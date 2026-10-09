あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Marcelo Bielsa Stuart Dallas Leeds GFX 1:1GOAL

マーダーボール、ごみ拾い、そしてバケツ！ 元アルゼンチン代表、ウルグアイ代表、リーズ指揮官マルセロ・ビエルサの「エル・ロコ」の下でプレーするとはどんなものか

初日の自己紹介から過酷なフィットネスドリル、練習場のベッド、そして言葉の壁を崩すことまで。スチュアート・ダラスがウェスト・ヨークシャー時代にサッカー界屈指の個性派とともに過ごした日々を振り返り、『クレイジー・ワン』の下での生活の実態を明かした。

Chris Burton
翻訳者：

  • サッカー界のスターであれ、映画、音楽、芸術の世界のスターであれ、それぞれの分野で天才と見なされる者には、どこか風変わりな雰囲気が漂っていることが少なくない。それは、マルセロ・アルベルト・ビエルサ・カルデラにもまさに当てはまる。

    ピッチ内外での独特な指導論とマネジメント論により、親しみを込めて「エル・ロコ」と呼ばれるこの謎めいたアルゼンチン人指揮官は、約40年にわたってタッチライン際を歩き回り、バケツに腰掛け、そして物事の既成秩序に抗い続けてきた。

    気まぐれさを隠そうともしない戦術家としての彼のキャリアは、ロサリオでの原点から始まり、メキシコ、スペイン、チリ、フランス、イタリア、イングランドでの指揮を経て、ウルグアイ代表を率いてワールドカップ本大会へと至った。トラックスーツ姿で映像を見続ける彼の一団がどこに現れても、数多くの記憶と見出しが生まれてきた。

    では、ビエルサの下でプレーするとは実際どのようなものなのか。そして、そのいわゆる狂気には方法論があるのだろうか。本人を本当に知る者はいるのか。それとも彼は仕事にあまりにも深く埋没しており、「オフ」のスイッチは見当たらないのだろうか。

    71歳のこの人物につきまとう数多くの疑問に答えを見つけるべく、GOALは、BOYLE SportsのNIFLプレミアシップ・トロフィーツアーの顔であり、南米からの旋風がエランド・ロードに吹き込み、眠れる巨人を目覚めさせ、伝説を築いた当時にリーズ・ユナイテッドに在籍していたスチュアート・ダラスに話を聞いた。

  • 第一印象

    Marcelo Bielsa Leeds 2018
    Getty

    ビエルサは2018年夏にリーズの監督に就任した。

    「まず何より、僕たちは遠征中だった。もちろんシーズンの終わりだったから、休暇に入っていたんだ。シーズン終盤に北アイルランド代表として国際試合に出ていたので、シーズンが少し長引いたぶん、僕の休暇も延びることになっていた。そんな中でマルセロが就任し、その後クラブと話をして、みんなと同じタイミングで戻りたいと伝えた。マルセロのことは知っていたし、ハードワークを求めることも分かっていたから、1日たりとも逃したくなかった。最初からすぐに合流したかったので、プレシーズン初日から参加できるようにしたんだ。

    「彼との最初のやり取りは今でも覚えている。彼がロッカールームに入ってきたんだ。僕たちは全員ソープ・アーチのロッカールームに座っていて、彼は一人ひとりのところを回って握手をしていった。そして名前で呼ぶか、背番号で呼ぶか、あるいは両方だった。たぶん『ダラス、15番』という感じだったと思う。つまり、その時点ですでに君のことを全部分かっていたということだ。今でも多くの監督が来れば、当然いろいろと下調べやリサーチをしているものだけど、あれは彼なりの『君のことはもう分かっている』という示し方だったんだ。

    「それから、もちろんすべて通訳を通して行われた。それは僕たちにとって独特なものだった。当時ロッカールームにいた誰も、そういうやり方には慣れていなかったから違いを感じたよ。代表であれクラブであれ、これまでは常に英語を話すコーチから指導を受けてきた。だから違う経験だったけど、彼が最初に言ったのは『これは厳しい仕事になる。ついてこられないなら、あそこにドアがある』というようなことだった。だから、すぐに簡単ではないと分かったし、それが彼との最初のやり取りだった」

