リオネル・メッシ後の時代へ。アメリカ・サッカー界には、代えの利かないスターの後継計画がない。
リオネル・メッシがふらりとインテル・マイアミの施設に姿を見せた時、カマル・ミラーはそれを疑いもしなかった。8度のバロンドール受賞者がチームと契約するかもしれないという噂は、何週間も前から流れていた。トレーニンググラウンドの警備は厳重になっていた。選手たちは背番号10のユニフォームは使えないと伝えられていた。
しかし、ベテランのセンターバックであるミラーがある日ロッカールームに入ると、そこにメッシが座っていた。その瞬間、彼はただただ圧倒された。噂は現実だった。MLS史上最大の補強を実現させたのだ。あれはあの瞬間の前の瞬間だった。そこから選手たちにとって、すべてが変わった。1年も経たない前にアルゼンチンのためにワールドカップのトロフィーを掲げていたその男が、目の前に座っていたのだ。ミラーは慌てて家族にメッセージを送った。だが、その時にはすでにインターネットは大騒ぎになっていた。メッシがやって来た。そしてアメリカのサッカーは、もはや以前とまったく同じではいられなくなった。
もちろん、メッシはすぐにリーグに自らの存在を示すことになる。その始まりはリーグスカップでの途中出場からの鮮烈なパフォーマンスであり、最後はお決まりのような見事なフリーキックで締めくくられた。
その後、リーグスカップ制覇、サポーターズ・シールド獲得、そして2025年のMLSカップ制覇という必然の結果が続いた。3年で3つのタイトル。仕事は完了した。そして数カ月前までは、さらにその先があるようにも感じられていた。シーズン前、メッシは2027-28シーズンまでクラブに残る新契約にサインした。理論上、マイアミは今後何年にもわたって自分たちの男を確保していた。
しかし今、状況は驚くほど違って見える。スペインとのワールドカップ決勝で胸が張り裂けるような敗戦を喫した後、メッシは今週初め、代表からの引退を発表した。 そして本人が、90分プレーするために必要な意欲を保つのが難しいと認めたことで、クラブにも別れを告げ、完全にスパイクを脱ぐ日がいつ来てもおかしくないように見える。要するに、これがメッシの終局面だ。
それはフットボールにとって悪いことだ。だが、世界のこの競技は続いていく。それでもアメリカのサッカー界にとっては、完全な大惨事になり得る。メッシはこの3年間、アメリカにおけるこのスポーツの生命線だった。いや、おそらくそれ以前からそうだった。もし彼が去れば、北米におけるあらゆるレベルのサッカーが打撃を受け、この競技の力がこれまでにないほど試されることになる。
MLSの金のなる木
2023年におけるメッシ加入の大きさは、いくら強調してもしすぎることはない。当時のMLSは奇妙な立ち位置にあった。たしかにリーグの商品価値は常に向上していた。だが、このリーグにはスターが必要であり、メッシ加入時の状況は比較的空白に近かった。かつてこのリーグに注目を集めていた、引退間近のビッグネームたちの流入は途絶えていた。MLSは、それを認めるかどうかは別として、起爆剤を必要としていた。そして2万人のファンがチェイス・スタジアムを埋め尽くし、マイアミの雷雨の中でもひるむことなく、メッシがデイヴィッド・ベッカムと握手する姿をひと目見ようとお披露目に駆けつけた。
そうして、そのアルゼンチン人がやって来た。キャリア最大の偉業を成し遂げてから7カ月後のことだった。本人も本気だった。加入時点でマイアミはプレーオフ争いからほぼ脱落していたが、メッシはチームをリーグスカップ制覇へと導き、7連勝で無敗を維持する中で10ゴールを記録し、マイアミにとって初の主要タイトル獲得を実現した。
