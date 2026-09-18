マンチェスター・ユナイテッドやトッテナムなどは、プレミアリーグの新たな反ギャンブル系スポンサー規則における「抜け穴」をいかに利用しているのか
プレミアリーグでは、20クラブが相互に合意した歴史的な禁止措置により、ユニフォーム前面のベッティングスポンサーは過去のものとなった。だが、これは本来、何年にもわたって変化を求めてきた人々にとって勝利として称賛されるべきである一方で、ギャンブル業界がイングランド1部リーグを締め付けるように支配している現状によって、この取り組み全体はどこか希望の薄いものにも感じられる。
今季から同リーグでは、試合用ユニフォームの前面にベッティングスポンサーを掲出することが認められなくなった。しかし、ボールが1つも蹴られる前から、マンチェスター・ユナイテッドやトッテナムといった強豪を含む多くのクラブが、新たな合意をかいくぐって手軽に利益を得る方法を見つけていた。
フットボールからこの種の広告を根絶しようと取り組む人々にとって、この禁止措置は「焼け石に水」にすぎない。
分水嶺
プレミアリーグの試合用ユニフォーム前面からギャンブル関連スポンサーを外す決定は、実際には3年以上前に下されていた。クラブが集まり、共同でこの措置に合意したためである。ただし、これは画期的な瞬間だった一方で、20クラブ中実に18クラブが全面禁止には反対票を投じていた点は注目に値する。
「プレミアリーグのクラブは本日、クラブの試合用ユニフォーム前面からギャンブル関連スポンサーを撤退させることで共同合意した。ギャンブル広告を減らすため、このような措置を自主的に講じる英国初のスポーツリーグとなる」と、2023年4月のリーグ声明には記されていた。
「この発表は、現行のギャンブル関連法制に関する政府の継続的な見直しの一環として、リーグ、各クラブ、そして文化・メディア・スポーツ省（DCMS）を含む広範な協議を経て行われたものだ。プレミアリーグはまた、責任あるギャンブルスポンサーシップに関する新たな規範の策定に向け、他競技とも連携している」
この「共同合意」が発効したのは、クラブがユニフォーム前面のベッティングスポンサーから移行する時間を確保するため、2026-27シーズンの開幕時だった。しかし、直近2シーズンでもプレミアリーグ20クラブのうち11クラブが依然としてギャンブル企業をメインスポンサーとしており、GlobalDataの調査では、2024-25シーズンにおけるそれらの契約総額は合わせて1億400万ポンドと推計されている。
起源
この撤退合意は、2005年の自由化されたギャンブル法を受けてプレミアリーグでこの種のスポンサーが急増してから20年後にまとまったものだ。この法律により、イングランドのフットボール界のピラミッド全体で、ベッティング企業がユニフォームにロゴを掲出する道が開かれた。
その意味で先駆者だったのがトッテナムで、2006年にオンラインカジノ『マンション』と当時としては高額な長期契約を締結した。その時点で、ミドルズブラはすでに別のオンラインギャンブル企業『888』のスポンサーを受けており、さらに多くのクラブがこれに続くことになった。
そこから、ギャンブル企業をシャツ前面のメインスポンサーとするトップリーグのクラブ数は爆発的に増加し、今季この集団合意が発効する前には過半数に達していた。2019年のある時点では、プレミアリーグとチャンピオンシップの44クラブのうち28クラブが、ベッティングブランドをシャツに掲げていた。
ぬか喜び
しかし、この非公式な禁止措置は、期待外れに終わったと言わざるを得ない。実際、プレミアリーグを気軽に見ている視聴者であれば、このリーグで「ギャンブル広告を減らす」ための対策が講じられていたこと自体に気づいていなくても無理はない。たしかに、試合中はユニフォーム前面からブックメーカーやオンラインカジノのロゴが消えたが、ギャンブル関連の広告やメッセージは依然として至るところにあふれており、スタジアム、試合前のトラックスーツ、練習着にまで大々的に掲出されている。
スタジアムの観客も自宅で見る視聴者も、広告ボードや大型スクリーンを通じて試合中ずっとそうした広告を浴びせられ、キックオフの時を迎えるまでは選手たちの胸にも表示され続ける。また、英国ではスカイ・スポーツとTNTにおけるプレミアリーグ中継で、ベッティング企業が今なお最も目立つスポンサーであり、さらにスカイ・ベットはフットボールリーグの3部門すべてをスポンサーしている。禁止措置以前、研究者たちは、イングランド1部のテレビ中継1試合の間に3500個のギャンブル関連ロゴが映し出される可能性があると推定していた。
