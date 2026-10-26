水曜日にコモで1-4の屈辱的な大敗を喫した後、マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、ボーンマス戦で巻き返すと約束した。「日曜日には違うチームになる」と試合前の記者会見で語った。「日曜日には違うチームにならなければならない」

だが、そうはならなかった。ユナイテッドはむしろ、シニガーリャで醜態をさらした時と同じ、まとまりを欠くチームだった。オールド・トラッフォードでは何も変わらない。少なくとも、もはや変わらない。歴史が繰り返されるだけだ。2013年にサー・アレックス・ファーガソンが退任して以来、クラブは危機から危機へと転落してきた。マンチェスター・ユナイテッドを覆う暗い空気が晴れるのは、再建への期待が一時的に高まる時だけだった。

キャリック自身がその典型だ。ルベン・アモリム体制でほぼ絶え間なく続いた苦難の後、クラブをチャンピオンズリーグ復帰に導き、復活への期待を抱かせた。しかし、それから半年もたたない今、結果の出ない試合が続いたユナイテッドは再び物笑いの種となり、キャリックの続投も不可能な状況にある。

日曜日のボーンマス戦で喫した0-3の敗戦により、ユナイテッドはリーグ戦で6試合連続、全公式戦では8試合連続の未勝利となった。選手の質や姿勢をどう評価するにせよ、監督は結果で判断される。キャリックの成績は歴史的に悪い。退任するほかない。

だが、彼を任命した人々もまた、去るべきだ。