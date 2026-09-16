ライアン・レイノルズとロブ・マクの夢物語は終わった。レクサムのプレミアリーグ昇格の夢が、すでにあと1年先送りになる可能性がある理由
ついに歯車は狂い始めたのか。ウェストハムにロンドン・スタジアムで屈辱的な6-0の大敗を喫し、レクサムのファンはいま、その問いと向き合っている。
フィル・パーキンソン監督は金曜の敗戦後、「非常に厳しい。とても厳しい夜だった。自分自身を分析し、その責任を負わなければならない。自分が何をもっと良くできたのかを見直すつもりだ」と語った。
だが、そのプロセスは本来、もっと早く始まっているべきだった。新たなチャンピオンシップ開幕から最初の6試合を通じて警告サインは出ており、レクサムが積み上げた勝ち点はわずか7、勝利は1度だけだった。
史上初めてプレーオフ枠は6つとなっており、現時点でレクサムは8位サウサンプトンと勝ち点3差。そのサウサンプトンを土曜日にレースコース・グラウンドへ迎える。しかし、チーム全体のパフォーマンスレベルが劇的に上がらない限り、ライアン・レイノルズとロブ・マクはプレミアリーグ昇格の夢をもう1年先送りにせざるを得ないかもしれない。そして、これまでで最も難しい決断を下すことになる可能性もある。
失敗した補強
2025年にクラブ記録となる3季連続昇格を決めた後、レクサムは43年ぶりにイングランド2部へ戻る最初のシーズンに向けて13選手を獲得した。レイノルズとマックはチーム再構築のために約4000万ポンドを投じ、その資金は賢く使われたと言っていい。というのも、レッド・ドラゴンズは最終的に7位で終え、プレーオフ圏までわずか勝ち点2差だったからだ。
ただ、この夏のアプローチは異なっていた。レクサムはプレミアリーグへの最後の一歩を踏み出すため、「量より質」を掲げて高額補強を7人に絞った。パーキンソンはチャンピオンシップで実績のある軸を築こうとし、その目玉補強が元イングランドU-21代表GKアンソニー・パターソンだった。サンダーランドから800万ポンドで移籍し、クラブ史上最高額の選手となった。
さらにレクサムは、バーンリーのセンターバック、ジョー・ウォラル、プレストンから守備的MFベン・ホワイトマン、シェフィールド・ユナイテッドのNo.10カラム・オヘアを獲得。加えて、フルバックのジャック・エコミー、ダニー・イムレイ、イッサ・カボレの3人も加えた。このうちカボレは、2025-26シーズンの成功したレンタル期間を経て、マンチェスター・シティから完全移籍を果たした。
この3500万ポンドの投資を受け、期待は再び高まった。しかし、レクサムはトーマス・オコナーとアンディ・キャノンというチームの中核2人を含む13選手を放出した。一方で、デイビス・ケイラー＝ダンのシェフィールド・ウェンズデーへのレンタル移籍は、レクサムの補強戦略の欠陥を浮き彫りにした。ケイラー＝ダンはバーンズリーでリーグ1において高い得点力を示していたが、冬の移籍市場で400万ポンドを投じてそのFWを獲得した後も、レクサムは彼を限られた場面でしか起用しなかった。
これだけの資金を投じたわりに、新戦力からの見返りは今季ここまで全体的に物足りない。パーキンソンは真の戦力アップを狙うのではなく、安全策を取った。苦労して築き上げたチームの結束を、そのまま維持した方が良かったという見方も成り立つ。
しかも、この夏は綿密に計画されたものでもなかった。実際、レクサムがウォラル獲得に動いたのは、主力DFマックス・クルーワースが深刻なハムストリングの負傷を負った後の移籍市場最終日だった。さらに、アニス・メフメティとフェミ・アジーズという攻撃的な2人へのアプローチに失敗した後、土壇場でオヘア獲得に踏み切っている。
両チームに問題
パーキンソンは、昨季65失点を喫した脆い守備の中心を何としても立て直す必要があった。だが、バーンリーでプレミアリーグ11試合に出場した29歳のウォラルを加えただけでは、その最終ラインを立て直すには不十分だった。
そのことはウェストハム戦で痛いほど明らかになった。ウォラルは悪夢のようなフルデビューとなり、レクサムが0-4とされた中で、71分にようやく交代となった。パーキンソン体制、そして共同オーナーであるレイノルズとマック体制における最大失点差の敗戦は、今夏の補強が誤りだったことを浮き彫りにした。パターソンも脆弱な守備陣の影響を受けていたとはいえ、今のところ元サンダーランドのGKは、その値札に見合う働きを見せておらず、前任者アーサー・オコンコウォより長期的に優れた正GKになれることも示せていない。
また、レクサムはもう1人ストライカーを補強すべきだった。直近7試合のチャンピオンシップではわずか7得点しか挙げておらず、そのうち3得点はミルウォールに3-0で勝利した一戦で記録したものだった。この試合は圧倒的に今季最高のパフォーマンスだった。
キーファー・ムーアはレースコース・グラウンドでの加入初年度に11得点を挙げ、ターゲットマンとしても輝きを放って充実したシーズンを送ったが、34歳でもある。つまり、このウェールズ人FWには、昇格を成功に導くには十分な機動力も決定力もない。一方のサム・スミスは、ムーアが負傷離脱していた間にしっかり穴を埋めたが、レクサムは彼を安定した得点源として当てにすることはできない。28歳の同選手は今季まだ無得点で、ウェストハム戦でも67分間の出場でボールタッチはわずか9回にとどまった。
