リオネル・メッシのコルネジャ買収、クリスティアーノ・ロナウドのアルメリア参画、そしてフットボール界のトップスターたちが進める新たなクラブ所有プロジェクト6選
少し前までは、現役引退後もサッカー界に残る主な道は、指導者か解説者になることだと広く受け止められていた。だが今は第3の選択肢がある。そしてそれは、おそらく最も魅力的な道として浮上してきた。クラブの被雇用者から出資者へと転身することだ。
破格の年俸やスポンサー契約で恩恵を受けるトップレベルの選手たちは、今や数十億ドル規模の世界的エンターテインメント巨大産業となったこのスポーツで、オーナーシップの世界に足を踏み入れるだけの資金力を持っている。こうした流れを広めた人物とみなされているのがデイビッド・ベッカム氏であり、2018年にMLSの新フランチャイズとしてインテル・マイアミを発表した。そのプロジェクトはその後、バロンドール8度受賞のリオネル・メッシや、ほかの著名選手たちの獲得によって、驚異的な新たなレベルへと押し上げられている。
かつてマンチェスター・ユナイテッドで同僚だったギャリー・ネビルとともに、ベッカム氏はイングランド4部のサルフォード・シティを運営するコンソーシアムも率いている。そして彼の成功モデルは今や広く模倣、あるいは応用されている。実際、レアル・マドリー時代の元同僚ロナウド・ナザリオはスペイン2部のレアル・バジャドリーの株式の過半数を保有しており、バルセロナの象徴ジェラール・ピケは同じカテゴリーで戦うFCアンドラのトップに立っている。
そのほかでは、元ミランおよびインテルのFWズラタン・イブラヒモビッチがスウェーデン1部のハンマルビーの共同オーナーを務めており、プレミアリーグのレジェンドであるセスク・ファブレガスとティエリ・アンリは、いずれもセリエAのコモの少数株主だ。さらに前者は現在、トップチームの監督も務めている。人生のすべてをサッカーとともに歩んできた専門家であるこうした元プロ選手たちは、ピッチ内外でさらなる高みを目指すクラブにとって非常に大きな財産となる。
現役選手の間でも、スパイクを完全に脱ぐ時に備える未来への投資として、この流れに加わる者がかつてなく増えている。以下、GOALでは、まさに動き始めたばかりの6つの最大プロジェクトを紹介する。まずは、カタルーニャが愛する“養子”の帰還からだ。
リオネル・メッシ - コルネジャ
4月、スペイン5部のUEコルネジャは、メッシがクラブの株式を100％取得したと電撃発表した。コルネジャはバルセロナ南西部を本拠地とするクラブで、同市はアルゼンチンの偉才がバルセロナで主役として17年間を過ごした場所でもある。
コルネジャは公式声明で、この動きについて「メッシとバルセロナの強い結びつき、そしてカタルーニャにおけるスポーツと地元タレントの育成へのコミットメントを強めるものだ。こうしたつながりはFCバルセロナで過ごした年月に根差し、その後もずっと続いている」と説明した。メッシはその後、動画で選手やスタッフに向けてメッセージを送り、正式に自己紹介するとともに、昇格への挑戦を後押しした。なお、その挑戦は最終的にプレーオフで終わった。
フットボール面のプロジェクトが進展するには時間を要する見通しだが、メッシはすでにコルネジャの世界的な認知拡大に即効性のある影響をもたらしている。加入後にはクラブのインスタグラムのフォロワー数が数十万人規模まで急増した。さらに、クラブにはすでに堅固で高く評価されるアカデミー組織も整っており、メッシは今後も地元カタルーニャの才能への投資を後押ししていくことになりそうだ。
メッシの元チームメートであるジョルディ・アルバもコルネジャの下部組織出身で、現バルセロナのジェラール・マルティン、アーセナルのGKダビド・ラヤも同様だ。1951年創設のコルネジャは、2021年のコパ・デル・レイでアトレティコ・マドリーを敗退に追い込み、スペイン中で話題となったこともある。
