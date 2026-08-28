ミカ・ゴッツの代役候補5人：アヤックスは誰を獲得すべきか？
ヴィクトル・ツィガンコフの獲得により、アヤックスは右サイドでこれまでとは異なるタイプのウインガーを選んだ。左利きのウクライナ代表は、とりわけチャンスの創出、コンビネーション、そして好機につながる位置にいる味方を見つけるプレーに強みを持つ。異なる武器をそろえるため、アヤックスは反対側のサイドで補完関係にあるタイプ、すなわち幅と背後への推進力をもたらせるスピードのある1対1のスペシャリストを探している。アヤックスにはすでにエドヴァルドセン、ウアザネ、グルクと左サイドの選択肢が複数あるが、その特定のプロフィールを持つ選手はまだ欠けている。
こうした前提をもとに、Voetbalzoneのゲスト編集者ピア・ベルワースが、このプロフィールに合う可能性のある5人の選手を探した。まずはすぐに戦力となり得る3人を取り上げ、その後に大きな才能を持つ2人、そして最後に言及に値する興味深い名前をいくつか紹介する。
もちろん、これは完全なスカウティングレポートではなく、一般の読者に向けた導入にすぎない。数字や選手プロフィールは、あくまでなぜこれらの選手がアヤックスにとって興味深い存在となり得るのか、その第一印象を示すものだ。ある選手についてもっと知りたい場合、名前が漏れていると思う場合、あるいは何かに異論がある場合は、ぜひコメントで知らせてほしい。
ウイングが1対1で速く、かつ強さを発揮するのはいつか？
選手を適切に比較するため、ここではトップスピードとドリブル成功率に注目する。以下の表では、スカウトやアナリストがサッカー界でこれらの指標を通常どのように解釈しているかを示している。
評価
トップスピード
成功したドリブル
低い
<30 km/u
<30%
まずまず／平均的
30–32 km/u
30–40%
良い
32–33 km/u
40–45%
高い
33–34 km/u
45–50%
非常に高い
34–35 km/u
50–55%
例外的
35+ km/u
55%+
比較として、ミカ・ゴッツは2025/26シーズンのエールディビジでトップスピード33.0km/u、ドリブル成功率46.7％を記録した。これにより、両項目で「高い」のカテゴリーに入る。
ドリブル成功率については、その割合自体と同じくらい試行回数も重要だ。例えば、5回の試行で80％という数字は、100回の試行で48％という数字ほどの意味を持たない。また、トップスピードだけですべてが分かるわけでもない。爆発力、最初の数メートル、そしてスピードの使い方も同じくらい重要だ。
5選手のトップスピードは推定値であり、ドリブル成功率は入手可能な中で最も relevant なシーズンに基づいている。したがって、これらの数値は主に選手同士、そしてゴッツとの比較を行うための補助的な指標として用いることを意図している。最終的には映像を確認することが不可欠である。
1. ヤン・グボオ（25）－トゥールーズ
推定最高速度：32～33km/h｜成功したドリブル：49.7％
このリストの中からアヤックスがゴッツの穴をすぐに埋められる選手を1人獲得しなければならないとすれば、私はヤン・グボオを挙げる。彼はこのリストの中で最も速い選手ではないが、優れた初速に加え、卓越したボール扱いとフィジカルの使い方のうまさを兼ね備えている。そのため、いったん相手を抜き去れば、ボールを奪うのは難しい。1対1は彼の最大の武器の一つで、縦にも中にも仕掛けることができ、ドリブルで自らスペースを生み出せる。
また、昨季は結果面でも改善が見られた。リーグ・アンでは2025/26シーズンに8ゴール3アシストを記録。その結果、市場価値は大きく上昇したが、2027年6月30日まで契約を残していることもあり、移籍金は1500万～2000万ユーロで獲得できるとみられる。そうした点を踏まえても、彼はアヤックスにとって短期的に興味深い選択肢だ。
2. アンドレス・ゴメス（23）- ヴァスコ・ダ・ガマ
推定最高速度：時速33～34km｜成功したドリブル：40.2％
