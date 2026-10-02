ルイス・ペイジ：レスター・シティとラッセル・マーティンに明るい輝きをもたらすゴールデンボーイ
ここ数年、レスターのファンにとって楽観できる理由はほとんどなかった。4シーズンで3度の降格という惨事の中、レスターはオーナーシップを巡る不透明な状況に加え、チーム力の継続的な低下にも苦しんできた。
今季のリーグ1開幕から3試合で1勝もできなかったとき、その苦境に終わりは見えないようにも映った。
しかし、その時期の暗闇を照らす希望の光もあった。1億ポンドのシーグレイブ・トレーニング複合施設である。
トップチームのレベル低下とクラブ運営の曖昧さが続く中でも、レスターの育成組織は次々と才能を送り出し、トップチームへの投資縮小で生じた空白を埋めてきた。
ベン・チルウェル、ハーヴィー・バーンズ、キーナン・デューズバリー＝ホールらが台頭し、クラブを離れてから何年もたった今も、ルーク・トーマス、ケイシー・マクアティア、ジェイソン・モンガ、ベン・ネルソン、ウィル・アウヴェス、サミー・ブレイブルックが、その育成ラインの持続性を証明している。
だが、ルイス・ペイジこそが、クラブを崖っぷちから引き戻そうとする早熟な地元のヒーローである。
ボール保持時と同じように非保持時でも賢く整ったプレーを見せるペイジは、すでにアーセナルとマンチェスター・ユナイテッドの関心を集めている。それでも、彼のプレーを新たなレベルへと引き上げたのは、ラッセル・マーティンの信頼である。
開幕
かつてウィガンとロザラムでFWとしてプレーしたドン・ペイジの息子であるこの若手は、レスターシャーで生まれ、9歳でレスター・シティの下部組織に加入。すぐに同世代屈指の有望株として頭角を現した。
2023-24シーズンには、ペイジはすでにレスターのU-16で中盤を司り、その後まもなくU-18にも昇格した。続くシーズンには、まだ16歳ながらU-21デベロップメント・スカッドへとステップアップを果たした。
その明白な才能は2024年10月に評価され、『ガーディアン』は彼をプレミアリーグ各クラブのアカデミーに所属する有望株トップ20の一人に選出した。
ペイジはその期待に応え、シーズン残りの期間を通してプレミアリーグ2で年上の相手を相手に圧倒的なプレーを継続した。そして、クラブのアカデミー年間最優秀選手に選ばれたのも驚きではなかった。
大きな進展
昨年8月、彼はハダースフィールド・タウンとのカラバオカップでトップチームデビューを果たし、その10日後にはチャールトン戦でリーグ戦初出場を記録した。初アシストはバーミンガムに2-0で勝利した試合で生まれ、その1カ月後には自身初のプロ契約にサインした。
2025-26シーズンにはチャンピオンシップで18試合に出場。トップチーム内での地位を固めるとともに、その年齢としてはまれな戦術理解力も示した。彼にトップチームデビューの機会を与えたマルティ・シフエンテスは、ペイジを高く評価していることを隠さなかった。
同監督は記者団に対し、「私はルイスをとても高く評価している。彼は間違いなく重要な存在になるだろう。私は彼のクオリティーを強く信じている。自分のキャリアの中で若い選手たちとはうまくやってきたと思うし、彼が将来的にレスターにとって非常に重要な選手になる手助けができればと思う」と語った。
ペイジはシニアレベルのフットボールにも急速に順応し、その集大成としてチャンピオンシップの年間最優秀アプレンティス賞を受賞した。チームが降格したことを踏まえれば見事な功績であり、同時に彼のポテンシャルをさらに裏付けるものでもあった。
調子はどうだい
その評価の高まりとレスターの継続的な低迷は、実際に彼の退団寸前まで事態を進めた。マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルが関心を示し、夏にはマンチェスター・ユナイテッドとの交渉が始まっていた。『The Athletic 』によれば、レスターは移籍金として1500万ポンドを求めていたという。1シーズンのレンタルで残留させる見通しだったが、最終的に合意には至らなかった。
移籍期限最終日にその移籍が破談となったことが、このMFを落胆させていたとしても、表には出さなかった。その後は、新指揮官マーティンのボール保持を軸とした代名詞的スタイルにおいて、欠かせない存在となっている。
移行期には大きく、しかも即座のプレッシャーがのしかかった。レスターはリーグ開幕3試合でかろうじて勝ち点2しか積み上げられなかったが、フォクシーズは徐々に安定感を見いだしている。素早い判断、攻撃優先の思考、ボール保持時の安定感、そして非保持時の動きによって、ペイジはチームの成長において重要な役割を果たしてきた。
プリマス戦ではアシストを記録し、リーグ初勝利への流れをつくった。密集した中盤から左ウイングへ流れてパスコースを作ると、クロスを上げるふりでフェイントを入れ、ボックス際のウィル・アウベスへパス。これがディフレクションを伴ったフィニッシュにつながった。
それから2週間もたたないうちに、ホームでオックスフォードに0-4で大敗した直後の即時反応が求められる中、ペイジはストックポート戦でレスターが4-1とリードを奪う上で決定的な働きを見せた。ストックポート陣内の中央でスペースに滑り込むと、このMFはボールが自分に向かってきた瞬間に即座に反応。絶妙な強さのパスをまっすぐリアム・カレンへ通し、受けたカレンは反転してシュートを突き刺した。
