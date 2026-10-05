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Who will be Argentina's next No.10 - 1:1Getty/GOAL

リオネル・メッシ後の時代：アルゼンチンの次の背番号10は誰になるのか？

バルセロナのアイコンにふさわしい後継者を見つけることは、アルゼンチン代表にとって困難な課題となるだろうが、有望な候補は何人かいる。

James Westwood
翻訳者：

  • 火曜の夜、リーベル・プレートの名高いエスタディオ・モヌメンタルで、リオネル・メッシはアルゼンチン代表として208試合目、そして最後の出場を果たす。メッシのスポンサーであるアディダスは、39歳のメッシがベナン戦で着用する記念のフェアウェルユニフォームをデザインしており、その名前と背番号は金色に染められている。ここ約21年にわたり、代表レベルでの彼の価値は文字通りその体重と同じだけの金に値してきた。

    会場で涙を流さない者はいないだろう。メッシはアルゼンチン代表の歴代最多出場選手、そして125得点を挙げた歴代最多得点者として、その役目を終える。また、自国を3度目のワールドカップ制覇と、コパ・アメリカ連覇へ導いた男でもある。

    この夏には、2個目のワールドカップ優勝メダルを手にして別れを告げる寸前まで迫っていた。スペインとの最終的な決勝敗戦に至るまで8得点を記録していたからだ。メッシは大会後に父を悲劇的に亡くし、最終的に引退を決断した。その理由は、自身に「もう与えられるものは何も残っていない」と感じたからだった。

    言うまでもなく、メッシの穴を埋められる者はいない。多くの人々の目に、彼はサッカーのピッチに立った史上最高の選手であり、生まれながらに授かった純粋な才能で彼に並ぶ者は、もう現れないかもしれない。それでも10番のユニフォームは誰かに受け継がれなければならず、アルゼンチンは象徴的キャプテンを欠いたままでもトップレベルの力を保つ方法を見つけなければならない。

  • ユニフォームの重み

    FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL
    AFP

    メッシとマラドーナの遺産により、そのユニフォームを受け継ぐ者は誰であれ、即座に重圧と非常に高い期待を背負うことになる。


    アルゼンチンのファンは、すでに一度これを経験している。ディエゴ・マラドーナが1994年に現役生活に終止符を打った後、アルゼンチン代表は戦術的な試行錯誤と深刻な結果不足の時期を迎え、1998年ワールドカップでは準々決勝で敗退し、4年後にはグループステージ突破すら果たせなかった。

    さらにコパ・アメリカでも3大会連続で準々決勝敗退を喫し、2004年の決勝では二軍のブラジル代表相手にPK戦の末に敗れた。パブロ・アイマール、アリエル・オルテガ、フアン・ロマン・リケルメはいずれも一時期、マラドーナの象徴的な背番号10を受け継いだが、いずれも優れた選手でありながら、その重みは最終的にあまりに大きすぎた。

    マラドーナは、アルゼンチンのファンにとって文字通り神のような存在だった。尽きることのないカリスマ性と創造性を備えたフットボーラーであり、1986年ワールドカップ制覇の立役者でもあった。その足跡を継ぐ者など現れないように思われたが、2005年にメッシがデビューを果たすまでは、そう見えていた。

    当初はリケルメが背番号10を保持し、メッシとともにオリンピックの金メダルを獲得した後、2009年に代表を退くと、その番号をバルセロナの名手に託した。メッシがマラドーナの遺産に見合う存在だと多くのアルゼンチンファンを納得させるまでには時間を要したが、最終的にはそれを成し遂げ、物静かなプレーメーカーから恐るべきリーダーへと進化した。

    メッシは背番号10を完全に自分のものとし、あらゆる予想を覆して、母国ではマラドーナと同じくらい、あるいはそれ以上に人気のある存在となった。だが、さすがに奇跡は三度も起きないのだろうか。

    アルゼンチンが再びフラストレーションのたまる移行期に入らなければ驚きであり、リオネル・スカローニの現在のスカッドにも、メッシの背番号を託されるにふさわしいと即座に思える選手は見当たらない。

  • 最も安全な賭け

    FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUI
    AFP

    フリアン・アルバレスはこれまでもメッシの穴を埋めてきた経験があり、最高レベルの舞台での経験も非常に豊富だ。

    スカローニ監督が最も簡単にできる采配は、フリアン・アルバレスに10番を託すことだ。実際、アトレティコ・マドリーのFWは、メッシの先発がわずか10試合に限られた2026年ワールドカップ予選で、たびたび攻撃面におけるメッシの役割を担った。

    アルバレスは好印象を残し、全体で7ゴール関与を記録。中でも際立ったのは、アルゼンチンがブラジルに4-1で圧勝した試合でのパフォーマンスだった。4分に冷静なフィニッシュでゴールラッシュの口火を切ると、前線からのプレスをけん引し、斜めのランニングで絶えず守備陣を広げた。