ジョシュ・ウィンダスが前線でひらめきをもたらせないと、パーキンソンは手を縛られているように見える。2025-26シーズンのレクサム最多得点者であるウィンダスは、ふくらはぎの負傷によりクラブの最初の3試合を欠場した。ミルウォール戦では復帰して主役級の活躍を見せたものの、元レンジャーズおよびシェフィールド・ウェンズデーの実力者は、まだ本調子を取り戻す途上にある。
制約
パーキンソンの名誉のために言えば、ウェストハムに完全に力負けし、屈辱を味わわされた自チームを見た後、彼は一切取り繕わなかった。「大事な夜や大事な舞台で、ここまで見劣りすることはほとんどない」と彼は語った。「ビッグゲームだと位置づけられた試合で、ピッチに出て何もできなかったという記憶はあまりない。
「ナショナルリーグにいた頃、チャンピオンシップのチーム（コヴェントリー・シティ、シェフィールド・ユナイテッド）と戦った時のことや、昨季にプレミアリーグのチェルシー、ノッティンガム・フォレストと戦った時を振り返っても、今夜よりは自分たちらしく戦えていた。この理由は見つめ直さなければならない。どのカテゴリーにいようと、我々には粘り強さを示し、試合に食らいついてチャンスを残す力があった。だが今夜は、最初の2失点の後で自分たちを見失ってしまった」
パーキンソン体制のレクサムを継続的に見てきた者なら、最高級のフットボールを期待しているわけではないだろうが、闘争心の欠如を指摘されることはめったになかった。混乱の夏を経て、かつては壊れないように見えたチームスピリットがしぼみつつあるようで、そのことがパーキンソンの戦術的青写真をより批判にさらしている。
彼は今も、実利的な3-4-3と3-5-2を使い分け続けており、このシステムは選手たちに身体的な負担を大きく強いる。レクサムが引いて圧力を受け止めるため、3バックは絶えず試され、ボールを奪い返してもたいていはムーアへロングボールが入れられる。ムーアには対人戦で優位に立ち、ボールを収めることが求められ、中盤はこぼれ球に反応するために懸命に走らなければならない。
最終的な狙いはウイングバックへ大きく展開し、クロスを入れさせることにある。だが、今では相手チームもレクサム戦ではサイドを封じればいいと分かっており、前に出た後に広大に空けてしまうスペースを突く準備もしている。あまりにも予測しやすく、パーキンソンはこれまでプランBを持っているところを一度も示していない。
ひとまず安全だ
それでも、低調な結果が続いたとしても、パーキンソンはほぼ間違いなく守られるはずだ。実際、今年2月にはマックが表に出て指揮官への全面支持を明言し、こう語っていた。『ライアンとはいつも話しているし、フィル・パーキンソンが解任されるシナリオは私には見えない。まったく理にかなっていない。彼はこれを築き上げた設計者であり、創り手だ。私たちの見方では、彼は終身でこの仕事に就くことになる』
マックが、レクサムはパーキンソンなしには今の位置までたどり着けなかったと指摘するのはもっともである。前例のないメディアの注目を浴びる中でも、チームを上昇軌道に乗せ続けてきたことで、彼はイングランド・フットボールリーグで現役4番目の長期政権監督となっている。
ディズニーの『Welcome to Wrexham』ドキュメンタリーシリーズで詳細に描かれたハリウッドのようなおとぎ話は世界的な観客を引きつけた。そして注目の多くはレイノルズとマックに集まる一方で、ピッチ上ですべてをまとめ上げてきたのは、驚くほど落ち着きがあり信頼できる存在であるパーキンソンだった。
また、レクサムは昨季も非常にスロースタートだったことも指摘しておくべきだ。開幕15試合で勝利はわずか5つだった。まだ誰も慌ててパニックに陥る段階ではないが、パーキンソンはいま、就任以降で最大の試練に直面している。レクサムの戦力的資源を考えれば、著しい後退が受け入れられることはない。
夢物語
8月のカーディフ戦によるレクサムのシーズン開幕を前に、マックは2021年にレイノルズとともにクラブを買収した際に当初掲げたプロジェクトの最終目標をあらためて強調した。『フィラデルフィアは今日も晴れ』のスターは『Men in Blazers』ポッドキャストで、「（選手たちに）私たちが伝えているのは、勝ちたいということだ。そして、今すぐ勝ちたいということだ」と語った。
「どんな犠牲を払ってでも、あるいは何が何でも勝ちたいというわけではない。でも、私たちが言うことを信じてほしい。チャンピオンシップで優勝し、プレミアリーグへ上がり、最高の存在になりたい。なぜなら、それこそがフットボールというものの取り組み全体だからだ。ただ、勝つことだけではない。日々の中で、自分自身の最高の姿になっていくことが大事なんだ」
現時点で、レクサムはチャンピオンシップのベスト8に入るようなチームにはまだ程遠く、プレミアリーグ行きはいまだ絵空事のように感じられる。非常に短い期間でここまで大きく前進してきたが、限界にぶつかったようにも見える。それを突き破るには、より高い戦術的手腕と、1月に向けたさらなる大型補強資金が必要になる。
それでも、今季の昇格はなお手の届かないものかもしれない。レクサムはついに勢いを失っており、真の進化なしにこれ以上の前進はない。