ピッチ外での影響は、さらに大きかった。選手本人はシーズン途中の加入だったにもかかわらず、メッシのユニフォームは年間を通じて最も売れた。加入から24時間以内に、インテル・マイアミの全公式戦のチケット、ホームでもアウェーでもすべての試合が完売した。二次流通市場でのチケット価格は4.5倍に上昇したと、StubHubが伝えている。2024年には、マイアミはシーズンチケットを完売した（一部セクションでクラブが価格を2倍に引き上げたことは問題にならなかった）。2021年、クラブはユニフォームスポンサー契約を締結しており、その中にはクラブがバロンドールを少なくとも5回受賞した選手を獲得した場合、支払額が倍増する条項が含まれていた。5月には、『Forbes』がインテル・マイアミの企業価値を14億ドルと評価した。
リーグもまた恩恵を受けた。 Sporticoによると、メッシが初めてリーグに加わってから12カ月で、MLSのスポンサー収入は17％増加した。ほぼ瞬く間に、彼はマイアミのスターであるだけでなく、MLSのドル箱にもなった。
唯一無二のブランド
それでも、こうしたすべての出来事は、メッシがアメリカサッカーのアンバサダーとしての役割を一度も完全には受け入れてこなかった、という根強い感覚の中で起きてきた。
メディア出演はごくわずかで、リーグにとって大きな柱であるMLSオールスターゲームへの関与も、ほぼなかったと言っていい。2024年は負傷、2025年は参加を辞退し、2026年ワールドカップ後も再び不在だった。リーグスカップ初出場後に行ったApple TVの短いインタビューを除けば、他のMLSスター選手たちが日常的に果たしている試合後のメディア対応も、概ね避けてきた。
アメリカでの大規模な広告キャンペーンも比較的限定的で、インテル・マイアミはメッシ本人だけでなくチームメートへのアクセスも厳しく管理してきた。このやり方は、スター選手により高い開放性が求められるリーグ、そしてより広いアメリカのスポーツ文化に慣れた地元記者やMLSの伝統を重んじる人々をいら立たせてきた。
それでもなお、メッシはアメリカサッカーの成長に不可欠な存在であり続けている。加入時に伴ったアンバサダーとしての期待をすべて受け入れたわけではないかもしれないが、彼の影響力は、それを実行することに依存したものでは決してなかった。
「レオがMLSでプレーしている」
そして、MLSにとって本当の懸念があるとすれば、そこにある。メッシはあまりにも大きな存在であり、それ自体で成り立っている。その影響力はMLSのメディア上のルールを超えて広がっている。彼の知名度は、メディアツアーや広告キャンペーンを必要としないほどだ。希少であることが神秘性を生むのかもしれないが、メッシはもはやこのスポーツそのものを超える存在と言っていい。インスタグラムのフォロワーは5億1600万人で、リーグ自体の100倍にあたる。メッシは世界で最も有名な人物だ、という強い主張には十分な説得力がある。おそらく、人類史上最も有名な人物ですらある。それは決して大げさな誇張ではない。
しかも、そこにはある種の自然さすらある。メッシは姿を見せたり、少し動いたりする必要すらなく、彼のユニフォームは確実に完売し、ニューヨークやロンドン、そして世界中のほぼすべての主要都市に何十万枚ものインテル・マイアミのシャツが広がっていく。彼は、ほとんど努力することなく、インテル・マイアミだけでなくリーグそのものにも知名度をもたらした。かつてここでプレーした者たちは、そのことを理解している。
「リーグは今も成長しているし、こうしたビッグネームたちがやって来ている。今はレオがMLSでプレーしていて、それは本当に、本当に素晴らしいことだ。だから、リーグがどう発展しているかを見るのはいいことだ」と、2015年から2017年までオーランド・シティでプレーしたブラジルのレジェンド、カカはGOALに語った。
「終わりはすぐそこまで来ている」
だが、そのすべてがなくなった時、何が起こるのだろうか。
ここでまず認めるべきなのは、メッシはもはや誰にも何も負っていないということだ。父の死去を受けた胸が張り裂けるようなインスタグラムの投稿で、メッシはこのスポーツで過ごす日々が残り少ないことを率直に認めている。
