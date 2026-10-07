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International break stars - 1:1Getty/GOAL

ラミン・ヤマル、マイケル・オリーセ、そして史上最長のインターナショナルブレイクを彩る最大のスターたち

この3週間で、数多くの見応えある試合と際立った個人パフォーマンスがあった。だが、最も際立っていたのは誰だろうか。

James Westwood
翻訳者：

  • インターナショナルブレイクは長らく、サッカーファンにとってクラブの年間日程を煩わせる厄介な中断と見なされてきた。特に9月は、各チームがようやくリズムを築き始めたばかりの時期だけに、そうした見方が強い。クラブ側にとっても迷惑な存在であり、主力選手が負傷を抱えて戻ってきたり、自国代表の成績不振によって自信を落とした状態で帰還したりすることが少なくないからだ。

    とはいえ、FIFAはそうした状況を認識し、2026-27シーズンに向けてカレンダーに大きな変更を加えた。インターナショナルブレイクは従来の4回から3回に減り、9月21日から10月6日、11月9日から11月17日、3月22日から3月30日に実施される。さらに4回目と5回目のブレイクは6月と7月に組まれ、ほとんどのクラブリーグが中断している時期に大会を開催できる余地が設けられた。

    全体的に見れば、こうした変更は前向きなものと言えるはずだ。だが、この最初の3週間のブレイクは過去最長であり、各代表チームは最大4試合を戦った。そのため、忍耐を試される形にもなった。すべての試合が見応えのあるものだったわけではなく、そして案の定、負傷したスター選手のリストも増えている。

    それでも、全体としては悪い面より良い面の方が上回った。多くのビッグネームが自国のために存在感を示し、新たな顔ぶれの中にも即座にインパクトを残した選手がいた。以下、GOALが今回のインターナショナルウインドーで最も輝いたスターたちを紹介する。トップバッターは、新シーズンでも見事な滑り出しを続けている10代の世界王者だ。

  • ラミン・ヤマル（スペイン）

    FBL-EUR-NATIONS-ESP-CRO
    AFP

    バルセロナの逸材ヤマルは、スペイン代表で2つの強豪相手に決定的な役割を果たした。

    ラミネ・ヤマルは2026年ワールドカップでは万全の状態ではなかった。それでもスペインの成功において重要な役割を果たしたが、最高の彼を見られたわけではなかった。だが19歳の若武者は、バルセロナでは最良のコンディションを取り戻した姿を見せており、ラ・リーガ王者の一員として開幕から8試合で14ゴール関与を記録している。

    その好調ぶりは代表の舞台でも変わらない。まずウェンブリーでのイングランド戦でスペインの3-2の勝利に貢献する得点を挙げると、続くクロアチア戦の4-1快勝では圧巻のパフォーマンスを披露した。見事な2得点に加え、マルク・プビルへのアシストも記録。さらに21回のボールキャリー、敵陣で成功した25本のパス、4回のボール奪回、4回の地上デュエル勝利をマークし、68分間の出場でクロアチアを翻弄した。

    とりわけルイス・デ・ラ・フエンテが高く評価したのは、ヤマルのチームプレーだった。試合終了後、指揮官はヤマルを名指しで称賛している。「今日も我々は（ヤマルの）魔法を再び楽しんだ。しかし彼は、その魔法をチームのために使っている。それは彼がどんな選手かをよく物語っている。将来的には、集団の中で何をもたらすかという部分でも、彼はさらに広く知られるようになるだろう。彼が我々とともにいてくれるのは幸運だ。グループの中でもとても愛されている」

    ヤマルはチェコ戦でも、自身らしい形でこの中断期間4点目を決めた。ボックス角付近から左足に持ち替え、美しいカーブシュートを決め切り、スペインは3-1で快勝した。万全のフィジカルコンディションにある時、ヤマルは地球上で最高の選手であり、彼が中心にいる限り、スペインは今後も倒すべきチームであり続ける。

