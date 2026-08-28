ヴィクトル・ツィガンコフの獲得により、アヤックスは右サイドでこれまでとは異なるタイプのウインガーを選んだ。左利きのウクライナ代表は、とりわけチャンスの創出、コンビネーション、そして好機につながる位置にいる味方を見つけるプレーに強みを持つ。異なる武器をそろえるため、アヤックスは反対側のサイドで補完関係にあるタイプ、すなわち幅と背後への推進力をもたらせるスピードのある1対1のスペシャリストを探している。アヤックスにはすでにエドヴァルドセン、ウアザネ、グルクと左サイドの選択肢が複数あるが、その特定のプロフィールを持つ選手はまだ欠けている。

こうした前提をもとに、Voetbalzoneのゲスト編集者ピア・ベルワースが、このプロフィールに合う可能性のある5人の選手を探した。まずはすぐに戦力となり得る3人を取り上げ、その後に大きな才能を持つ2人、そして最後に言及に値する興味深い名前をいくつか紹介する。

もちろん、これは完全なスカウティングレポートではなく、一般の読者に向けた導入にすぎない。数字や選手プロフィールは、あくまでなぜこれらの選手がアヤックスにとって興味深い存在となり得るのか、その第一印象を示すものだ。ある選手についてもっと知りたい場合、名前が漏れていると思う場合、あるいは何かに異論がある場合は、ぜひコメントで知らせてほしい。