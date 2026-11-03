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ライブ
Jamie Carragher 1:1Getty/GOAL

リヴァプールのレジェンド、ジェイミー・キャラガーはアストン・ヴィラへの「拙い」揶揄にもかかわらず、守られるべきだ。ばかげた訴訟の脅しは解説者の言論の自由に対する攻撃だった

元イングランド代表DFはアストン・ヴィラに対する下品な発言で窮地に立たされたが、クラブ側の対応は明らかに行き過ぎだった。

Krishan Davis
翻訳者：

  • 歯に衣着せぬ発言で知られるジェイミー・キャラガーが先週、アストン・ヴィラへの辛辣なコメントで騒動を巻き起こし、深刻な事態に陥りかけた。しかし、その反応は解説者が強い意見を述べたことに対するものとしては、到底釣り合いが取れていなかった。イングランドサッカー界におけるクラブの序列を厳しく評する中で、元リヴァプールDFは軽率にもヴィラのファン全員に「とっとと失せろ」と言い放ち、さらにヴィラは「決してマンチェスター・ユナイテッドにはなれない」と断言した。

    当然ながら、ヴィラの首脳陣はこれを快く思わず、その後、発言をめぐってキャラガーを訴えると発表した。本人も認めるように、発言は「拙い」ものだった。だが、解説者が仕事として意見を述べただけでクラブが法的措置をちらつかせ、発言の撤回を余儀なくさせることは、極めて危険な前例となる。

  • 「黙れ、クソが」

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    カラガーはポッドキャスト『Stick to Football』での発言で物議を醸した。

    問題の発言は、『ジ・オーバーラップ』の看板トーク番組であるポッドキャスト『スティック・トゥ・フットボール』の一回で飛び出した。同番組は、ジェイミー・キャラガー、ギャリー・ネヴィル、ロイ・キーンら解説者が思う存分率直に語れる場として知られている。テレビではできない、汚い言葉を使った発言も許されている。

    キャラガーがまくし立てたのは、ウナイ・エメリが苦境に立つマイケル・キャリックの後任として、アストン・ヴィラからマンチェスター・ユナイテッドに移る可能性を話し合っていた時だった。両クラブの近年の成績を踏まえれば、エメリはオールド・トラッフォードへの移籍よりヴィラ・パークにとどまることを望むかもしれない。ヴィラのファンの間で広く支持されるその見方を、キャラガーは一蹴した。

    「彼だって、もう一度ビッグクラブを率いる機会を望むはずだ。好むと好まざるとにかかわらず、サッカー界には序列がある」とキャラガーは語った。「レアル・マドリーはマンチェスター・ユナイテッドの最高の選手を引き抜く。（クリスティアーノ・）ロナウドの時がそうだった。アストン・ヴィラより下にもクラブはあって、そのクラブからヴィラは選手や監督を引き抜くだろう。だからアストン・ヴィラのファンはクソ黙ってろ。アストン・ヴィラがマンチェスター・ユナイテッドになることは絶対にない」

    注目すべきは、元リヴァプール選手のキャラガーが、最後の辛辣で挑発的な一言を笑顔で、笑いながら口にしていたことだ。完全に本気で言っているわけではないようにも見えたが、それでもこの発言は反感を買った。

  • 法的措置を取るとの警告

    FC Basel 1893 v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6
    Getty Images Sport

    キャラガーはクラブとそのファンに向けた発言で、アストン・ヴィラのオーナー、ナセフ・サウィリスの反感を買った。

    その翌日の夜遅く、ヴィラはオーナーのナセフ・サウィリス氏が署名した声明を発表し、解説者のジェイミー・キャラガー氏がクラブを痛烈に批判した際に使った言葉をめぐり、法的措置を取ると明らかにした。声明には「アストン・ヴィラは、クラブとそのファンに対する容認できない侮辱を理由に、ジェイミー・キャラガー氏に対する法的措置を開始する。アストン・ヴィラは、イングランドと欧州のサッカー界における我々の躍進を誰にも妨げさせない」と記されている。

