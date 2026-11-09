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GFX Jari Litmanen 1-1GOAL

ヤリ・リトマネン：アヤックスで欧州を制し、スティーヴン・ジェラードを「魅了」し、シャビに影響を与えたフィンランドの驚異

1995年にチャンピオンズリーグを制したこのFWは、その後リヴァプールとバルセロナでプレーし、欧州各地のファンを魅了した。

Peter McVitie
翻訳者：

  • スティーヴン・ジェラードはリヴァプールで初めて彼を見たとき「魅了された」。ジェイミー・キャラガーは驚き、「なんて選手だ！」と思ったという。ズラタン・イブラヒモヴィッチは、自身が世界屈指のFWになる上で彼が重要な役割を果たしたと語り、バルセロナでのキャリア初期に彼と出会ったシャビも、その能力、勤勉さ、プロ意識に「勇気づけられ」、刺激を受けた。

    しかし、これら一流選手がヤリ・リトマネンと接したとき、彼はすでに全盛期を過ぎ、かつての驚異的な能力をピッチで発揮できなくなっていた。

    卓越した攻撃的MFだったリトマネンは、アヤックス史上最高の選手の一人と評される。その後はバルセロナ、リヴァプール、フラムなどでもプレーした。非の打ちどころのない技術、驚異的なパスの視野、得点感覚を武器に、ささやかな出発点からチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げ、世界中で称賛を集める存在となった。

    度重なる負傷によって、その人々を魅了する能力は早くから陰りを見せた。それでも「王」と呼ばれたリトマネンは、王者の風格も、サッカーへの探究心も、ひたむきな情熱も失わなかった。55歳で現役復帰を果たすほどだった。これは、唯一無二の天才にして、サッカー界の真の象徴である男の物語だ。

  • 早くも順応しつつある

    Jari Litmanen Finland 1998

    リトマネンの卓越した才能は幼い頃から明らかで、母国ではたちまちスターとなった。

    17歳のリトマネンは、優雅さと結果を兼ね備えたプレーで、フィンランドサッカーの未来を担う存在として名乗りを上げた。そのスタイルは後に欧州各地のファンを魅了することになる。クロスに合わせて見事なシザーズキックを放ち、ボールをゴール隅に突き刺して、トップリーグのレイパスに1-0の勝利をもたらした。プロ初ゴールによって、すでに高まりつつあった逸材の評価はさらに上がった。

    幼い頃にレイパスに加入したリトマネンの台頭は、大きく期待されていた。父オラヴィが選手として、このラハティのクラブでフィンランドカップを何度も制していたためだ。1986年に16歳でデビューした後、ヤリは数年間で徐々に出場機会を増やし、1990年には素晴らしいシーズンを送った。そして19歳でリーグの年間最優秀選手賞を受賞した。

    その褒賞として、リトマネンは2週間バルセロナに派遣された。代表監督のユッカ・ヴァッキラが、カンプ・ノウでリザーブチームの練習に参加できるよう手配したのだ。しかし、サッカー界の大物が現れ、代わりにミカエル・ラウドルップ、フリスト・ストイチコフ、ペップ・グアルディオラらと一緒に腕を試さないかと誘われた。

    「その練習の前夜、ホテルの部屋の電話が鳴った」と、リトマネンはHeldenに語った。「電話の向こうから、英語で『ヤリ・リトマネンですか？　私はヨハン・クライフ、バルセロナの監督です。私を知っていますか？』と尋ねる声が聞こえた。『誰かのいたずらだ』と思ったよ。でも、そうではなかった。ヨハンは、翌日アシスタントのトニー・ブルインス・スロットが迎えに来て、僕はバルセロナのトップチームで1週間練習できると言ったんだ」

    さらにこう続けた。「僕がフィンランド出身だと聞いて、おそらくみんな『ふうん、それで？』と思っただろうね。練習前はほとんど話しかけてこなかったけれど、練習後は急にずっと熱心になって、親指を立て、『ビエン、ビエン』と言ってくれた」

