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Poch the right choice to replace Carrick_1-1.jpgGetty/GOAL

マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリックの後任にマウリシオ・ポチェッティーノをついに招へいできれば、ここ数年で初めて正しい監督人事となるだろう

現アメリカ代表監督はマンチェスター・ユナイテッドの新監督の最有力候補であり、高額な補償金を支払ってでも招く価値は十分にあるだろう。

James Westwood
翻訳者：

  • 「デイビッド・ギルとサー・アレックス［ファーガソン］が退任してからの11年間を振り返れば、何人もの監督が指揮を執ってきた」と、ジム・ラトクリフ卿は2024年2月、INEOSによるマンチェスター・ユナイテッドの少数株式取得を成功させた直後に語った。「中には非常に優秀な監督もいたが、誰も成功を収められず、長く職にとどまることもできなかった。すべての監督に責任を負わせることはできない。導き出せる結論はただ一つ、彼らが働いていた環境が機能していなかったということだ」

    ユナイテッドはこの発言以降、正式に就任した監督を3人解任しており、2026-27シーズンの悲惨なスタートを受け、マイケル・キャリックもルベン・アモリム、エリック・テン・ハーグと同じ運命をたどることになりそうだ。ファンがキャリックに背を向けることはなかった。それどころか、かつてのMFに最後まで声援を送った。ただし、それは監督としての手腕を盲信していたからではない。

    かつてミドルズブラを率いたキャリックには、この仕事は荷が重すぎた。ユナイテッドは現在、プレミアリーグで開幕10試合を終えて1勝の18位。1986-87シーズン以来の低迷ぶりが、それを物語っている。守備陣はすでに19失点を喫し、失点数はリーグで3番目に多い。今季唯一の無失点試合は、チャンピオンズリーグ初出場のサバフを相手に記録したものだ。

    だからこそ、キャリックは退任しなければならない。だが、この惨状の責任は彼にはない。レジェンドとしての地位を損なわずにクラブを去ることになるだろう。45歳のキャリックが職場環境に足を引っ張られたのは確かだ。夏の移籍市場での情けない補強により、昨季の3位という結果を足がかりにチームを前進させることができなかった。

    次の段階へ進むために、ユナイテッドがもっと経験豊富な監督を任命すべきだったのも事実だ。アモリムが描いた成功へのビジョンを受け入れず、テン・ハーグには正当化できない解任の先送りを認めた。そしてキャリックに正式な監督契約を与えたことも、ラトクリフとINEOS首脳陣による大きな過ちだった。

    次の監督人事では正しい選択をしなければならない。さもなければ、マンチェスター・ユナイテッドには降格という現実的な脅威が迫る。幸い、ユナイテッドのファンにとっては、マウリシオ・ポチェッティーノがキャリックの後任になる見込みだ。実現すれば、クラブにとって長年なかった理にかなった監督人事となる。アルゼンチン人指揮官は過去に3度、この職に就くための面接を受けている。それでもオールド・トラッフォードにもっと早く迎えられなかったのは不可解だが、安定を取り戻そうとするユナイテッドにとっては、遅くなっても実現しないよりはいい。

  • 際立った選択肢

    Mauricio Pochettino USMNT 2026
    Getty Images

    ポチェッティーノはマンチェスター・ユナイテッドの首脳陣が検討する唯一の監督候補ではないが、即座に大きな変化をもたらすには最も適任だ。

    マンチェスター・ユナイテッドは、エディ・ハウとユリアン・ナーゲルスマンの招聘にも強い関心を示していると報じられている。両者はそれぞれ夏にニューカッスルとドイツ代表での職を離れ、現在は招聘可能な状況にある。今月初めには、ハウがキャリックの後任としてジェイソン・ウィルコックスの「第一候補」だと報じられたが、これは直ちに警戒すべき知らせだった。

    フットボールディレクターに起用されて以来、ウィルコックスはその判断力を信頼できないことを繰り返し示してきた。ばかげた3層構造の補強計画を導入し、ユナイテッドをかつてないほど後退させている。ハウはニューカッスルとボーンマスでの前職で好成績を残したが、格下の立場で戦うチームに適したその指導スタイルは、ユナイテッドのような世界的強豪には合わない。

