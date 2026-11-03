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GFX Juventus Legacy 1-1GOAL

ユヴェントスはいかにしてアヤックスをチャンピオンズリーグ王者の座から引きずり下ろし、物議を醸すドーピング疑惑を招いたのか

イタリアのクラブは惨事から立ち直り、アヤックスの欧州での覇権に終止符を打った。しかし、その勝利の正当性にはほどなく疑問が投げかけられることとなった。

Peter McVitie
翻訳者：

  • ローマのスタディオ・オリンピコでPKスポットに立ったウラジミール・ユーゴヴィッチ。その両肩に、欧州の頂点に立てるかどうかがかかっていた。

    PK戦は3-2。26歳のユーゴヴィッチが決めれば、イタリアの名門ユヴェントスのチャンピオンズリーグ制覇が決まる。外せば、前回王者アヤックスに主導権を取り戻す機会を与えることになる。

    GKエドウィン・ファン・デル・サールを相手にキックを待つ26歳のユーゴヴィッチの顔には、笑みが浮かんでいた。

    戸惑ったチームメイトたちは思った。「何を笑っているんだ？　チャンピオンズリーグの優勝がかかっているんだぞ！」

    クラブ幹部席でも緊張が高まっていた。交代出場のユーゴヴィッチが外すのではないかと、クラブ幹部たちが目を背けるのを見て、伝説的な会長ジャンニ・アニェッリは不安を抱く人々に言った。「落ち着け。彼はセルビア人だ」

    その言葉どおり、ユーゴヴィッチは完璧なシュートを決めた。ボールは長い手を伸ばしたファン・デル・サールの届かないところを抜け、ゴールの隅に収まった。

    ジャンルカ・ヴィアッリ、アレッサンドロ・デル・ピエロ、アントニオ・コンテ、ディディエ・デシャン、ファブリツィオ・ラヴァネッリらにけん引されたユヴェントスは、ルイス・ファン・ハール率いるチームを王座から引きずり下ろし、欧州王者となった。

    しかし、イタリアの首都とトリノで歓喜が爆発する一方、この勝利の正当性にはすでに疑念が向けられていた。

    アヤックスの選手の中には、当時から何かがおかしいと感じていた者もいた。しかし、相手がドーピングをしていたという彼らの疑いが裏付けられるまでには何年もかかり、あの偉大なユヴェントスの功績に影を落とすことになった。

  • 惨事からの再建

    Roberto Baggio and Gianluca Vialli both of Juventus FC
    Getty Images Sport

    ユヴェントスのリッピ監督は、ジョヴァンニ・トラパットーニが築いた土台を生かし、トリノのクラブを欧州の舞台で優勝を争う存在へと押し上げた。

    1985年、ユヴェントスはブリュッセルのヘイゼル・スタジアムで行われたヨーロピアンカップ決勝で、ケニー・ダルグリッシュ、イアン・ラッシュ、アラン・ハンセン、マーク・ローレンソンを擁するリヴァプールを破るという快挙を成し遂げた。しかし、その勝利は39人が命を落とし、さらに600人が負傷した惨事によってかすんでしまった。ベルギーでのあの夜に払われた人的犠牲はあまりにも大きく、クラブの人々は勝利を喜びとともに振り返ることができなかった。「ヘイゼルのことがあったので、私たちは1985年を勝利として捉えたことはありませんでした」と、副会長のロベルト・ベッテガは後に語っている。

    その後の2シーズンは早期敗退に終わり、ユヴェントスは欧州最高峰の大会から約10年間遠ざかった。1990年と1993年にはUEFAカップを制し、その2年後にも決勝へ進出したが、国内のライバルであるパルマに敗れた。最大の目標はチャンピオンズリーグだった。

    1994年にジョヴァンニ・トラパットーニの後任となったマルチェロ・リッピは、クラブの再建に着手した。1995年夏には大規模な刷新が行われ、ロベルト・バッジョが記録的な移籍金でACミランへ売却され、ユルゲン・コーラーとロベルト・ヤルニも退団。一方で、チロ・フェラーラ、ディディエ・デシャン、パウロ・ソウザらが加入した。

