ミカ・ゴッツの後釜候補5人 アヤックスは誰を獲得すべきか？
ヴィクトル・ツィガンコフを加えたことで、アヤックスは右サイドにこれまでとは異なるタイプのウイングを選んだ。左利きのウクライナ代表は、とりわけチャンスの創出、連係、そして好機につながる位置にいる味方を見つける能力に優れている。異なる武器をそろえるため、アヤックスは反対側のサイドで補完関係にあるタイプを求めている。スピードがあり、1対1を得意とし、幅と裏への深さをもたらせる選手だ。アヤックスはすでに左サイドにエドヴァルドセン、ウアザネ、グロウフという複数の選択肢を持っているが、その特定のプロフィールに合致する選手はまだ欠けている。
そうした前提を踏まえ、Voetbalzoneのゲスト編集者ピア・ベルワースは、このプロフィールに合う可能性のある5人の選手を探した。まずはすぐに戦力となり得る3人を取り上げ、その後に大きな才能を持つ2人、最後に言及に値する興味深い名前をいくつか紹介する。
もちろん、これは完全なスカウティングレポートではなく、一般の読者向けの導入だ。数字と選手プロフィールは、主にこれらの選手がなぜアヤックスにとって興味深い存在となり得るのかを示す第一印象を与えるものだ。ある選手についてもっと知りたい、名前が抜けていると思う、あるいはどこかに異論があるという場合は、ぜひコメントで知らせてほしい。
ウインガーが1対1で速く、強さを発揮するのはいつか？
選手たちを適切に比較するため、ここでは最高速度とドリブル成功率に注目する。以下の表は、こうした数値がサッカー界でスカウトやアナリストに一般的にどう解釈されているかを示したものだ。
評価
最高速度
ドリブル成功率
低い
<30 km/h
<30%
まずまず／平均的
30～32 km/h
30～40%
良い
32～33 km/h
40～45%
高い
33～34 km/h
45～50%
非常に高い
34～35 km/h
50～55%
例外的
35+ km/h
55%+
比較対象として言えば、ミカ・ゴッツは2025/26シーズンのエールディビジで最高速度33.0km/h、ドリブル成功率46.7％を記録した。これにより、彼は両項目で「高い」のカテゴリーに入る。
ドリブル成功率については、割合そのものと同じくらい試行回数も重要だ。例えば、5回の試行で80％という数字は、100回の試行で48％という数字ほど多くを物語らない。また、最高速度だけですべてが分かるわけでもない。爆発力、最初の数メートル、そしてスピードの使い方も同じくらい重要だ。
5人の選手の最高速度は推定値であり、ドリブル成功率は入手可能な中で最も relevant なシーズンに基づいている。したがって、これらの数値は主に選手同士、そしてゴッツとの比較を行うための補助材料として捉えるべきだ。最終的には映像を見ることが不可欠である。
1. ヤン・グボオ（25）－トゥールーズ
推定最高速度：時速32～33キロ｜成功したドリブル：49.7％
このリストの中からアヤックスがゴッツの穴をすぐに埋められる選手を1人獲得しなければならないなら、私が挙げるのはヤン・グボオだ。彼はこのリストの中で最も速い選手ではないが、力強い初速に優れたボールコントロール、そしてフィジカルのうまい使い方を兼ね備えている。そのため、いったん相手を抜き去れば、ボールを奪われにくい。1対1の強さは彼の最大の武器のひとつで、縦にも中にも仕掛けることができ、ドリブルで自らスペースを作り出せる。
また、ここ最近のシーズンは結果も向上している。リーグ・アンでは2025/26シーズンに8ゴール3アシストを記録した。その結果、市場価値は大きく上昇しているが、契約が2027年6月30日までとなっているため、移籍金1500万～2000万ユーロで獲得できる可能性が高い。その意味で、彼はアヤックスにとって短期的に見て興味深い選択肢だ。
2. アンドレス・ゴメス（23）- ヴァスコ・ダ・ガマ
推定最高速度：時速33～34km｜成功したドリブル：40.2％