  • マーダーボールを解説

    Leeds training 2020
    Getty

    ビエルサの下でのトレーニングは、厳しさで知られていた。


    「『マーダーボール』については、マルセロがリーズにいた頃からメディアでさまざまな話が出回ってきたと思う。ただ、その実態については事実ではないことも多い。週の中で行われるハードな練習だった。きつくなるように設計されていて、あえて不快な領域まで追い込まれるように作られていた。そうすることで試合当日には、彼が求めることをやるのがより楽になるようにしていたんだ。でも、僕たちは慣れてくるにつれて毎週それを楽しみにするようになった。時には試合をしているような感覚だったからね。

    「大変ではあったけど、基本的にはボールがアウトになったら、すぐに次のボールが入るというものだった。息を整えたり、回復したりする時間がないように作られていた。最後にはよりフィットし、より強く、より粘り強くなれるように、身体をあえて厳しい状態へ持っていくためのものだった。すべては明確な計画に基づいていた。彼は物事の進め方が本当に、本当に緻密だった。時には構成も違っていた。いつも4分を5本とか、5分を4本とか、10分を2本とか、そういう単純なものではなかった。試合週に向けた状況までの負荷量次第だったんだ。負荷や数値などの面も含めて、すべてスポーツフィットネスコーチとスポーツサイエンスコーチとともに設計されていた。

    「最終的には本当に楽しいものになって、選手として僕たちはそれを楽しみにしていた。ゲームの中ではFKもなければ、何もない。ただプレーを続けるだけで、すべてが猛烈なスピードで進んでいた。僕たちにとっては週の中でもいい時間だったよ。たいていは水曜日にやっていたけど、普通のイングランドのチームなら、たぶん週の途中の水曜日はオフになることが多い。火曜をオフにするチームもあれば、木曜のチームもある。でも他のチームが休んでいる間、僕たちは最もハードに取り組んでいた。そして正直、それが結果に表れていたと思う。特にチャンピオンシップでは、僕たちが他のどのチームよりもフィットしていて、強かったことが示されていた」

  • 試合前の準備

    Football video VAR
    Getty

    ビエルサは延々と何時間も映像を見ていただろう

    「彼の細部へのこだわりは信じられないほどだった。ミーティングは本当に多かったし、あらゆる試合に対して、まるでワールドカップ決勝であるかのように準備していた。選手としてプレーしやすくなるよう、できるだけ多くの情報を与えようとしてくれたんだ。あまりに多すぎる情報を好まない選手もいる。個人的にはそれを楽しめた。自分自身だけでなく、相手についても本当に深く理解する助けになった。ミーティングは数多く行われ、準備にも非常に多くの時間が費やされていた。自分の前の試合についての個別ミーティングもあった。ユニットごとのミーティングもあった。チームミーティングもあった。

    「情報量は多かったが、彼にとっては、最高のパフォーマンスを発揮して結果を出せるよう、可能な限り最高の土台を与えることがすべてだった。最終的に彼は、チャンピオンシップの中位にいたチームを率い、チームを改善し、成長させただけでなく、個々の選手も向上させ、成長させた。そんなことができる監督は、それほど多くないと思う。監督はやって来てチームを良くするものだが、彼は一人ひとりの選手も同様に良くしたんだ」

  • 毎日の体重測定

    Marcelo Bielsa Stuart Dallas Leeds
    Getty

    選手たちは最高のコンディションを維持しなければならなかった

    「もちろん、何をするにしても非常に規律正しくある必要があった。繰り返しになるが、それは自分たちから最高のものを引き出し、最高のパフォーマンスを生み出すために設計されたものだった。体重チェックも、正しく生活していれば当然のことだ。そのレベルでは、例えば栄養面でベストを尽くさないままで済ませることは実際にはできない。なぜなら、試合はますます進化していたからだ。彼はそれを理解していたし、繰り返すが、すべては意図を持って整えられていた。

    「個人に対しても、体重はただ何の根拠もなく決められて『この体重でなければならない』と言われたわけではない。すべては体脂肪、体脂肪率、筋肉量に基づいて科学的に設計されていて、DEXAスキャンを通じて正しい方法で行われていた。彼がただ『走れるようになるには4キロ落とす必要がある』と言ったようなものではなかった。難しさはあった。受け入れなければいけなかったし、多くの犠牲も必要だったからだ。ただ、選手として自分たちはそれを受け入れた。当時のリーズには本当にいい選手グループがいて、大きなエゴを持つ者はいなかった。そして、彼がクラブ全体、個々の選手、そしてチーム全体にもたらしていた改善を自分たちは見ることができた。人生のあらゆることと同じで、成功を重ねるほど、よりそれを信じて受け入れるようになる。自分たちは彼がもたらす成功を継続的に目にしていて、それによって、より良い生活を送るようにもなっていった。