    就任初年度に国内2冠を達成したリッピは、さらなる戦力強化を図ってサンプドリアから3選手を獲得。その中には、笑顔が印象的な、あるセルビア人選手の重要な加入もあった。

    1995-96シーズンのセリエAではACミランに次ぐ2位に終わったものの、ユヴェントスは欧州の強豪に返り咲くことを見据えていた。

    欧州での戦いは、ドルトムントとの初戦で開始1分以内に失点するという最悪の滑り出しとなった。2年前にユヴェントスからドルトムントへ移籍したアンドレアス・メラーが、古巣を苦しめたのだ。

    だが、トリノのチームにとって、それは一時的なつまずきにすぎなかった。デル・ピエロが反撃をけん引し、10分後にミケーレ・パドヴァーノの同点弾をお膳立てすると、21歳のFWは自ら鮮やかなカーブシュートを決め、さらにコンテのゴールもアシストして勝負を決めた。

    デル・ピエロの決定的な活躍をきっかけに、チームの快進撃が始まった。レンジャーズとステアウア・ブカレストを圧倒してグループ首位となる中、デル・ピエロは5試合連続で得点した。

    リッピのチームは、伝統的な強豪と渡り合う粘り強さも示した。レアル・マドリーとの準々決勝では第1戦の0-1という劣勢を覆し、第2戦で攻め続けて2-0で勝利。準決勝に駒を進めると、奮闘するナントとの激戦を2戦合計4-3で制した。

    「私たちは誰も恐れていなかった」とヴィアッリは語った。「レアル・マドリーに勝ってからは、決勝に進むのはほとんど必然のように思えた」

    今もサッカーファンの心と記憶に残る惨事から11年。ユヴェントスは、再び真の欧州トップクラブであることを示す準備ができていた。

  • ユヴェントスが優勢

    SOC AJAX JUVENTUS
    AFP

    アヤックスとの緊迫した一戦は120分間を戦い、タイトルの行方はPK戦で決まった。

    ローマでユヴェントスの前に立ちはだかったのは、ファン・ハール監督率いる欧州王者だった。1995-96シーズンにUEFAスーパーカップを制し、エールディヴィジでもライバルを圧倒したチームには、ファン・デル・サール、ヤリ・リトマネン、パトリック・クライファート、エドガー・ダーヴィッツ、ダニー・ブリント、デ・ブール兄弟らがいた。欧州の舞台でも圧倒的な強さを見せ、イタリアの首都にたどり着くまでに勝利を逃したのはわずか2度だった。

    ユヴェントスも難敵であることは十分に理解していた。セルジョ・ポッリーニは、最大の脅威としてリトマネンを挙げていた。

    「間違いなく彼が最も危険だった。あの頃はボールに触れれば決めるような状態だったし、実際に決めた。あの4-3-3のウイングも非常に優秀だった。オランダ人のキキ・ムサンパとナイジェリア人のフィニディ・ジョージだ。攻撃では脅威になれたが、その一方で守備では多くの隙も見せていた」

    だが、アヤックスの若さゆえの勢いは、この頃には慢心に変わっていた。ファン・ハールの発言は、対戦相手の闘志をさらにかき立てた。

    チーロ・フェラーラはこう語っている。「決勝の数日前、チャンピオンズリーグでどちらが勝つかと聞かれたアヤックスのファン・ハール監督は、こう答えたんだ。『どちらが勝つかは分からない。だが、あのカップが我々の飛行機で帰ることは分かっている』」

    フェラーラは続けた。「あの一言が、僕らに必要な後押しになった」

    リッピは即興のスピーチで選手たちを奮い立たせ、「10回のうち9回は彼らが勝つ。だが、残る1回は俺たちの番だ。そして、それが今夜だ」と伝えてピッチに送り出した。

    その言葉はすぐに効果を表した。決勝開始からわずか12分、フランク・デ・ブールがヘディングの判断を誤り、ファン・デル・サールが飛び出してボールをつかむのを待った。しかし、ラヴァネッリが先にボールを奪い、無人のゴールに押し込んだ。

