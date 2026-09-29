ミュンヘンの16秒間。ユベントスを打ち砕き、ボルシア・ドルトムントにクラブ初のチャンピオンズリーグ制覇をもたらしたラース・リッケンのキャリアを決定づけるゴール
16秒。それが、ラース・リッケンにとってキャリアを決定づけるゴールを決め、ボルシア・ドルトムントにチャンピオンズリーグ決勝の勝利をもたらすまでに要したすべてだった。
ドイツ勢は、ミュンヘンで行われた欧州王座決定戦の後半に20歳のリッケンが投入された時点で、ユヴェントスを2-1とリードしていた。オットマー・ヒッツフェルト監督からのメッセージはシンプルだった。「ラース、行って決勝点を決めてこい」
このMFは、すでに頭の中に明確なプランを持っていた。先発メンバーから外されたことに憤っていたドイツ人MFは、最初の65分間をベンチで過ごしながら、相手の最大の弱点であるGKアンジェロ・ペルッツィを観察していた。
リッケンは『Bild』に対し、次のように語っている。「出番が来た時に何をするか、ベンチで考える時間はたっぷりあった。［同じ途中出場の］ハイコ・ヘルリッヒにもこう言ったんだ。『ペルッツィはいつもゴールからあんなに前に出ている。どこでボールを受けても、そこからそのままゴールへシュートを打つつもりだ』」
投入から数秒後、彼はまさにその通りにやってのけた。アンドレアス・メラーのスルーパスに走り込んだ強気の切り札は、ペルッツィの位置を確認すると、ボックス外からボールをふわりと浮かせて頭上を抜いた。ゴールエリアのラインを越えて前に出ていたユヴェントスのGKは対応できず、ボールはそのままネットに吸い込まれた。
リッケンはファーストタッチで欧州王者を王座から引きずり下ろし、ドルトムントはヒッツフェルトの下で6年間かけて国内での復活から欧州王者へと駆け上がる歩みを完結させた。そして、そのすべてはあの16秒に凝縮されていた。
ドルトムントの予想外の躍進
ドイツ勢にとっては信じられないほどの大金星だった。ヒッツフェルトの下での進歩は目覚ましかった。指揮官は就任1年目にチームをブンデスリーガ10位から2位へ引き上げ、翌年にはウェストファーレンシュタディオンを本拠とするチームをUEFAカップ決勝へ導いた。だが、そこはあまりに高い壁だった。ジョバンニ・トラパットーニ率いるユベントスに力の差を見せつけられ、ホームでの第1戦を1-3で落とすと、トリノでの第2戦でも0-3で敗れた。
その2年後、ブンデスリーガ勢は再びユベントスと対戦した。この時の指揮官はマルチェロ・リッピで、舞台は準決勝だったが、またしてもドイツで敗れ、2試合合計3-4で敗退した。その年に国内2冠を達成したイタリア勢は、UEFAカップ決勝でパルマに敗れている。
一方のドルトムントは、そのシーズンに38年ぶりとなる国内タイトル獲得を果たした。この成功により、1964年以来初めて欧州最高峰のクラブ大会への復帰を決めたが、その戦いはルイ・ファン・ハール率いる名高いアヤックスの前に準々決勝敗退で終わった。
1996-97シーズンは国内では惨憺たるものだった。DFBスーパーカップではカイザースラウテルンにPK戦で敗れ、DFBポカールでは1回戦で4部のワッテンシャイトに延長戦の末に敗退した。ブンデスリーガでも優勝争いはしばらく続いたが、3月に失速し、最終的に3位でシーズンを終えた。
しかし、欧州ではドルトムントが躍進した。ヒッツフェルト率いるチームは、アトレティコ・マドリー、ビジェフ・ウッチ、ステアウア・ブカレストが入ったグループを突破し、準々決勝ではオセールを2試合合計4-1で下して、マンチェスター・ユナイテッドとの準決勝に駒を進めた。
ここまでで過去最高の成績を収めていた彼らは、自分たちの可能性を徐々に意識し始めていた。「不気味なほど静かだった」と、レネ・トレチョクはアレックス・ファーガソン率いるチームとの第1戦前のロッカールームの雰囲気を振り返る。「ブンデスリーガの試合前なら、たいていは少し冗談を言い合ったりしていた。今回は違った。すべてが懸かっているのが分かった。これまでどんな経験をしてきたかに関係なく、どの選手も完全に集中していた」