  • アンソニー・ゴードン（イングランド）

    Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2
    Getty Images Sport

    ゴードンはファイナルサードで絶えず脅威となり、イングランドはネーションズリーグで印象的なスタートを切った。

    アンソニー・ゴードンはシーズン序盤の数週間、バルセロナでも印象的なプレーを見せており、ニューカッスルから今夏に移籍して以降、ラ・リーガ6試合で4アシストと上々の滑り出しを切った。イングランドでのパフォーマンスはそれ以上に大きなインパクトを残しており、スペインに僅差で敗れた一戦では、イングランドのヤマルを上回る出来だったとさえ言えるかもしれない。

    イングランドは、ゴードンがスペースへ抜け出した時に最も大きな脅威を生み出していた。そしてジュード・ベリンガムのパスに反応すると、見事なインサイドキックのフィニッシュでチームの最初の得点を決めた。トーマス・トゥヘルはイングランドにスピード感があり攻撃的なサッカーを求めているが、ウェンブリーでそのスタイルを最も体現していたのがゴードンだった。

    その3日後、チェコとの2-0の勝利でも再び得点を記録。68分、トレント・アレクサンダー＝アーノルドのクロスをヘディングで決め、均衡を破った。ゴードンは終盤に交代するまで、4度のチャンス創出、4本のシュート、相手ボックス内で10回のタッチを記録。ニューカッスル時代の元チームメートであるルイス・ホールとの左サイドでの連係を見事によみがえらせ、マン・オブ・ザ・マッチにも選ばれた。

    その後、イングランドは3試合目でクロアチアに7-0の圧勝を収め、ゴードンはこの強烈な勝利でも再び輝いた。ベリンガムの2得点のうち1点をアシストし、自身もヘディングで1点を決めている。

    「アンソニー・ゴードンは、はるかにアグレッシブに、そしてより自信を持ってプレーしている」。このウインガーの成長について問われたトゥヘルは、そう目を輝かせながら語った。「自信に満ちた選手だと感じる。別のレベルに到達した」

  • ハリー・ケイン（イングランド）

    England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4
    Getty Images Sport

    ケインがイングランド代表で再び歴史を作り、自らをGOAT論争の中心に確かな形で押し上げた。

    ハリー・ケインはイングランドのネーションズリーグ開幕4試合すべてで先発し、通算出場数でピーター・シルトンに並び、イングランド史上最多キャップ保持者となった。さらに代表通算得点記録にも6ゴールを積み上げ、91得点として2位ウェイン・ルーニーとの差を38に広げた。100得点到達も時間の問題だろう。

    33歳のケインは、この3週間で衰えの気配をまったく見せていない。スペイン戦の敗戦とチェコ戦アウェーゲームでは、いずれもわずかな好機を確実に仕留めて2得点を記録。そしてクロアチア戦では、圧巻のパフォーマンスで相手をねじ伏せた。

    ベリンガムのスルーパスから豪快に決めてゴールラッシュの口火を切ると、イングランドの5点目も流し込み、さらに無欲にブカヨ・サカの6点目をお膳立てした。イングランドはその後、ウェンブリーでチェコを3-0で一蹴して今回の活動期間を締めくくったが、この試合はケインの凄みをさらに示す舞台となった。

    バイエルン・ミュンヘンのFWは1時間を迎える直前、ペナルティーエリアを鋭く横切る危険なボールでオウンゴールを誘発。さらにモーガン・ロジャーズからの似た形のボールを決め切り、イングランドは前半を2-0で折り返した。最後はホールの高く上がったCKでマーカーを外し、難なくヘディングを決めて勝利を決定づけた。

    試合後、ベリンガムはケインに特別な賛辞を送り、『ITV』にこう語った。「まず何より、信じられないほど素晴らしい人間だ。キャプテンとしても、一人の人間としても、彼は一人ひとりを気にかけているし、ピッチ外で何かをしなければならない時には、いつだって責任を引き受ける存在だ。そしてピッチ上では、もう賛辞の言葉が尽きてしまう。彼はこれまでイングランドのユニフォームを着た中で最高の選手であり、彼と一緒にプレーできるのは光栄だ」

    この最後の評価を大半のイングランドサポーターに本当だと認めてもらうには、おそらく主要タイトルが必要だろう。それでも、彼の名が殿堂入りすることはすでに揺るがない。これほど見事に年齢を重ね続けるなら、元トッテナムのスターは2030年ワールドカップまで自国の中心選手であり続ける可能性がある。

