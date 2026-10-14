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Martinez rant can't go unpunished_1-1.jpgGetty/GOAL

リサンドロ・マルティネスはマンチェスター・ユナイテッドのファンなら誰もが思っていたことを口にした。だが、卑怯でクリスティアーノ・ロナウドを思わせるような感情的な発言を、処分せずに済ませるわけにはいかない

アルゼンチン代表選手はマンチェスター・ユナイテッドの直近の敗戦後、クラブ首脳陣を痛烈に批判した。だが、結局それはマイケル・キャリックの助けにはならない。

James Westwood
翻訳者：

  • 「今夜、監督や選手のせいにするのは簡単だ。だが、ほかの部分にも目を向けなければならない」。火曜日に行われたチャンピオンズリーグでマンチェスター・ユナイテッドがアトレティコ・マドリーに0-2で敗れた後、リサンドロ・マルティネスはアマゾン・プライムで異例の激しい発言をした。「もっと投資してほしいかといえば、100％そうだ。テクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックスにはもっとやってほしい。正直に言えば、僕たち選手ももっとやらなければならない。だが、こういう夜に備えるため、戦力の厚いチームをつくることも重要だ。昨季は僕たちにできることをすべてやり、素晴らしいチームをつくるための土台を築いた」

    正式な監督として2年契約を結んだマイケル・キャリックが、夏の移籍市場で十分な補強を受けられたと思うかと問われると、マルティネスはこう続けた。「そうは思わない。彼はベストを尽くしている。シーズンは毎年違う。昨季やったことにとどまっていてはだめだ。相手チームは僕たちの戦い方も、細部まで分かっている。次のシーズンに変化を加えなければ、大きな問題になる。何度も何度も監督を代え続けることはできない。ほかの部分はどうなんだ？」

    マルティネスの見解に同意しないユナイテッドのファンを探す方が難しいだろう。キャリックは1月にルベン・アモリムの後任となり、チームをプレミアリーグ3位に導いた。しかし今季は、全大会を通じて開幕から9試合でわずか2勝にとどまっている。

    欧州大会への出場に伴う試合数の大幅な増加に対応するには、ユナイテッドの選手層が薄すぎるというマルティネスの指摘はまったく正しい。すでにカラバオカップではブライトンに衝撃的な形で敗れており、今季タイトル獲得に近づくだけでも奇跡だろう。キャリックも解任は時間の問題に見える。

    この状況についてはオールド・トラッフォードの首脳陣が責任の大半を負うべきだが、責任のすべてを負うわけではない。選手たちのプレーは求められる最低限の水準を大きく下回っており、マルティネスも人のことを言える立場ではない。チームで彼ほどひどいプレーをしている選手はいないからだ。彼の発言を不問に付すことはできない。結局のところ、チームの雰囲気をさらに悪化させ、立て直しを図るキャリックの取り組みから注目をそらす騒ぎを生むだけだからだ。

  • 視点が必要

    Newcastle United v Manchester United - Premier League
    Getty Images Sport

    ユナイテッドには、首脳陣の無能ぶりにもかかわらず、現状よりはるかに良い成績を残せるだけの戦力がある。

    しかも、その発言は周到に準備されていたように感じられた。マルティネスはマイクを向けられる前から明らかに不満をぶちまけたがっており、今季のユナイテッドの試合後に毎回SNS上にあふれていたサポーターの苛立ちを、ほぼそのまま繰り返したにすぎない。

    その不満が正当であることに疑いはない。ユナイテッドが夏の移籍市場で投じたのはわずか1億5500万ポンド（2億600万ドル）。主なライバルのいずれよりも大幅に少なく、その全額が中盤の補強に費やされた。ユーリ・ティーレマンスは3500万ポンド（4600万ドル）で獲得できたお買い得な選手だったが、29歳ですでにピークを過ぎたと見ることも十分できる。一方、チェルシーで戦力外とされたアンドレイ・サントスを5000万ポンド（6600万ドル）で獲得したことには、まったく納得がいかない。新加入選手で長期的な戦力になりそうなのはカルロス・バレバだけだが、ブライトンでの2025-26シーズンが散々だった選手に7000万ポンド（9300万ドル）を投じたのは払い過ぎだった。

    3人とも、カゼミーロが両ペナルティーエリアで見せていた得点の脅威と空中戦の強さをもたらすことはできない。中盤の刷新は、よく見積もっても平凡なものだった。その一方で、さらに補強が急務だったセンターフォワードと左サイドバックは手つかずのままだった。ベンヤミン・シェシュコはまだフィジカル面でも技術面でも最前線を担うには不十分で、ルーク・ショーの体は週3試合の出場に耐えられない。

