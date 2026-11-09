ヤリ・リトマネン：アヤックスで欧州を制し、スティーヴン・ジェラードを「魅了」し、シャビに影響を与えたフィンランドの驚異

翌シーズンのアヤックスは、ほぼ無敵だった。KNVBカップ準々決勝でフェイエノールトに延長戦の末に敗れたことだけが、3冠達成を阻んだ。

リーグでは2位ローダJCに勝ち点7差をつけ、難なく優勝。リトマネンは17ゴールを挙げたものの、10代のチームメート、パトリック・クライファートがそれを上回り、得点王には届かなかった。ただし、3位PSVのロナウドは30ゴールで、両者を大きく引き離していた。

国内で圧倒的な強さを見せながらも、ファン・ハール率いる若いアヤックスがチャンピオンズリーグで通用すると考える人は少なかった。しかし大会初戦で、彼らはどれほど手ごわい相手にも立ち向かえることを証明した。

ファビオ・カペッロ率いるACミランは、決勝でクライフ率いるバルセロナを4-0で圧倒して欧州王者となっていた。アヤックスの選手たちは、パオロ・マルディーニ、フランコ・バレージ、ズボニミール・ボバン、1987年のバロンドール受賞者ルート・フリットらを前に、圧倒されていた。

「初戦はホームでのミラン戦でした。誰もが僕たちの負けを予想していたので、プレッシャーはありませんでした」とリトマネンは『FourFourTwo』に語った。

後半早々にデ・ブールがホームのアヤックスを先制に導くと、オーフェルマルスがファーポストでフリーになっていたリトマネンを見つけた。リトマネンはセバスティアーノ・ロッシを破る強烈なシュートを決めた。アヤックスは一気に自信を深めた。

2週間後のAEKアテネ戦では、背番号10のリトマネンが逆転劇をけん引した。自ら同点ゴールを挙げると、クライファートの決勝点につながるパスを通した。続くザルツブルク戦では、ボールを持たない場面で巧みに動いてダービッツのパスを受け、85分に同点ゴールを叩き込んだ。

サン・シーロでのミランとの再戦では、開始2分にリトマネンが相手DF陣の背後へ抜け出し、デ・ブールのボールをコントロールしてゴールへ流し込んだ。アヤックスは再び2-0の勝利を収めた。

アヤックスはグループを勝ち点5差で首位通過し、準々決勝ではハイドゥク・スプリトを3-0で退けた。準決勝の相手はバイエルン・ミュンヘン。ミュンヘンでの試合では近距離からも遠距離からも多くのチャンスをつくったが、ファン・ハールのチームはジョバンニ・トラパットーニ率いる相手を崩せなかった。しかし、アムステルダムでの第2戦は違った。

序盤、リトマネンはアクロバティックなシュートを狙ったが、ボールに触れる前にヘディングでクリアされた。デ・ブールはボールがコーナーキックになるのを防ごうと、ヘディングでゴール前へ折り返した。そこにいたリトマネンが頭で押し込み、均衡を破った。しかしバイエルンも反撃し、同点に追いついた。

「あの時点では、アウェーゴールによって僕たちは敗退する状況でした。でも、こう言い聞かせたんです。『問題ない。周りを見てみろ。スタジアムは満員で、観客が僕たちを後押ししている』と」とリトマネンは振り返った。

ジョージの見事な一撃とデ・ブールのゴールで、アヤックスは前半を3-1で折り返した。後半早々にはリトマネンが鮮やかなターンから走り込み、シュートを決めて勝負を決定づけた。アヤックスは5-2で勝利し、決勝では再びACミランと対戦することになった。

ウィーンでの決勝を控えた週、リトマネンは花粉症に苦しみ、欠場を危ぶむ声もあった。「眠れなくて、日中に数時間休むことしかできませんでした」と振り返る。「目は赤く、喉は痛くて、体調も良くありませんでした。月曜日にファン・ハールから、水曜日の決勝に出られるかと聞かれました。もちろん、出られると答えました」

リトマネンは先発したものの、苦戦した。「ベストの状態ではありませんでした。マルセル・デサイーと対峙するには100％の状態でなければならないので、本当に厳しかったです」

苦しんだのは彼だけではなかった。アヤックスは、フランク・デ・ブールが「ひどい試合」と呼んだ一戦で、ミランを崩すのに苦労した。そして70分、ファン・ハールは決定的な交代に踏み切り、リトマネンに代えてクライファートを投入した。その15分後、若きストライカーはライカールトのパスを受けようとよろめきながら前へ出て、ゴール下隅へ押し込んだ。

「あのシーズンにミランと戦った3試合の中では最悪の出来でしたが、勝ちました。僕に代わって入ったパトリック・クライファートが決勝ゴールを決めたんです。『不格好なゴールだった』と彼に冗談を言いますが、そんなことはどうでもいい。僕たちはチャンピオンズリーグを制したんです」とリトマネンは語った。

アヤックスは翌シーズンも決勝に進出。リトマネンはエールディヴィジ3連覇に再び目覚ましい貢献を果たしただけでなく、欧州の大会でも9ゴールを挙げて得点王となった。

フェレンツヴァーロシュ戦でハットトリックを達成した後、レアル・マドリー戦では相手守備陣の背後に入り込んで先制点を決め、アヤックスはベルナベウで2-0の勝利を収めた。準決勝第2戦を前にパナシナイコスに0-1とリードされていた際も、ラハティ生まれのリトマネンがギリシャで2得点を挙げて対戦全体の形勢を逆転させ、ローマでのユヴェントスとの決勝進出を決めた。

アヤックスには多くの才能ある選手がいたが、ユヴェントスはこの北欧の騎士を最大の脅威と見ていた。「間違いなく彼が最も危険でした。ボールに触れれば得点するような状態でしたから」とセルジオ・ポッリーニはリトマネンについて語った。「そして実際に得点したんです」

12分、フランク・デ・ブールとエドウィン・ファン・デル・サールの連係ミスからファブリツィオ・ラバネッリに先制点を許すと、アヤックスはリトマネンの素早い判断で同点に追いついた。デ・ブールのFKはアンジェロ・ペルッツィにセーブされたが、リトマネンがDFを体で押しのけてこぼれ球を決めた。試合はPK戦に突入。リトマネンは自身のキックを決めたものの、ユヴェントスが4-2で制した。

リトマネンは90年代の終わりまでアヤックスに残ったが、ボスマン判決を受け、あの偉大なチームは欧州の他クラブによって解体されていった。長年にわたり高額のオファーを断り続けてきた得点力のある司令塔は、最終的にカンプ・ノウへ戻り、ファン・ハール、デ・ブール兄弟、クライファート、ウィンストン・ボハルデと再び一緒になる道を選んだ。

「1999年にはリヴァプール、バルセロナ、バイエルン・ミュンヘンの3クラブからオファーがありました」とリトマネンは『The Guardian』に語った。「バルサを選ぶのは難しくありませんでした。アヤックスと同じ哲学を持っていたからです。両者は異なるクラブですが、同じ源流から築かれています。グアルディオラが『クライフが礼拝堂を建て、僕たちはそれに色を塗っただけだ』と言うのを聞いたことがあります」