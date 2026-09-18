マンチェスター・ユナイテッドやトッテナムなどは、プレミアリーグの新たな反賭博スポンサー規制の「抜け穴」をいかに利用しているのか
プレミアリーグでは、20クラブの相互合意による歴史的な禁止措置を受け、シャツ前面のベッティング関連スポンサーは過去のものとなった。だが、これは本来、長年にわたって変化を訴えてきた人々にとって勝利として歓迎されるべきである一方で、ギャンブル業界がイングランド1部リーグを締め付けるように支配している現状により、この取り組み全体はどこか望みの薄いものに感じられる。
今季から、同リーグでは試合用シャツ前面へのベッティング関連スポンサー掲出が認められなくなった。しかし、ボールが蹴られる前から、マンチェスター・ユナイテッドやトッテナムといった強豪を含む多くのクラブが、新たな合意を回避して手軽に資金を得る方法を見つけていた。
フットボール界からこの種の広告を根絶しようとする人々にとって、この禁止措置は「大海の一滴」にすぎない。
分水嶺
プレミアリーグの試合用ユニフォーム前面からギャンブル関連スポンサーを外す決定は、実際には3年以上前に下されていた。当時、各クラブが集まり、この措置に集団で合意したためだ。ただし、これは画期的な出来事ではあったものの、20クラブ中18クラブが全面禁止には反対票を投じていた点は注目に値する。
「プレミアリーグのクラブは本日、各クラブの試合用ユニフォーム前面からギャンブル関連スポンサーを撤廃することで集団的に合意した。ギャンブル広告を減らすため、自主的にこのような措置を講じるのは英国のスポーツリーグで初めてとなる」と、2023年4月のリーグ声明には記されている。
「この発表は、現行のギャンブル法制に関する政府の継続的な見直しの一環として、リーグ、各クラブ、そして文化・メディア・スポーツ省（DCMS）が関与した広範な協議を経たものだ。プレミアリーグはまた、責任あるギャンブルスポンサーシップに関する新たな規範の策定について、他競技とも取り組んでいる」
この「集団的合意」が発効したのは2026-27シーズン開幕時で、クラブがユニフォーム前面のベッティングスポンサーから移行する時間を確保するためだった。しかし、直近2シーズンでもプレミアリーグ20クラブのうち11クラブが依然としてギャンブル企業をメインスポンサーとしており、GlobalDataの調査では、2024-25シーズンにおけるそれらの契約総額は合計1億400万ポンドと推定されている。
起源
この撤退合意は、2005年の自由化された賭博法を受けてプレミアリーグでこの種のスポンサーが急増してから20年後に実現した。同法は、イングランドのフットボール界のピラミッド全体で、ベッティング企業がユニフォームにロゴを掲出する道を開いた。
その意味で先駆者だったのがトッテナムで、2006年にオンラインカジノ『マンション』と当時としては高額な長期契約を締結した。その時点でミドルズブラはすでに別のオンラインギャンブル企業『888』のスポンサーを受けており、その後はさらに多くのクラブが後に続いた。
それ以降、トップリーグのクラブで、ユニフォーム前面のメインスポンサーにギャンブル企業を据える例は爆発的に増加し、今季この包括合意が発効する前には、その大半を占めるまでになっていた。2019年のある時点では、プレミアリーグとチャンピオンシップの44クラブのうち28クラブが、シャツにベッティングブランドを掲げていた。
つかの間の希望
しかし、この非公式な禁止措置は、期待外れに終わったと言わざるを得ない。実際、プレミアリーグを気軽に観戦している視聴者であれば、このリーグで「ギャンブル広告を減らす」ための措置が何か取られていたこと自体に気づいていなくても無理はない。たしかに、試合中はシャツの前面からブックメーカーやオンラインカジノのロゴが消えたが、ギャンブル広告や関連メッセージは依然として至るところにあふれており、スタジアム、試合前のトラックスーツ、トレーニングキットにまで貼り出されている。
スタジアムの観客も自宅で見る視聴者も、広告 बोर्डや大型スクリーンを通じて試合中ずっとそれらを浴びせられ続け、キックオフまでは選手の胸元にも表示されたままだ。さらに英国では、Sky SportsとTNTのプレミアリーグ中継においても、ベッティング企業が依然として最も目立つスポンサーとなっている一方、Sky Betはフットボールリーグの3部門すべてをスポンサーしている。禁止措置の前には、研究者らはイングランド1部のテレビ中継1試合の間に3500個のギャンブル関連ロゴが映し出される可能性があると推定していた。
