ルイス・エンリケがガラクティコスから下部組織育ちのスター軍団、そしてチャンピオンズリーグ王者へと築き上げた再建劇
リオネル・メッシが2021年夏、バルセロナからフリートランスファーでパリ・サンジェルマンに加入した時、フランスの首都は楽観論の津波に包まれた。ついに最後のピースが揃った。PSGを支えるファンはそう信じた。ナーセル・アル・ケライフィ会長が熱狂する群衆の前で究極のギャラクティコ加入をお披露目すると、メッシ、ネイマール、キリアン・エムバペがフランス王者のユニフォーム姿で、あの有名なチャンピオンズリーグのトロフィーを囲んで立つ光景がサポーターの脳裏に浮かんだ。長年抱いてきた欧州制覇の夢は、もう目前にあるように思われた。
だが、その夢が現実となったのは4年後のことだった。しかも3人のスーパースター全員がフランスを去った後だった。ウスマン・デンベレ、フヴィチャ・クワラツヘリア、デジレ・ドゥエを擁する、完璧に設計され、見ていて胸が高鳴るチームがついにその夢をかなえたのである。インテルを5-0で粉砕した衝撃の一戦は、ルイス・エンリケの指揮下で進められた電光石火の改革の集大成だった。
元バルセロナの選手であり監督でもあったルイス・エンリケが2023年7月に指揮官へ就任した時、メッシはちょうど退団したばかりで、ネイマールはアル・ヒラル加入に向けてサウジアラビアへ向かっていた。新指揮官はエムバペを再建の中心に据えてスタートを切ることになった。しかしその裏では、フランス代表主将とレアル・マドリーを巡る長引く移籍騒動が、就任1年目を通じて問題を引き起こしていた。PSGに必要だったのは、更衣室を支配していたエゴを完全に一掃することだった。
そのFWは、主要タイトルを獲得できなかったレアル・マドリーで得点ランキングを席巻した一方、自身の古巣がクラブ史上初の欧州タイトルを手にするのを見届けることになった。そして翌年、PSGは2度目の欧州制覇も成し遂げる。その直後、エムバペは4位に終わったフランス代表の一員としてワールドカップで記録を打ち立てたが、それはルイス・エンリケとPSGが、卓越した個の質を犠牲にしてでも、攻撃的で止められない集団を築くという決断を下したことの正しさを、さらに裏づけるものとなった。
「私は勝てるチームを作ることに全力を尽くす。その実現に何の疑いもないし、ファンが喜ぶものを届けられると確信している」。ルイス・エンリケは監督就任時にそう語っていた。そして実際、その道を阻むものを何ひとつ許さなかった。
あの時、デンベレが2025年9月にバロンドールを手にするなど、誰が想像しただろうか。怠惰で、ケガが多く、期待外れだと多くの人に切り捨てられていた彼が、エムバペではなく、欧州で常につまずく存在から文句なしの王者へと変貌したPSGの象徴として、その栄誉をつかむことになるとは。
PSGはいかにしてリーグ・アンのその他大勢から欧州の強豪と渡り合う存在になったのか
カタール・スポーツ・インベストメンツ（QSI）が2011年にPSGを買収する前、このクラブが欧州のトップ勢を脅かすことはほとんどなかった。最高到達点は1995年のチャンピオンズリーグ準決勝で、その後16年間でグループステージに出場したのはわずか3回だけだった。国内でも支配的ではなく、リーグ・アン優勝は2回（1986年、1994年）にとどまっていた。
QSIによる革命は即座に始まった。アントワーヌ・コンブアレは数カ月のうちに解任され、これはその後12年間で解任された7人の指揮官の最初の1人となった。そして大型補強が始まった。ズラタン・イブラヒモビッチ、アンヘル・ディ・マリア、エディンソン・カバーニ、マルコ・ヴェッラッティ、チアゴ・シウバ、デイビッド・ベッカム、ハビエル・パストーレ、チアゴ・モッタ、ブレーズ・マテュイディらが加わり、PSGをリーグ・アンの王者へと変えていった。