トレチョクのゴールでウェストファーレンシュタディオンでのマンチェスター・ユナイテッド戦を1-0で制した後、リッケンはオールド・トラフォードでもイングランドの強豪を沈めた。モラーのパスを走りながら受け、そのままピーター・シュマイケルを破るシュートを決め、決勝進出を決定づけた。
欧州王者が待ち受ける
ミュンヘンで待ち受けていたのは、前回王者であり、欧州最強と広く見なされていたチームだった。リッピ率いるユベントスは、ディディエ・デシャンとジネディーヌ・ジダンの試合支配力に、アレン・ボクシッチ、クリスティアン・ヴィエリ、アレッサンドロ・デル・ピエロの脅威を兼ね備えていた。
ユベントスに2度夢を打ち砕かれて以降、ドルトムントはたくましさを身につけ、欧州の舞台で現実的な脅威となっていた。とはいえ、伝統あるイタリアの強豪と比べれば、なお若い新興勢力だった。
ジョバンニ・トラパットーニが築いた素晴らしい土台を引き継ぎ、リッピは就任1年目に国内2冠を達成してユベントスを頂点へと戻した。そして、パルマとのUEFAカップ決勝での番狂わせの敗戦後、チームはさらに成長した。
リッピ就任2年目にはスクデット争いでACミランに敗れたものの、チャンピオンズリーグでは再び安定した強さを示し、ドルトムント、レンジャーズ、ステアウア・ブカレストを含むグループを圧倒。レアル・マドリー相手の逆転勝利、ナント相手の接戦の末の2戦合計勝利を経て、1996年の決勝ではドルトムントが準々決勝で破ったアヤックスと対戦し、PK戦の末に勝利した。
翌シーズン、ミュンヘンへの道のりで、このイタリア勢はわずか2度しか取りこぼさず、ドルトムントとの対戦にたどり着くまでにマンチェスター・ユナイテッド、フェネルバフチェ、アヤックスをそれぞれ2度ずつ破った。
ドイツ勢に油断はなかった。「ブックメーカーはどこも、僕たちの勝率を1％と見ていたと思う。だから、その意味であれは明らかにとてつもない瞬間だった」と、スターFWカール＝ハインツ・リードレは数年後に振り返っている。「当時のユベントスは、ジダン、ボクシッチ、そして他にもあらゆる選手を擁する信じられないチームだった。
「基本的には、ほとんど無敵だった」
さらに『Sport1』に対し、こう付け加えた。「あの頃の僕たちは中級車で、ユベントスはロールス・ロイスだった。だからこそ、その勝利はなおさら信じ難いものだった」
空中戦の怪物と若き点取り屋
しかし、ヒッツフェルトは不安視していなかった。ユベントスはジダン、デシャン、ヴィエリ、デル・ピエロ、ボクシッチという恐るべきタレントを擁していたが、このドイツ人指揮官はペルッツィを重要な弱点と見抜いていた。
「ユベントスのゴールにはペルッツィがいることは分かっていた。ライン上では非常に強いが、前に出てくる対応はそれほど強くないGKだった」と、同監督はUEFAに語った。「そして、こちらには空中戦に非常に強いFWがいることも分かっていた。特にカレ・リードレは空中戦の怪物だった。だから、セットプレーを重点的に練習した」
ユベントスは自信を持って試合に入りたが、ドルトムントは自陣ボックス周辺のスペースをしっかり守り、ヒッツフェルトが突くよう準備していた局面を待った。イタリア勢はボールを支配したものの、やや無駄が多く、一方のドルトムントはあらゆるチャンスに襲いかかる用意ができていた。
ユベントスは試合序盤にPKのアピールを流されて憤りを見せ、さらにヴィエリが2人のDFの間をこじ開けてロングパスを受け、難しいシュートまで持ち込んだが、その一撃はサイドネットに当たった。
ドルトムント最初の大きなチャンスは29分に訪れた。ユベントスの不十分なクリアがスコットランド人MFポール・ランバートの足元に理想的な形で転がり、ダイレクトで入れたクロスが深い位置へ送られる。完全にフリーだったリードレは跳び上がって空中のボールを捉え、前に出てきたGKペルッツィの下を弾ませて決めた。
ジダンがタクトを振るう中、ユベントスは相手ボックス周辺で圧力をかけ続けたが、シュテファン・クロスに本当の意味でのプレッシャーを与えることはできなかった。そして再び、効率的なドルトムントが代償を払わせる。「空中戦の怪物」リードレが競り合いを制し、モラーのCKに合わせて強烈なヘディングをネットに突き刺した。
「もちろん、あのゴールを決めた時は、自分の中の高揚感は本当にすさまじかった」と彼は語った。
リードレは負傷を抱え、後半もプレーするためにハーフタイムに注射を打つ必要があった。「あのミュンヘンでの夜は、まるでトランス状態のように अनुभवしていた」と付け加えた。「ヒッツフェルトの話さえ頭に入ってこなかった。ただ、行くしかなかった」
