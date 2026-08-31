ラヤン・シェルキ、マンチェスター・シティにとってポスト・ペップ・グアルディオラ時代のフットボールにおけるマーベリック路線の完璧なポスターボーイに
ラヤン・シェルキが絶好調だ。欧州中のあらゆる守備陣は恐怖を覚えるべきだろう。マンチェスター・シティの背番号10は、新シーズン開幕から2試合で4ゴールに関与し、エティハド・スタジアムでのエンツォ・マレスカ新体制の完璧なスタートに貢献している。
マレスカには、ペップ・グアルディオラの遺産に見合う結果を残すという、ほとんど不可能に近い仕事が待っている。しかし、シェルキの存在だけでも、シティを再びビッグタイトル争いに押し上げる可能性は十分にある。シェルキは1人で試合を決められるタイプの選手であり、金曜にホームでシティに1-4で敗れたクリスタル・パレスもそれを痛感したはずだ。
セルハースト・パークではアーリング・ハーランドが先制点と締めくくりの得点を挙げたが、その間に決めた見事な2得点、つまりブレースによって魅了したシェルキが、称賛の大半を受けるに値した。
「後半はより自由にプレーした。今日の大きな勝利をとてもうれしく思っている」。試合後、フランス代表はシティのメディアチャンネルにそう語った。そして、自身のポテンシャルを完全に引き出すために、シェルキにまさに必要なのがその自由だ。グアルディオラは常にそれを与えていたわけではないが、マレスカはこの元リヨンの選手に、型破りな存在になることを求めている。
サッカー界が、グアルディオラとその絶え間ない選手配置の細かな管理なしで前へ進んでいく中、シェルキは今や、そんな希少な才能の象徴的存在になれる。
プレミアリーグの遊び場
シティにとって苛立たしい前半となった後、シェルキが立ち上がり、セルハースト・パークを自分だけの遊び場に変えた。23歳のシェルキは最終的に試合終了8分前にピッチを後にしたが、枠内シュート3本、キーパス3本、成功したドリブル3回を記録し、ボールキャリーは合計29回。総走行距離は2.2キロだった。
パレスは彼の輝きに対抗する術がなく、とりわけ1点目の場面ではそれが顕著だった。シェルキはペナルティーエリア端でフィル・フォーデンのパスを受けると、まるでボールが足に吸い付いているかのようなタッチで3人をかわし、そのままバランスを崩しかけているように見えた瞬間、パレスGKディーン・ヘンダーソンの意表を突く絶妙なつつき出しでゴールを奪った。
シェルキの2点目には、20ヤードのシュートがクリス・リチャーズに大きく当たってネットへ吸い込まれるという幸運もあった。しかし、再び自らシュートコースを作り出し、安全策を取るのではなくゴールを狙う勇気を見せた。わずか5分の間に、シェルキはこの試合の勝負を決めてしまった。
「美しい選手」
元リヴァプールで元イングランド代表MFのジェイミー・レドナップは、シェルキのパフォーマンスに衝撃を受け、このフランス人をプレミアリーグの2人の名手になぞらえずにはいられなかった。
レドナップは『Sky Sports』に対し、「ラヤン・シェルキは傑作を描いた。あれは信じられないようなゴールだった［1点目］。あの重要な時間帯にゴールが生まれたからこそ、彼が違いを生んだように感じた。試合に与えた影響は本当に驚異的だった。彼は天才だ。ボールを使ってできることはただただ信じがたい。プレミアリーグでも、こんなことができる選手はそう多くない。おそらくエデン・アザールならできただろう。ああいうタイプの選手だった。重心が低く、そこからどうにかしてボールを隅へ運んでしまうんだ。
「［ゲオルギ］キンクラーゼのことを、もう一世代前のマンチェスター・シティのファンなら覚えているだろう。電話ボックスの中でも相手を抜けるような選手で、これはそれにとてもよく似ている。だが、シェルキは美しい選手だ。彼をどこに当てはめるのかずっと話してきた。なぜならエンツォ・マレスカは構造を好むからだ。だが、シェルキのような選手に対しては自由を受け入れなければならない。彼のやりたいようにやらせる必要がある」
