーイは語ったとされる。

    結局、代表招集はかなわなかった。現役を引退したファン・ハールはAZで指導者としてのキャリアを始め、その後、アヤックスに育成担当コーチとして戻った。

    アヤックスの栄光の時代は終わっていた。欧州チャンピオンズカップ3連覇以降、欧州での成功は1987年のカップウィナーズカップ優勝だけ。かつて欧州を席巻したオランダの名門は、バイエルン・ミュンヘン、リヴァプール、ノッティンガム・フォレスト、ミランがそれぞれ覇権を握るのを見ていた。国内でも王座を失い、リーグ優勝から4シーズン遠ざかった末に、ファン・ハールをアシスタントに置いたレオ・ベーンハッカーの下で1990年のタイトルを手にした。

    1991年9月にベーンハッカーがレアル・マドリーへ去った際、ファン・ハールの昇格は、多くの人にとって意外性に欠ける選択に映った。

    「レオ・ベーンハッカーがレアル・マドリーへ去った時、シーズンは始まったばかりでした」と、ファン・オスは『パロール』に説明した。「ルイスは彼のアシスタントでした。育成担当コーチとしての評判は良かったものの、トップチームの監督経験はありませんでした。そういう意味では賭けでしたが、やってみようじゃないか、と考えたのです」

    自信に満ちた新監督は、自らの革新的な構想がクラブの誇りを取り戻すと確信していた。ファン・ハールは11年間にわたる学校教師としての経験を生かし、名門育成アカデミーを改革の中心に据えた。

    「人にはそれぞれに合った接し方があり、集団ごとに異なる方法が必要だと学びました」と、ファン・ハールは『デ・プシホローグ』に語った。「教育の現場で、どうすれば人の心を動かし、刺激を与え、行動を促せるかを学びました。特に、集団を相手にする時です」

    当時、デニス・ベルカンプ、エドウィン・ファン・デル・サール、フランク・デ・ブールといった若手のスターは、すでにチームに定着していた。だがファン・ハールは、アカデミーのほかの逸材にも門戸を開き、就任早々に若きMFエドガー・ダーヴィッツをデビューさせた。それは、選手たちの信頼を得るためでもあったのかもしれない。就任当初、実績のある年長の選手たちの一部は監督の言葉に耳を貸していないように見え、ファン・ハールはわずか2カ月で解任されることを恐れていた。

    「最初の1年は非常に難しかった」と、ファン・ハールはドキュメンタリー番組Andere Tijden Sportで語った。「ベーンハッカーの後を引き継ぎましたが、もちろん私とレオでは構想が違いました。練習のやり方も違いました。物事が順調に進んでいなかったのは明らかです」

    選手たちを味方につけるには、クラブ上層部の介入が必要だった。

    「一部の選手が手を抜き、ルイスを試しているように感じました」と、ファン・オスは話した。「忘れてはなりません。当時の彼は、後にそうなる偉大な監督ではまだなかったのです。私はその振る舞いを許せませんでした。甘く見られるわけにはいかないと思いました。そこで、選手たちに話をする許可を、まず［会長のミヒャエル・］ファン・プラーグに、次いでファン・ハールに求めました。

    「選手たちは昼食後、いつもすぐに帰宅していましたが、その日は残らなければなりませんでした。デ・メールの記者会見室に集められ、席に着きました。私は演台の後ろに座り、ルイスが隣にいました。選手たちは少し、学校の机に座っているような様子でした。

    「私は、君たちが監督を支持していないように見える、理事会はそれを容認せず、ファン・ハールを100％支持している、と伝えました。それが気に入らない選手は手を挙げるように言いました。すぐに移籍させると約束したのです。誰も手を挙げませんでした」

    ファン・オスはさらにこう付け加えた。「後でルイスに『度胸があるな、アリー』と言われました。毅然とした態度を示す必要があったのです。あのような介入をしたのは、後にも先にもあれが一度きりです」

    ファン・ハールは気力を取り戻した。リーグではPSVに勝ち点3差で優勝を逃し、KNVBカップではフェイエノールトに敗退したものの、UEFAカップでは決勝でトリノを2試合合計で破り、頂点に立った。

