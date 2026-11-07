マンチェスター・ユナイテッドは9試合未勝利という低迷からの脱却を目指してローマ戦に臨んだが、最悪の立ち上がりとなり、開始17分までに2点を先行された。21分には、オールド・トラッフォードのサポーターがグレイザー家とINEOSによるクラブの所有に抗議し、テニスボールや緑と金の風船をピッチに投げ込んだ。再び敗戦が避けられないように見えた前半終了時には、選手たちにブーイングを浴びせた。

しかし、ユナイテッドは後半に入ると気持ちを新たにし、見事な逆転劇を演じた。マテウス・クーニャが獲得した判定の分かれるPKをブルーノ・フェルナンデスが決めて1点差に迫った。ポルトガル人MFは最初のキックを失敗したものの、蹴り直しで成功させた。その後、ユナイテッドは同点ゴールを求めて攻め続けた。

だが、キャリック監督がアマド・ディアロに代えてレイシーを投入するまで、最後のパスを欠いていた。右サイドに入ったレイシーは、若さに似合わぬ勇気と落ち着きを見せ、攻撃に縦への推進力と活力を加えた。ドリブル突破を2回成功させ、パス成功率は100％、対人戦の勝率は75％を記録。ユナイテッドがピッチの高い位置でセカンドボールを奪い返すうえで、その粘り強さが重要だった。

クーニャはローマのDFレオナルド・バレルディの痛恨のミスを突いて2-2とすると、86分にはレイシーの見事なプレーから決勝点を奪った。メイヌーがボールを前に運んで右サイドのレイシーに渡すと、レイシーは内側に切り込み、ローマの選手2人の間を通す鋭いパスをクーニャへ送った。ブラジル人FWは勢いを落とさずに受け、強烈なシュートをポストに当ててゴールに突き刺した。

その後、立て続けにイエローカードを2枚受けて退場したとはいえ、クーニャに称賛が集まったのは当然だ。しかし、レイシーの貢献も大きかった。決勝点につながったあのパスは、出しどころに気づくだけでも難しく、ましてあれほど完璧に通せる選手は少ない。レイシーはトップレベルの舞台に生まれついたかのような堂々としたプレーを見せた。