ユナイテッドによるバレバ獲得が間近に迫っているという話は、7月14日にティーレマンスが加入して以降、オールド・トラッフォードで大きな動きがなかったことを踏まえると青天のへきれきに映るかもしれない。だが、実際はまったく逆である。ユナイテッドのバレバへの関心は昨夏までさかのぼり、当時ブライトンは元リールの実力者を1億ポンド（約136億円）超と評価していた。

マンチェスターのINEOS首脳陣はその額に二の足を踏んだが、1月には再び同選手の獲得可否を照会していた。『Sky Sports』によると、2025-26シーズンを通して調子とコンディション面に苦しんだにもかかわらず、バレバの名前が候補から外れることは一度もなかった。

バレバはブライトンでの35試合出場のうち、フル出場はわずか3回だけだった。その中でパフォーマンスレベルは急落した。ユナイテッド行きの可能性が浮上したことでバレバの集中力が薄れ、さらに自身の将来に対するシーガルズの強硬な姿勢にフラストレーションを感じていた可能性もある。

もっとも、ブライトンはもはや同選手に9桁の移籍金を要求することはできない。ユナイテッドは辛抱強く待った見返りを得た形であり、6000万〜7000万ポンド前後まで下がった移籍金は、世紀のバーゲンの一つと見なされる可能性すらある。