試合前の記者会見で、選手が少しでも興味深いことを話すのは珍しい。話題はもっぱら目前の試合に集中し、対戦相手への敬意を示しながら、その脅威を強調するのが常だ。

だが、9月9日に行われるリヴァプールのチャンピオンズリーグ初戦、アトレティコ・マドリー戦を前に報道陣の取材に応じたアレクシス・マック・アリスターは、その機会を生かしてクラブでの自身の将来について公の場で語った。

「クラブは私に新契約を提示できる状況にないと知らされた。もちろん、とても、とても悲しいことだ」とマック・アリスターは、驚きを見せる記者たちを前に語った。「私が毎日の練習でも試合でも、このクラブのために100％の力を尽くしていることは、誰の目にも明らかだと思う。もちろん、ほかの誰と同じように、とても良い試合も悪い試合もある。それでも、私は常にベストを尽くしている」

「チームメートのドミニク（ソボスライ）とライアン（フラーフェンベルフ）が契約を更新したのを見て、とてもうれしく思う。彼らはそれに値するからだ。同時に、自分は新契約を得られなかったことが少し悲しくもある」

このMFの発言は、モハメド・サラーがアルネ・スロットらにアンフィールドから追い出そうとされていると非難し、クラブ全体に衝撃を与えた件とはまるで違う。それでも、マック・アリスターにしては、不満をあらわにした異例の発言だった。27歳の彼が実質的に問いかけていたのは、なぜ同じ中盤の選手たちには新契約が与えられ、自分には与えられなかったのか、ということだ。多くの解説者やサポーターにとって、答えは明白だった。彼はまだ新契約を勝ち取るに至っていないからだ。