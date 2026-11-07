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Shea Lacey Man Utd 1:1Getty/GOAL

マンチェスター・ユナイテッドのファンには希望が必要だ。シェイ・レイシーの先発起用は、クラブに明るい未来を信じる理由を与える

才能豊かなウイングは今週、欧州の舞台で再び輝いた。勢いをつけたいマンチェスター・ユナイテッドは、より定期的に起用すべきだ。

James Westwood
翻訳者：

  • マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーは、かつて国内でも屈指の名門だった。名高い「92年組」が20世紀末から21世紀初頭にかけての成功を支えた。しかし、この10年ほどで、若手育成におけるクラブの成果はほぼ途絶えている。

    この間にトップチームで継続的にプレーしたアカデミー出身者は、マーカス・ラッシュフォード、スコット・マクトミネイ、コビー・メイヌーの3人だけだ。しかし、ポール・スコールズ、ライアン・ギグス、デイビッド・ベッカムのような世界トップクラスに達した選手はいない。ユナイテッドは栄光の日々を取り戻そうと、代わりに大物選手の獲得に過大な資金を投じてきたが、その手法は惨憺たる失敗に終わった。

    しかし今、その流れを変える才能を持つ10代の選手に期待が高まっている。シェイ・レイシーは今季、全公式戦でユナイテッドの一員として6試合に出場。火曜日のチャンピオンズリーグ、ローマ戦では途中出場から鮮烈な15分間を見せた。

    マイケル・キャリックはレイシーの起用に慎重な姿勢を取ってきたが、これ以上出場を制限する理由は乏しい。苦しいシーズンを立て直すには、ユナイテッドにはアタッキングサードでさらなる創造性と突破力が必要だ。19歳のレイシーは、先発を任されればまさにそれをもたらせる。

  • 恐れ知らず

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    AFP

    ユナイテッドがようやく勝利を挙げた劇的なチャンピオンズリーグの一戦で、レイシーが存在感を示した

    マンチェスター・ユナイテッドは9試合未勝利という低迷からの脱却を目指してローマ戦に臨んだが、最悪の立ち上がりとなり、開始17分までに2点を先行された。21分には、オールド・トラッフォードのサポーターがグレイザー家とINEOSによるクラブの所有に抗議し、テニスボールや緑と金の風船をピッチに投げ込んだ。再び敗戦が避けられないように見えた前半終了時には、選手たちにブーイングを浴びせた。

    しかし、ユナイテッドは後半に入ると気持ちを新たにし、見事な逆転劇を演じた。マテウス・クーニャが獲得した判定の分かれるPKをブルーノ・フェルナンデスが決めて1点差に迫った。ポルトガル人MFは最初のキックを失敗したものの、蹴り直しで成功させた。その後、ユナイテッドは同点ゴールを求めて攻め続けた。

    だが、キャリック監督がアマド・ディアロに代えてレイシーを投入するまで、最後のパスを欠いていた。右サイドに入ったレイシーは、若さに似合わぬ勇気と落ち着きを見せ、攻撃に縦への推進力と活力を加えた。ドリブル突破を2回成功させ、パス成功率は100％、対人戦の勝率は75％を記録。ユナイテッドがピッチの高い位置でセカンドボールを奪い返すうえで、その粘り強さが重要だった。

    クーニャはローマのDFレオナルド・バレルディの痛恨のミスを突いて2-2とすると、86分にはレイシーの見事なプレーから決勝点を奪った。メイヌーがボールを前に運んで右サイドのレイシーに渡すと、レイシーは内側に切り込み、ローマの選手2人の間を通す鋭いパスをクーニャへ送った。ブラジル人FWは勢いを落とさずに受け、強烈なシュートをポストに当ててゴールに突き刺した。

    その後、立て続けにイエローカードを2枚受けて退場したとはいえ、クーニャに称賛が集まったのは当然だ。しかし、レイシーの貢献も大きかった。決勝点につながったあのパスは、出しどころに気づくだけでも難しく、ましてあれほど完璧に通せる選手は少ない。レイシーはトップレベルの舞台に生まれついたかのような堂々としたプレーを見せた。

  • 「驚異的な」ポテンシャル

    Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    レイシーは攻守両面でマンチェスター・ユナイテッドに貢献できるものを十分に持ち、絶え間ない向上心も本格的なブレイクの可能性を感じさせる。

    「彼のことが本当に大好きなんだ」と、試合後にレイシーについて問われたキャリックは語った。「素晴らしい若者で、優れた能力を持っているし、成功したいという気持ちも強い。目にはいたずらっぽい輝きがあって、プレーにも少し遊び心がある」

    ユナイテッドの指揮官は、レイシーが守備でも貢献したことを強調し、こう続けた。「必要なときに右サイドバックとして守る姿を見られたことも、同じくらいうれしかった。総合力のある選手になるには、それもできなければならない。彼がピッチに入って、みんなが少し元気づけられた。見ていて素晴らしかったし、与えられた機会を最大限に生かした」

    一方、クーニャもMUTVの取材で、レイシーに注目を向けた。「信じられないよ。シェイは若い選手だ。アカデミー出身で、スタジアム全体が彼と一緒についてきたように見えた。ファンは家族の一員みたいな存在だと思う。最初から彼を見守ってきたんだ。僕たちも、みんなが期待する選手になれるよう、彼を後押ししたい。それに、彼はチャンピオンズリーグで初アシストを記録した。その一部になれたのは、素晴らしいことだと思う」

