2025年にクラブ記録となる3季連続昇格を決めた後、レクサムは43年ぶりにイングランド2部へ戻る最初のシーズンに向けて13選手を獲得した。レイノルズとマックはチーム再構築のために約4000万ポンドを投じ、その資金は賢く使われたと言っていい。というのも、レッド・ドラゴンズは最終的に7位で終え、プレーオフ圏までわずか勝ち点2差だったからだ。

ただ、この夏のアプローチは異なっていた。レクサムはプレミアリーグへの最後の一歩を踏み出すため、「量より質」を掲げて高額補強を7人に絞った。パーキンソンはチャンピオンシップで実績のある軸を築こうとし、その目玉補強が元イングランドU-21代表GKアンソニー・パターソンだった。サンダーランドから800万ポンドで移籍し、クラブ史上最高額の選手となった。

さらにレクサムは、バーンリーのセンターバック、ジョー・ウォラル、プレストンから守備的MFベン・ホワイトマン、シェフィールド・ユナイテッドのNo.10カラム・オヘアを獲得。加えて、フルバックのジャック・エコミー、ダニー・イムレイ、イッサ・カボレの3人も加えた。このうちカボレは、2025-26シーズンの成功したレンタル期間を経て、マンチェスター・シティから完全移籍を果たした。

この3500万ポンドの投資を受け、期待は再び高まった。しかし、レクサムはトーマス・オコナーとアンディ・キャノンというチームの中核2人を含む13選手を放出した。一方で、デイビス・ケイラー＝ダンのシェフィールド・ウェンズデーへのレンタル移籍は、レクサムの補強戦略の欠陥を浮き彫りにした。ケイラー＝ダンはバーンズリーでリーグ1において高い得点力を示していたが、冬の移籍市場で400万ポンドを投じてそのFWを獲得した後も、レクサムは彼を限られた場面でしか起用しなかった。

これだけの資金を投じたわりに、新戦力からの見返りは今季ここまで全体的に物足りない。パーキンソンは真の戦力アップを狙うのではなく、安全策を取った。苦労して築き上げたチームの結束を、そのまま維持した方が良かったという見方も成り立つ。

しかも、この夏は綿密に計画されたものでもなかった。実際、レクサムがウォラル獲得に動いたのは、主力DFマックス・クルーワースが深刻なハムストリングの負傷を負った後の移籍市場最終日だった。さらに、アニス・メフメティとフェミ・アジーズという攻撃的な2人へのアプローチに失敗した後、土壇場でオヘア獲得に踏み切っている。