一方でグライムズは、マンチェスター・ユナイテッドやトッテナムのようなクラブが今季、それぞれの試合用ユニフォームの前面以外のあらゆる場所で非常に目立つベッティング関連スポンサーから利益を得続ける形で、明らかな「抜け穴」を利用しているように見えることに厳しい見方を示している。

「これは、社会として私たちが何を相手にしているのかを示している。つまり突き詰めれば、ギャンブル業界とフットボール業界は一緒になって利益を最大化する方法を見つけるということだ」と、同氏はGOALに語った。「だが、それは正しい方向ではない。これほど多くの人々に害を及ぼすと分かっているものを広めようとするよりも、より健全で、より幸せなファン、人々、地域社会があることの方が、国にとっても、フットボールにとっても、そして社会全体にとっても、はるかに望ましい。

「むしろ、こうした抜け穴が見つかり、利用されていることに何の驚きもない。今後さらに増えるとも思う。だからこそ、政府が当事者としての経験を持つ人々の声に耳を傾け、ファンの声に耳を傾け、公衆衛生の観点からの懸念に耳を傾けることが本当に重要なんだ。

「ここで何が起きているのかを理解するのに、難しい理屈はいらない。ギャンブルによる害を受ける人がさらに増えるということだ。特に若者だ。そして、その流れを後押ししているのが、広告、スポンサーシップ、プロモーションの量なんだ」

同氏は続けた。「ギャンブルによる害は、行動の仕方、振る舞い方、感じ方、自分自身についての考え方を変えてしまう。そして今は、若者が成長していくうえで非常に厳しい時代だ。仕事を得るのに苦労し、親元を離れて暮らすのに苦労するか、あるいは依存的に使うよう促され、できるだけ長くプラットフォームにとどまらせるもの、例えばギャンブルやソーシャルメディアなどを使うよう仕向けられている。

「フットボールには、若者により良い人生の機会を与える責任があると思う。少なくとも、そのうちの一つは取り除くべきだ。つまり、彼らがサッカーの試合を見に行く時や、ソーシャルメディアで自分のクラブをチェックする時に、オンラインカジノの利用を勧められないようにすることだ」

プレミアリーグは、特定のクラブによるこの「抜け穴」の明らかな利用についてコメントを控えた。しかし、GOAL の理解では、試合用ユニフォーム前面のスポンサー禁止によってギャンブルブランドの露出は大幅に減るとの考えがあり、これはギャンブルスポンサーシップが社会的責任に配慮した形で実施されるようにする、より広範な取り組みの一部を成しているという。