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Manchester United blame game GFX 1:1GOAL

マンチェスター・ユナイテッドの凋落、真に最大の責任を負うのは誰か？ 降格争いに巻き込まれるまでの転落は、何年も前から進んでいた

「夢の劇場」は今や悪夢しか生み出さない。それは、過去20年間にわたり、クラブのあらゆるレベルで続いた許しがたい運営の失策の結果だ。

James Westwood
翻訳者：

  • マンチェスター・シティマンチェスター・ユナイテッドは、来季ともにチャンピオンシップで戦うことになるかもしれない。シティについては、ピッチ上での大幅な低迷が理由ではない。プレミアリーグの財務規則に114件違反したと認定されたことへの異議申し立てが認められなければ、降格も処分の選択肢の一つとなる。一方、ユナイテッドはイングランドのトップリーグで下位3チームの一つとなり、通常の形で2部に降格する可能性が十分にある。

    マイケル・キャリック監督率いるチームは現在、得失点差で辛うじて降格圏を上回っている。2026-27シーズンのリーグ戦開幕から9試合で、勝利はわずか1回だ。これは一時的な不振では済まない。マンチェスター・ユナイテッドは公式戦直近9試合で6敗3分けに終わり、18失点を喫する一方、得点はわずか6。この惨状がクリスマスまで続いてもおかしくない。

    近く再び監督交代が行われる可能性は高い。しかし、問題は今やあまりに根深く、1月にキャリックが暫定監督に就任した当初のような立て直しは期待しにくい。何より厳しいのは、ユナイテッドがプレミアリーグの優勝争いではなく残留争いに身を置いていることが、驚きではないという点だ。現実離れした目標を掲げるイネオスの経営陣は、2028年のクラブ創設150周年の祝賀行事までに、プレミアリーグのトロフィーをオールド・トラッフォードに取り戻すことを目指していた。

    その祝賀行事は、もはや自らをエリートクラブと呼べないユナイテッドにとって、喜びと苦さが入り交じるものになりそうだ。それにしても、豊富な資源を持つユナイテッドが、なぜここまで追い込まれたのか。そして、最も大きな責任を負うのは一体誰なのか。

  • 即座の混乱

    Manchester United v Everton
    Getty Images Sport

    グレイザー家は、サー・アレックス・ファーガソンとクラブの以前のオーナーらとの対立を利用し、マンチェスター・ユナイテッドの経営権を掌握した。

    マンチェスター・ユナイテッドの衰退の始まりは、2003年にまでさかのぼる。同年3月、米フロリダ州を拠点とする実業家マルコム・グレイザーが、レッド・フットボールという持ち株会社を通じ、900万ポンドでクラブの株式2.9％を取得した。11月下旬までに、グレイザー一家の保有比率は15％に達した。

    マルコムが水面下で株式を買い進めていた頃、サー・アレックス・ファーガソンはユナイテッドの大株主、ジョン・マグニアとJ・P・マクマナスとの対立を公にしていた。ファーガソンは当初、競馬好きが縁でこのアイルランド人実業家たちと親しくなり、マグニアから有望なサラブレッド、ロックオブジブラルタルの権利の半分を贈られていた。

    その馬は、ファーガソンを象徴するユナイテッドの赤い勝負服で出走し、G1レースを7連勝する大スターとなった。しかし引退後、ファーガソンは将来の種付け料の半分を受け取る権利があると考えた。一方、マグニアとマクマナスは、ファーガソンに与えたのはレースの賞金の分配権だけだと主張。これを受け、ユナイテッドの指揮官は考えられない行動に出た。クラブの主要オーナーを相手取り、1000万ポンドを求める訴訟を起こしたのだ。

    ファーガソンは最終的にマグニア、マクマナスと法廷外で和解したが、両者の関係は壊れ、グレイザーはその機に乗じた。2005年5月、アイルランド人投資家の2人は、保有するユナイテッド株28.7％を全てグレイザーに直接売却。グレイザーはその後、借り入れを利用した買収に乗り出し、クラブの株式98％を掌握した。この機に乗じた買収により、ユナイテッドは70年以上ぶりに数億ポンドの負債を抱えることになった。

