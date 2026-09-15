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ライブ
GFX Cruyff Barcelona Capello AC Milan 1-1GOAL

ヨハン・クライフがついに傲慢さの代償を払った時。ファビオ・カペッロ監督率いるACミランはいかにチャンピオンズリーグ決勝で圧巻の戦いを見せ、バルセロナの「ドリームチーム」を終わらせたのか

オランダ人監督の発言を受け、セリエA王者はバルセロナとの対戦で自らの力を証明したいと考えていた。

Peter McVitie
翻訳者：

  • 1994年のチャンピオンズリーグ決勝の行方を決めた瞬間は、アテネで行われたバルセロナ対ACミランの90分間にはなかった。試合当日ですらなかった。多くの人によれば、ヨハン・クライフがメディアの前で事実上、自チームの勝利を宣言した時に決着はついていた。

    「バルセロナが優勝候補だ」。ファビオ・カペッロ率いるチームとの決戦を数日後に控え、クライフ監督は記者団にそう語った。「ミランは別格のチームではない。彼らは守備を基盤に戦い、我々は攻撃を基盤に戦う」

    クライフは両チームの質の違いを示す例として、マルセイユで欧州王者になったばかりのマルセル・デサイーを挙げることさえした。ミランはそのシーズン中に守備的MFのデサイーを獲得した。一方、バルセロナにはPSVでチャンピオンズリーグ得点王に2度輝き、ラ・リーガで30ゴールを挙げたばかりのロマーリオがいた。「それが物語っている」とクライフは述べた。

    この発言は相手の闘志に火をつけた。カペッロはチームの宿舎で選手たちに激励の言葉をかける代わりに、クライフの言葉を伝えた。デサイー、パオロ・マルディーニ、ロベルト・ドナドーニ、デヤン・サビチェビッチらがロッカールームに入ると、壁にはトータルフットボールの先駆者であるクライフの発言を載せた新聞記事が貼り尽くされていた。

    「ファビオ・カペッロは、我々の自尊心を刺激するのが非常にうまかったと思う」。デサイーは今年、決勝を振り返って語った。「アシスタントが、ヨハン・クライフの発言がそのまま載った新聞をコピーしていた。ミランは彼らと同じレベルにない、我々は弱く、ただ守るだけのチームで、チャンピオンズリーグ優勝は彼らのものだ、という内容だった。

    「カペッロは、我々がリーダーであり、それによって奮起し、意欲を高めると分かっていた。クライフは確かな見識を持つ人物で、バルセロナがACミランに勝つと断言していた」

    アレッサンドロ・コスタクルタはこう語った。「クライフの言葉は不適切で、チームに強く響いた。あの発言がなければ、違う結果になっていたかもしれない」

    カペッロがクライフとバルセロナの見下した態度を選手たちの発奮材料にする一方、バルセロナの選手たちは、試合に出てトロフィーを受け取ればいいと言われていた。「君たちの方が彼らより優れている」とクライフは語った。「君たちが勝つ」

    ACミランはバルセロナを4-0で圧倒した。マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたデサイーが、屈辱を決定づける4点目を決めた。

    オランダ人の名将クライフは、自らの言葉を撤回せざるを得なくなった。

    「私のキャリアで最も素晴らしい瞬間は、アテネでバルセロナに4-0で勝ったことだ」とカペッロは2024年に語った。「記者たちは皆、我々に勝ち目はないと思っていた。そして我々は『たった』4-0で勝った」

  • イデオロギーの衝突

    Johan Cruyff 1996

    アテネでの決勝を迎えた頃には、バルセロナは欧州で最も目を引くチームの一つとなっていた。

    1994年までに、クライフはバルセロナを驚異的な常勝チームへと変えていた。「エル・サルバドール」と呼ばれたクライフは、その2年前にクラブを初のヨーロピアンカップ制覇へ導いていた。

    決勝の4日前、バルセロナはシーズン最終戦でラ・リーガ3連覇を決め、20試合無敗を続けていた。ペップ・グアルディオラ、ロナルド・クーマン、フリスト・ストイチコフ、ミカエル・ラウドルップらが躍動し、クライフの「ドリームチーム」は美しくシンプルなサッカーを披露していた。

    バルセロナが、オランダ人のクライフが現役時代にアヤックスとバルセロナで名を広めた哲学に従ってプレーしていた一方、ACミランはその対極にあった。クライフはアヤックスでヨーロピアンカップ3連覇を果たしている。

    ACミランは前年も決勝に進出し、デサイー擁するマルセイユに敗れていた。また、アリゴ・サッキの下で1989年と1990年に優勝していた。それでもクライフは、彼らを過度に守備的だと見ていた。その保守的なスタイルで、ACミランは1994年にセリエAを3連覇したが、34試合での得点はわずか36、失点は15だった。