  • トロイ・パロット（アイルランド）

    FBL-NATIONS-LEAGUE-IRL-AUT
    AFP

    パロットは、オーストリアとの激しい2-2の引き分けで、この中断期間全体でも屈指のゴールの1つを決めた。

    トロイ・パロットは、この夏にAZアルクマールからレアル・ベティスへ移籍すると、レアル・マドリー戦で決勝点を挙げて一躍ヒーローとなり、アイルランド代表のキャンプにも上機嫌で合流した。敵地でのコソボ戦ではまさかの敗戦に終わり無得点だったが、第2節のイスラエル戦ではアイルランドを3-0の大勝に導く先制点を記録。右サイドでのジェームズ・アバンクワーの好プレーから、ダイレクトシュートを押し込んだ。

    アイルランドはダブリンでのオーストリア戦でも勝ち点3を手にすべきだったが、2点リードを守れず2-2で引き分けた。とはいえ、それはパロットのクオリティ不足によるものではなかった。24歳のFWは、ホームチームに先制点をもたらした場面でリオネル・メッシをほうふつとさせるプレーを披露。センターサークルのすぐ外でボールを受けると、1人目を股抜きでかわし、鮮やかなダミーで2人目を完全に置き去りにし、最後はオーストリアGKの股下を抜いて流し込んだ。

    それは見事な個人技によるゴールであり、パロットはさらにPKも決めて、この6試合の公式戦で9得点とした。これにはアイルランド代表のヘイミル・ハルグリムソン監督も大喜びで、「彼には特別な才能がある。彼が緑のユニフォームを着ていることは、アイルランドサッカーにとって魔法のようなことだ」と語った。

    当然ながら、パロットはセルビアで無観客開催となったイスラエルとの“ホーム”ゲームでもPKで10点目を追加し、アイルランドは1-1で引き分けた。

  • ミカエル・オリセ（フランス）

    FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRA
    AFP

    オリーゼはフランス代表のUEFAネーションズリーグでの活動中に4ゴールを決め、そのうち2点はまさに圧巻だった。

    マイケル・オリーセは世界最高の選手の一人である。元クリスタル・パレスのウインガーは、バイエルンで今季序盤から6ゴールという鮮烈なスタートを切ってその事実を確固たるものにし、ジネディーヌ・ジダンのフランス代表初招集でもその衝撃的な好調ぶりを継続した。

    フランスはトルコに1-0で勝利。オリーセが絶妙なターンから見事なパスを送り、後半9分のキリアン・エンバペのゴールをお膳立てした。そしてバイエルンのスターは、ベルギー戦でも同じく1-0の勝利において途中出場から自ら違いを生み出した。オリーセは自陣深くでボールを持つと全力でスプリントし、そのままボックス際まで運んで3人のDFを置き去りにし、最後は落ち着きと正確性を兼ね備えたシュートでボールをゴール左隅へ流し込んだ。

    その後、ジダンはフランスのイタリア戦でオリーセを先発に戻さざるを得なくなり、元クリスタル・パレスのウインガーは自身のハイライト集にまた一つ驚異的なゴールを加えた。ラヤン・シェルキが約18メートルのFKを軽く触ってオリーセの進路へ流すと、24歳はクロスバーをかすめる形で鮮やかに流し込み、再び難しいプレーを信じられないほど簡単に見せてしまった。

    ジダンはその後、イタリアとの1-1の引き分け後に『Telefoot』に対し、「彼はピッチ外では少し控えめでシャイだが、それで構わない。ピッチ上ではまったくシャイではないからだ。プレーでチームを引っ張る、生まれながらのリーダーだ」と語った。「ボールを持った時に、彼はあらゆる才能を示している」

    エンバペがキャプテンかもしれないが、オリーセはフランスにXファクターをもたらしており、試合を重ねるごとにその存在感を増している。そのことは、スタッド・ドゥ・フランスで行われたベルギーとの再戦となる今回の活動最終戦でも明らかだった。

