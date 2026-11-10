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GFX Ajax Champions League Legacy 1-1GOAL

ルイ・ファン・ハールの若手による革命：謎めいた指揮官はいかにしてアヤックスをチャンピオンズリーグ王者に導いたのか

欧州の舞台で数年間の苦境を味わったアヤックスに、若く生意気な監督が現れ、クラブを再び欧州サッカーの頂点へと導いた。

Peter McVitie
翻訳者：

  • 「世界最高の監督を雇えたことを祝福します」。1991年、アヤックスの指揮を執ることで合意したルイス・ファン・ハールは、驚く同クラブの会計責任者アリー・ファン・オスにそう告げたとされる。

    選手としては目立った実績を残せず、アヤックスのトップチームにも上がれなかったファン・ハールにとって、これが監督として初めての仕事だった。欧州屈指の名門クラブで、絶大な存在感を誇ったレオ・ベーンハッカーの後任を務めることになったのだ。

    驚くほど大胆な発言だったが、ファン・ハールの揺るぎない自信は間もなく結果によって裏付けられる。自ら異名を掲げるアヤックスには、この自信家のオランダ人がうってつけだった。

    就任当時のアヤックスは欧州の大会で結果を出せず、エールディヴィジでもPSVの後塵を拝していた。かつての威光は失われていたが、ファン・ハールにはクラブを再びサッカー界の頂点へ導く構想があった。

    それから4年以内に、ファン・ハールの構想と厳格な規律に適応した若く活気あふれるチームは、新たなサッカースタイルを生み出し、オランダと欧州を再び制することになる。

    これは、ファン・ハールの革命がアヤックスを欧州サッカーの頂点へと導いた物語だ。それが同クラブにとって最後の頂点となるかもしれない。

  • 足踏みする再建

    Jari Litmanen Ajax 1995

    新進気鋭の監督としてアヤックスの指揮官に就任したファン・ハールは、将来スターとなる選手たちを擁する、魅力的な若いチームを築いた。

    ルイ・ファン・ハールの指導者人生の種は、まだ学校に通っていた頃にまかれた。授業を終えると、アヤックスの旧本拠地デ・メール・スタジアムへ練習を見に行った。若きファン・ハールはそこで、「トータルフットボール」の哲学を掲げて変革を進めるリヌス・ミケルスの姿を目にした。

    「いつかミケルスのようになりたい」。そう思った彼は、20歳のMFとしてアヤックスに加入した頃には、体育教育アカデミーで学びながらアムステルダムの学校で教えていた。

    1971年、アヤックスは欧州チャンピオンズカップを制したばかりだった。ヨハン・クライフ、ジョニー・レップ、シャーク・スワルト、ヨハン・ニースケンス、ピート・カイザーといった実力者がそろうチームにファン・ハールの居場所はなく、アントワープへ放出された。その間、アヤックスはさらに2度、欧州の頂点に立った。ベルギーで4年間を過ごした後、母国に戻り、テルスター、スパルタ、AZでプレーする傍ら、教職を再開した。

    選手時代からファン・ハールは強烈な自負心を持ち、代表に招集されないことに驚いていた。スパルタのチームメイト、レーン・デ・フーイは彼について「彼には自己批判というものがまったくない」と語ったと伝えられている。

    結局、代表から声がかかることはなかった。ファン・ハールは現役を引退してAZで指導者としてのキャリアを始め、その後、ユースチームの指導者としてアヤックスに戻った。

    アヤックスの栄光の時代は終わっていた。欧州チャンピオンズカップ3連覇以降、欧州での成果は1987年のカップウィナーズカップ優勝のみ。かつてのオランダの名門が勢いを失う一方、バイエルン・ミュンヘン、リヴァプール、ノッティンガム・フォレスト、ACミランがそれぞれ覇権を握った。国内でも王座を明け渡し、4シーズンにわたってリーグ優勝から遠ざかっていたが、ファン・ハールをアシスタントに据えたレオ・ベーンハッカーが1990年の優勝へ導いた。

