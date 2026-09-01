リオネル・メッシがキャリアで決めてきたゴールの数を考えれば、お気に入りの1点を選ぶのは、ほとんどのサッカーファンにとって無意味な作業だ。アルゼンチンの至宝は、そのキャリアのあらゆる段階でまばゆいゴールを決め、観衆、相手、そしてチームメートを等しく驚嘆させてきた。

いくつかのゴールは重要性の面で際立っている。例えば、2022年のワールドカップ決勝でフランスを下した試合で決めた、自身2点目のゴールだ。また、芸術性によって記憶されるゴールもある。ディエゴ・マラドーナがイングランド戦で決めた象徴的なゴールを想起させた、ヘタフェ相手の独走弾。2011年の準決勝で、レアル・マドリーの選手たちをまるでトレーニングコーンのようにかわした場面。あるいは、2015年のコパ・デル・レイ決勝アスレティック・クルブ戦での見事な先制点。メッシはタッチライン際で3人のDFを振り切り、さらにもう1人をかわしてからネットに突き刺した。

メッシの史上最高のゴール候補は数え切れないほどあるが、バロンドール8回受賞者には1つだけ明確なお気に入りがある。2009年のチャンピオンズリーグ決勝、マンチェスター・ユナイテッド戦で決めたヘディング弾だ。

「もっと美しく、もっと価値のあるゴールをたくさん決めてきたかもしれない。重要性という意味でもそうだ」とメッシは2025年に語り、「でも、チャンピオンズリーグ決勝のマンチェスター・ユナイテッド戦で決めたヘディングは、ずっと自分のお気に入りなんだ」と続けた。

身長1.7メートルのメッシは、「ラ・プルガ（ノミ）」の愛称で知られるが、ヘディングで多くの得点を挙げるタイプでは決してなかった。ローマでの欧州タイトル決定戦の前までに、シニアレベルで決めたヘディングはわずか2点だけだった。それでも、このゴールは彼のキャリアで最も記憶に残るイメージの1つを生んだ。実際、21歳だったメッシが高く跳び上がってボールに合わせる一方、ユナイテッドのGKエドウィン・ファン・デル・サールが驚きのあまりその場に立ち尽くす有名なアングルが3つある。メッシの数ヤード先には、避けられない結末を止めることのできない長身のリオ・ファーディナンドが立っている。

後半25分、シャビのクロスに合わせたメッシのフィニッシュは、マンチェスター・ユナイテッドに対するバルセロナのリードを2点に広げ、チャンピオンズリーグ制覇を決定づけた。この優勝により、ジョゼップ・グアルディオラ監督の就任1年目に3冠が完成した。

21歳のFWにとって、それは世界屈指の選手の1人としての地位を確立し、史上最高の選手になり得ることを示した年を象徴する瞬間だった。