またしても出てきた言葉が「自由」だ。グアルディオラと同じく、マレスカもシティにボール支配を求めるが、よりしっかりとした幅を使う、より攻撃的なスタイルを好む。このイタリア人指揮官は、シェルキが迷路のようなドリブル突破を仕掛けたり、リスクのあるパスを狙ったりしても不満を漏らすことはないだろう。グアルディオラは昨季、サンダーランド戦でフォーデンのゴールをお膳立てしたラボーナのクロスを出した際に、そうしたプレーで有名になった。
自由があれば、シェルキは止められない試合の決定者となる。もちろん、毎回うまくいくわけではない。だがシティには、特に自陣に引いて低いブロックを敷き、圧力を受け止めることに満足しているチームをこじ開けるために、彼が必要だ。
解放された
シェルキはシティでのデビューシーズンで見事な活躍を見せたが、もっと大きな貢献ができたはずだという全体的な感覚もあった。グアルディオラは彼を抑え、リヨンのアカデミー出身者に与えたプレミアリーグでの先発はわずか19試合、チャンピオンズリーグではたった4試合だった。
絶え間ないローテーションと、グアルディオラの厳格なポジショナル面の要求に従わなければならない中でも、シェルキがゴールとアシストを合わせて25にまで伸ばしたのは驚異的だった。シェルキは幅を取って留まるか、特定のゾーンで待つことを強いられた。もし早い段階で中に絞ったり、混雑した局面に入り込んだりすれば、グアルディオラが事前に設計したパスワークが崩れてしまうからだ。
「シンプルさが好きなんだ。リオネル・メッシから学んだことで、シンプルなことでは決してミスをしないからね」。グアルディオラはサンダーランド戦後にシェルキを叱責した際、そう語っていた。その考え方では、シェルキがシティの攻撃の設計者になることはなかった。
それとは対照的に、マレスカが最初に着手したのは、シェルキをハーランドの後方中央へ移すことだった。シティの新指揮官は、狭いエリアで彼が魔法をかけるようなプレーを見せ、チームの創造性の中心となることを後押ししている。一方でグアルディオラは、厳格な形を保つために彼のボールタッチを制限したがっていた。
シェルキには今もなお、ボール非保持時に献身的に走り続けることが求められている。そして、パレス戦の勝利ではアダム・ウォートンをマークして見事な仕事も果たした。ただ、マレスカはその見返りとして、ファイナルサードでより大きな信頼を与えている。グアルディオラはその完璧主義と独特の個性でサッカーの水準を引き上げたが、彼の不在の中で、マレスカが他の数人の欧州トップ指揮官の青写真に倣いながら、シェルキのようなプレーメーカーたちが再び花開いているのは素晴らしいことだ。
再び脚光を浴びる】
フヴィチャ・クワラツヘリア、マイケル・オリーズ、ラミネ・ヤマルも、それぞれのクラブで同様の役割分担の恩恵を受けている。パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケによる流動的な戦術システムは、クワラツヘリアを1対1の局面に持ち込み、その破壊力を最大限に引き出すよう設計されている。そして左SBヌーノ・メンデスが積極的に高い位置へ上がる際には、このジョージア代表に中央エリアを自由に動く権限も与えている。
バイエルンのヴァンサン・コンパニもオリーズに対して同様のアプローチを取っており、ハンジ・フリックもまた、縦への志向が強いバルセロナのシステムの中で、ヤマルにスペースを有機的に解釈することを許している。シェルキとともに、こうした選手たちは、監督たちに後押しされることで、個の力が再び脚光を浴びつつあることを示している。
グアルディオラは常にコントロールを求める。そしてもちろん、その哲学はバルセロナ、バイエルン、マンチェスター・シティで絶大な効果を発揮した。問題は、それが欧州大陸全体で模倣される流れを生み、その結果として、多くの喜びをもたらせる自由な精神を持つ選手たちを消し去ってしまったことだ。
願わくは、今後そうした選手たちが再び前面に出てくる場面をもっと見たいところだ。シェルキの衝撃的な好調ぶりは、フットボールが機械的なプロセスではなく、芸術の形として提示される時にこそ最高であるという事実を改めて強く示している。グアルディオラがどう考えていようと、ショーマンでありながらなおかつチームプレーヤーでいることは、いまでも可能なのだ。