しかし欧州の舞台は、スター依存のモデルの限界を露呈させた。2012年から2016年にかけて4年連続で準々決勝敗退を喫した後、最も深刻な崩壊が訪れる。2017年、パリでメッシ、ネイマール、ルイス・スアレスを擁するバルセロナに4-0で勝利したPSGは、敵地での第2戦を1-6で落とした。ルイス・エンリケ率いるバルセロナが成し遂げた「レモンターダ」は、才能だけではチャンピオンズリーグ制覇に必要な粘り強さをもたらせないことを最も明確に示す証拠となった。バルセロナはそのシーズン、3冠を達成した。
それはエメリ率いるチームにとって驚くべき崩壊であり、PSGには頂点まで勝ち進むために必要な魔法の方程式が欠けているという見方を、さらに裏づけるものとなった。
勝てないなら、買ってしまえ！
ネイマール獲得への動きは、彼が父親とともにバルセロナのオフィスを訪れ、退団を望んでいるとクラブに伝えた有名な場面よりもはるか以前から始まっていた。2017年夏までに、看板級の補強を実現したいという彼らの熱意は高まり、同時にネイマールも、メッシの影に埋もれたままではバロンドールの夢が決してかなわないと悟るようになっていた。
ネイマールの2億2200万ユーロの契約解除条項はついに8月に支払われ、ラ・リーガが移籍阻止を試みたにもかかわらず、彼は年俸4500万ユーロでフランスの首都へ向かった。PSGはライバルを弱体化させると同時に、メッシとクリスティアーノ・ロナウドに次ぐ世界最高の選手を獲得するという二重の成果を手にした。
「パリ・サンジェルマンの野心に引かれて、このクラブに魅力を感じた。それに加えて、そこに伴う情熱とエネルギーにも惹かれた」と彼は語った。「この挑戦を受ける準備はできている」
時に、このブラジル人の天才性はまさに彼らが必要としていたものに見えた。彼は驚異的なスタートを切り、ほぼ毎試合で得点かアシストを記録したが、デビューシーズンは2月の負傷によって短縮された。それでもPSGはモナコに勝ち点13差をつけてリーグ・アン優勝を悠々と果たし、ネイマールはわずか20試合の出場ながら得点ランキング3位でシーズンを終えた。
チャンピオンズリーグ最初の5試合で6ゴールを挙げ、バルセロナ時代の魔法を再現できるようにも見えたが、その負傷はレアル・マドリーとのラウンド16第2戦の前に起こり、チームは2戦合計2-5で敗退した。続くシーズンには、ネイマール不在のPSGがマンチェスター・ユナイテッド相手に2-0のリードをひっくり返され、同じラウンドで姿を消した。
トゥヘルの下で、コロナ禍の影響を大きく受けた異例の2019-20シーズンに、彼らはその壁を破りかけた。欧州での最初の4試合をネイマール抜きで戦ったにもかかわらず、エンバペ、ディ・マリアらが完璧なスタートを切り、今回はブラジル人スターが重要な試合で違いを生み出す存在となった。
ボルシア・ドルトムント戦での2ゴールは準々決勝進出を決めるうえで極めて重要だった。続くアタランタとの一発勝負では、PSGの終盤の同点弾、そしてその後の決勝点の場面で彼が重要な役割を果たした。準決勝のRBライプツィヒ戦でも3-0の勝利で1得点をお膳立てしたが、再びバイエルンの壁は高く、フランス勢は決勝で0-1と敗れた。
またもぬか喜びに終わるのか。リオネル・メッシがパリに到着
クラブ史上初のチャンピオンズリーグ決勝進出は胸が張り裂けるような結末に終わったが、欧州制覇が実現可能であることを示すものでもあった。
PSGは翌シーズンも再び戦う準備ができているように見えた。ラウンド16ではメッシのバルセロナを2試合合計5-2で圧倒し、準々決勝ではバイエルンに雪辱を果たした。しかし、またしても限界にぶつかり、準決勝では同じ新興資本クラブのマンチェスター・シティに2試合合計4-1で粉砕された。そのシーズン、PSGはリールに首位を譲ってリーグ・アンのタイトルも失っており、その屈辱はいっそう際立った。
この屈辱は受け入れ難いものだった。パルク・デ・プランスのチームには大きなてこ入れが必要であり、その夏には一世一代の好機が訪れた。バルセロナの財政危機の中で、メッシが獲得可能になったのだ。PSGはすかさず動き、クラブに関わる者たちは再び夢を見ることになった。
