リオネル・メッシが最も気に入っているゴールとは？ バルセロナの象徴的存在がチャンピオンズリーグ決勝でマンチェスター・ユナイテッドを沈めた衝撃のヘディング
リオネル・メッシがキャリアで決めてきたゴールの数を考えれば、お気に入りの1点を選ぶのは、ほとんどのサッカーファンにとって無意味な作業だ。アルゼンチンの至宝は、そのキャリアのあらゆる段階でまばゆいゴールを決め、観衆、相手、そしてチームメートを等しく驚嘆させてきた。
いくつかのゴールは重要性の面で際立っている。例えば、2022年のワールドカップ決勝でフランスを下した試合で決めた、自身2点目のゴールだ。また、芸術性によって記憶されるゴールもある。ディエゴ・マラドーナがイングランド戦で決めた象徴的なゴールを想起させた、ヘタフェ相手の独走弾。2011年の準決勝で、レアル・マドリーの選手たちをまるでトレーニングコーンのようにかわした場面。あるいは、2015年のコパ・デル・レイ決勝アスレティック・クルブ戦での見事な先制点。メッシはタッチライン際で3人のDFを振り切り、さらにもう1人をかわしてからネットに突き刺した。
メッシの史上最高のゴール候補は数え切れないほどあるが、バロンドール8回受賞者には1つだけ明確なお気に入りがある。2009年のチャンピオンズリーグ決勝、マンチェスター・ユナイテッド戦で決めたヘディング弾だ。
「もっと美しく、もっと価値のあるゴールをたくさん決めてきたかもしれない。重要性という意味でもそうだ」とメッシは2025年に語り、「でも、チャンピオンズリーグ決勝のマンチェスター・ユナイテッド戦で決めたヘディングは、ずっと自分のお気に入りなんだ」と続けた。
身長1.7メートルのメッシは、「ラ・プルガ（ノミ）」の愛称で知られるが、ヘディングで多くの得点を挙げるタイプでは決してなかった。ローマでの欧州タイトル決定戦の前までに、シニアレベルで決めたヘディングはわずか2点だけだった。それでも、このゴールは彼のキャリアで最も記憶に残るイメージの1つを生んだ。実際、21歳だったメッシが高く跳び上がってボールに合わせる一方、ユナイテッドのGKエドウィン・ファン・デル・サールが驚きのあまりその場に立ち尽くす有名なアングルが3つある。メッシの数ヤード先には、避けられない結末を止めることのできない長身のリオ・ファーディナンドが立っている。
後半25分、シャビのクロスに合わせたメッシのフィニッシュは、マンチェスター・ユナイテッドに対するバルセロナのリードを2点に広げ、チャンピオンズリーグ制覇を決定づけた。この優勝により、ジョゼップ・グアルディオラ監督の就任1年目に3冠が完成した。
21歳のFWにとって、それは世界屈指の選手の1人としての地位を確立し、史上最高の選手になり得ることを示した年を象徴する瞬間だった。
背景
2004-05シーズンに17歳でバルセロナのクラブ史上最年少出場と最年少得点を記録した後、メッシは着実にスターへの階段を上っていった。サミュエル・エトー、ロナウジーニョ、シャビ、デコといった面々から学びつつ、フランク・ライカールト監督の下で徐々にチームに組み込まれたメッシは、最初の2シーズンでバルセロナがラ・リーガ2連覇とチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げる中、小さくない役割を果たした。
2008年にバルセロナBから昇格し、ライカールトの後任となったペップ・グアルディオラの下で、メッシは真のワールドクラスへと開花した。駆け出しの指揮官はこの神童にすぐさま主役の役割を託し、就任後の最初期には、アルゼンチン人FWのためにワールドカップ優勝者ロナウジーニョを放出する決断まで下した。その決断は大きな成果をもたらし、メッシは全公式戦51試合で38ゴールという圧巻の数字を残し、エトーやティエリ・アンリを上回るチーム得点王となった。
カンプ・ノウを本拠とするバルセロナはスペイン王座へと快進撃を見せたが、グアルディオラの魅力的なプレースタイルと、その流れを変える南米の至宝の力が真価を問われたのはチャンピオンズリーグだった。
グループステージ4試合で5ゴールを挙げ、さらに決勝トーナメント1回戦のリヨン戦でも1点を加えた活躍は十分に印象的だった。しかし、メッシが最も大きな見出しを飾ったのは準々決勝だった。バイエルン・ミュンヘンとの第1戦では、4-0の勝利を収めた最初の40分間で2ゴール1アシストを記録し、相手を切り裂いた。さらに、フース・ヒディンク率いるチェルシーとの物議を醸した準決勝第2戦では、決勝点となるアンドレス・イニエスタのゴールを無私にお膳立てし、ユナイテッドとの決勝戦へとつなげた。
