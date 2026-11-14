ワールドカップ後の高揚感は長く続かなかった。

今、ラファエル・マルケス監督とメキシコ代表には、目の前で証明すべきことがある。メキシコは11月14日（土）、CONCACAFネーションズリーグ準々決勝の第1戦でジャマイカと敵地で対戦し、17日（火）にはモンテレイで第2戦を迎える。新監督にとって、不安の残る船出を、より説得力のある結果につなげる機会が訪れた。

メキシコは歴史的な夏を過ごした。ワールドカップで初めて4勝を挙げ、4試合連続無失点を記録。決勝トーナメントでは40年ぶりの勝利を収めた。勝利を重ねるたびに、長年失っていた誇りと自信を少しずつ取り戻しているように見えた。

だが、マルケス監督の就任後最初の4試合は厳しい現実を突きつけた。コロンビア、ペルーといずれも1-1で引き分けた後、アメリカとチリには2試合合計0-5で敗れた。2得点、7失点、勝利なし。チームを取り巻く空気は一変した。

そして今度は、結果が問われる試合だ。

前回王者のメキシコが懸けているのは、2027年3月にSoFiスタジアムで開催されるネーションズリーグ・ファイナルズへの出場権と、2027年ゴールドカップへの直接出場権だ。それが目の前の目標となる。さらに問われるのは、マルケス監督が就任後最初の代表活動期間で露呈した問題に対処し始めているかどうかだ。

フリアン・キニョネスは復帰した。ヒルベルト・モラも希望を抱かせる存在だ。しかし、ラウール・ヒメネスは依然として不在であり、メキシコはFW一人の復帰ですべてが解決するとは期待できない。

ジャマイカ戦でメキシコが示すべきなのは、どう改善していくつもりなのかということだ。