    フランスはオリーセ投入時点の後半15分に1点を追う展開だったが、彼は魔法を振りまいて流れを変えた。デジレ・ドゥエが同点弾を決めると、続いてオリーセが正確無比の折り返しを送り、シェルキがフランスにリードをもたらした。さらにこのスーパーサブは自らも2得点を挙げ、劇的な4-1勝利を決定づけた。

    オリーセはこれで2026年のフランス代表で16試合17ゴール関与となり、同国史上初めて暦年で10アシストを記録した選手となった。ベルギー戦の終盤には、ホームのファンが声をそろえてこうチャントした。「オリーセ、バロンドール！ オリーセ、バロンドール！」 彼はそれにふさわしい、いやそれ以上に値する勝者だろう。

  • フロリアン・ヴィルツ（ドイツ）

    Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3
    Getty Images Sport

    ヴィルツはアンフィールドでの重圧から解放され、ドイツ代表でその才能を改めて世界に示した

    フロリアン・ヴィルツはリバプールのユニフォームではいまだ期待に応え切れていないものの、ドイツ代表にとっては依然として信頼できる戦力である。元バイエル・レバークーゼンの司令塔は、ユルゲン・クロップ監督の就任後初のホームゲームとなったギリシャ戦で0-1の敗戦を喫した際には封じ込められたが、ドイツがセルビアに2-0で勝利して立ち直った試合では輝きを放った。

    ヴィルツがポストを直撃した後、トム・ビショフが豪快に決めてドイツが先制。さらにリバプールのヴィルツは、ボックス内でマーカーをあざむく見事なファーストタッチから冷静にフィニッシュし、2点目も奪った。ヴィルツはパス成功率95％も記録し、ドイツの好機の多くは彼を経由して生まれたことで、クロップ監督は23歳への批判に対して力強いメッセージを発することになった。

    元リバプール指揮官は記者団に対し、「彼は喜びにあふれていて、信じられないほどハードワークしていた。あれは特別だったし、素晴らしい試合をした。我々のプレースタイルはフロ・ヴィルツに合っている。皆を満足させるために、フロがこれ以上何を正しくやればいいのか、私には分からない。今日、リバプールの誰もが喜ぶべきだ」と語った。

    ヴィルツは第4節のギリシャ戦が0-0の引き分けに終わった試合でも得点に値する出来を見せており、5本のシュート、3本のキーパス、4回の成功したドリブルを記録して圧巻のパフォーマンスを披露した。ドイツが再び国際サッカーの頂点へ返り咲くには、まだ長い道のりがある。それでも、ヴィルツの存在は希望を与えている。

  • ミヒャエル・カヨデ（イタリア）

    FBL-EUR-NATIONS-TUR-ITA
    AFP

    ブレントフォードDFカヨデは、代表キャリアで夢のようなスタートを切っている

    ブレントフォードは今季開幕から無敗を維持し、プレミアリーグで4位につけている。その成功において、右SBのミカエル・カヨデは重要な役割を果たしており、攻撃では次々とチャンスを生み出し、守備では1対1の局面で卓越した強さを見せている。イタリア代表に復帰したロベルト・マンチーニ監督も十分に感銘を受け、カヨデを初招集。22歳の若手はそのチャンスをしっかりとものにした。

    カヨデはベルギーにホームで0-2と敗れたイタリアの試合には出場しなかったが、その次のトルコ戦では先発出場した。アズーリが4-1で快勝した一戦で90分フル出場を果たし、さらにチームの流れるような連係の締めくくりとしてゴールも記録。シュートをゴール右隅に流し込み、この試合で最も印象的な得点を決めた。

    ダヴィデ・フラッテージの先制点も、カヨデのシュートがGKに弾かれた場面から生まれた。ブレントフォードのこの選手は試合を通してひときわ輝きを放っていた。「デビュー戦がこんな形になるとは思っていなかったので、本当にうれしい」と試合後に語っている。もっとも、この2カ月のカヨデを注意深く見てきた者にとっては、驚くようなことではなかった。

    その後、パリで行われたフランス戦でもマンチーニ監督の先発メンバーに名を連ね、イタリアが1-1の引き分けに持ち込む中で守備面で9つの貢献を記録。さらにホームでのトルコ戦3-1勝利では途中出場で35分間プレーした。ナポリ主将ジョバンニ・ディ・ロレンツォもマンチーニ体制で引き続き候補に入っているが、未来を担うのはカヨデだ。ブレントフォードも、彼が国際舞台でこれほどの存在感を示していることを喜んでいるはずだ。