これがメッシにとって欧州クラブ初の買収となる一方で、同選手はウルグアイでもオーナーとして活動している。インテル・マイアミで2トップを組むルイス・スアレスとともに、ウルグアイ4部で戦う新たなプロクラブ、デポルティボLSMを立ち上げた。
クリスティアーノ・ロナウド - アルメリア
「クラブオーナーになれるのなら、なぜ監督やスポーティングディレクター、CEOになる必要があるんだ？」。40歳を迎えた後、クリスティアーノ・ロナウドはそう語り、将来的に「複数」のクラブを所有したいという願望を明かした。そして2月、自身の会社『CR7スポーツ・インベストメンツ』を通じて、スペイン2部アルメリアの株式25％を取得し、その目標に向けた第一歩を踏み出した。アル・ナスルとポルトガル代表のFWは声明で、「ピッチ外からサッカーに貢献することは、以前からの私の大きな目標だった。UDアルメリアは強固な基盤を持ち、成長の可能性が明確なスペインのクラブだ」と述べた。
アルメリアの主な所有者は、モハメド・アル＝ケレイジ率いるサウジアラビアの投資コンソーシアムで、同氏は「（ロナウドは）史上最高の選手と見なされている。スペインのリーグを非常によく知っており、チーム面でもアカデミー面でも、我々がここで築こうとしているものの可能性を理解している」と付け加えた。ロナウドがスペインサッカーに精通しているのは間違いない。2009年から2018年までの9年間をレアル・マドリーで過ごし、クラブ歴代最多得点者となったほか、ラ・リーガ2回、チャンピオンズリーグ4回の優勝を成し遂げた。
アルメリアの可能性についても疑いの余地はない。最後にラ・リーガでプレーしたのは2024年で、6月には復帰まであと一歩のところまで迫ったが、昇格プレーオフ決勝でマラガに2戦合計2-1で敗れた。その後クラブは、バルセロナの名高いラ・マシアで20年間指導した実績を持つ高評価の新指揮官ガルシア・ピミエンタを招へいし、2026-27シーズンの自動昇格確保を目指して7人の新戦力を加えた。
現在41歳のロナウドは、8月初旬にアルメリアがアル・ナスルとリスボンでプレシーズン親善試合を戦った際、特別な立場に置かれていた。ポルトガル代表キャプテンは、ワールドカップ後の休暇の合間を縫ってスタンドから試合を観戦し、現在プレーするチームが、自ら新たに共同オーナーとなったクラブに2-0で敗れるのを見届けた。
ヴィニシウス・ジュニオール - アルヴェルカ
ヴィニシウス・ジュニオールは、2025年2月にアルヴェルカを買収した投資家グループの一員だった。報じられるところによれば、クラブ株の70〜80％を1000万ユーロで取得したという。レアル・マドリーのウイングである同選手がポルトガルのクラブに関わったタイミングは完璧だった。クラブはそのわずか3カ月後、2年連続で昇格を果たし、1998年以来初めてトップリーグ復帰を実現した。
アルヴェルカは実際、リーガ・ポルトガルから降格した後の2005年に一度消滅したが、1年後に再結成され、地域リーグを勝ち上がる過酷な道のりに乗り出した。ヴィニシウスと共同投資家たちは、ヴィンシンティン家が売却を余儀なくされた際に好機を見いだした。同家はリーガ・ポルトガルの別クラブであるサンタ・クララも保有しており、2クラブを所有することはリーグ規則に反していた。
ヴィニシウスは基本的に“ハンズオフ”の投資家であり、現在は代理人のタッシーロ・ソアレスがアルヴェルカの筆頭株主を務めている。アルヴェルカのスポーツディレクター、フェルナンド・マルタは、Get French Football Newsの記事をもとに『ガーディアン』が掲載した内容の中で、次のように語っている。「ヴィニシウスとの関係は遠い。我々は彼をクラブで最も有名なファンだと言っている」
