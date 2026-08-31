ラヤン・シェルキが絶好調だ。欧州中のあらゆる守備陣は恐怖を覚えるべきだろう。マンチェスター・シティの背番号10は、新シーズン開幕から2試合で4ゴールに関与し、エティハド・スタジアムでのエンツォ・マレスカ新体制の完璧なスタートに貢献している。

マレスカには、ペップ・グアルディオラの遺産に見合う結果を残すという、ほとんど不可能に近い仕事が待っている。しかし、シェルキの存在だけでも、シティを再びビッグタイトル争いに押し上げる可能性は十分にある。シェルキは1人で試合を決められるタイプの選手であり、金曜にホームでシティに1-4で敗れたクリスタル・パレスもそれを痛感したはずだ。

セルハースト・パークではアーリング・ハーランドが先制点と締めくくりの得点を挙げたが、その間に決めた見事な2得点、つまりブレースによって魅了したシェルキが、称賛の大半を受けるに値した。

「後半はより自由にプレーした。今日の大きな勝利をとてもうれしく思っている」。試合後、フランス代表はシティのメディアチャンネルにそう語った。そして、自身のポテンシャルを完全に引き出すために、シェルキにまさに必要なのがその自由だ。グアルディオラは常にそれを与えていたわけではないが、マレスカはこの元リヨンの選手に、型破りな存在になることを求めている。

サッカー界が、グアルディオラとその絶え間ない選手配置の細かな管理なしで前へ進んでいく中、シェルキは今や、そんな希少な才能の象徴的存在になれる。