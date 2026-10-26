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Carrick Glazers Ratcliffe Manchester United GFX 1:1GOAL

マンチェスター・ユナイテッドには今、かつてないほどファンの力が必要だ。サポーターは団結して容認し難いオーナーを退陣させなければ、物笑いの種であり続ける恐れがある

オールド・トラッフォードでのマイケル・キャリックの立場は明らかに維持できない。だが、彼をその座に据えた者たちの立場も同様だ

Mark Doyle
翻訳者：

  • 水曜日にコモで1-4の屈辱的な大敗を喫した後、マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、ボーンマス戦で巻き返すと約束した。「日曜日には違うチームになる」と試合前の記者会見で語った。「日曜日には違うチームにならなければならない」

    だが、そうはならなかった。ユナイテッドはむしろ、シニガーリャで醜態をさらした時と同じ、まとまりを欠くチームだった。オールド・トラッフォードでは何も変わらない。少なくとも、もはや変わらない。歴史が繰り返されるだけだ。2013年にサー・アレックス・ファーガソンが退任して以来、クラブは危機から危機へと転落してきた。マンチェスター・ユナイテッドを覆う暗い空気が晴れるのは、再建への期待が一時的に高まる時だけだった。

    キャリック自身がその典型だ。ルベン・アモリム体制でほぼ絶え間なく続いた苦難の後、クラブをチャンピオンズリーグ復帰に導き、復活への期待を抱かせた。しかし、それから半年もたたない今、結果の出ない試合が続いたユナイテッドは再び物笑いの種となり、キャリックの続投も不可能な状況にある。

    日曜日のボーンマス戦で喫した0-3の敗戦により、ユナイテッドはリーグ戦で6試合連続、全公式戦では8試合連続の未勝利となった。選手の質や姿勢をどう評価するにせよ、監督は結果で判断される。キャリックの成績は歴史的に悪い。退任するほかない。

    だが、彼を任命した人々もまた、去るべきだ。

  • 「彼らは取るに足らない」

    Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    ブルーノ・フェルナンデスは週半ばにキャリックの戦術に公然と疑問を呈した後、ボーンマス戦ではベンチ入りしたものの出場しなかった。

    コモでの試合後にブルーノ・フェルナンデスが見せた激しい発言が物語るように、マイケル・キャリックが選手たちの信頼を失ったことは明らかだ。それでもファンの支持は保っている。ただし、ファンがキャリックには状況を立て直せると信じているからではない。ボーンマス戦の終了後、キャリックがトンネルへ引き揚げる際に送られた歓声は、ピッチに残った選手たちへのブーイングにすぐさま変わった。ファンは、キャリックがクラブを大切に思っている一方で、選手たちはそうではないと明らかに感じているのだ。

    元マンチェスター・ユナイテッドの右サイドバック、ギャリー・ネヴィルも試合後、自身のスカイスポーツのポッドキャストで選手たちを批判した。元イングランド代表は「何人かはプロ意識が足りない。私はマンチェスターに住んでいる。彼らの中にはプロ意識が足りない者もいる。だから、そういう選手には付き合っていられない」と語った。

    「適切な時間に寝ず、適切な食事もせず、毎日のあらゆる瞬間にマンチェスター・ユナイテッドのことを考えていない選手が何人かいる。彼らは、このクラブにすべてを懸けて生きていない。本来そうあるべきなのに、プロとしてそうあるべきなのにだ。なぜか？　思い上がっているからだ。そういう選手の中には、何者でもない者もいる」。では、それは誰の責任なのか。

  • 「あなたの我々に対する扱いは恥ずべきものだ」

    Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    マンチェスター・ユナイテッドのファンは、オールド・トラッフォードでピッチ内外の水準がここまで低下したことに憤慨している

    監督として、キャリックには選手を自分のために走らせることすらできていない責任があるのは明らかだ。今季のユナイテッドの覇気のない戦いぶりは、選手の意欲を引き出す彼の手腕に厳しい評価を突きつけている。降格圏のすぐ上で低迷していい戦力ではない。

    しかし、リサンドロ・マルティネスの人柄や今季のパフォーマンスをどう評価するにせよ、コモ戦でのユナイテッドのベンチを見れば、ジェイソン・ウィルコックスがフットボールディレクターとして惨憺たる仕事をしているというアルゼンチン人選手の示唆に、異を唱えることはできないだろう。2024年4月にウィルコックスがオールド・トラッフォードにやって来て以来、クラブは選手獲得に5億5000万ポンド（7億3500万ドル）以上を費やしてきた。それでも、ピッチ上のあらゆるポジションで戦力の質も層の厚さも足りていない。