    マタイス・デ・リフトの慢性的な背中のケガ、ハリー・マグワイアの機動力のさらなる低下、そしてマルティネスの不安定さを考えれば、経験豊富なセンターバックをもう1人獲得するのも賢明だったはずだ。だが、そうした事情をすべて考慮しても、8月以降のユナイテッドの成績を正当化することはできない。

    チームの顔ぶれは、5月にキャリックが率いていた時から大きくは変わっていない。しかもプレミアリーグ開幕からの対戦日程は、統計上最も易しいものだった。そこには昇格組のハル・シティ、イプスウィッチとの連戦や、エヴァートン、フラムとのアウェー戦も含まれていた。確かにウィルコックスは、監督を最前線で支えるという役割を果たせず、アモリムの時と同じようにキャリックを失望させた。INEOS会長のジム・ラトクリフ卿が下したほぼすべての決断も、クラブをさらに後退させている。だが、選手たちはそれを言い訳にはできない。とりわけマルティネスはそうだ。

  • 好ましい兆候は見過ごされた

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    マンチェスター・ユナイテッドがメトロポリターノを勝ち点なしで後にしたのは不運だった。チームのパフォーマンスに対するマルティネスの辛辣なコメントも、実態に即したものではなかった。

    公平に見れば、ユナイテッドはアトレティコ戦でチーム全体のパフォーマンスを高めた。スタンドではラトクリフとクラブCEOのオマル・ベラダが見守っていた。ホームのアトレティコにとって2-0の勝利は内容以上の結果であり、74分にレニー・ヨロが退場となった物議を醸すVAR判定にも大きく助けられた。

    10人にならなければ、キャリック率いるチームは勝ち点を得られたかもしれない。ブライアン・エンベウモには絶好機が2度あり、マーカス・ラッシュフォードとバレバも決定機を逃した。一方、ブルーノ・フェルナンデスがペナルティーエリア外から放ったカーブをかけたシュートはクロスバーを叩いた。

    攻撃にはより切迫感があり、守備も以前より組織的に見えた。その大きな要因はバレバの存在だ。地上戦のデュエルに5回勝ち、ボールを3回奪回して、見事に守備陣を支えた。そのエネルギーと闘争心は、チームメートにも伝わったようだった。

    開始1分もたたないうちに先制を許しながら、ユナイテッドが見せた反応は称賛に値した。アトレティコがリードを守るのに苦しむなか、メトロポリターノには緊張感が漂った。それでも、この試合のパフォーマンスについて見解を求められたマルティネスは、こう答えた。「本当にひどい。本当にひどい。自分をかなり抑えなければならないが、時にはこれが今のクラブの姿を映している。ここに来て、チームが素晴らしい結果を出そうとしている姿を見られないのは腹立たしく、がっかりだ」

  • 「それを言えるのはブルーノだけだ」

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    マルティネスは事実上、チームメイトに責任を押し付けており、クラブのレジェンドであるウェイン・ルーニーを大いに失望させた。

    このインタビューに、ユナイテッドのレジェンドで、アマゾン・プライムの解説者として試合を担当したウェイン・ルーニーは不快感を示した。「私には、チームメイトに対して失礼だと思える」とルーニーは語った。「私も似たような経験がある。アレックス・ファーガソン監督のところへ行き、どんな選手を獲得するのか尋ねたことがあった」

    「私は2日後に謝罪した。だから、彼が今したことについては経験に基づいて話せる。非常に失礼なことだ。あのロッカールームには若い選手も大勢いる。彼らは経験豊富な選手からの助言を求めている」

    talkSPORTによると、ユナイテッドのベテラン選手数人もウィルコックスと経営陣に対するマルティネスの怒りを共有しているが、発言のタイミングはまったく適切ではなかった。バレバ、ティーレマンス、サントスが今、マルティネスは自分たちをユナイテッドでプレーするには力不足だと考えている、と受け取っても無理はない。さらに、ルーニーが示唆したように、ヨロやエイデン・ヘヴンといった若手の自信にも悪影響を及ぼしかねない。

    マルティネスは自身の立場を越えた発言もしていた。「ああいうことを公に言えるのはブルーノ（フェルナンデス）だけだ」とルーニーは続けた。「自分の身を守ろうとしている選手に見える。残念だ。選手たちは結束しなければならない。そうでなければ、ああしたことがロッカールームを分裂させかねない」

