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Pochettino 1-1 GOAL

マンチェスター・ユナイテッドへの夢、米国男子代表の涙。マウリシオ・ポチェッティーノ、情熱を取り戻してくれた「家族」との別れに備える

マンチェスター・ユナイテッドは、マウリシオ・ポチェッティーノに断れないほど魅力的な機会を提示した。その涙は、アメリカ男子代表を離れることが彼にとってどれほど大きな犠牲を伴うかを物語っていた。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • 米ジョージア州フェイエットビル発。いつもの笑顔が涙に変わるまで、そう時間はかからなかった。マウリシオ・ポチェッティーノは懸命に涙をこらえようとした。

    退任を控えるアメリカ代表監督は何度も言葉を詰まらせたが、涙は止まらなかった。目元を拭い、水を口にした。アメリカサッカー連盟の幹部らも背中に手を添え、できる限り励まそうとした。それでも涙は消えない。ポチェッティーノにとって、こらえきれるものではなかった。

    マンチェスター・ユナイテッドに向かう前に、ポチェッティーノはまずアメリカ男子代表に別れを告げなければならなかった。その別れは、多くの人が思う以上につらいものだった。

    「今は話すのが難しい」。発表から数時間後、感情を落ち着かせようとしながら、ポチェッティーノはそう語った。「私はとても感情的な人間だと思うから……。私たちは大切に思っている。本当に大切に思っているし、これからも連盟、選手たち、そしてここにいるすべての人たちを大切に思い続ける」

    金曜の朝、サッカー界で公然の秘密となっていた話が正式に確認された。ポチェッティーノのマンチェスター・ユナイテッド監督就任が発表されたのだ。発表までの1週間、報道や噂が相次いでいた。日がたつにつれ、ポチェッティーノのアメリカサッカー界での日々が終わりに近づいていることは明らかになっていった。金曜日に報道陣の前に立ったポチェッティーノには、その現実が重くのしかかっていた。決断は容易であると同時に、難しいものでもあった。

    それでも決断は下された。ポチェッティーノには、まだアメリカ代表のエンブレムを胸に臨む2試合と数日間が残されているが、間もなくオールド・トラッフォードへ向かう。就任から2年、アメリカでの日々は終わりに近づいている。そのことを振り返れば振り返るほど、受け入れるのは難しくなった。

    「私たちが得られる最も価値あるものは、1つの勝利でも、プログラムに貢献したことでもない」とポチェッティーノは語った。「本物だった、あの関係だ……。その関係と、共に築いたすべての思い出を持ち続けられることは、素晴らしいことだと思う」

    間もなく、そのすべてが過去のものになる。その過程は日曜日に始まった。憶測が現実となり、熟慮の末、ポチェッティーノはマンチェスター・ユナイテッドの次期監督となった。

    「こういう時を迎えると、いつだって本当に、本当に厳しいものだ。簡単な決断ではないから……。私たちは皆さんから、この国から、そしてこの国の素晴らしい人々から多くを学んだ。これは最も難しい決断の一つだった。ありがとう」

  • 大きな決断

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    ポチェッティーノは、マンチェスター・ユナイテッドの監督を務める契約を結ぶに至った経緯を明かした。

    記者会見が進む中、ポチェッティーノ監督は、長年指導者を務めてきた自分にとっても、今回のような去り方は初めてだと認めた。通常はシーズンか契約が終わる。そうなる前に去る場合、その決定を下すのは往々にして別の誰かだ。

    「普通は逆なんだ！」と、同監督は笑いながら語った。「残りたくて泣くほどつらいのに、解任される」

    だが今回は、自ら去ることを選んだ。前の週の金曜日にアトランタに到着。日曜日には、選手たちが合宿地に到着する頃、マンチェスター・ユナイテッドとのつながりが取り沙汰され始めた。マイケル・キャリックの後任を探していたユナイテッドにとって、ポチェッティーノ監督は最有力候補だった。

    ポチェッティーノ監督、ユナイテッド、米国サッカー連盟が詳細を詰める中、交渉は急速に進んだ。金曜日の朝には、オールド・トラッフォードで指揮を執るための2年半の契約が正式に決まった。