    1991年9月にベーンハッカーがレアル・マドリーへ去った際、ファン・ハールの昇格を意外性に欠ける人選と受け止める人は多かった。

    ファン・オスは『パロール』にこう説明した。「レオ・ベーンハッカーがレアル・マドリーへ去ったとき、シーズンは始まったばかりだった。ルイは彼のアシスタントだった。ユースの指導者としての評判は良かったが、トップチームの監督経験はなかった。そういう意味では賭けだったが、我々は『やってみてはどうか』と考えた」

    自信に満ちた新監督は、自らの革新的な構想がクラブの誇りを取り戻すと確信していた。ファン・ハールは11年間の教師経験を生かし、名高いユースアカデミーを変革の中心に据えた。

    「人にはそれぞれに合った接し方があり、集団ごとに独自の方法が必要だと学んだ」と、彼は『デ・プシコローグ』に語った。「教育の現場で、人の心に触れ、刺激し、行動を促すことを学んだ。特に相手が集団のときにはね」

    当時すでに、若きデニス・ベルカンプ、エドウィン・ファン・デル・サール、フランク・デ・ブールがチームに定着していた。それでもファン・ハールは、ほかのアカデミー出身の逸材にも門戸を開き、就任後まもなく若手MFエドガー・ダーヴィッツをデビューさせた。それは選手たちの敬意を得るためでもあったのかもしれない。就任当初、経験豊富な一部のベテラン選手は集中を欠いているように見え、ファン・ハールはわずか2カ月での解任を恐れていた。

    「最初の1年は非常に難しかった」と、ファン・ハールはAndere Tijden Sportのドキュメンタリーで語った。「私はベーンハッカーの後を継いだが、当然、レオとは違う構想を持っていた。練習のやり方も違った。物事が順調に進んでいなかったのは明らかだった」

    選手たちを味方につけるには、上層部の介入が必要だった。

    「何人かの選手は手を抜き、ルイを試しているように感じた」とファン・オスは語った。「忘れてはいけない。当時の彼は、後にそうなる偉大な監督ではまだなかった。私はその振る舞いを容認できなかったし、甘く見られてたまるかと思った。そこで、選手たちに話をする許可を、まず［会長のミヒャエル・］ファン・プラーグに、次いでファン・ハールに求めた。

    「選手たちは昼食後、いつもすぐに帰宅していたが、その日は残らなければならなかった。デ・メールの記者会見室に集められ、着席した。私は演台の後ろに座り、隣にはルイがいた。彼らが学校の机に座っているような光景だった。

    「私は、彼らが監督を支持していないように見えること、取締役会はそれを容認せず、ファン・ハールを100％支持していることを伝えた。それが気に入らない選手がいるなら手を挙げるように、そうすればすぐに売却すると言った。誰も手を挙げなかった」

    さらに、こう続けた。「後でルイは『度胸があるな、アリー』と言った。強い姿勢を見せる必要があった。私があのような形で介入したのは、あの一度だけだ」

    ファン・ハールは意気を取り戻した。リーグ優勝は勝ち点3差でPSVに譲り、KNVBカップではフェイエノールトに敗れたものの、UEFAカップでは決勝でトリノを2試合合計で下し、優勝を果たした。

    1992年夏には重要な変化があった。22歳のロナルド・デ・ブールがトゥウェンテでの2年間を経て、自身を育てたクラブに復帰。19歳のマルク・オーフェルマルスをヴィレムIIから獲得し、21歳の攻撃的MFヤリ・リトマネンがフィンランドのミュパから加入した。一方、16歳のクラレンス・セードルフがユースアカデミーから昇格し、アヤックス史上最年少のトップチーム選手となった。

    しかし、ファン・ハールの2年目はさらに厳しいものとなった。ベルカンプがリーグ得点王に輝いたにもかかわらず、アヤックスは優勝したフェイエノールト、2位のPSVに次ぐ3位。KNVBカップは制したものの、UEFAカップ連覇への挑戦は準々決勝で終わった。