メッシは「クラブとそのビジョンは、私の野心と完全に調和している」と語った。「［選手やスタッフ］とともに、クラブとファンのために偉大なものを築き上げる決意だ」。
アル・ケライフィは次のように付け加えた。「彼は最高レベルで成長を続け、タイトルを勝ち取りたいという願望を隠さなかった。クラブの野心も、もちろんまったく同じだ。レオが我々のワールドクラスのチームに加わることで、補強の妥当性と成功が改めて証明された。偉大な監督とそのスタッフとともに、世界中のすべてのサポーターのために、このチームが歴史をつくるのを見るのを楽しみにしている」
元PSG会長のミシェル・ドゥニゾは、このアルゼンチン代表の加入をクラブ史の「頂点」であり、「あらゆる世代のファン、選手、経営陣にとって計り知れない喜び」だと呼んだ。ライバルクラブのリーグ・アン会長たちも、彼の加入がフランスサッカーにもたらす後押しを支持する声を上げた。当時リヨン会長だったジャン＝ミシェル・オラスは、「我々は皆、とても喜んでいる……たとえ我々にとって競争がさらに難しくなるとしても」と話した。
スタッド・ランス会長のジャン＝ピエール・カイヨは「ここ数年、私たちが経験してきたすべてのことの後で、少しずつ愛情の欠如が忍び寄ってきていた。私たちにはメッシが必要だったし、彼はここに来た！」と語った。
PSGは、ドゥニゾがハーレム・グローブトロッターズさながらと表現した攻撃陣を擁しており、メッシがバルセロナ時代の先駆者ネイマールと再会し、快速かつ決定力の高いエムバペとコンビを組むことで、サッカー界は衝撃的な何かを期待した。
だが、内部の一部では、このプロジェクトは最初から失敗する運命にあったと見られていた。メッシより1年前にバルセロナからPSGへ移籍していたラフィーニャによれば、この目玉補強は状況をさらに複雑にしただけだった。
彼は「プレシーズン、全員がそろった最初のトレーニングで、私は『これはどう考えても機能しない』と言った。まずGKだ。ケイロル・ナバスか、［ジャンルイジ］ドンナルンマか。出られない方は激怒する。言い争いになり、監督との話し合いも起きる」と振り返った。
「守備では、先発のマルキーニョスは誰にも代えられないし、PSGの象徴である［プレスネル］キンペンベ、そしてセルヒオ・ラモスがいる。両サイドバックもそれぞれ最高の3人がいる。攻撃ではディ・マリア、エムバペ、ネイマール、そしてメッシだ。誰を外すんだ？ チーム内での立場を考えればディ・マリアだが、それでも外せるような選手ではない。機能するはずがない。
「監督にとっては不可能だ。選手の質や名前という点では世界最高のチームだったが、同時にマネジメントは難しかった。私は出場していなかったから、見ていたんだ」
彼の見立ては正しかったのかもしれない。しかし、その豊富なタレントを生かし切れなかった要因の一つは、メッシのコンディション面の問題だった。PSGでの最初のシーズン、彼は度々負傷離脱を強いられたが、それでもリーグ・アンではアシストの重要な供給源であり続けた。
2年目には得点でもアシストでも圧巻の働きを見せた。それでも、チャンピオンズリーグでは大きな期待を集めた前線から最高のパフォーマンスを引き出すことができなかった。レアル・マドリーとバイエルンにいずれもラウンド16で敗れ、メッシはその後インテル・マイアミへ移籍した。そして多くの人々に、すべては何のためだったのかという疑問を残した。
古きを捨て、新たに迎えるのはヌイス・エンリケだ
メッシは2年契約を結んで加入したが、結局うまくいかなかった。2023年には、アルゼンチンの2022年ワールドカップ優勝の英雄であるラ・プルガが、フリーでフロリダへ去ることを認められた。2億2200万ユーロで獲得したネイマールも期待通りにはいかず、サウジアラビアへ売却された。では、PSGはここからどこへ向かうのか。
狙うべき、バルセロナの三冠達成チームの最後の1ピースが残っていた。
あの有名な『レモンターダ』という屈辱を演出した設計者であり首謀者、ルイス・エンリケである。