    買収手続きが正式に完了した翌日、300人のファンがオールド・トラッフォードに集まり、新オーナーに抗議した。新たな経営陣には、非常勤取締役としてアヴラム、ジョエル、ブライアンのグレイザー兄弟も名を連ねていた。一方、失意のサポーターの別のグループは、FCユナイテッド・オブ・マンチェスターという新クラブを立ち上げた。ユナイテッドは2006年から2009年にかけてプレミアリーグ3連覇とチャンピオンズリーグ制覇を果たしたが、グレイザー家の下でクラブの負債は7億1600万ポンドに膨らんだ。

    ユナイテッドが負債の借り換えを行う意向を発表すると、新たな抗議の波が起きた。サポーターは緑と金の色を身に着け、グレイザー家への反対を示した。緑と金は、クラブが1878年の創設時に名乗っていたニュートン・ヒースの色だ。それでもファーガソンは、クラブを巡る対立からチームを守ることにたけており、周囲の騒ぎの中でもタイトルを獲得し続けた。

    それゆえファーガソンは、ユナイテッドの移籍市場での資金力が低下していたにもかかわらず、グレイザー家を擁護できた。2012年には、次のような言葉を残している。「彼らは素晴らしい。グレイザー家がここを買収したときには不満があった。だから、独自の見解を持つサポーターの一部は常にいる。だが、本当のファンの大多数は現実的に見て、チームには影響していないと言うと思う」

  • レジェンドたちが去る

    Manchester United v Sunderland - Premier League
    Getty Images Sport

    輝かしい2012-13シーズンの終了とともにファーガソンとCEOのデイビッド・ギルが揃って退任した後、もどかしい過渡期を迎えることはほぼ避けられなかった。

    ファーガソンの存在は、グレイザー家による買収がもたらした根底にある不安定さを、事実上覆い隠していた。また、理想的な右腕であるデイビッド・ギルもいた。最高経営責任者として、クラブの商業収入と負債の返済を巧みに管理していた。

    すべてが変わったのは、2人がそろってオールド・トラッフォードを去ることを決めた2013年夏だった。ファーガソンは13度目のプレミアリーグ優勝を飾って退任。マンチェスター・ユナイテッドはマンチェスター・シティに11ポイント差をつけてシーズンを終え、前シーズンのシティに対する敗北の雪辱を果たした。オールド・トラッフォードの観客に向けた感情のこもった最後のあいさつで、ファーガソンは後任のデイビッド・モイーズを「支えてほしい」とファンに訴え、こう締めくくった。「私は本当に恵まれていた。マンチェスター・ユナイテッドにとどまらず、この国でも屈指の選手たちを指揮することができた」

    ギルは、2012-13シーズンのチームを支えたウェイン・ルーニーやマイケル・キャリックを含め、そうした選手の多くをクラブに迎える上で重要な役割を果たした。ファーガソンの手腕は衰えたとの声が上がった2005-06シーズンには同監督を強く支持し、問題の多かったカルロス・テベスの完全移籍での獲得を拒否。2009年には、クリスティアーノ・ロナウドを当時の世界最高額でレアル・マドリーへ売却する交渉にも貢献するなど、優れた判断力を示した。

    結果的に、2人の退任のタイミングは完璧だった。グレイザー家は、フットボール界で豊富な経験を持つギルから、エド・ウッドワード上級副会長と財務担当幹部のチームへと、積極的に権限を移していた。ファーガソンが残っていれば、ウッドワードと衝突していたことはほぼ間違いない。元投資銀行員のウッドワードは、何よりもクラブの商業的利益を優先するはずだったからだ。