    その夏、ファン・ハールは大胆な世代交代で流れを変えた。ベルカンプとヴィム・ヨンクがインテルへ移籍。多くの人はチームがさらに弱体化すると考えたが、ファン・ハールは後に、この2人の退団が不可欠だったと認めている。「あの2人がいたとき、チームのバランスは理想的ではなかった。その後になってようやく、チャンピオンズリーグでさえ優勝できるほどのバランスが整った」

    もう一つの鍵は、30歳の欧州王者フランク・ライカールトを、ミランでの輝かしい5年間を経て復帰するよう説得したことだった。ライカールトはリーダーシップの空白を埋めるとともに、主将ダニー・ブリントと並んで守備に安定感をもたらした。

    「ライカールトが加わり、さらに、トップレベルではないリーグから来て、アヤックスでのプレーに慣れるまで1年を要したフィンランド人のリトマネンが加わったことで、チームのバランスはヨンクとベルカンプがいたときよりずっと良くなった」とファン・ハールは付け加えた。

    リトマネンはベルカンプに代わってチームの得点源となり、先発に定着した最初のシーズンにリーグ戦で26得点を挙げた。「リトマネン以上の10番を見たことがない」とファン・ハールは語った。

    16歳のヌワンコ・カヌと22歳のフィニディ・ジョージがナイジェリアから加入した。カヌは高さと技術をもたらし、フィニディの衰えないスピードと戦術的な規律は右サイドで力を発揮した。セードルフ、ダーヴィッツ、ロナルド・デ・ブールが中盤を支配し、ファン・ハールは自身のサッカーを実現するために必要な運動量、技術、戦術理解を兼ね備えたチームを手にした。

    その哲学は、ミケルスとクライフが先導したトータルフットボールとは異なっていた。激しいプレスと流動的なポジション変更を核とするのではなく、ファン・ハールのスタイルは厳格だった。選手は3-4-3のダイヤモンド型フォーメーションでそれぞれの位置にとどまり、細かい指示を与えられた。

    練習メニューも反復の連続だった。「繰り返し、繰り返し、繰り返しだった」とロナルド・デ・ブールはThe Guardianに語った。「フランクでさえそうだった。彼はサッカーであらゆるタイトルを手にしていたが、カヌと同じように左足はあまり得意ではなく、左足でまっすぐボールを蹴ることがなかなかできなかった。ファン・ハールには、ウォームアップの延長として毎日行うパス練習があった。時には『またこれか』と思うこともあったよ。3カ月間、ボールを蹴る練習を繰り返した後、フランクの左足は完璧になった」

  • Ronald de Boer of Ajax and Christian Naulinger of Bayern Munich
    Getty Images Sport

    1994-95シーズン、オランダの強豪はエールディヴィジとチャンピオンズリーグで驚異的な無敗を続けた。

    その年のアヤックスは国内でも見事な戦いぶりを見せ、4年ぶりにエールディビジを制した。だが、チームが完成したのは1994年夏のことだった。 

    ミハエル・ライツィハーがフローニンゲンへの期限付き移籍から復帰し、出場機会の少ない選手から、スピードと積極性を備えた右サイドバックへと生まれ変わった。一方、18歳のパトリック・クライファートはデ・トゥーコムストからトップチームに昇格。国内スーパーカップのフェイエノールト戦でデビュー戦ゴールを決め、早速存在感を示した。

    チャンピオンズリーグ初戦では、欧州王者ACミランと対戦。ルイ・ファン・ハール率いるアヤックスはアムステルダムでヤリ・リトマネンとロナルド・デ・ブールが得点し、2-0で勝利。その実力を証明した。  

    「あのシーズンの初めに、何かが起きたんだ」とフランク・デ・ブールは『FourFourTwo』に語った。「若手と経験豊富な選手の間に、信じられないほどの相性の良さがあった。チーム内のすべてがしっくりきていた。先発に入れる選手がおよそ12人いて、しっかりした核を形成していた。そこに、先発ではないことを受け入れていた3、4人の控え選手が加わっていた」