    それでもアヤックスはうまく立て直した。そして、ポッリーニの言葉は現実となる。デ・ブールのフリーキックをGKアンジェロ・ペルッツィが弾くと、こぼれ球はリトマネンのもとへ。リトマネンは守備の選手との競り合いを制し、至近距離からボールをすくい上げるようにしてゴールに押し込んだ。

    激しい攻防が続いた120分間、残りの時間でどちらも均衡を破ることはできず、決着はPK戦に委ねられた。

    リッピによると、ジャンルカ・ヴィアッリは序盤のキッカーになることを拒んだ。イタリア代表としてワールドカップに出場した際、同じスタジアムで経験した苦い記憶があったからだ。

    「オリンピコでは、1990年ワールドカップのアメリカ戦でPKを失敗した。それに、ローマ戦では別のPKを蹴ったときに足を骨折した」と、5番目か6番目に蹴りたかった理由を『Corriere della Sera』に説明した。「あの夜、チャンピオンズリーグで優勝する最後のチャンスだと分かっていた。

    「そうでなければ、どんな悪夢を見ることになったか想像してみてほしい！」

    リッピは説明した。「ヴィアッリにはバルセロナとの決勝での嫌な記憶があり、今回の決勝に並々ならぬ思いを抱いていた。彼は私にこう言った。『このチャンピオンズリーグへの思いは強い。もし僕がPKを外して負けることになったら、自殺する』」

    アヤックスでも似たような状況だったと、ソニー・シロイは認めている。「延長戦が終わった後、誰もPKを蹴りたがらなかった。本当にがっかりしたよ。ルイスは全員に声をかけていた。主力選手たちはPKから逃げたんだ」

    フェラーラ、ジャンルカ・ペッソット、パドヴァーノがPKを決める一方、GKペルッツィはゴールマウスで見事な活躍を見せた。ダーヴィッツの1本目を手で弾き出し、のちに「あいつは僕の真正面に蹴ってきたんだ！」と笑った。その後、ソニー・シロイのシュートも飛び込んで阻止した。

    スコアは3-2。ユーゴヴィッチがキッカーを務める番が来た。

    チームメイトは緊張し、スタンドの幹部たちは見ていられなかった。だが、ユーゴヴィッチは笑みを浮かべていた。結末はすでに決まっていると感じていたのだ。

    「決められると確信していた。笑っていたのは、運命がこれほど重要な勝利のために僕を選んだからだ。僕自身にとっても、長年その勝利を待ち続けていたユヴェントスにとっても重要な勝利だった」と、ユーゴヴィッチは『Corriere della Serra』に語った。

    ユーゴヴィッチがゴールの隅に突き刺した強烈なシュートを、ファン・デル・サールに止めるすべはなかった。

  • すぐに疑惑が浮上する

    AC Siena v AS Roma - Serie A
    Getty Images Sport

    あの決勝戦後、アヤックスの一部選手はユヴェントスに疑念を抱いていた。しかし、調査が始まったのはズデネク・ゼーマンの衝撃的なインタビューの後だった

    ユーヴェの選手たちが歓喜に沸く一方、疲れ切ったアヤックスの選手たちは、強い違和感を抱えながらスタディオ・オリンピコのピッチを後にした。

    ロッカールームで、マルク・オーフェルマルスはロナルド・デ・ブールを呼び止め、懸念を伝えた。

    「マルク・オーフェルマルスは、何かがおかしいと感じたことをすぐに私に話しました」と、デ・ブールは『インディペンデント』に語った。「彼は、目つきが普通ではない相手選手を見たのです。その選手が何かを摂取しているように感じたそうです」

    さらにこう続けた。「私はそう感じませんでした。なぜか分かりますか？　そんなことをする人はいないと、いつも思っているからです。まったく気づいていませんでした。誰かが速く走ったとしても、その人の足が速いだけかもしれません。私たちにとって長いシーズンだったことは分かっていました」