    最高レベルでの経験という点でも、これ以上の候補はいない。アルバレスはマンチェスター・シティの3冠達成メンバーの重要な一員であり、スペイン移籍後はすぐにアトレティコの象徴的存在となった。ここまでアトレティコでは110試合で67ゴール関与を積み上げており、26歳でまさに全盛期に入りつつある。そのため、この夏にはバルセロナとアーセナルの両クラブが獲得を狙う最優先ターゲットとなっていた。スカローニ監督にとって、これ以上安全な選択肢はない。

    もっとも、アルバレスはメッシほどのプレーメークの傾向を持っておらず、ワールドカップでもスイス戦で決めた準々決勝の見事な一撃を除けば、驚くほど大人しかった。代表61試合で16ゴールという全体的に控えめな数字を踏まえると、ふさわしい後継者となるには、大舞台で継続的に結果を出せることを証明し、フィジカル面も向上させる必要がある。

  • 最も近い一致

    Nico Paz Argentina

    アルゼンチンは、コモでイタリアにおいてスターへと駆け上がったニコ・パスという最高級の有望株を擁している。

    ニコ・パスはアルゼンチン代表で控えめなスタートとなっており、13試合でわずか3得点。ワールドカップでもほとんど出場機会を得られなかった。主な理由は、メッシとあまりにプレースタイルが似ているからだ。

    試合を一瞬で動かせる知的かつ卓越した技術を持つトップ下で、しかも左利きでもあるパスが、メッシの王座を継ぐ存在と見られるのは自然なことだ。22歳のパスはすでにコモでもその足跡をたどっており、2008年のバルセロナ時代のメッシ以来、1試合のチャンピオンズリーグで複数アシストを記録した最年少のアルゼンチン人選手となった。

    パスは2アシストを記録し、コモは欧州最高峰の大会で初出場となったキャンペーンの初戦でRBライプツィヒに4-1の快勝を収めた。パス成功率95％、ドリブル成功4回、地上戦のデュエル勝利10回を記録し、この日のピッチで最高の選手だったと言っても過言ではなかった。

    コモは2024年にレアル・マドリーからパスを獲得して以降、そうした活躍に慣れつつある。セスク・ファブレガスの下でコモが急成長を遂げる中、彼はその原動力となっており、報道によれば来夏に買い戻しオプションを行使する見通しのレアルでも、長期的に非常に明るい未来が待っている可能性がある。

    「ニコ・パスにはすべてがある」と、ファブレガスは8月に語った。「並外れた勇気、ビジョン、そして野心を持っている」。メッシもまたパスを絶賛しており、「素晴らしい頭脳」を持ち、「試合を完璧に理解している」と評しているが、これは彼がアルゼンチンの新たな大きな希望とされる理由を的確に表している。

    ただし、期待はある程度抑える必要がある。パスには得点感覚があるものの、おそらくメッシのような量産型の得点者にはならないだろう。どちらかと言えば、主役というよりシステムの重要な歯車だ。もっとも、それは悪いことではないかもしれない。彼には創造性があり、しばしば1人の選手の違いに頼ってきたアルゼンチンを、よりバランスの取れた攻撃的なチームへと変える助けになれる資質があるからだ。

  • ワイルドカード

    Argentina v Mauritania - International Friendly
    Getty Images Sport

    フランコ・マスタントゥオーノは、直接的で自信に満ちたアタッカーで、すでに一度10番を背負っている。

    もっとも、アルゼンチンには新たに期待の左利きもいる。19歳のウインガー、フランコ・マスタントゥオーノだ。リーベル・プレートの下部組織が生んだ逸材は、昨夏に4500万ユーロの移籍金でレアル・マドリーに加入した後、欧州サッカー1年目に苦しんだ。ラ・リーガでの出場は23試合にとどまった。

    もっとも、彼はクラブの不安定さの犠牲者でもあり、シャビ・アロンソ体制での一つの失敗から、アルバロ・アルベロア体制でのまた別の失敗へと揺れ動くマドリーの中で、足場を築けなかった。その後、レアルは8月にマスタントゥオーノをフィオレンティーナへレンタル移籍させたが、この新たなスタートは彼に大きな好影響をもたらした。

    フィオレンティーナのファンは、この10代のアタッカーを即座に気に入った。9月11日のヴェネツィア戦でチームが4-2で勝利した試合では、圧巻のハットトリックを決めている。マスタントゥオーノはボックス外からの見事なシュート2本で2得点を挙げると、最後はヴェネツィアのセンターバックと左サイドバックの間のレーンへ巧みに走り込み、こぼれ球を押し込んで3点目も加えた。

    メッシと同じように、彼は右タッチライン際からプレーを始めて内側へ持ち込み、周囲との連係に入ることを好む。そして、ひとたびゴールを視界に捉えれば非常に危険な存在となる。重心の低いドリブルも特徴で、狭い局面でも見事にボールを操ることができる。