    ポチェッティーノ監督は米国男子代表での仕事に満足しており、100日余り前に結んだ4年契約を全うするつもりだったと強調する。それでも、逃すには惜しすぎる機会があるという。以前から指揮を執りたいと望んでいたマンチェスター・ユナイテッドは、その一つだった。

    「マンチェスター・ユナイテッドのようなチームからの機会は、監督としてのキャリアでそう何度も訪れるものではない」と語り、「もちろん、そうした機会が来れば、断るのは難しい」と続けた。

    さらに、こう付け加えた。「ある面では、とても悲しい決断だ。一方で、私たちはプロであり、夢をかなえるために次の一歩を踏み出すことも必要だ」

    この1週間、米国男子代表の選手たちも、事態がどうなるか見守っていると話していた。うわさは耳にしており、水面下で何かが進んでいることも知っていたが、ポチェッティーノ監督が選手たちに説明したのは、うわさが現実になってからだった。説明する段階になると、同監督はすぐに伝えた。マンチェスター・ユナイテッドの監督になる前に、この選手たちを指導する日がまだ数日残っており、その時間を最大限に生かすつもりだ。

    「ミーティングを開き、選手とスタッフ全員に伝えた」と同監督は話した。「彼らはとても支えてくれたし、状況を理解してくれたので、『ありがとう』と言いたかった。彼らは私たちのことを知っているし、残る2試合にどれほど力を注ぐかも分かっている。合宿中は私たちが仕事を続けるという点で、連盟とマンチェスター・ユナイテッドも合意している」

    「マンチェスター・ユナイテッドでの仕事については来週話す時間があると思う。だが今は、私たちのこと、米国サッカー連盟のこと、そしてもちろん米国男子代表のことを話す方がずっといいと思う」

  • 感情面

    Mauricio Pochettino Press Conference
    Getty Images Sport

    ポチェッティーノは記者会見で特に感情をあらわにした場面のいくつかで、米国サッカー連盟の指導部への称賛を口にした。

    記者会見を通じて、ポチェッティーノは米国サッカー連盟のCEO、JT・バトソンと会長のシンディ・パーロウ・コーンに何度も直接語りかけた。そのたびに感情が高ぶり、2人が抱きしめたり背中をたたいたりして励ます場面もあった。

    ポチェッティーノは涙をこらえながら、こう語った。「あなた方は私たちに一度も嘘をつかなかった。そして、何よりも人間を大切にしてくれた。だからこそ、これは本当に難しい決断だ。でも、私たちは前に進まなければならない……。あなた方のおかげで、素晴らしいプロジェクトを共にし、この家族の一員として仕事ができることを、本当に、本当に幸せに感じている」

    パーロウ・コーンとバトソンもそれぞれ発言した。バトソンは次期監督探しの今後の手順を説明し、パーロウ・コーンは財団への期待を語った。そこまでは話しやすい部分だった。難しかったのは、ポチェッティーノ本人に、彼が残した影響を直接伝えることだった。

    パーロウ・コーンは語った。「この2年間で、あなたが男子と少年年代のプログラムにしてくれたことは信じられないほど素晴らしい。彼らの成長に貢献しただけでなく、連盟全体をより良くしてくれました。私たち全員にとって、本当に素晴らしいパートナーでした。心から感謝を伝えたいです。寂しくなります」

    ポチェッティーノが米国サッカー連盟にこれほど強い思いを抱くようになったのは、連盟が彼に寄せた信頼があったからだ。もちろん、最初に監督として迎え入れたこともある。しかし、さらに重要だったのは、ワールドカップ前にニューヨークで開かれた夕食会だ。ステーキを囲みながら、連盟幹部はポチェッティーノに、残留を望むなら契約を用意していると伝えた。ワールドカップで何が起ころうと、再び指揮を執ってほしいということだった。勝っても負けても、彼と、彼にできることを信じていた。

    その信頼の表れは、自分にとって何よりも大きかったとポチェッティーノは語った。他の幹部ではなかなかできないほど、連盟は彼を信じてくれた。そのことが、失っていた何かを再び見いだす助けになった。