    アヤックスは敗北を受け入れ、前に進むしかなかった。一方、ユヴェントスはチャンピオンズリーグで2シーズン連続の決勝進出を果たしたが、ボルシア・ドルトムントとレアル・マドリーに敗れた。

    そして1998年8月、ローマのズデネク・ゼーマン監督が『レスプレッソ』のインタビューで衝撃的な発言をした。一部のイタリアのチームによる不正な手法を非難し、とりわけユヴェントスを挙げたのだ。イタリアサッカーは「薬局から出なければならない」と語った。

    「私は扇動家でも挑発者でもない」とゼーマンは語った。「スポーツに携わる人間だ。周囲に飛び交う噂や空気を感じ取っている。自転車競技だけでなくサッカーでも、準備不足を薬品で補おうとしていると聞き、目にしている。サッカーでは、まだ大きなスキャンダルは起きていない。だが、スポーツが重要になればなるほど、危険も増す。自転車競技からサッカーに移った医師を大勢知っている。薬理学者を雇っているセリエAのクラブも大勢知っている。リーグ戦がツール・ド・フランスのようになるのを防がなければならない」

    さらにこう続けた。「ジャンルカ・ヴィアッリから始まり、アレッサンドロ・デル・ピエロにまで及ぶ驚きだ。私自身、さまざまなスポーツをしてきたので、あのような成果は、何年も専門的なトレーニングを積んだ末のボディービルでしか得られないと思っていた。サッカーはまったく異なる活動だと確信している。少なくとも私が実践するサッカーはそうで、一言で表すなら『ポジティブ』だ」

    ゼーマンは、ラツィオの選手たちが回復を助けたり、心理的な後押しを得たりするために、さまざまな化学物質を摂取していたことを認めた。ただし、こう強調した。「最近は行き過ぎているという印象がある。選手にかかるプレッシャーはますます重くなっている。そして、魔法の錠剤の誘惑に抗うこともますます難しくなっている……。ナポリがバルセロナから［ディエゴ・］マラドーナを獲得した時には、すでに彼の薬物問題が話題になっていた。私との論争で礼儀正しいことで知られていたとは到底言えないチームメイトのチロ・フェラーラが、そのことを知らなかったとは信じられない。マラドーナはその後も王者のようにプレーし続けた。そして今もプレーしている。だがフェラーラに思い出してほしい。もし周囲が見て見ぬふりをせず、誰かが彼の薬物依存を真剣に受け止めていたなら、あれほど悲しい状況から救えたかもしれない。だが今はビジネスがすべてに優先する。サッカー界は金融と薬局に支配されている」

    ゼーマンの主張を受け、警察はユヴェントスの事務所と練習施設を捜索し、281種類の医薬品を発見した。後に専門家は法廷で「小さな病院の備品のように見える」と証言した。

    その薬の大半は抗炎症薬、鎮痛薬、心臓刺激薬で、当時の禁止薬物リストに載っていたものは一つもなかった。しかし、捜索で押収された医療記録と血液サンプルからは、不正を示す証拠が浮かび上がった。

    2004年、ラッファエレ・グアリニエッロ検察官がユヴェントスのチームドクター、リッカルド・アグリコラと最高経営責任者のアントニオ・ジラウドを起訴すると、裁判所は血液専門医のジュゼッペ・ドノフリオ医師を鑑定人として招き、サンプルの調査を依頼した。

    その結果は決定的に不利なものだった。

    「データに見られた変動は、正常とは考えられませんでした」とドノフリオは証言した。

    ドノフリオは、ユヴェントスの選手たちの赤血球数とヘモグロビン値に見られた極端な変動は、輸血か、筋肉への酸素供給を増やして持久力を高めるための合成ホルモン、エリスロポエチン（EPO）の使用でしか説明できないと述べた。1990年代半ばのユヴェントスの選手2人がEPOを使用したことは「ほぼ確実」で、ほかの7人も使用した「可能性が非常に高い」と証言した。ただし、ユヴェントス側の弁護士は、可能性についての証言だけでは、合理的な疑いを超える証明にはならないと主張した。