    一方、ナーゲルスマンはドイツ代表で大きな失敗を喫し、バイエルン・ミュンヘンを率いた19カ月間も、優勝が期待されていたブンデスリーガで1度タイトルを獲得しただけだった。選手の扱い方もたびたび批判され、戦術が複雑すぎるとの指摘も受けてきた。

    ユナイテッドがポチェッティーノとアメリカ男子代表の契約にある解除条項を発動するには、1000万ドル（750万ポンド）を支払う必要がある。それ以外に、招聘の障害となる事情はない。このアルゼンチン人指揮官には、ロッカールームをすぐに活気づける人柄と手腕があり、さらに持続的に成果を上げられるプロジェクトを率いることもできる。

  • ファーガソンの支持

    Manchester United v Southampton - Premier League
    Getty Images Sport

    ポチェッティーノとマンチェスター・ユナイテッドを結びつける噂は、彼と同クラブ史上最高の監督との関係もあって、10年近く取り沙汰されてきた。

    2018年12月にジョゼ・モウリーニョが解任された後、マウリシオ・ポチェッティーノはマンチェスター・ユナイテッドの最有力候補と目されていた。しかし、最終的に監督に就任したのはオーレ・グンナー・スールシャールだった。2022年春には、トッテナムの元監督であるポチェッティーノとエリック・テン・ハーグが一騎打ちとなり、長期的な再建にはオランダ人指揮官が最適と判断された。その2年後、ユナイテッドはチェルシーを去ったポチェッティーノを再び検討したものの、不可解にもテン・ハーグの続投を選んだ。

    テン・ハーグがアントニー、ラスムス・ホイルンド、メイソン・マウント、アンドレ・オナナ、マヌエル・ウガルテ、ジョシュア・ザークツィー、リサンドロ・マルティネスらの獲得を主導し、指揮を執った2年半を通じてユナイテッドに明確なプレースタイルがなかったことを考えれば、ポチェッティーノを選んでいたら、チームは今よりはるかに良い状況にあったと言っていいだろう。

    長年期待に応えられずにいたトッテナムは、ポチェッティーノの指導の下でプレミアリーグの優勝を本格的に争うチームとなった。チェルシーでも同様の影響をもたらそうとしていたが、その在任期間は無情にも短く終わった。また、2013-14シーズンにはサウサンプトンを過去11年間で最高の8位に導き、引退前のアレックス・ファーガソンにも強い印象を残した。

    ポチェッティーノの就任から12日後の2013年1月、ユナイテッドはサウサンプトンに2-1で勝利したが、ファーガソンは相手を「今季オールド・トラッフォードでプレーしたチームの中で最高」と評した。それから3年後、ポチェッティーノがトッテナムで2シーズン目を終えようとしていたころ、ファーガソンは同監督を「プレミアリーグ最高の監督」と呼び、「彼が取り乱す姿を見たことがない。彼のチームのプレーぶりが、彼の取り組みを物語っている」と語った。

    その後、ルイス・ファン・ハールがユナイテッドの監督を解任される寸前だったころ、2人はロンドンで夕食を共にした。結局、ユナイテッドはチームの立て直しをモウリーニョに託したが、それ以来、ポチェッティーノの名前は同クラブと結び付けられ続けている。ポチェッティーノは著書『Brave New World』で、「あの数時間の会話は、細部に至るまでずっと覚えているだろう。夢がかなった」と振り返っている。

    報道によれば、ファーガソンは2022年、ユナイテッドの監督候補としてポチェッティーノを支持していた。54歳の同監督に対する長年の評価は、今も変わっていない。ポチェッティーノもユナイテッドとの非公式なつながりを隠しておらず、プレミアリーグにはやり残したことがあると認めている。

    「ユナイテッドは常に関心を示してくれていた。だが、あそこで監督を務めるのに理想的な状況は、なかなか実現しなかった」と、5月に FourFourTwo に語った。「私はいつも、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝にあと少しのところまで迫ったので、もう一度挑戦したいと言ってきた。両方の優勝を目指すプロジェクトに加わりたい」

