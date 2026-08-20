2021年夏、リオネル・メッシがバルセロナからフリーでパリ・サンジェルマン（PSG）に加入すると、フランスの首都パリは大きな期待に包まれた。PSGのサポーターは、ついに最後のピースがそろったと信じた。ナセル・アル＝ケライフィ会長が熱狂する観衆の前で究極の大物補強を披露したとき、サポーターの頭には、メッシ、ネイマール、キリアン・エンバペがPSGのユニフォームを着て、あのチャンピオンズリーグのトロフィーを囲む姿が浮かんだ。長年の夢だった欧州制覇は目前に思えた。
しかし、その夢が現実になったのは4年後だった。3人のスーパースターが全員フランスを去った後、ウスマン・デンベレ、フヴィチャ・クヴァラツヘリア、デジレ・ドゥエを中心とする、緻密に構築された魅力的なチームがついに成し遂げたのだ。インテルを5-0で圧倒した一戦は、ルイス・エンリケの指揮の下で急速に進められた改革の集大成だった。
バルセロナで選手、監督を務めたルイス・エンリケが2023年7月に指揮を執ったとき、メッシは退団したばかりで、ネイマールもサウジアラビアのアル・ヒラルへの移籍に向かっていた。新監督はエンバペを中心にチームの再建を始めることになった。しかし、その裏ではフランス代表主将とレアル・マドリーを巡る長期化した移籍騒動が、就任1年目を通じて問題を引き起こした。PSGに必要だったのは、ロッカールームを支配していたエゴを一掃することだった。
その後、エンバペはレアル・マドリーで得点ランキングを席巻したものの、チームは主要タイトルを獲得できず、古巣が初の欧州タイトルを手にするのを見届けた。PSGは翌年にも2度目の欧州タイトルを獲得。その直後、エンバペはワールドカップで4位となったフランス代表の一員として記録を塗り替えたが、圧倒的な個の力を手放して攻撃的で止められないチームを築くというルイス・エンリケとPSGの決断の正しさは、いっそう裏付けられた。
「勝てるチームをつくり、ファンに喜んでもらえるものを届けることに全力を尽くす。それを実現できると確信している」。監督就任時にそう語ったルイス・エンリケは、実際に何ものにも歩みを妨げさせなかった。
当時、エンバペではなく、多くの人から怠惰でケガが多く、期待外れだと見なされていたデンベレが、2025年9月にバロンドールを手にすると誰が想像しただろうか。失態を繰り返すチームから欧州の揺るぎない王者へ。デンベレはPSGの変貌を体現する存在となった。