こうしたすべての事実から見えてくるのは、試合日のユニフォームからギャンブルスポンサーを外すことが、単なる形だけの対応にすぎないということだ。金銭的な利益があまりにも大きく、完全に手放すには至っていないのである。リーグが、明らかに問題だと認識しているこの事案に本気で取り組むつもりなら、まだやるべきことははるかに多い。
「ギャンブルがもたらす否定しがたい害悪があるからこそ、プレミアリーグは対応を余儀なくされた。だが、その一方でクラブがほとんど同一のブランドを宣伝することを認められるのであれば、それは取り組み全体を茶番にしてしまう」と、Coalition to End Gambling Ads（CEGA）のニック・ハーベイ氏は昨年、『The Mirror』に語っていた。
「いまだに何万もの広告がスタジアム、シャツの袖、そしてメディアに貼り出されている中で、シャツ前面のロゴを取り除くことは、すでに単なるジェスチャーにすぎない。本当の解決策は、政府が介入し、フットボールにおけるあらゆるギャンブル広告を終わらせることだけだ」
利益を生む抜け穴
今季、プレミアリーグの一部ビッグクラブが利用してきた明らかな「抜け穴」のひとつは、ギャンブル会社が依然としてスリーブスポンサーやトレーニングキット、試合前用トップのスポンサーを務めることを認められている点である。
今夏初め、試合日におけるユニフォーム前面のギャンブルスポンサー禁止に直面するなか、さらに他の数多くの商業契約ですでに十分な収入を得ているにもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドはその資金力を誇示するように、オンラインベッティングおよびカジノブランドのベットウェイと年間2000万ポンド（2700万ドル）の世界記録となるトレーニングキット契約を締結した。この契約額は、多くのクラブのユニフォーム前面スポンサー契約を上回っており、ベットウェイのスポーツ関連ポートフォリオ全体でも、この種の投資としてはこれまでで最大となっている。
当時のクラブ声明は次のように述べていた。「この新たな契約により、ベットウェイのロゴはマンチェスター・ユナイテッドの男子チームおよび女子チームのトレーニングキットに掲出される。また、このブランドはオールド・トラッフォードおよびプログレス・ウィズ・ユニティ・スタジアムでの試合日にも大きく展開される」 当然ながら、ギャンブルスポンサーの削減を明確に目的とした試合日のシャツスポンサー禁止についての言及はなかった。
これに続いたのが、今季トッテナムとベッティング会社ベターノとの契約であり、同社はスパーズのトレーニングキットと試合前用ウェアに掲出されている。一方で、エバートンとアストン・ヴィラは、ギャンブル会社の掲出位置をユニフォーム前面から袖へと移した。今季、ベッティング企業をスリーブスポンサーとしているプレミアリーグのクラブは、この2クラブを含めて6クラブある。
クラブのソーシャルチャンネルに投稿される試合前コンテンツやトレーニング動画が、試合そのものと同じくらい熱心に視聴される世界に私たちは生きている。つまり、世界中のあらゆる年齢の人々が、スマートフォンを手に取るたびに、文字どおり今なおギャンブルスポンサーにさらされているのである。
無規制の市場
しかし、当局は重大な抜け穴とみられる問題を塞ごうとするのではなく、現在はプレミアリーグにおける特定のギャンブル系スポンサーをめぐる別の問題に вниманиеを向けている。
今年、DCMSは同リーグおよび英国スポーツ界全体で、無認可のギャンブルスポンサーシップを取り締まる方針を打ち出した。これらの企業とのスポンサー契約は、提案された禁止措置について最近実施された8週間の協議を経て承認されれば、来年には政府のこの計画の下で違法となる。
『The Guardian』によると、イングランド1部のクラブの最大半数が、国内で認可を受けていないベッティング企業と契約を結んでいる。その中にはStake.com（エヴァートンの袖スポンサー）、SBOTOP（フラムのトレーニングキットスポンサー）、8XBetが含まれ、その多くはアジア市場向けだという。夏の間に6クラブから10クラブへ増加したのは、試合用ユニフォーム前面のスポンサー禁止の結果だとみられている。