  • 才能を無駄にしている

    Mauricio Pochettino, USMNT
    Getty

    アルゼンチン人指揮官は最近、米国サッカー連盟と新たな契約を結んだが、根っからのクラブチームの監督であることは明らかだ。

    ポチェッティーノがこう発言したのは、自国開催の2026年ワールドカップを前にした時期だった。しかし、大会はアメリカ代表の思い通りには進まなかった。グループステージを難なく突破し、決勝トーナメント最初のラウンドでボスニア・ヘルツェゴビナを退けたものの、ベルギーに1-4で屈辱的な敗戦を喫し、ベスト16で姿を消した。

    選手たちがポチェッティーノのハイプレスを重視する戦術理念を受け入れ、プレーの質は確かに向上していた。それでも、アメリカ代表は肝心な場面で結果を出せなかった。選手層にはもっと上を目指せるだけの力があっただけに、大会後に新契約のオファーを受けたポチェッティーノは幸運だったとも言える。

    欧州のトップクラブから具体的なオファーがない中、ポチェッティーノはさらに4年間の契約を結んだ。しかし、クラブ指導者として最高レベルに復帰する機会が訪れれば、断るのは難しいはずだ。マンチェスター・ユナイテッドへの就任に本人が非常に前向きだとも広く報じられている。高い目標を持つ若い指導者にとって、ポチェッティーノの才能はアメリカ代表では十分に生かされていない面がある。同代表は主要タイトルを懸けて強豪国と争うにはまだ遠く、そこでの仕事が彼の実績をさらに高める可能性も低い。

    一方、マンチェスター・ユナイテッドを立て直せば、ポチェッティーノのキャリアを決定づけることになる。ペップ・グアルディオラやルイス・エンリケと並ぶ一流監督の地位に押し上げる可能性もある。獲得タイトルが少ないため、現時点ではそのレベルに近づけていない。パリ・サンジェルマンでリーグ・アンとクープ・ドゥ・フランスを制したことも、同クラブがフランスサッカーを支配していることを考えれば、それほど高くは評価されない。

    ファーガソン退任後のマンチェスター・ユナイテッドを覆ってきた混乱を考えれば、もちろん大きなリスクはある。それでも、ポチェッティーノにはオールド・トラッフォードで成功するための資質がある。まず求められるのは、トッテナム時代と同じように、安定した結果と明確なプレースタイルをもたらすことだ。その上で、自分の構想に沿ってチームを作る自由を与えられれば、何が起きても不思議ではない。ただし、その自由が与えられるかどうかは大きな問題だ。

  • 抑制が必要

    Jason Wilcox Sir Jim Ratcliffe Manchester United
    Getty

    マンチェスター・ユナイテッドのフットボールディレクター、ウィルコックスはアモリムとキャリック双方の立場を弱めた。一歩退かせるべきだ

    ウィルコックスに移籍の最終決定権を委ねたキャリックやアモリムと同じ条件で、ポチェッティーノがユナイテッドと契約するなら驚きだろう。同じことを繰り返してはならない。ポチェッティーノには、クラブが今後も資金を出し惜しみしないという確約も必要だ。

    アルゼンチン人指揮官はかつて、補強に慎重な姿勢を取るトッテナムの元会長ダニエル・レヴィと対立したことで知られる。タイトル獲得に望みをつなぐには「ビッグクラブらしく振る舞う」ようクラブに求めた。ユナイテッドも今、上位6位以内への復帰に望みをつなぐには、そうしなければならない。

    グレイザー家によって負債を抱えるマンチェスター・ユナイテッドは、限られた予算で運営している。それでも、選手の売却で追加資金を得ることは可能だ。マーカス・ラッシュフォード、マウント、マルティネス、ウガルテ、ジルクゼーは、いずれもあまりにも長い間チームに貢献できておらず、1月に全員を移籍リストに載せることは可能であり、そうすべきだ。

