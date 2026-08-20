少し前までは、現役引退後もサッカー界に残る主な道は、指導者か解説者になることだと広く受け止められていた。だが今は第3の選択肢がある。そしてそれは、おそらく最も魅力的な道として浮上してきた。クラブの被雇用者から出資者へと転身することだ。

破格の年俸やスポンサー契約で恩恵を受けるトップレベルの選手たちは、今や数十億ドル規模の世界的エンターテインメント巨大産業となったこのスポーツで、オーナーシップの世界に足を踏み入れるだけの資金力を持っている。こうした流れを広めた人物とみなされているのがデイビッド・ベッカム氏であり、2018年にMLSの新フランチャイズとしてインテル・マイアミを発表した。そのプロジェクトはその後、バロンドール8度受賞のリオネル・メッシや、ほかの著名選手たちの獲得によって、驚異的な新たなレベルへと押し上げられている。

かつてマンチェスター・ユナイテッドで同僚だったギャリー・ネビルとともに、ベッカム氏はイングランド4部のサルフォード・シティを運営するコンソーシアムも率いている。そして彼の成功モデルは今や広く模倣、あるいは応用されている。実際、レアル・マドリー時代の元同僚ロナウド・ナザリオはスペイン2部のレアル・バジャドリーの株式の過半数を保有しており、バルセロナの象徴ジェラール・ピケは同じカテゴリーで戦うFCアンドラのトップに立っている。

そのほかでは、元ミランおよびインテルのFWズラタン・イブラヒモビッチがスウェーデン1部のハンマルビーの共同オーナーを務めており、プレミアリーグのレジェンドであるセスク・ファブレガスとティエリ・アンリは、いずれもセリエAのコモの少数株主だ。さらに前者は現在、トップチームの監督も務めている。人生のすべてをサッカーとともに歩んできた専門家であるこうした元プロ選手たちは、ピッチ内外でさらなる高みを目指すクラブにとって非常に大きな財産となる。

現役選手の間でも、スパイクを完全に脱ぐ時に備える未来への投資として、この流れに加わる者がかつてなく増えている。以下、GOALでは、まさに動き始めたばかりの6つの最大プロジェクトを紹介する。まずは、カタルーニャが愛する“養子”の帰還からだ。