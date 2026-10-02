ここ数年、レスターのファンにとって楽観できる理由はほとんどなかった。4シーズンで3度の降格という惨事の中、レスターはオーナーシップを巡る不透明な状況に加え、チーム力の継続的な低下にも苦しんできた。

今季のリーグ1開幕から3試合で1勝もできなかったとき、その苦境に終わりは見えないようにも映った。

しかし、その時期の暗闇を照らす希望の光もあった。1億ポンドのシーグレイブ・トレーニング複合施設である。

トップチームのレベル低下とクラブ運営の曖昧さが続く中でも、レスターの育成組織は次々と才能を送り出し、トップチームへの投資縮小で生じた空白を埋めてきた。

ベン・チルウェル、ハーヴィー・バーンズ、キーナン・デューズバリー＝ホールらが台頭し、クラブを離れてから何年もたった今も、ルーク・トーマス、ケイシー・マクアティア、ジェイソン・モンガ、ベン・ネルソン、ウィル・アウヴェス、サミー・ブレイブルックが、その育成ラインの持続性を証明している。

だが、ルイス・ペイジこそが、クラブを崖っぷちから引き戻そうとする早熟な地元のヒーローである。

ボール保持時と同じように非保持時でも賢く整ったプレーを見せるペイジは、すでにアーセナルとマンチェスター・ユナイテッドの関心を集めている。それでも、彼のプレーを新たなレベルへと引き上げたのは、ラッセル・マーティンの信頼である。