DCMSが新たな法整備の導入を望んでいるのは、2025年上半期に英国の利用者から3億8000万ポンド近くを稼いだこの無規制市場が、脆弱性チェックや利用額制限を含め、規制下にあるベッティング企業と同等の保護を提供しておらず、さらにギャンブル依存、経済的被害、ギャンブル関連の自殺との関連も指摘されているためである。プレミアリーグは、提供されているサービスが厳密には英国国内では利用できないことを理由に、この禁止措置に反対するロビー活動を行っていると報じられている。
DCMSの広報担当者は次のように述べた。「今季からユニフォーム前面のすべてのギャンブルスポンサーを自主的に禁止するというプレミアリーグの動きを歓迎する。しかし、無認可のギャンブル事業者がなお別の形で国内有数のフットボールクラブの一部をスポンサーできてしまい、その認知度を高め、規制基準を満たしていないサイトへファンを向かわせる可能性があることを、特に懸念している。だからこそ、英国スポーツにおけるスポンサー契約から無認可事業者を締め出すことに重点を置いている」
大きな一歩
『The Big Step』キャンペーンは、フットボール界におけるギャンブル広告とスポンサーシップの撤廃を目指す闘いの最前線で、この7年間活動してきた。ギャンブル被害を受けた当事者たちが主導しており、ギャンブル関連の自殺で家族を亡くした遺族のコミュニティー『Gambling With Lives』の一部を成している。
同団体の調査によると、イングランドでは毎年117人から496人がギャンブル関連の自殺で命を落としており、英国でギャンブルを行う18歳から24歳の10％超が「問題ギャンブル」に苦しんでいる。人口の11％近くがギャンブルによって直接的または間接的な被害を受けており、現在ギャンブルをしている人の3人に1人が、マーケティングによって予定外のギャンブルをするよう促されているという。
現在は全国的なギャンブル被害防止プログラム『Chapter One』のディレクターを務める、回復途上の元ギャンブル依存症患者ジェームズ・グライムズは、2019年6月に『The Big Step』キャンペーンを開始した。ギャンブル関連の自殺で亡くなった人々を追悼し、胸スポンサーにギャンブル企業を掲げるクラブのスタジアム間を歩くことで、問題への認知を高めてきた。
ジェームズは、12年間で10万ポンドを失ったと見積もっている。2018年、昼休みに固定オッズ・ベッティング端末で2000ポンドを失ったことをきっかけに、ギャンブルをやめることができた。
「ギャンブルとフットボールの関係こそが、完全に自分の入り口だった。その関係は、もともとは主にブックメーカーの中に隠れているか、そこにとどまっているようなものだったのが、多くのフットボールシャツの前面に現れ、ほぼあらゆるピッチの周辺で見られ、テレビCMでも宣伝されるものへと変わっていった」と、彼はGOALに語っている。
「だから、影響を受けやすい年齢だったし、自分はこのスポーツを信頼していた。そしてそのスポーツが、のちに自分の人生に本当に、本当に大きな悪影響を与えるものを自分に勧めてきた。ギャンブル依存症からの回復に入って3、4カ月ほどの頃、あまりにギャンブル広告が多くて、フットボールを見るのが本当につらかった。そこで、かなり自分勝手な動機ではあったけど、何か行動を起こしたいと思った。そうして、シャツにギャンブルスポンサーを付けているクラブまで歩いていくというアイデアを思いついた」
「ロケット科学のように難しいことではない」
一方のグライムズ氏は、マンチェスター・ユナイテッドやトッテナムのようなクラブが今季、それぞれの試合用ユニフォームの前面以外のあらゆる場面で非常に目立つベッティングスポンサーを掲出し続けることで、利益を得ているように見えるこの「抜け穴」を厳しく見ている。
同氏はGOALに対し、「これは、社会として私たちが何を相手にしているのかを示している。つまり突き詰めれば、ギャンブル業界とフットボール業界は一緒になって利益を最大化する方法を見つけるということだ」と語った。「それは正しい方向ではない。非常に多くの人々に害をもたらすと分かっているものを広めようとするよりも、国にとっても、フットボールにとっても、そして社会全体にとっても、より健康で、より幸せなファン、人々、コミュニティーがある方がはるかに良い。
「むしろ、このような抜け穴が見つかり、利用されてきたことに何の驚きもない。さらに増えていくのだと思う。だからこそ、政府が当事者の経験を持つ人々の声に耳を傾け、ファンの声に耳を傾け、公衆衛生上の懸念に耳を傾けることが本当に重要だ。
「ここで何が起きているのかを理解するのに、難しい理屈は必要ない。ギャンブルによる被害を受ける人がさらに増えるということだ。特に若者においてだ。そして、その原因となっているのが、広告、スポンサーシップ、プロモーションの量なのだ」
