クラブ史上初のチャンピオンズリーグ決勝進出は胸が張り裂けるような結末に終わったが、欧州制覇が実現可能であることを示すものでもあった。

PSGは翌シーズンも再び戦う準備ができているように見えた。ラウンド16ではメッシのバルセロナを2試合合計5-2で圧倒し、準々決勝ではバイエルンに雪辱を果たした。しかし、またしても限界にぶつかり、準決勝では同じ新興資本クラブのマンチェスター・シティに2試合合計4-1で粉砕された。そのシーズン、PSGはリールに首位を譲ってリーグ・アンのタイトルも失っており、その屈辱はいっそう際立った。

この屈辱は受け入れ難いものだった。パルク・デ・プランスのチームには大きなてこ入れが必要であり、その夏には一世一代の好機が訪れた。バルセロナの財政危機の中で、メッシが獲得可能になったのだ。PSGはすかさず動き、クラブに関わる者たちは再び夢を見ることになった。

メッシは「クラブとそのビジョンは、私の野心と完全に調和している」と語った。「［選手やスタッフ］とともに、クラブとファンのために偉大なものを築き上げる決意だ」。

アル・ケライフィは次のように付け加えた。「彼は最高レベルで成長を続け、タイトルを勝ち取りたいという願望を隠さなかった。クラブの野心も、もちろんまったく同じだ。レオが我々のワールドクラスのチームに加わることで、補強の妥当性と成功が改めて証明された。偉大な監督とそのスタッフとともに、世界中のすべてのサポーターのために、このチームが歴史をつくるのを見るのを楽しみにしている」

元PSG会長のミシェル・ドゥニゾは、このアルゼンチン代表の加入をクラブ史の「頂点」であり、「あらゆる世代のファン、選手、経営陣にとって計り知れない喜び」だと呼んだ。ライバルクラブのリーグ・アン会長たちも、彼の加入がフランスサッカーにもたらす後押しを支持する声を上げた。当時リヨン会長だったジャン＝ミシェル・オラスは、「我々は皆、とても喜んでいる……たとえ我々にとって競争がさらに難しくなるとしても」と話した。

スタッド・ランス会長のジャン＝ピエール・カイヨは「ここ数年、私たちが経験してきたすべてのことの後で、少しずつ愛情の欠如が忍び寄ってきていた。私たちにはメッシが必要だったし、彼はここに来た！」と語った。

PSGは、ドゥニゾがハーレム・グローブトロッターズさながらと表現した攻撃陣を擁しており、メッシがバルセロナ時代の先駆者ネイマールと再会し、快速かつ決定力の高いエムバペとコンビを組むことで、サッカー界は衝撃的な何かを期待した。

だが、内部の一部では、このプロジェクトは最初から失敗する運命にあったと見られていた。メッシより1年前にバルセロナからPSGへ移籍していたラフィーニャによれば、この目玉補強は状況をさらに複雑にしただけだった。

彼は「プレシーズン、全員がそろった最初のトレーニングで、私は『これはどう考えても機能しない』と言った。まずGKだ。ケイロル・ナバスか、［ジャンルイジ］ドンナルンマか。出られない方は激怒する。言い争いになり、監督との話し合いも起きる」と振り返った。

「守備では、先発のマルキーニョスは誰にも代えられないし、PSGの象徴である［プレスネル］キンペンベ、そしてセルヒオ・ラモスがいる。両サイドバックもそれぞれ最高の3人がいる。攻撃ではディ・マリア、エムバペ、ネイマール、そしてメッシだ。誰を外すんだ？ チーム内での立場を考えればディ・マリアだが、それでも外せるような選手ではない。機能するはずがない。

「監督にとっては不可能だ。選手の質や名前という点では世界最高のチームだったが、同時にマネジメントは難しかった。私は出場していなかったから、見ていたんだ」

彼の見立ては正しかったのかもしれない。しかし、その豊富なタレントを生かし切れなかった要因の一つは、メッシのコンディション面の問題だった。PSGでの最初のシーズン、彼は度々負傷離脱を強いられたが、それでもリーグ・アンではアシストの重要な供給源であり続けた。

2年目には得点でもアシストでも圧巻の働きを見せた。それでも、チャンピオンズリーグでは大きな期待を集めた前線から最高のパフォーマンスを引き出すことができなかった。レアル・マドリーとバイエルンにいずれもラウンド16で敗れ、メッシはその後インテル・マイアミへ移籍した。そして多くの人々に、すべては何のためだったのかという疑問を残した。