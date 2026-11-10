「デイビッド・ギルとサー・アレックス［ファーガソン］が退任してからの11年間を振り返れば、何人もの監督が指揮を執ってきた」と、ジム・ラトクリフ卿は2024年2月、INEOSによるマンチェスター・ユナイテッドの少数株式取得を成功させた直後に語った。「中には非常に優秀な監督もいたが、誰も成功を収められず、長く職にとどまることもできなかった。すべての監督に責任を負わせることはできない。導き出せる結論はただ一つ、彼らが働いていた環境が機能していなかったということだ」

ユナイテッドはこの発言以降、正式に就任した監督を3人解任しており、2026-27シーズンの悲惨なスタートを受け、マイケル・キャリックもルベン・アモリム、エリック・テン・ハーグと同じ運命をたどることになりそうだ。ファンがキャリックに背を向けることはなかった。それどころか、かつてのMFに最後まで声援を送った。ただし、それは監督としての手腕を盲信していたからではない。

かつてミドルズブラを率いたキャリックには、この仕事は荷が重すぎた。ユナイテッドは現在、プレミアリーグで開幕10試合を終えて1勝の18位。1986-87シーズン以来の低迷ぶりが、それを物語っている。守備陣はすでに19失点を喫し、失点数はリーグで3番目に多い。今季唯一の無失点試合は、チャンピオンズリーグ初出場のサバフを相手に記録したものだ。

だからこそ、キャリックは退任しなければならない。だが、この惨状の責任は彼にはない。レジェンドとしての地位を損なわずにクラブを去ることになるだろう。45歳のキャリックが職場環境に足を引っ張られたのは確かだ。夏の移籍市場での情けない補強により、昨季の3位という結果を足がかりにチームを前進させることができなかった。

次の段階へ進むために、ユナイテッドがもっと経験豊富な監督を任命すべきだったのも事実だ。アモリムが描いた成功へのビジョンを受け入れず、テン・ハーグには正当化できない解任の先送りを認めた。そしてキャリックに正式な監督契約を与えたことも、ラトクリフとINEOS首脳陣による大きな過ちだった。

次の監督人事では正しい選択をしなければならない。さもなければ、マンチェスター・ユナイテッドには降格という現実的な脅威が迫る。幸い、ユナイテッドのファンにとっては、マウリシオ・ポチェッティーノがキャリックの後任になる見込みだ。実現すれば、クラブにとって長年なかった理にかなった監督人事となる。アルゼンチン人指揮官は過去に3度、この職に就くための面接を受けている。それでもオールド・トラッフォードにもっと早く迎えられなかったのは不可解だが、安定を取り戻そうとするユナイテッドにとっては、遅くなっても実現しないよりはいい。