    「自分の身体をしっかり管理し、正しい食べ物と正しい水分を体に入れれば、自分自身のより良い版になれる。それは事実だ。自分自身の感覚も良くなるし、より良い人間にもなれる。彼は全員のプレーのあらゆる側面を向上させた。誤解しないでほしいが、体重チェックは時には厳しかった。日曜日にもクラブに来ていたので、土曜の夜にあまり羽目を外して楽しむことはできなかったからだ。でも、頂点に到達し、そのトップレベルでプレーし続けたいなら、こうした犠牲は払わなければならない。選手たちのグループとして、自分たちはそれを受け入れていた」

  • 型破りな手法

    Marcelo Bielsa Leeds 2019
    Getty

    リーズは選手とファンの間のつながりを再構築した


    「ベッドは普通のものだ。今ではトップクラブの多くが、練習施設にそういうものを備えていると思う。あれは自分を最高の状態にする一環であり、セッションに向けて可能な限り良いコンディションでいるためのものだった。どちらかといえばプレシーズン向けで、そういう目的だった。要するに朝に来て、もちろんセッションをこなし、その後はいったん家に帰って午後3時に戻ってくるのではなく、施設にとどまるということだ。その時間帯に何をしているか、彼にはコントロールできなかったからだ。例えば外を歩き回っていたかもしれないし、子どもたちを追いかけ回していたかもしれない。そうして、彼が2回目のセッションで使ってほしいエネルギーを消耗してしまう可能性があった。彼はセッションから最高の質を引き出したかったんだ。練習場のベッドは休息を取るために用意されていて、午後3時か4時の2回目のセッションに向けて、できる限り良い状態でいられるようにするためのものだった。

    「もちろん、ウェザビーはよく知られている。彼はウェザビーに住んでいて、歩きや自転車で練習に来ることもあった。ゴミ拾いの件も広く知られている。クラブの置かれていた状況のせいで、リーズでは長い間、クラブとファン、そしてチーム自体との関係に亀裂が入っていた。当時のオーナー、アンドレア・ラドリッツァーニは、クラブを再びひとつにまとめる上で本当に良い仕事をしていた。あの日のマルセロのゴミ拾いの件は、僕たちと、普段は普通の仕事に出てお金を稼ぎ、それでようやくチケットを買って試合を見に来る、ごく普通の労働者階級のファンとの間に、何らかのつながりを生み出そうとするものだった。ファンがいなければサッカーは成り立たない。それはみんな分かっている。クラブに収益をもたらし、クラブが機能し続け、発展していけるようにしているのはファンだ。あれは、そうしたつながりを生み出すことがより大きな目的だった。公平に言えば、練習場は片づける必要があったよ。本当にかなりゴミがあった。

    「繰り返しになるけど、あれは謙虚さの部分でもあった。ファンが毎週毎週、観戦チケットを買えるようにするためにどんなことをしているのかを理解させるものだった。僕自身は、そういうことをあらためて知る必要はあまりなかった。自分のバックグラウンドが違っていたからだ。アカデミー育ちでも何でもなかった。僕は労働者の家庭の出身なんだ。アイルランドリーグにいた頃は、働きながらプレーしていた。そういうことは分かっていたし、だからこそ、その後の人生で自分が手にしたものに感謝できた。今の自分の場所にたどり着くまでに、何を乗り越えなければならなかったのかを理解させてくれたからだ。そういう感覚は、ずっと持っていたと思う。

