ビジャレアル戦で勝利を決定づける2得点を挙げたマクアリスターは、イラオラ監督の下ですでに4得点を記録している。これはスロット監督が指揮した最後のシーズン全体での得点数より、わずか1点少ない。ただ、マクアリスターのプレーの向上や、振る舞いに見られる前向きな変化は、得点によるものではない。むしろ、試合の流れに与える影響力が大きくなったことにある。
例えば土曜日、それまで無敗だったブレントフォードを破り、チームの士気を高めた一戦で、マクアリスターは圧巻の働きを見せた。得点こそなかったが、推進力、プレス、前方へのパスでリヴァプールが0-1の劣勢を覆し、重要な2-1の勝利を収めるうえで欠かせない存在だった。
もちろん、ビジャレアル戦での逆転は彼の得点なしには成し遂げられなかった。それでも、この試合でもマクアリスターはイラオラ監督による試合中の戦術修正の恩恵を受けている。マージーサイドで行われた一戦でリヴァプールはひどい立ち上がりを見せ、前半30分を迎える前に、当然の結果として0-2とリードを許した。これを受け、リヴァプールの指揮官はすぐさま戦い方を見直した。
「トレイ（ニョニ）が少し低い位置に入り、僕は中央に下がって、よりボールを保持するために3人＋1人の形を作った。僕らは焦っていたし、いいプレーができていなかったからね」とMac Alllisterは説明した。「前半最後の10分か15分は、すでにずっと良くなっていたと思う」
注目すべきことに、マクアリスターはスロット監督のゾーンでの守備を気に入っていたと認める一方、イラオラ監督のマンツーマンのやり方が今のリヴァプールにはうまく機能しているとも感じている。「自分のマークする相手についていくだけだから、コミュニケーションは少なくなる。だから、僕ら一人ひとりが責任を負うことが大切で、それが昨年から変わったことの一つだ。今はより簡単で、考えることは減ったけど、走る距離は増えたかもしれないね！」
すべての選手がイラオラ監督の求めるものに、これほど早く適応したわけではない。例えばグラフェンベルフは今も苦戦しており、ビジャレアル戦では右サイドバックに回された。一方、ソボスライの能力が中盤のピボットでのプレーに本当に適しているのかについても、疑問が残っている。
その結果、マクアリスターは再び先発が確実な選手となった。昨季は力を使い果たしたかのように見えることが多く、クラブが新契約の提示に消極的だったのも理解できる。それを踏まえれば、イラオラ監督の強度の高いプレースタイルこそ、リヴァプールでのキャリアを再び活気づけるために彼が必要としていたものだったのだろう。
もちろん、マクアリスターの落胆は理解できる。しかし、リヴァプールにとって素晴らしいのは、彼が最高の形で応えたことだ。実際、不満を公にした後の最初の試合では、アトレティコを相手に持ち前の粘り強いプレーを得点で締めくくった。その結果、クラブのレジェンドであるスティーブン・ジェラードから、明確なメッセージを受け取った。
「プレーで示せ」とこの名MFは『TNT Sports』への出演時に語った。「安定した活躍、トップレベルのパフォーマンス、そして経験を見せることだ。自分が一流の代表選手であることを示せ。このクラブはそれに報いてくれる」。マクアリスターがイラオラ監督率いるリヴァプールにとって現在のように重要な存在であり続ければ、それもそう遠くないうちに実現するだろう。