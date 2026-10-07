インターナショナルブレイクは長らく、サッカーファンにとってクラブの年間日程を煩わせる厄介な中断と見なされてきた。特に9月は、各チームがようやくリズムを築き始めたばかりの時期だけに、そうした見方が強い。クラブ側にとっても迷惑な存在であり、主力選手が負傷を抱えて戻ってきたり、自国代表の成績不振によって自信を落とした状態で帰還したりすることが少なくないからだ。

とはいえ、FIFAはそうした状況を認識し、2026-27シーズンに向けてカレンダーに大きな変更を加えた。インターナショナルブレイクは従来の4回から3回に減り、9月21日から10月6日、11月9日から11月17日、3月22日から3月30日に実施される。さらに4回目と5回目のブレイクは6月と7月に組まれ、ほとんどのクラブリーグが中断している時期に大会を開催できる余地が設けられた。

全体的に見れば、こうした変更は前向きなものと言えるはずだ。だが、この最初の3週間のブレイクは過去最長であり、各代表チームは最大4試合を戦った。そのため、忍耐を試される形にもなった。すべての試合が見応えのあるものだったわけではなく、そして案の定、負傷したスター選手のリストも増えている。

それでも、全体としては悪い面より良い面の方が上回った。多くのビッグネームが自国のために存在感を示し、新たな顔ぶれの中にも即座にインパクトを残した選手がいた。以下、GOALが今回のインターナショナルウインドーで最も輝いたスターたちを紹介する。トップバッターは、新シーズンでも見事な滑り出しを続けている10代の世界王者だ。