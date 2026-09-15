1994年のチャンピオンズリーグ決勝の行方を決めた瞬間は、アテネで行われたバルセロナ対ACミランの90分間にはなかった。試合当日ですらなかった。多くの人によれば、ヨハン・クライフがメディアの前で事実上、自チームの勝利を宣言した時に決着はついていた。

「バルセロナが優勝候補だ」。ファビオ・カペッロ率いるチームとの決戦を数日後に控え、クライフ監督は記者団にそう語った。「ミランは別格のチームではない。彼らは守備を基盤に戦い、我々は攻撃を基盤に戦う」

クライフは両チームの質の違いを示す例として、マルセイユで欧州王者になったばかりのマルセル・デサイーを挙げることさえした。ミランはそのシーズン中に守備的MFのデサイーを獲得した。一方、バルセロナにはPSVでチャンピオンズリーグ得点王に2度輝き、ラ・リーガで30ゴールを挙げたばかりのロマーリオがいた。「それが物語っている」とクライフは述べた。

この発言は相手の闘志に火をつけた。カペッロはチームの宿舎で選手たちに激励の言葉をかける代わりに、クライフの言葉を伝えた。デサイー、パオロ・マルディーニ、ロベルト・ドナドーニ、デヤン・サビチェビッチらがロッカールームに入ると、壁にはトータルフットボールの先駆者であるクライフの発言を載せた新聞記事が貼り尽くされていた。

「ファビオ・カペッロは、我々の自尊心を刺激するのが非常にうまかったと思う」。デサイーは今年、決勝を振り返って語った。「アシスタントが、ヨハン・クライフの発言がそのまま載った新聞をコピーしていた。ミランは彼らと同じレベルにない、我々は弱く、ただ守るだけのチームで、チャンピオンズリーグ優勝は彼らのものだ、という内容だった。

「カペッロは、我々がリーダーであり、それによって奮起し、意欲を高めると分かっていた。クライフは確かな見識を持つ人物で、バルセロナがACミランに勝つと断言していた」

アレッサンドロ・コスタクルタはこう語った。「クライフの言葉は不適切で、チームに強く響いた。あの発言がなければ、違う結果になっていたかもしれない」

カペッロがクライフとバルセロナの見下した態度を選手たちの発奮材料にする一方、バルセロナの選手たちは、試合に出てトロフィーを受け取ればいいと言われていた。「君たちの方が彼らより優れている」とクライフは語った。「君たちが勝つ」

ACミランはバルセロナを4-0で圧倒した。マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたデサイーが、屈辱を決定づける4点目を決めた。

オランダ人の名将クライフは、自らの言葉を撤回せざるを得なくなった。

「私のキャリアで最も素晴らしい瞬間は、アテネでバルセロナに4-0で勝ったことだ」とカペッロは2024年に語った。「記者たちは皆、我々に勝ち目はないと思っていた。そして我々は『たった』4-0で勝った」