リオネル・メッシがふらりとインテル・マイアミの施設に姿を見せた時、カマル・ミラーはそれを疑いもしなかった。8度のバロンドール受賞者がチームと契約するかもしれないという噂は、何週間も前から流れていた。トレーニンググラウンドの警備は厳重になっていた。選手たちは背番号10のユニフォームは使えないと伝えられていた。

しかし、ベテランのセンターバックであるミラーがある日ロッカールームに入ると、そこにメッシが座っていた。その瞬間、彼はただただ圧倒された。噂は現実だった。MLS史上最大の補強を実現させたのだ。あれはあの瞬間の前の瞬間だった。そこから選手たちにとって、すべてが変わった。1年も経たない前にアルゼンチンのためにワールドカップのトロフィーを掲げていたその男が、目の前に座っていたのだ。ミラーは慌てて家族にメッセージを送った。だが、その時にはすでにインターネットは大騒ぎになっていた。メッシがやって来た。そしてアメリカのサッカーは、もはや以前とまったく同じではいられなくなった。

もちろん、メッシはすぐにリーグに自らの存在を示すことになる。その始まりはリーグスカップでの途中出場からの鮮烈なパフォーマンスであり、最後はお決まりのような見事なフリーキックで締めくくられた。









その後、リーグスカップ制覇、サポーターズ・シールド獲得、そして2025年のMLSカップ制覇という必然の結果が続いた。3年で3つのタイトル。仕事は完了した。そして数カ月前までは、さらにその先があるようにも感じられていた。シーズン前、メッシは2027-28シーズンまでクラブに残る新契約にサインした。理論上、マイアミは今後何年にもわたって自分たちの男を確保していた。

しかし今、状況は驚くほど違って見える。スペインとのワールドカップ決勝で胸が張り裂けるような敗戦を喫した後、メッシは今週初め、代表からの引退を発表した。 そして本人が、90分プレーするために必要な意欲を保つのが難しいと認めたことで、クラブにも別れを告げ、完全にスパイクを脱ぐ日がいつ来てもおかしくないように見える。要するに、これがメッシの終局面だ。

それはフットボールにとって悪いことだ。だが、世界のこの競技は続いていく。それでもアメリカのサッカー界にとっては、完全な大惨事になり得る。メッシはこの3年間、アメリカにおけるこのスポーツの生命線だった。いや、おそらくそれ以前からそうだった。もし彼が去れば、北米におけるあらゆるレベルのサッカーが打撃を受け、この競技の力がこれまでにないほど試されることになる。