    最後のリーグ優勝は、2012年に加入したロビン・ファン・ペルシーの得点力と、ポール・スコールズの卓越したプレーによるところも大きかった。イングランド代表のスコールズは現役に復帰し、ファーガソンの中盤の選択肢を増やした。リオ・ファーディナンド、ネマニャ・ヴィディッチ、パトリス・エヴラ、ライアン・ギグスらもスコールズと同様、トップレベルでのキャリアの終盤を迎えていた。一方、エヴァートンで11年間を過ごしたモイーズは、初めて最高峰の舞台に進むという厳しい挑戦に直面した。

  • 監督の墓場

    Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    キャリックは、ファーガソン退任後にマンチェスター・ユナイテッドが任命した8人目の正式監督であり、歴代の監督全員と同じ運命をたどることになる。

    モイーズには、世界有数のビッグクラブを立て直すだけの実績も経験もなかった。もっとも、自らの決断も状況を悪くした。スコットランド出身のモイーズはまず、ファーガソンの下で働いていたスタッフを一新することを決めた。そこには、クラブの文化をより深く理解する助けになり得た、評価の高いコーチのマイク・フェランとレネ・ミューレンスティーンも含まれていた。そしてエヴァートンから、信頼を置く側近のスティーブ・ラウンド、ジミー・ラムズデン、クリス・ウッズを招いた。

    ユナイテッドはセスク・ファブレガス、トニ・クロース、ガレス・ベイルらの獲得を試みたが、モイーズにはファーガソンほどの求心力はなかった。結局、最初の移籍市場における目玉補強は、エヴァートン時代からの知己であるマルアン・フェライニに落ち着いた。マンチェスター・ユナイテッドはその後、1989-90シーズン以来最悪のリーグ戦のスタートを切り、選手たちがモイーズのやり方に反発しているとする報道も間もなく出始めた。

    4月にエヴァートンに0-2で敗れた後、モイーズは解任され、ユナイテッドはプレミアリーグ発足以来最低の7位に終わった。水準を落とさないためにはファーガソン退任後最初の監督人事が最も重要だったが、クラブはそこで失敗した。ジョゼ・モウリーニョは後に、モイーズより先に監督就任を打診されたものの、チェルシーへの思い入れから断ったと主張している。勝利を重ねてきたモウリーニョこそユナイテッドに必要な監督だった。モイーズでは務まらなかったのだ。

    優勝したマンチェスター・シティに勝ち点22差をつけられ、トップ4にも勝ち点16届かず、ユナイテッドと主なライバルの間には大きな隔たりが生まれた。モイーズの後任ルイ・ファン・ハールは、ボール支配に重点を置くことでその差を埋めようとしたが、チームのプレーはかえって鈍重になり、効果も上がらなかった。オランダ人監督の在任期間はわずか2シーズン。最後にFAカップ優勝を果たしたものの、ウッドワードらが後任にモウリーニョを据える判断を変えることはなかった。

    ポルトガル人指揮官の就任は4年遅れだったが、それでも初年度にヨーロッパリーグとリーグカップの2冠を達成し、2017-18シーズンにはプレミアリーグで2位に導いた。しかしその後、事態は一気に暗転。複数の選手と公然と対立した末に、モウリーニョは解任された。

    次に始まったのが、オーレ・グンナー・スールシャールを起用する試みだった。ユナイテッドの首脳陣は、クラブのレジェンドを監督に据えれば選手とファンが一つになると期待し、一時はその狙いが実を結んだ。スールシャールはファーガソンが好んだ見ていて楽しいカウンターアタックのスタイルを復活させ、チームをリーグ2位にも導いた。だが、ノルウェー人監督はタイトルを獲得できず、2021-22シーズンの悲惨なスタートを経て職を失った。

    「ゲーゲンプレスの生みの親」と呼ばれるラルフ・ラングニックも、暫定監督としてチームを立て直すことはできなかった。ユナイテッドが再び強豪になるには「心臓の開胸手術」が必要だと記者団に語った。その役割を託されたエリック・テン・ハーグだったが、オールド・トラフォードでの2年半の在任中に、6億1700万ポンドの補強資金を完全に無駄にした。