    一方、カペッロにも乗り越えるべき問題があった。オランダ人の名選手フランク・ライカールトとルート・フリットが1993年夏に去り、マルコ・ファン・バステンは負傷により1年間離脱した。決勝を迎えると、守備の主力であるフランコ・バレージとコスタクルタが出場停止となっていた。

    クライフの目に彼らのプレースタイルが物足りなく映っていたのだとすれば、これほどのスター選手を欠くイタリアのチームに、勢いに乗るバルセロナ相手の勝ち目はないはずだった。試合当日、クライフの自信は行き過ぎ、相手をさらに奮い立たせることになった。

    「試合前の雰囲気は異様だった」とカペッロは語った。「バルセロナはすでに勝ったと信じ切っていて、試合が始まる前から偽物のトロフィーを手に写真を撮っていた。

    その後、ピッチを歩いて回る際にクライフが出てきて、芝生に寝そべり、試合球の真上に枕のように頭を乗せた。

    私は自分のチームを見て言ったんだ。『あいつらを見ろ。今夜はあのボールを思い切り蹴って、あいつらの頭を地面に打ち付けてやろう』と。

    そして、まさにその通りになった」

  • 試合

    AC Milan

    イタリアのチームはプランを完璧に遂行し、バルセロナは相手を抑えられなかった。

    カペッロはクライフのチームを恐れていなかった。チーム内で本当の脅威と感じていた選手はラウドルップだけだったが、クライフはアテネでの試合に彼を起用しなかった。「あれが彼の過ちだった」とカペッロは語り、後にこう付け加えた。「ラウドルップが出場しないと分かったとき、安心した」

    キックオフ直後からミランが試合を支配した。バルセロナの中盤を封じ込め、グアルディオラに試合を組み立てる隙を与えず、クーマンが後方から攻撃を組み立てることも許さなかった。ロマーリオとストイチコフはほとんどボールに触れられず、触れてもすぐに封じられた。

    デサイーが試合を支配し、サビチェビッチは守備陣を切り裂いた。

    カペッロのチームは攻撃でも脅威だった。前半半ば、サビチェビッチがファーサイドのダニエレ・マッサーロへ浮き球を送り、マッサーロが鮮やかに決めて先制する。前半終了間際には、ドナドーニが左サイドからボールを運び、折り返しをマッサーロが決めて2点目を奪った。後半開始からわずか2分、サビチェビッチがバルセロナのペナルティーエリア右脇でミゲル・アンヘル・ナダルからボールを奪い、GKアンドニ・スビサレッタの頭上を越す完璧なループシュートで3-0とした。

    最後を飾ったのはデサイーだった。バルセロナの攻守両面での不出来を浮き彫りにすると同時に、ミランの攻守にわたる強さを示した。狙いの定まらないクリアボールが、ピッチ中央にいたデサイーの進路に転がった。チームメートのデメトリオ・アルベルティーニがそのボールを受けたが、つまずきながらも、守備陣の背後へ抜け出したデサイーの進路へ戻した。スビサレッタに迫るデサイーにバルセロナの守備陣は追いつけず、デサイーは浮かせたシュートをゴール隅に決めた。

    それでも、試合はまだ32分残っていた。

    バルセロナは完全に打ちのめされた。あれほど自信に満ちていたクライフも、弁解の余地はなかった。「我々のプレーが悪かったわけではない」と語った。「そもそも、我々は全くプレーできなかったんだ」

    カペッロの見事な戦術が生んだ勝利だった。「準備してきたことをすべてやった」と監督は語った。「相手のチャンスは試合を通して一度だけだった。選手たちは素晴らしかった。あのようなプレーをするチームはめったに見たことがない」

  • メンタリティと勢い

    Marcel Desailly

    デサイーはクライフに過小評価された選手の一人だったが、2度目の欧州制覇を果たした。

    ミランの圧巻のパフォーマンスと、バルセロナのなすすべのなさに、欧州は衝撃を受けた。スペイン勢が単に調子を落としていたわけではない。試合に向けた準備の仕方からは、6年間で4度目の欧州大会決勝に臨むカペッロ監督のチームを見下していたことがうかがえた。

    カペッロ監督は後にこう明かしている。「以前、ストイチコフに会った時、あの夜はクライフがすべてを間違えたと聞いた。『僕たちは何も準備しなかった。簡単に勝てると確信していた』とね」

    「準備をしなかった。集中力を欠いていた」と、アシスタントコーチのチャーリー・レシャックは語った。MFエウセビオも説明する。「違いは開始直後から感じた。僕たちには彼らほどの勝利への渇望がなかった。相手の方が意欲にあふれ、戦術面でも優れていた。デサイー、マルディーニ、サビチェビッチ、マッサーロ。彼らもチーム全体も、完璧な試合をした」

    バルセロナの選手たちは疲弊もしていた。リーグ優勝争いは過去2シーズン以上に激しく、デポルティボ・ラ・コルーニャと勝ち点で並んだものの、直接対決の成績によって辛うじて王座を守った。

