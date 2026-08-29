ヴィクトル・ツィガンコフを加えたことで、アヤックスは右サイドにこれまでとは異なるタイプのウイングを選んだ。左利きのウクライナ代表は、とりわけチャンスの創出、連係、そして好機につながる位置にいる味方を見つける能力に優れている。異なる武器をそろえるため、アヤックスは反対側のサイドで補完関係にあるタイプを求めている。スピードがあり、1対1を得意とし、幅と裏への深さをもたらせる選手だ。アヤックスはすでに左サイドにエドヴァルドセン、ウアザネ、グロウフという複数の選択肢を持っているが、その特定のプロフィールに合致する選手はまだ欠けている。

そうした前提を踏まえ、Voetbalzoneのゲスト編集者ピア・ベルワースは、このプロフィールに合う可能性のある5人の選手を探した。まずはすぐに戦力となり得る3人を取り上げ、その後に大きな才能を持つ2人、最後に言及に値する興味深い名前をいくつか紹介する。

もちろん、これは完全なスカウティングレポートではなく、一般の読者向けの導入だ。数字と選手プロフィールは、主にこれらの選手がなぜアヤックスにとって興味深い存在となり得るのかを示す第一印象を与えるものだ。ある選手についてもっと知りたい、名前が抜けていると思う、あるいはどこかに異論があるという場合は、ぜひコメントで知らせてほしい。