    もちろん、その間に正式な監督が3人も入れ替わったことも助けにはなっていない。ウィルコックスとサー・ジム・ラトクリフの補強チームのほかのメンバーが、全く能力を欠いているのだから。イネオスは2年半以上前にクラブの株式28％を取得して以来、経営上の判断をことごとく誤ってきた。

    エリック・テン・ハーグは2023-24シーズン後に続投させるべきではなかった（ましてや移籍市場で全面的に支援するなど、もってのほかだ！）。ルベン・アモリムの招聘は大失敗で、続投もあまりに長く認められた。一方、キャリックも結局は次のオーレ・グンナー・スールシャールにすぎないことは、最初から明らかだった。その結果、ユナイテッドのファンでもあるラトクリフがクラブのフットボール部門を引き継ぐことを歓迎したサポーターたちも、彼がグレイザー家と何ら変わらないと、とうに気づいている。グレイザー家は2005年にレバレッジド・バイアウトによる買収を完了した際、クラブに6億ポンド以上の負債を負わせたオーナーだ。

    サポーターグループのレッド・アーミーは、先月のマンチェスター・ダービーで「俺たちへの扱いは恥ずべきものだ」と書かれた横断幕まで掲げた。それは間違いなくその通りだが、ユナイテッドのサポーター全員が、それに対して行動を起こすべき時もとうに来ている。

  • 「全部燃やしちまえ！」

    Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    オールド・トラッフォードでは、共同オーナーに対するファンの怒りがかつてないほど高まっている

    グレイザー家に対するファン主導の抵抗運動は以前からあった。しかし、米国人オーナーをクラブから追い出すには至らなかった。今までは、だが。 

    オーナーや取締役に向けられる非難が、著しく激しさを増しているのは確かだ。グレイザー家に「ユナイテッドを売って、とっとと国に帰りやがれ」と求めるおなじみの声に加え、日曜日にはウィルコックスが名指しで非難され、ラトクリフには新スタジアムの計画など「尻に突っ込んでしまえ」という声が浴びせられた。

    しかし、オールド・トラッフォードの雰囲気がどれほど険悪になっているかを最もよく示したのは、「たき火を起こせ。グレイザー家を上に、ラトクリフを真ん中に置いて、全員まとめて焼き払え！」という声だった。こうした暴力的な表現は明らかに行き過ぎだ。それでも、共同オーナーを退陣させるには、クラブのファン全員が攻勢を強め、粘り強く、そして何より完全に団結して行動する必要があるという事実は否定できない。 

    結局のところ、言葉より行動だ。グレイザー家やラトクリフのような実業家に通じるのは金だけであり、ユナイテッドのファンはクラブの収入源を減らすことで、彼らの痛いところを突く必要がある。少なくとも、サポーターはスピリット・オブ・シャンクリーにならい、独自の「スタジアムでは1ポンドも使わない」抗議活動を実施し、オールド・トラッフォードでも、クラブが展開する数多くのグッズ販売店でも、一切金を使わないようにすべきだ。 

    ユナイテッドのファンは、ラツィオのサポーターを見習うべきだという意見も成り立つ。ラツィオのサポーターは現在、嫌われているオーナーのクラウディオ・ロティートにセリエAのクラブを売却させるため、ホームゲームをボイコットしている。 

    そこまで思い切った行動はチームに悪影響を及ぼすだけだと、反対する人も間違いなくいるだろう。だが、今のユナイテッドがこれ以上どれほど悪くなり得るのか。それに、現時点でファンの声援が選手のパフォーマンスに少しでも影響しているわけではない。日曜日にファンがしたのは、ブライアン・ロブソン、エリック・カントナ、ロイ・キーンがいた時代から、クラブの「基準」がいかに落ちたかを痛切に思い起こさせることだけだった。

    ファンも愚かではない。状況がさらに悪化する現実的な危険があることを知っている。ザ・1958サポーターズグループは、愛するクラブがゆっくりと死に向かっていると、1年以上にわたって訴えてきた。そして、クラブを救う唯一の方法がグレイザー家とイネオスを退陣させることだというのは明らかだ。

    監督を解任しても解決にはならない。選手を入れ替えても、問題を一時的に覆い隠すだけだ。オーナーが代わらない限り、ユナイテッドは10年以上続いている惨憺たる混乱状態から抜け出せないだろう。