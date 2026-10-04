あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Michael Olise World-class Club GFX 1:1GOAL

マイケル・オリーセ：育成組織での苦難から、バイエルンでの輝きでワールドクラスを証明するまで

キャリア初期に苦難を乗り越えてきたこのフランス人は、現在ではサッカー界で最も完成度の高いアタッカーの一人となっている。

Mark Doyle
翻訳者：

  • マイケル・オリーセが2024年パリ五輪で輝きを放っていたころ、ティエリ・アンリはこう宣言した。

    「まだまだこんなものじゃない！これはほんの始まりに過ぎない」と。そして彼は正しかった。この2年間でオリーセはバイエルン・ミュンヘンとフランス代表の両方でプレーの質をまったく別次元へと引き上げ、GOALのワールドクラス・クラブ入りを当然のものとした。

    アンリが語ったように、「マイケルのような選手に出会えることは、そう多くはない」。ファンを席から立ち上がらせ、あの偉大なジネディーヌ・ジダンでさえ純粋な喜びのあまりタッチライン沿いを駆け下りてボールを蹴り払うほどの、心躍らせる才能なのだ。

    「少しばかばかしいくらいだった」と、ジダンは自身の愉快な反応について語った。火曜夜に行われたネーションズリーグのベルギー戦で、オリーセが自陣内の少なくとも15ヤード地点でボールを受けてから、試合終盤に決勝ゴールをカーブをかけて沈めたことに対する反応だ。

    「彼がディフェンダーをドリブルで抜き去るのを見たとき、私は心の中でこう思った。『これは決める』と。そして私は心の底から彼を応援していた。こういうタイプの選手が大好きなんだ。彼はとてつもない才能の持ち主だ。プレーするとき、彼はファンを楽しませたいと思っている。だが、それだけではない。彼は試合に対する優れた感覚を持ち、相手の動きを予測し、いつ攻めるべきか、いつ引くべきかを分かっている」

    その意味で、オリーセは本質的に完璧なアタッカーだ。ボールを持っていないときには懸命に働き、同時にボールを持てば試合をばかばかしいほど簡単に見せる。しかし、このフランス代表にとって、物事が常にこれほど順調だったわけではない。少年時代、彼のワールドクラスの潜在能力に疑いの余地はなかったかもしれないが、その独特の性格はかつて懸念材料となっていた。

  • 一筋縄ではいかない性格

    Middlesbrough v Reading - Sky Bet Championship
    Getty Images Sport

    指導の難しい選手という評判を得ていた

    オリーセはナイジェリア人の父とフランス系アルジェリア人の母のもと、ロンドンで生まれ、サッカーの才能は非常に幼い頃から明らかだった。「彼はわずか6歳の頃でさえ、信じられないほどの小さなサッカー選手だった」と、ヘイズ・アンド・イーディングでオリーセを指導したマイケル・リチャーズは今年初めに『アスレティック』に語った。

    「まるでアイススケーターがサッカーをしているのを見ているようだった。彼はピッチの上を滑るように動いていた」

    当然ながら、この優雅で異例なほど献身的なアタッカーはすぐにロンドンの強豪クラブの注目を集めたが、オリーセが天邪鬼な性格の持ち主であることはすでに明らかだった。

    『フットボール・ロンドン』によれば、彼は両親に対し、「愛するマンチェスター・ユナイテッドのシャツ」を着ることを許されない限り、チェルシーのトライアルには参加しないと告げたという。

    当然ながら、その並外れた才能ゆえに、チェルシーはそれでも彼と契約した。しかし、クラブでの7年間に時折見せたオリーセの反抗的な振る舞いが、最終的に2016年の退団につながった。

    複数の報道によれば、彼は悪い子ではなく、ただ扱いが難しかっただけだという。しかし、その後のマンチェスター・シティでの期間が非常に早い段階で終わりを迎えたとき、オリーセが自身の潜在能力を発揮できないのではないかという非常に現実的な懸念があった。

    「私は彼にこう言ったのを覚えている。『君は今14歳だ。4年後、18歳になったとき、君を信じなかった連中に後悔させるような選手になっていたいだろう』」と、ウィ・メイク・フットボーラーズでかつてのメンターだったショーン・コンロンはジ・アイ・ペーパーに語った。「そして（チェルシーとシティから退団させられたことは）、彼を変え、今の彼を形作った重要な要素だ。なぜなら、彼はひたむきに努力するようになったからだ」

  • ターニングポイント

    Reading v Leeds United - Sky Bet Championship
    Getty Images Sport

    プロデビューを果たした経緯

    しかし、2017年に半年間の無所属期間を経て加入したレディングでオリーセが実際に態度を改めた一方で、その超然とした態度は問題を引き起こし続けた。前ロイヤルズ指揮官のジョゼ・ゴメスは、クラブのU-16でプレーするところを見た瞬間からトップチームに引き上げたいと考えていたが、それを阻まれていた。

