マイリーは、プレミアリーグで数々の名選手が輝きを放つことを可能にしてきたのと同じ資質を備えている。身長は189センチを超え、どんな中盤も円滑に機能させる無尽蔵のスタミナを誇る。アーセナルで活躍した世界王者パトリック・ヴィエラや、マンチェスター・シティでバロンドールを獲得したロドリを思い浮かべればいい。

当然ながら、このニューカッスルの若者が自らのプレーを形作るうえで手本としてきたのは、まさにそうしたタイプの中盤の破壊者だ。刺激を受けた選手を挙げるよう求められたマイリーは、アンダーアーマーの新作スパイク「マグネティコ6」を着用しながら同社との協業のなかで語った。

「現役の選手だと、ロドリだと思う。ずっと前から彼を見てきたし、あのプレースタイルが好きなんだ。自分のプレーの一部もああいうふうにやろうとしている。ボールを持ったときの技術が本当に高いと思う」

もう少し身近なところに目を向けると、ほかとは一線を画す注目すべき人物が浮かび上がる。

「もちろん、アラン・シアラーはあれだけのゴールを決めているからね」と、マイリーはニューカッスルの歴代最高のお気に入りを選びながら付け加えた。「ポジションは違うけど、クラブにとってまさにレジェンドで、いつも憧れの存在だよ」。

おなじみのテーマを続けると、ゴールデンボールとワールドカップ優勝を成し遂げた男が、最も手強いライバルとして選ばれた。「一番手強い相手？」とマイリーは考え込んだ。

「正直、ロドリもそこに入ると思うよ。ボールの扱いがとにかく巧みで、こちらが近づいたときにはもうパスを出しているんだ。だから対戦するのが難しい選手だね」

そして、スペースも時間も一見ないように見える状況でそれを見つけ出せる選手についても「ロドリはそういう選手の一人だと思う。どこにいても、どれだけピッチが窮屈でも、いつも打開策を見つけているように見える。それは本当に優れた資質だと思う」と語っている。