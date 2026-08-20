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GFX Luis Enrique PSG 2026 1-1GOAL

ルイス・エンリケのPSG再建：ギャラクティコスから生え抜きスターへ、そしてチャンピオンズリーグ王者へ

メッシ、エンバペ、ネイマール退団後、ルイス・エンリケはいかにしてPSGを一丸となって機能するチームに変え、チャンピオンズリーグ制覇の夢をかなえたのか

Peter McVitie
翻訳者：

  • 2021年夏、リオネル・メッシがバルセロナからフリーでパリ・サンジェルマン（PSG）に加入すると、フランスの首都パリは大きな期待に包まれた。PSGのサポーターは、ついに最後のピースがそろったと信じた。ナセル・アル＝ケライフィ会長が熱狂する観衆の前で究極の大物補強を披露したとき、サポーターの頭には、メッシ、ネイマール、キリアン・エンバペがPSGのユニフォームを着て、あのチャンピオンズリーグのトロフィーを囲む姿が浮かんだ。長年の夢だった欧州制覇は目前に思えた。

    しかし、その夢が現実になったのは4年後だった。3人のスーパースターが全員フランスを去った後、ウスマン・デンベレ、フヴィチャ・クヴァラツヘリア、デジレ・ドゥエを中心とする、緻密に構築された魅力的なチームがついに成し遂げたのだ。インテルを5-0で圧倒した一戦は、ルイス・エンリケの指揮の下で急速に進められた改革の集大成だった。

    バルセロナで選手、監督を務めたルイス・エンリケが2023年7月に指揮を執ったとき、メッシは退団したばかりで、ネイマールもサウジアラビアのアル・ヒラルへの移籍に向かっていた。新監督はエンバペを中心にチームの再建を始めることになった。しかし、その裏ではフランス代表主将とレアル・マドリーを巡る長期化した移籍騒動が、就任1年目を通じて問題を引き起こした。PSGに必要だったのは、ロッカールームを支配していたエゴを一掃することだった。

    その後、エンバペはレアル・マドリーで得点ランキングを席巻したものの、チームは主要タイトルを獲得できず、古巣が初の欧州タイトルを手にするのを見届けた。PSGは翌年にも2度目の欧州タイトルを獲得。その直後、エンバペはワールドカップで4位となったフランス代表の一員として記録を塗り替えたが、圧倒的な個の力を手放して攻撃的で止められないチームを築くというルイス・エンリケとPSGの決断の正しさは、いっそう裏付けられた。

    「勝てるチームをつくり、ファンに喜んでもらえるものを届けることに全力を尽くす。それを実現できると確信している」。監督就任時にそう語ったルイス・エンリケは、実際に何ものにも歩みを妨げさせなかった。

    当時、エンバペではなく、多くの人から怠惰でケガが多く、期待外れだと見なされていたデンベレが、2025年9月にバロンドールを手にすると誰が想像しただろうか。失態を繰り返すチームから欧州の揺るぎない王者へ。デンベレはPSGの変貌を体現する存在となった。

  • PSGはいかにしてリーグ・アンの脇役から欧州の強豪と渡り合う存在になったのか

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    AFP

    フランスの強豪はQSIの投資を受け、リーグ・アンとチャンピオンズリーグでの状況が一変した。しかし、夢の実現には何年もかかった。

    カタール・スポーツ・インベストメンツ（QSI）が2011年にPSGを買収するまで、同クラブが欧州の強豪を脅かすことはほとんどなかった。1995年のチャンピオンズリーグ準決勝進出が最高成績で、その後の16年間にグループステージに出場したのはわずか3回。国内でも圧倒的な存在ではなく、リーグ・アン優勝は1986年と1994年の2回だけだった。

    QSIによる改革はすぐに始まった。アントワーヌ・コンブアレ監督は買収から数カ月以内に解任され、その後12年間で解任された7人の監督の最初の一人となった。大型補強も始まり、ズラタン・イブラヒモヴィッチ、アンヘル・ディ・マリア、エディンソン・カバーニ、マルコ・ヴェッラッティ、チアゴ・シウバ、デイビッド・ベッカム、ハビエル・パストーレ、チアゴ・モッタ、ブレーズ・マテュイディらが加入。PSGをリーグ・アンの王者へと押し上げた。

