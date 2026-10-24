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ライブ
Alexis Mac Allister Liverpool GFX 1:1GOAL

リヴァプールとの契約交渉が膠着する中、アンドニ・イラオラはいかにしてアレクシス・マクアリスターの本来の輝きを取り戻させたのか

このアルゼンチン代表選手は昨季、アンフィールドで多くの選手以上に苦しんだが、古巣ブライトンとの大一番を前に好調を維持している。

Mark Doyle
翻訳者：

  • 試合前の記者会見で、選手が少しでも興味深いことを話すのは珍しい。話題はもっぱら目前の試合に集中し、対戦相手への敬意を示しながら、その脅威を強調するのが常だ。

    だが、9月9日に行われるリヴァプールのチャンピオンズリーグ初戦、アトレティコ・マドリー戦を前に報道陣の取材に応じたアレクシス・マック・アリスターは、その機会を生かしてクラブでの自身の将来について公の場で語った。

    「クラブは私に新契約を提示できる状況にないと知らされた。もちろん、とても、とても悲しいことだ」とマック・アリスターは、驚きを見せる記者たちを前に語った。「私が毎日の練習でも試合でも、このクラブのために100％の力を尽くしていることは、誰の目にも明らかだと思う。もちろん、ほかの誰と同じように、とても良い試合も悪い試合もある。それでも、私は常にベストを尽くしている」

    「チームメートのドミニク（ソボスライ）とライアン（フラーフェンベルフ）が契約を更新したのを見て、とてもうれしく思う。彼らはそれに値するからだ。同時に、自分は新契約を得られなかったことが少し悲しくもある」

    このMFの発言は、モハメド・サラーがアルネ・スロットらにアンフィールドから追い出そうとされていると非難し、クラブ全体に衝撃を与えた件とはまるで違う。それでも、マック・アリスターにしては、不満をあらわにした異例の発言だった。27歳の彼が実質的に問いかけていたのは、なぜ同じ中盤の選手たちには新契約が与えられ、自分には与えられなかったのか、ということだ。多くの解説者やサポーターにとって、答えは明白だった。彼はまだ新契約を勝ち取るに至っていないからだ。

  • 急激な落ち込み

    Alexis Mac Allister Liverpool 2025

    ワールドカップ優勝経験を持つ同選手は昨シーズン、予想外の急な不振から抜け出すのに苦しんだ。

    マクアリスターは2003年、移籍金の基本額3500万ポンド（4700万ドル）でブライトンからリヴァプールに加入した当初から、お買い得な補強に見えた。加入後のマージーサイドでの最初の2年間、アンフィールドでこのワールドカップ優勝経験者以上に安定したパフォーマンスを見せた選手はいなかったと言っても、十分に理にかなっている。

    毎試合欠かさず力を発揮する、かけがえのない選手の一人だった。「彼はいつもそこにいる」と、元監督のユルゲン・クロップが語ったように、「常にプレーに関わっている」。また、リヴァプールが予想外の優勝を果たした2024-25シーズン中、スロット監督は、マクアリスターは悪い試合をしないと主張した。その理由は、ボールを持っているときも持っていないときも同じように効果的なプレーができる類いまれな才能を持っているからだった。

    だが、昨シーズンのマクアリスターには悪い試合が数多くあった。もちろん、そうだったのは彼だけではない。複数の主力選手の調子が急落したが、急速に水準が低下していたリヴァプールの中でも、マクアリスターの落ち込みは特に懸念されるものだった。

    けがが影響したことは否定できない。マクアリスターはタイトル防衛に向けて万全の状態に戻れるよう、いくつもの軽いけがを治すために2024-25シーズン終盤に休養を与えられた。しかし、予期せぬ問題が相次ぎ、プレシーズンを丸々欠席することになった。

    結果として、彼らしくなく調子に波が生じた。それでも、スロット監督は2月までにマクアリスターが本来の「安定感」を取り戻し始めたと感じていた。だが実際には、クラブにとって散々なシーズンが終わるまで、かつての素晴らしいパフォーマンスに近い水準に戻ることはなかった。そのことは本人も認めている。


  • イラオラがもたらした影響

    Alexis Mac Allister Andoni Iraola Liverpool 2026-27
    Getty/GOAL

    イラオラ率いるチームはまだ発展途上だが、同監督の就任がマック・アリスターにプラスに働いたことは間違いない。

    しかし、マック・アリスターが自分だけ不当に責められていると感じていたとも報じられている。昨季、スロット監督がフラーフェンベルフにより自由に攻め上がることを認めたのも、明らかにマック・アリスターの助けにはならなかった。さらに、ショボスライを差し置いてフロリアン・ヴィルツを10番の役割で常時起用したことで、それまでバランスの取れていた中盤は間違いなく不安定になった。

    その結果、夏の移籍市場ではマック・アリスターのリヴァプール退団が現実味を帯びた。サンタローサ出身の本人も、複数のオファーを受けていたと認めている。運動量と結果が大きく落ち込んだことから、売却を歓迎するサポーターもいた。だが、今はもう違う。