    その試合後、アヤックスの選手たちはユニフォームを交換しようとミランのロッカールームの外で待っていた。ロナルド・デ・ブールは後に、その時のことを「恥ずかしかった」と振り返っている。しかし、サン・シーロでファビオ・カペッロ率いるチームを再び2-0で圧倒した後は、そうしたやり取りに興味を示さなかった。自分たちが欧州屈指のチームだと証明し、へりくだる必要はなくなったのだ。「ミランに勝った後、もう誰も恐れる必要はないと、みんなが気付いたのを覚えている」とフランクは語った。

    アヤックスは2位に勝ち点5差をつけてグループ首位で通過し、次のラウンドではハイデュク・スプリトを圧倒した。しかし、準決勝第1戦ではバイエルン・ミュンヘンにアムステルダムでのスコアレスドローに持ち込まれ、バイエルンでの第2戦は緊迫した一戦になるとみられた。 

    ところが、アヤックスはバイエルンを大差で破った。開始わずか12分にリトマネンがこの試合での2得点のうち1点目を挙げると、バイエルンに追い付かれた後にはジョージが強烈なシュートをたたき込んだ。さらにロナルド・デ・ブールとオーフェルマルスが得点し、ジョヴァンニ・トラッパトーニ率いるチームを5-2で粉砕した。

    「アヤックスがポルシェなら、我々はブリキのカタツムリ［シトロエン2CV］のようだった」と、バイエルンの会長フランツ・ベッケンバウアーは嘆いた。一方、ファン・ハールはこう語った。「同点にされたのは痛手で、バイエルンの強さを見せつけられた。しかし、自信を失わずに攻め続けたことこそ、このアヤックスの実力を示している。前半が終わる頃には、勝負は決まっていた」

    これで、ファン・ハール率いる洗練された大胆なチームと、カペッロ率いる欧州王者が3度目にして最後の対戦を迎えることになった。ミランは得失点差で辛うじてグループステージを突破していたが、それは観客の騒動によって勝ち点2を剥奪されていたためでもあった。ベンフィカとパリ・サンジェルマンを下したパオロ・マルディーニ、フランコ・バレージ、マルセル・デサイー、ズボニミール・ボバンらは、前年にヨハン・クライフ率いるバルセロナを4-0で見事に粉砕したのに続き、チャンピオンズリーグ連覇を熱望していた。 

  • 世代間の思想的対立

    Van Gaal Ajax 1995

    そのシーズン、ファン・ハール率いるチームは現欧州王者と3度目の対戦を迎えた。

    グループステージのミラン戦2試合で計4得点を挙げ、無失点に抑えていたエールディビジ王者は、ウィーンでも3連勝を果たせると確信していた。「彼らに勝てるかどうか、疑った記憶はない」とフランク・デ・ブールは数年後、『ガーディアン』に語っている。

    頭角を現していた10代のストライカー、パトリック・クライファートの母リドウィナは、息子がミラン戦の決勝点を決めるとファン・ハールに告げていた。パトリックはまだ先発の常連ではなかったものの、見事な活躍を見せていた。エールディビジでは25試合で18得点を挙げ、アヤックスが勝利に勝ち点2が与えられた当時としては大きな差となる、勝ち点7差で優勝するのに貢献した。一方、欧州の舞台では、決勝までのアヤックスの10試合中5試合に先発し、グループステージのAEKアテネ戦では後半に決勝点を挙げていた。 

    ファン・ハールとカペッロの戦術的な駆け引きに注目する向きもあったが、クライファートは世代間の対決を象徴する存在だった。アヤックスで25歳を超える選手はブリントとライカールトの2人だけ。一方、ミランで25歳未満の選手はクリスティアン・パヌッチとデメトリオ・アルベルティーニの2人だけだった。 

    ウィーンのエルンスト・ハッペル・シュタディオンで、カペッロ率いるミランは過去2度の対戦時よりも粘り強く抵抗した。経験豊富なミランの守備陣は中央のスペースを狭め、デサイーにリトマネンを徹底的にマークさせた。 試合は70分間、緊迫した戦術的な膠着状態が続き、決定的なチャンスはほとんど生まれなかった。