    実際、チームを代表して発言すべきなのはキャプテンのフェルナンデスだ。ルーニーの指摘は今回も的を射ている。マルティネスは、自分に向けられた批判をかわそうとしているようにしか見えなかった。勇敢な行動ではなく、臆病な行動だった。

  • 問題の一因

    Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    マルティネスはマンチェスター・ユナイテッドでたびたびチームの足を引っ張っており、失敗した補強として記憶されかねない。

    マルティネスがオールド・トラッフォードからの退団を強く望んでいる可能性もある。現行契約は来夏に満了する予定だ。この点では前例もある。2022年のテレグラーフの報道によると、ユナイテッド加入直前、アヤックスのテクニカルディレクターだったジェリー・ハムストラ氏を「クソみたいな無名のやつ」と呼んだという。一方、同じアルゼンチン出身のクリスティアン・ロメロも、1月にトッテナムの首脳陣を同様に激しく非難し、クラブを難しい立場に追い込んだ。現在は、主要大会のいずれでも実力を備えたアトレティコで活躍している。

    マルティネスを、ユナイテッドの機能不全に陥った体制の犠牲者と見るクラブがあれば、ビッグクラブへの移籍の可能性は高まるだろう。だが、ここではっきりさせておきたい。この28歳に同情する必要はない。マンチェスターの赤い側が抱える問題の一端を、以前から担ってきたのだから。

    5700万ポンド（7600万ドル）でユナイテッドに加入した当初、マルティネスは闘志あふれるプレーでファンの人気を集め、「ブッチャー」の愛称も得た。しかし、この3年間は不安定なプレーが目立ち、度重なる負傷で長期間離脱してきた。現状では、この28歳もファーガソン退任後の時代における数多くの失敗に終わった補強の一人として記憶されるべきだろう。

    わずか4日前には、トッテナム戦でドミニク・ソランケにペナルティーエリア内で競り負け、マンチェスター・ユナイテッドがホームで得られたはずの貴重な勝利を逃す原因となった。これを受け、ジ・アスレティックのアダム・クラフトン記者はXにこう投稿した。「ワールドカップ後にマルティネスを売却しておくべきだった。実際のパフォーマンスと自己評価の間には、大きな隔たりがある」

    試合を重ねるたびに、彼の価値が下がっているのは確かだ。マルティネスはフラム戦で不可解なオウンゴールも記録し、オールド・トラッフォードでギャリー・オニール率いるイプスウィッチに5-2で勝利した試合では、相手の2点目につながるミスを犯した。元アヤックス選手のパスの多彩さは際立っているが、肝心な場面で集中を欠くことがあり、相手にとって狙いやすい存在になっている。

  • 終わりの始まり

    Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    マンチェスター・ユナイテッドは、キャリック体制の重要な局面でこれほど大きな混乱を引き起こしたマルティネスの責任を問わなければならない。

    マルティネスが加入したわずか数カ月後、給料を支払うマンチェスター・ユナイテッドをこれほど臆面もなく公然と批判した人物がいた。あのクリスティアーノ・ロナウドだ。バロンドールを5度受賞したロナウドは、ピアーズ・モーガンとの吐き気を催すような対談で、当時の監督エリック・テン・ハーグからクラブの練習施設、アカデミーの選手に至るまで、あらゆるものを批判した。その結果、双方合意の下で契約が解除された。

    あの時、ロナウドが駄々をこねたのは、テン・ハーグにベンチへ下げられ、途方もなく大きな自尊心をひどく傷つけられたからだ。マルティネスは同じ立場にはないが、身勝手さではロナウドに迫っている。

    アトレティコ戦での敗北後、キャリックにはマルティネスに関する質問が殺到した。日曜日にエランド・ロードでリーズと対戦する、絶対に勝たなければならないペナインズ・ダービーまで、質問は続くだろう。マルティネスによるキャリック擁護は十分に考え抜かれたものではなく、元MFの仕事をさらに難しくしてしまった。

    ロナウドのように即座に退団させるのは行き過ぎだが、マルティネスには処分が必要だ。少なくとも高額の罰金を科し、リーズ戦には一切関与させるべきではない。さらに先を見据えれば、ユナイテッドは2028年まで契約を延長できるオプションを行使しないほうが賢明だろう。

    現在のクラブ内部の体制が続く限り、マンチェスター・ユナイテッドに栄光の日々を取り戻す望みはない。同時に、特権意識が強く、自分を客観視できない選手たちもクラブの足を引っ張る。マルティネスが実際に示したのは、自分がオールド・トラッフォードにふさわしくないということだけだ。