アンドレス・ゴメスは、とりわけ1対1の仕掛けの多さが際立つ。コロンビア人の同選手は果敢に目の前の相手に挑み続け、ドリブル能力に素早い方向転換を組み合わせる。これによって自らスペースを生み出し、その後はスピードを生かしてゴールへ向かって前進できる。ドリブル成功率40.2％は、これだけ多くの仕掛けを行っていることを考えれば、堅実な数字と言える。
一方で、結果面はなお課題だ。2026年、ゴメスはヴァスコでセリエA4ゴール1アシストを記録している。契約は2031年1月まで残っており、ヴァスコ・ダ・ガマは交渉で強い立場にある。その長期契約を踏まえると、ゴメスにはおよそ1200万～1500万ユーロの移籍金が必要になるとみられる。
3. マテウス・マルティンス（23）- ボタフォゴ
推定最高速度：時速33～34キロ｜ドリブル成功率：39.6％
マテウス・マルティンスは、この3人の中ではよりテクニカルで機動力のあるウインガーだ。グボホがほとんどボールを奪われず、ゴメスが多いドリブル回数で目立つ一方で、マルティンスは特に狭いスペースでのコンビネーションに秀でている。左サイドから内側に入る動きを好み、連係を狙い、技術によってプレッシャー下でもボールをキープできる。そうした特徴は、コンパクトな守備に対して興味深い存在となる。
アヤックスはここ数週間、彼のチームメートであるアルバロ・モントロに関心を示していたと報じられていたが、資金面で実現可能ではないことが判明した。今月初めには、ボタフォゴがマルティンスに関して800万ユーロでディナモ・モスクワと合意に達したが、移籍は給与面での不一致により遅れている。おそらくマルティンスは、同程度の金額で依然として獲得可能だ。
4. レオネル・フローレス（19）―ボカ・ジュニアーズ
推定最高速度：時速34〜35キロ｜成功したドリブル：52.8%
移籍市場の終盤に即戦力を確保するのは難しいため、アヤックスは大器にも目を向ける必要がある。その筆頭がレオネル・フローレスだ。ボカ・ジュニアーズの至宝は、クラブ内に右利きのアタッカーが多い事情もあって現在は右サイドで起用されることが多いが、左サイドでも非常に高いプレーができる。スピードに加え、正確なパスとプレッシャー下でも全体を見渡せる視野の広さが際立つ。ただ、最大の武器は、静止状態からの加速でコンパクトな守備をこじ開ける力だ。
大きな疑問符が付くのは、トップレベルでの経験だ。欧州への移籍には、間違いなく適応の時間が必要になるだろう。出場時間わずか700分で2ゴール1アシストを記録しており、19歳としては十分な数字だ。現在はマンチェスター・シティもその成長を追っているという。報道によれば、フローレスには1300万ユーロの契約解除条項が設定されている。アヤックスにとっては大きな投資だが、来週にもゴッツの代役を務めると期待することはできない。それでも、将来的にはその何倍もの価値を持つ可能性がある選手だ。
5. パク・スンス（19）－ニューカッスル・ユナイテッド
推定最高速度：約34～35km/h｜ドリブル成功率：52.6％
パク・スンスはこのリストの中で最も速い選手で、冗談交じりに韓国のエムバペと呼ばれることもある。純粋な1対1のスペシャリストであり、予測不能さと身体のフェイントの使い方が際立っている。スピードと組み合わさることで、相手DFの逆を突き、そのまま最終ラインの背後のスペースを直接突くことができる。パク・スンスは、アヤックスが求めるプロフィールに最も合致する選手かもしれない。
その一方で、パクはこのリストの中で最大の未知数でもある。プレミアリーグ2での1シーズンを終えたばかりで、トップレベルでの経験もまだ乏しいため、今後どれほどの速さで成長していくのかを見極めるのは難しい。ニューカッスルでは好印象を残しており、クラブも彼のポテンシャルを明確に評価しているが、アヤックスへのステップはまだ少し早いかもしれない。だからこそ、買い取りオプション付きのレンタル移籍は興味深い選択肢となる。パクはアヤックスでエールディビジレベルの実戦経験を積み、場合によってはヨング・アヤックスでも出場時間を得られるだろう。
こちらも注目：ルッカ・マルケス（19）－サンパウロ
推定最高速度：時速33～34キロ｜ドリブル成功率：54.5％