    しかし、欧州の舞台ではスター選手を中心とするチームづくりの限界が露呈した。2012年から2016年にかけて4大会連続で準々決勝敗退を喫した後、最も手痛い崩壊が訪れる。2017年、PSGはパリでメッシ、ネイマール、ルイス・スアレスを擁するバルセロナに4-0で勝利しながら、敵地での第2戦に6-1で敗れた。ルイス・エンリケ監督率いるバルセロナが成し遂げた「レモンターダ」は、チャンピオンズリーグ制覇に必要な粘り強さを、才能だけでは得られないことを示す最も明白な証拠となった。バルセロナはそのシーズン、3冠を達成した。

    エメリ監督率いるチームにとって衝撃的な崩壊であり、PSGには頂点に立つための決定的な方策が欠けているという見方をさらに裏付けるものとなった。

  • 勝てない相手は、買ってしまえ！

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    AFP

    欧州で度重なる失意を味わった後、パリ・サンジェルマンは記録を塗り替える契約でバルセロナからネイマールを獲得した。

    ネイマール獲得に向けた動きは、彼が父親とともにバルセロナのオフィスを訪れ、退団の意向を伝えた有名な場面よりも、ずっと前から始まっていた。2017年夏までに、PSGが象徴的な補強を実現したいという思いは強まっていた。一方、ネイマールもメッシの陰にとどまる限り、バロンドール受賞の夢はかなわないと悟るようになっていた。

    8月にはネイマールの契約解除金2億2200万ユーロがついに支払われた。ラ・リーガは移籍を阻止しようとしたものの、ネイマールは年俸4500万ユーロでフランスの首都へ向かった。PSGはライバルを弱体化させると同時に、メッシとクリスティアーノ・ロナウドに次ぐ世界最高の選手を獲得した。

    「パリ・サンジェルマンの野心、そしてそれがもたらす情熱とエネルギーに引かれて、このクラブに来た。挑戦する準備はできていると感じている」とネイマールは語った。

    ブラジル人選手の類いまれな才能が、まさにPSGに必要なものだと思わせる場面もあった。ネイマールはほぼ毎試合で得点かアシストを記録する素晴らしいスタートを切ったが、2月の負傷によってデビューシーズンは早期に終わった。PSGはモナコに13ポイント差をつけてリーグ・アン優勝を難なく果たし、ネイマールも出場がわずか20試合ながら得点ランキング3位に入った。

    チャンピオンズリーグでは最初の5試合で6得点を挙げ、バルセロナ時代の輝きを再現できそうに見えた。しかし、レアル・マドリーとの決勝トーナメント1回戦第2戦を前に負傷し、PSGは2戦合計2-5で敗退した。翌シーズンにはネイマールを欠いたPSGがマンチェスター・ユナイテッドに対する2-0のリードを守れず、同じラウンドで敗退した。

    新型コロナウイルスのパンデミックに大きく左右された異例の2019-20シーズン、トゥヘル監督の下でPSGは悲願の達成に近づいた。ネイマールが欧州での最初の4試合を欠場したにもかかわらず、エムバペやディ・マリアらの活躍で全勝のスタートを切った。そして今回は、重要な試合で違いを生み出すブラジル人スターの姿があった。

    ボルシア・ドルトムント戦でのネイマールの2得点は、準々決勝進出を決める上で重要だった。一発勝負のアタランタとの準々決勝では、PSGの決勝点に先立つ試合終盤の同点ゴールにも大きく貢献した。RBライプツィヒに3-0で勝利した準決勝でもゴールをアシストしたが、決勝では再びバイエルン・ミュンヘンが高い壁となり、フランスのクラブは0-1で敗れた。

  • さらなるぬか喜び：リオネル・メッシがパリに到着

    初のチャンピオンズリーグ決勝は胸の痛む結末となったが、欧州の頂点に手が届くことを示した。

    翌シーズンもPSGは戦う意欲に満ちていた。ラウンド16ではメッシ擁するバルセロナを2戦合計5-2で圧倒し、準々決勝ではバイエルンに雪辱を果たした。しかし、準決勝では同じく新たな資金力を背景に台頭したマンチェスター・シティに2戦合計1-4で完敗し、またしても壁を越えられなかった。さらに、そのシーズンはリールが首位に立ち、PSGは屈辱的にもリーグ・アンのタイトルを失った。

    この屈辱は受け入れ難いものだった。パルク・デ・プランスを本拠とするチームには大きな起爆剤が必要だった。そしてその夏、生涯に一度とも言える機会が訪れる。バルセロナの財政危機によって、メッシの獲得が可能になったのだ。PSGはすかさず獲得に動き、クラブに関わる誰もが再び夢を描いた。

