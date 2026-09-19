【独占インタビュー】ニューカッスルの記録破りの生え抜きスター、ルイス・マイリーが語る憧れの存在
ルイス・マイリーは、急ピッチで駆け上がってきた男だ。7歳でニューカッスル・ユナイテッドのアカデミーに加入すると、その10年のうちにトップチームでのデビューを飾り、クラブ史上最年少のプレミアリーグデビュー選手として歴史を塗り替えた。
17歳と191日のとき、チャンピオンズリーグのボルシア・ドルトムント戦でベンチから出場し、さらなる記録を打ち立てた。それから3週間足らずで、チェルシーとの一戦で先発し、トップリーグでの初アシストを記録した。
彼はジュード・ベリンガム、フィル・フォーデンに次ぎ、欧州のトップ大会で先発した3番目に若いイングランド人であり、また2023年12月のACミラン戦でその偉業を成し遂げ、チャンピオンズリーグでイングランドのクラブのためにゴールをお膳立てした最年少選手となった。
19歳の誕生日を迎えたのち、マイリーは2025年12月のレヴァークーゼン戦で欧州の舞台での初ゴールを挙げた。その数か月前には、ウェンブリーでカラバオカップ制覇の栄光も味わっていた。セント・ジェームズ・パークでは、数々の象徴的な人物たちの足跡をたどるまた一人の生え抜きのヒーローが、目覚ましい台頭を謳歌している。
彼をこの地点まで導いたのは誰なのか、最も厳しい試練はどこから訪れたのか、ギャロウゲート前でゴールを決めるのはどんな気分なのか、そしてここから彼のプレーはどう進化していくのか。
インスピレーションの源
マイリーは、プレミアリーグで数々の名選手が輝きを放つことを可能にしてきたのと同じ資質を備えている。身長は189センチを超え、どんな中盤も円滑に機能させる無尽蔵のスタミナを誇る。アーセナルで活躍した世界王者パトリック・ヴィエラや、マンチェスター・シティでバロンドールを獲得したロドリを思い浮かべればいい。
当然ながら、このニューカッスルの若者が自らのプレーを形作るうえで手本としてきたのは、まさにそうしたタイプの中盤の破壊者だ。刺激を受けた選手を挙げるよう求められたマイリーは、アンダーアーマーの新作スパイク「マグネティコ6」を着用しながら同社との協業のなかで語った。
「現役の選手だと、ロドリだと思う。ずっと前から彼を見てきたし、あのプレースタイルが好きなんだ。自分のプレーの一部もああいうふうにやろうとしている。ボールを持ったときの技術が本当に高いと思う」
もう少し身近なところに目を向けると、ほかとは一線を画す注目すべき人物が浮かび上がる。
「もちろん、アラン・シアラーはあれだけのゴールを決めているからね」と、マイリーはニューカッスルの歴代最高のお気に入りを選びながら付け加えた。「ポジションは違うけど、クラブにとってまさにレジェンドで、いつも憧れの存在だよ」。
おなじみのテーマを続けると、ゴールデンボールとワールドカップ優勝を成し遂げた男が、最も手強いライバルとして選ばれた。「一番手強い相手？」とマイリーは考え込んだ。
「正直、ロドリもそこに入ると思うよ。ボールの扱いがとにかく巧みで、こちらが近づいたときにはもうパスを出しているんだ。だから対戦するのが難しい選手だね」
そして、スペースも時間も一見ないように見える状況でそれを見つけ出せる選手についても「ロドリはそういう選手の一人だと思う。どこにいても、どれだけピッチが窮屈でも、いつも打開策を見つけているように見える。それは本当に優れた資質だと思う」と語っている。
最高の雰囲気
マイリーは熱狂的で忠実なファンの支えを受けながら、輝かしい先人たちの足跡を追おうと全力を尽くしている。セント・ジェームズ・パークは、最も熱く、相手にとって最も威圧的な会場として名を馳せている。