こうした状況を踏まえると、試合日のユニフォームからギャンブル関連スポンサーを外すことは、単なる見せかけの対応にすぎないとの印象を与える。金銭的な利益があまりにも大きく、完全に手放すことができないのだ。リーグが、明らかに自ら問題だと理解しているものに本気で取り組むつもりなら、まだやるべきことは数多く残されている。
「ギャンブルがもたらす否定しがたい害悪こそが、プレミアリーグが行動を強いられた理由だ。しかし、その一方でクラブがほとんど同一のブランドを宣伝することを許されるのであれば、取り組み全体が茶番になってしまう」と、Coalition to End Gambling Ads（CEGA）のニック・ハーベイ氏は昨年、『ミラー』に語っていた。
「今なお何万もの広告がスタジアム、シャツの袖、そしてメディアにあふれている以上、シャツ前面のロゴを取り除くことは、すでに単なるポーズでしかない。本当の解決策は、政府が介入し、フットボールにおけるあらゆるギャンブル広告を終わらせることだ」
利益を生む抜け穴
今季、プレミアリーグのビッグクラブの一部が活用してきた明らかな「抜け道」の1つは、ギャンブル関連企業が依然として袖スポンサーやトレーニングウェア、試合前用トップスのスポンサーを務めることが認められている点である。
この夏の初め、試合日におけるシャツ前面のギャンブルスポンサー禁止に直面しながら、さらに他の数多くの商業契約ですでに多額の収入を得ていたにもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドはその資金力を見せつけ、オンラインベッティングおよびカジノブランド『Betway』と年間2000万ポンド（2700万ドル）のトレーニングウェア契約を締結した。これは世界記録の契約であり、その価値は多くのクラブのシャツ前面スポンサー契約を上回る。また、Betwayにとってもスポーツ関連ポートフォリオ全体を通じて、これまでで同種最大の投資となった。
当時のクラブ声明には次のように記されていた。「この新たな契約により、Betwayのロゴはマンチェスター・ユナイテッドの男女チームのトレーニングウェアに掲出される。また、このブランドはオールド・トラッフォードおよびプログレス・ウィズ・ユニティ・スタジアムの試合日にも大きく露出することになる」。当然ながら、ギャンブルスポンサー削減を特に目的とした試合日のシャツスポンサー禁止についての言及はなかった。
これに続いたのが、トッテナムとベッティング会社『Betano』の契約である。今季、Betanoはスパーズのトレーニングウェアと試合前用ウェアに掲出されている。一方で、エヴァートンとアストン・ヴィラはギャンブル関連企業をシャツ前面から袖へと移した。今季プレミアリーグでベッティング企業を袖スポンサーとしている6クラブのうちの2クラブである。
いまや、クラブの公式SNSに投稿される試合前コンテンツやトレーニング動画が、試合そのものと同じくらい熱心に視聴される時代である。つまり、世界中のあらゆる年齢層の人々が、スマートフォンを手に取るたびに、文字どおり今なおギャンブルスポンサーにさらされていることを意味する。
規制のない市場
しかし、当局は大きな抜け穴とみられる問題を塞ごうとするのではなく、現在はプレミアリーグにおける一部のギャンブルスポンサーをめぐる別の問題に焦点を当てている。
今年、DCMSは同リーグおよび英国スポーツ界全体における無認可ギャンブルスポンサーシップの取り締まりに乗り出した。これらの企業とのスポンサー契約は、提案されている禁止措置について最近実施された8週間の協議を経て政府案が承認されれば、来年から違法となる。
『The Guardian』によれば、イングランド1部のクラブのうち最大で半数が、国内で認可を受けていないベッティング企業と契約を結んでいる。これにはStake.com（エヴァートンの袖スポンサー）、SBOTOP（フラムのトレーニングキットスポンサー）、8XBetが含まれ、その多くはアジア市場向けだという。夏の間に6クラブから10クラブへ増加したとみられており、これは試合用ユニフォーム前面のスポンサー禁止の結果と考えられている。
DCMSが新たな法整備の導入を望んでいるのは、2025年上半期に英国の利用者から3億8000万ポンド近くを得たこの無規制市場が、脆弱性チェックや利用額上限など、規制下にあるベッティング企業と同じ保護措置を提供しておらず、さらにギャンブル依存、経済的被害、ギャンブル関連の自殺との関連も指摘されているためだ。プレミアリーグは、提供されているサービスが厳密には英国で利用可能ではないことを根拠に、この禁止措置に反対するロビー活動を行っていると報じられている。
