マイケル・オリーセが2024年パリ五輪で輝きを放っていたころ、ティエリ・アンリはこう宣言した。
「まだまだこんなものじゃない！これはほんの始まりに過ぎない」と。そして彼は正しかった。この2年間でオリーセはバイエルン・ミュンヘンとフランス代表の両方でプレーの質をまったく別次元へと引き上げ、GOALのワールドクラス・クラブ入りを当然のものとした。
アンリが語ったように、「マイケルのような選手に出会えることは、そう多くはない」。ファンを席から立ち上がらせ、あの偉大なジネディーヌ・ジダンでさえ純粋な喜びのあまりタッチライン沿いを駆け下りてボールを蹴り払うほどの、心躍らせる才能なのだ。
「少しばかばかしいくらいだった」と、ジダンは自身の愉快な反応について語った。火曜夜に行われたネーションズリーグのベルギー戦で、オリーセが自陣内の少なくとも15ヤード地点でボールを受けてから、試合終盤に決勝ゴールをカーブをかけて沈めたことに対する反応だ。
「彼がディフェンダーをドリブルで抜き去るのを見たとき、私は心の中でこう思った。『これは決める』と。そして私は心の底から彼を応援していた。こういうタイプの選手が大好きなんだ。彼はとてつもない才能の持ち主だ。プレーするとき、彼はファンを楽しませたいと思っている。だが、それだけではない。彼は試合に対する優れた感覚を持ち、相手の動きを予測し、いつ攻めるべきか、いつ引くべきかを分かっている」
その意味で、オリーセは本質的に完璧なアタッカーだ。ボールを持っていないときには懸命に働き、同時にボールを持てば試合をばかばかしいほど簡単に見せる。しかし、このフランス代表にとって、物事が常にこれほど順調だったわけではない。少年時代、彼のワールドクラスの潜在能力に疑いの余地はなかったかもしれないが、その独特の性格はかつて懸念材料となっていた。