    1カ月後、リトマネンはPSVの練習に参加し、ボビー・ロブソン監督の下で親善試合にも出場したが、移籍は実現しなかった。代わりにレイパスへ戻ったものの、クラブの財政難で売却が必要となり、ヘルシンキの名門HJKに加入。リーグ戦27試合で16ゴールを挙げ、再び強い印象を残した。しかし移籍からわずか7カ月後、リトマネンはマイパへ電撃移籍した。

    人口6000人の町から昇格したばかりのチームが、リトマネ級の選手を獲得するなど不可能に思われた。加入の噂さえ、クラブ幹部のセッポ・マキネンがパブで広めた冗談から始まったものだった。獲得を実現できたのは、幸運なつながりのおかげだ。クラブの監督ハリ・カンプマンはリトマネン家と親しく、リトマネンも幼い頃から彼を知っていた。

    「リトマネンを誘えたのは、それだけが理由だった。ハペが見事にやってくれた」とマキネンは振り返った。

    約20年ぶりのトップリーグ復帰を前にマイパが獲得した複数の選手の一人だったリトマネンは、成長著しいDFサミ・ヒーピア、後にマイパの監督となるヤンネ・リンドベリ、ユッカ・トゥルネン、GKミハイル・ビリュコフとチームを組んだ。その中でも、ホームデビュー戦での圧巻のプレーによって、すぐにチームのスターとして際立った。FKで先制点を決めると、パスを受けてゴールへ突進し、GKの頭上を越すシュートで追加点。さらにペナルティーエリア中央からの強烈なシュートでハットトリックを完成させた。7-0の勝利では少なくとも1アシストも記録した一方、フリーになっていたチームメイトのマウリ・ケスキタロにパスを出さず、自分で仕掛けたことを謝った。

    「GKの頭上を越すシュートを打てる絶好の機会で、逃すわけにはいかなかったと言っていた」とケスキタロは語った。

    リトマネンはリーグ戦18試合で7ゴールを積み重ねたが、マイパでの最高のゴールは、最も重要なゴールでもあった。1992年のフィンランドカップ決勝、 89分に足のアウトサイドでカーブをかけた見事なシュートをGKの頭上に決め、2-0の勝利を確実にしたのだ。この活躍によってリトマネンはフィンランド年間最優秀選手賞を受賞。アヤックスのスカウト、トン・プロンクはルイ・ファン・ハール監督への高い評価を記した報告を携え、アムステルダムへ戻った。

  • ファン・ハールの魔法の10番

    Jari Litmanen Ajax 1995

    リトマネンはアヤックスのルイ・ファン・ハール監督の指導の下、得点を量産し、コンスタントにチャンスを生み出す選手へと成長した。

    その1週間後、リトマネンは入団テストを受けるためアヤックスに到着した。究極の目標は、手の届くところまで来ていた。「プロサッカー選手になることが、ずっと夢だった。当時のフィンランドにはプロサッカーがなかったから、それは不可能だった」と彼は語る。「だからアヤックスに、アムステルダムに行ったんだ」

    当初、リトマネンはそれが幻ではないかと恐れていた。右サイドのMFとして臨んだ最初の親善試合でのプレーに、ファン・ハール監督はまったく感銘を受けず、彼をフィンランドに送り返すつもりでいた。しかし、次の試合ではデニス・ベルカンプが負傷で欠場することになり、リトマネンは希望していた攻撃的MFの位置でプレーを許された。その見事なパフォーマンスが、決定的な変化の礎となった。

    1年後、リトマネンが正選手の背番号10を引き継げるよう、ベルカンプはインテルに売却された。一方でヴィム・ヨンクが退団し、経験豊富なフランク・ライカールトがACミランから復帰した。「ベルカンプとヨンクは素晴らしい選手だったが、ライカールトとリトマネンの方がチームのバランスは良くなった」とファン・ハール監督は語った。「彼らが加わって、我々は無敵になった」

