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Mexico GFX 1-1GOAL

ラファ・マルケス率いるメキシコ代表、ジャマイカ戦で真価を証明できるか。フリアン・キニョネスの復帰はその第一歩にすぎない

4試合勝利のないメキシコは、準決勝進出を懸けてジャマイカと対戦する。ラファ・マルケスには、攻撃陣とGK、そして周囲の選手たちのさらなる働きが必要だ。

翻訳者：

  • ワールドカップ後の高揚感は長く続かなかった。

    今、ラファエル・マルケス監督とメキシコ代表には、目の前で証明すべきことがある。メキシコは11月14日（土）、CONCACAFネーションズリーグ準々決勝の第1戦でジャマイカと敵地で対戦し、17日（火）にはモンテレイで第2戦を迎える。新監督にとって、不安の残る船出を、より説得力のある結果につなげる機会が訪れた。

    メキシコは歴史的な夏を過ごした。ワールドカップで初めて4勝を挙げ、4試合連続無失点を記録。決勝トーナメントでは40年ぶりの勝利を収めた。勝利を重ねるたびに、長年失っていた誇りと自信を少しずつ取り戻しているように見えた。

    だが、マルケス監督の就任後最初の4試合は厳しい現実を突きつけた。コロンビア、ペルーといずれも1-1で引き分けた後、アメリカとチリには2試合合計0-5で敗れた。2得点、7失点、勝利なし。チームを取り巻く空気は一変した。

    そして今度は、結果が問われる試合だ。

    前回王者のメキシコが懸けているのは、2027年3月にSoFiスタジアムで開催されるネーションズリーグ・ファイナルズへの出場権と、2027年ゴールドカップへの直接出場権だ。それが目の前の目標となる。さらに問われるのは、マルケス監督が就任後最初の代表活動期間で露呈した問題に対処し始めているかどうかだ。

    フリアン・キニョネスは復帰した。ヒルベルト・モラも希望を抱かせる存在だ。しかし、ラウール・ヒメネスは依然として不在であり、メキシコはFW一人の復帰ですべてが解決するとは期待できない。

    ジャマイカ戦でメキシコが示すべきなのは、どう改善していくつもりなのかということだ。

  • ギルベルト・モラに必要な周囲の戦力をそろえよ

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    IMAGO / aal.photo

    18歳となったモラは、メキシコ代表の背番号10を背負う責任を前向きに受け止めている。

    今となっては、ヒルベルト・モラをメキシコの未来と呼ぶことさえ、少し時代遅れに感じられる。モラはすでに、メキシコの現在を担い始めている。

    モラは10月14日に18歳になったが、責任を背負えることはそれよりずっと前から明らかだった。コロンビア戦でのゴールは、それを改めて示した。密集地帯でボールを収め、足に吸い付くようなタッチで運び、創造性と自信を持って守備陣に仕掛け、メキシコが切実に必要としていたゴールを決めた。

    その一連のプレーに、ためらいは一切なかった。メキシコの背番号10を着ける責任に慣れた選手のプレーに見えた。

    マルケスにとって最初の代表活動期間に、メキシコが最も良いプレーを見せた時間帯にはモラが関わっていた。モラを起用できなくなると、創造性の欠如がはるかに目立つようになった。

    マルケスにとって次の課題は、モラにその資格があるかを見極めることではない。その答えはすでに出ている。危険なエリアでモラがボールを受け、創造性のある他の選手と連係し、得点機を継続的に生み出せるような周囲の選手の組み合わせを見つけることだ。

    ジャマイカ戦では、モラがボールを受けたときに選択肢を用意する必要がある。守備陣の背後のスペースを狙うFW、素早い連係に応じられる味方、そしてモラが相手を引き付けた際にその恩恵を受けられる走り込む選手たちだ。

