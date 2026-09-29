しかし、ヒッツフェルトは不安視していなかった。ユベントスはジダン、デシャン、ヴィエリ、デル・ピエロ、ボクシッチという恐るべきタレントを擁していたが、このドイツ人指揮官はペルッツィを重要な弱点と見抜いていた。

「ユベントスのゴールにはペルッツィがいることは分かっていた。ライン上では非常に強いが、前に出てくる対応はそれほど強くないGKだった」と、同監督はUEFAに語った。「そして、こちらには空中戦に非常に強いFWがいることも分かっていた。特にカレ・リードレは空中戦の怪物だった。だから、セットプレーを重点的に練習した」

ユベントスは自信を持って試合に入りたが、ドルトムントは自陣ボックス周辺のスペースをしっかり守り、ヒッツフェルトが突くよう準備していた局面を待った。イタリア勢はボールを支配したものの、やや無駄が多く、一方のドルトムントはあらゆるチャンスに襲いかかる用意ができていた。

ユベントスは試合序盤にPKのアピールを流されて憤りを見せ、さらにヴィエリが2人のDFの間をこじ開けてロングパスを受け、難しいシュートまで持ち込んだが、その一撃はサイドネットに当たった。

ドルトムント最初の大きなチャンスは29分に訪れた。ユベントスの不十分なクリアがスコットランド人MFポール・ランバートの足元に理想的な形で転がり、ダイレクトで入れたクロスが深い位置へ送られる。完全にフリーだったリードレは跳び上がって空中のボールを捉え、前に出てきたGKペルッツィの下を弾ませて決めた。

ジダンがタクトを振るう中、ユベントスは相手ボックス周辺で圧力をかけ続けたが、シュテファン・クロスに本当の意味でのプレッシャーを与えることはできなかった。そして再び、効率的なドルトムントが代償を払わせる。「空中戦の怪物」リードレが競り合いを制し、モラーのCKに合わせて強烈なヘディングをネットに突き刺した。

「もちろん、あのゴールを決めた時は、自分の中の高揚感は本当にすさまじかった」と彼は語った。

リードレは負傷を抱え、後半もプレーするためにハーフタイムに注射を打つ必要があった。「あのミュンヘンでの夜は、まるでトランス状態のように अनुभवしていた」と付け加えた。「ヒッツフェルトの話さえ頭に入ってこなかった。ただ、行くしかなかった」

ドイツ勢は後半立ち上がり、リードレのダイビングヘッドが外れるなど明るい入りを見せたが、ユベントスはシュートを重ねるごとにゴールへ近づき、ついにクロスを脅かし始める。後半半ば、見事なパスワークの末にボクシッチが途中出場のデル・ピエロへ折り返し、巧みなフリックでGKを破った。

デル・ピエロのゴールで、ユベントスはついに圧力に見合う報酬を手にした。ドルトムントのリードは突如として危うく見え始め、ヒッツフェルトはその対応として、この夜ずっとペルッツィを研究し、自らの力を証明する決意を固めていた選手を送り出した。

「僕たちのチームには代表選手がずらりとそろっていた。全員がコンディション万全だったから、自分がベンチスタートになることはすでに予感していた」と彼は振り返り、その後こうも語っている。「長い時間ベンチにいなければならなかったことには少し腹が立っていた。そもそも、オセール戦とマンチェスター・ユナイテッド戦での自分のゴールが、僕たちを決勝へ導く助けになっていたからだ。ヒッツフェルトは試合前夜にその理由を説明してくれたが、控えという自分の役割に心から納得していたわけではなかった」

その20歳は、チーム得点王ステファン・シャピュイザを下げて投入されると、数秒後にはモラーのスルーパスを追っていた。ユーベDFパオロ・モンテーロが迫っていたが、そのMFは時間を無駄にせず、ボックス外でそれに合わせると、絶望的な状況のペルッツィの頭上をすぐさま抜いた。

「あれはたぶん若さゆえの無鉄砲さだった」と彼は冗談めかして語った。「10回やれば9回は外していたと思う。でもユーベ戦では、本当にすべてがかみ合った」

ボルシア・ドルトムントはクラブ史上初めて、ヨーロッパ王者となった。

「人生でそう何度も訪れる瞬間ではない」と、リードレは18年後にSport1 へ語った。「正直に言えば、チャンピオンズリーグ優勝は、自分にとって1990年のワールドカップ優勝以上に大きな意味を持っていた」