マルケスはスピード、テクニック、そして高いドリブル能力を兼ね備えている。サンパウロではすでに出場時間を徐々に伸ばしており、その点ではチームメートのテテより一歩先を行っている。特に高いドリブル成功率は目を引く。アヤックスは以前からこのブラジル人選手との関連が報じられており、間違いなく注目すべき名前だ。
こちらも注目：テテ（19）―サンパウロ
推定最高速度：時速33～34km｜成功したドリブル：XX%
テテはスピードと技術に優れ、個で打開する力も備えている。主に右サイドからプレーする一方、まだ最高レベルでの経験は少なく、信頼できるドリブル成功率は出ていない。アヤックスは以前、ヨング・アヤックス向けに同選手の獲得を望み、買い取りオプション1000万ユーロ付きのレンタルに対して50万ユーロを提示したと報じられている。そのため、主に将来に向けた興味深い選択肢と言える。
こちらも注目：ノア・アデデジ＝スターンベルフ（21）－KRCヘンク
推定最高速度：時速33～34km｜成功したドリブル：36.1%
ステルンベルフも以前からアヤックスとの関連が取り沙汰されていた。ベルギー人の彼は、スピードと爆発力に加え、対面する相手に仕掛ける大胆さを兼ね備えている。ドリブル成功率36.1％は低めだが、これは彼が非常に多くの1対1の局面に挑んでいることも一因だ。その点では、どのタイミングで仕掛けるべきかを、さらにうまく見極めていく必要がある。主に左サイドでプレーするが、右でも対応可能だ。ヘンクは約1000万ユーロを求めているとみられる。
こちらも注目：ソリバ・ディアウネ（19）- リールOSC
推定最高速度：32～33km/h｜ドリブル成功率：45.5％
ディアウネは、とりわけ加速力、縦への鋭さ、そしてランニングでの動き出しが際立っている。ボールを持っている時も持っていない時も、そのスピードを生かし、自ら仕掛けを完結できるだけの十分なドリブル能力も備えている。さらに指導者たちは、その勤勉さとゴール前での成長を強調している。出場時間は限られているものの、わずか350分で2ゴール1アシストを記録しており、すでに高い結果を残している。
こちらも興味深い：ロビーニョJr.（18）- サントス
推定最高速度：時速33〜34キロ｜ドリブル成功率：66.7％
元ブラジル代表ロビーニョの息子である彼は、とりわけそのテクニック、ドリブル能力、そして個で打開する力が際立っている。現在は右サイドを主戦場としているが、左右両足を遜色なく使えるため、将来的には左ウイングとしてプレーすることも可能だろう。サントスではネイマールから学ぶ機会もあった一方で、時折2人が衝突することもあった。
結論Pro Shots
アヤックスにとって理想的なシナリオは、左ウイングを1人ではなく2人獲得することだろう。1人は即戦力、もう1人は将来を見据えた有望株だ。もっとも、現時点では2選手を完全移籍で確保するのは資金面で難しいように見える。そのため、2人目の補強については買い取りオプション付きのレンタル移籍を検討したい。
即戦力として私が挙げるのはグボホだ。彼にはスピード、ドリブル能力、経験、そして結果を残す力があり、すぐに戦力になれる。さらに、すでに欧州5大リーグで実績も示している。2027年まで契約を残していることを踏まえると、おそらく「わずか」1500万～2000万ユーロで獲得可能だろう。
そして2人目としては、パークの獲得を狙いたい。彼については、買い取りオプション付きのレンタル移籍がすべての当事者にとって興味深いものになり得る。パークにとっては、より高いレベルで実戦経験を積むことがプラスになる一方で、ニューカッスルはすぐに完全放出する必要がない。さらにアヤックスにとっても、彼をじっくりとこのレベルに慣れさせ、必要に応じてヨング・アヤックスでも出場時間を与えられるという利点がある。グボホは現在のために、パークは未来のために。私にとっては、それが理想的なシナリオだ。
読んでいただきありがとうございました！ 以前にもお伝えした通り、これはもちろん完全なスカウティングレポートではなく、あくまで一般の読者に向けた紹介だ。ある選手についてもっと知りたい、誰かが抜けている、あるいは何かに異論があるという場合は、ぜひコメント欄で教えてほしい。もしくはXの@PeerBerwersまでメッセージを送ってください。