    モラは独力でもチャンスを生み出せることを示している。だが、それだけをメキシコのプランにしてはならない。

  • キニョネスの復帰を生かし、攻撃を機能させる

    Julian Quinones Mexico South Africa

    キニョネスが復帰し、4試合でわずか2得点にとどまったメキシコの攻撃陣を強化する。

    4試合で2得点。いずれもFWによるものではなかった。

    厳しい数字だ。

    コロンビア戦ではモラが同点ゴールを決め、ペルー戦ではセンターバックのビクトル・グスマンがヘディングで得点した。アメリカ戦とチリ戦では、メキシコは無得点に終わった。

    キニョネスはこの期間、1分もプレーしなかった。試合を重ねるごとに、その不在は際立っていった。

    ワールドカップで4得点を挙げたこのFWには、メキシコが再現に苦しんだものがある。パワー、積極性、オフ・ザ・ボールの動き、そして理想的とは言えない状況を決定機に変える力だ。キニョネスを欠いたメキシコは、アタッキングサードでしばしば緩慢に見えた。ボールを保持し、パスをつなぎ、好位置を取る場面はあったが、アタッカーが自らの力で試合を動かす場面は少なすぎた。

    キニョネスが11月のメキシコ代表メンバーに入ったことで、マルケスは重要な戦力を取り戻した。一方、ヒメネスはメンバーに入っておらず、前線のほかの選択肢にはサンティアゴ・ヒメネス、アルマンド・ゴンサレス、新たに加わったアルマンド・レオンがいる。アレクシス・ベガとヘスス・コロナ（テカティート）も復帰する。

    これでメキシコには選択肢が増えた。それらをどう機能させるかは、なおマルケスにかかっている。

    サンティアゴ・ヒメネスはアメリカ代表戦で得たチャンスを生かせなかった。ゲルマン・ベルテラメとゴンサレスもチリ戦で状況を変えられなかった。しかし、苦戦したのはストライカーだけではない。この期間のメキシコは、単に決定力を欠いたわけではなかった。そもそもシュートに持ち込める機会を十分につくれないことが、あまりにも多かった。

    ジャマイカ戦で重要なのは、その違いだ。キニョネスはスペースを突いて守備陣を揺さぶれる。だが、メキシコはその持ち味を生かせるタイミングで、彼にボールを届けなければならない。ともに前線に立つ選手も、自ら相手の脅威となる必要がある。

    選手の重要性は、不在のときにこそ最も明確になることがある。キニョネスが戻った今、課題は彼の力を最大限に引き出す攻撃を築くことだ。

  • タラ・ランヘルがメキシコの守備面での自信を取り戻せるよう後押ししよう

    Mexico v Colombia - International Friendly
    Getty Images Sport

    ランヘルとメキシコ代表の守備陣は、ワールドカップを戦い抜く支えとなった安定感を取り戻さなければならない。

    ワールドカップが進むにつれ、「タラ」の愛称で知られるラウル・ランヘルがメキシコ代表の正GKの座をつかんだことは、ますます明らかになっていった。

    4試合連続で無失点を記録し、決勝トーナメント1回戦のイングランド戦まで失点しなかった。ギジェルモ・オチョアがベンチから見守る中、ランヘルはメキシコが何年もかけて準備してきた、長年の守護神からの世代交代を成し遂げたかに見えた。

    しかし、グレンデールでの一戦が訪れた。

    アメリカ代表に0-3で敗れた試合で、ランヘルはジオ・レイナのボールをつかみきれず、こぼれ球をジュリアン・ホールに決められた。さらに、後方からのパスを正確に出せず、キャバン・サリバンに渡してしまい、大胆なシュートでミスを突かれた。

    ひどい一夜が、見事なワールドカップでの活躍を消し去るわけではない。ただ、ここからどう立て直すかが重要になる。

    ランヘルはオスカル・ガルシア、アレックス・パディージャとともに再びメンバーに入った。マルケスが引き続きランヘルを信頼するなら、GKにはボールの処理と保持時の判断に、より高い安定感が求められる。

