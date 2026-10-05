火曜の夜、リーベル・プレートの名高いエスタディオ・モヌメンタルで、リオネル・メッシはアルゼンチン代表として208試合目、そして最後の出場を果たす。メッシのスポンサーであるアディダスは、39歳のメッシがベナン戦で着用する記念のフェアウェルユニフォームをデザインしており、その名前と背番号は金色に染められている。ここ約21年にわたり、代表レベルでの彼の価値は文字通りその体重と同じだけの金に値してきた。

会場で涙を流さない者はいないだろう。メッシはアルゼンチン代表の歴代最多出場選手、そして125得点を挙げた歴代最多得点者として、その役目を終える。また、自国を3度目のワールドカップ制覇と、コパ・アメリカ連覇へ導いた男でもある。

この夏には、2個目のワールドカップ優勝メダルを手にして別れを告げる寸前まで迫っていた。スペインとの最終的な決勝敗戦に至るまで8得点を記録していたからだ。メッシは大会後に父を悲劇的に亡くし、最終的に引退を決断した。その理由は、自身に「もう与えられるものは何も残っていない」と感じたからだった。

言うまでもなく、メッシの穴を埋められる者はいない。多くの人々の目に、彼はサッカーのピッチに立った史上最高の選手であり、生まれながらに授かった純粋な才能で彼に並ぶ者は、もう現れないかもしれない。それでも10番のユニフォームは誰かに受け継がれなければならず、アルゼンチンは象徴的キャプテンを欠いたままでもトップレベルの力を保つ方法を見つけなければならない。