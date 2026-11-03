モイーズには、世界有数のビッグクラブを立て直すだけの実績も経験もなかった。もっとも、自らの決断も状況を悪くした。スコットランド出身のモイーズはまず、ファーガソンの下で働いていたスタッフを一新することを決めた。そこには、クラブの文化をより深く理解する助けになり得た、評価の高いコーチのマイク・フェランとレネ・ミューレンスティーンも含まれていた。そしてエヴァートンから、信頼を置く側近のスティーブ・ラウンド、ジミー・ラムズデン、クリス・ウッズを招いた。

ユナイテッドはセスク・ファブレガス、トニ・クロース、ガレス・ベイルらの獲得を試みたが、モイーズにはファーガソンほどの求心力はなかった。結局、最初の移籍市場における目玉補強は、エヴァートン時代からの知己であるマルアン・フェライニに落ち着いた。マンチェスター・ユナイテッドはその後、1989-90シーズン以来最悪のリーグ戦のスタートを切り、選手たちがモイーズのやり方に反発しているとする報道も間もなく出始めた。

4月にエヴァートンに0-2で敗れた後、モイーズは解任され、ユナイテッドはプレミアリーグ発足以来最低の7位に終わった。水準を落とさないためにはファーガソン退任後最初の監督人事が最も重要だったが、クラブはそこで失敗した。ジョゼ・モウリーニョは後に、モイーズより先に監督就任を打診されたものの、チェルシーへの思い入れから断ったと主張している。勝利を重ねてきたモウリーニョこそユナイテッドに必要な監督だった。モイーズでは務まらなかったのだ。

優勝したマンチェスター・シティに勝ち点22差をつけられ、トップ4にも勝ち点16届かず、ユナイテッドと主なライバルの間には大きな隔たりが生まれた。モイーズの後任ルイ・ファン・ハールは、ボール支配に重点を置くことでその差を埋めようとしたが、チームのプレーはかえって鈍重になり、効果も上がらなかった。オランダ人監督の在任期間はわずか2シーズン。最後にFAカップ優勝を果たしたものの、ウッドワードらが後任にモウリーニョを据える判断を変えることはなかった。

ポルトガル人指揮官の就任は4年遅れだったが、それでも初年度にヨーロッパリーグとリーグカップの2冠を達成し、2017-18シーズンにはプレミアリーグで2位に導いた。しかしその後、事態は一気に暗転。複数の選手と公然と対立した末に、モウリーニョは解任された。

次に始まったのが、オーレ・グンナー・スールシャールを起用する試みだった。ユナイテッドの首脳陣は、クラブのレジェンドを監督に据えれば選手とファンが一つになると期待し、一時はその狙いが実を結んだ。スールシャールはファーガソンが好んだ見ていて楽しいカウンターアタックのスタイルを復活させ、チームをリーグ2位にも導いた。だが、ノルウェー人監督はタイトルを獲得できず、2021-22シーズンの悲惨なスタートを経て職を失った。

「ゲーゲンプレスの生みの親」と呼ばれるラルフ・ラングニックも、暫定監督としてチームを立て直すことはできなかった。ユナイテッドが再び強豪になるには「心臓の開胸手術」が必要だと記者団に語った。その役割を託されたエリック・テン・ハーグだったが、オールド・トラフォードでの2年半の在任中に、6億1700万ポンドの補強資金を完全に無駄にした。

テン・ハーグがようやく解任された時点で、ユナイテッドは14位まで転落していた。FAカップとリーグカップの優勝も、失敗を覆い隠すことはできなかった。続いてルベン・アモリムに与えられたのは、テン・ハーグが残した混乱を収拾するためのわずか14カ月で、到底十分な時間ではなかった。アモリムは、クラブにはびこる有害な選手文化を一掃し、ユナイテッドに再び明確なプレースタイルを与えようと称賛に値する努力を見せた。だが、首脳陣の介入に抵抗すると、その計画は首脳陣によって放棄された。

次に監督たちの「墓場」に加わるのはキャリックだろう。解任がいつ決まるかだけの問題だ。スールシャールと同様、キャリックも当初はオールド・トラフォードの雰囲気を明るくし、クラブをチャンピオンズリーグ復帰に導いた。しかし、問題の根はあまりに深く、長く覆い隠しておくことはできない。