2点目でもアシストが付かなかったのは不運だった。自陣でボールを受けた後に前方へ持ち運び、相手DFを引きつけると、ペイジはディフレクションを介して前方へボールを送ることに成功。これによりエミル・リースが追いつき、フィニッシュを決めた。さらに後半には、ファーポストへ送った鋭いCKをジョン・ランドストラムが頭で押し込んでいる。
強み
ページは卓越した空間認識能力を生かし、ボール保持時に自らを有利な状況へ置く。レスターがボールを保持している際、周囲を絶えず確認し、両肩越しに視線を送って、自身の選択肢を明確に把握している。
ボールが自分のもとへ来る時には、すでにそれをどう扱うか明確なイメージを持っているように見える。まず頭にあるのは前方へのパスで、相手の間を切り裂き、できるだけ早く味方にチャンスを生み出そうとする。
それはプリマス戦で生み出したチャンスや、ストックポート戦で記録した最初のアシストでも明らかだった。素早い首振りの直後に、シンプルなパスを通す。その単純さの中に美しさがある。
機敏さ、状況認識、そして素早い判断力によって、ページは相手にとって抑え込むのが難しい存在となっている。ハイプレスを仕掛けるチームを手玉に取り、その間をすり抜けることもできる一方で、与えるスペースが大きすぎれば、守備をこじ開けるパスを見つけ出す。
セットプレーでのボール供給も危険で、今季のカラバオカップでのイプスウィッチ戦の敗戦では先制点を事実上演出し、ストックポート戦ではランドストラムのヘディングからゴールにつながる鋭いボールを入れている。
改善の余地あり
7月に18歳となったページは、多くの長所に見合うフィジカル面を今も発展させている段階にある。フィジカル勝負やセカンドボールの競り合いでは、なお力負けすることがある。
マーティンのシステムはリスクを取る性質上、中盤に非常に大きな守備負担を課す。より低い位置の役割でプレーする際、ページは脆さのある最終ラインを守るため、守備時のポジショニングをさらに磨く必要がある。
得点はこのMFの主な役割ではないが、ボックス外から時折シュートを狙い続けるのであれば、そのシュート技術にはなお改善の余地がある。
適切な環境にいるのか？
レスターはここ数年、決して安定した環境にあったわけではない。マーティン体制での序盤のパフォーマンスを受け、ファンは今回、チャンピオンシップ復帰よりも再び衝撃的な降格のほうが現実味を帯びるのではないかと恐れていた。
有望な10代の選手として可能な限り最善の形で成長を目指す中、ペイジが夏の間にユナイテッドやアーセナルからの関心に前向きだったとしても不思議ではない。
「もちろん、いずれにしてもレスターに完全に集中していた。でも今は（移籍市場が）閉まって、自分がここに残ることは分かっているし、みんなも自分がここに残ると分かっている」と、先月『BBC Radio Leicester』に語った。「だから、その話はもう終わりにできるし、みんなは今、自分がレスターでプレーすることに集中している」
マーティンと、彼が貫くスタイルについては、なお評価が定まっていないものの、結果は安定しつつあり、彼がペイジに示してきた信頼は、この若手に明らかな後押しをもたらしている。
「間違いなく大きな自信をもらっている。彼はそれを自分にもたらしてくれた」と、7月に話していた。「本当に良かった。監督は6番でも8番でも、自分がプレーしに行けるように大きな自信を与えてくれた。自分のサッカーをするための本当に大きな自信をくれた」
それ以降、ペイジに対するマーティンの評価は急上昇している。直近のバーンズリー戦となったリーグ1の試合では、DFハリー・スーター不在の中でキャプテンマークを託されたのは、この18歳だった。
「集中することとか、そういう部分で監督には本当にたくさん助けてもらっている。監督は自分にここに残ってほしいと言ってくれたし、自分がいつかそうなりたいと願っている選手へ成長できると信じてくれている。そして、自分も監督がそこへ導いてくれると信じている」と、彼は語った。
次は何だ？
すでにリーダーとしての役割を担いつつある生え抜きのヒーローは、クラブを泥沼の状況から引き上げる手助けをする決意を固めている。 BBCに対し、次のように語った。「レスターは僕にすべてを与えてくれた。トップチームでプレーする機会を与えてくれたし、自分はそれに報いることができたと感じている。でも、僕たちは降格してしまった。だから今度は、僕をトップチームに送り出してくれたアカデミースタッフや、チャンスを与えてくれたトップチームのコーチ陣に恩返しをしなければならない。今は自分がその責任を引き受けて、クラブをチャンピオンシップに戻さないといけない」
さらにこう続けた。「僕たちは選手であり、アカデミー出身者でもある。このクラブがこれまでどこにいたのかを見てきた。子どもの頃には試合を見に行って、プレミアリーグやチャンピオンズリーグで戦う姿を見ながら、『自分もレスターでああなりたい』と思っていた。サミー・ブレイブルックやバーデ・アルコ、ウィル・アウヴェスも同じだと思う。みんなそれを望んでいる。
「僕たちにとって、今この状況にいるのは個人的なことでもあると思う。だからこそ、ここからクラブを救い出し、本来いるべき場所へ戻すのは僕たちの責任なんだ」
たとえレスターが今季リーグ1から抜け出せなかったとしても、ページはそうではないだろう。だが、フォクシーズの名高い育成ラインから現れる逸材は、彼が最後ではない。