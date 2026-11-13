米ジョージア州フェイエットビル発。いつもの笑顔が涙に変わるまで、そう時間はかからなかった。マウリシオ・ポチェッティーノは懸命に涙をこらえようとした。

退任を控えるアメリカ代表監督は何度も言葉を詰まらせたが、涙は止まらなかった。目元を拭い、水を口にした。アメリカサッカー連盟の幹部らも背中に手を添え、できる限り励まそうとした。それでも涙は消えない。ポチェッティーノにとって、こらえきれるものではなかった。

マンチェスター・ユナイテッドに向かう前に、ポチェッティーノはまずアメリカ男子代表に別れを告げなければならなかった。その別れは、多くの人が思う以上につらいものだった。

「今は話すのが難しい」。発表から数時間後、感情を落ち着かせようとしながら、ポチェッティーノはそう語った。「私はとても感情的な人間だと思うから……。私たちは大切に思っている。本当に大切に思っているし、これからも連盟、選手たち、そしてここにいるすべての人たちを大切に思い続ける」

金曜の朝、サッカー界で公然の秘密となっていた話が正式に確認された。ポチェッティーノのマンチェスター・ユナイテッド監督就任が発表されたのだ。発表までの1週間、報道や噂が相次いでいた。日がたつにつれ、ポチェッティーノのアメリカサッカー界での日々が終わりに近づいていることは明らかになっていった。金曜日に報道陣の前に立ったポチェッティーノには、その現実が重くのしかかっていた。決断は容易であると同時に、難しいものでもあった。

それでも決断は下された。ポチェッティーノには、まだアメリカ代表のエンブレムを胸に臨む2試合と数日間が残されているが、間もなくオールド・トラッフォードへ向かう。就任から2年、アメリカでの日々は終わりに近づいている。そのことを振り返れば振り返るほど、受け入れるのは難しくなった。

「私たちが得られる最も価値あるものは、1つの勝利でも、プログラムに貢献したことでもない」とポチェッティーノは語った。「本物だった、あの関係だ……。その関係と、共に築いたすべての思い出を持ち続けられることは、素晴らしいことだと思う」

間もなく、そのすべてが過去のものになる。その過程は日曜日に始まった。憶測が現実となり、熟慮の末、ポチェッティーノはマンチェスター・ユナイテッドの次期監督となった。

「こういう時を迎えると、いつだって本当に、本当に厳しいものだ。簡単な決断ではないから……。私たちは皆さんから、この国から、そしてこの国の素晴らしい人々から多くを学んだ。これは最も難しい決断の一つだった。ありがとう」