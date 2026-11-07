マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーは、かつて国内でも屈指の名門だった。名高い「92年組」が20世紀末から21世紀初頭にかけての成功を支えた。しかし、この10年ほどで、若手育成におけるクラブの成果はほぼ途絶えている。
この間にトップチームで継続的にプレーしたアカデミー出身者は、マーカス・ラッシュフォード、スコット・マクトミネイ、コビー・メイヌーの3人だけだ。しかし、ポール・スコールズ、ライアン・ギグス、デイビッド・ベッカムのような世界トップクラスに達した選手はいない。ユナイテッドは栄光の日々を取り戻そうと、代わりに大物選手の獲得に過大な資金を投じてきたが、その手法は惨憺たる失敗に終わった。
しかし今、その流れを変える才能を持つ10代の選手に期待が高まっている。シェイ・レイシーは今季、全公式戦でユナイテッドの一員として6試合に出場。火曜日のチャンピオンズリーグ、ローマ戦では途中出場から鮮烈な15分間を見せた。
マイケル・キャリックはレイシーの起用に慎重な姿勢を取ってきたが、これ以上出場を制限する理由は乏しい。苦しいシーズンを立て直すには、ユナイテッドにはアタッキングサードでさらなる創造性と突破力が必要だ。19歳のレイシーは、先発を任されればまさにそれをもたらせる。