    テン・ハーグがようやく解任された時点で、ユナイテッドは14位まで転落していた。FAカップとリーグカップの優勝も、失敗を覆い隠すことはできなかった。続いてルベン・アモリムに与えられたのは、テン・ハーグが残した混乱を収拾するためのわずか14カ月で、到底十分な時間ではなかった。アモリムは、クラブにはびこる有害な選手文化を一掃し、ユナイテッドに再び明確なプレースタイルを与えようと称賛に値する努力を見せた。だが、首脳陣の介入に抵抗すると、その計画は首脳陣によって放棄された。

    次に監督たちの「墓場」に加わるのはキャリックだろう。解任がいつ決まるかだけの問題だ。スールシャールと同様、キャリックも当初はオールド・トラフォードの雰囲気を明るくし、クラブをチャンピオンズリーグ復帰に導いた。しかし、問題の根はあまりに深く、長く覆い隠しておくことはできない。

  • お粗末な補強

    Manchester United v Watford - Premier League
    Getty Images Sport

    ここ10年ほど、オールド・トラッフォードでは高額で獲得した選手が相次いで期待を裏切り、マンチェスター・ユナイテッドは物笑いの種となっている。

    ユナイテッドはファーガソン退任後、監督への補償金に約1億ポンド、選手の移籍金に20億ポンド超を費やしてきた。こうした支出は、クラブの負債総額が10億ポンドを超える大きな要因にもなっている。一方、グレイザー家は2015年以降、配当として1シーズン当たり約2200万ポンドを受け取ってきた。

    選手獲得が適切に進められていれば、財務状況がこれほど厳しく問われることはなかっただろう。しかし、現実はそうではない。過去13年間で合計78人もの新戦力がオールド・トラッフォードにやって来たが、文句なしの成功と言えるのは、そのうち2人だけだと主張してもおかしくない。ブルーノ・フェルナンデスとズラタン・イブラヒモヴィッチである。

    ファン・ハールはアンヘル・ディ・マリア、メンフィス・デパイ、モルガン・シュナイデルランを合計1億1000万ポンドで獲得した。モウリーニョは、ユナイテッドが無償で手放してから4年後、ポール・ポグバを8900万ポンドで復帰させ、ロメル・ルカクとヘンリク・ムヒタリアンの獲得にもさらに1億ポンドを費やした。また、ムヒタリアンがアーセナルへ移り、ピアノを弾くアレクシス・サンチェスがユナイテッドに加入するトレードも承認した。

    スールシャールの在任中にはジェイドン・サンチョ、ドニー・ファン・デ・ベーク、アーロン・ワン＝ビサカが加入したが、これは1億5000万ポンドを燃やすに等しかった。つまり、テン・ハーグの時代に入る前から、自己評価が過大な大物選手にも平凡な選手にも高額を払いすぎる状況が7年間続いていたのだ。

    とはいえ、ユナイテッドの現在の低迷について最も責めを負うべきはテン・ハーグだ。彼はクラブを何年も 後退させた。アントニー、リサンドロ・マルティネス、アンドレ・オナナ、メイソン・マウント、ラスムス・ホイルンド、マヌエル・ウガルテ、ジョシュア・ザークツィーといった、チームに合わない選手を獲得したためだ。アモリムは解決策を見いだせず、その代償を払った。そして今、キャリックも同じ状況にある。

    それにもかかわらず、テン・ハーグはここ数週間、ユナイテッドを「約束を破った」と非難し、自身については「これ以上うまくやることはできなかった」と主張している。自分を客観視できていないことがうかがえる。

    歴代監督の中で、移籍市場での実績を少しでも好意的に評価できるのはアモリムだけだ。ブライアン・エンベウモ、センネ・ラメンス、マテウス・クーニャはいずれも悪くない補強だった（ただし、クーニャは今季、忍耐の限界を試している）。ベンヤミン・シェシュコの評価はまだ定まっていないが、広く報じられている通りなら、アモリムはこのスロベニア人選手よりもオリー・ワトキンスの獲得を望んでいた。