    「自分はグループの中でも年長でリーダー的な存在の一人だったから、若い選手たちはたぶん年上の選手たちを見て、『自分たちはこれを受け入れるのか？』と考えていたと思う。そこで模範を示せば、当時の僕たちのグループ、つまり僕やリアム・クーパー、ルーク・エイリング、カルヴィン・フィリップス、そういう選手たちがそれを受け入れているのを見れば、その姿勢はグループの大半にも広がっていく。それを受け入れることは重要だった。信じていたかどうかにかかわらず重要だったけど、僕たちは実際にそれを信じていたし、みんなに良い手本を示した。それがグループ内に良い文化を築くことにつながった。僕たちはリーズという街がどういう街か分かっている。リーズもまた労働者階級の街だ。何よりもまずハードワークであり、僕たちは本当にそれを受け入れていた。」

  • 有名なバケツ

    Marcelo Bielsa Leeds bucket
    Getty

    ビエルサはタッチライン際で独特の視点を得ていた


    「あれがまさに彼だった。そういう人なんだ。あのバケツにも、彼は座るのが好きだった。今ではそれも有名になった。実際、エランド・ロードには彼のための祠までできている。本当に信じられないことだ。彼がクラブの周りに築き上げたレガシーは、ただただ驚異的というほかない。自分がクラブに何を残し、何を築いたのか、本人はおそらく分かっていないのだと思う。いつの日か、彼が戻ってきて、受けるべき評価を受ける姿をぜひ見たい。クラブは今、素晴らしい立ち位置にあると思う。言うまでもなく、新しいオーナー陣は驚くべき仕事をしてきた。今のクラブ運営のやり方は見事だ。現在の監督も就任してから素晴らしい仕事をしてきたが、これもすべて築かれていたものなんだ。

    「この状況が実現するための土台を築いたのはマルセロだ。その間に降格もあったのは分かっているが、それでもクラブはすぐに盛り返せる立場にあった。というのも、降格すると再び戻ってくるのに苦しむクラブは何度も目にするからだ。だが、当時マルセロが築いた土台があったからこそ、今のチームは現在の位置にいることができている。もちろん、今の監督も信じられないほど素晴らしい仕事をしており、あらゆる称賛に値する。ここ3、4シーズンで成し遂げてきたことは、非常に、非常に印象的だからだ」

  • 彼は英語を話したのか。

    Marcelo Bielsa Leeds interview
    Getty

    ビエルサは通訳を介して報道陣に話した。

    「そうだね、できたと思う。マルセロは常に完璧を求めるタイプだからね。英語は理解していたし、少しは話していた。ただ、自分の意図を英語で説明しきれないと、正しく伝わってほしいという思いが強いぶん、フラストレーションを感じていたと思う。僕たちは理解していたし、彼が何を求めているのかは正確に分かっていた。英語は間違いなく理解していたし、こちらが話しかければ分かっていた。通訳が入るというのは自分にとってそれまで経験のないことだったけど、よかったよ。彼が望んでいることは理解できていたし、メディア対応の記者会見は時々かなり面白かった」

  • 集団の力

    Marcelo Bielsa Leeds mural
    Getty

    リーズのファンはいまなおビエルサをこの上なく高く評価している

    「彼には、相手に自分を信じさせる特別な術がある。僕たちに恐れはなかったし、どこへ行こうと関係なかった。いつだって誰にでも勝てると感じていたんだ。彼がクラブにもたらした一体感は大きくて、ファンはいまや彼を心から慕っている。彼はクラブを再びひとつにし、前へ引っ張っていった。特別な人だよ。今でも本当に良い関係を築いている。彼について悪く言うことは何ひとつない。もちろん大変だったし、実際に大変だった。でも、厳しいものであるべきだったんだ。今振り返ると、良い思い出ばかりだし、正直に言えば、もっと早くキャリアの段階で彼に出会っていたらと思う。彼が僕にしてくれたことは特別だったからね。

    「いつの日か、彼がエランド・ロードに戻ってきてくれたらいいと思う。そうなれば、ファンが彼にふさわしい送り出し方やスタンディングオベーションを贈れることを願っている。マルセロのことを知っているし、彼の人となりを考えれば、本人はそれを望まないだろう。いまダニエル・ファルケが成し遂げている素晴らしい仕事から注目を奪うことになると考えるはずだからだ。彼はエランド・ロードのレジェンドだよ。いまでもファンは彼の名前を歌っているし、さっきも言ったように、いつかまたあの場所で彼を見られたらいいね。」

    スチュアート・ダラスは、NIFL BOYLE Sports プレミアシップ・トロフィーツアーの一環として語った。18歳以上対象。BeGambleAware。