    別に発表された、より長い声明では「この偉大なクラブを預かる立場として、いかなるメディアであれ、ヴィラのファンに向けてFワードが使われるのを黙って見過ごすことはできない。批判的な意見を持つことと、ファンに汚い言葉を浴びせ、翌週には何事もなかったかのように姿を見せることは別だ」と訴えた。

    『ジ・アスレティック』によると、サウィリス氏とヴィラの首脳陣は『スカイスポーツ』の経営幹部にも直接抗議したという。

  • 「冗談めかした」

    Manchester City FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier League
    Getty Images Sport

    カラガー、アストン・ヴィラから法的措置を取ると警告され謝罪を余儀なくされる

    カラガーは土曜日、粗野で挑発的な発言だったにもかかわらず、冗談のつもりだったと釈明し、自身の発言を修正した。「アストン・ヴィラ、オーナー陣、そしてファンの皆さんに謝罪したい」とXに投稿。「今週の私の言葉遣いは軽率で、間違っていた。ヴィラのファンには冗談のつもりだったと断言できるが、そう受け取られなかったことは理解している。申し訳ない」

    この謝罪はヴィラ首脳陣を納得させるのに十分だったようだ。月曜日には、クラブがカラガーの謝罪を受け入れ、最終的に元イングランド代表DFに対する法的措置を取らないことが明らかになった。ただし、警告の意図は変わらなかった。

    The Athletic』によると、クラブ側が伝えたかったメッセージの核心は、サウィリスが当初発表した声明に表れていた。「アストン・ヴィラは、イングランドと欧州のサッカー界における我々の躍進を、誰にも妨げさせない」。ヴィラ首脳陣は、クラブと、いわゆる「ビッグ6」の外から既存の勢力図を変えようとする他のクラブに「もっと敬意」が払われるべきだと考えており、カラガーは雇用主から処分を受けるべきだとも考えているという。『Birmingham Live』は、サウィリスが「これ以上の侮辱や無礼な発言は容認しない」と付け加えた。

  • 危険な前例

    Liverpool FC v Arsenal FC - Premier League
    Getty Images Sport

    意見を述べただけの解説者をクラブが脅すようでは、明るい未来は望めない

    真相がどうであれ、アストン・ヴィラによる法的措置の警告と、そこに込められたメッセージは危険な前例をつくる。解説者が仕事をしただけで法的措置を受けるリスクにさらされることになるからだ。解説者は率直に意見を述べ、視聴者を楽しませるために報酬を得ている。賛同するかどうかは別として、キャラガーがしていたのはまさにそれだった。

    もちろん、リヴァプールのレジェンドがアストン・ヴィラのファンに「失せろ」と言ったのは軽率だった。ましてや、その議論は既存の有力クラブ以外が直面する苦境をめぐるものだった。プレミアリーグの財務規則による制約も加わり、アストン・ヴィラやニューカッスルのように差を縮めようとするクラブにとって、間違いなく足かせとなっている。

    『ジ・アスレティック』によると、アストン・ヴィラの一部幹部は、この法的措置の警告について、「ビッグ6」のクラブとつながりのある人々も多く含むメディア関係者が、台頭を目指すクラブの野心を繰り返し軽んじてきたことへの反発だと捉えていたという。また、サウィリスには別の狙いがあったとの見方も示されている。クラブオーナーである同氏がエメリ監督とともに長期的な成功を築きたいと考えるなか、マンチェスター・ユナイテッドがエメリ監督の招へいに動くのを思いとどまらせようとした、というものだ。