  • 情熱を取り戻す

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    IMAGO / Newscom World

    アメリカ代表での活動を通じて、ポチェッティーノはいつしか失っていた情熱を取り戻した。

    ポチェッティーノがアメリカにやって来たとき、欧州サッカーのトップレベルにやや幻滅していた。PSGではタイトルを獲得した一方、スター選手たちを巡るストレスも絶えなかった。チェルシーでの在任期間は短く、世界でも屈指の混乱を抱えるクラブの要求と、サッカー界でも屈指の膨れ上がった選手層への対応に追われた。

    そこで彼はアメリカへ渡ることを選んだ。それは、ほとんど誰も予想できなかった2年間の冒険となった。カントリーミュージックを好きになり、合宿中はどこにいても頻繁に大音量で流した。ホールフーズとチックフィレイを知った。「カントリー・ロード」が流れると拳を突き上げ、全米各地から来た人々と出会った。滞在中にアメリカを見て回り、最後には自分もアメリカ人だと感じるようになった。

    そして、人としても監督としても、再び自分らしさを取り戻したと感じていた。

    「スピーチは用意していなかった」と彼は語った。「心から話しています。そして皆さんに心から感謝したい。私たちは意欲を取り戻しました。大きな夢を見る力を取り戻し、本当に成長したいと願い、良い時間を分かち合いたいと願う選手たちを指導できるようになりました。連盟とこの国を心から大切に思う選手たちです。彼らはこの国と連盟を、本来あるべき場所へ押し上げたいと思っています」

    その戦いでポチェッティーノが担う役割は、まもなく終わる。ただし、重要なのは「まもなく」という点だ。マンチェスターへ飛び立つ前に、まだ2試合が予定されている。

  • 別れを告げる

    Mauricio Pochettino Press Conference
    Getty Images Sport

    遠くから見守る準備をしていたポチェッティーノ。彼が残した功績をどう評価するかは、他者に委ねられている。

    土曜日、アメリカ代表はハイチと対戦する。火曜日にも再び試合に臨む。この2試合がポチェッティーノ監督にとって最後の試合となる。監督は試合を心待ちにし、楽しみたいと願っている。もちろん、監督がどれほど試合を楽しめるかは結果に左右されることが多く、今回も例外ではない。だからこそ、良い形で別れを告げるためにも、後から気持ちよく振り返れる結果を残したいと強く望んでいる。

    「私たちはプロである前に、一人の人間だ。ここには感情的なつながりがある」と語った。「たとえ一方にとって最善ではない決断を下すとしても、献身、敬意、思いやり、愛情を示すことが大切だと思う」

    「私たちは率直に話し合ってきたし、選手やスタッフからの敬意も感じている。もちろん、彼らも状況を理解している……。私たちはとても前向きだし、この関係を終えるにはごく自然な形だと思う」

    質問の一つは、この関係が何を残すかに向けられた。ポチェッティーノ監督は考えたことがあるのか。アメリカのファンにどう記憶されたいのか。

    「いや、いや。私は傲慢じゃない」と切り出した。「いや、そこまで傲慢ではない、というべきかな！　永遠に記憶されるようなことをしたり、ここの代表トレーニングセンターに自分の写真を飾ってもらったりするために、このプロジェクトを引き受けたわけではない。大切なのは人として何を残せるかだ。良いパートナーとなり、連盟のビジョンを実現しようと努めること。この場合は、私たちの力やサッカーについての知識、物事に対する見方を加え、このファミリーの一員になることだった」

    「今度はマンチェスター・ユナイテッドでも、同じことができればと願っている」

    だが、これからは何もかもが変わる。水曜日からポチェッティーノ監督とスタッフは、マンチェスター・ユナイテッドでリヴァプール遠征に向けた準備を始める。一方、米国サッカー連盟はすでに、広範囲にわたる新監督探しを始めている。ポチェッティーノ監督が言うように、あとは前へ進むだけだ。両者はそれぞれ別の方向へ歩み出す。

    それでもポチェッティーノ監督は、アメリカサッカーの進む方向に自信を持っている。自らがその歩みを先導することはもうないが、これからも前進し続けると信じている。そして、遠くからその歩みを見守るだろう。おそらくカントリーソングを大音量で流し、目に涙を浮かべながら。

    「将来、素晴らしいことになるかもしれない」と切り出し、こう言葉を結んだ。「別の監督の下でね」