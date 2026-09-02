メアリー・ファウラーが運命を信じるのも無理はない。2024-25シーズンのFAカップ準決勝は、彼女のキャリアでも屈指の苦しい瞬間をもたらし、壊滅的な膝の負傷に見舞われた。だが、その12カ月後、同じ大会の同じ舞台は、ここまでの復帰過程における最大の瞬間の舞台にもなった。そしてその歩みの中で、マンチェスター・シティは6年ぶりにそのトロフィーを勝ち取った。

チェルシー相手にスタンフォード・ブリッジで0-2とされ、残り5分となった時点で、ファウラーはまだ復帰の初期段階にあった。前年、マンチェスター・ユナイテッドに敗れた試合で負ったACL断裂により、彼女は10カ月間戦列を離脱。失望のシーズンの中で、チームが唯一勝ち残っていた最後の大会から敗退するのを、苦痛の中で見届けることになった。

しかし、今年の序盤にシティが同じ結末を突きつけられそうになった時、ファウラーは出場可能であることをしっかり結果につなげた。ピッチに入ってわずか数秒後、その日の最初のタッチで見事なシュートを突き刺し、アンドレー・イェグレルツ監督はそれが一戦の流れを変えたと考えている。その数分後、カディジャ・ショーが同点弾を決め、さらに延長戦で決勝点も奪取。シティをウェンブリーへ導き、そこでリーグとカップの2冠を完成させた。

「不思議なことに、あの試合は自分が負傷した試合でもあったので、すべてが一周して戻ってきたような、すごく詩的な瞬間になったんです。それがよかったですね」と、今週末に新たなウィメンズ・スーパーリーグ開幕を控える中、ファウラーはGOALの取材で語った。「ああいう不思議な瞬間が自分にはある気がしていて、私は宇宙とかエネルギーみたいなものをすごく信じているんです。あの瞬間は『わあ、そうなる運命だったみたいだ』と感じました」。