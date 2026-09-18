一方のグライムズ氏は、マンチェスター・ユナイテッドやトッテナムのようなクラブが今季、それぞれの試合用ユニフォームの前面以外のあらゆる場面で非常に目立つベッティングスポンサーを掲出し続けることで、利益を得ているように見えるこの「抜け穴」を厳しく見ている。

同氏はGOALに対し、「これは、社会として私たちが何を相手にしているのかを示している。つまり突き詰めれば、ギャンブル業界とフットボール業界は一緒になって利益を最大化する方法を見つけるということだ」と語った。「それは正しい方向ではない。非常に多くの人々に害をもたらすと分かっているものを広めようとするよりも、国にとっても、フットボールにとっても、そして社会全体にとっても、より健康で、より幸せなファン、人々、コミュニティーがある方がはるかに良い。

「むしろ、このような抜け穴が見つかり、利用されてきたことに何の驚きもない。さらに増えていくのだと思う。だからこそ、政府が当事者の経験を持つ人々の声に耳を傾け、ファンの声に耳を傾け、公衆衛生上の懸念に耳を傾けることが本当に重要だ。

「ここで何が起きているのかを理解するのに、難しい理屈は必要ない。ギャンブルによる被害を受ける人がさらに増えるということだ。特に若者においてだ。そして、その原因となっているのが、広告、スポンサーシップ、プロモーションの量なのだ」

さらにこう続けた。「ギャンブルによる被害は、あなたの振る舞い、行動、感じ方、自分自身についての考え方を変えてしまう。そして、若者が成長していく今の時代は非常に厳しい。仕事を得るのに苦労し、親元を離れて暮らすのに苦労するか、あるいは依存的に使うよう促され、ギャンブルやソーシャルメディアなど、とにかく可能な限り長くプラットフォームにとどまらせるものへと誘導されている。

「フットボールには、若者により良い人生の機会を与える責任があると思う。少なくとも、そのうちの一つは取り除くべきだ。つまり、彼らがサッカーの試合を見に行くときや、ソーシャルメディアで自分のクラブをチェックするときに、オンラインカジノの利用を促されないようにすることだ」

プレミアリーグは、一部クラブによるこの「抜け穴」の利用とみられる行為についてコメントを控えた。しかし、GOAL の理解では、試合用ユニフォーム前面のスポンサーシップ禁止はギャンブルブランドの露出を大幅に減らすとの見方があり、またそれは、ギャンブルスポンサーシップが社会的責任を伴う形で行われるようにするための、より広範な取り組みの一部を成している。