    「ひどい試合だった。僕らのプレーは本当に悪かった」。数年後に決勝を見返したフランク・デ・ブールはそう感じた。「まったく、あれほどひどかったとはね」

    相手の堅い守りを崩せずにいたファン・ハールは、いら立ちを募らせた。特に、ペナルティーエリア内でデサイーがリトマネンに激しく当たった場面で反則が取られなかった後はそうだった。スーツにネクタイ姿の指揮官は第4審判員に抗議し、突如跳び上がって、その接触を奇妙な形で再現した。

    「腹が立っていたから、タッチライン際で空手の蹴りを見せた。第4審判員の顔から約30センチのところだった。リトマネンに何が起きたかを示したかったんだ」。ファン・ハールはマンチェスター・ユナイテッドの監督時代、そう振り返っている。「PKになるべきだったが、主審はPKの笛を吹かなかった。そしてその瞬間、監督がタッチライン際で何をしようと、主審に影響を与えることはできないと悟った」

    その直後、指揮官は勝敗を分ける決断を下した。チャンピオンズリーグで6得点、エールディビジでも17得点を挙げていた24歳のリトマネンを下げ、70分にクライファートを投入したのだ。

    「［ファン・ハールは］僕にこう言ったんだ。『ターゲットマンとして前にいて、パスを受けられるようにしておけ。ただ、ボールを受けに下がりすぎず、背後のスペースを狙え』」とクライファートは振り返った。

    15分後、リドウィナの予言は現実となった。ライカールトがペナルティーエリアの縁に向かって前進し、クライファートの走り込む先へ正確なパスを通した。2人のDFの間に入り込んだ10代のストライカーは、足を伸ばしてセバスティアーノ・ロッシの脇を抜くシュートをゴール隅に流し込んだ。

    「ストライカーは、何本かのパスを通じて攻撃が組み立てられていくのを見ながら、ポジションを取ろうとするものなんだ」と、クライファートは『デ・テレグラーフ』に説明した。「マルク・オーフェルマルスが動いてエドガー・ダーヴィッツにパスを出し、ダーヴィッツがフランク・ライカールトにつないだ。フランクが走っている僕の前にパスを出した後、ズヴォニミル・ボバンとフランコ・バレージが向かってきた。実際にはボールを少し前に出しすぎてしまったから、左足のつま先で押し込むことしかできなかった。

    「息が止まりそうだった。そして、ボールがセバスティアーノ・ロッシの手の届かないところを通り、ポストの右側へ抜けていくのが見えた。僕は走り出して、ユニフォームを裏返すことにした。本当に大きな歓喜の瞬間だった」

    18歳327日だったクライファートは、チャンピオンズリーグ決勝の最年少得点者となった。この記録は今も破られていない。その一撃で1-0の勝利が決まり、アヤックスはエールディビジとチャンピオンズリーグの両方でシーズンを無敗で終え、22年ぶりに欧州の頂点へ返り咲いた。

  • 転落

    Ajax Juventus 1996

    アムステルダムのクラブは翌年も決勝に進出したが、チームはほどなくして選手を次々と引き抜かれた。

    二冠を達成したばかりのアヤックスは、欧州のクラブが目指す新たな基準となり、ルイス・ファン・ハール監督は先駆者となった。その夏、クラレンス・セードルフがサンプドリアへ移籍し、フランク・ライカールトが現役を引退したものの、ファン・ハール監督はチームの大半を維持。アヤックスは再びエールディヴィジを制し、2位に勝ち点6差をつけた。

    欧州の舞台でも、アヤックスはまたしても圧倒的だった。まずアムステルダムでホルヘ・バルダーノ率いるレアル・マドリーに1-0で勝利。スペインの首都でもヤリ・リトマネンとパトリック・クライファートが得点を挙げ、相手を圧倒した。

    「アヤックスは単なる90年代のチームではない。サッカーの理想郷に近づいている」とバルダーノは語った。「彼らの試合に対する考え方は見事で、フィジカル面でも優位に立っている。彼らは『美女と野獣』だ」

