メアリー・ファウラー独占取材：マンチェスター・シティの忘れられたスターが、ACLからの回復期間中に自分を見つめ直し、WSL連覇王者としての戦いに向けて準備万端だ
メアリー・ファウラーが運命を信じるのも無理はない。2024-25シーズンのFAカップ準決勝は、彼女のキャリアでも屈指の苦しい瞬間をもたらし、壊滅的な膝の負傷に見舞われた。だが、その12カ月後、同じ大会の同じ舞台は、ここまでの復帰過程における最大の瞬間の舞台にもなった。そしてその歩みの中で、マンチェスター・シティは6年ぶりにそのトロフィーを勝ち取った。
チェルシー相手にスタンフォード・ブリッジで0-2とされ、残り5分となった時点で、ファウラーはまだ復帰の初期段階にあった。前年、マンチェスター・ユナイテッドに敗れた試合で負ったACL断裂により、彼女は10カ月間戦列を離脱。失望のシーズンの中で、チームが唯一勝ち残っていた最後の大会から敗退するのを、苦痛の中で見届けることになった。
しかし、今年の序盤にシティが同じ結末を突きつけられそうになった時、ファウラーは出場可能であることをしっかり結果につなげた。ピッチに入ってわずか数秒後、その日の最初のタッチで見事なシュートを突き刺し、アンドレー・イェグレルツ監督はそれが一戦の流れを変えたと考えている。その数分後、カディジャ・ショーが同点弾を決め、さらに延長戦で決勝点も奪取。シティをウェンブリーへ導き、そこでリーグとカップの2冠を完成させた。
「不思議なことに、あの試合は自分が負傷した試合でもあったので、すべてが一周して戻ってきたような、すごく詩的な瞬間になったんです。それがよかったですね」と、今週末に新たなウィメンズ・スーパーリーグ開幕を控える中、ファウラーはGOALの取材で語った。「ああいう不思議な瞬間が自分にはある気がしていて、私は宇宙とかエネルギーみたいなものをすごく信じているんです。あの瞬間は『わあ、そうなる運命だったみたいだ』と感じました」。
前向きな点を見いだす
この振り返りは、フォウラーが離脱期間をメンタル面でいかに健全に受け止めていたかをうかがわせるものだ。「離脱中は、不思議なくらい楽しい時間を過ごしていた」と本人は認める。
だからといって、その診断が「壊滅的」ではなかったという意味ではない。本人は「先の見えないことへの恐怖」が「少し不安で、少し悲しい」気持ちにさせたと語っている。母国オーストラリアの自宅から1万マイル離れていたことも、状況を楽にはしなかった。
「私はかなり自立しているタイプで、自分のルーティンや自由があるのが好きなんです。ケガをすると、人に頼らなければならなくなるので、そういうものがある意味で奪われてしまいました」と説明する。「でも、それが分かってからは、『ああ、私は実はサッカーがすべて、というタイプでは一度もなかったんだ』と思ったんです。サッカーは、私がやりたいことの唯一のものだったことはありません。だから、かなり早く視点を切り替えることができましたし、不思議なことに、ほかのことをするためのたくさんの時間を与えられたんだと気づけました。そして、その時間を本当に最大限に生かせたと感じています」
時間という贈り物Getty Images
そこには実にさまざまなことが含まれていた。本の執筆であれ、パリ・ファッションウィークのランウェイを歩くことであれ、あるいは芸術への愛を再び取り戻すことであれ、ファウラーは「サッカーや、サッカー選手としての自分というアイデンティティーから少し離れる」方法を見つけ、それによってサッカー抜きの自分がどんな人間なのかを探ることができた。
「例えば、本当に些細なことだけど、普段なら私はただ仕事に来るだけなので、特別に着飾ったりはしない。でもケガをしていた時は、『よし、リハビリはあるけど、もう少し自分を奮い立たせて、ほかの部分でも自信を持たなければ』と思っていた。だから以前よりずっとおしゃれを楽しむようになって、そこに新しい喜びを本当に見つけた」と彼女は語る。「すごく小さなことではあるけど、私の人生において自信の大きな柱だったサッカーがない中で、メアリーという人間がどんな存在なのかを探る、そのすべての一部だったと思う。それはよかった」
そうした喜びをさらに支えたものもいくつかあった。その一つがリハビリで、ファウラーはシティのスタッフについて、その「活気」と「プロフェッショナリズム」によって、終始「とても楽しいもの」にしてくれたと感謝している。「みんなが私の進歩を一緒に喜んでくれた」と彼女は説明する。「いつも自分には何かいいことがあると感じられた」
ファウラーがそのリハビリをこなした環境は、とても幸福なものだった。シティがWSL優勝に向かって突き進んでいたことで、勝っている環境でもあったからだ。たとえプレーしていなくても、23歳の彼女にとって、サイドラインからチームメートを見守り、毎日クラブハウスにいることは楽しいものだった。
忍耐を保つ
そして、復活の時が来た。2月上旬、WSL優勝争いにほぼ決着をつけたエティハド・スタジアムでのマンチェスター・シティによるチェルシーへの5-1の大勝で終盤に途中出場すると、フォウラーのコンディション回復は翌月のアジアカップでさらに加速した。オーストラリアが決勝に進んだその大会で、彼女は17日間で5試合に先発した。