    使える資金も、はるかに慎重に使わなければならない。ユナイテッドはチェルシーからアンドレイ・サントスを獲得する際に5000万ポンドを無駄にした。カルロス・バレバはブライトンから7000万ポンドで移籍して以来、体調面の問題に足を引っ張られており、これは事前調査の失敗だ。3500万ポンドで獲得したユーリ・ティーレマンスも、29歳にしてピークを過ぎたように見える。いずれもウィルコックスが獲得した選手だ。さらに昨年には、アモリムの意向に反し、オリー・ワトキンスではなく、けがに悩まされているベンヤミン・シェシュコの7400万ポンドでの獲得を推し進めた。

    ウィルコックスはアモリムがクラブにいた頃、チームの戦略にも介入していた。その権限を剥奪すべきであり、いっそ完全にクラブから去らせる方がいい。ユナイテッドの低迷についてキャリックに責任を負わせるなら、元リーズのウインガーも同様に責任を負うべきだ。INEOSが彼をオールド・トラフォードに招く前、フットボールディレクターとしての経験はサウサンプトンでのわずか1年しかなかった。

    ファーガソンが享受したような無条件の裁量権を、現代のサッカーで同じように与えるのは現実的ではない。それでもラトクリフは、ポチェッティーノをコーチであり、監督でもある存在として信頼しなければならない。

  • 価値観を取り戻す

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    選手育成の実績と積極的なプレースタイルを持つポチェッティーノは、現在のマンチェスター・ユナイテッドで期待に応えられていない選手たちを立て直す理想的な人物だ。

    ポチェッティーノは、チェルシーを含め、それまでのプレミアリーグでのどの仕事でも期待以上の結果を残してきた。前シーズンに12位で終えたチームを引き継いだチェルシーでも、プレミアリーグ6位に導き、欧州の舞台へ復帰させた。さらに、在任中にチェルシーはカラバオカップ決勝とFAカップ準決勝に進出し、ポチェッティーノはコール・パーマーをスーパースターへと成長させた。

    これも、ポチェッティーノがユナイテッドに最適な理由の一つだ。ユナイテッドの近年の若手育成実績はひどいものになっている。ポチェッティーノがトッテナムを率いていた頃、ハリー・ケイン、ソン・フンミン、デレ・アリはプレミアリーグ屈指の効果的なトリオとなった。また、サウサンプトンでは17歳のルーク・ショーを台頭させた。

    「彼は選手を気持ちよくプレーさせ、最大限の力を引き出そうとするのがうまい」と、パーマーは2024年に『BBC』に語った。それは実績のある選手にも当てはまる。ムサ・デンベレ、クリスティアン・エリクセン、コナー・ギャラガー、マルク・ククレジャらも、ポチェッティーノの指導によって新たな高みに達した。

    ユナイテッドは、コビー・メイヌー、レニー・ヨロ、エイデン・ヘヴンのような有望株にとって、そしてマテウス・クーニャやアマド・ディアロのように攻撃の最終局面での成果がもどかしいほど不安定な選手にとって、理想的な指導者を見つけたのかもしれない。それ以上に重要なのは、ポチェッティーノが、切実に求められている戦術的な組織をもたらすことだ。

    彼のチームは一つのユニットとして守る。1人がボール保持者を追い、ほかの選手がパスコースを塞ぐ。このやり方には厳格な規律が必要だが、守備陣が抱える個々の弱点をかなりの程度覆い隠せる。対照的に、キャリックの慎重な「ハーフプレス」は、選手たちに手を抜く口実を与えただけだった。

    攻撃では、ポチェッティーノは流動的な4-2-3-1か4-3-3を好む。サイドバックがピッチを広く使い、ウイングが2人の「10番」のように機能する形で、クーニャ、ブライアン・エンベウモ、パトリック・ドルグが力を発揮する大きな助けになるはずだ。最終的な狙いはピッチ中央で数的優位をつくり、守備を切り裂く縦へのパスを狙うこと。時間をかけたパス回しよりも、積極的に前へ出るスタイルを優先する。

    短期的には、ユナイテッドが再び勝ち始めるための唯一の道は高強度のフットボールであり、それはクラブが歴史的に大切にしてきた価値観とも一致する。この惨たんたる集団を立て直せる人物がいるとすれば、ポチェッティーノだ。自身の裁量で仕事を進められれば、ついに失敗の連鎖を断ち切る人物にもなるかもしれない。