アルヴェルカのコンプレッショ・デスポルティーヴォは、昨季序盤のベンフィカ戦で初めてヴィニシウスを迎え入れ、その後クラブはトップリーグ復帰1年目で10位に入った。この成果を成し遂げるため、クラブは記録的な35人の補強を行ったが、マルタはアルヴェルカが今後、いつの日かポルト、スポルティングCP、ベンフィカと国内タイトルを争うようになるとは期待していないとも認めている。
マルタはさらにこう付け加えた。「我々は規模の面で大きなクラブではない。だからこそ、スカウティングとデータ活用で創造的である必要がある。クラブの最大の目標はトップディビジョン残留だが、2つ目の目標は選手を売ることだ」。それでも、ヴィニシウスの関与は新たな才能を引きつける助けになる。そしてアルヴェルカには、さらに集客力のある名前がそろっている。レアルでヴィニシウスとともにプレーするエドゥアルド・カマヴィンガ、そしてアメリカ人ラッパーのトラヴィス・スコットも、クラブにコミュニケーションおよびマーケティングサービスを提供するために加わっている。
エムバペ － カーン
キリアン・エンバペは2024年6月、自身が設立したインターコネクテッド・ベンチャーズが、その投資部門であるコアリション・キャピタルを通じてフランスのクラブ、SMカーンの過半数株式を取得し、同クラブの買収を完了した。2012年に下部組織の選手としてカーン加入に迫りながら、その後モナコ行きを選んだレアル・マドリーとフランス代表のエースは、この投資ファンドを通じて自身の資金1500万ユーロを投じたと報じられている。
カーンの公式声明は「この取引はクラブの戦略的発展における重要な一歩であり、フランスサッカーの歴史ある地位にとどまるという自然な野心を強化するものだ」としていた。当時のクラブはリーグ・ドゥで戦い、昇格を目指していたが、エンバペの影響力はクラブの継続的な前進にはつながらなかった。
カーンは結局、2024-25シーズンを18位で終え、フランス3部に当たるシャンピオナ・ナシオナルへ降格。41年ぶりの事態となった。成績悪化とともにファンはエンバペ体制に抗議デモを行い、人気指揮官ニコラ・スーブが解任された。クレルモン・フットに痛恨の敗戦を喫した後には、今では悪名高い「SMCはお前のおもちゃではない」と書かれた横断幕も掲げられた。
エンバペは最終的に、マドリードでの日々の職務とプロクラブ運営を両立させることに成功しなかった。しかし昨年終盤には、元アーセナルとフランス代表のガエル・クリシーをカーンの新監督に招へいするという大胆な決断を下している。
その後、クリシーは5月のプレーオフ進出こそ逃したもののチームを立て直しており、カーンは今季のリーグ・ドゥ復帰に楽観的な見通しを持っている。エンバペはこの夏、元カーンおよびパリ・サンジェルマンのMFマチュー・ボドメルをクラブのフットボールディレクターに任命することも承認したが、レキップによれば、2人はその前に会話をしていなかったという。
ルカ・モドリッチ － スウォンジー
昨夏、レアル・マドリーで輝かしい13年のキャリアに幕を下ろす直前、ルカ・モドリッチはスウォンジー・シティの少数株主兼共同オーナーとなった。ファンが思わず我が目を疑ったに違いないプレスリリースでは、こう語っていた。「こんにちは、スウォンジーファンのみなさん。ルカ・モドリッチです。この歩みの一部になれることに興奮しています。私の目標は、クラブの成長を前向きな形で支え、刺激的な未来を築く手助けをすることです」