その舞台に立つことは、特にタインサイドを訪れる者にとっては気後れするものかもしれない。だが、初めて満員の観衆の前でプレーした時のことを、マイリーはこう語った。
「最高だった。自分の名前がチャントで歌われるのを聞くのは、さらにいいものだよ。だから、うん、いい気分だ」
スタンドを見上げて、目に映る色彩や轟く音に気を取られたくなる衝動を抑えることについては、さらにこう続けた。
「プレー中はあまり気にして見ることはないけど、試合後に振り返って見ると、いつも見応えがあるんだ」
トゥーン・アーミーはいつも自分たちの存在を声で示してくれると信頼できるが、国内とヨーロッパの舞台を通じて、マイリーにとって最高のアウェーの雰囲気はどこで生まれたのか。彼はこう語った。
「ボルシア・ドルトムントでプレーした時は良かった。チャンピオンズリーグデビューを飾った時だ。PSGも良かった、いい雰囲気だった。プレミアリーグは少し違った雰囲気だけど、いつも本当にうるさくて、プレーするのにいつもいい雰囲気なんだ」
初ゴールの喜び
マイリーはニューカッスルのファンに数々の歓喜をもたらしてきたが、長期契約に向けて取り組む中で、2026-27シーズンを通してさらなる喜びを届けるつもりでいる。
昨季は3ゴールを記録し、これは自己最多となった。では、それは彼が改善し、より多くの結果を出したいと考えている部分の一つなのだろうか。
「ああ、間違いなくそうだね。いつももっとゴールを取ろうと思っているし、ボールがクロスされてくるときなんかにボックス内に入り込もうとしているんだ。とにかく、常にゴールを増やそうとしているよ」
目標とする数字については。「正直、特に数字は決めていないんだ。さっきも言ったように、できるだけボックス内に入り込んで、できるだけ多くシュートを打って、もっとゴールを取れるか試そうとしているだけだよ」と話すにとどめた。
2023年12月のフラム戦でプレミアリーグ初得点を挙げた際、マイリーは多くの人に愛されるひざ滑りのパフォーマンスを見せた。それは本能的なもので、片腕を挙げるシアラー風の敬礼のような、何も準備していたものはなかったのかと尋ねられると、彼はこう答えた。
「いや、正直、特に何も計画していなかったんだ。でも、その瞬間、ギャロウゲート・エンドの前でひざ滑りをしようと思っただけで、いい瞬間だったよ。本当に楽しかった。でも、それがギャロウゲート・エンドの前だったから、なおさら良かったんだ」
少年時代の夢を生きる
マイリーはプレミアリーグやチャンピオンズリーグという舞台でそのプレーを披露し、2025年3月にはウェンブリーでリーグカップの熱狂的な優勝の祝賀にも加わってきた。だが、少年時代に応援していたクラブでデビューを飾ることは、その偉業を成し遂げる幸運に恵まれた者にとって、究極の夢の実現を意味するのだろうか。
「そう言えるね。やっぱり、僕が子どものころからずっと応援してきたクラブだし、本当に小さいころからずっとニューカッスルを見てきたわけだから。あのピッチに立ち、そして今のようにプレーし続けることは、何にも増して大きな意味を持つ」
熱狂的なニューカッスルのファンとして、サンダーランドとのダービーは他のほとんどの試合よりも大きな意味を持つ。スタンドに立つ人々にとって、タイン・ウェア・ダービーは可能な限り気持ちを高ぶらせることがすべてだ。
ピッチに立つ者がどのように戦いへの準備を整えなければならないかについては「ファンにとってはいつも大きな瞬間。僕はただ自分のプレーに集中して、すべてを深く考えすぎないようにしている。本当に、冷静さを保たなければならない。あまり考え込みすぎず、いつも通りのプレーをするだけさ」と説明している。
イングランド、タイトル獲得へ
このアプローチはこれまでのところマイリーにとってうまく機能しており、驚異的な急成長を楽しむことを可能にしてきた。そして順調にいけば、彼は今シーズンにニューカッスルでの公式戦通算100試合出場を突破するはずだ。彼は最高峰のレベルで戦うことへの要求に完全に順応している。
