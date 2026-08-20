初のチャンピオンズリーグ決勝は胸の痛む結末となったが、欧州の頂点に手が届くことを示した。

翌シーズンもPSGは戦う意欲に満ちていた。ラウンド16ではメッシ擁するバルセロナを2戦合計5-2で圧倒し、準々決勝ではバイエルンに雪辱を果たした。しかし、準決勝では同じく新たな資金力を背景に台頭したマンチェスター・シティに2戦合計1-4で完敗し、またしても壁を越えられなかった。さらに、そのシーズンはリールが首位に立ち、PSGは屈辱的にもリーグ・アンのタイトルを失った。

この屈辱は受け入れ難いものだった。パルク・デ・プランスを本拠とするチームには大きな起爆剤が必要だった。そしてその夏、生涯に一度とも言える機会が訪れる。バルセロナの財政危機によって、メッシの獲得が可能になったのだ。PSGはすかさず獲得に動き、クラブに関わる誰もが再び夢を描いた。

メッシは「クラブとそのビジョンは、私の目標と完全に一致している」と語った。「私は［選手やスタッフと］共に、クラブとファンのために素晴らしいものを築く決意をしている」

アル＝ケライフィ会長もこう付け加えた。「彼は最高レベルで成長を続け、トロフィーを獲得したいという思いを隠さなかった。もちろん、クラブの目標も同じだ。世界最高水準のチームにレオが加わったことは、我々の補強の妥当性と成功を裏付けている。素晴らしい監督とそのスタッフと共に、チームが世界中のサポーターのために歴史をつくる姿を楽しみにしている」

PSGの元会長ミシェル・ドニゾは、アルゼンチン人選手の加入をクラブの歴史における「頂点」であり、「あらゆる世代のファン、選手、経営陣にとって計り知れない喜び」だと評した。ライバルであるリーグ・アンの各クラブの会長からも、メッシの加入がフランスサッカーにもたらす追い風を歓迎する声が上がった。当時リヨンの会長だったジャン＝ミシェル・オラスは「我々全員が喜んでいる……たとえ我々にとって競争がさらに厳しくなるとしても」と語った。

スタッド・ランスのジャン＝ピエール・カイヨ会長は「ここ数年、我々が経験してきたすべてのことを経て、サッカーへの愛情が少しずつ薄れ始めていた。我々にはメッシが必要だった。そして彼がここにいる！」と語った。

PSGには、ドニゾがハーレム・グローブトロッターズのようだと評した攻撃陣がそろった。メッシがバルセロナでともに道を切り開いたネイマールと再会し、驚異的なスピードと決定力を誇るエンバペとも組む。サッカー界は度肝を抜かれるようなプレーを期待した。

しかし、チームの内側には、この計画は最初から成功の見込みがないと考える者もいた。メッシより1年早くバルセロナからPSGに移籍したラフィーニャによれば、この大型補強は状況をさらに複雑にしただけだった。

「プレシーズンに全員がそろった最初の練習で、私は『これがうまくいくはずがない』と言った。まずGKから考えてみてほしい。ケイロル・ナバスか［ジャンルイジ・］ドンナルンマか。試合に出られない方は激怒する。口論が起き、監督との話し合いも必要になる」とラフィーニャは語った。

「守備には、不動の先発で誰にも代えられないマルキーニョス、PSGのアイドルである［プレスネル・］キンペンベ、そしてセルヒオ・ラモスがいる。両サイドにも、それぞれ最高のサイドバックが3人いる。攻撃にはディ・マリア、エンバペ、ネイマール、メッシ。誰を外す？ チーム内での立場を考えればディ・マリアだが、それでも外せるような選手ではない。うまくいくはずがない」

「監督にとっては不可能だ。選手の顔ぶれ、名前だけなら世界最高のチームだったが、同時にマネジメントは難しかった。私は試合に出ていなかったから、見ていたんだ」

ラフィーニャの見立ては正しかったのかもしれない。ただ、豊富な才能を生かし切れなかった大きな要因の一つは、メッシのコンディション不良だった。PSGでの最初のシーズンは負傷で欠場する期間が何度もあったが、それでもリーグ・アンでは重要なアシスト源だった。

2シーズン目には得点もアシストも量産した。それでもチャンピオンズリーグでは、大きな期待を集めた前線の力を引き出し切れなかった。メッシがインテル・マイアミに加入するまでに、PSGはレアル・マドリーとバイエルンにラウンド16で敗退した。いったいすべては何のためだったのか。そう疑問に思う人も少なくなかった。