  • ゴンサロ・ラモス（ポルトガル）

    Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1
    Getty Images Sport

    クリスティアーノ・ロナウドの振る舞いがポルトガル国内の見出しを独占している一方で、ラモスはその不在を最大限に生かしている。

    この4年近くの大半において、ゴンサロ・ラモスはポルトガル代表で、すでに全盛期を過ぎたクリスティアーノ・ロナウドの控えに回るという、不可解な立場を強いられてきた。リスボンで行われたウェールズ戦でもベンチスタートとなり、その状況は変わらないように見えた。しかし、ポルトガルが1-0で勝利したこの試合で、ラモスは残り23分にロナウドに代わって出場。前線により大きな活力をもたらし、新指揮官ジョルジェ・ジェズスにノルウェー遠征では両者の役割を入れ替える決断を促した。

    ラモスはそのノルウェー戦で鮮やかなループシュートを決め、ポルトガルは2-1で勝利。ロナウドは結局、最後までベンチに座ったままだった。その後、41歳のロナウドはジェズスの扱いに苛立ちを覚え、代表キャンプを離脱した。だが、ポルトガル代表指揮官は前任者ロベルト・マルティネスとは異なり、チームにとって最善のことをしただけであり、ラモスはその後、昇格が正しかったことをさらに力強く証明している。

    ACミランのクラブ史上最高額補強であるラモスは木曜日のデンマーク戦でもゴールを決め、さらに1得点をアシストしてポルトガルの4-2の勝利に貢献。ロナウド不在の影響はまったく感じられなかった。試合後、RTPからロナウドを巡る騒動について問われたジェズスは、「私には自分のビジョンを信じるスカッドがある」とシンプルに答え、ラモスもその言葉を裏づける一人となった。

    「新しい監督は大きな助けになっているし、僕たちの考えはより明確になっている」とラモスは語った。ラモスを最前線の9番として起用し続けることは、その中でも最良の判断の一つであり、長年ロナウドによって阻まれてきたポルトガルの可能性を、ついに引き出すことにつながるかもしれない。ポルトガルがホームでノルウェーを2-1で下した試合でも、ラモスは再び自身の正当性を示した。79分に決勝点を決め、ジェズス率いるチームをネーションズリーグ準々決勝進出へ導いている。

  • ジョアン・フェリックス（ポルトガル）

    FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR
    AFP

    ジョルジェ・ジェズスはフェリックスの力も最大限に引き出しており、昨季は彼をアル・ナスルの攻撃の中心に据えた

    アトレティコ・マドリーで期待外れに終わったジョアン・フェリックスは、アル・ナスルで見事にキャリアを立て直した。昨季のサウジ・プロリーグでは、33試合で33ゴール関与を記録してアル・ナスルの優勝に貢献し、ロナウドを抑えて年間最優秀選手賞を受賞。ジェズスも、背番号10の役割こそが彼にとってベストのポジションだと認めた。

    当然ながら、アル・ナスルのベンチを離れてポルトガル代表を率いるようになってからも、ジェズスはフェリックスを再びその位置で起用しており、その判断は結果につながっている。26歳のフェリックスはウェールズ戦とノルウェー戦のいずれでも得点を記録し、連係プレーの質も見事だったほか、つかみどころのない動きで相手に的を絞らせなかった。

    120分間のプレー後、ジェズスはデンマーク戦でフェリックスを休ませたが、途中出場からなお決定的なインパクトを残した。ポルトガルの22本のパスをつないだ見事な攻撃の締めくくりとして、巧みなハーフボレーでチームの最後の得点を決めたのだ。その後、ノルウェーとの再戦では再び先発に復帰し、今度も結果を残した。ラモスの決勝点をお膳立てする巧みなアシストを記録している。