    監督が常に最終決定権を持てるわけではないことは、ユナイテッドで繰り返されてきた問題だ。実際、直近の夏に加わったアンドレイ・サントス、カルロス・バレバ、ユーリ・ティーレマンスも、キャリックの要望というよりクラブ主導の補強に見えた。ファーガソンが指揮していた頃は、選手の加入と退団のすべてについて彼が最終的な権限を持っていた。しかし、彼の退任後は関与する人間が多すぎ、意思決定が混乱している。

  • お粗末なクラブ首脳陣

    Everton FC v Manchester United - Premier League
    Getty Images Sport

    グレイザー家が「イエスマン」に汚れ仕事を任せる中、舞台裏での慢性的な運営失策がマンチェスター・ユナイテッドを破滅への道に追いやった

    ウッドワードは、J.P.モルガンに勤務していた2005年にグレイザー家によるクラブ買収を主導していたため、エグゼクティブ・バイスチェアマンに就任した当初から不人気だった。移籍市場をハリウッドのレッドカーペットのように扱い、ポジションごとの補強の必要性よりも市場での訴求力を優先したことで、サポーターの反発も急速に強まった。

    また、期待に応えられていない選手にも、貸借対照表上の資産価値を守るため、巨額の長期契約を繰り返し提示した。他の欧州クラブには同額を提示できない高額年俸が足かせとなり、ポグバ、サンチェス、サンチョ、アントニー・マルシャルらは最終的にフリーで退団した。一方、移籍交渉では売却側のクラブや代理人に、市場価値を大幅に上回る金額をユナイテッドから引き出された。

    それでもグレイザー家は、数十億ポンド規模の資産を運営する理想的な人物としてウッドワードを見ており、オーナーとしての決定に対する批判を引き受ける姿勢も評価していた。しかし、そうした決定の中でも最悪だった2021年の欧州スーパーリーグへの参加決定からは、立ち直れなかった。サポーターの激しい反発を受けてユナイテッドは撤退。ジョエル・グレイザーは引き留めようとしたものの、ウッドワードは辞任した。

    ウッドワードの退任直前、ユナイテッドはフットボールディレクターの専任職を新設し、組織体制の近代化を図った。その職に就いたジョン・マータフも、ウッドワードと同じ過ちを数多く繰り返した。スカウトの評価額を実に6500万ポンド上回る8500万ポンドでアントニーを慌てて獲得し、ホイルンドについても、アタランタとの交渉開始時には約4500万ポンドだったにもかかわらず、総額7200万ポンドの条件を受け入れた。さらに、レアル・マドリーの象徴的存在だったカゼミーロが30歳を過ぎてオールド・トラッフォードにやって来たにもかかわらず、週給35万ポンドの高額な4年契約を与えた。

    2022年2月にはリチャード・アーノルドがウッドワードに代わってCEOに就任し、スポーツ面の権限を直ちにマータフへ委ねた。その短い在任期間は、クラブ経営陣の世間との感覚のずれと組織的な危機に彩られた。最も明白な失策は、メイソン・グリーンウッドの件の調査への対応だった。刑事訴追が取り下げられた後、マータフは世論を見誤り、同FWをトップチームに完全復帰させる計画を主導した。綿密に練られた手順を策定したが、それが報道機関に流出すると、社会的な批判の嵐とクラブ職員の内部からの反発を招いた。ユナイテッドはその後方針を撤回したものの、すでに損害は生じていた。

    アーノルドは、クリスティアーノ・ロナウドのオールド・トラッフォードでの2度目の在籍期間が険悪になった際にも、あまりに受け身だった。事態を放置した結果、ロナウドがピアーズ・モーガンとの無許可のインタビューで、テン・ハーグ、アカデミー、クラブの時代遅れの施設を痛烈に批判するに至った。アーノルドとマータフも、フットボール面での合理性を犠牲にして商業的利益を守るという点ではウッドワードと同じくらいひどく、サポーターは3人全員の退任を歓迎した。