「あなたなしでどうすればいいのか分からない。どうやって前に進めばいいのか分からない。僕はサッカーをしてきたけれど、これからもそれを長く続けるのかどうか、今は本気で疑問を抱いている。あなたは最初の頃からずっと僕のそばにいてくれたし、僕たちは終わりのすぐ近くまで来ていた。なぜ、あとほんの少しだけ持ちこたえてくれなかったんだ。一緒にこの旅を終えられるように」と、メッシは先月つづっていた。
メッシは2028年まで契約を残しており、マイアミからは基本給、オーナーシップの持ち分、スポンサー収入の分配を合わせて年間約7000万ドルを受け取っている。それだけでも手放すには大金だ。ましてや、アディダスとのスポンサー契約は言うまでもない。もちろん、反論としてはメッシには実際のところその現金は必要ない、というものがある。純資産は11億ドル。税引き前のキャリア収入は20億ドルに迫っている。ただ、メッシがその金を「必要」としているかどうかは、ほとんど関係がない。もはやこれは、意欲、願望、そして月並みな言い方ではあるが、サッカーそのものへの愛の問題なのだ。要するに、メッシが去ることを阻んでいる唯一のものは、彼自身なのである。
彼の後任をどうする？
そして、そうなる可能性はますます高まっている。その衝撃は計り知れないものになるだろう。一瞬にしてMLSは、最多ユニフォーム売り上げを誇る選手、最高の選手、そして世界に向けた最大の訴求力を失うことになりかねない。平均的な海外のサッカーファンにとって、MLSを見る説得力のある理由は、実際のところ「メッシがここでプレーしている」以外にない。彼がもはやそうでなくなれば、リーグそのものを商品として推すのは難しくなる。
これに対する大きな対応策は3つある。1つ目は、MLSが以前から当てにしてきたものだ。つまり、メッシ効果によってリーグの質が十分に高まり、新たな顔ぶれを呼び込めるという考えである。確かに、MLSのユニフォームを着たメッシの国内的、世界的な成功と、ソン・フンミン、アントワーヌ・グリーズマン、ロベルト・レヴァンドフスキといった選手たちの加入には、1本の線を引くことができる。メッシなしにロドリゴ・デ・パウル、カゼミーロ、ルイス・スアレスは存在しない。しかし、彼がリーグでプレーしたこの3年で、リーグ全体の平均的な質は十分に上がったのだろうか。
そして、これもまた別の解決策である。MLSはしばらくの間、新たなサラリー体系を模索してきた。大まかに言えば、「平均的な」選手に対してチームがより多くの資金を投じられるようにすれば、クラブはより優れた才能を見いだせるようになる、という発想だ。チームは時間とともに強くなり、ひいてはリーグ全体という商品価値も向上する。これをメッシの引退のタイミングに合わせること、あるいは、なお良いのはできるだけ早く実行することは、MLSがいくらかの勢いを生かす助けになるのは間違いない。
3つ目は、定石に立ち返り、再びスターを見つけることだ。メッシは、いわばマネーボール式に、総体として再現することができる。クリスティアーノ・ロナウドの獲得は、確かに対象外だ。しかし、それ以外はかなり開かれている。ネイマールは、その名前の面でも、すでに南米色の強いマイアミのファン層にもたらすブラジルらしい華やかさという面でも、理想的な適任に見える。
だが、この3つのどれも完璧ではない。これは関係者にとって壊滅的な打撃となるだろう。MLSは、ペップ・グアルディオラの言葉を借りれば、「代えが利かない」最大の訴求力を失うことになる。アディダスもまた打撃を受けるだろう。メッシがマイアミと契約した際、同社の株価は30％上昇した。たとえ同社との生涯契約があるとしても、彼の引退は株価に打撃を与えるかもしれない。
実際のところ、ここに本当の解決策はない。MLSとアメリカのサッカーは、メッシただ1人のおかげで飛躍的な成長を遂げてきた。GOATが去った後、それが持続すると示す証拠はほとんどない。