    「クラブのアカデミーのディレクターたちは、彼が授業に出席しておらず、学業に非常に無責任だと私に言った」とこのポルトガル人は『ディアリオAS』に語った。

    「彼を昇格させれば、彼のために定められたプランの中で学生としての義務を果たしていないため、他の下部組織の選手たちにとって悪い手本になる、と彼らは言った。チェルシーは、レディングで一部の者が彼を追い出そうとしたのと同じ理由で彼を放出した。授業に出席せず、学業に注意を払わなかったからだ」

    だが、ゴメスはひるまなかった。彼はオリーセをトップチームに加える必要があると固く信じていた。

    「私は下部組織のディレクターたちに、あの少年は数学者やエンジニアになりたいのではなく、サッカー選手になりたいのであり、それが彼の血に流れているのだと言った」

    この指揮官の唯一の懸念は、オリーセがチャンピオンシップのフィジカルの強さに対応できるかどうかにあった。チャンピオンシップはプレミアリーグよりもさらに過酷だ。

    「彼はチームメイトに笑われたことでシティを去った」とゴメスは主張した。

    「彼は腕が弱く、イングランドの少年たちは強かった。フィジカルコーチが腕立て伏せをするよう指示したとき、彼はかなり苦労し、チームメイトに嘲笑された。彼は屈辱を感じて去ったのだ」

    「だが私は、チャンピオンシップでのデビューに向けて彼を準備させるプランを立て、選手たちに練習で彼に激しくタックルすることを容赦するなと指示した。プロサッカーがどういうものかを彼に学ばせるためだ」

    「マイケルはつらい思いをさせられて不満を漏らし、泣いた。当時の彼にはそれが理解できなかった。だが私は、もしチームメイトの守備的なプレーを1週間、泣かずに耐えられたら、彼を昇格させると言った」

    「そして私はそうした。彼が目立つことは明らかだったから、彼を昇格させたのだ。そして徐々に出場時間を与え、まだ10代のうちに先発に定着するまでになった」

  • ピッチ上のプレーで語る

    Olise & Diaz
    getty

    多くを語らないかもしれないが、現段階ではそのパフォーマンスの質がすべてを物語っている

    オリーセがレディングのトップチームに割って入って以降、順風満帆だったと言うのは単純化しすぎだろう。その間には乗り越えるべき別の障害もあったからだ。彼はすぐにこの職業の頂点に押し上げられたわけではなかった。

    オリーセはクリスタル・パレスでプレミアリーグでの実力を証明する必要があった。その前のシーズンには筋肉系の問題に悩まされていた選手に6000万ユーロを投じるというバイエルンの決断を正当化する前に、だ。

    彼はそのすべてを、そしてそれ以上を成し遂げた。ハリー・ケインが今年のバロンドール受賞の現時点での最有力候補と見なされているかもしれないが、昨季のドイツにおいて、文字どおりオリーセ以上の選手は存在しなかった。そして彼はワールドカップに乗り込み、かつてペレが保持していたアシスト記録を打ち立てた。

    そしてフランス代表への適応も、課題がなかったわけではない。フランス代表として初めてプレーし始めた頃、彼は流暢とは程遠い状態だったのだ。これは生来内向的な性格の持ち主にとっては、決して理想的なものではなかった。

    ワールドカップ前にラヤン・シェルキが語ったように、オリーセは「一人でいるのが好きな男」だ。それでいて彼はチームメイトからも、指導陣からも愛されている。

    「彼にはサッカーと人生に対する独自の見方がある」と、元フランスU-23監督のアンリは今年初めにCBSスポーツに語った。

    「だからこそ、ピッチの外では時に人々が彼を理解できない。だが彼は感じのいい男で、素晴らしい男だ。ピッチの外では多くを語らないが、ボールを持てばそのプレーを通じて実によく語りかけてくる」

    インタビューでのぎこちなさで知られるオリーセは、自身が常に自らの足にものを語らせることを強く信じてきたと認めている。これは明らかに、アカデミーのシステム内でしばしば誤解される異端児として過ごした経験に根ざしたものだ。

    「並外れた才能を持つ選手にとって、それが大変なことだとは人々は時に考えない。なぜなら、それには独自の難しさも伴いうるからだ」と、コンロンはガーディアンに語った。

    「マイケルにとって完璧な道のりではなかったが、それが彼のためになったと私は思う。彼は少し物静かかもしれないが、謙虚でとても礼儀正しい。チームメイトの何人かが彼をロックスターと呼んでいるのを聞いたことがある。彼の人柄には何かとても独特なものがあるんだ」

    オリーセはピッチの内外で、間違いなく他とは違う。そして最も素晴らしいのは、彼がまだ24歳であることを考えれば、これは本当にほんの始まりに過ぎないかもしれないということだ。彼の最高の姿は、まだこれから見られるのかもしれない。