    メッシは「クラブとそのビジョンは、私の目標と完全に一致している」と語った。「私は［選手やスタッフと］共に、クラブとファンのために素晴らしいものを築く決意をしている」

    アル＝ケライフィ会長もこう付け加えた。「彼は最高レベルで成長を続け、トロフィーを獲得したいという思いを隠さなかった。もちろん、クラブの目標も同じだ。世界最高水準のチームにレオが加わったことは、我々の補強の妥当性と成功を裏付けている。素晴らしい監督とそのスタッフと共に、チームが世界中のサポーターのために歴史をつくる姿を楽しみにしている」

    PSGの元会長ミシェル・ドニゾは、アルゼンチン人選手の加入をクラブの歴史における「頂点」であり、「あらゆる世代のファン、選手、経営陣にとって計り知れない喜び」だと評した。ライバルであるリーグ・アンの各クラブの会長からも、メッシの加入がフランスサッカーにもたらす追い風を歓迎する声が上がった。当時リヨンの会長だったジャン＝ミシェル・オラスは「我々全員が喜んでいる……たとえ我々にとって競争がさらに厳しくなるとしても」と語った。

    スタッド・ランスのジャン＝ピエール・カイヨ会長は「ここ数年、我々が経験してきたすべてのことを経て、サッカーへの愛情が少しずつ薄れ始めていた。我々にはメッシが必要だった。そして彼がここにいる！」と語った。

    PSGには、ドニゾがハーレム・グローブトロッターズのようだと評した攻撃陣がそろった。メッシがバルセロナでともに道を切り開いたネイマールと再会し、驚異的なスピードと決定力を誇るエンバペとも組む。サッカー界は度肝を抜かれるようなプレーを期待した。

    しかし、チームの内側には、この計画は最初から成功の見込みがないと考える者もいた。メッシより1年早くバルセロナからPSGに移籍したラフィーニャによれば、この大型補強は状況をさらに複雑にしただけだった。

    「プレシーズンに全員がそろった最初の練習で、私は『これがうまくいくはずがない』と言った。まずGKから考えてみてほしい。ケイロル・ナバスか［ジャンルイジ・］ドンナルンマか。試合に出られない方は激怒する。口論が起き、監督との話し合いも必要になる」とラフィーニャは語った。

    「守備には、不動の先発で誰にも代えられないマルキーニョス、PSGのアイドルである［プレスネル・］キンペンベ、そしてセルヒオ・ラモスがいる。両サイドにも、それぞれ最高のサイドバックが3人いる。攻撃にはディ・マリア、エンバペ、ネイマール、メッシ。誰を外す？ チーム内での立場を考えればディ・マリアだが、それでも外せるような選手ではない。うまくいくはずがない」

    「監督にとっては不可能だ。選手の顔ぶれ、名前だけなら世界最高のチームだったが、同時にマネジメントは難しかった。私は試合に出ていなかったから、見ていたんだ」

    ラフィーニャの見立ては正しかったのかもしれない。ただ、豊富な才能を生かし切れなかった大きな要因の一つは、メッシのコンディション不良だった。PSGでの最初のシーズンは負傷で欠場する期間が何度もあったが、それでもリーグ・アンでは重要なアシスト源だった。

    2シーズン目には得点もアシストも量産した。それでもチャンピオンズリーグでは、大きな期待を集めた前線の力を引き出し切れなかった。メッシがインテル・マイアミに加入するまでに、PSGはレアル・マドリーとバイエルンにラウンド16で敗退した。いったいすべては何のためだったのか。そう疑問に思う人も少なくなかった。

  • 古きを捨て、ヌイス・エンリケを迎える

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    AFP

    元バルセロナのスーパースターたちが結果を残せず、クラブは数年前にカンプ・ノウに3冠をもたらした監督に目を向けた

    メッシは2年契約を結んだが、結局うまくいかなかった。アルゼンチンの2022年ワールドカップ優勝の立役者は、2023年に移籍金なしでフロリダへ去ることを認められた。2億2200万ユーロで獲得したネイマールもうまくいかず、サウジアラビアへ売却された。PSGはここからどこへ向かうのか。

