真相がどうであれ、アストン・ヴィラによる法的措置の警告と、そこに込められたメッセージは危険な前例をつくる。解説者が仕事をしただけで法的措置を受けるリスクにさらされることになるからだ。解説者は率直に意見を述べ、視聴者を楽しませるために報酬を得ている。賛同するかどうかは別として、キャラガーがしていたのはまさにそれだった。

もちろん、リヴァプールのレジェンドがアストン・ヴィラのファンに「失せろ」と言ったのは軽率だった。ましてや、その議論は既存の有力クラブ以外が直面する苦境をめぐるものだった。プレミアリーグの財務規則による制約も加わり、アストン・ヴィラやニューカッスルのように差を縮めようとするクラブにとって、間違いなく足かせとなっている。

『ジ・アスレティック』によると、アストン・ヴィラの一部幹部は、この法的措置の警告について、「ビッグ6」のクラブとつながりのある人々も多く含むメディア関係者が、台頭を目指すクラブの野心を繰り返し軽んじてきたことへの反発だと捉えていたという。また、サウィリスには別の狙いがあったとの見方も示されている。クラブオーナーである同氏がエメリ監督とともに長期的な成功を築きたいと考えるなか、マンチェスター・ユナイテッドがエメリ監督の招へいに動くのを思いとどまらせようとした、というものだ。

しかし、最後に使った乱暴な言葉を除けば、キャラガーは物議を醸すようなことも、特に過激なことも言っていない。アストン・ヴィラが実際に法的措置に踏み切っていたなら、発言のどの部分がその対象になると考えたのか、非常に興味深かっただろう。豊かな歴史を持つとはいえ、アストン・ヴィラは、近年の苦戦にもかかわらず今なお世界最大級のクラブの一つと広く見なされているマンチェスター・ユナイテッドと、同等の重みを持つとは主張できない。だからこそ、エメリ監督がユナイテッドの監督職に関心を持たないとすれば、非常に意外だ。キャラガーの言うサッカー界の「序列」は存在しないと主張する人は、自分にうそをついている。

結局のところ、そして幸いなことに、この法的措置の警告はほぼ実体のないものだったようだ。サウィリスの声明を恥ずかしく思うと、多くのアストン・ヴィラのファンがSNS上で表明したことも注目に値する。