これほど多くのビッグネームが失敗した場所で、彼は成功できるのか。しかも、あのバルセロナのチームにおける主力2人はすでに去っていた。加えて、彼の就任1カ月前にはムバッペがクラブに対し、契約延長をしない意向を伝えていた。多くの人が希望を託していたスターを失うかもしれないという見通しは、PSGの夏を支配し、新指揮官の下での最初のシーズンを悩ませた。
ルイス・エンリケは最初の記者会見で「サッカー選手は利己的だが賢い。彼らがベストを尽くし、大きなタイトルを狙える舞台を与えなければならない」と語った。だがその後の数カ月、ムバッペは賢さよりも利己心ばかりだと非難された。
契約延長への署名を拒否したことで、彼はその夏のPSGのトレーニングキャンプから外され、リーグ・アン開幕戦すら欠場した。それでもリーグ・アンでの得点記録は驚異的で、ボルシア・ドルトムント、ACミラン、ニューカッスル戦でのゴールはチャンピオンズリーグのグループステージ突破の鍵となった。その後、レアル・ソシエダを2試合合計4-1で粉砕する流れを主導し、準々決勝では見慣れた敵、バルセロナとの対戦が決まった。
前夏にバルセロナから加入したばかりのデンベレとヴィティーニャが、ホームで3-2と敗れながらもPSGを踏みとどまらせた。ここでルイス・エンリケの大きな介入があった。第2戦を前に、彼はムバッペと1対1で向き合い、フランス代表FWにすべてをぶつけた。
「君はマイケル・ジョーダンが好きだと読んだ」と彼は伝えた。「マイケル・ジョーダンは仲間のキンタマをつかんででも、死にものぐるいで守備をした。人としても選手としても、まず君がその手本を示さなければならない」
さらにこう続けた。「君は現象的な存在で、ワールドクラスの選手だ。それに疑いはない。だが、それでは私には十分ではない。本当のリーダーとは、ゴールで助けられない時、なぜならこの前は相手にハイレベルな選手が2人いたからだが、それでも重要なあらゆる面でチームを助ける者のことだ。自分が責任を引き受けて、こう言うんだ。『みんな！ 守備ラインはそこにいろ、4人全員だ。自分が2人のチームメートを受け持つ』と。
「なぜなら、君が1人でプレスをかけるだけでもとんでもなく素晴らしい。だが、そこにウスマンや［ランダル］・コロ・ムアニ、［ブラッドリー］・バルコラ、［ゴンサロ］・ラモス、あるいはマルコ・アセンシオも連れていき、自分が手本となってプレスをかければ、何が手に入るか分かるか？ とてつもないマシンのようなチームだ。
「ここでリーダーとしての君に見たいのはそれだ。残り2カ月で、正面玄関から胸を張って去る姿を見せてほしい、キキ。疑いはない。だが、そのためには勝ち取らなければならない。そして、それは攻撃で勝ち取るものではない。攻撃については、君が神であることを私はすでに知っている。攻撃では、君に匹敵する者はいない。それも分かっている。だが、攻撃しながら、なおかつ守備でも史上最高の選手でなければならない日が来る。その時こそリーダーだ。それがマイケル・ジョーダンだ」
第2戦の12分にラフィーニャがバルセロナのために得点した時、PSGにとってはまたいつもの展開に見えた。だが、その後デンベレが決めた。ヴィティーニャも決めた。2戦合計は4-4。そしてどうなったか。ムバッペがPKを決め、チームにリードをもたらした。89分には乱れたカウンターを立て直してテア・シュテーゲンの先へシュートを突き刺し、チームを準決勝へ導いた。相手はボルシア・ドルトムントだった。PSGがついに心の悪魔を克服し、ビッグタイトル獲得へ進む準備が整ったかに見えたその時、ムバッペらはドイツ勢に完全に封じ込まれ、2試合とも1-0で敗れて敗退した。
ルイス・エンリケが自身の改革を完成させる
その頃には、緊張感は高まり続けていた。ムバッペの仕事ぶりに不満を抱いていた指揮官は、しばしばムバッペを途中交代させ、ときにはベンチに置くこともあった。ルイス・エンリケが宿敵モナコとの一戦でハーフタイムに彼を下げた際、その選手はチームメートとともにベンチへ向かうことを選ばなかった。代わりに、ファンへ手を振り、スタンドで母親と合流する姿を大げさに見せつけた。一方でチームメートは、0-0の引き分けに終わったその試合の後半を戦っていた。