    責任は周囲の選手にもある。メキシコは後方から組み立てる際、より安全なパスコースを用意し、短いパスのリスクが利点を上回る場面を見極めなければならない。4試合での7失点を、GK一人の最悪の場面だけで説明することはできない。

    ホーム＆アウェー方式の対戦の第1戦を敵地で戦う以上、冷静さが重要だ。メキシコは毎回、密集したエリアを通して攻撃を仕掛ける必要はない。必要なのは、相手がゴールに迫りやすくなるようなミスをなくすことだ。

  • ジャマイカに何を得るにも苦労させる

    Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament
    Getty Images Sport

    ジャマイカは攻撃陣の主力選手を複数欠いているが、メキシコがその優位を生かすには、ボール保持を得点機につなげなければならない。

    ジャマイカも欠場者への対応を迫られている。

    レオン・ベイリー、デマライ・グレイ、シャマー・ニコルソン、ボビー・デ・コルドバ＝リードは、今回の一連の試合に臨むメンバーに入っていない。暫定監督のルドルフ・スペイドは、経験豊富なGKアンドレ・ブレイクとDFダミオン・ロウ、さらに攻撃陣のレナルド・セファス、タイリース・キャンベル、ワーナー・ブラウンらを選出した。

    こうした主力の不在により、メキシコが勝ち進むとの見方は強まる。だが、勝負が決まったわけではない。

    メキシコ代表にとって危険なのは、ボールを保持しながらも攻め込めず、その後のミスで相手に守り切るべきリードを与えてしまう展開だ。マルケス体制での最初の4試合には、その両面について十分な警告があった。

    メキシコは意図を持ってボールを動かし、ボール保持者の周囲に走り込む選手を配置するとともに、ボールを失った際に対応できる守備の備えを維持する必要がある。早い時間帯に先制点を奪えなくても、受け身にならずに粘り強く戦わなければならない。

    モンテレイで第2戦を戦えることは有利に働く。メキシコは第1戦で避けられたはずの失点などを喫し、第2戦で挽回を図るのではなく、優位な状況で本拠地に戻ることを目指すべきだ。

  • マルケスは学んだことを示さなければならない

    Mexico v Chile - International Friendly
    Getty Images Sport

    マルケスは、最初の4試合で得た教訓をジャマイカ戦での進歩につなげられることを示す必要がある。

    チリ戦での敗戦後、マルケスは今回の代表活動期間を選手の評価に充てたと説明し、ジャマイカ戦には招集可能な最高のメンバーを揃えると約束した。

    それは理にかなっている。4試合の親善試合だけで、監督に4年間のプロジェクトを率いる能力があるかどうかを判断すべきではない。メキシコは、自国の歴史に残る偉大な選手の一人であるマルケスを辛抱強く見守るべきだ。

    ただし、選手の評価は次につながらなければならない。

    11月の招集メンバーには、すでに変化が表れている。キニョネス、ベガ、コロナが復帰した一方、イルビング・ロサノ（愛称「チュッキー」）、オルベリン・ピネダ、ベルテラメは選外となった。より重要なのは、選ばれた選手たちが共にプレーしてどう機能するかだ。

    メキシコ代表は、モラに毎回チャンスの糸口を作ってもらわなくても、得点機を生み出せるか。キニョネスの動きは攻撃に鋭さを加えられるか。守備は、夏のメキシコ代表を支えた安定感を取り戻せるか。

    まず求められるのは勝ち進むことだ。その上で、ボール保持時のプレーをより明確にし、相手に好機を与えるミスを減らせれば、マルケスは今後に向けてより確かな土台を得られる。

    メキシコのサポーターは、SoFiスタジアムでチームをどのような雰囲気が待ち受けるかを、すでに示している。まずはメキシコ代表が、そこへ行く権利を勝ち取らなければならない。

    マルケスの実績が、彼にこの機会をもたらした。次はジャマイカ戦で、その信頼に応え始めるような内容と結果をメキシコ代表にもたらす番だ。