「ベッドは普通のものだ。今ではトップクラブの多くが、練習施設にそういうものを備えていると思う。あれは自分を最高の状態にする一環であり、セッションに向けて可能な限り良いコンディションでいるためのものだった。どちらかといえばプレシーズン向けで、そういう目的だった。要するに朝に来て、もちろんセッションをこなし、その後はいったん家に帰って午後3時に戻ってくるのではなく、施設にとどまるということだ。その時間帯に何をしているか、彼にはコントロールできなかったからだ。例えば外を歩き回っていたかもしれないし、子どもたちを追いかけ回していたかもしれない。そうして、彼が2回目のセッションで使ってほしいエネルギーを消耗してしまう可能性があった。彼はセッションから最高の質を引き出したかったんだ。練習場のベッドは休息を取るために用意されていて、午後3時か4時の2回目のセッションに向けて、できる限り良い状態でいられるようにするためのものだった。

「もちろん、ウェザビーはよく知られている。彼はウェザビーに住んでいて、歩きや自転車で練習に来ることもあった。ゴミ拾いの件も広く知られている。クラブの置かれていた状況のせいで、リーズでは長い間、クラブとファン、そしてチーム自体との関係に亀裂が入っていた。当時のオーナー、アンドレア・ラドリッツァーニは、クラブを再びひとつにまとめる上で本当に良い仕事をしていた。あの日のマルセロのゴミ拾いの件は、僕たちと、普段は普通の仕事に出てお金を稼ぎ、それでようやくチケットを買って試合を見に来る、ごく普通の労働者階級のファンとの間に、何らかのつながりを生み出そうとするものだった。ファンがいなければサッカーは成り立たない。それはみんな分かっている。クラブに収益をもたらし、クラブが機能し続け、発展していけるようにしているのはファンだ。あれは、そうしたつながりを生み出すことがより大きな目的だった。公平に言えば、練習場は片づける必要があったよ。本当にかなりゴミがあった。

「繰り返しになるけど、あれは謙虚さの部分でもあった。ファンが毎週毎週、観戦チケットを買えるようにするためにどんなことをしているのかを理解させるものだった。僕自身は、そういうことをあらためて知る必要はあまりなかった。自分のバックグラウンドが違っていたからだ。アカデミー育ちでも何でもなかった。僕は労働者の家庭の出身なんだ。アイルランドリーグにいた頃は、働きながらプレーしていた。そういうことは分かっていたし、だからこそ、その後の人生で自分が手にしたものに感謝できた。今の自分の場所にたどり着くまでに、何を乗り越えなければならなかったのかを理解させてくれたからだ。そういう感覚は、ずっと持っていたと思う。

「自分はグループの中でも年長でリーダー的な存在の一人だったから、若い選手たちはたぶん年上の選手たちを見て、『自分たちはこれを受け入れるのか？』と考えていたと思う。そこで模範を示せば、当時の僕たちのグループ、つまり僕やリアム・クーパー、ルーク・エイリング、カルヴィン・フィリップス、そういう選手たちがそれを受け入れているのを見れば、その姿勢はグループの大半にも広がっていく。それを受け入れることは重要だった。信じていたかどうかにかかわらず重要だったけど、僕たちは実際にそれを信じていたし、みんなに良い手本を示した。それがグループ内に良い文化を築くことにつながった。僕たちはリーズという街がどういう街か分かっている。リーズもまた労働者階級の街だ。何よりもまずハードワークであり、僕たちは本当にそれを受け入れていた。」