アンドレス・ゴメスがとりわけ目を引くのは、1対1の仕掛けの多さだ。コロンビア人の同選手は果敢に目の前の相手へ挑み続け、ドリブル能力に素早い方向転換を組み合わせる。これによって自らスペースを作り出し、その後はスピードを生かしてゴールへ向かって前進できる。ドリブル成功率40.2％は、仕掛ける回数の多さを踏まえれば、確かな数字と言える。
一方で、結果の面はなお課題だ。2026年、ゴメスはヴァスコでセリエA4ゴール1アシストを記録している。契約は2031年1月まで残っており、ヴァスコ・ダ・ガマは強い交渉ポジションにある。その長期契約を踏まえると、ゴメスにはおよそ1200万～1500万ユーロの移籍金が必要になるとみられる。
3. マテウス・マルティンス（23）- ボタフォゴ
推定最高速度：時速33～34km｜ドリブル成功率：39.6％
マテウス・マルティンスは、この3人の中でよりテクニカルで機動力のあるウイングだ。グボホはほとんどボールを失わず、ゴメスはドリブル回数の多さで際立つ一方、マルティンスは特に狭いスペースでの連係に優れている。左サイドから内側へ入るのを好み、コンビネーションを探り、技術によってプレッシャー下でもボールをキープできる。そのため、コンパクトな守備に対して興味深い存在だ。
アヤックスはここ数週間、彼のチームメートであるアルバロ・モントロに関心を示していたと報じられていたが、資金面で実現不可能だったという。今月初めにはボタフォゴがマルティンスについて、800万ユーロでディナモ・モスクワと合意に達したが、移籍は給与をめぐる意見の相違によって遅れている。おそらくマルティンスは、なおも同程度の金額で獲得できるとみられる。
4. レオネル・フローレス（19）- ボカ・ジュニアーズ
推定最高速度：時速34～35キロ｜ドリブル成功率：52.8％
移籍市場終盤に即戦力を確保するのが難しい以上、アヤックスは有望な若手にも目を向ける必要があり、その筆頭がレオネル・フローレスだ。ボカ・ジュニアーズの至宝は、クラブに右利きのアタッカーが多いこともあって現在は右サイドで起用されることが多いが、左サイドでも非常に高いプレーができる。スピードに加え、正確なパスとプレッシャー下でも状況を見失わない点が際立っている。ただ、最大の武器は、静止状態からの加速で密集した守備をこじ開ける力だ。
大きな疑問符が付くのは、トップレベルでの経験だ。欧州へのステップアップには、間違いなく適応の時間が必要になるだろう。それでも、わずか700分の出場で2ゴール1アシストを記録しており、19歳としては十分な数字だ。その成長にはすでにマンチェスター・シティも注目しているという。報道によれば、フローレスには1300万ユーロの契約解除条項が設定されている。アヤックスにとっては大きな投資になるが、来週にもゴッツの代役を務めることを期待すべきではない。ただ、将来的にはその何倍もの価値を持つ可能性がある選手ではある。
5. パク・スンス（19）- ニューカッスル・ユナイテッド
推定最高速度：±34～35km/h｜ドリブル成功率：52.6％
パク・スンスはこのリストで最も速い選手で、冗談交じりに韓国のエムバペと呼ばれることもある。純粋な1対1のスペシャリストであり、予測不能さとボディフェイントの使い方が際立っている。スピードと組み合わせることで、相手DFの体勢を崩し、その後すぐに守備ラインの背後のスペースを突くことができる。パク・スンスは、アヤックスが求めるプロフィールに最も合致する選手かもしれない。
同時に、パクはこのリストで最大のワイルドカードでもある。プレミアリーグ2での1シーズンを終えたばかりで、トップレベルでの経験もまだ乏しいため、今後どれほどの速さで成長していくのかを見極めるのは難しい。ニューカッスルでは良い印象を残しており、クラブも彼に明確なポテンシャルを見いだしているが、アヤックスへのステップはまだ少し早いかもしれない。だからこそ、買い取りオプション付きのレンタル移籍は興味深い。パクはアヤックスでエールディビジのレベルで実戦経験を積み、場合によってはヨング・アヤックスでも出場時間を得られるだろう。
こちらも注目：ルッカ・マルケス（19）――サンパウロ
推定最高速度：時速33～34km｜ドリブル成功率：54.5％