DCMSの報道官は次のように述べた。「プレミアリーグが今季からシャツ前面のすべてのギャンブルスポンサーを自主的に禁止する動きを歓迎する。しかし、無認可のギャンブル事業者が依然として別の形で我が国の最も大きなサッカークラブの一部をスポンサーできており、その認知度を高め、ファンを我々の規制基準を満たさないサイトへ向かわせる可能性があることを、私たちは特に懸念している。だからこそ、英国スポーツにおけるスポンサー契約から無認可事業者を排除することに重点を置いている」
大きな一歩
「ザ・ビッグ・ステップ」キャンペーンは、フットボールにおけるギャンブル広告とスポンサーシップの廃止を目指す闘いの最前線で、7年間にわたって活動してきた。ギャンブルによって被害を受けた当事者たちが主導しており、ギャンブル関連の自殺で家族を失った人々のコミュニティーである「ギャンブリング・ウィズ・ライブズ」の一部を成している。
同団体の調査によれば、イングランドでは毎年117件から496件のギャンブル関連自殺が発生しており、イギリスでギャンブルをする18歳から24歳のうち10％超が「問題ギャンブル」に苦しんでいる。人口の11％近くが直接または間接的にギャンブルの害を受けており、現在ギャンブルをしている人の3人に1人は、マーケティングによって予定していなかったギャンブルに踏み切るきっかけを与えられている。
現在は全国的なギャンブル被害防止プログラム「チャプター・ワン」のディレクターを務める、回復途上にある元ギャンブル依存症当事者のジェームズ・グライムズは、2019年6月に「ザ・ビッグ・ステップ」キャンペーンを開始した。ギャンブル関連の自殺で亡くなった人々を追悼し、胸スポンサーにギャンブル企業を掲げるクラブのスタジアムを徒歩で巡ることで認知向上を図った。
ジェームズは、12年間で10万ポンドを失ったと見積もっている。2018年、昼休みに固定オッズ式ベッティング端末で2000ポンドを失ったことをきっかけに、ギャンブルをやめることができた。
「ギャンブルとフットボールの関係こそ、まさに私がそこに入り込む入口だった。というのも、その関係は、以前は主にブックメーカーの中に隠れているか、そこにとどまっているようなものだったのが、多くのフットボールシャツの前面に現れ、ほぼあらゆるピッチの周りで目に入るようになり、テレビCMでも宣伝されるものになったからだ」と、彼はGOALに語っている。
「だから、影響を受けやすい年齢だったし、私はこのスポーツを信頼していた。そしてそのスポーツが、後になって私の人生に本当に、本当に大きな悪影響を及ぼすものを私に勧めてきた。ギャンブル依存症からの回復に入って3カ月か4カ月の時、ギャンブル広告の多さのせいでフットボールを見ることに本当に苦しんでいた。そこで、それに対して何かしたいと思った。かなり身勝手な動機ではあったけれど。そうして、シャツにギャンブルスポンサーを付けているクラブまで歩いていくというアイデアを思いついたんだ」
「ロケット科学のように難しいことではない」
一方でグライムズは、マンチェスター・ユナイテッドやトッテナムのようなクラブが今季、それぞれの試合用ユニフォームの前面以外のあらゆる場所で非常に目立つベッティング関連スポンサーから利益を得続ける形で、明らかな「抜け穴」を利用しているように見えることに厳しい見方を示している。
「これは、社会として私たちが何を相手にしているのかを示している。つまり突き詰めれば、ギャンブル業界とフットボール業界は一緒になって利益を最大化する方法を見つけるということだ」と、同氏はGOALに語った。「だが、それは正しい方向ではない。これほど多くの人々に害を及ぼすと分かっているものを広めようとするよりも、より健全で、より幸せなファン、人々、地域社会があることの方が、国にとっても、フットボールにとっても、そして社会全体にとっても、はるかに望ましい。
「むしろ、こうした抜け穴が見つかり、利用されていることに何の驚きもない。今後さらに増えるとも思う。だからこそ、政府が当事者としての経験を持つ人々の声に耳を傾け、ファンの声に耳を傾け、公衆衛生の観点からの懸念に耳を傾けることが本当に重要なんだ。
「ここで何が起きているのかを理解するのに、難しい理屈はいらない。ギャンブルによる害を受ける人がさらに増えるということだ。特に若者だ。そして、その流れを後押ししているのが、広告、スポンサーシップ、プロモーションの量なんだ」
