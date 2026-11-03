ユーヴェの選手たちが歓喜に沸く一方、疲れ切ったアヤックスの選手たちは、強い違和感を抱えながらスタディオ・オリンピコのピッチを後にした。

ロッカールームで、マルク・オーフェルマルスはロナルド・デ・ブールを呼び止め、懸念を伝えた。

「マルク・オーフェルマルスは、何かがおかしいと感じたことをすぐに私に話しました」と、デ・ブールは『インディペンデント』に語った。「彼は、目つきが普通ではない相手選手を見たのです。その選手が何かを摂取しているように感じたそうです」

さらにこう続けた。「私はそう感じませんでした。なぜか分かりますか？ そんなことをする人はいないと、いつも思っているからです。まったく気づいていませんでした。誰かが速く走ったとしても、その人の足が速いだけかもしれません。私たちにとって長いシーズンだったことは分かっていました」

アヤックスは敗北を受け入れ、前に進むしかなかった。一方、ユヴェントスはチャンピオンズリーグで2シーズン連続の決勝進出を果たしたが、ボルシア・ドルトムントとレアル・マドリーに敗れた。

そして1998年8月、ローマのズデネク・ゼーマン監督が『レスプレッソ』のインタビューで衝撃的な発言をした。一部のイタリアのチームによる不正な手法を非難し、とりわけユヴェントスを挙げたのだ。イタリアサッカーは「薬局から出なければならない」と語った。

「私は扇動家でも挑発者でもない」とゼーマンは語った。「スポーツに携わる人間だ。周囲に飛び交う噂や空気を感じ取っている。自転車競技だけでなくサッカーでも、準備不足を薬品で補おうとしていると聞き、目にしている。サッカーでは、まだ大きなスキャンダルは起きていない。だが、スポーツが重要になればなるほど、危険も増す。自転車競技からサッカーに移った医師を大勢知っている。薬理学者を雇っているセリエAのクラブも大勢知っている。リーグ戦がツール・ド・フランスのようになるのを防がなければならない」

さらにこう続けた。「ジャンルカ・ヴィアッリから始まり、アレッサンドロ・デル・ピエロにまで及ぶ驚きだ。私自身、さまざまなスポーツをしてきたので、あのような成果は、何年も専門的なトレーニングを積んだ末のボディービルでしか得られないと思っていた。サッカーはまったく異なる活動だと確信している。少なくとも私が実践するサッカーはそうで、一言で表すなら『ポジティブ』だ」

ゼーマンは、ラツィオの選手たちが回復を助けたり、心理的な後押しを得たりするために、さまざまな化学物質を摂取していたことを認めた。ただし、こう強調した。「最近は行き過ぎているという印象がある。選手にかかるプレッシャーはますます重くなっている。そして、魔法の錠剤の誘惑に抗うこともますます難しくなっている……。ナポリがバルセロナから［ディエゴ・］マラドーナを獲得した時には、すでに彼の薬物問題が話題になっていた。私との論争で礼儀正しいことで知られていたとは到底言えないチームメイトのチロ・フェラーラが、そのことを知らなかったとは信じられない。マラドーナはその後も王者のようにプレーし続けた。そして今もプレーしている。だがフェラーラに思い出してほしい。もし周囲が見て見ぬふりをせず、誰かが彼の薬物依存を真剣に受け止めていたなら、あれほど悲しい状況から救えたかもしれない。だが今はビジネスがすべてに優先する。サッカー界は金融と薬局に支配されている」

ゼーマンの主張を受け、警察はユヴェントスの事務所と練習施設を捜索し、281種類の医薬品を発見した。後に専門家は法廷で「小さな病院の備品のように見える」と証言した。

その薬の大半は抗炎症薬、鎮痛薬、心臓刺激薬で、当時の禁止薬物リストに載っていたものは一つもなかった。しかし、捜索で押収された医療記録と血液サンプルからは、不正を示す証拠が浮かび上がった。

2004年、ラッファエレ・グアリニエッロ検察官がユヴェントスのチームドクター、リッカルド・アグリコラと最高経営責任者のアントニオ・ジラウドを起訴すると、裁判所は血液専門医のジュゼッペ・ドノフリオ医師を鑑定人として招き、サンプルの調査を依頼した。

その結果は決定的に不利なものだった。

「データに見られた変動は、正常とは考えられませんでした」とドノフリオは証言した。

ドノフリオは、ユヴェントスの選手たちの赤血球数とヘモグロビン値に見られた極端な変動は、輸血か、筋肉への酸素供給を増やして持久力を高めるための合成ホルモン、エリスロポエチン（EPO）の使用でしか説明できないと述べた。1990年代半ばのユヴェントスの選手2人がEPOを使用したことは「ほぼ確実」で、ほかの7人も使用した「可能性が非常に高い」と証言した。ただし、ユヴェントス側の弁護士は、可能性についての証言だけでは、合理的な疑いを超える証明にはならないと主張した。

ユヴェントスの選手たちに大量のパフォーマンス向上薬を提供したとして、アグリコラ医師はスポーツ詐欺で有罪となり、禁錮22カ月の執行猶予付き判決を受けた。しかし、2005年の控訴審でアグリコラとジラウドは無罪となった。その2年後、イタリアの最高裁判所である破棄院がこの事件を審理し、医薬品の投与はイタリア法上のスポーツ詐欺に当たり得るとして、控訴審判決を覆した。しかし、問題の行為は1994年から1998年の間に起きていたため、時効が成立していた。

事件は終結した。