    数年後、監督はリトマネンにこう伝えている。「私はキャリアを通じて、君にそっくりな選手をずっと探してきた。これ以上ない賛辞だよ」

    1年目はほとんど出場機会がなかったリトマネンだが、2年目は開幕から驚異的な活躍を見せた。ファン・ハール監督の厳格なシステムを守る、技術に優れた若手選手がそろうチームに溶け込んだ。マルク・オーフェルマルス、ロナルド・デ・ブール、エドガー・ダービッツ、クラレンス・セードルフと連係し、多くのゴールを奪う力と先を読む力で、フィンランドからやって来たリトマネンがチームを一つにまとめた。

    「あのポジションは彼のために作られたようなものだった」と、当時のチーム最年長で元アヤックス主将のダニー・ブリントは語る。「彼のポジショニングの感覚は並外れている。10番はセカンドストライカーとしても、本来のMFとしても機能できる。それが真のチームプレーヤーにするんだ。彼はその両方に秀でていた」

    デ・カイプで行われたオランダ・スーパーカップでは、フェイエノールトを4－0で圧倒した試合で2得点。その後、リトマネンはエールディビジの最初の20試合で21得点を挙げた。その間には、シーズンを決定づける二つの場面があった。

    優勝を争うPSVとの一戦で、アヤックスは試合を支配し、リトマネンも相手にとって厄介な存在であり続けた。しかし、再三のチャンスをGKハンス・ファン・ブロイケレンに阻まれる。72分にはリトマネンのヘディングを名GKがはじいたものの、フィニディ・ジョージがこぼれ球を押し込んで均衡を破った。数分後、アヤックスが相手1人に対して2人で攻め上がると、ピーター・ファン・フォッセンがリトマネンにボールを渡す。リトマネンは足を止め、ペナルティーエリアの端からゴールへ向けてカーブをかけたが、シュートはポストに当たって跳ね返った。

    あのチャンスは簡単すぎたとでも思ったのか、襟足を長く伸ばした魔術師は88分、極めて角度のない位置から試合を決定づけた。ペナルティーエリアの外でボールを受け、倒れている選手2人をかわすと、ほぼゴールライン際まで進む。そこから反転し、ゴール前をふさぐ選手たちの頭上を越してネットを揺らした。

    その6週間後、アヤックスはホームで前年度王者フェイエノールトと対戦し、開始20分までに0－2とリードを許した。ブリントのクロスが弧を描いて落ちてくると、リトマネンが振り抜いた足に当たったボールがゴール隅に飛び込んだ。アヤックスは攻め続けたものの、同点に追いついたのはようやく88分。ジョージがデ・ブールのクロスを中央へそらすと、リトマネンがピーター・ボスに競り勝ち、至近距離からヘディングで決めた。

    その年の後半には、アヤックスがゴー・アヘッド・イーグルスに4－0で大勝。リトマネンは2得点を挙げ、残る2得点もお膳立てした。また、カップウィナーズカップ準々決勝進出までの道のりでは、ベシクタシュを相手にハットトリックを達成した。フィンランド人MFの勢いは止まらず、26得点でエールディビジ得点王に輝き、アヤックスは4年ぶりのリーグ優勝を果たした。

    「ヤリの持ち味はドリブルではなかった。完璧なファーストタッチ、相手から離れるべきタイミングを正確に見極める力、非の打ちどころのない間合い、そしてゴールを奪う天性の勘だった。そうした資質のすべてが、彼を唯一無二の存在にしていた」。ロナルド・デ・ブールは、当時を振り返るオランダのテレビ番組でそう語った。

  • チャンピオンズリーグ制覇

    Jari Litmanen of Ajax and Claudio Panucci of AC Milan
    Getty Images Sport

    オランダの名門クラブとリトマネンが欧州サッカーの頂点に立ったのは、1994-95シーズンのことだった。

    翌シーズンのアヤックスは、ほぼ無敵だった。KNVBカップ準々決勝でフェイエノールトに延長戦の末に敗れたことだけが、3冠達成を阻んだ。

    リーグでは2位ローダJCに勝ち点7差をつけ、難なく優勝。リトマネンは17ゴールを挙げたものの、10代のチームメート、パトリック・クライファートがそれを上回り、得点王には届かなかった。ただし、3位PSVのロナウドは30ゴールで、両者を大きく引き離していた。

