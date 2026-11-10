ルイ・ファン・ハールの指導者人生の種は、まだ学校に通っていた頃にまかれた。授業を終えると、アヤックスの旧本拠地デ・メール・スタジアムへ練習を見に行った。若きファン・ハールはそこで、「トータルフットボール」の哲学を掲げて変革を進めるリヌス・ミケルスの姿を目にした。

「いつかミケルスのようになりたい」。そう思った彼は、20歳のMFとしてアヤックスに加入した頃には、体育教育アカデミーで学びながらアムステルダムの学校で教えていた。

1971年、アヤックスは欧州チャンピオンズカップを制したばかりだった。ヨハン・クライフ、ジョニー・レップ、シャーク・スワルト、ヨハン・ニースケンス、ピート・カイザーといった実力者がそろうチームにファン・ハールの居場所はなく、アントワープへ放出された。その間、アヤックスはさらに2度、欧州の頂点に立った。ベルギーで4年間を過ごした後、母国に戻り、テルスター、スパルタ、AZでプレーする傍ら、教職を再開した。

選手時代からファン・ハールは強烈な自負心を持ち、代表に招集されないことに驚いていた。スパルタのチームメイト、レーン・デ・フーイは彼について「彼には自己批判というものがまったくない」と語ったと伝えられている。

結局、代表から声がかかることはなかった。ファン・ハールは現役を引退してAZで指導者としてのキャリアを始め、その後、ユースチームの指導者としてアヤックスに戻った。

アヤックスの栄光の時代は終わっていた。欧州チャンピオンズカップ3連覇以降、欧州での成果は1987年のカップウィナーズカップ優勝のみ。かつてのオランダの名門が勢いを失う一方、バイエルン・ミュンヘン、リヴァプール、ノッティンガム・フォレスト、ACミランがそれぞれ覇権を握った。国内でも王座を明け渡し、4シーズンにわたってリーグ優勝から遠ざかっていたが、ファン・ハールをアシスタントに据えたレオ・ベーンハッカーが1990年の優勝へ導いた。

1991年9月にベーンハッカーがレアル・マドリーへ去った際、ファン・ハールの昇格を意外性に欠ける人選と受け止める人は多かった。

ファン・オスは『パロール』にこう説明した。「レオ・ベーンハッカーがレアル・マドリーへ去ったとき、シーズンは始まったばかりだった。ルイは彼のアシスタントだった。ユースの指導者としての評判は良かったが、トップチームの監督経験はなかった。そういう意味では賭けだったが、我々は『やってみてはどうか』と考えた」

自信に満ちた新監督は、自らの革新的な構想がクラブの誇りを取り戻すと確信していた。ファン・ハールは11年間の教師経験を生かし、名高いユースアカデミーを変革の中心に据えた。

「人にはそれぞれに合った接し方があり、集団ごとに独自の方法が必要だと学んだ」と、彼は『デ・プシコローグ』に語った。「教育の現場で、人の心に触れ、刺激し、行動を促すことを学んだ。特に相手が集団のときにはね」

当時すでに、若きデニス・ベルカンプ、エドウィン・ファン・デル・サール、フランク・デ・ブールがチームに定着していた。それでもファン・ハールは、ほかのアカデミー出身の逸材にも門戸を開き、就任後まもなく若手MFエドガー・ダーヴィッツをデビューさせた。それは選手たちの敬意を得るためでもあったのかもしれない。就任当初、経験豊富な一部のベテラン選手は集中を欠いているように見え、ファン・ハールはわずか2カ月での解任を恐れていた。

「最初の1年は非常に難しかった」と、ファン・ハールはAndere Tijden Sportのドキュメンタリーで語った。「私はベーンハッカーの後を継いだが、当然、レオとは違う構想を持っていた。練習のやり方も違った。物事が順調に進んでいなかったのは明らかだった」

選手たちを味方につけるには、上層部の介入が必要だった。

「何人かの選手は手を抜き、ルイを試しているように感じた」とファン・オスは語った。「忘れてはいけない。当時の彼は、後にそうなる偉大な監督ではまだなかった。私はその振る舞いを容認できなかったし、甘く見られてたまるかと思った。そこで、選手たちに話をする許可を、まず［会長のミヒャエル・］ファン・プラーグに、次いでファン・ハールに求めた。