    ユヴェントスの選手たちに大量のパフォーマンス向上薬を提供したとして、アグリコラ医師はスポーツ詐欺で有罪となり、禁錮22カ月の執行猶予付き判決を受けた。しかし、2005年の控訴審でアグリコラとジラウドは無罪となった。その2年後、イタリアの最高裁判所である破棄院がこの事件を審理し、医薬品の投与はイタリア法上のスポーツ詐欺に当たり得るとして、控訴審判決を覆した。しかし、問題の行為は1994年から1998年の間に起きていたため、時効が成立していた。

    事件は終結した。

  • それで終わりではなかった。

    Fabrizio Ravanelli of Juventus celebrates UEFA European Cup Final 1996
    Hulton Archive

    アヤックスの苦い思いは今も消えない。それでも、あのチャンピオンズリーグのタイトルはユヴェントスのものだ

    欧州サッカー界には、一つの重大な疑問が残っていた。ユヴェントスの選手たちが組織的に運動能力を高める薬物を使用していたのなら、なぜ1996年の決勝前後に陽性反応を示した選手が一人もいなかったのか。

    その答えが明らかになったのは2013年、オランダのドキュメンタリー番組『Andere Tijden Sport』の画期的な放送回だった。検察官のグアリニエッロは、セリエAと欧州の試合からローマの公式検査機関に送られたドーピング検査用の検体が、実際にはまったく検査されていなかったことを捜査で突き止めたと、カメラの前で明かした。この証言は、現在は閉鎖されているローマの検査機関の元所長も番組内で認めている。

    ドノフリオと同じく科学者のアレッサンドロ・ドナーティは、1996年5月にローマで行われた決勝の週に関する血液記録を改めて分析した。2人は、血液の数値から、ユヴェントスの選手たちがEPOを投与されて試合に臨んだことは事実上確実だと確信した。

    「驚いた。これはおかしい。いい気分はしない」と、フィニディ・ジョージはこの事実について語った。「選手一人だけではなく、チームの何人もだ。あの試合で6人、7人の選手がそういう状態でプレーしていたのなら、重大な不正行為だ」

    アヤックスとユヴェントスの確執は消えたわけではなかった。2019年に両チームが同大会の準々決勝で対戦するまで、表面化していなかっただけだ。

    アヤックスの元ゼネラルマネジャー、ダヴィド・エントは、「多少ドーピングをしていた」チームに敗れた雪辱を、オランダのチームは果たしたいと宣言した。その後、エントは『インディペンデント』に対し、あの敗戦について今も「悔しさ」と「嫌悪感」を抱いていると語った。

    これにユヴェントスの元スター選手、アレッシオ・タッキナルディが反論した。「あの、たいそう有名なダヴィド・エントの発言を聞いたが、彼は恥を知るべきだと言うほかない。恥を知れ！　あのチームはチャンピオンズリーグのトロフィーをトリノに持ち帰るため、プレシーズンの練習初日から懸命に取り組み、我々はその夢をかなえた。

    むしろ、彼の言葉が我々の選手たちにとって、再びアヤックスを敗退させるさらなる原動力になればいい。恥を知れ！」

    元DFのフェラーラもこう付け加えた。「あの勝利には、エントが大いに力を貸してくれたことを指摘したい。決勝の数日前、ルイ・ファン・ハール監督はチャンピオンズリーグでどちらが優勝するかと聞かれ、『分からないが、あのトロフィーは我々の飛行機で持ち帰ることになる』と答えた。

    チームの広報責任者だったエントなら、その発言で我々が相当奮い立ったことを知っているはずだ」

    疑惑に対する怒りが今も収まらないユヴェントスとそのサポーターは、ローマでのあの夜を名誉挽回の一夜として記憶し続けている。リッピの構想、ペルッツィの活躍、そしてユゴビッチのPKによってつかんだ勝利。クラブがハイゼルの悲しみから解き放たれ、欧州サッカー最高の栄冠を取り戻した瞬間だった。

    しかし、アヤックスや欧州各地の多くの人々にとって、その優勝には消えることのない疑問符が付いている。