それは、指揮官とFWの優先順位の違いを完璧に示す場面だった。シーズンが終わる頃には、長らくクラブの野望をかなえる鍵と見なされてきたムバッペが、フランスの首都を離れてマドリードへ向かうことに、多くのPSGファンが安堵していた。
「私はチャンピオンズリーグで優勝するためにここにいるのではない。チームを作るためにここにいる」ムバッペ退団後、2年目のシーズンを前にルイス・エンリケはそう語った。そして彼は、その両方を成し遂げた。
ムバッペが去ったことで、PSGは指揮官が思い描く集団精神に完全に集中できるようになった。クバラツヘリア、ドゥエ、ジョアン・ネヴェスが加わり、デンベレ、ヴィティーニャ、マルキーニョス、アクラフ・ハキミ、ヌーノ・メンデスらと合流。こうしてPSGは、豊富な運動量を誇るスターたちを擁し、組織され、容赦なく戦い続ける集団となった。
リーグ・アンでは再び圧倒的な強さを見せ、31節まで無敗を維持した一方で、チャンピオンズリーグは厳しいスタートとなった。新フォーマットでベスト16にストレートインすることはできず、代わりにブレストとのプレーオフに回り、そこで10-0の勝利を収めた。その後、アンフィールドではデンベレの一撃で息を吹き返し、リヴァプールをPK戦の末に下した。
アストン・ヴィラを辛くも退けると、集団への意識がもたらす効果はアーセナルとの準決勝で際立った。第1戦を1-0で制してパリに戻ると、ファビアン・ルイスとハキミのゴールでインテルとの決勝へ駒を進めた。
2025年のミュンヘン決勝は歴史的な一戦となった。PSGはセリエA王者を完全に圧倒。インテルの中盤と最終ラインにまったく休む暇を与えなかった。ドゥエの2得点に加え、クバラツヘリアとハキミもゴールを決めて勝利の立役者となり、デンベレは前線からのハイプレスをけん引した。若きスター、セニー・マユルが終盤に追加点を決め、5-0。これはチャンピオンズリーグ決勝史上最大得点差での勝利となった。
誰も異論は唱えられなかった。PSGこそがふさわしい勝者だった。ルイス・エンリケの勇気と、自らのビジョンへの献身が生んだ、胸躍るスタイルの結実だった。
元PSGのスター、ベッカムは会長アル・ケライフィについて示唆に富むエピソードを明かし、こう語っている。「ルイス・エンリケが来て最初の1年、彼は事実上ほぼ毎晩、新しいトレーニング施設で寝泊まりしていた。チームをどういう姿にしたいのか、どうプレーさせたいのか、誰を欲しているのか、どこへ向かうのか、未来がどう見えるのか、そのために働いていた。ナセルは、こんなものは見たことがないと言っていた」
9月になると、デンベレは世界最高の選手に選ばれ、さらに4人のPSG選手がランキングのトップ10入りを果たした。その支配ぶり、そしてムバッペの7位という結果は、ルイス・エンリケがパリに根づかせたチーム第一の姿勢を象徴していた。
驚くべきことに、フランス王者の躍進はそこで止まらず、今なお止まっていない。前季のチャンピオンズリーグでも再び圧巻の強さを見せ、リーグフェーズで再びバルセロナを破ると、モナコ、チェルシー、リヴァプール、バイエルンを次々となぎ倒した。アーセナルとの決勝は粘り強さを問われる難しい戦いとなったが、今回もルイス・エンリケのチームには、それをやり切るだけの強さと互いへの信頼があった。
指揮官は自らの信念を貫き、獰猛かつ容赦ないチームを作り上げた。メッシ、ムバッペ、ネイマールのようなビッグスターだけでは行けるところに限界がある。しかし、鍵を握るのは集団だ。
「指導者としての彼は、一つの道を進むリーダーシップを持ち、自分に逆風となるあらゆる雑音がある中でもその道を進み続け、最終的にあのように勝利をつかんだ人物だ」ミケル・アルテタは今年の欧州決勝を前にそう語った。
「彼はすべての人にとっての模範だ」