  • さらに悪いことに

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    AFP

    サー・ジム・ラトクリフ氏は、容赦ないコスト削減と計画の甘さでファンの反感を買い、クラブの少数株式を売却するよう、すでに圧力を受けている。

    2022年11月、グレイザー家は戦略的見直しを発表し、ファンの間では一時、期待が高まった。クラブは声明で「このプロセスはクラブの将来的な成長を促すためのもので、ピッチ上と商業面の双方で機会を生かせる態勢を整えることを最終目標としている。この一環として、取締役会はクラブへの新たな投資、売却、その他の会社に関わる取引を含め、あらゆる戦略的選択肢を検討する」と説明した。

    その後のプロセスは長期化し、主な買収候補としてINEOSとカタールの銀行家シェイク・ジャシムが浮上した。後者は約60億ポンドを提示し、ユナイテッドの負債を返済すると主張したと報じられたが、グレイザー家は最終的にクラブの全株式売却を見送った。代わって、ジム・ラトクリフ卿が率いるINEOSが2023年12月にユナイテッドの株式27％を取得。2カ月後には、フットボール部門の日常業務と運営の主導権を正式に握った。

    INEOSは「最高水準」のスポーツ部門の体制を築き、長年にわたる組織の衰退を食い止め、補強体制を立て直して、ユナイテッドをイングランドと欧州サッカーの頂点に戻すと誓った。新たな経営陣にはデイブ・ブレイルスフォード卿とジャン・クロード・ブランに加え、マンチェスター・シティ出身のオマール・ベラダ（CEO）とジェイソン・ウィルコックス（テクニカルディレクター）、さらに引く手あまただったダン・アシュワース（スポーツディレクター）が名を連ねた。だが驚くべきことに、ラトクリフとINEOSはその後、ユナイテッドをさらに低迷させている。

    クラブ上層部はエリック・テン・ハーグ監督の後任候補を複数検討したものの、ユナイテッドが2024年のFAカップを制すると、同監督との契約を1年延長した。ところが数カ月後には、1000万ポンドの費用をかけて解任。その後に就任したルベン・アモリム監督は、INEOSが本格的に選んだ最初の監督だった。しかし、チームは同監督の3-4-2-1システムに合わせて編成されておらず、プレースタイルと補強について完全な裁量権も与えられなかったため、失敗は避けられなかった。マイケル・キャリック監督を暫定指揮官から正式監督に昇格させたことも、計画性の欠如を感じさせた。

    アシュワースはアモリム監督の招聘に反対していたと報じられ、INEOSはニューカッスルの元幹部だった同氏を就任からわずか159日で退任させた。一方、ブレイルスフォードとブランは今年に入って取締役を退いている。

    ユナイテッドの補強方針は今や大きく変わったが、同じように欠陥を抱えている。プレミアリーグで実績のある選手を重視し、攻撃、中盤、守備を3段階で刷新する計画が立てられた。第1段階はチームが昨季を3位で終えるなど、おおむね順調に進んだが、第2段階は惨事となった。キャリック監督にとって最も差し迫った課題は守備だったが、INEOSはそこにまったく手を付けなかった。その結果、チームは今や降格の危機に瀕している。

    ラトクリフはグレイザー家と同じくらい嫌われる道を進んでいる。その理由は、ピッチ上の状況が暗いからだけではない。同氏は「不人気な」決断が必要だと繰り返し語り、実際に選手以外のスタッフ322人を整理解雇したほか、キャリントンとオールド・トラッフォードでの無料の昼食を廃止し、アレックス・ファーガソン氏のアンバサダーとしての報酬を大幅に削減。チケット価格も引き上げた。

    こうした施策による節約額は、夏にマーカス・ラッシュフォード、メイソン・マウント、ジョシュア・ザークツィー、リサンドロ・マルティネスの給与負担をなくしていれば節約できた額には及ばない。今やファンはグレイザー家とラトクリフに売却を迫っており、9月にホームで行われたマンチェスター・シティとのダービーで0-1と敗れる前には、オーナーに対する大規模な抗議活動が行われた。ラトクリフは、オールド・トラッフォードに姿を見せることが極めてまれなアヴラム・グレイザーとともに役員席に座り、いかにも居心地が悪そうにしていた。