    レイシーには確かに計り知れない可能性がある。トップチームでプレーする機会を他に求めることを決め、レアル・マドリー移籍に近づいている16歳のJJ・ガブリエルを失うことになっても、ユナイテッドのサポーターがすぐに気持ちを切り替えられるほどかもしれない。クラブのアカデミーが生んだ新たな期待の星として、レイシーにはすでに大きな期待が寄せられている。それでも、ここまでの姿を見る限り、何かに進むべき道を妨げられることはなさそうだ。

  • ステップアップの準備は万端

    FBL-ENG-LCUP-MAN UTD-BRIGHTON
    AFP

    マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグでの順位浮上と欧州での勝ち進みを目指す中、キャリックはレイシーの起用を増やしても失うものはない。

    レイシーは2024年4月にマンチェスター・ユナイテッドと初のプロ契約を結んだが、トップチームデビューは同年12月まで待たなければならなかった。ホームでアストン・ヴィラに1-2で敗れた試合の最後の6分間に出場した。昨季は計4試合に出場したが、良い意味でも悪い意味でも最も印象に残ったのは、ブライトンとのFAカップでの一戦だった。

    小柄なアタッカーは後半15分ごろに投入され、マンチェスター・ユナイテッドが総じて精彩を欠く中、唯一の希望となった。攻撃エリアで優れた俊敏性と判断力を見せた。しかし、チームは最終的に1-2で敗戦。レイシー自身も終盤、3分間で警告を2度受けて退場となり、この一戦は後味の悪いものになった。

    出場停止に加え、レイシーはふくらはぎを負傷し、歩みを止められた。それでも苦しい時期を乗り越える強さを見せ、プレミアリーグ最終節のブライトン戦で復帰して勝利に貢献。さらにプレシーズンには、マンチェスター・ユナイテッドで屈指の活躍を見せた。

    夏のツアーでは、ローゼンボリに5-0で大勝した試合での見事なゴールを含め、レイシーが次の段階へ進む準備ができていることを示す材料は十分にあった。それでもキャリックは起用を控えめにしている。実際、U-20イングランド代表のレイシーは、2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕から9試合で計22分しかプレーしていない。

    ここまで来ると、キャリックは慎重になりすぎている。マンチェスター・ユナイテッドの指揮官は、再びブライトンと対戦したカラバオカップ3回戦でレイシーを一度先発起用した。レイシーは左足の鮮やかなシュートをゴール隅に決め、初先発を見事なゴールで飾った。常にボールを要求し、ドリブルでブライトンを翻弄。後半半ばに交代させられたのは非常に不運だった。その後、マンチェスター・ユナイテッドは2点のリードを失い、大会から姿を消した。

  • 簡単な切り替え

    Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    マンチェスター・ユナイテッドの右ウイングで第一候補のアマド・ディアロは、今季ここまで失望をもたらすばかりで、目を覚ます必要がある。

    レイシーが好調な選手に序列で後れを取っているなら、理解もできる。だが、アマド・ディアロは決して好調ではない。コートジボワール代表のアマドは10月上旬に足首の負傷から復帰して以降、公式戦で448分間プレーし、ユナイテッドの直近5試合すべてに先発している。しかし、記録したアシストはわずか1つ。チャンピオンズリーグでコモに1-4の大敗を喫した際、すでに勝負が決した後に挙げたものだ。

    昨年12月を最後にユナイテッドで得点していないアマドは、危険なエリアでの判断とプレーの精度の悪さによって、繰り返し不満を招いてきた。ローマ戦でも同じことが起きた。24歳のアマドは枠内シュートもキーパスも記録できず、9度にわたってボールを失った。

    レイシーは、アマドにはできなかったことをマンチェスター・ユナイテッドにもたらした。クラブのレジェンドであるウェイン・ルーニーは『Amazon Prime』でクーニャの決勝ゴールを分析し、こう語った。「すべてはレイシーのファーストタッチだ。あれでDFをかわし、見事なパスを出した。アマドにも本当に良いプレーはあるが、次のレベルに進むために必要なのは最後の結果だ。レイシーにはそれがある。あの小さなタッチと短いパスこそ、ユナイテッドがこの試合に勝つために必要としていたものだ」

    クーニャとブライアン・エンベウモは左サイドと中央を入れ替わりながらプレーでき、フェルナンデスがトップ下を務めることを考えれば、2人の先発は確実だろう。そして攻撃陣を完成させるため、レイシーにも右サイドで続けて出場する機会が与えられるべきだ。日曜日にオールド・トラッフォードで行われるアストン・ヴィラ戦で4人がそろって先発せず、ユナイテッドが勝てなければ、キャリックは自分を責めるほかない。

    職を守るには、元MFのキャリックは計算した上でリスクを取らなければならない。レイシーを思い切って起用すれば、10倍の見返りがあるかもしれない。レイシーは自尊心ばかりが大きい、未熟で経験不足の若手ではない。分別があり、何よりも自分の力を証明したいと願っている。

    ローマ戦の勝利後、レイシーは自分がすでに「アカデミーの成功例」だという見方を即座に否定した。『MUTV』の記者に対し、謙虚な口調でこう答えている。「まだです。そこを目指して積み重ねているところで、うまく進んでいます。今夜のような試合は間違いなく助けになります。でも、まだ先は長いです」

    まさに、ユナイテッドのアカデミーが生んだ伝説的な逸材たちと同じ姿勢だ。今こそレイシーがその足跡をたどる時である。