    国内で圧倒的な強さを見せながらも、ファン・ハール率いる若いアヤックスがチャンピオンズリーグで通用すると考える人は少なかった。しかし大会初戦で、彼らはどれほど手ごわい相手にも立ち向かえることを証明した。

    ファビオ・カペッロ率いるACミランは、決勝でクライフ率いるバルセロナを4-0で圧倒して欧州王者となっていた。アヤックスの選手たちは、パオロ・マルディーニ、フランコ・バレージ、ズボニミール・ボバン、1987年のバロンドール受賞者ルート・フリットらを前に、圧倒されていた。

    「初戦はホームでのミラン戦でした。誰もが僕たちの負けを予想していたので、プレッシャーはありませんでした」とリトマネンは『FourFourTwo』に語った。

    後半早々にデ・ブールがホームのアヤックスを先制に導くと、オーフェルマルスがファーポストでフリーになっていたリトマネンを見つけた。リトマネンはセバスティアーノ・ロッシを破る強烈なシュートを決めた。アヤックスは一気に自信を深めた。

    2週間後のAEKアテネ戦では、背番号10のリトマネンが逆転劇をけん引した。自ら同点ゴールを挙げると、クライファートの決勝点につながるパスを通した。続くザルツブルク戦では、ボールを持たない場面で巧みに動いてダービッツのパスを受け、85分に同点ゴールを叩き込んだ。

    サン・シーロでのミランとの再戦では、開始2分にリトマネンが相手DF陣の背後へ抜け出し、デ・ブールのボールをコントロールしてゴールへ流し込んだ。アヤックスは再び2-0の勝利を収めた。

    アヤックスはグループを勝ち点5差で首位通過し、準々決勝ではハイドゥク・スプリトを3-0で退けた。準決勝の相手はバイエルン・ミュンヘン。ミュンヘンでの試合では近距離からも遠距離からも多くのチャンスをつくったが、ファン・ハールのチームはジョバンニ・トラパットーニ率いる相手を崩せなかった。しかし、アムステルダムでの第2戦は違った。

    序盤、リトマネンはアクロバティックなシュートを狙ったが、ボールに触れる前にヘディングでクリアされた。デ・ブールはボールがコーナーキックになるのを防ごうと、ヘディングでゴール前へ折り返した。そこにいたリトマネンが頭で押し込み、均衡を破った。しかしバイエルンも反撃し、同点に追いついた。

    「あの時点では、アウェーゴールによって僕たちは敗退する状況でした。でも、こう言い聞かせたんです。『問題ない。周りを見てみろ。スタジアムは満員で、観客が僕たちを後押ししている』と」とリトマネンは振り返った。

    ジョージの見事な一撃とデ・ブールのゴールで、アヤックスは前半を3-1で折り返した。後半早々にはリトマネンが鮮やかなターンから走り込み、シュートを決めて勝負を決定づけた。アヤックスは5-2で勝利し、決勝では再びACミランと対戦することになった。

    ウィーンでの決勝を控えた週、リトマネンは花粉症に苦しみ、欠場を危ぶむ声もあった。「眠れなくて、日中に数時間休むことしかできませんでした」と振り返る。「目は赤く、喉は痛くて、体調も良くありませんでした。月曜日にファン・ハールから、水曜日の決勝に出られるかと聞かれました。もちろん、出られると答えました」

    リトマネンは先発したものの、苦戦した。「ベストの状態ではありませんでした。マルセル・デサイーと対峙するには100％の状態でなければならないので、本当に厳しかったです」

    苦しんだのは彼だけではなかった。アヤックスは、フランク・デ・ブールが「ひどい試合」と呼んだ一戦で、ミランを崩すのに苦労した。そして70分、ファン・ハールは決定的な交代に踏み切り、リトマネンに代えてクライファートを投入した。その15分後、若きストライカーはライカールトのパスを受けようとよろめきながら前へ出て、ゴール下隅へ押し込んだ。