    再びジェズスの指導を受けることで、フェリックスはベンフィカで頭角を現した当時に期待されたワールドクラスの選手へ、ついに成長を遂げるかもしれない。

  • ヴィクトル・ギョケレシュ（スウェーデン）

    FBL-EUR-NATIONS-SWE-POL
    AFP

    アーセナルで序列面でカイ・ハヴァーツの後塵を拝した後、ギョケレスはスウェーデン代表での活動中に自信を取り戻した。

    代表ウィークは、ヴィクトル・ギョケレシュにとって理想的なタイミングで訪れた。アーセナルのストライカーは、エミレーツでカイ・ハヴァーツが中盤中央の明確な第一候補となったことで、ミケル・アルテタ監督の下で出場時間を大きく減らしており、自身でも「もっとプレー時間が必要だと思っている」と認めている。

    スウェーデン代表を率いるグレアム・ポッター監督は、ギョケレシュにまさにその時間を与え、まずはルーマニアとのホームゲームでアレクサンデル・イサクと2トップを組ませた。元スポルティングCPのスターは、その価値を証明し、2-1の勝利で決勝点となる2点目を記録。こぼれ球に誰よりも素早く反応し、ゴール前至近距離から押し込んだ。

    その鋭いストライカーとしての嗅覚は、スウェーデンが第2節でポーランドを3-1で下した試合でも再び発揮された。ギョケレシュはファーサイドでクロスに合わせるために相手の背後へ抜け出し、3点目をボレーで決めた。「彼がいてくれるのは素晴らしい。突破口を与えてくれる」と、ポッター監督はギョケレシュのスウェーデン代表における重要性について語っている。「相手DFはヴィクトル・ギョケレシュと1対1になる時、注意しなければならない。彼らの健闘を祈るよ。簡単ではないからね」

    ギョケレシュのプレーには確かなハングリーさがあり、それはアーセナルで状況を好転させる可能性にとって明るい材料だ。重要なのは、彼自身もこの状況に責任を持って向き合っていることだろう。ルーマニア戦後、記者団に対してこう語っている。「もちろん自分はもっと良くならないといけないし、そのつもりでやる」

    ギョケレシュはその言葉を結果で裏付けた。ボスニア・ヘルツェゴビナとの1-1の引き分けでは、止めようのないシュートを高々とネットに突き刺し、この中断期間で最高のゴールを記録。さらにスウェーデンがルーマニアで1-0勝利を収めて代表ウィークを終えた試合でも得点を決め、これで直近7試合連続のネーションズリーグ出場でゴールを挙げたことになる。

  • コンスタンティノス・マヴロパノス（ギリシャ）

    FBL-EUR-NATIONS-GRE-GER
    AFP

    ギリシャはマヴロパノスの存在もあって守備が安定しており、ボールを奪い返して危険の芽を摘むためには一切容赦しない。

    ギリシャは今、新たな黄金世代を手にしており、その才能あふれる若手たちによって、一部のファンはユーロ2004でのおとぎ話のような成功の再現を夢見ている。クリストス・ツォリス、クリストス・ムザキティス、コンスタンティノス・ツォラキス、カラランポス・コストゥラスといった、プレミアリーグで台頭する才能を擁しており、未来は確かに明るい。

    しかし、ギリシャのネーションズリーグ無敗スタートの土台を築いたのは、現在チャンピオンシップでプレーするひとりの男だ。ウェストハムのコンスタンティノス・マヴロパノスは、ギリシャがセルビアとドイツを破り、オランダと2-2で引き分けた試合でセンターバックとして圧巻の出来を見せ、空中戦を支配し、卓越した読みで試合をコントロールした。

    特にドイツとの衝撃的な勝利では絶大な効果を発揮し、15回のデュエル勝利と12回のクリアを記録して文句なしのマン・オブ・ザ・マッチに輝いた。そして、両チームがテッサロニキで0-0の引き分けに終わった一戦でも、それに匹敵するパフォーマンスを見せる寸前だった。

    かつてアーセナルでは期待外れの補強に終わったマヴロパノスだが、今では確かな得点力も兼ね備えている。今季ウェストハムでは7試合で4ゴールを挙げていることがその証拠であり、28歳の彼は才能豊かなギリシャの若手軍団にとって最高の手本となっている。

