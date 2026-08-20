モイセス・カイセド以上の伸びしろ！ カルロス・バレバはマンチェスター・ユナイテッドにまさに必要な存在であり、将来的には世界最高級のMFの一人になり得る
マンチェスター・ユナイテッドが移籍市場でついに再び動き出した。 苦しいほどに動きの鈍かった今夏は、大型補強として加入したのはユーリ・ティーレマンスとアンドレイ・サントスだけだったが、ユナイテッドは9月1日の期限までに中盤を整えるべく、ブライトンのカルロス・バレバの獲得をまとめようとしている。
『Sky Sports』によると、ユナイテッドはブライトンと6000万ポンド（8100万ドル）を超える移籍金でバレバ獲得に向けた完全合意に近づいており、22歳の同選手にはオールド・トラッフォードでの5年契約もすでに用意されている。バレバは現在、正式決定を前にマンチェスターへ移動し、メディカルチェックを受ける準備を進めている。
これでユナイテッドの今夏の補強が終わるべきではない。理想を言えば、新たな左SBと9番も必要だ。それでも、これは正しい方向への非常に大きな一歩である。バレバが加われば、マイケル・キャリックがチームを好調な流れに乗せ続ける可能性は間違いなく高まるだろう。中盤の核として、彼はまさにチームに欠けていた存在だからだ。
長きにわたる騒動の終焉
ユナイテッドによるバレバ獲得が間近に迫っているという話は、7月14日にティーレマンスが加入して以降、オールド・トラッフォードで大きな動きがなかったことを踏まえると青天のへきれきに映るかもしれない。だが、実際はまったく逆である。ユナイテッドのバレバへの関心は昨夏までさかのぼり、当時ブライトンは元リールの実力者を1億ポンド（約136億円）超と評価していた。
マンチェスターのINEOS首脳陣はその額に二の足を踏んだが、1月には再び同選手の獲得可否を照会していた。『Sky Sports』によると、2025-26シーズンを通して調子とコンディション面に苦しんだにもかかわらず、バレバの名前が候補から外れることは一度もなかった。
バレバはブライトンでの35試合出場のうち、フル出場はわずか3回だけだった。その中でパフォーマンスレベルは急落した。ユナイテッド行きの可能性が浮上したことでバレバの集中力が薄れ、さらに自身の将来に対するシーガルズの強硬な姿勢にフラストレーションを感じていた可能性もある。
もっとも、ブライトンはもはや同選手に9桁の移籍金を要求することはできない。ユナイテッドは辛抱強く待った見返りを得た形であり、6000万〜7000万ポンド前後まで下がった移籍金は、世紀のバーゲンの一つと見なされる可能性すらある。
信じがたい可能性
それでも、ユナイテッドにとってこの移籍にはまだいくぶんかのリスクが伴う。厳しい1年を経た後だけに、バレバが最高の状態を取り戻すにはおそらく少し時間がかかるだろう。また、プレシーズンで負った足首の靭帯損傷を抱えたまま加入することになる。ただし、これは深刻な問題とは見なされていない。『BBC Sport』のサイモン・ストーン記者は復帰まで2〜3週間と報じており、バレバのモチベーションはこれまでになく高いはずだ。
これは、キャリアの序盤にいるバレバにとって理想的なタイミングでの夢の移籍であり、本人が充実し、完全に集中している時には誰にも止められない。実際、2025年のアフリカ・ネーションズカップでは、準々決勝に進出したカメルーン代表の中でも際立った選手の一人だった。
『The Athletic』によると、ユナイテッドの関係者はカメルーンの5試合を通じてバレバとブライアン・ムベウモを注意深くチェックし、前者が自分たちの築こうとしているチームに合う存在だとあらためて結論づけたという。実際のところ、彼にはそれ以上の存在になれる可能性がある。
ユナイテッドの中盤には長年フィジカルの強さが不足していたが、バレバはそれを大いにもたらす。彼は執拗で攻撃的なボール奪取役であるだけでなく、明確な意図を持ってボールを前へ運ぶこともでき、疲れを見せることもほとんどない。まだやや粗削りだと言っていいが、適切な指導を受ければ、バレバが世界最高クラスのアンカーの一人になることを妨げる理由はない。