「私にとっては少し不思議な大会だった。パフォーマンスの面では『できる限りベストを尽くしたい』と思っていたけど、フィジカルの面では『まだ復帰したばかり』という感じだった」と彼女は語る。「大会が始まる前にそのことを振り返ることができたのは良かった。おかげで、期待値を上げすぎた状態で大会に入らずに済んだから」
フォウラーはイラン戦の勝利で得点を挙げた後、中国戦と韓国戦でも重要なアシストを記録した。それでも彼女はこう認めている。「感覚的には、負傷前の自分に戻れている瞬間もあった。でも別の瞬間には『どうしよう』という感じでもあった。頭では何かをしようとしているのに、足が動かなかった。そういう時は『よし、少し我慢しよう。そのうち戻ってくる』と思っていた」
それだけに、彼女は来夏のワールドカップへの意欲をさらに高めている。 2023年大会で準決勝に進んだオーストラリアは、すでにその大会への出場を決めている。「アジアカップを終えて、チームとしてあの位置までたどり着けたことも、個人として自分がやれたことも、すごく報われた気持ちだった。でも同時に、次のものへ進みたいという思いがすごく強かった。自分の中では、もっともっとできると分かっていたけど、まだ完全にはそこに到達していなかったから」
自らの役割を果たす
フラウラーが来るシーズンで見せることを楽しみにしているのも、まさにそこだ。 FAカップ準決勝のチェルシー戦で決めた一撃は、彼女が試合を変えられるクオリティーを持つことを改めて示すものだった。そして、シティにとって重要なシーズンで大きな貢献を果たすチャンスでもあった。チームはWSLで10年ぶりの優勝を果たし、FAカップ制覇も6年ぶりに成し遂げた。
「個人的には、何らかの形で自分が貢献できたと感じたい」とフラウラーは語る。「チームメートとしてピッチ外で大きく貢献できると思う。でも、ピッチ上でも実際に自分が一役買ったと思える存在でありたい、という気持ちはやはりある」
そして実際に、彼女はそれを成し遂げた。シティは過去の優勝争いであと一歩届かなかった悔しさを振り払い、23歳のフラウラーが2022年に加入して以来初となるタイトルを手にした。「本当に特別だった。ピッチに立っていなかった時でさえ、それがどれだけ特別なことかを感じられたのはうれしかった。私はもう数年ここにいて、タイトル獲得に近づいたことはあったけれど、最後の最後で届かなかったから」と彼女は話す。
「最初からずっと言ってきたけれど、このグループの女の子たちは本当に特別。このチームは何かを勝ち取るにふさわしい集団だとずっと感じていたけれど、これまではあと少し届かなかった。だからこそ、シーズンを通して積み重ねてきたハードワークが最後に実を結び、みんながあのトロフィーを勝ち取る姿を見られたのは本当に報われる思いだった」
さらなるものを求めて
今季は違う。長く追う立場だったシティは、今や追われる側となる。WSL王者であり、FAカップ保持者だからだ。だが、そうした成果がありながらも、このチームが気を緩めているようには感じられない。
「それはもう選手たちに見えている」と、ヘッドコーチのイェグレルツはGOALに語った。「彼女たちはすでに素晴らしい自信を持っている。それは落ち着いたものだが、次のステップにどう進むかへの好奇心もある。少しでも良くなるために何をするのか。私はもうそれを見ているし、それはシーズンを通して持ち続けなければならないものだ」
フラウラーも同意する。「私たちは、あまりエゴに突き動かされるタイプのチームではないと感じている。傲慢な選手がいるとも思わない。でも、高い基準を求める選手たちがいるのは確かで、それが私たちにとって本当にうまく機能している。なぜなら、それが毎週のパフォーマンスを後押ししていると思うから。私たちが本当にまとまっている理由の一つはそこにあると思う。みんなが実際に高いレベルのフットボールを求めていて、ピッチに立つ喜びもそこに見いだしている。
「以前のシーズンは、本当に勝てるというマインドセットが少し欠けていて、そのせいであと一歩届かなかったのかもしれない。でも今は一度それを成し遂げたことで、『自分たちには十分その力があるし、またできる』という感覚がある」
イングランドで2度の欧州制覇を経験し、アーセナルでチャンピオンズリーグ優勝も果たしたベス・ミード、そしてイングランドのEURO優勝メンバーであり、チェルシーの圧倒的なチームの一員でもあったニアム・チャールズの加入は、その維持に役立つだろう。「クラブは、私たちのチーム環境に本当に合う選手を獲得するのがとてもうまいと思う」とフラウラーは話す。
だが、フラウラーが万全の状態に戻ったことも、もう一つの大きな追い風だ。彼女は離脱していた10カ月を驚くべき視点で受け止めていたかもしれないが、それでも常に復帰して再びプレーすることを楽しみにしていた。
「あの瞬間を実現するために戻るのが待ちきれなかった。みんなが私をピッチに戻すために注いでくれたすべての努力、その終着点だったから」。“一周して戻ってきた”ような経験を経て、今はシーズンを通して、その試合を変えるクオリティーを発揮する時が待っている。