    狙うべき相手は、バルセロナの3冠達成チームにもう1人いた。

    あの有名な「レモンターダ」でPSGに屈辱を味わわせた立案者にして仕掛け人、ルイス・エンリケだ。

    多くの大物が失敗した場所で、彼は成功できるのか。何しろ、当時のバルセロナで主力だったスター選手のうち2人は、すでにPSGを去っていた。さらに、エンリケの就任1カ月前、エンバペは契約を延長しないとクラブに伝えていた。多くの人々が希望を託したスター選手を失う可能性が、PSGの夏を覆い、新監督の下での最初のシーズンにも影を落とした。

    ルイス・エンリケは就任後初の記者会見で「サッカー選手は利己的だが、賢い。彼らが最高の力を発揮し、大きなタイトルを目指せる舞台を与えなければならない」と語った。しかし、その後の数カ月間、エンバペには利己的なばかりで賢さに欠けるとの批判が向けられた。

    契約延長を拒否したことで、エンバペはその夏のPSGのトレーニングキャンプから外され、シーズン開幕のリーグ・アンの試合も欠場した。それでも、リーグ・アンでの得点記録は驚異的だった。チャンピオンズリーグでは、ボルシア・ドルトムント、ACミラン、ニューカッスルを相手に挙げたゴールがグループステージ突破の鍵となった。続くレアル・ソシエダ戦では、合計スコア4-1の圧勝を主導。準々決勝で、なじみ深い相手であるバルセロナと対戦することになった。

    PSGはホームで3-2と敗れたが、前年夏にバルセロナから加入したデンベレとヴィティーニャの得点で、勝ち抜けの望みをつないだ。ここでルイス・エンリケが大きく動いた。第2戦を前にエンバペと1対1で話し、フランス人選手に求めることをすべて伝えたのだ。

    「マイケル・ジョーダンが好きだと読んだ」と、エンリケは語りかけた。「マイケル・ジョーダンはチームメイトに厳しく発破をかけ、自分も死に物狂いで守備をした。まず人として、そして選手として、君がその手本を示さなければならない」

    さらにこう続けた。「君は並外れた、世界最高クラスの選手だ。それは間違いない。でも、私にはそれだけでは足りない。真のリーダーとは、ゴールでチームを助けられないときにも、重要なあらゆる面で力になる人間だ。この前の試合では、君の相手にハイレベルな選手が2人いた。そんなときこそ君が主導権を握り、こう言うんだ。『みんな！　DFラインの4人はそこにいてくれ。俺がチームメイト2人を連れていく』と。

    「君が1人でプレスをかけるだけでも、ものすごいことだ。でも、ウスマンと［ランダル］コロ・ムアニ、［ブラッドリー］バルコラ、［ゴンサロ］ラモス、あるいはマルコ・アセンシオを巻き込み、君が率先してプレスをかけたら、どうなるか分かるか？　とんでもない力を持つチームになる。

    「ここでリーダーとして、君にそうしてほしい。残された2カ月で、君には堂々と胸を張って去ってほしいんだ、キキ。間違いなくね。でも、そのためにはふさわしい働きをしなければならない。攻撃だけでそれを成し遂げるのではない。攻撃では君が神のような選手だと、私はもう知っている。攻撃で君に並ぶ者はいない。それも分かっている。でも、君が攻撃する日は、守備でも史上最高の選手にならなければならない。それがリーダーだ。それがマイケル・ジョーダンなんだ」

    第2戦の開始12分にハフィーニャがバルセロナのゴールを決めたとき、PSGにとってはまた同じ結末を迎えるかに思われた。だが、デンベレが決め、ヴィティーニャも続いた。合計スコアは4-4。そしてエンバペがPKを決め、PSGをリードに導いた。89分には、乱れたカウンター攻撃からボールを収め、テア・シュテーゲンの守るゴールへシュートを決めた。PSGは準決勝に進み、ボルシア・ドルトムントと対戦することになった。過去の苦い記憶を乗り越え、ついに悲願のタイトルを手にするかと思われたが、エンバペらはドイツのチームに完全に封じ込められた。2試合とも0-1で敗れ、PSGは敗退した。