    しかし、最後に使った乱暴な言葉を除けば、キャラガーは物議を醸すようなことも、特に過激なことも言っていない。アストン・ヴィラが実際に法的措置に踏み切っていたなら、発言のどの部分がその対象になると考えたのか、非常に興味深かっただろう。豊かな歴史を持つとはいえ、アストン・ヴィラは、近年の苦戦にもかかわらず今なお世界最大級のクラブの一つと広く見なされているマンチェスター・ユナイテッドと、同等の重みを持つとは主張できない。だからこそ、エメリ監督がユナイテッドの監督職に関心を持たないとすれば、非常に意外だ。キャラガーの言うサッカー界の「序列」は存在しないと主張する人は、自分にうそをついている。

    結局のところ、そして幸いなことに、この法的措置の警告はほぼ実体のないものだったようだ。サウィリスの声明を恥ずかしく思うと、多くのアストン・ヴィラのファンがSNS上で表明したことも注目に値する。

  • 第一人者

    Aston Villa v Sheffield United - Premier League
    Getty Images Sport

    キャラガーへの評価は分かれるが、現在屈指の解説者の一人だ。

    キャラガーを好きか嫌いかはともかく、彼の歯に衣着せぬ物言いと、反発を恐れずに発言する姿勢は、攻撃されるのではなく守られるべきものだ。物怖じせず、はっきりと意見を述べる解説者の一人として知られるようになったが、彼を際立たせているのは、よく考えた上で、持ち前のユーモアを交えながら自分の考えを明瞭に伝えられることだ。さまざまなクラブのファンの間で評価が割れるのは、むしろ彼が仕事をしっかり果たしている証しだろう。

    「選手としてはとても優秀だったが、解説者としては素晴らしいんだ」と、キャラガーは週末に『フォーフォーツー』が公開した、後の展開を予感させるようなタイミングのインタビューで冗談を飛ばした。「誰もが違う見方で試合を見ている。私は細部を見るのが好きで、それが自分を夢中にさせる。ほかの誰も気づいていないことや分析の切り口を見つけるのがね」

    実際、彼の言葉に異を唱えるのは難しい。調子がいいときのキャラガーは、視聴者を引きつける存在だ。リヴァプールびいきだと非難する人もいるだろうし、本人もファンであることを隠していない。それでも、必要なときには古巣を批判できる客観性を持っている。日曜日、『スカイスポーツ』によるリヴァプール対アーセナルの中継でも、それを示した。ノニ・マドゥエケと対峙した場面で簡単に倒れたリヴァプールのMFアレクシス・マクアリスターに苦言を呈したのだ。

    「いいかい、私はリヴァプールに勝ってほしい。あの場面で彼［マドゥエケ］が退場にならなくて、私はうれしいよ。こういうことには、きちんと『恥ずかしい行為だ』と言わなければならない。やめるべきだ。ばかげているし、我慢できない。私はリヴァプールのファンだが、マクアリスターのあれは冗談みたいな行為だ」。さらに「こんなくだらないことでレッドカードを出させようとするのはやめてくれ」と付け加えた。

    キャラガーはアーセナルにも惜しみない賛辞を送った。アーセナルは、彼が愛するリヴァプールを相手に粘り強く戦って見事な1-0の勝利を収め、2012年以来初めてアンフィールドで勝った。「彼らは機械のようだ」と語り、その後こう付け加えた。「リヴァプールは本当に良いプレーをした。だが、相手は守備に関してこの国で最高、ひょっとすると欧州でも最高のチームだ。しかも、世界最高のセンターバックと言っていい［ウィリアム］・サリバを欠いていた」

    さらに続けた。「アンフィールドに来て、あれほどのプレッシャーを受けながら、相手に枠内シュートを1本も打たせなかった。リヴァプールの攻撃陣を考えれば、本当に素晴らしいことだ」

    冷静な視聴者の多くは、ヴィラによる奇妙な法的措置の示唆で、キャラガーが持ち味を失わないことを願うだろう。認めたがらない人も多いだろうが、彼がいなければプレミアリーグのテレビ中継はずっとつまらないものになる。