    1992年夏には重要な変化が訪れた。22歳のロナルド・デ・ブールがトゥウェンテでの2年間を経て古巣へ戻り、19歳のマルク・オーフェルマルスがヴィレムIIから加入。21歳の攻撃的MFヤリ・リトマネンもフィンランドのミュパからやって来た。一方、16歳のクラレンス・セードルフは育成アカデミーから昇格し、アヤックス史上最年少でトップチームの試合に出場した。

    だが、ファン・ハールの2年目はさらに厳しいものとなった。ベルカンプがリーグ得点王に輝いたにもかかわらず、アヤックスは優勝したフェイエノールトとPSVに次ぐ3位でシーズンを終えた。KNVBカップは制したものの、連覇を狙ったUEFAカップでは準々決勝で敗退した。

    その夏、ファン・ハールは大胆な世代交代で流れを変えた。ベルカンプとヴィム・ヨンクがインテルへ移籍。多くの人は、この退団でチームがさらに弱体化すると考えたが、ファン・ハールは後に、2人の退団が不可欠だったと認めている。「あの2人がいた時のバランスは理想的ではありませんでした」と語った。「その後、ようやくチャンピオンズリーグにさえ優勝できるほど、すべてのバランスが整ったのです」

    もう一つの重要な一手は、欧州王者となった経験を持つ30歳のフランク・ライカールトを、ミランでの輝かしい5年間を経て復帰させたことだった。主将ダニー・ブリントとともに守備を安定させ、リーダーシップの不足を補ってもらうためだった。

    「ライカールトに加え、トップレベルではないリーグから来てアヤックスでのプレーに慣れるまで1年を要したフィンランド人、リトマネンが加わったことで、チームのバランスはヨンクとベルカンプがいた時よりもはるかに良くなったのです」と、ファン・ハールは付け加えた。

    リトマネンはベルカンプに代わってチームの得点源となり、先発に定着した最初のシーズンにリーグ戦で26得点を挙げた。「リトマネンより優れた10番を見たことがありません」と、ファン・ハールは語った。

    16歳のヌワンコ・カヌと22歳のフィニディ・ジョージもナイジェリアから加入した。前者は高さと技術をもたらし、後者の衰えないスピードと戦術的な規律は右サイドで役立った。セードルフ、ダーヴィッツ、ロナルド・デ・ブールが中盤を掌握し、ファン・ハールは自らのフットボールを実現するために必要な運動量、技術力、戦術理解力を兼ね備えたチームを手にした。

    その哲学は、ミケルスとクライフが推し進めたトータルフットボールとは異なっていた。激しいプレスと流動的なポジション変更を中心に据えるのではなく、ファン・ハールのスタイルは規律を重んじるものだった。選手は3-4-3のダイヤモンド型の布陣でそれぞれのポジションにとどまり、厳格な指示を受けた。

    練習も反復が中心だった。「繰り返し、繰り返し、繰り返しでした」と、ロナルド・デ・ブールはThe Guardianに語った。「フランクでさえそうでした。彼はフットボール界であらゆるタイトルを手にしていましたが、カヌと同じように左足はあまり得意ではなく、左足でまっすぐボールを蹴ることもなかなかできませんでした。ファン・ハールはウォーミングアップの延長として、毎日パス練習をさせました。時には『またこれか』と思うこともありました。3カ月間、何度もボールを蹴り続けた結果、フランクの左足は完璧になりました」

  • 欧州での冒険

    Ronald de Boer of Ajax and Christian Naulinger of Bayern Munich
    Getty Images Sport

    1994-95シーズン、オランダの名門はエールディヴィジとチャンピオンズリーグで驚異的な無敗記録を築いた。

    その年のアヤックスは国内で見事な成績を残し、4年ぶりにエールディヴィジを制した。しかし、チームが完成するのは1994年夏のことだった。 

    ミハエル・ライツィハーがフローニンゲンへの期限付き移籍から復帰し、出場機会の限られていた選手から、スピードと積極性を備えた右サイドバックへと生まれ変わった。一方、18歳のパトリック・クライファートはデ・トゥークムストから昇格。フェイエノールトとの国内スーパーカップでデビュー戦ゴールを決め、早速存在感を示した。

    チャンピオンズリーグ初戦では、欧州王者のACミランと対戦。ファン・ハール率いるアヤックスはアムステルダムでリトマネンとロナルド・デ・ブールが得点し、2-0で勝利して実力を証明した。  

