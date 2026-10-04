しかし、2017年に半年間の無所属期間を経て加入したレディングでオリーセが実際に態度を改めた一方で、その超然とした態度は問題を引き起こし続けた。前ロイヤルズ指揮官のジョゼ・ゴメスは、クラブのU-16でプレーするところを見た瞬間からトップチームに引き上げたいと考えていたが、それを阻まれていた。

「クラブのアカデミーのディレクターたちは、彼が授業に出席しておらず、学業に非常に無責任だと私に言った」とこのポルトガル人は『ディアリオAS』に語った。

「彼を昇格させれば、彼のために定められたプランの中で学生としての義務を果たしていないため、他の下部組織の選手たちにとって悪い手本になる、と彼らは言った。チェルシーは、レディングで一部の者が彼を追い出そうとしたのと同じ理由で彼を放出した。授業に出席せず、学業に注意を払わなかったからだ」

だが、ゴメスはひるまなかった。彼はオリーセをトップチームに加える必要があると固く信じていた。

「私は下部組織のディレクターたちに、あの少年は数学者やエンジニアになりたいのではなく、サッカー選手になりたいのであり、それが彼の血に流れているのだと言った」

この指揮官の唯一の懸念は、オリーセがチャンピオンシップのフィジカルの強さに対応できるかどうかにあった。チャンピオンシップはプレミアリーグよりもさらに過酷だ。

「彼はチームメイトに笑われたことでシティを去った」とゴメスは主張した。

「彼は腕が弱く、イングランドの少年たちは強かった。フィジカルコーチが腕立て伏せをするよう指示したとき、彼はかなり苦労し、チームメイトに嘲笑された。彼は屈辱を感じて去ったのだ」

「だが私は、チャンピオンシップでのデビューに向けて彼を準備させるプランを立て、選手たちに練習で彼に激しくタックルすることを容赦するなと指示した。プロサッカーがどういうものかを彼に学ばせるためだ」

「マイケルはつらい思いをさせられて不満を漏らし、泣いた。当時の彼にはそれが理解できなかった。だが私は、もしチームメイトの守備的なプレーを1週間、泣かずに耐えられたら、彼を昇格させると言った」

「そして私はそうした。彼が目立つことは明らかだったから、彼を昇格させたのだ。そして徐々に出場時間を与え、まだ10代のうちに先発に定着するまでになった」