マルケスはスピードに加え、テクニックと高いドリブル能力を兼ね備えている。サンパウロではすでに出場時間を徐々に増やしており、その点ではチームメートのテテより一歩先を行っている。特に高いドリブル成功率が目を引く。アヤックスは以前からこのブラジル人選手との関係が報じられており、確かに注目しておくべき名前だ。
こちらも興味深い：テテ（19）- サンパウロ
推定最高速度：時速33～34km｜成功したドリブル：XX％
テテはスピードと技術に加え、強力な個人技を兼ね備えている。主に右サイドからプレーする一方で、まだ最高レベルでの経験は乏しく、信頼できるドリブル成功率のデータはない。アヤックスは以前、ヨング・アヤックス向けに同選手の獲得を望み、買い取りオプション付きのレンタル移籍に向けて50万ユーロを提示したと報じられていた。その買い取り額は1000万ユーロで、将来に向けた有力な選択肢と言える。
こちらも注目：ノア・アデデジ＝スターンベルフ（21） - KRCヘンク
推定最高速度：33～34km/h｜ドリブル成功率：36.1％
ステルンベルフも以前からアヤックスとの関連が報じられていた。ベルギー人の同選手は、スピードと爆発力に加え、対面する相手に積極的に仕掛ける大胆さを兼ね備えている。ドリブル成功率は36.1％とやや低めだが、これは1対1の局面に持ち込む回数が多いことも一因だ。その点では、どの場面で仕掛けるかをさらに学んでいく必要がある。主に左サイドでプレーするが、右サイドでも問題なくこなせる。ヘンクはおよそ1000万ユーロを求めているようだ。
こちらも注目：ソリバ・ディアウネ（19）- リールOSC
推定最高速度：32〜33km/h｜ドリブル成功率：45.5％
ディアウネは、とりわけ加速力、縦への鋭さ、そしてランニングの動きで際立っている。ボールの有無にかかわらずそのスピードを生かし、自ら仕掛けを生み出せるだけの十分なドリブル能力も備えている。さらに指導者たちは、彼の勤勉さとゴール前での成長も強調している。出場時間は限られているものの、わずか350分間で2ゴール1アシストと、すでに高い結果を残している。
こちらも注目：ロビーニョJr.（18歳）- サントス
推定最高速度：時速33〜34キロ｜ドリブル成功率：66.7％
元ブラジル代表のロビーニョを父に持つこの選手は、とりわけ技術、ドリブル能力、そして個の打開力が際立っている。現在は右サイドを主戦場としているが、完全な両利きであるため、将来的には左ウイングとしてプレーすることも可能だろう。サントスではネイマールから学ぶ機会もあった一方で、2人が時折衝突することもあった。
結論Pro Shots
アヤックスにとって理想的なシナリオは、左ウイングを1人ではなく2人獲得することだ。1人は即戦力、もう1人は将来を見据えた有望株である。ただ、現時点では2選手を完全移籍で確保するのは資金面で難しそうだ。そのため、2人目の補強については買い取りオプション付きのレンタルを検討したい。
即戦力候補として私が挙げるのはグボオだ。彼にはスピード、ドリブル能力、経験、そして結果を残す力があり、すぐに戦力となれる。加えて、すでに5大リーグで実績を示している。2027年までの契約を結んでいることを踏まえると、おそらく「わずか」1500万～2000万ユーロで獲得可能だろう。
そして2人目としては、パクの獲得を目指したい。彼については、買い取りオプション付きのレンタルがすべての当事者にとって興味深い形になり得る。パクにとってはより高いレベルで経験を積むことがプラスになり、一方でニューカッスルはすぐに完全移籍で手放す必要がない。アヤックスにとっても、彼をじっくりレベルに慣れさせ、必要に応じてヨング・アヤックスで出場機会を与えることができる。現在のためのグボオ、未来のためのパク。私にとっては、それが理想的なシナリオだ。
読んでいただきありがとうございました！ 以前にもお伝えした通り、これはもちろん完全なスカウティングレポートではなく、主に一般の読者向けの導入だ。ある選手についてもっと知りたい、誰かが抜けていると思う、あるいはどこかに異論があるという場合は、ぜひコメント欄で教えてほしい。もしくはXの@PeerBerwersまでメッセージを送ってください。