    「あのシーズンの始めに、何かが起きたんだ」とフランク・デ・ブールは『FourFourTwo』に語っている。「若手と経験豊富な選手の間には、信じられないほどの相性の良さがあった。チーム内のすべてがしっくりきていた。先発に入れる選手がおよそ12人いて、揺るぎない中核を成していた。そこに、先発ではないことを受け入れた3、4人の控え選手が加わっていたんだ」

    その試合後、選手たちはユニフォームを交換しようとミランのロッカールームの外で待っていた。ロナルド・デ・ブールは後に、その時のことを「恥ずかしかった」と振り返っている。しかし、サン・シーロでもファビオ・カペッロ率いるチームを同じ2-0で圧倒すると、もはやそうしたことに関心はなかった。欧州のトップチームの一つであると証明し、相手にへりくだる必要はなくなったのだ。「ミランに勝った後、もう誰も恐れる必要はないと全員が気づいたのを覚えている」とフランクは話した。

    アヤックスは2位に勝ち点5差をつけてグループ首位で突破。次のラウンドでハイドゥク・スプリトを圧倒したが、準決勝第1戦ではバイエルン・ミュンヘンにアムステルダムでスコアレスドローに持ち込まれ、バイエルンでの緊迫した第2戦を迎えることになった。 

    だが、アヤックスはバイエルンを打ちのめした。開始わずか12分にリトマネンが、この試合で挙げる2得点のうちの1点目を決めた。バイエルンに同点とされた後には、ジョージが強烈なシュートをたたき込んだ。さらにロナルド・デ・ブールとオーフェルマルスが得点し、ジョバンニ・トラッパトーニ率いるチームを5-2で粉砕した。

    「アヤックスがポルシェなら、我々は『ブリキのカタツムリ』［シトロエン2CV］のようだった」とバイエルンの会長フランツ・ベッケンバウアーは嘆いた。一方、ファン・ハールはこう語った。「同点に追いつかれたのは痛手で、バイエルンの強さを示していた。しかし、自信を失わずに攻め続けたことこそ、このアヤックスの質の高さを物語っている。前半が終わる頃には勝負は決まっていた」

    こうして、ファン・ハール率いる洗練された大胆なチームは、カペッロ率いる王者と3度目にして最後の対決を迎えた。ミランは得失点差で辛うじてグループステージを突破していたが、それは観客の問題行動により勝ち点2を剥奪されたためだった。ベンフィカとパリ・サンジェルマンを破ったパオロ・マルディーニ、フランコ・バレージ、マルセル・デサイー、ズボニミール・ボバンらは、前年にヨハン・クライフ率いるバルセロナを見事に4-0で粉砕したのに続き、チャンピオンズリーグ連覇を熱望していた。 

  • 世代間のイデオロギー対立

    Van Gaal Ajax 1995

    そのシーズン、ファン・ハール率いるチームは当時の欧州王者と3度目の対戦を迎えた。

    グループステージのミランとの2試合で計4得点を挙げ、無失点に抑えたエールディヴィジ王者は、ウィーンでも3連勝を飾れると確信していた。「彼らに勝てるということに疑いを抱いた記憶はない」と、フランク・デ・ブールは数年後、『The Guardian』に語っている。

    台頭する10代のストライカーの母、リドウィナ・クライファートは、息子がミラン戦で決勝ゴールを決めるとファン・ハールに伝えていた。パトリック・クライファートはまだ先発メンバーの常連ではなかったものの、見事な活躍を見せていた。エールディヴィジでは25試合で18得点を挙げ、アヤックスが2位に勝ち点7差をつけて優勝するのに貢献。勝利で得られる勝ち点が2だった当時、これは大きな差だった。一方、欧州の舞台では、クライファートは決勝までのアヤックスの10試合のうち5試合に先発し、グループステージのAEKアテネ戦では後半に決勝ゴールを決めていた。 

    ファン・ハールとカペッロの戦術的な駆け引きに注目する人もいたが、クライファートは世代間の対決を象徴する存在だった。アヤックスで25歳を超える選手はブリントとライカールトの2人だけ。一方、ミランで25歳未満だったのはクリスティアン・パヌッチとデメトリオ・アルベルティーニの2人だけだった。 