  • ルイス・エンリケ、自らの革命を完遂

    Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026
    Getty Images Sport

    スペイン人監督はチームの状況を好転させ、チャンピオンズリーグを制するチームを築き上げた。

    その頃には、緊張関係が深まっていた。エムバペの練習への姿勢に不満を抱いていた監督は、しばしば彼を途中交代させ、時にはベンチに置いた。宿敵モナコとの一戦でルイス・エンリケ監督がハーフタイムにエムバペを下げると、選手は後半、チームメイトとともにベンチに座ることを選ばなかった。代わりに、ファンに大きく手を振り、スタンドにいる母親のもとへ向かった。チームメイトはその間、0-0で終わった試合の後半を戦っていた。

    監督とFWの優先順位の違いを、これ以上なく鮮明に示す出来事だった。シーズンが終わる頃には、長年、クラブの野望を実現する鍵と見なされてきたエムバペがフランスの首都を離れ、マドリードへ向かうことに、多くのPSGファンが安堵していた。

    「私はチャンピオンズリーグで優勝するためにここにいるのではない。チームを作るためにここにいる」。エムバペが去った後、2シーズン目を迎える前にルイス・エンリケ監督はそう語った。そして、その両方を成し遂げた。

    エムバペがいなくなったことで、PSGは監督が思い描く集団としての精神に全力を注げるようになった。クヴァラツヘリア、ドゥエ、ジョアン・ネヴェスが加わり、デンベレ、ヴィティーニャ、マルクイーニョス、アクラフ・ハキミ、ヌーノ・メンデスらとともに戦うことになった。PSGには、連動して組織的かつ絶え間なく戦う、精力的なスター選手たちがそろった。

    リーグ・アンでは再び圧倒的な強さを見せ、第31節まで無敗を維持した一方、チャンピオンズリーグでは苦しいスタートを切った。新方式の大会でラウンド16に直接進出できず、ブレストとのプレーオフを経由。これを10-0で制した。その後はアンフィールドでデンベレがチームを救い、リヴァプールとの対戦をPK戦で逆転して制した。

    アストン・ヴィラを僅差で退けると、アーセナルとの準決勝では、チーム全体を重視する姿勢がもたらす効果が際立った。第1戦で1-0のリードを手にしてパリに戻ると、ファビアン・ルイスとハキミのゴールでインテルとの決勝に駒を進めた。

    ミュンヘンで行われた2025年の決勝は歴史的な一戦となった。PSGはセリエA王者を完全に圧倒。インテルの中盤と守備陣にまったく休む間を与えなかった。ドゥエが2得点を挙げ、クヴァラツヘリアとハキミもゴールで決定的な役割を果たした一方、デンベレは前線からのプレスを率いた。若きスター、セニー・マユルが終盤のゴールで締めくくり、チャンピオンズリーグ決勝史上最大の得点差となる5-0で勝利した。

    異論の余地はなかった。PSGは優勝にふさわしかった。その胸躍るスタイルは、ルイス・エンリケ監督の勇気と、自らの構想を貫く姿勢の成果だった。

    PSGの元スター選手、ベッカムはアル＝ヘライフィ会長から聞いた興味深い話を披露した。「ルイス・エンリケが来てからの最初の1年間、彼はほぼ毎晩、新しい練習施設に泊まり込んでいた。チームをどのような姿にしたいか、どうプレーさせたいか、誰を必要としているか、どこへ向かうのか、未来はどのようなものになるのかを考えていた。ナセルは、あんな姿は見たことがないと言っていた」

    9月にはデンベレが世界最高の選手に選ばれ、さらにPSGの選手4人がランキングのトップ10入りを果たした。PSG勢の躍進と、エムバペが7位だったことは、ルイス・エンリケ監督がパリに根付かせたチーム精神を象徴していた。

    驚くべきことに、フランスの強豪の躍進はそこで止まらず、今も続いている。昨季もチャンピオンズリーグで驚異的な戦いを見せ、リーグフェーズで再びバルセロナを破ると、モナコ、チェルシー、リヴァプール、バイエルンも退けた。アーセナルとの決勝は厳しい戦いになったが、ルイス・エンリケ監督のチームには今回も、勝利をつかむために必要な粘り強さと互いへの信頼があった。

    監督は自らの信念を貫き、猛々しく容赦のないチームを作り上げた。メッシ、エムバペ、ネイマールのようなビッグスターだけでは限界がある。鍵を握るのはチーム全体の力だ。

    「監督として、彼には一つの道を選ぶリーダーシップがあった。反対の声がどれほど大きくても、その道を進み続け、あのような形で勝利を収めた」。今年の欧州大会決勝を前に、ミケル・アルテタ監督はそう語った。

    「彼は誰にとっても模範だ」