    ボルシア・ドルトムントを2試合合計3-0で下した後、パナシナイコスとの準決勝第1戦で無敗記録は途絶えた。しかし、リトマネンの活躍にけん引され、ギリシャで3-0の勝利を収め、アヤックスは2年連続の決勝へ進出。相手はユヴェントスだった。

    だが、その頃のオランダ勢は万全ではなかった。マルク・オーフェルマルスは負傷でシーズンの大半を欠場し、デ・ブール兄弟も決勝を前にコンディションの調整に苦しんでいた。一方、ユヴェントスは素晴らしいコンディションにあった。不審に思えるほどに。

    過酷な120分間を1-1で終え、ユヴェントスがPK戦を4-2で制した。アヤックスの選手の中には、相手の尽きることのないスタミナをすぐに疑問視した者もいた。その疑念は数年後に裏付けられることになる。1990年代半ばのユヴェントスの行為に関する調査では、クラブドクターのリッカルド・アグリコラが組織的なドーピングに関与していたと結論づけられた。しかし、最終的な上訴手続きが終わるまでに時効が成立したため、タイトルの剥奪も処分もなかった。

    1996年5月の敗戦はアムステルダムの名門にとって痛烈な打撃だったが、衰退の引き金となったのは1995年12月の裁判所の判決だった。欧州司法裁判所がベルギー人MFジャン＝マルク・ボスマンに有利な判決を下すと、移籍を取り巻く環境は一夜にして一変した。外国人選手枠と、契約満了後もクラブが選手の登録権を保持できる特権がなくなった。若い才能を育て、長期契約でつなぎ留めることで成功を収めてきたアヤックスのようなクラブにとって、この判決は致命的だった。

    たちまち欧州の富裕クラブが、アヤックスの貴重な選手たちを次々と引き抜いた。1996年夏にはエドガー・ダーヴィッツとミハエル・ライツィハーがフリー移籍でACミランに加入し、ヌワンコ・カヌはインテルに売却され、フィニディ・ジョージはベティスへ去った。翌年には、アヤックスに移籍金が一銭も入らないままクライファートがACミランへ移り、オーフェルマルスはアーセナルに売却された。

    ファン・ハール監督がバルセロナへ去ると、チーム再建への望みも消えた。1999年までにはリトマネンとデ・ブール兄弟もファン・ハールを追ってカンプ・ノウへ移っていた。ウィーンでチャンピオンズリーグのトロフィーを掲げてからわずか4年で、現代におけるアヤックス史上最高のチームを支えた柱は一人残らず去った。

    ファン・ハールは、戦術的規律と若手の起用によって欧州を制することができると証明した。だが、ボスマン判決により、1995年のアヤックスのようなチームを生み出すために必要な繊細な条件が再び整うことはなくなった。

    アヤックスは再び欧州の舞台で存在感を失い、オランダサッカー界での圧倒的な支配力も失った。欧州では良くてもUEFAカップ出場かチャンピオンズリーグのグループステージ敗退にとどまり、やがてエールディヴィジでも6位、5位に沈んだ。2004年のリーグ優勝後は国内タイトルから7年間遠ざかり、フランク・デ・ブールが就任してファン・ハール時代を思わせるスタイルを取り戻すまで、その状態が続いた。

    デ・ブールは4連覇を達成し、ファン・ハールの記録を一つ上回った。しかし、目立った成果を残せずに退任するまで、アヤックスをチャンピオンズリーグのグループステージ突破に導くことはできなかった。2017年のヨーロッパリーグ決勝での敗戦と、2019年のチャンピオンズリーグ準決勝進出を除けば、欧州の頂点を争う舞台に継続して立つことはできていない。代わりにアヤックスは、欧州各地のより裕福なリーグへ選手を送り出す育成の場となった。

    ファン・ハール率いる1995年のチームは、クラブの頂点であると同時に、欧州サッカーにおける一つの時代の終わりでもあった。忍耐、揺るぎない戦術理念、地元に根差したアイデンティティだけを土台に築かれ、サッカー界の頂点に立った最後のチームだった。資金力が支配するまで、ピッチ上のアヤックスは無敵だった。