ローマで実現した頂上決戦では、グアルディオラ率いる躍動感あふれるチームが、サー・アレックス・ファーガソン率いる欧州王者ユナイテッドと対戦した。そしてこの一戦でメッシは、ポルトガル代表スターがバロンドール争いで先んじていた数カ月後に、クリスティアーノ・ロナウドと相まみえることになった。2人の新たなライバル関係において、当初優位に立っていたのはロナウドだった。
その試合
伝説的指揮官ファーガソン監督の下、ロナウド、ウェイン・ルーニー、ネマニャ・ヴィディッチ、ファーディナンド、パトリス・エブラ、ファン・デル・サールを擁したユナイテッドは、守備と攻撃の両面で豊富なタレントを備えていた。
一方、カタルーニャ勢の相手にとっては、当初このシーズンは過渡期の1年と見なされていた。2006年の対アーセナル決勝勝利で先発した11人のうち6人が去り、メッシ、セルヒオ・ブスケツ、ジェラール・ピケ、ペドロの存在が、グアルディオラの新生チームに若さを吹き込んでいた。
前回王者であり、昨季バルセロナを敗退に追い込んだチームでもあったことから、多くはファーガソン率いるチームを優勢と見ていた。しかし、3週間前のレアル・マドリー戦での驚異的な6-2の勝利は、メッシらがいかに破壊的な存在になっていたかを示していた。
プレミアリーグ王者はより良い立ち上がりを見せたが、ロナウドのミドルシュートはビクトル・バルデスをそれほど脅かさなかった。すると10分、エトーが流れを変える。イニエスタのパスに反応すると、ヴィディッチをあっさりかわし、先制点を突き刺した。
そこからはバルセロナが主導権を握り、メッシもすぐにロングシュート、巧みなポジショニング、そしてボックス外でファウルを誘う鋭い突破で脅威を与え始めた。
バルセロナは相手を翻弄していたが、アンリ、エトー、メッシはいずれも決定的なひと押しを欠いた。そして後半の中盤に入ってユナイテッドがやや持ち直すと、ブラウグラナのサポーターは緊張を強めていった。
メッシが重力に逆らう
そして70分、パトリス・エブラの悲惨なクリアを、ユナイテッド陣内の中ほどでシャビが収めた。エブラとロナウドの両者が、なぜシャビを完全に放置したのかはいまも謎のままだ。シャビは顔を上げたまま右サイドをゆっくり持ち上がり、ボックス中央へ強烈なボールを送り込んだ。
簡単なヘディングではなかった。メッシは高く跳び上がり、同時に空中で上体を反らしながらカーブのかかったクロスに合わせ、長身のファン・デル・サールの届かない位置へボールをゴールへ向けて流し込まなければならなかった。
メッシは2017年に『Four Four Two』の取材に対し、「あの瞬間、ゴールを思い描いた。決まるのが見えたんだ。あらゆる意味で本当に重要なゴールだった。自分にとっても、チームにとっても。そして決勝が僕たちに有利に傾いていく流れという意味でもね。フェルディナンドが前にいるのに、自分がヘディングで決めるなんて想像しづらかった。でも、あのとき自分がいた位置ではマークがついていなくて、パスも完璧だったから決めることができた」と語っている。
フェルディナンドは、メッシが自分とヴィディッチの間のボックス内に残っていると分かっていながら、なぜカバーに行かなかったのかを何度か説明しようとしてきた。
フェルディナンドは14年後、BT Sportに対し、「あのことでは、本当に何度も何度も眠れなかった。あの距離からシャビが僕の頭上を越すボールを入れられるとは思わなかったし、だからこそ自分が賭け事をする人間じゃなくてよかったよ。相手が格下の選手なら賭けに出ることもできるが、格の違いがある相手を見くびれば痛い目に遭う」と話した。
さらに2024年のBBCのドキュメンタリーでは、こう説明している。「プレミアリーグでの何人かの選手相手や、あるいはチャンピオンズリーグでも一部の選手相手なら、失礼は承知で言えば、僕の前を越えるボールを入れられるだけの能力はないと賭けに出ることがあった。チャンピオンズリーグ決勝でもそれをやってしまったけど、問題はボールを持っていたのがシャビだったことだ。相手にしている選手を分かっていないといけない。そして彼はメッシに寸分たがわぬボールを送り、メッシは信じられないようなヘディングを決めた。キャリアを通じてああいう得点は多くないが、大舞台でやってのけた。そこが、良い選手と偉大な選手を分けるんだ」
メッシらが再びユナイテッドを苦しめる！
ユナイテッドは2点を追う状況で、残り時間はわずか20分。逆転は到底不可能で、バルセロナはクラブ史上3度目のチャンピオンズリーグ制覇を果たした。