    「あのシーズンにミランと戦った3試合の中では最悪の出来でしたが、勝ちました。僕に代わって入ったパトリック・クライファートが決勝ゴールを決めたんです。『不格好なゴールだった』と彼に冗談を言いますが、そんなことはどうでもいい。僕たちはチャンピオンズリーグを制したんです」とリトマネンは語った。

    アヤックスは翌シーズンも決勝に進出。リトマネンはエールディヴィジ3連覇に再び目覚ましい貢献を果たしただけでなく、欧州の大会でも9ゴールを挙げて得点王となった。

    フェレンツヴァーロシュ戦でハットトリックを達成した後、レアル・マドリー戦では相手守備陣の背後に入り込んで先制点を決め、アヤックスはベルナベウで2-0の勝利を収めた。準決勝第2戦を前にパナシナイコスに0-1とリードされていた際も、ラハティ生まれのリトマネンがギリシャで2得点を挙げて対戦全体の形勢を逆転させ、ローマでのユヴェントスとの決勝進出を決めた。

    アヤックスには多くの才能ある選手がいたが、ユヴェントスはこの北欧の騎士を最大の脅威と見ていた。「間違いなく彼が最も危険でした。ボールに触れれば得点するような状態でしたから」とセルジオ・ポッリーニはリトマネンについて語った。「そして実際に得点したんです」

    12分、フランク・デ・ブールとエドウィン・ファン・デル・サールの連係ミスからファブリツィオ・ラバネッリに先制点を許すと、アヤックスはリトマネンの素早い判断で同点に追いついた。デ・ブールのFKはアンジェロ・ペルッツィにセーブされたが、リトマネンがDFを体で押しのけてこぼれ球を決めた。試合はPK戦に突入。リトマネンは自身のキックを決めたものの、ユヴェントスが4-2で制した。

    リトマネンは90年代の終わりまでアヤックスに残ったが、ボスマン判決を受け、あの偉大なチームは欧州の他クラブによって解体されていった。長年にわたり高額のオファーを断り続けてきた得点力のある司令塔は、最終的にカンプ・ノウへ戻り、ファン・ハール、デ・ブール兄弟、クライファート、ウィンストン・ボハルデと再び一緒になる道を選んだ。

    「1999年にはリヴァプール、バルセロナ、バイエルン・ミュンヘンの3クラブからオファーがありました」とリトマネンは『The Guardian』に語った。「バルサを選ぶのは難しくありませんでした。アヤックスと同じ哲学を持っていたからです。両者は異なるクラブですが、同じ源流から築かれています。グアルディオラが『クライフが礼拝堂を建て、僕たちはそれに色を塗っただけだ』と言うのを聞いたことがあります」

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    AFP

    ケガによってリトマネンはその水準を維持できなかったが、その後も長年にわたり、偉大な選手たちの一部に影響を与えた。

    バルセロナ加入直後から、負傷によってリトマネンはアヤックス時代のような妙技を披露する望みを絶たれた。ファン・ハール監督も、新たな環境に適応するための「気質や性格」が彼にはないとの見方を示した。1999-2000シーズン、バルセロナは無冠に終わり、リトマネンが先発したのは出場32試合のうちわずか18試合だった。その後はメンバーから完全に外され、翌シーズンの途中にフリーでリヴァプールへ移籍した。それでも、後に伝説的選手となる一人が、リトマネンから影響を受けていた。

    「僕は18歳か19歳で、難しい時期を過ごしていた」とシャビはドキュメンタリー『キング・リトマネン』で語った。「ヤリは僕を大いに助けてくれた。いつも励ましの言葉をかけてくれたんだ。厳しい練習の後でさえ、ヤリが残って一人で練習するのには驚かされた。彼の技術と戦術眼は、僕たち若手選手の手本だった」