ドイツ勢は後半立ち上がり、リードレのダイビングヘッドが外れるなど明るい入りを見せたが、ユベントスはシュートを重ねるごとにゴールへ近づき、ついにクロスを脅かし始める。後半半ば、見事なパスワークの末にボクシッチが途中出場のデル・ピエロへ折り返し、巧みなフリックでGKを破った。
デル・ピエロのゴールで、ユベントスはついに圧力に見合う報酬を手にした。ドルトムントのリードは突如として危うく見え始め、ヒッツフェルトはその対応として、この夜ずっとペルッツィを研究し、自らの力を証明する決意を固めていた選手を送り出した。
「僕たちのチームには代表選手がずらりとそろっていた。全員がコンディション万全だったから、自分がベンチスタートになることはすでに予感していた」と彼は振り返り、その後こうも語っている。「長い時間ベンチにいなければならなかったことには少し腹が立っていた。そもそも、オセール戦とマンチェスター・ユナイテッド戦での自分のゴールが、僕たちを決勝へ導く助けになっていたからだ。ヒッツフェルトは試合前夜にその理由を説明してくれたが、控えという自分の役割に心から納得していたわけではなかった」
その20歳は、チーム得点王ステファン・シャピュイザを下げて投入されると、数秒後にはモラーのスルーパスを追っていた。ユーベDFパオロ・モンテーロが迫っていたが、そのMFは時間を無駄にせず、ボックス外でそれに合わせると、絶望的な状況のペルッツィの頭上をすぐさま抜いた。
「あれはたぶん若さゆえの無鉄砲さだった」と彼は冗談めかして語った。「10回やれば9回は外していたと思う。でもユーベ戦では、本当にすべてがかみ合った」
ボルシア・ドルトムントはクラブ史上初めて、ヨーロッパ王者となった。
「人生でそう何度も訪れる瞬間ではない」と、リードレは18年後にSport1 へ語った。「正直に言えば、チャンピオンズリーグ優勝は、自分にとって1990年のワールドカップ優勝以上に大きな意味を持っていた」
首脳会談の後
この栄光は王朝の始まりではなく、頂点であることが証明された。ヒッツフェルトはその夏にフロント入りし、後任の新監督にはネビオ・スカラが就任。ドルトムントは翌シーズンのブンデスリーガで10位に沈み、国内では再び厳しい戦いを強いられた。
それでも、欧州の舞台は誇りの源であり続けた。前回王者として臨んだチームはチャンピオンズリーグ準決勝に進出し、バイエルン・ミュンヘンを退けたが、最終的には優勝したレアル・マドリーに連覇を阻まれた。
ドルトムントが再び決勝に戻るまでには16年を要した。ユルゲン・クロップ率いるチームは、ブンデスリーガ連覇でクラブを立て直した末に、2013年のウェンブリーへとたどり着いた。この試合では本命視されていたバイエルンを相手に善戦したものの、終盤のアリエン・ロッベンの巧みなワンタッチに屈した。
ユヴェントスはより早く立ち直り、1998年にはチャンピオンズリーグ決勝に3年連続で進出したが、ドルトムントと同じくアムステルダムでレアル・マドリーに打ち砕かれた。
リッピのビアンコネリでの最初の指揮期間は翌シーズン途中で終わり、後任にはカルロ・アンチェロッティが就いた。このイタリアの名将はその後、ユヴェントスに復帰してさらに2度のリーグ優勝を果たし、4度目のチャンピオンズリーグ決勝にも導いた後、代表チームでワールドカップ優勝も成し遂げたが、ミュンヘンでのあの夜は痛みを残したようだ。2022年、彼は97年の敗戦が最大の後悔かと問われた。何も言わず、ただ笑みを浮かべて立ち去った。
ミュンヘンでのあの夜は、両クラブにとって大きな意味を持つものだった。ドルトムントの期待は持続せず、一方のユヴェントスは欧州屈指の強豪であり続けたものの、それ以降は欧州王座を取り戻せていない。
一方のリッケンは、現役生活のすべてをドルトムントで過ごし、2002年には自身3度目のブンデスリーガ優勝を記録に加えた。2009年の引退後はクラブで裏方の役割を担い、やがて現在のマネージングディレクターの職に就いた。
ただ、そうした数々の実績がありながらも、このワンクラブマンは主にペルッツィとユヴェントスを屈辱に陥れた場面で知られている。「人々の記憶にこれほど鮮明に残るゴールを決める以上に素晴らしいことはない」と彼は語った。「キャリアを終えた後、ダイブや荒々しいファウルで語られる者もいる。自分はユーベ戦のゴールで語られるんだ」