メッシは2016年に『The Sun』の取材に対し、こう語っている。「相手が僕たちにほとんど何もできないような戦い方をした試合はいくつもあった。そして、それはほとんどいつもビッグマッチで起きていた。ローマでのチャンピオンズリーグ決勝は、チームが完璧な試合をした一戦のひとつだった」
ただ、それは始まりにすぎなかった。グアルディオラの有名なティキタカのスタイルの中で完全に解き放たれたメッシは、その暦年にバルセロナのさらなる3つのタイトル獲得を後押しし、12月のクラブ・ワールドカップ制覇でその頂点に達した。当然のように、メッシはバロンドール投票でも圧勝し、4年連続受賞の最初の1回となった。
ファーディナンドは、以前にメッシと対戦した後に感じた変化について、こう語っている。「前にも彼と対戦して、その時は彼を抑え込めていた。でも、この時のメッシは違った。より自由に動き回れて、中央でもプレーするメッシだった。
「それまでは本当にサイドに張っていたから、ある程度は封じることができた。それでも素晴らい選手だったが、ああした自由を与えられて、どこにでも動いて突然現れて驚かせるようになると、もう手が付けられない。ばかげているほどだったし、実際にはウェンブリーでの彼の方がさらに良かった［2011年］。
「［ポール・スコールズ］と一緒にピッチに立って、彼らがトロフィーを掲げに行くのを見ながら、こう思ったのを覚えている。『もうあそこ［ピッチ］から出ないといけない。だって彼らは僕たちの魂を奪っていったんだから』とね。
「メッシは最大の要素だった。僕が本来なら激しく当たって止めるはずの相手だったのに、彼は君から離れた場所でプレーし、そして突然現れる。バンとね、そこにいるんだ。本当に素晴らしいフットボーラーだった」
ローマでの激突から2年後、バルセロナとユナイテッドは再びチャンピオンズリーグ決勝で対戦した。両チームとも再びそれぞれのリーグを制した王者として臨んでいた。だが今回は、メッシ、シャビ、イニエスタがウェンブリー・スタジアムで試合の最初から最後まで支配し、ルーニーの物議を醸した同点弾の前に先制していた。
この時のアルゼンチン人FWはさらに存在感を放ち、ボックス外からの見事なシュートでバルセロナに再びリードをもたらすと、その後ダビド・ビジャが3-1とした。
ポール・スコールズは後にこう語っている。「バルセロナ戦では、彼ができるだけ自分から遠い位置を取ってくれることを願っている時間がかなり長かったと認めても、恥ずかしいとは思わない。メッシのプレースタイルを考えた時、真っ先に思い浮かぶ言葉は『捉えどころがない』だ」
そして、その後は歴史となった
2012年、欧州ではチェルシーに敗れて準決勝敗退となり、ラ・リーガのタイトルもレアル・マドリーに奪われたことで、グアルディオラ時代は終わりを迎えた。しかし、メッシはなお進化を続けた。この年、彼はバイエルン・ミュンヘンのレジェンド、ゲルト・ミュラーが持っていたシーズン最多得点記録を更新し、驚異の91ゴールを記録した。
バルセロナはその後も、この小柄なアタッカーを中心にチーム作りを続けた。間もなくネイマールとルイス・スアレスが加わって彼を補完し、ルイス・エンリケ体制では再びチャンピオンズリーグを制覇。これはメッシにとって4度目の同タイトルだった。一方で、国内での成功も続いた。グアルディオラ退任後、メッシはさらに5度のラ・リーガ優勝と、同じく5度のコパ・デル・レイ制覇を成し遂げた。
メッシとバルセロナの関係は、クラブの壊滅的な財政状況によって終わりを迎え、2021年にフリー移籍でパリ・サンジェルマンへ加わった。フランスの首都での時間は期待外れに終わったものの、ネイマール、キリアン・エンバペと並んでプレーしながら、自身7度目のバロンドールを手にした。
35歳で、彼はついに、自身が史上最高の選手という地位に到達するうえで唯一残された壁だと言われ続けてきたタイトルを獲得した。メッシは決勝で2得点を挙げ、アルゼンチン代表はワールドカップ決勝でフランスをPK戦の末に下した。さらに、ラ・プルガは大会最優秀選手にも選ばれた。その4年後、彼は再びその個人賞を勝ち取るために戻ってきたが、今度は決勝でスペインが立ちはだかった。
「私のキャリアで幸運だったことが一つある。3年間、リオネル・メッシが自分のチームにいたことだ」と、グアルディオラは数年後に語っている。「彼は、誰よりも試合を理解している天才だ」
サッカー史上最も多くのタイトルを獲得してきた選手であるメッシは、そのキャリアを通じて数え切れないほどの個人記録とチーム記録を打ち立ててきた。それでも、美しさと重要性の両面において、マンチェスター・ユナイテッド戦でのあの瞬間は、これからも常に最も特別なものの一つとして語り継がれていくはずだ。