    「リーグで再び優勝したばかりで、僕たちはとても喜んでいた。自信もあった。でも、［1992年の決勝の舞台となった］ウェンブリーの時とはまったく違う感覚だった。理由は説明できない。リーグ優勝に集中力を使い果たしていたのかもしれない」とエウセビオは続けた。

    「すべてをリーグ優勝に注ぎ、その3日後に欧州カップの決勝があった。ミランのシーズンは僕たちより2週間早く終わっていて、精神的にも肉体的にも準備する時間があった」

    デサイーは、両チームの勢いの違いが重要な要因だったと認めた。一方で、カペッロ監督がクライフの言葉を持ち出したことで、ミランの選手たちは勝利に飢えていた。

    「僕たちはその年、すでにセリエAで優勝していた。バルセロナより早かった。彼らがリーグ優勝を決めたのは、その前の週の最終戦だったからだ」とデサイーは語った。「彼らはアドレナリンが低下していたし、ミランには簡単に勝てると思っていた。だから、僕たちのエネルギーと意欲に対抗できなかった」

    「僕たちはピッチで死ぬ覚悟だった」

    カペッロ監督はこう付け加えた。「技術的には我々が誰よりも優れていた。精神面でもそうだったし、それが重要なんだ。誰もが足で試合に勝つと思っている。違う。試合に勝つのは頭だ」

  • ドリームチームが内部崩壊

    Ronald Koeman

    その後、バルセロナはオランダ人指揮官の下でかつての姿を取り戻すことはなかった。その指揮官は、あの屈辱から2年後にチームを去った。

    ギリシャでの屈辱は、クライフ率いる輝かしいチームにとって「終わりの始まり」だったと、レシャックは後に語った。

    GKスビサレッタは、空港へ戻るバスの中で伝えられたと報じられているが、新契約の約束は撤回され、退団することになると告げられた。

    ラウドルップがメンバーから外されたことも、長く尾を引いた。UEFAの規定により、クライフはラウドルップ、ロマーリオ、クーマン、ストイチコフという外国人選手のうち、常に1人をメンバーから外さなければならなかった。そして、外されるのはデンマーク出身のラウドルップであることが多かった。その夏、ラウドルップはレアル・マドリーへの移籍という衝撃的な決断を下したが、その動機が恨みだったことは否定した。

    オランダ人指揮官はその後もカンプ・ノウで2年間指揮を執ったが、1994年のスペイン・スーパーカップ以外にタイトルを獲得できなかった。

    翌シーズンは散々な結果に終わった。ラ・リーガではレアル・マドリーと勝ち点9差の4位に終わり、欧州の大会では準々決勝でパリ・サンジェルマンに敗退した。1996年にアトレティコ・マドリー、バレンシアに次ぐ3位に終わると、クライフに対する忍耐も限界に達した。

    ジョゼップ・リュイス・ヌニェス会長との関係は険悪になり、クラブは象徴的な指揮官の後任を探し始めた。シーズン最終戦の前日、クライフはクラブがマドリードでボビー・ロブソンと面会し、自身の解任が迫っていることを報道で知った。

    解任を伝えに来たジョアン・ガスパルト副会長に、クライフは「なぜ私と握手しようとするんだ、ユダ？」と問いかけた。

  • ミランの躍進は続く

    Dejan Savicevic

    ミランは翌シーズンも欧州大会の決勝に進出し、さらに勢いを増した。

    1995年のセリエAでは4位に終わり、国内では振るわなかった。それでもカペッロの手腕はミランを再び欧州カップ戦の決勝へ導いた。だが、そこで別のオランダ人名将が率いる黄金世代に敗れる。ルイ・ファン・ハール率いるアヤックスが、10代のストライカー、パトリック・クライファートの決勝ゴールでミランを下したのだ。

    その夏、カペッロはジョージ・ウェアとロベルト・バッジョを獲得し、前線の顔ぶれを一新した。ミランはセリエAでユヴェントスに勝ち点8差をつけて優勝。指導者として絶頂期にあるかに見えたカペッロはレアル・マドリーに移ったが、その1年は不遇に終わった。その後、再びミランでサッキの後任となったものの、チームはセリエAで10位。1シーズン後にはローマへ移った。

    こうして、カペッロとACミランの歴史的な関係は不名誉な形で終わった。カペッロはローマでセリエAを制覇し、これは現在まで同クラブにとって最後のリーグ優勝となっている。ユヴェントスでもさらに2度優勝したが、いずれもカルチョポリのスキャンダルを受けて取り消された。

    その後はイングランド代表を率い、マドリーでも再びラ・リーガを制した。だが、今なおサッカー史上屈指のチームとして記憶されるバルセロナを打ち破った偉業を、いったい何が上回れるだろうか。

    カペッロは「これは完璧だった」と語った。