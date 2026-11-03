2022年11月、グレイザー家は戦略的見直しを発表し、ファンの間では一時、期待が高まった。クラブは声明で「このプロセスはクラブの将来的な成長を促すためのもので、ピッチ上と商業面の双方で機会を生かせる態勢を整えることを最終目標としている。この一環として、取締役会はクラブへの新たな投資、売却、その他の会社に関わる取引を含め、あらゆる戦略的選択肢を検討する」と説明した。
その後のプロセスは長期化し、主な買収候補としてINEOSとカタールの銀行家シェイク・ジャシムが浮上した。後者は約60億ポンドを提示し、ユナイテッドの負債を返済すると主張したと報じられたが、グレイザー家は最終的にクラブの全株式売却を見送った。代わって、ジム・ラトクリフ卿が率いるINEOSが2023年12月にユナイテッドの株式27％を取得。2カ月後には、フットボール部門の日常業務と運営の主導権を正式に握った。
INEOSは「最高水準」のスポーツ部門の体制を築き、長年にわたる組織の衰退を食い止め、補強体制を立て直して、ユナイテッドをイングランドと欧州サッカーの頂点に戻すと誓った。新たな経営陣にはデイブ・ブレイルスフォード卿とジャン・クロード・ブランに加え、マンチェスター・シティ出身のオマール・ベラダ（CEO）とジェイソン・ウィルコックス（テクニカルディレクター）、さらに引く手あまただったダン・アシュワース（スポーツディレクター）が名を連ねた。だが驚くべきことに、ラトクリフとINEOSはその後、ユナイテッドをさらに低迷させている。
クラブ上層部はエリック・テン・ハーグ監督の後任候補を複数検討したものの、ユナイテッドが2024年のFAカップを制すると、同監督との契約を1年延長した。ところが数カ月後には、1000万ポンドの費用をかけて解任。その後に就任したルベン・アモリム監督は、INEOSが本格的に選んだ最初の監督だった。しかし、チームは同監督の3-4-2-1システムに合わせて編成されておらず、プレースタイルと補強について完全な裁量権も与えられなかったため、失敗は避けられなかった。マイケル・キャリック監督を暫定指揮官から正式監督に昇格させたことも、計画性の欠如を感じさせた。
アシュワースはアモリム監督の招聘に反対していたと報じられ、INEOSはニューカッスルの元幹部だった同氏を就任からわずか159日で退任させた。一方、ブレイルスフォードとブランは今年に入って取締役を退いている。
ユナイテッドの補強方針は今や大きく変わったが、同じように欠陥を抱えている。プレミアリーグで実績のある選手を重視し、攻撃、中盤、守備を3段階で刷新する計画が立てられた。第1段階はチームが昨季を3位で終えるなど、おおむね順調に進んだが、第2段階は惨事となった。キャリック監督にとって最も差し迫った課題は守備だったが、INEOSはそこにまったく手を付けなかった。その結果、チームは今や降格の危機に瀕している。
ラトクリフはグレイザー家と同じくらい嫌われる道を進んでいる。その理由は、ピッチ上の状況が暗いからだけではない。同氏は「不人気な」決断が必要だと繰り返し語り、実際に選手以外のスタッフ322人を整理解雇したほか、キャリントンとオールド・トラッフォードでの無料の昼食を廃止し、アレックス・ファーガソン氏のアンバサダーとしての報酬を大幅に削減。チケット価格も引き上げた。
こうした施策による節約額は、夏にマーカス・ラッシュフォード、メイソン・マウント、ジョシュア・ザークツィー、リサンドロ・マルティネスの給与負担をなくしていれば節約できた額には及ばない。今やファンはグレイザー家とラトクリフに売却を迫っており、9月にホームで行われたマンチェスター・シティとのダービーで0-1と敗れる前には、オーナーに対する大規模な抗議活動が行われた。ラトクリフは、オールド・トラッフォードに姿を見せることが極めてまれなアヴラム・グレイザーとともに役員席に座り、いかにも居心地が悪そうにしていた。
自身の言葉に偽りがなければ、INEOS会長のラトクリフがこの先、長くとどまることはないだろう。同氏は昨年3月、BBCにこう語っていた。「多少の怒りが私に向けられるなら、それは耐えられる。でも、私も普通の人と変わらない。特に友人や家族にとっては、気持ちのいいものではない。グレイザー家は試合を見に来ることも事実上できない。今は少し表舞台から退いているから、批判はすべて私に向けられている。我々は出資したが、それ以来、彼らには会っていない。『ありがとう、ジム。本当によくやってくれている』という具合だ」
「今のところ警備はつけていないし、警備を伴って歩き回る必要もない。でも、そうなれば本来の目的が台無しになるだろう？ そこまでの状況には耐えられない。ただ楽しくなくなるだけだ」