    ウィーンのエルンスト・ハッペル・シュタディオンでは、カペッロ率いるミランが過去2度の対戦時よりも粘り強く抵抗した。経験豊富なミランの守備陣は中央のスペースを狭め、デサイーにはリトマネンを徹底してマークする役割を与えた。 70分間にわたり、試合は緊迫した戦術的な膠着状態が続き、決定機はほとんど生まれなかった。

    「クソみたいな試合だった。僕たちは本当にひどいプレーをした」と、数年後に決勝を見返したフランク・デ・ブールは語った。「まったく、どれほどひどかったんだ？」

    相手の堅守を崩せずにいたファン・ハールは、いら立ちを募らせた。特に、ペナルティーエリア内でのデサイーによるリトマネンへの激しいチャレンジが見逃された後はそうだった。スーツにネクタイ姿の指揮官は第4審判員に抗議すると、突然宙に跳び上がり、そのチャレンジを奇妙な形で再現した。

    「怒っていたので、タッチライン際で空手の蹴りをした。第4審判員の顔から30センチほどのところだった。リトマネンに何が起きたかを見せたかったんだ」と、ファン・ハールはマンチェスター・ユナイテッドの監督時代に振り返った。「あれはPKになるべきだったが、主審はPKの笛を吹かなかった。そしてあの瞬間、監督がタッチライン際で何をしても、主審に影響を与えることは決してできないのだと悟った」

    その直後、指揮官は勝負を決める采配を振るった。チャンピオンズリーグで6得点、エールディヴィジでさらに17得点を挙げていた24歳のリトマネンを下げ、70分にクライファートを投入した。

    「［ファン・ハールは］僕にこう言った。『ターゲットマンになれ。パスを受けられる位置にいるようにしろ。ただ、ボールに寄りすぎず、背後のスペースに入ることを狙え』」と、クライファートは振り返った。

    15分後、リドウィナの予言が現実になった。ライカールトがペナルティーエリアの縁に向かって持ち上がり、クライファートの進路へ正確なパスを通す。10代のストライカーは2人のDFの間に割って入り、足を伸ばしてボールをセバスティアーノ・ロッシの脇からゴール隅へ流し込んだ。

    「ストライカーとして、何本かのパスで攻撃が組み立てられていくのを見ながら、少しずつ自分の位置を取るんだ」と、クライファートは『De Telegraaf』に説明した。「マルク・オーフェルマルスが動いてエドガー・ダーヴィッツにパスを出し、ダーヴィッツがフランク・ライカールトにつないだ。フランクが僕の走る先にパスを出すと、ズボニミール・ボバンとフランコ・バレージが僕に向かってきた。実はボールを少し前に蹴り出しすぎてしまったから、左足のつま先で押し込むことしかできなかった」

    「息が詰まった。そして、ボールがセバスティアーノ・ロッシの手の届かないところを通り、ポストの右側を抜けていくのが見えた。走り出して、ユニフォームを裏返すことにした。本当に、最高に興奮した瞬間だった」

    18歳と327日のクライファートは、チャンピオンズリーグ決勝における最年少得点者となった。この記録は今も破られていない。その一撃で1-0の勝利を収めたアヤックスは、エールディヴィジとチャンピオンズリーグの両方でシーズン無敗を達成し、22年ぶりに欧州の頂点へ返り咲いた。

  • 転落

    Ajax Juventus 1996

    アムステルダムのチームは翌年も決勝に進出したが、ほどなくして主力選手を次々と引き抜かれた。

    2冠を達成したばかりのアヤックスは、欧州のチームにとって新たな基準となり、ルイス・ファン・ハール監督は先駆者となった。その夏、クラレンス・セードルフはサンプドリアへ移籍し、フランク・ライカールトは現役を引退したが、ファン・ハール監督はチームの大半を維持。アヤックスは再びエールディヴィジを制し、勝ち点6差で優勝した。

    欧州の舞台でも、再び圧倒的な強さを見せた。まずアムステルダムでホルヘ・バルダーノ率いるレアル・マドリーを1-0で下すと、スペインの首都ではヤリ・リトマネンとパトリック・クライファートが得点し、相手を圧倒した。