同氏は続けた。「ギャンブルによる害は、行動の仕方、振る舞い方、感じ方、自分自身についての考え方を変えてしまう。そして今は、若者が成長していくうえで非常に厳しい時代だ。仕事を得るのに苦労し、親元を離れて暮らすのに苦労するか、あるいは依存的に使うよう促され、できるだけ長くプラットフォームにとどまらせるもの、例えばギャンブルやソーシャルメディアなどを使うよう仕向けられている。
「フットボールには、若者により良い人生の機会を与える責任があると思う。少なくとも、そのうちの一つは取り除くべきだ。つまり、彼らがサッカーの試合を見に行く時や、ソーシャルメディアで自分のクラブをチェックする時に、オンラインカジノの利用を勧められないようにすることだ」
プレミアリーグは、特定のクラブによるこの「抜け穴」の明らかな利用についてコメントを控えた。しかし、GOAL の理解では、試合用ユニフォーム前面のスポンサー禁止によってギャンブルブランドの露出は大幅に減るとの考えがあり、これはギャンブルスポンサーシップが社会的責任に配慮した形で実施されるようにする、より広範な取り組みの一部を成しているという。
フットボール界の隠れた問題
もちろん、ギャンブル依存症の影響を受けているのはファンだけではない。近年では、プレミアリーグの選手が賭博違反で出場停止処分を受けた重要な事例が2件あった。元ブレントフォードFWイヴァン・トニーと、トッテナムのサンドロ・トナーリ、当時ニューカッスル所属だった選手である。
2023年、前者は232件もの賭博違反によりフットボール・アソシエーション（FA）から8カ月の出場停止処分を科され、後者は同年10月、母国でプレーしていた時期の違反によりイタリアサッカー連盟（FIGC）から10カ月の出場停止処分を受けた。
トニーの処分は、ギャンブル依存症と診断されたことを受けて11カ月から短縮された。一方のトナーリも、その後自身が同じく問題を抱えるようになったことを認めている。イタリア人MFは2025年、『ラ・レプッブリカ』に対してこう語った。「17歳か18歳の頃には習慣になっていた。オンラインだったことで、あらゆるものが見えなくなった。自分の殻に閉じこもっていた。
「人がああした状況に陥っている時、その人に病気かどうかを尋ねるのは難しい。本人は常に違うと言うだろう。たとえ実際にはそうであっても。自分にその問題があるとは考えられないので、隠そうとするんだ」
皮肉なことに、トナーリは今や、トッテナムが夏にギャンブル企業ベターノと契約を結んだことで、そのロゴが大きく入ったトラックスーツを着てトレーニングしなければならない。この点はThe Big Stepがソーシャルメディアで指摘している。「依存していた製品を宣伝する服を着なければならない職場は、そう多くはない」と同団体は投稿した。
GOALの取材に応じたグライムズは、こう話している。「それがこの状況の矛盾を端的に表していると思う。クラブにはギャンブル依存症に苦しんだ選手がいるのに、それでもなお、時には人生を壊し、時にはキャリアを壊したものの広告塔になることを強いられているという事実だ」
「焼け石に水」
『ザ・ビッグ・ステップ』は、サッカー界からギャンブル広告を完全になくすという目標に向けた取り組みで部分的な成功にとどまっており、グライムズは今季から試合用ユニフォームの前面からベッティングスポンサーを外すという合意について、複雑な思いを抱いている。
「私たちはそれ、つまり全面禁止を実現しきれなかった。その代わりにこの取り決めを得たわけだが、今でもそれについては複雑な気持ちがある。つまり、『ザ・ビッグ・ステップ』を始めた頃と比べれば、当時は30クラブあったのに対し、今の時点ではプレミアリーグで、当然ながらゼロになっている。だが明らかに、サッカー全体に今なお存在するギャンブル関連メッセージの量と比べれば、これは焼け石に水だ。小さな一歩という感じで、本当に必要な大きな一歩はまだ実現していないと思う」
グライムズは、この競技の意思決定者たちが、ファンに及ぶ可能性のある害よりも利益を優先していることを明確に示したと考えている。一方で、『ザ・ビッグ・ステップ』がここまで成し遂げてきたことには、わずかながら誇りも感じているという。「サッカー界全体は、ギャンブルによる害が人々に影響を及ぼすことを知っているし、多くの人々に影響していることも分かっている。それでも全体としては、ファンや地域社会の公衆衛生より利益を優先している」と彼は続けた。
「自分たちのやったことには少し誇りを感じている。なぜなら、これは実際の経験に根差した本物の取り組みだったからだ。そしてプレミアリーグを動かし、サッカー業界を動かして、収益を減らすようなことを何であれ実行させるのは、実際にそうだったのかは疑わしいにしても、とにかく本当に大変だった」