    アンドニ・イラオラ監督のリヴァプールがどのようなチームになるかは、まだ分からない部分も多い。それでもマック・アリスターは、昨季に飛び出した「脚が衰えた」というばかげた主張に、すでに力強い答えを示している。夏にはアルゼンチンのワールドカップ2大会連続決勝進出に貢献し、多大なエネルギーを費やしたにもかかわらず、今季は開幕から好調だ。再びリヴァプールで最も頼りになる選手であることを証明している。

    最大の理由は、アンフィールドでの監督交代にあるようだ。マック・アリスターは、スロット監督への批判と受け取られかねない発言を慎重に避けてきた。何しろ、2人は共にリーグ優勝を果たしている。それでも、マック・アリスターが2得点を挙げた火曜日夜のビジャレアル戦に4-3で勝利した後、試合後のアマゾン・プライムのインタビューで、こう認めた。「昨年は僕たち全員にとって本当に難しい年だった。僕が求められるレベルに達していなかったのは明らかだし、それを最初に認めるのは僕だ。認めることに抵抗はない」

    「でも、チームの中で何かがうまくいっていなかった。そして、この監督（イラオラ）がそれを変えた。それは本当に重要なことだ。戦術を比較するのは好きじゃないけど、僕たちのプレーの仕方はかなり違うし、今は調子がいい」。その言葉どおりのプレーを見せている。

  • 「プレーで語れ」

    Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    このアルゼンチン人選手は、最近のプレーで新契約に値することを強くアピールしている。

    ビジャレアル戦で勝利を決定づける2得点を挙げたマクアリスターは、イラオラ監督の下ですでに4得点を記録している。これはスロット監督が指揮した最後のシーズン全体での得点数より、わずか1点少ない。ただ、マクアリスターのプレーの向上や、振る舞いに見られる前向きな変化は、得点によるものではない。むしろ、試合の流れに与える影響力が大きくなったことにある。

    例えば土曜日、それまで無敗だったブレントフォードを破り、チームの士気を高めた一戦で、マクアリスターは圧巻の働きを見せた。得点こそなかったが、推進力、プレス、前方へのパスでリヴァプールが0-1の劣勢を覆し、重要な2-1の勝利を収めるうえで欠かせない存在だった。

    もちろん、ビジャレアル戦での逆転は彼の得点なしには成し遂げられなかった。それでも、この試合でもマクアリスターはイラオラ監督による試合中の戦術修正の恩恵を受けている。マージーサイドで行われた一戦でリヴァプールはひどい立ち上がりを見せ、前半30分を迎える前に、当然の結果として0-2とリードを許した。これを受け、リヴァプールの指揮官はすぐさま戦い方を見直した。

    「トレイ（ニョニ）が少し低い位置に入り、僕は中央に下がって、よりボールを保持するために3人＋1人の形を作った。僕らは焦っていたし、いいプレーができていなかったからね」とMac Alllisterは説明した。「前半最後の10分か15分は、すでにずっと良くなっていたと思う」

    注目すべきことに、マクアリスターはスロット監督のゾーンでの守備を気に入っていたと認める一方、イラオラ監督のマンツーマンのやり方が今のリヴァプールにはうまく機能しているとも感じている。「自分のマークする相手についていくだけだから、コミュニケーションは少なくなる。だから、僕ら一人ひとりが責任を負うことが大切で、それが昨年から変わったことの一つだ。今はより簡単で、考えることは減ったけど、走る距離は増えたかもしれないね！」

    すべての選手がイラオラ監督の求めるものに、これほど早く適応したわけではない。例えばグラフェンベルフは今も苦戦しており、ビジャレアル戦では右サイドバックに回された。一方、ソボスライの能力が中盤のピボットでのプレーに本当に適しているのかについても、疑問が残っている。

    その結果、マクアリスターは再び先発が確実な選手となった。昨季は力を使い果たしたかのように見えることが多く、クラブが新契約の提示に消極的だったのも理解できる。それを踏まえれば、イラオラ監督の強度の高いプレースタイルこそ、リヴァプールでのキャリアを再び活気づけるために彼が必要としていたものだったのだろう。

    もちろん、マクアリスターの落胆は理解できる。しかし、リヴァプールにとって素晴らしいのは、彼が最高の形で応えたことだ。実際、不満を公にした後の最初の試合では、アトレティコを相手に持ち前の粘り強いプレーを得点で締めくくった。その結果、クラブのレジェンドであるスティーブン・ジェラードから、明確なメッセージを受け取った。

    「プレーで示せ」とこの名MFは『TNT Sports』への出演時に語った。「安定した活躍、トップレベルのパフォーマンス、そして経験を見せることだ。自分が一流の代表選手であることを示せ。このクラブはそれに報いてくれる」。マクアリスターがイラオラ監督率いるリヴァプールにとって現在のように重要な存在であり続ければ、それもそう遠くないうちに実現するだろう。