さらにこう続けた。「ギャンブルによる被害は、あなたの振る舞い、行動、感じ方、自分自身についての考え方を変えてしまう。そして、若者が成長していく今の時代は非常に厳しい。仕事を得るのに苦労し、親元を離れて暮らすのに苦労するか、あるいは依存的に使うよう促され、ギャンブルやソーシャルメディアなど、とにかく可能な限り長くプラットフォームにとどまらせるものへと誘導されている。
「フットボールには、若者により良い人生の機会を与える責任があると思う。少なくとも、そのうちの一つは取り除くべきだ。つまり、彼らがサッカーの試合を見に行くときや、ソーシャルメディアで自分のクラブをチェックするときに、オンラインカジノの利用を促されないようにすることだ」
プレミアリーグは、一部クラブによるこの「抜け穴」の利用とみられる行為についてコメントを控えた。しかし、GOAL の理解では、試合用ユニフォーム前面のスポンサーシップ禁止はギャンブルブランドの露出を大幅に減らすとの見方があり、またそれは、ギャンブルスポンサーシップが社会的責任を伴う形で行われるようにするための、より広範な取り組みの一部を成している。
フットボールに潜む問題
もちろん、ギャンブル依存症の影響を受けているのはファンだけではない。近年では、賭博違反によってプレミアリーグの選手が出場停止処分を受けた重要な事例が2件ある。元ブレントフォードFWイバン・トニーと、当時ニューカッスルに所属していたトッテナムのサンドロ・トナーリだ。
2023年、前者は232件もの賭博規則違反によりフットボール・アソシエーション（FA）から8カ月の出場停止処分を受け、後者は同年10月、母国にいた時期の違反によりイタリアサッカー連盟（FIGC）から10カ月の出場停止処分を科された。
トニーの処分はギャンブル依存症と診断されたことを受け、11カ月から短縮された。一方のトナーリも、その後自身が同様の問題を抱えていたことを認めている。イタリア人MFは2025年、『ラ・レプッブリカ』に対してこう語った。「17歳か18歳の時に習慣になった。オンラインだったことで、あらゆることが見えなくなり、自分の殻に閉じこもった。
「人がああいう状況に陥っている時、その人に病気なのかと問うのは難しい。必ず『違う』と言うだろう。たとえ自分でもそうではないと感じていたとしても。自分にその問題があるとは思えないから、隠そうとするんだ」
皮肉なことに、トナーリは今、今夏にスパーズがそのギャンブル企業と契約を結んだことで、ベターノのロゴが大きく入ったトラックスーツでトレーニングしなければならない。この点は『ザ・ビッグ・ステップ』もソーシャルメディアで指摘している。彼らは「依存していた製品を宣伝する服を着なければならない職場は、そう多くない」と投稿した。
GOALに対し、グライムズ氏はこう語った。「それがこの状況の矛盾を端的に表していると思う。クラブにはギャンブル依存症に苦しんだ選手がいるのに、それでもなお、人生を壊し、時にはキャリアを壊したそのものの広告塔になることを強いられているという事実です」
「焼け石に水」
『The Big Step』がフットボールにおけるギャンブル広告を全面的に終わらせるという取り組みで一部しか成功していないことを踏まえ、グライムズは今季から試合用ユニフォームの前面からベッティングスポンサーを外すという合意について、複雑な思いを抱いている。
「私たちは、あれ（全面禁止）を完全には実現できなかった。その代わりにこの取り決めを得たが、今でも複雑な気持ちがある。つまり、『The Big Step』を始めた頃と比べれば、当時は30クラブあったのに対して、今の時点ではプレミアリーグでは、もちろんゼロになっている。だが明らかに、フットボール全体に今なおあふれているギャンブル関連のメッセージの量と比べれば、ほんのわずかなものにすぎない。小さな一歩という感じで、大きな一歩はまだ実現する必要があると思う」
グライムズは、この競技の意思決定者たちがファンに及ぶ可能性のある害より利益を優先していることを明確にしてきたと考えているが、それでも『The Big Step』がここまで成し遂げてきたことには、わずかながら誇りも感じている。「フットボール界全体は、ギャンブル被害が人々に影響を及ぼすことを知っているし、それが多くの人々に影響することも分かっている。それでも全体としては、ファンや地域社会の公衆衛生より利益を優先している」と彼は続けた。
「私たちがやったことには少し誇りを感じている。なぜなら、それは実際の経験に根差した、本物の取り組みだったからだ。そしてプレミアリーグを動かし、フットボール業界に収益を減らすようなことを何かさせるには、実際にそうだったのかは疑問だが、とにかく多くの努力が必要だった」