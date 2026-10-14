「今夜、監督や選手のせいにするのは簡単だ。だが、ほかの部分にも目を向けなければならない」。火曜日に行われたチャンピオンズリーグでマンチェスター・ユナイテッドがアトレティコ・マドリーに0-2で敗れた後、リサンドロ・マルティネスはアマゾン・プライムで異例の激しい発言をした。「もっと投資してほしいかといえば、100％そうだ。テクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックスにはもっとやってほしい。正直に言えば、僕たち選手ももっとやらなければならない。だが、こういう夜に備えるため、戦力の厚いチームをつくることも重要だ。昨季は僕たちにできることをすべてやり、素晴らしいチームをつくるための土台を築いた」

正式な監督として2年契約を結んだマイケル・キャリックが、夏の移籍市場で十分な補強を受けられたと思うかと問われると、マルティネスはこう続けた。「そうは思わない。彼はベストを尽くしている。シーズンは毎年違う。昨季やったことにとどまっていてはだめだ。相手チームは僕たちの戦い方も、細部まで分かっている。次のシーズンに変化を加えなければ、大きな問題になる。何度も何度も監督を代え続けることはできない。ほかの部分はどうなんだ？」

マルティネスの見解に同意しないユナイテッドのファンを探す方が難しいだろう。キャリックは1月にルベン・アモリムの後任となり、チームをプレミアリーグ3位に導いた。しかし今季は、全大会を通じて開幕から9試合でわずか2勝にとどまっている。

欧州大会への出場に伴う試合数の大幅な増加に対応するには、ユナイテッドの選手層が薄すぎるというマルティネスの指摘はまったく正しい。すでにカラバオカップではブライトンに衝撃的な形で敗れており、今季タイトル獲得に近づくだけでも奇跡だろう。キャリックも解任は時間の問題に見える。

この状況についてはオールド・トラッフォードの首脳陣が責任の大半を負うべきだが、責任のすべてを負うわけではない。選手たちのプレーは求められる最低限の水準を大きく下回っており、マルティネスも人のことを言える立場ではない。チームで彼ほどひどいプレーをしている選手はいないからだ。彼の発言を不問に付すことはできない。結局のところ、チームの雰囲気をさらに悪化させ、立て直しを図るキャリックの取り組みから注目をそらす騒ぎを生むだけだからだ。