コップは、前監督アルネ・スロットの下でリヴァプールが成し遂げた2024-25シーズンの予想外の優勝に大きく貢献した。オランダ人指揮官のチームはシーズンを通じてホームでわずか1敗、ほかに勝ち点を落としたのも4試合だけだった。しかし昨冬、リヴァプールは10日間のうちにアンフィールドでノッティンガム・フォレスト、PSVを相手に立て続けに3点差で敗れ、続く昇格組サンダーランド戦も1-1の引き分けに終わった。全試合が無観客で行われた新型コロナウイルスのパンデミック期以来、公式戦でアンフィールドでの3試合連続未勝利となった。

スロットは当時、「今、我々と対戦するチームは結果を出せると思っている」と率直に認めた。一方、サンダーランドのレジス・ル・ブリ監督は、自分たちのチームにこれほど「プレーする時間とスペース」が与えられたことが信じられないと語った。歴史的な不振を受け、スロットは流れを止める必要があると感じていたのは明らかだ。だが、ますます守備的になった戦術が最終的に解任につながり、リーグ優勝からわずか1年で職を失った。

元MFのダニー・マーフィーは最近、talkSPORTにこう語った。「リヴァプールを見ていた時も、そこでプレーしていた時も、順位に関係なく一つだけ変わらないことがあった。アンフィールドでプレーする時は、誰も恐れないということだ。相手に立ち向かい、勝ちにいかなければならない。そうする必要がある。ずっとそうだった。

昨シーズンは、相手チームがアンフィールドに来て試合を支配するようになった、実に久しぶりのシーズンだった。リヴァプールはホームでカウンター主体のサッカーをしていた。ファンが［スロットに］背を向け始めたのはその時だ」

転機となったのは敗戦ではなく、降格の危機にある不振のトッテナムを相手にした、ひどく期待外れの引き分けだったのかもしれない。忍耐強さで知られる観客席から、ブーイングが沸き起こった。

元リヴァプールDFのジェイミー・キャラガーはSky Sportsでこう語った。「ネット上で見る反応と、スタジアムに足を運ぶファンの反応は、たいてい違うと思う。1年もたたないうちに優勝をもたらした監督に、リヴァプールの観客が背を向けるのは簡単ではない。それでも日曜日、チームと監督に対する観客の気持ちが大きく変わったと感じた。試合終了時のブーイングは、不満を募らせたファンによる本物のブーイングだった。アルネ・スロットにとって、これからは本当に難しくなると思う。観客の支持を失えば、取り戻すのは非常に難しい」

そしてキャラガーの見立ては正しかった。リヴァプールは最後の4試合で一度も勝てず、プレミアリーグ5位でシーズンを終えた。苦しい無冠のシーズンが終わると、スロットは解任された。ただ、今シーズンのアンフィールドの雰囲気は間違いなく改善しているものの、結果は改善していない。