    自身の言葉に偽りがなければ、INEOS会長のラトクリフがこの先、長くとどまることはないだろう。同氏は昨年3月、BBCにこう語っていた。「多少の怒りが私に向けられるなら、それは耐えられる。でも、私も普通の人と変わらない。特に友人や家族にとっては、気持ちのいいものではない。グレイザー家は試合を見に来ることも事実上できない。今は少し表舞台から退いているから、批判はすべて私に向けられている。我々は出資したが、それ以来、彼らには会っていない。『ありがとう、ジム。本当によくやってくれている』という具合だ」

    「今のところ警備はつけていないし、警備を伴って歩き回る必要もない。でも、そうなれば本来の目的が台無しになるだろう？　そこまでの状況には耐えられない。ただ楽しくなくなるだけだ」

  • 「もうたくさんだ」

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    AFP

    ファンに愛される元マンチェスター・ユナイテッドDFガリー・ネヴィルも、グレイザー家にクラブからの即時撤退を求める声を上げた。

    ユナイテッドでは、もはや誰も「楽しんで」いない。長い間、適切な方向性を欠いてきたクラブにとって、降格はある意味で必然的な次の一歩にすら思える。グレイザー家が、これまで無関心な態度で接してきたファンの声にようやく耳を傾けるには、降格と、プレミアリーグを去ることで生じる財政面、商業面の打撃が必要なのかもしれない。

    グレイザー家を批判し続けてきたギャリー・ネヴィルも、アメリカの一家に向けた今回の切実な訴えで、サポーター全員の思いを代弁した。ユナイテッドの元キャプテンは、Disney+の『Stick to Football』でこう語った。「あのクラブには12億ポンド（16億ドル）の負債があり、ある意味で身動きが取れない。過去15年間、選手には巨額を費やしてきた。支出額はマンチェスター・シティに次ぐ。選手に14億ポンド（18億6000万ドル）を費やし、支出では2番目だが、その多くは分割払いなんだ」

    「もう売却しなければならない。売却しなければ。残念だが、その時が来た。彼らはフットボール部門をINEOSに委ねた。INEOSはその部門を運営しようとしているが、3年間苦戦してきたし、今年も苦しい年になりそうだ」

    「アメリカのタンパにいるグレイザー家は、あちらではとても人気がある。聞くところによると、NFLの試合には毎回足を運んでいるらしい。それなのに、この20年余り、オールド・トラフォードにはほとんど来ていない」

    INEOSとグレイザー家は、10万人収容の新スタジアム建設構想によって、さらなる激しい批判も招いている。ユナイテッドは総額20億ポンドの計画をどう資金調達するのか、いまだ説明していない。ネヴィルはこれも、オーナー側が周囲の空気をまったく読めていない例だと捉えている。

    「私が言いたいのは、もう売却しなければならないということだ。もうたくさんだ。クラブは負債を抱え、あなたたちは［現在の］スタジアムに一銭も投じてこなかった。今度はどう借り入れるのかも分からないまま、スタジアムのために20億ポンドを借りようとしている」と付け加えた。「フットボール面では13年、14年と失敗が続き、その部門をほかに任せてしまった。ばかげているし、責任も取っていない。もう売却しなければならない段階に来ている」

    「もうたくさんだ。クラブ全体を売却しなければならない。ファンはもううんざりしている。今すぐ去るべきだ」

    報道によれば、INEOSは2029年後半にユナイテッドの保有株式を増やすか、クラブを完全買収できる可能性がある。だが、それでは遅すぎる。過半数株主であるグレイザー家は、クラブ全体について納得のいく買収提案を受ければ、ラトクリフとINEOSに持ち株の売却を強いることができる。それこそが理想の展開だ。

    ユナイテッドは崩壊の瀬戸際にあり、グレイザー家が去るまで暗闇は晴れない。クラブから活力を奪ってきたオーナーたちは、遠く離れた場所にいる家主にすぎず、クラブの魂を理解しようともしない。ネヴィルの言う通りだ。もうたくさんだ。