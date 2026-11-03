キャラガーを好きか嫌いかはともかく、彼の歯に衣着せぬ物言いと、反発を恐れずに発言する姿勢は、攻撃されるのではなく守られるべきものだ。物怖じせず、はっきりと意見を述べる解説者の一人として知られるようになったが、彼を際立たせているのは、よく考えた上で、持ち前のユーモアを交えながら自分の考えを明瞭に伝えられることだ。さまざまなクラブのファンの間で評価が割れるのは、むしろ彼が仕事をしっかり果たしている証しだろう。
「選手としてはとても優秀だったが、解説者としては素晴らしいんだ」と、キャラガーは週末に『フォーフォーツー』が公開した、後の展開を予感させるようなタイミングのインタビューで冗談を飛ばした。「誰もが違う見方で試合を見ている。私は細部を見るのが好きで、それが自分を夢中にさせる。ほかの誰も気づいていないことや分析の切り口を見つけるのがね」
実際、彼の言葉に異を唱えるのは難しい。調子がいいときのキャラガーは、視聴者を引きつける存在だ。リヴァプールびいきだと非難する人もいるだろうし、本人もファンであることを隠していない。それでも、必要なときには古巣を批判できる客観性を持っている。日曜日、『スカイスポーツ』によるリヴァプール対アーセナルの中継でも、それを示した。ノニ・マドゥエケと対峙した場面で簡単に倒れたリヴァプールのMFアレクシス・マクアリスターに苦言を呈したのだ。
「いいかい、私はリヴァプールに勝ってほしい。あの場面で彼［マドゥエケ］が退場にならなくて、私はうれしいよ。こういうことには、きちんと『恥ずかしい行為だ』と言わなければならない。やめるべきだ。ばかげているし、我慢できない。私はリヴァプールのファンだが、マクアリスターのあれは冗談みたいな行為だ」。さらに「こんなくだらないことでレッドカードを出させようとするのはやめてくれ」と付け加えた。
キャラガーはアーセナルにも惜しみない賛辞を送った。アーセナルは、彼が愛するリヴァプールを相手に粘り強く戦って見事な1-0の勝利を収め、2012年以来初めてアンフィールドで勝った。「彼らは機械のようだ」と語り、その後こう付け加えた。「リヴァプールは本当に良いプレーをした。だが、相手は守備に関してこの国で最高、ひょっとすると欧州でも最高のチームだ。しかも、世界最高のセンターバックと言っていい［ウィリアム］・サリバを欠いていた」
さらに続けた。「アンフィールドに来て、あれほどのプレッシャーを受けながら、相手に枠内シュートを1本も打たせなかった。リヴァプールの攻撃陣を考えれば、本当に素晴らしいことだ」
冷静な視聴者の多くは、ヴィラによる奇妙な法的措置の示唆で、キャラガーが持ち味を失わないことを願うだろう。認めたがらない人も多いだろうが、彼がいなければプレミアリーグのテレビ中継はずっとつまらないものになる。