「選手たちは昼食後、いつもすぐに帰宅していたが、その日は残らなければならなかった。デ・メールの記者会見室に集められ、着席した。私は演台の後ろに座り、隣にはルイがいた。彼らが学校の机に座っているような光景だった。

「私は、彼らが監督を支持していないように見えること、取締役会はそれを容認せず、ファン・ハールを100％支持していることを伝えた。それが気に入らない選手がいるなら手を挙げるように、そうすればすぐに売却すると言った。誰も手を挙げなかった」

さらに、こう続けた。「後でルイは『度胸があるな、アリー』と言った。強い姿勢を見せる必要があった。私があのような形で介入したのは、あの一度だけだ」

ファン・ハールは意気を取り戻した。リーグ優勝は勝ち点3差でPSVに譲り、KNVBカップではフェイエノールトに敗れたものの、UEFAカップでは決勝でトリノを2試合合計で下し、優勝を果たした。

1992年夏には重要な変化があった。22歳のロナルド・デ・ブールがトゥウェンテでの2年間を経て、自身を育てたクラブに復帰。19歳のマルク・オーフェルマルスをヴィレムIIから獲得し、21歳の攻撃的MFヤリ・リトマネンがフィンランドのミュパから加入した。一方、16歳のクラレンス・セードルフがユースアカデミーから昇格し、アヤックス史上最年少のトップチーム選手となった。

しかし、ファン・ハールの2年目はさらに厳しいものとなった。ベルカンプがリーグ得点王に輝いたにもかかわらず、アヤックスは優勝したフェイエノールト、2位のPSVに次ぐ3位。KNVBカップは制したものの、UEFAカップ連覇への挑戦は準々決勝で終わった。

その夏、ファン・ハールは大胆な世代交代で流れを変えた。ベルカンプとヴィム・ヨンクがインテルへ移籍。多くの人はチームがさらに弱体化すると考えたが、ファン・ハールは後に、この2人の退団が不可欠だったと認めている。「あの2人がいたとき、チームのバランスは理想的ではなかった。その後になってようやく、チャンピオンズリーグでさえ優勝できるほどのバランスが整った」

もう一つの鍵は、30歳の欧州王者フランク・ライカールトを、ミランでの輝かしい5年間を経て復帰するよう説得したことだった。ライカールトはリーダーシップの空白を埋めるとともに、主将ダニー・ブリントと並んで守備に安定感をもたらした。

「ライカールトが加わり、さらに、トップレベルではないリーグから来て、アヤックスでのプレーに慣れるまで1年を要したフィンランド人のリトマネンが加わったことで、チームのバランスはヨンクとベルカンプがいたときよりずっと良くなった」とファン・ハールは付け加えた。

リトマネンはベルカンプに代わってチームの得点源となり、先発に定着した最初のシーズンにリーグ戦で26得点を挙げた。「リトマネン以上の10番を見たことがない」とファン・ハールは語った。

16歳のヌワンコ・カヌと22歳のフィニディ・ジョージがナイジェリアから加入した。カヌは高さと技術をもたらし、フィニディの衰えないスピードと戦術的な規律は右サイドで力を発揮した。セードルフ、ダーヴィッツ、ロナルド・デ・ブールが中盤を支配し、ファン・ハールは自身のサッカーを実現するために必要な運動量、技術、戦術理解を兼ね備えたチームを手にした。

その哲学は、ミケルスとクライフが先導したトータルフットボールとは異なっていた。激しいプレスと流動的なポジション変更を核とするのではなく、ファン・ハールのスタイルは厳格だった。選手は3-4-3のダイヤモンド型フォーメーションでそれぞれの位置にとどまり、細かい指示を与えられた。

練習メニューも反復の連続だった。「繰り返し、繰り返し、繰り返しだった」とロナルド・デ・ブールはThe Guardianに語った。「フランクでさえそうだった。彼はサッカーであらゆるタイトルを手にしていたが、カヌと同じように左足はあまり得意ではなく、左足でまっすぐボールを蹴ることがなかなかできなかった。ファン・ハールには、ウォームアップの延長として毎日行うパス練習があった。時には『またこれか』と思うこともあったよ。3カ月間、ボールを蹴る練習を繰り返した後、フランクの左足は完璧になった」