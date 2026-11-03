ローマでユヴェントスの前に立ちはだかったのは、ファン・ハール監督率いる欧州王者だった。1995-96シーズンにUEFAスーパーカップを制し、エールディヴィジでもライバルを圧倒したチームには、ファン・デル・サール、ヤリ・リトマネン、パトリック・クライファート、エドガー・ダーヴィッツ、ダニー・ブリント、デ・ブール兄弟らがいた。欧州の舞台でも圧倒的な強さを見せ、イタリアの首都にたどり着くまでに勝利を逃したのはわずか2度だった。
ユヴェントスも難敵であることは十分に理解していた。セルジョ・ポッリーニは、最大の脅威としてリトマネンを挙げていた。
「間違いなく彼が最も危険だった。あの頃はボールに触れれば決めるような状態だったし、実際に決めた。あの4-3-3のウイングも非常に優秀だった。オランダ人のキキ・ムサンパとナイジェリア人のフィニディ・ジョージだ。攻撃では脅威になれたが、その一方で守備では多くの隙も見せていた」
だが、アヤックスの若さゆえの勢いは、この頃には慢心に変わっていた。ファン・ハールの発言は、対戦相手の闘志をさらにかき立てた。
チーロ・フェラーラはこう語っている。「決勝の数日前、チャンピオンズリーグでどちらが勝つかと聞かれたアヤックスのファン・ハール監督は、こう答えたんだ。『どちらが勝つかは分からない。だが、あのカップが我々の飛行機で帰ることは分かっている』」
フェラーラは続けた。「あの一言が、僕らに必要な後押しになった」
リッピは即興のスピーチで選手たちを奮い立たせ、「10回のうち9回は彼らが勝つ。だが、残る1回は俺たちの番だ。そして、それが今夜だ」と伝えてピッチに送り出した。
その言葉はすぐに効果を表した。決勝開始からわずか12分、フランク・デ・ブールがヘディングの判断を誤り、ファン・デル・サールが飛び出してボールをつかむのを待った。しかし、ラヴァネッリが先にボールを奪い、無人のゴールに押し込んだ。
それでもアヤックスはうまく立て直した。そして、ポッリーニの言葉は現実となる。デ・ブールのフリーキックをGKアンジェロ・ペルッツィが弾くと、こぼれ球はリトマネンのもとへ。リトマネンは守備の選手との競り合いを制し、至近距離からボールをすくい上げるようにしてゴールに押し込んだ。
激しい攻防が続いた120分間、残りの時間でどちらも均衡を破ることはできず、決着はPK戦に委ねられた。
リッピによると、ジャンルカ・ヴィアッリは序盤のキッカーになることを拒んだ。イタリア代表としてワールドカップに出場した際、同じスタジアムで経験した苦い記憶があったからだ。
「オリンピコでは、1990年ワールドカップのアメリカ戦でPKを失敗した。それに、ローマ戦では別のPKを蹴ったときに足を骨折した」と、5番目か6番目に蹴りたかった理由を『Corriere della Sera』に説明した。「あの夜、チャンピオンズリーグで優勝する最後のチャンスだと分かっていた。
「そうでなければ、どんな悪夢を見ることになったか想像してみてほしい！」
リッピは説明した。「ヴィアッリにはバルセロナとの決勝での嫌な記憶があり、今回の決勝に並々ならぬ思いを抱いていた。彼は私にこう言った。『このチャンピオンズリーグへの思いは強い。もし僕がPKを外して負けることになったら、自殺する』」
アヤックスでも似たような状況だったと、ソニー・シロイは認めている。「延長戦が終わった後、誰もPKを蹴りたがらなかった。本当にがっかりしたよ。ルイスは全員に声をかけていた。主力選手たちはPKから逃げたんだ」
フェラーラ、ジャンルカ・ペッソット、パドヴァーノがPKを決める一方、GKペルッツィはゴールマウスで見事な活躍を見せた。ダーヴィッツの1本目を手で弾き出し、のちに「あいつは僕の真正面に蹴ってきたんだ！」と笑った。その後、ソニー・シロイのシュートも飛び込んで阻止した。
スコアは3-2。ユーゴヴィッチがキッカーを務める番が来た。
チームメイトは緊張し、スタンドの幹部たちは見ていられなかった。だが、ユーゴヴィッチは笑みを浮かべていた。結末はすでに決まっていると感じていたのだ。
「決められると確信していた。笑っていたのは、運命がこれほど重要な勝利のために僕を選んだからだ。僕自身にとっても、長年その勝利を待ち続けていたユヴェントスにとっても重要な勝利だった」と、ユーゴヴィッチは『Corriere della Serra』に語った。
ユーゴヴィッチがゴールの隅に突き刺した強烈なシュートを、ファン・デル・サールに止めるすべはなかった。