イングランドのフットボールではスピードとフィジカルについて常に多くのことが語られる中で、プレミアリーグを制することを最も難しいディビジョンの一つにしているものは何かと問われ、マイリーはこう語った。
「若手選手として台頭してくる中で、本当にフィジカルなリーグだ。だからまずはそういった要求に対処しなければならず、そのうえで自分のプレーを前面に出す」
さらに、スペインやイタリア、ドイツ、フランスといった国の相手と対峙する際の顕著な違いについてこう考える。
「チャンピオンズリーグは、時に外国のチームと対戦する場合ほどフィジカルではないかもしれないと言えるす。彼らはどちらかというと戦術ベースで、テクニカルだと思う。試合次第だとは思うが、ほとんどの試合はより本当にフィジカルになる傾向があるね」
クラブでの活動と並行して、マイリーはイングランドの世代別代表でも段階を踏んで昇格し、代表のスターとなってきた。彼はU-21のレベルに到達しており、来夏には欧州選手権制覇のハットトリックを目指す代表チームの構想の一部となることを望んでいる。
2023年と2025年に大きなタイトルが高々と掲げられるのを遠くから見守ってきた彼は、そのタイトル目標についてこう語った。
「うまくいけばそれを引き継いで、再び大会で優勝できればいいね」
わずかな差を見つけ出す
マイリーがニューカッスルとイングランドで目標を達成しようとするなら、絶え間ない成長が求められる。「マージナル・ゲインズ（わずかな差の積み重ね）」は現代スポーツで注目される言葉となっているが、ウェアやフットウェアの面でマイリーがその項目を満たすのを助けているのがアンダーアーマーだ。
そのコラボレーションと、UAの最新モデルを身につけることについて、彼はこう語った。
「アンダーアーマーとはこれまで素晴らしい関係を築けている。ブーツを履くのは本当に楽しいし、履き心地もすごくいいと感じていて、それがとても助けになっている。これを履いてプレーするのが本当に楽しくて、これからもそれを続けていけたらと思う」
マグネティコ6はコントロール性を追求して設計されており、キックオフからタイムアップまで、優れたタッチと快適さを提供する。適応性のあるフィット感と反応性の高いクッショニング、洗練されたタッチテクノロジーを組み合わせたこのブーツは、試合のあらゆる局面に影響を与えようとするフットボーラーのために作られている。
その中核をなすのが、アンダーアーマーの革新的なリキッド・クローン・アッパーで、足の輪郭にシームレスにフィットしてカスタマイズされた履き心地とファーストタッチの向上をもたらす。加えて、なめらかなトウスプリングを実現する立体的なヒールカウンターと、再設計された足裏のクッショニングシステムが「ロックイン」される感覚を生み、狭いスペースでボールを受ける際により大きな自信を与えてくれる。
年齢を超えた落ち着きと成熟したプレーを見せ、ピッチ中央からゲームを組み立て、賢くスペースを見つけ、正確にボールを前進させるマイリーは、彼が履くブーツと完璧に調和していると考えられている。
ピッチ内外での継続的な成長をアンダーアーマーが支えていることについて、彼はこう付け加えた。
「本当に素晴らしいよ。もちろん、どのブーツも本当に良くて、これまで履くのが本当に楽しかった。素晴らしいと思う」
常に準備万端でいることが重要ななか、試合当日の準備やルーティンがどのようなものかを問われ、マイリーはこう語った。
「本当に、ただ集中し続けることだと思う。試合が近づくにつれて、自分のプレーに集中して、あまり考えすぎず、いつも通り自分らしくプレーして、落ち着いていることだね。正直、ジンクスみたいなものはあまりない。かなりのんびりした性格だから、それが自分のプレーを引き出してくれるんだ」
プレッシャーの下で冷静でいられることは、マイリーが飛躍を遂げるのを可能にしてきた資質であり、チームメイトやコーチ、そしてコマーシャルパートナーからのサポートも寄せられている。彼は比較的短期間で大きく成長してきたが、その勢いが衰える気配はなく、追い求めるべき夢は常により多く存在している。