    「アヤックスは単に90年代を代表するチームというだけではない。サッカーの理想郷に近づいている」とバルダーノは語った。「彼らのゲームコンセプトは見事だが、フィジカル面でも優位に立っている。『美女と野獣』を兼ね備えたチームだ」

    ボルシア・ドルトムントを2戦合計3-0で下した後、準決勝第1戦のパナシナイコス戦で無敗記録は途絶えた。それでも、リトマネンの活躍にけん引されてギリシャで3-0の勝利を収めたアヤックスは、2年連続の決勝に進出。ユヴェントスと対戦した。

    ただ、その頃のアヤックスは万全ではなかった。マルク・オーフェルマルスは負傷でシーズンの大半を欠場し、デ・ブール兄弟も決勝を前にコンディションの調整に苦しんでいた。一方のユヴェントスは素晴らしい状態にあった。疑念を抱かせるほどに。

    過酷な120分間の戦いは1-1で終了し、ユヴェントスがPK戦を4-2で制した。アヤックスの選手の中には、相手の尽きることのないスタミナをすぐに疑問視する者もいた。その疑念は数年後、裏付けられることになる。1990年代半ばのユヴェントスの取り組みに関する調査では、クラブドクターのリッカルド・アグリコラが組織的なドーピングに関与していたと結論づけられた。しかし、最終的な上訴審が終わるまでに時効が成立したため、タイトルの剥奪も処分も行われなかった。

    1996年5月の敗戦はアムステルダムの名門にとって痛烈な打撃だったが、その凋落の引き金となったのは、1995年12月の裁判所の判決だった。欧州司法裁判所がベルギー人MFジャン＝マルク・ボスマンに有利な判決を下すと、移籍を取り巻く環境は一夜にして一変した。外国人選手の人数制限と、契約満了後もクラブが選手の登録権を保持できる特権がなくなったのだ。粗削りな才能を育て、長期契約でつなぎ留めることで成功を収めてきたアヤックスのようなクラブにとって、この判決は死刑宣告に等しかった。

    欧州の裕福なクラブはすぐさま、アヤックスの貴重な選手たちを次々と引き抜いた。1996年夏にはエドガー・ダーヴィッツとミハエル・ライツィハーが移籍金なしでACミランに加入し、ヌワンコ・カヌはインテルへ、フィニディ・ジョージはベティスへ売却された。1年後にはクライファートがアヤックスに一銭の補償金も残さずACミランへ移り、オーフェルマルスはアーセナルへ売却された。

    ファン・ハール監督がバルセロナへ去ったことで、チーム再建への希望も消えた。1999年までにはリトマネンとデ・ブール兄弟も後を追ってカンプ・ノウへ向かった。ウィーンでチャンピオンズリーグのトロフィーを掲げてから4年もたたないうちに、アヤックスの現代における最高のチームを支えた柱は一人残らずいなくなった。

    ファン・ハールは、戦術的な規律と若手の起用によって欧州を制することができると証明した。しかし、ボスマン判決により、1995年のアヤックスのようなチームを生み出すために必要な繊細な条件が、再びそろうことはなくなった。

    アヤックスは再び欧州で存在感を失い、オランダ国内での支配力も失った。欧州ではUEFAカップへの出場、良くてもチャンピオンズリーグのグループステージ敗退にとどまり、やがてエールディヴィジでも6位、5位に終わるようになった。2004年のリーグ優勝後は国内タイトルから7年間遠ざかり、フランク・デ・ブール監督が就任してファン・ハール時代を思わせるスタイルを取り戻した。

    デ・ブール監督はファン・ハールを上回る4連覇を達成したが、チャンピオンズリーグでは一度もグループステージを突破できず、目立った成果を残せないまま退任した。2017年のヨーロッパリーグ決勝での敗戦と、2019年に一度だけ果たしたチャンピオンズリーグ準決勝進出を除けば、欧州の最高峰で継続的な存在感を示すことはできていない。その代わり、アヤックスは欧州各地のより資金力のあるリーグへ選手を送り出す育成の場となった。

    1995年のファン・ハール率いるチームは、クラブの頂点であると同時に、欧州サッカーの一時代の終わりでもあった。忍耐、戦術への信念、地元のアイデンティティーだけを土台に頂点へ到達した最後のチームだった。資金力がものを言うようになるまで、ピッチ上のアヤックスは無敵だった。