    マスタントゥオーノはすでに10番も託されており、エクアドルとのワールドカップ予選でそれを着用した最年少アルゼンチン人として、マラドーナの記録を破った。そして、再びその役目を担うだけの強い個性も備えている。若い頃のメッシが持っていたスピードには欠けるが、その分を敏捷性、鋭いコンビネーション、そして全体的な自信で補っている。

    クラブと代表の両レベルで、長年にわたり多くの選手がメッシの基準に応える重圧の前に屈してきたが、マスタントゥオーノはその挑戦を真正面から受け入れるだろう。純粋なポテンシャルという点では、スカローニが検討すべき選択肢の中で最も胸を躍らせる存在だ。

  • 伏兵

    Argentina v Iceland - International Friendly
    Getty Images Sport

    チアゴ・アルマダは、マドリードでの期待外れの在籍期間を経て、母国で再起を果たす可能性がある。

    ティアゴ・アルマダは当初、マスタントゥオーノに先んじてエクアドル戦でアルゼンチンの10番を背負う予定だったが、負傷によって土壇場で離脱した。コンディション面の問題により、25歳の同選手は今回の最新メンバーからも外れているが、以前からスカローニ監督のお気に入りの一人である。

    ベレス・サルスフィエルドの下部組織出身であるアルマダは、カタールでワールドカップを制したグループの一員でもあった。代表では25試合に出場し、伝統的な攻撃的MF、やや低い位置のインサイドハーフ、あるいは両ウイングでもプレーできる有用な戦力となってきた。身長5フィート7インチながら見た目以上に当たりに強く、豊富な運動量を備え、守備ラインを破るプレーや素早い方向転換を得意としている。

    もっとも、現時点でトップクラスの領域に到達したとは言い難い。アルマダはアトランタ・ユナイテッドでMLSのセンセーションとなったが、欧州では説得力ある結果を残せなかった。リヨンでのローン移籍は印象の薄いものに終わり、その後はラ・リーガのアトレティコでも完全に失敗した。

    ディエゴ・シメオネ監督の硬直的で守備的なシステムはアルマダに合わず、先発の座をつかめなかった。その結果、ラ・リーガ27試合でわずか3ゴールにとどまった。アトレティコは夏の移籍市場で、リーベル・プレートから2000万ユーロのオファーを受けると、損失を出して同選手を売却した。ただし、契約には買い戻し条項が盛り込まれていた。

    その事実は、シメオネ監督がアルマダの才能を評価していたことを示唆している。そして今、母国で再びベストフォームを取り戻す可能性がある。アルゼンチンに戻ってプレーしていることは代表キャリアにとっても追い風だ。スカローニ監督が定期的にその姿をチェックできるからであり、実際にリーベルでの最初の先発5試合で2ゴールと好スタートを切っている。アルマダは10番争いではあくまで大穴候補だが、この4年間でスカローニ監督の信頼を勝ち取ってきた。

  • 一時代の終わり

    FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL
    AFP

    アルゼンチンでは今後もさらなる離脱が見込まれており、新たなサイクルの始まりとともに変化が起こることになりそうだ

    アルゼンチンがメッシの明確な後継者を見つけられる可能性は、ほとんどゼロに等しい。インテル・マイアミのこの現象は、映画『マトリックス』のネオになぞらえることができる。あらゆる物理法則や論理を覆す異質な存在であり、常に相手の50歩先を行っているような選手だ。そうした理由から、背番号10の変更を“たいまつを渡す”ような継承と見るのは意味をなさない。アルゼンチンは進化しなければならず、メッシの影響力を埋めるには複数の選手が台頭する必要がある。

    アルバレスが最前線に入り、そのすぐ後ろにパス、右にマスタントゥオーノが入るなら、その3人のうち誰が背番号10を着けるかは実際のところ大きな問題ではない。彼らは完璧に補完し合える可能性があり、さらに中盤からエンソ・フェルナンデスとアレクシス・マック・アリスターが支えれば、アルゼンチンは今後もどのチームに対しても攻撃面で脅威となるだろう。クリスティアン・ロメロがラ・アルビセレステの新主将に指名される見通しで、再びコンビを組むリサンドロ・マルティネスも控えているため、最終ラインにも実績あるリーダーを引き続き擁することになりそうだ。

    この選手たち、そして前線で出場時間を争うラウタロ・マルティネスがいる以上、継続的な成功の土台は整っている。しかし、メッシの別れが最後ではない。実際、ニコラス・オタメンディもワールドカップ後に代表から引退しており、エミ・マルティネス、レアンドロ・パレデス、ニコラス・タグリアフィコもおそらく遠くないうちにその後に続くだろう。ロドリゴ・デ・パウルとジョバニ・ロ・チェルソも、すでに30歳を超えている側にいる。

    それだけでも十分に懸念材料であるかのように、スカローニの契約は12月に満了する。指揮官は契約延長に前向きであることをにおわせているが、現時点でアルゼンチン代表を取り巻く状況には不透明感がある。新時代の幕が開こうとしており、そこには大きな障害が伴う。メッシ不在の中では、隣にいる仲間を励まし、鼓舞することがチームの全メンバーそれぞれに求められる。