キャリックの布陣にどう組み込まれるのか？
バレバは、圧倒的なスピードと優れたフットボールIQを兼ね備えた、トランジション局面の怪物である。中盤を支配し、意のままにライン間を打開できるため、深い位置からゲームを組み立てるティーレマンスの理想的な相棒となる。
キャリックの最強布陣では、この2人がダブルボランチを組む可能性が高く、コビー・メイヌーとサントスがバックアップを担う一方で、メイソン・マウントは完全に構想外に追いやられるかもしれない。ティーレマンスは、カゼミーロ退団によってユナイテッドが失った創造性を補う存在だが、バレバはそれとはまったく異なる新たな要素をもたらす。
コンディションが万全に戻れば、リールのアカデミー出身である彼は、クラブキャプテンのブルーノ・フェルナンデスと並んでチーム内で外せない存在になる可能性がある。それほどまでに優れた選手だ。バレバはユナイテッドを前進させるだけでなく、ボール非保持時のハイプレスでも基準を作り、ボールを失った瞬間にはハイエナのように相手へ襲いかかる。
ブライトンでの最初の2年間、彼がどれほど圧倒的な存在だったかを、人々は忘れてしまったようだ。昨季は単なる一時的な不調だったはずである。バレバはまだ完成された選手ではないとはいえ、ユナイテッドはプレミアリーグの強度とカオスを糧にできる選手を手にすることになる。
最高の存在から学ぶ
ユナイテッドほどの規模を持つクラブでプレーすることに伴うプレッシャーに、彼がどう対処するかは分からない。だが、バレバはキャリックの4-2-3-1システムに難なくフィットするはずだ。また、彼は非常に野心的で向上心も強く、高い目標に到達するために自ら追加でトレーニングを積むほどである。
「プレミアリーグの外からも学ぼうとしている。例えばリーグ・アンならヴィティーニャやジョアン・ネヴェス。ラ・リーガならシャビ、[アンドレス]・イニエスタ、[セルヒオ]・ブスケツだ」と、バレバは昨年12月に『Sky Sports』のインタビューで語った。「毎日学ぼうとしているし、実際に学んでいる。YouTubeで彼らを見ている。世界最高のMFになることが自分の野望なんだ」
ただ、その目標を達成するには、バレバはより洗練されたパサーにならなければならない。名前を挙げた選手たちに近い創造性の感覚は持っているが、それを形にする力が足りない。特にサイドチェンジやロングボールを狙う場面でその傾向がある。
バレバは技術面を磨く必要があるが、フェルナンデス、ティーレマンス、メイヌーのような選手たちとプレーすることは、その助けになるはずだ。彼の第一の役割は相手の攻撃を寸断し、プレッシャーを和らげることであり、それはすでに得意分野となっている。残りの部分は、全盛期へと近づく中で備わっていくだろう。
頼れる「兄貴分」
バレバの強さとスタミナは、ユナイテッドが2026-27シーズンに再び週最大4試合を戦うようになる中で、極めて重要になる可能性がある。彼がいれば、昨季の3位フィニッシュで示した可能性を土台にチーム作りを進めようとするキャリックにとって、見通しははるかに明るいものとなる。
クラブレベルでムベウモと連係できることも、バレバが素早く順応する上で大きな追い風となる。この2人はカメルーン代表でともに戦った15試合で7勝5分けを記録しており、ムベウモは 「兄貴分」のような存在 だと同胞のバレバに評されている。
互いの良さを引き出し続けることができれば、ユナイテッドを次のレベルへ押し上げる可能性がある。バレバはチームを一変させるだけの力を持つ補強になり得る。皮肉なことに、それはブライトンで彼が後任となったモイセス・カイセドが、チェルシーにその争奪戦でユナイテッドが敗れる前に期待されていた役割そのものでもあった。
カイセドはその後、チェルシーで最も重要な選手の一人となったが、バレバの方が到達点は高い。しかも、ユナイテッドが支払う額は、チェルシーがそのエクアドル人選手に支払った金額より4000万ポンド（5500万ドル）以上少ない。バレバはよりダイナミックで前進力のある選手であり、成熟するにつれて攻撃面でもユナイテッドにもたらせるものはさらに大きい。
キャリックとユナイテッドの補強チームには、なお対処すべき問題が残っている。それでも中盤については、まもなく課題を片付けられそうだ。それだけでも、成功を争う十分な可能性を手にすることになる。