モドリッチの迎え入れは、しばらく前から知名度の高い投資家の参加を目指していたスウォンジーのアメリカ人オーナー、アンディ・コールマン、ブレット・クラヴァット、ジェイソン・コーエンにとって大きな成果だった。その着想の背景には、ライアン・レイノルズとロブ・マクの下でのレクサムの成功があった。現在はセリエAのACミランでプレーするこのクロアチア人司令塔は、トッテナム時代に2010-11シーズンのホーム&アウェーで対戦した経験からスウォンジーを認識しており、さらに『ガーディアン』によれば、この決断はゲームのビジネス面を学びたいという本人の思いに突き動かされたものだった。
モドリッチはスウォンジーの成長戦略を深く理解しようとしており、加入候補の選手たちと自ら話すことも申し出ている。現時点では、スウォンジー・ドットコム・スタジアムでの存在感はあくまで舞台裏のものだが、40歳のモドリッチが現役を退けば、その状況は変わる可能性が高い。
スウォンジーの魅力は、すでにモドリッチの存在によって飛躍的に高まっている。2018年のバロンドール受賞者の数カ月後にはスヌープ・ドッグが投資家として加わり、12月にはマーサ・スチュワートもそれに続いた。この新たな顔ぶれについて、スウォンジーの最高経営責任者トム・ゴリンジは「我々が実現できるいくつかのことという点で、クラブは別次元に入った」と語っている。
そして今の目標は、文字どおり別のリーグへ飛び込むことだ。スウォンジーは9年ぶりのプレミアリーグ復帰を目指している。2025-26シーズンにはチャンピオンシップのプレーオフ圏に勝ち点9差で届かなかったが、新シーズンが進む中で、モドリッチの助言は極めて貴重なものになり得る。
ティボー・クルトワ：ヘンク、ル・マン、エストレマドゥーラ
最後を飾るのは、言うまでもなくティボー・クルトワだ。34歳となった今も世界屈指のGKであり続ける、もう1人のレアル・マドリーの象徴的存在である。ベルギー代表GKは、このリストの中でも特にビジネス感覚に優れた選手かもしれない。年明け以降、1つでも2つでもなく、3つのクラブに投資してきたからだ。
2月、クルトワはル・マンのオールスター級オーナーグループに加わった。そこにはすでにノバク・ジョコビッチやフェリペ・マッサといった著名アスリートも名を連ねていた。クルトワはゴンサロ・ビラルと共同創業した会社『NxtPlay Capital』を通じて同クラブに投資しており、その後、クラブは2010年以来初めてリーグ・アン復帰を果たしている。
その3カ月後、クルトワとNxtPlayはCDエストレマドゥーラの共同オーナーとなった。同クラブは2022年以降、4年連続で昇格を果たし、スペイン3部相当のプリメーラ・フェデラシオンまで駆け上がっている。ただ、クルトワが手がけたプロジェクトの中で最も興味深いものは、母国にある。
6月1日、ヘンクはクルトワが少数株主としてクラブに復帰したと発表した。レアルの守護神はこのベルギーの名門でキャリアをスタートさせており、同クラブが有限責任会社へ移行したことを受け、クラブ史上初の外部法人株主となる機会に飛びついた。
「私は人生を通して常に卓越性を追い求めてきた。KRCヘンクには、同じ炎と野心を感じている」。クルトワはクラブ公式サイトでそう語った。「この投資は本当に故郷へ帰ってきたような感覚だ。この関与を通じて、クラブが成長を続け、スポーツ面での野心をさらに強めていけるよう力になりたい。リンブルフからヨーロッパの頂点へ」
NxtPlayは現在、ヘンクの取締役会に席を置いている。現時点では、クルトワがマドリーでの責務に集中しているため、そのポジションはビラが担っているが、この守護神は引き続きクラブの商業戦略の形成にも関わっている。近年、シティ・フットボール・グループ、レッドブル・グループ、そしてBlueCoのような存在が築いてきたマルチクラブモデルの構築を長期目標に据え、成長の大きな可能性を秘めたチームを慎重に選んできた。