  • ニコ・パス（アルゼンチン）

    Argentina v Burkina Faso - International Friendly
    Getty Images Sport

    プレーメーカーのパスは、リオネル・メッシの後継者として期待されており、最近の親善試合でもその期待に見合うプレーを見せている


    アルゼンチン代表は、愛され続けた主将リオネル・メッシを欠く新時代に突入しようとしている。バロンドールを8度受賞したメッシは、火曜日のベナン戦で輝かしい代表キャリア最後の試合に臨み、この20年間でアルビセレステのファンに忘れがたい記憶を与えてきた英雄にふさわしい送り出しを受けた。

    言うまでもなく、メッシの後継者を見つけるのは不可能だ。象徴的な背番号10を誰が受け継ぐのかは、いまだ決まっておらず、本当の意味でそれに値する者も現れないだろう。もっとも、アルゼンチンには依然として十分な攻撃力があり、メッシが残した空白を埋める存在としてはニコ・パスが最も有望な選択肢となっている。

    パスはメッシとプレースタイルが非常に似ているため、共演時には存在感を示すのに苦しんだが、この代表ウィークではアルゼンチンの主たるチャンスメイカーとしても結果を残せることを示した。右ウイングでプレーしたコモの主力は、ボリビア、ブルキナファソ、ベナンに対する大勝の中で4つのゴール関与を記録。ベナン戦では、18ヤードから見事なカーブシュートも決めている。

    とりわけ圧巻だったのは、ボリビアを4-0で粉砕した一戦だ。背後へ巧みに抜け出してアルゼンチンの2点目をチップキックで沈めると、その後は完璧なFKを送り、クリスティアン・ロメロのヘディングによる3点目を演出した。ピッチに立った56分間で、パスはシュート3本、正確なクロス4本、ボールキャリー9回、デュエル勝利3回を記録。コモで毎週見せているのと同じボール保持時の創造性と、ボール非保持時の勤勉さを示した。

    メッシは試合を組み立てるだけでなく、得点も量産する存在だった。パスはまだそこまで決定力は高くないが、まだ22歳だ。期待値はそれに応じて冷静に見定める必要があるが、アルゼンチンがまた新たなスターを手にしているのは間違いない。

  • ジュリアン・ホール（アメリカ合衆国）

    FBL-FRIENDLY-USA-CHI
    AFP

    マウリシオ・ポチェッティーノは、10代のFWホールをチームに引き入れたことが報われ、アメリカ代表は4連勝を飾った

    ワールドカップ・ラウンド16で喫したアメリカ代表のベルギー戦4-1の惨敗の記憶は、今なお色濃く残っており、しばらく消えそうにない。マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームはそれまでのラウンドでは強力な戦力に見えていたが、本当に重要な場面で力を発揮できず、最終的にはホームで迎えた一生に一度のチャンスを無駄にした。

    とはいえ、だからといって未来が明るくないわけではない。むしろその逆だ。アメリカをさらに高みへ押し上げ得る若手が何人も台頭している。その1人がニューヨーク・レッドブルズのFWジュリアン・ホールだ。ペルー、チリ、メキシコ、カナダとの親善試合に向けて初招集を受けた18歳は、あらゆる予想を覆した。

    ホールはペルー戦の4-1勝利で最後の30分間に途中出場し、1ゴール1アシストを記録。その活躍によってチリ戦とメキシコ戦では先発に抜てきされた。さらに、それぞれ4-2、3-0で勝利した2試合でも得点を挙げ、チリ戦で見せた驚異的な跳躍力からのヘディング弾が最大のハイライトとなった。その後、カナダ戦の1-0勝利でも45分間プレーした。

    MLS26試合で10ゴールを挙げているホールにとって、今季は飛躍の1年となっている。そして、このパフォーマンスを見る限り、アメリカ代表が新たなサイクルに入る中で、最前線ではフォラリン・バログンやリカルド・ペピに対する非常に強力なライバルになり得る。ホールは生粋の点取り屋としての感覚、賢い動き、圧倒的なスピード、そして多様性をポチェッティーノ監督の陣容にもたらすことができる。それでもなお、身体的に成熟していく中でこの10代の選手がどこまで伸びるのか、その片りんが見え始めたにすぎない。