    リトマネンは、当時若手だったシャビについてこう語った。「彼は私の動きやボールの扱い方をじっくり見ていた。もちろん、自分の行動や言葉を通じて彼の力になれたのは素晴らしいことだ……。喜んでそうしたよ。何しろ、私もラハティで若手選手だった頃、同じように指導してもらったのだから」

    2001年1月にアンフィールドへやって来たとき、まだ29歳だった。フィンランド年間最優秀選手に9度選ばれたリトマネンは、リヴァプールのチームメートにも同じような印象を残した。リヴァプールの伝説的MFジェラードは自伝で「メルウッドでヤリ・リトマネンを見た瞬間から、魅了された」と記している。「彼はチェスの名人のように、常に3手も4手も先を読んでいた」

    一方、キャラガーは、それ以前にリヴァプールが試みたリトマネン獲得のいずれかが実現していたらどうなっていたかと考えていた。「何年も前に獲得できていたらよかったのに。実際に加入したときは『なんて選手だ』と思った。でも、あまりに負傷が多かった。2試合プレーすると、また離脱してしまうんだ」

    さらにこう続けた。「僕たちはいつも10番について話す。でも、リヴァプールでは7番が特別な番号だった。ケニー・ダルグリッシュ、ピーター・ビアズリー……。ヤリはその技術を考えれば、まさに理想の7番だっただろう。バルセロナへ行く前にリヴァプールに来ていたら、もっと大きな足跡を残したはずだ」

    ディートマー・ハンマンも、リトマネンのサッカー知識と練習への献身に感嘆しただけでなく、その能力にも魅了された。『The Athletic』にこう語っている。「彼は最も速い選手ではなかったが、その必要もなかった。最大の強みは視野と、適切なパスを選ぶ能力だった。スキルと技術力に関しては、僕が一緒にプレーした中で最高の選手たちに匹敵する。もしかすると、最高だったかもしれない。練習中の5対5では、狭いスペースで見せるプレーが信じられないほどだった。まるで後頭部にも目があるようだったよ。自分も視野は広いと思っていたけど、彼を見たらね！……」

    マージーサイドで過ごした2シーズン半で、リトマネンの出場はわずか43試合だった。最後のシーズン、リヴァプールはFAカップ、リーグカップ、UEFAカップを制したが、アヤックスの伝説的選手が果たした役割は小さく、目立った働きはマンチェスター・シティに4-2で勝利したFAカップ5回戦での先制点くらいだった。

    後にリトマネンは、イングランドでの出場機会の少なさには「政治的な事情」が大きく関わっていたと不満を漏らし、マイケル・オーウェン、ロビー・ファウラー、エミール・ヘスキーがえこひいきの恩恵を受けていたとの見方を示した。「一方、私は外国人だった。統計的に見れば、もっとプレーすべきだったが、それでもベンチにいた」と『Unibet』に説明している。

    ロナルド・クーマン監督の下でアヤックスに復帰すると、同じことが繰り返された。今度、リトマネンが面倒を見たのは、若きスウェーデン人ストライカーのイブラヒモヴィッチだった。

    「リトマネンはすぐに僕の意欲を高めてくれた」とイブラヒモヴィッチは記している。「アヤックスには自分のためだけにプレーしている選手が大勢いた。彼らはビッグクラブに売られることしか望んでおらず、相手チームよりも仲間同士で競っているように感じることがよくあった。ピッチではヤリが、実際に手を引くかのように僕を導いてくれた。声をかけ、指導し、助言してくれた。そして、僕をより良い選手にしてくれたんだ」

    1990年代半ば、欧州屈指のDFやGKにも抑えられなかったように、リトマネンは度重なるコンディションの問題にも屈しなかった。その後も、フラムでプレミアリーグに復帰するなど、4カ国の複数のチームでプレー。2011年、40歳のときにHJKで事実上キャリアを終えた。

    しかし2026年7月、55歳のリトマネンはエストニアのカレフ・タリンのサードチームでプレーした。4-2で勝利した試合に途中出場し、20歳の息子カロとともにピッチに立った。リトマネンには、まだ伝えられることがあるようだ。